Como o fato de se sentir excluído no trabalho pode afetar seu emprego

Você está em sua mesa, preparando uma apresentação, quando percebe um grupo de sua equipe reunido, discutindo silenciosamente algo entre si.

A curiosidade começa. Sobre o que eles estão falando? É algo importante?

Você sente uma pontada de frustração porque gostaria muito de contribuir, mas não está por dentro do assunto. Isso também não está acontecendo pela primeira vez. Mesmo no passado, você se sentiu como se tivesse que ficar para trás no trabalho.

Sentir-se excluído no trabalho pode ser frustrante e afeta o funcionário e a organização. E isso é mais comum do que se imagina.

Neste blog, exploraremos o que causa a exclusão no local de trabalho, maneiras de lidar com o sentimento de isolamento no trabalho e muito mais. Vamos começar!🚦

Tranquilização amigável: Você não é o único a se sentir excluído no local de trabalho, mesmo que pareça. 75% dos funcionários globais relatam que já se sentiram excluídos no trabalho, de acordo com Relatório da EY "Barômetro de Pertencimento '. Isso quer dizer que, em geral, essa é uma questão profundamente enraizada e afeta muitos de nós.

**Feeling Left Out at Work: O que realmente está acontecendo?

O sentimento de exclusão no trabalho ocorre quando você é excluído das atividades, discussões ou interações sociais da equipe. Esse isolamento pode fazer com que você se sinta alienado e desmotivado, afetando seu bem-estar e sua conexão com a equipe.

Quando você se sente excluído, é fácil se culpar. Isso pode se transformar em uma espiral e ter um impacto negativo. Entretanto, o verdadeiro motivo pelo qual você não participou daquela piada interna ou não se sentiu parte da equipe pode estar fora do seu controle.

**Pode ser devido a problemas mais profundos, como silos de comunicação, hierarquias não ditas, panelinhas no escritório ou até mesmo uma cultura no local de trabalho que faz com que todos se sintam desconectados

Identificar a causa raiz é fundamental para tratar o problema de forma eficaz. Antes de tomar outras medidas para melhorar a situação, considere se sua experiência está alinhada com esses problemas.

É só você ou a cultura?

Muitos se perguntam: _"_Eu sou o culpado ou há algo errado com a minha equipe?

A melhor maneira de determinar se você é vítima de exclusão no local de trabalho é perguntar a si mesmo se está fazendo o que se espera de você.

Você é pontual em seus próprios projetos? Você é educado, colaborativo e faz de tudo para ser um bom funcionário?

Se você responder sim às perguntas acima, mas ainda assim se sentir excluído, seu cultura da equipe é provavelmente a culpada.

Alguns sinais que indicam que você está em um ambiente de trabalho sem apoio podem ser:

Você se sente frequentemente excluído de reuniões ou discussões importantes

A comunicação da equipe geralmente não é clara ou é desarticulada

Falta de apoio e orientação, o que faz com que você descubra as coisas por conta própria

A cultura faz com que você sinta que deve ser grato apenas por ter o emprego

Você se sente frequentemente desvalorizado ou não apreciado por suas contribuições

Uso de frases como "somos uma família" para diluir os limites

Carga de trabalho excessiva ou pouco ou nenhum limite entre trabalho e vida pessoal

As panelinhas ou hierarquias não ditas no escritório são evidentes

**Leia também Como criar uma cultura positiva na empresa (com exemplos)

🚩 Office cliques: Sim ou não?

Você deve ter pensado que as panelinhas eram algo que você deixou para trás no ensino médio ou na faculdade, certo? Infelizmente, isso nem sempre é verdade. As panelinhas geralmente aparecem em uma forma ou formato diferente em cada local de trabalho.

Muitos locais de trabalho têm panelinhas - algumas boas, outras nem tanto. Esses grupos muito unidos geralmente se formam em torno de interesses, funções de trabalho ou tipos de personalidade compartilhados.

**A princípio, eles podem parecer inofensivos, mas podem criar barreiras reais para aqueles que não fazem parte deles

No entanto, nem todas as panelinhas são ruins; algumas proporcionam uma sólida rede de apoio.

No entanto, na maioria das vezes, quando esses grupos começam a se formar no escritório, eles levam a uma barreira e exclusividade, dificultando a conexão e a colaboração de outras pessoas.

🚩 A realidade sutil da exclusão

A exclusão nem sempre é óbvia. Não se trata apenas de perder eventos após o trabalho ou não ter a chance de falar em reuniões.

Às vezes, são as coisas mais sutis, como não ser solicitado a dar sua opinião em um projeto ou ser preterido em tarefas importantes. Essas pequenas ocorrências podem se acumular com o tempo, fazendo com que você se sinta desvalorizado e desconectado da sua equipe.

Aqui estão alguns sinais de exclusão que muitas vezes não são vistos:

E-mails, bate-papos ou documentos críticos circulam entre seus colegas, mas você nem sempre é incluído na lista de distribuição

Saídas da equipe ou reuniões após o trabalho são planejadas, mas você não é informado ou é convidado de última hora

Você percebe que os colegas de trabalho frequentemente têm conversas casuais, como nos intervalos para o café, mas raramente o convidam para participar

Outros membros da equipe recebem regularmente orientação ou mentoria, mas você é deixado para enfrentar os desafios por conta própria

Quando suas contribuições são reconhecidas, elas são minimizadas ou não são destacadas tanto quanto as dos outros

Durante as reuniões, você pode ser interrompido com frequência ou suas ideias são descartadas sem muita discussão

Você recebe constantemente tarefas que são importantes, mas de pouca visibilidade

Como lidar com o sentimento de exclusão no trabalho?

Para reverter esse sentimento de exclusão, é essencial encará-lo de frente e tomar medidas proativas.

Veja como. 🗂️

Concentre-se no que você pode controlar

Quando você está se sentindo excluído no trabalho, é fácil começar a culpar a si mesmo ou aos outros.

Entretanto, o primeiro passo para lidar com essa situação é observar o que você pode controlar - seu desempenho e atitude.

De acordo com uma pesquisa consolidada da De fato e Michael Page se a empresa não tem um controle de qualidade, você deve se concentrar nos fatores controláveis, como

Melhorar a qualidade de seu trabalho

Estabelecer metas pessoais

Conversar com seus colegas antes de chegar a qualquer conclusão

Manter uma perspectiva mais positiva (tanto quanto possível)

Encontrar hobbies fora de seu local de trabalho

Garantir e inculcar que sua autoestima não é definida pelas ações de outras pessoas ou pelo seu trabalho

Meditação e autoajuda

Buscar terapia

Concentrar-se no seu desempenho e na sua atitude pode ajudá-lo a se sentir confiante de que está dando o melhor de si e de que qualquer problema pode não ser de sua responsabilidade.

Se achar que há espaço para melhorias, procure maneiras de aprimorar seu desempenho. Converse com seus colegas de trabalho, especialmente os que ocupam cargos mais altos, converse com seu gerente e peça feedback. Se necessário, não hesite em envolver o RH.

Encontre sua rede de apoio

Para combater o isolamento no local de trabalho pense fora da caixa. Embora seja natural se conectar com as pessoas com quem você trabalha, às vezes o melhor apoio vem da expansão de sua rede.

Olhe para além da sua equipe imediata para encontrar pessoas em outros departamentos ou grupos profissionais que compartilhem seus valores e interesses.

Além disso, você pode considerar a possibilidade de participar de grupos profissionais dentro e fora de sua empresa.

O envolvimento com comunidades em plataformas como LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International e Meetup pode ajudá-lo a se conectar com pessoas que pensam da mesma forma e a expandir sua rede. Essas interações podem oferecer novas perspectivas, percepções valiosas e um senso de pertencimento que pode ajudar a aliviar a sensação de isolamento.

Criar resiliência e autoconsciência

A resiliência é fundamental ao lidar com o ostracismo no local de trabalho. Ela envolve manter-se motivado (tanto quanto possível), apesar do estresse e do esgotamento que muitas vezes surgem quando nos sentimos excluídos.

**Mas lembre-se, resiliência não significa suprimir ou ignorar suas emoções; trata-se de reconhecê-las e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas

Para desenvolver a resiliência, experimente o seguinte:

Pratique a autorreflexão para fortalecer a autoestima

Processe suas emoções antes de reagir

Compartimentar as tarefas de trabalho para gerenciar o estresse e o esgotamento

Avalie-se regularmente para responder de forma ponderada em vez de reagir impulsivamente

Estar ciente do ambiente ao seu redor também ajuda a gerenciar os sentimentos de exclusão.

**Pergunte a si mesmo se você costuma se sentir excluído em ambientes de grupo ou apenas com determinadas pessoas. Compreender a dinâmica do seu local de trabalho pode ajudá-lo a gerenciar as expectativas e reduzir o estresse desnecessário, alinhando sua abordagem com o ambiente em que se encontra.

Lide com panelinhas com profissionalismo

Para lidar com as panelinhas do escritório de forma eficaz, você precisa de uma combinação de tato e profissionalismo. Mantenha-se profissional permanecendo neutro, evitando fofocas e tratando todos com respeito.

A política do escritório, como observado pela Harvard Business Review a política no local de trabalho não é algo de que você possa simplesmente se excluir; você faz parte da política no local de trabalho simplesmente por ser um funcionário da organização. Infelizmente, isso é inevitável. Dito isso, o envolvimento com a dinâmica política de seu local de trabalho não faz de você uma pessoa ruim

Em vez disso, concentre-se em entender o cenário político. Determine se sua empresa é minimamente, moderadamente, altamente ou patologicamente politizada e veja como isso se alinha ao seu estilo pessoal e às suas metas de carreira.

**Aborde os conflitos com calma. Tente entender diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, mantenha seus valores profissionais. Essa abordagem preservará sua reputação e demonstrará suas qualidades de liderança

Se a exclusão continuar, concentre-se em criar relações de trabalho individuais dentro do grupo. A conexão individual pode levar a vínculos mais genuínos e duradouros do que o alinhamento com um grupo inteiro.

O papel das organizações no gerenciamento da exclusão no local de trabalho

As dicas e estratégias que compartilhamos até agora foram voltadas principalmente para a forma como você, como indivíduo, pode lidar melhor com a exclusão.

Mas a questão é a seguinte: **A exclusão não é apenas um problema pessoal; é um problema organizacional

Quando um membro da equipe ou funcionário se sente constantemente excluído, isso afeta negativamente o ambiente de trabalho em geral.

Uma cultura de exclusão pode levar à diminuição do moral, à redução da produtividade e ao aumento da rotatividade. Ela cria uma divisão entre os que se sentem incluídos e os que não se sentem, o que pode prejudicar a coesão e a eficácia da equipe.

Vamos explorar como essa dinâmica se desenrola e o que pode ser feito para lidar com ela em nível organizacional. 🏢

Efeitos de se sentir excluído

Sentir-se excluído no trabalho pode afetar significativamente o bem-estar e a produtividade de uma pessoa. Do ponto de vista emocional, isso geralmente leva à solidão, raiva e até mesmo vergonha. Pesquisa destaca como os comportamentos tóxicos no local de trabalho e a falta de inclusão aumentam significativamente os sintomas de burnout. Os funcionários que se sentem marginalizados geralmente experimentam um declínio em seu bem-estar, que pode se transformar em estresse crônico e desinteresse. Eles também têm maior probabilidade de deixar seus empregos.

**Dica profissional Seja assertivo no trabalho ao lidar com comportamentos tóxicos. Use afirmações do tipo "eu" para explicar como as ações dele afetam você, concentrando-se em seus sentimentos em vez de colocar a culpa.

E isso não é tudo. A produtividade também pode sofrer um grande impacto.

Quando os funcionários se sentem excluídos, sua motivação cai significativamente. Pesquisa do BCG enfatiza que a alegria no trabalho é um fator central para a retenção e a produtividade. Os funcionários que gostam de seu trabalho têm 49% menos probabilidade de pensar em sair.

**A exclusão no local de trabalho prejudica os relacionamentos dentro da equipe, reduzindo a colaboração e a inovação - ambos vitais para o sucesso.

Além disso, a exclusão significa perder ideias e talentos valiosos. Ignorar um grupo de funcionários também pode levar à perda de oportunidades de inovação e a taxas de rotatividade mais altas, principalmente entre funcionários jovens e diversificados.

Leia também: Como a inteligência emocional no trabalho afeta o local de trabalho

O que as organizações podem fazer a respeito?

Promover uma local de trabalho inclusivo vai além do bem-estar individual - é essencial para criar um ambiente produtivo e inovador.

Para apoiar esses esforços, Solução do ClickUp para equipes de RH é feita sob medida para ajudar as organizações a cultivar uma cultura inclusiva.

Com recursos como ferramentas de feedback dos funcionários, definição de metas e acompanhamento do progresso, o ClickUp oferece uma plataforma centralizada para monitorar e aprimorar a dinâmica da equipe.

Vamos explorar algumas medidas práticas que você pode tomar usando o ClickUp para reforçar esses esforços:

Passo 1: metas inclusivas e reconhecimento

Crie metas que unam sua equipe e garantam que todos se sintam incluídos.

Por exemplo, você pode ter como objetivo:

Pelo menos 80% dos funcionários participem de projetos ou iniciativas interdepartamentais no próximo trimestre

Garantir que cada processo de tomada de decisão da equipe inclua contribuições de pelo menos três funções ou departamentos diferentes

Revisar e melhorar as ferramentas e os processos de comunicação interna dentro de seis meses para torná-los acessíveis a todos os funcionários

Estabelecer um programa formal de orientação em que pelo menos 50% dos funcionários de todos os níveis e departamentos participem como mentores ou mentorados no próximo ano

Você também pode promover a formação de equipes exigindo atividades como sessões de brainstorming, rodízio de funções de liderança, implementação de políticas de portas abertas e aprimoramento dos canais de comunicação.

Defina também metas e processos claros para dar as boas-vindas aos novos funcionários. Isso os ajudará a se integrarem sem problemas e a se sentirem parte da equipe desde o início.

Gerenciar todas essas metas e eventos por conta própria pode ser um desafio, mas Marcos do ClickUp pode simplificá-lo.

Aplique as metas de inclusão e incentive-as celebrando e reconhecendo os indivíduos usando o ClickUp Milestones

Com esse recurso, você pode:

Definir objetivos de inclusão como ClickUp Milestones, marcando pontos-chave em suas iniciativas de diversidade. Isso facilita a manutenção de todos na mesma página, sabendo exatamente o que precisa ser alcançado

UsarVisualização da linha do tempo juntamente comDependências da tarefa ClickUp para monitorar os esforços contínuos e garantir que tudo esteja alinhado com suas metas

À medida que sua equipe conclui os Milestones, você pode destacar e comemorar essas conquistas, reconhecendo o progresso na sua jornada de inclusão

Você pode acompanhar os marcos concluídos no Dashboard, o que lhe dá uma visão resumida do status atual do projeto. Isso o ajuda a avaliar rapidamente a situação atual e o que ainda falta fazer

**Leia também 12 opções de software de reconhecimento de funcionários para elevar sua equipe

Etapa 2: Planeje eventos inclusivos

Você sabe o que realmente une as pessoas no trabalho? Celebrações informais e reuniões sociais, é claro.

Eles são fantásticos para incentivar conexões e criar camaradagem entre sua equipe.

Pense em organizar atividades que reúnam todos, como almoços entre departamentos e retiros da empresa em que os colegas possam se misturar e se conhecer fora de suas funções habituais.

Faça o download deste modelo

Planeje e organize eventos inclusivos para todos os membros da sua equipe usando o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Você pode empregar Modelo de planejamento de eventos do ClickUp para planejar tudo isso. Ele simplifica o planejamento e a execução com recursos projetados para manter tudo organizado.

Você pode criar listas de tarefas personalizáveis para dividir cada evento em etapas claras e gerenciáveis. A colaboração em tempo real garante que todos estejam atualizados, enquanto os lembretes automáticos mantêm os prazos à vista. A interface amigável ajuda a monitorar tarefas, prazos e recursos com eficiência, garantindo que seus eventos ocorram sem problemas.

Faça o download deste modelo

Etapa 3: Colete feedback anonimamente

A simples implementação de processos melhores não é suficiente. É preciso verificar se essas mudanças estão fazendo a diferença e garantir que os funcionários se sintam à vontade para compartilhar seu feedback honesto.

É por isso que é importante coletar feedback anônimo.

Inclua uma mistura de perguntas fechadas e abertas, como:

O que você acha da inclusão no local de trabalho quando se trata de atividades de equipe? Você se sente incluído nelas??

_Você acha que algum grupo no escritório não permite que outras pessoas entrem em seu espaço profissional?

_Você está trabalhando em um ambiente de trabalho positivo? Por que sim ou por que não?

Você pode usar o feedback dessas pesquisas para planejar suas próximas etapas e tomar decisões mais bem informadas. Para resolver esse problema, conte com Formulários ClickUp .

Leia também: Como lidar com pessoas tóxicas no trabalho: 10 estratégias para o sucesso

Aproveite os recursos de gerenciamento multifuncional do ClickUp Team View para garantir a inclusão no local de trabalho e evitar preconceitos de afinidade

Com o Team View, você pode visualizar seus projetos, tarefas e responsabilidades em um só lugar, facilitando a distribuição do trabalho. Você pode atribuir tarefas a indivíduos para garantir que todos tenham a mesma oportunidade de contribuir.

É possível até mesmo personalizar as visualizações para categorizar as tarefas por tags que reflitam as habilidades e os interesses dos membros da equipe. Por exemplo, se você marcar as tarefas com conjuntos de habilidades ou tipos de projetos específicos, os membros da equipe poderão ser facilmente combinados com tarefas que se alinham às suas preferências e metas de carreira.

Passo 5: Melhorar a comunicação geral

Você deseja que as informações fluam livremente, sem as barreiras da hierarquia ou de panelinhas, causando falhas de comunicação no local de trabalho . Visualização de bate-papo do ClickUp pode ajudá-lo a envolver toda a sua equipe e manter todos informados.

A comunicação clara e aberta desempenha um papel essencial no sucesso de qualquer equipe, por isso é importante estabelecer canais transparentes em que todos se sintam à vontade para compartilhar suas ideias e feedback.

Os check-ins e as atualizações regulares garantem que todos permaneçam alinhados com as metas do projeto. Promover uma cultura de escuta ativa e capacidade de resposta pode criar confiança e manter sua equipe conectada.

Envolva todos os membros da sua equipe e mantenha-os atualizados usando o Chat View do ClickUp

Com o Chat View, você pode:

Compartilhar atualizações, vincular recursos e ter uma conversa adequada com os colegas de equipe

Criar canais não relacionados ao trabalho para promover uma conexão pessoal com os colegas

Atribuir itens de ação com @menções para manter as equipes informadas sobre as últimas atualizações

**Leia também Como promover a mudança cultural em uma organização para obter sucesso

Dê as boas-vindas à inclusão em seu local de trabalho com o ClickUp

Abordar a exclusão no local de trabalho é indispensável para aumentar o moral e a produtividade da equipe e, ao mesmo tempo, criar uma cultura colaborativa.

Você pode usar o ClickUp para ajudá-lo a transformar seu ambiente de trabalho em um lugar mais inclusivo e solidário. Desde a definição de metas até a organização de eventos de formação de equipes, o ClickUp facilita a manutenção de todos engajados e conectados. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!