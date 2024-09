Modelos gratuitos de 75 desafios difíceis

Se você é um entusiasta do condicionamento físico ou está procurando fazer melhorias significativas em seu estilo de vida, o programa 75 Hard é um programa rigoroso de disciplina e determinação.

E, embora o Desafio 75 Hard não seja um passeio no parque, com as ferramentas certas, você pode vencê-lo. Reunimos vários modelos do 75 Hard para ajudá-lo a fazer um progresso significativo em sua jornada de mudança de estilo de vida.

Com esses modelos, você pode se manter organizado, acompanhar seu progresso e garantir a conclusão de cada uma das tarefas diárias do programa.

O que são modelos 75 Hard?

Os modelos 75 Hard são ferramentas organizacionais criadas para ajudar as pessoas a gerenciar e acompanhar seu progresso durante o desafio 75 Hard

O desafio 75 Hard envolve a realização de tarefas diárias relacionadas à saúde e ao bem-estar, sem desvios, durante 75 dias consecutivos. Ele é considerado um "desafio transformador de resistência mental" e tem um impacto positivo em sua autoestima.

Essas tarefas normalmente incluem dois treinos de 45 minutos (um deles deve ser ao ar livre), beber um galão de água, ler 10 páginas de um livro de não ficção, seguir uma dieta e tirar uma foto do progresso.

75 Os modelos rígidos funcionam como qualquer outro modelo eficaz modelo de rastreamento de hábitosfornecendo um formato estruturado para registrar essas atividades, definir lembretes e visualizar o progresso.

O que faz um bom modelo 75 Hard?

Um bom modelo 75 Hard deve ser:

Compreensivo : Abrange todos os elementos essenciais do desafio: exercícios, dieta, ingestão de água, leitura e fotos de progresso para ajudar na perda de peso, se esse for o seu objetivo

: Abrange todos os elementos essenciais do desafio: exercícios, dieta, ingestão de água, leitura e fotos de progresso para ajudar na perda de peso, se esse for o seu objetivo Flexível : Permite a personalização para atender às necessidades e preferências individuais. Ele também deve acompanhar o progresso visual para motivar os usuários durante o desafio de 75 dias. Embora muitas pessoas e organizações de alto desempenho sigam cronogramas e regimes rigorosos, a maioria gostaria de adaptar suas abordagens especificamente às suas metas

: Permite a personalização para atender às necessidades e preferências individuais. Ele também deve acompanhar o progresso visual para motivar os usuários durante o desafio de 75 dias. Embora muitas pessoas e organizações de alto desempenho sigam cronogramas e regimes rigorosos, a maioria gostaria de adaptar suas abordagens especificamente às suas metas Motivacional : Inclui espaço para reflexões, definição de metas e acompanhamento do progresso e ajuda a manter a responsabilidade

: Inclui espaço para reflexões, definição de metas e acompanhamento do progresso e ajuda a manter a responsabilidade Simples e claro: Fácil de entender e usar, mesmo para quem não tem experiência com registro em diário ou acompanhamento. Deve incluir seções para registrar cada uma das tarefas diárias, definir lembretes, acompanhar a ingestão de água, registrar fotos do progresso e anotar quaisquer desvios

Fácil de entender e usar, mesmo para quem não tem experiência com registro em diário ou acompanhamento. Deve incluir seções para registrar cada uma das tarefas diárias, definir lembretes, acompanhar a ingestão de água, registrar fotos do progresso e anotar quaisquer desvios Visualmente atraente: Seu modelo 75 Hard deve incentivar o uso consistente

Aqui estão alguns exemplos de indivíduos e organizações conhecidos por seus estilos de vida disciplinados e alto desempenho que podem ter incorporado elementos semelhantes ao desafio 75 Hard:

As forças militares e especiais submetem-se a programas de treinamento intensos para levar os indivíduos a seus limites. Isso resulta em melhor saúde física e mental e habilidades de trabalho em equipe

submetem-se a programas de treinamento intensos para levar os indivíduos a seus limites. Isso resulta em melhor saúde física e mental e habilidades de trabalho em equipe Os atletas geralmente seguem cronogramas de treinamento rigorosos , incluindo esforço físico, saúde mental e foco, além de restrições alimentares. Embora diferentes em termos específicos, esses regimes compartilham a intensidade e a disciplina de 75 Hard. Os resultados incluem desempenho físico, resistência mental e crescimento atlético e pessoal em geral

, incluindo esforço físico, saúde mental e foco, além de restrições alimentares. Embora diferentes em termos específicos, esses regimes compartilham a intensidade e a disciplina de 75 Hard. Os resultados incluem desempenho físico, resistência mental e crescimento atlético e pessoal em geral Executivos de negócios e empreendedores bem-sucedidos seguem rotinas disciplinadas que envolvem acordar cedo, exercícios, nutrição e aprendizado contínuo para aumentar a produtividade, o foco e melhorar as habilidades de tomada de decisão

75 modelos rígidos gratuitos

Aqui estão alguns modelos fáceis de usar que podem ajudá-lo a começar seu Desafio 75 Hard:

1. Modelo de desafio de bem-estar 75 Hard do ClickUp

Cumpra seu desafio de 75 dias com o modelo de desafio ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

O modelo Modelo de desafio de bem-estar do ClickUp 75 Hard é um item indispensável para sua jornada 75 Hard. **Esse modelo permite que você organize todos os aspectos do desafio em um só lugar

Por exemplo: Você pode criar uma tarefa intitulada "Beber 1 galão de água" e definir um lembrete recorrente diário em seu modelo 75 Hard. Você pode até usar o recurso de controle de tempo para monitorar a ingestão de água ao longo do dia.

A plataforma ClickUp permite que você documente sua jornada com anotações e fotos; você pode até mesmo compartilhar seu progresso com amigos que também estão concluindo o desafio.

Dicas rápidas:

Divida suas tarefas em intervalos de tempo específicos no início de cada dia. Por exemplo, programe seu primeiro treino para a manhã e o segundo para a noite

no início de cada dia. Por exemplo, programe seu primeiro treino para a manhã e o segundo para a noite Use o recurso de lembrete para definir alarmes para atividades importantes, como beber água em intervalos regulares e tempo de leitura

para atividades importantes, como beber água em intervalos regulares e tempo de leitura Aproveite a seção de anotações para refletir sobre sua experiência diária. Isso pode ser uma ferramenta motivacional e ajudá-lo a reconhecer padrões ou desafios

Verifique regularmente as ferramentas de progresso visual para manter-se motivado ao ver seu progresso

2. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Registre cada treino com anotações detalhadas usando o modelo de registro de exercícios do ClickUp

O modelo Modelo de registro de exercícios do ClickUp ajuda a registrar os detalhes de seus dois treinos diários, incluindo o tipo de exercício, a duração e a intensidade.

Esse modelo permite que você:

Registre cada treino com anotações abrangentes para monitorar seu progresso

com anotações abrangentes para monitorar seu progresso Encontrar rapidamente exercícios específicos , equipamentos usados e outros detalhes

, equipamentos usados e outros detalhes Rastrear várias métricas, como séries, repetições, duração e peso levantado

Por exemplo, registre seu treino ao ar livre como "Running" (Corrida), duração "45 minutos", intensidade "moderada" e adicione uma nota sobre as condições climáticas.

Ao manter um registro detalhado dos exercícios, você pode garantir que está cumprindo os requisitos físicos do 75 Hard Challenge e monitorar o progresso do seu condicionamento físico ao longo do tempo.

Dicas rápidas:

Adapte o registro para se adequar a diferentes tipos de exercícios e atividades. Adicione notas sobre cada exercício, como desafios enfrentados ou conquistas

Planeje seus exercícios, registrando as atividades e durações esperadas antes de começar

Após cada treino, registre imediatamente os detalhes para garantir a precisão

Revise regularmente seus registros de exercícios para ver as melhorias e identificar as áreas que precisam de ajustes

Use a seção de anotações para registrar variações nos exercícios para evitar a monotonia e manter o desafio envolvente

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Divida com eficiência tarefas complexas em metas alcançáveis com o modelo de plano de ação diário do ClickUp

O Modelo de plano de ação diário do ClickUp **Este modelo permite listar todas as tarefas que você deve concluir diariamente, definir prioridades e alocar intervalos de tempo para cada atividade.

Por exemplo: Crie tarefas para "Ler 10 páginas de um livro", "Preparar refeições saudáveis" e "Tirar fotos do progresso" Atribua um horário específico para cada tarefa e marque-as à medida que forem concluídas.

Ele também oferece uma seção para anotações e reflexões, ajudando-o a manter o foco e a motivação durante todo o desafio.

O uso de um plano de ação diário tem vários benefícios:

Ajuda a definir metas alcançáveis e dividi-las em etapas gerenciáveis

e dividi-las em etapas gerenciáveis Fornece um roteiro claro para orientar suas ações e mantê-lo no caminho certo

para orientar suas ações e mantê-lo no caminho certo Destaca as principais tarefas e as prioriza para otimizar a eficiência

e as prioriza para otimizar a eficiência Aumenta a motivação para atingir suas metas prontamente

Dicas rápidas:

Marque as tarefas com base na prioridade para garantir que as atividades cruciais sejam concluídas primeiro. Atribua intervalos de tempo específicos para cada tarefa para se manter organizado. Por exemplo, priorize tarefas que exijam mais energia física ou mental, como seu exercício ao ar livre ou sessão de leitura, quando você se sentir mais energizado

Revise suas tarefas diárias todas as manhãs, priorize-as com base em sua agenda e revise as tarefas em seu Plano de Ação Diário do ClickUp. Se tiver um compromisso que possa interferir no seu segundo exercício, você pode ajustar sua programação mudando o exercício para um horário mais cedo

Reserve horários específicos para cada tarefa, garantindo que as tarefas de alta prioridade sejam feitas primeiro

No final de cada dia, revise seu plano de ação para ver o que foi realizado e o que precisa ser ajustado

Se ocorrer um evento inesperado, como uma longa reunião de trabalho ou uma emergência, e você perder o horário planejado para o treino, use a flexibilidade do modelo de plano de ação diário do ClickUp para ajustar sua programação. Talvez você possa trocar o exercício por outra tarefa ou adiá-lo para um horário posterior

Gerenciar exercícios no ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta poderosa que ajuda você a manter o controle do programa 75 Hard.

Veja como:

Organize os requisitos diários em tarefas gerenciáveis Tarefas do ClickUp :

Planeje e organize seus exercícios diários com o ClickUp Tasks

Em vez de listar apenas "dois exercícios de 45 minutos", divida-os ainda mais em tipos de exercícios (por exemplo, corrida ao ar livre pela manhã, sessão de levantamento de peso à noite,exercícios de neuroplasticidadeetc.). Isso facilita o planejamento do seu dia e garante variedade na sua rotina de exercícios

(por exemplo, corrida ao ar livre pela manhã, sessão de levantamento de peso à noite,exercícios de neuroplasticidadeetc.). Isso facilita o planejamento do seu dia e garante variedade na sua rotina de exercícios Estabeleça dependências entre as tarefas para criar um fluxo lógico em seu dia. Por exemplo, talvez você queira programar a leitura de 10 páginas depois do seuritual matinalpara usar esse tempo para recuperação

Aproveitamento Automações do ClickUp Para definir lembretes para manter a consistência:

Configure automações para seus exercícios diários com o ClickUp Automations

**Crie tarefas recorrentes para as necessidades diárias. O ClickUp permite que você defina essas tarefas para que se repitam todos os dias, para que você não precise inseri-las manualmente todas as vezes

Personalize os lembretes para serem acionados em momentos estratégicos durante o dia, garantindo que você mantenha o controle de sua rotina. Você pode até mesmo definir lembretes para tarefas específicas, como beber água a cada poucas horas, para ajudar a manter o ritmo

Leia também: Rotina matinal: Benefícios e dicas para criar um ritual diário energizante Visualize e acompanhe seu progresso com Painéis do ClickUp :

Visualize seu progresso diário com o ClickUp Dashboards

Use listas de verificação em cada tarefa para marcar suas realizações diárias, como cada exercício, uma garrafa de água e um capítulo lido, para uma representação visual clara de seu progresso

para marcar suas realizações diárias, como cada exercício, uma garrafa de água e um capítulo lido, para uma representação visual clara de seu progresso Crie um painel para acompanhar seu progresso geral durante os 75 dias. Use barras de progresso, gráficos e estatísticas de conclusão de tarefas para ficar de olho no que você já fez e no que ainda falta fazer

Mantenha-se motivado e comemore as vitórias com Marcos do ClickUp :

Transforme seus treinos em marcos com o ClickUp Milestones

Divida o programa 75 Hard em fases menores ou marcos , como metas semanais ou quinzenais. Essa abordagem pode ser incrivelmente motivadora, pois se concentra na comemoração de vitórias menores no caminho para o objetivo final

, como metas semanais ou quinzenais. Essa abordagem pode ser incrivelmente motivadora, pois se concentra na comemoração de vitórias menores no caminho para o objetivo final Associe recompensas pessoais a esses marcos no ClickUp, como uma refeição favorita ou um dia de relaxamento, para se incentivar e manter o ritmo

Documente sua jornada com Documentos do ClickUp :

Documente seu desafio 75 Hard no ClickUp Docs

**Use o ClickUp Docs para registrar suas experiências diárias. Reflita sobre como foi cada dia, o que você aprendeu e como se sentiu. Isso pode ser valioso para manter o foco mental e pode servir de motivação quando as coisas ficarem difíceis

Carregue fotos de seu progresso, capturas de tela das estatísticas de seus exercícios ou quaisquer citações ou artigos motivacionais que o inspirem. Manter tudo em um só lugar facilita a revisão de sua jornada, o compartilhamento com amigos e a visualização do seu progresso

Personalize seu espaço de trabalho:

Adicione Campos personalizados do ClickUp para rastrear métricas específicas como calorias diárias queimadas, ingestão total de água ou horas de sono. Isso ajuda a correlacionar suas atividades com a forma como você está se sentindo e seu desempenho, proporcionando uma visão mais profunda do seu progresso

Campos personalizados do ClickUp como calorias diárias queimadas, ingestão total de água ou horas de sono. Isso ajuda a correlacionar suas atividades com a forma como você está se sentindo e seu desempenho, proporcionando uma visão mais profunda do seu progresso Personalize seuEspaço de trabalho do ClickUpcom temas e ícones personalizados que se relacionam com sua jornada 75 Hard. Isso adiciona um elemento de diversão e mantém seu espaço de trabalho alinhado com suas metas

Vença o desafio 75 Hard com as ferramentas certas

Embarcar no desafio 75 Hard é um compromisso significativo, mas com as ferramentas certas, você pode tornar o processo mais suave e gerenciável.

Esses modelos gratuitos de 75 Hard do ClickUp fornecem tudo o que você precisa para se organizar, acompanhar seu progresso e manter-se motivado durante toda a jornada.

Use esses modelos e outros recursos do ClickUp para ajudá-lo a atingir suas metas de condicionamento físico e concluir com êxito o desafio 75 Hard. Experimente o ClickUp hoje.