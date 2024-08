Modelos de formulários de indicação gratuitos no Word & ClickUp

Uma indicação de alguém em quem você confia é algo incrivelmente poderoso. De fato, as indicações influenciam até 89% das decisões de compra .

Ainda assim, apenas 29% dos clientes indicam uma empresa de que gostam sem serem solicitados. Isso deixa uma grande parte da receita inexplorada.

Dito isso, orientar os clientes e gerenciar as indicações pode se tornar caótico. As empresas precisam das ferramentas certas para promover a defesa do cliente por meio de indicações. A solução ideal são os modelos de formulários de indicação. Esses modelos simplificam o processo de indicação e minimizam o trabalho manual, tornando-os essenciais para todas as empresas.

Neste blog, compartilharemos cinco modelos gratuitos no Word e no ClickUp para que você comece a trabalhar sem esforço. Mas, primeiro, vamos entender o que é um modelo de formulário de indicação e por que ele é importante.

O que são modelos de formulário de indicação?

Os modelos de formulário de indicação são documentos pré-projetados criados por software de criação de formulários . Eles são projetados para simplificar a forma como as empresas coletam detalhes de indicação de clientes ou funcionários existentes

Aqui estão algumas das vantagens dos modelos de formulário de indicação:

Padroniza todo o processo de indicação, facilitando o gerenciamento

Economiza tempo e esforço ao eliminar a necessidade de criar formulários do zero

Garante a consistência das informações coletadas e permite insights mais precisos sobre os clientes

Os modelos de formulários de indicação são essenciais para uma gerenciamento de clientes e bem-sucedido estratégias de marketing . Sua aplicação se estende a prestadores de serviços de saúde, desenvolvimento de negócios, vendas, recrutamento e muito mais. De fato, as referências são classificadas como a principal estratégia de recrutamento nos EUA!

Independentemente da finalidade, esses são os elementos mais comuns encontrados nos modelos de formulários de indicação:

Detalhes do referenciado

Detalhes do referenciador

Detalhes do produto, serviço ou cargo, como número do modelo ou função

Motivo da indicação, que é particularmente importante em um modelo de formulário de indicação médica

Documentos de apoio, como informações sobre o produto, catálogo ou currículo do candidato

Dependendo da aplicação, as empresas precisam adotar modelos que se concentrem em detalhes específicos. Aqui estão três exemplos:

Experiência e habilidades relevantes para formulários de indicação de recrutamento

Doenças conhecidas para um formulário de indicação de paciente

Produtos de interesse e volumes aproximados para formulários de indicação de negócios

O que faz um bom modelo de formulário de indicação?

Um bom modelo de formulário de indicação deve ser claro, fácil de usar e capturar todas as informações essenciais. Aqui estão seus principais aspectos:

Linguagem concisa: Um modelo eficaz deve usar linguagem simples e evitar jargões complexos. Isso aumentará a compreensão e reduzirá os erros durante a conclusão

Um modelo eficaz deve usar linguagem simples e evitar jargões complexos. Isso aumentará a compreensão e reduzirá os erros durante a conclusão Coleta de dados direcionada: Seu modelo de formulário de indicação deve coletar apenas as informações essenciais. A priorização dos dados diretamente relacionados aos resultados que você busca agiliza o processo de indicação e evita a desordem

Seu modelo de formulário de indicação deve coletar apenas as informações essenciais. A priorização dos dados diretamente relacionados aos resultados que você busca agiliza o processo de indicação e evita a desordem Design acessível: Um formulário de indicação deve ser utilizável por todos. Para isso, ele deve ser compatível com várias ferramentas de acessibilidade, como leitores de tela e software de voz para texto. O design do formulário também deve usar cores atraentes e contraste para facilitar a leitura

Um formulário de indicação deve ser utilizável por todos. Para isso, ele deve ser compatível com várias ferramentas de acessibilidade, como leitores de tela e software de voz para texto. O design do formulário também deve usar cores atraentes e contraste para facilitar a leitura Recursos de privacidade mais recentes: Um bom modelo indicará como seus dados são usados e protegidos. Ele também deve seguir as leis de privacidade de dados para aumentar a confiança do usuário

Um bom modelo indicará como seus dados são usados e protegidos. Ele também deve seguir as leis de privacidade de dados para aumentar a confiança do usuário Interface amigável: Os formulários de indicação que você escolher devem ser fáceis de usar e otimizados para vários dispositivos (celulares, tablets etc.). Isso significa ter um layout lógico, instruções claras e espaço suficiente para compartilhar respostas. Outro recurso obrigatório é que eles devem ser entregues comoformulários preenchíveis Lembre-se de que esses aspectos também são cruciais ao personalizar e criar formulários de modelo de referência.

A seguir, vamos equipá-lo com cinco modelos prontos para uso no Word e no ClickUp.

Modelos de formulários de indicação gratuitos

Agora que você sabe o que procurar em um formulário de indicação, a próxima etapa é se preparar com as ferramentas e os modelos certos.

1. Modelo de formulário de indicação do ClickUp ClickUp uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo em um, é a solução ideal. Com ferramentas como

Visualização de formulário do ClickUp a plataforma ClickUp Form View, a plataforma permite que os usuários criem e gerenciem facilmente formulários de indicação on-line.

Vamos dar uma olhada no modelo de formulário do ClickUp, que pode acelerar o gerenciamento de indicações.

Modelo de formulário do ClickUp

O modelo Modelo de formulário ClickUp oferece acesso a formulários versáteis e adaptáveis com um design fácil de usar. Ele pode ser usado em uma ampla gama de indicações, desde um modelo de indicação de clientes até um programa de indicação de funcionários.

Aqui estão os principais recursos do modelo de formulário do ClickUp:

Capture facilmente dados de indicação para qualquer produto, serviço ou vaga de emprego com a ajuda de seus campos personalizados

Simplifique a organização e o fluxo de dados com esse formulário, coletando todas as respostas em um só lugar

Aumente a visualização e o rastreamento de respostas com as diversas visualizações do modelo, como a Visualização de resumo e a Visualização de quadro

Domine o gerenciamento de tarefas convertendo tipos de respostas, campos e dados em ClickUp Tasks. Além disso, vincule instantaneamente essas tarefas a suas metas de negócios

Melhore instantaneamente a qualidade do idioma e do formulário com a ajuda deCérebro ClickUpa IA integrada do ClickUp. O recurso também permite resumir relatórios e o progresso das indicações

Reduza as etapas manuais de coleta de indicações e introduza a criação de tarefas baseadas em condições com os recursos de automação integrados da plataforma

Simplifique a forma como você compartilha formulários de indicação com um simples link on-line. Isso deixa mais espaço para estimular os clientes com ganchos e promoções

Atualize suas respostas em tempo real e capacite sua equipe a agir rapidamente sobre novos leads

2. Modelo de formulário de indicação de negócios do Microsoft Word por Template.net

via Template.net Este modelo de formulário de referência de negócios do Microsoft Word é uma solução fácil de usar do Template.net que permite capturar os principais detalhes de seus indicados.

O ponto forte desse modelo é sua simplicidade. Ele se concentra na coleta de um banco de dados de contatos abrangente e pode ser personalizado com o logotipo e os detalhes da sua empresa.

Como está no Word, você pode baixá-lo facilmente e começar a coletar indicações valiosas em minutos. Esse modelo de formulário de indicação de clientes é uma solução eficaz para empresas que buscam uma maneira gratuita e eficiente de alavancar sua rede para crescer.

3. Modelo de formulário de indicação de vendas do Microsoft Word por Template.net

via Template.net O formulário de indicação de vendas do Microsoft Word da Template.net é uma ferramenta útil para todas as equipes de vendas. Ele captura informações cruciais para fechar negócios, indo além dos detalhes básicos de contato.

O formulário também inclui campos para listar os produtos ou serviços envolvidos e delinear o relacionamento com a indicação, o que ajuda os representantes de vendas a entender como gerenciar e cultivar esses relacionamentos de forma eficaz. Há também um amplo espaço para anotações adicionais.

O formulário é personalizável, portanto, você pode adicionar detalhes específicos, como o setor e o orçamento aproximado da indicação. Todas essas informações permitem que seus representantes de vendas personalizem sua abordagem e aumentem as taxas de conversão.

4. Modelo de formulário de indicação de imóveis do Microsoft Word da Template.net

via Template.net O formulário de indicação de imobiliária do Microsoft Word da Template.net oferece uma estrutura simples para que os agentes imobiliários possam expandir sua base de clientes. Esse modelo para download simplifica o mapeamento dos clientes indicados e da parte que os indicou.

Embora o design seja simples, ele reúne com eficiência informações importantes, como detalhes de contato, preferências de propriedade e fontes de indicação. O modelo de indicação de imóveis torna o rastreamento de indicações de imóveis rápido e fácil. É uma opção prática para profissionais do setor imobiliário que buscam uma solução simples.

A estrutura também permite a fácil personalização para incluir cláusulas de contrato de comprador que beneficiam novos clientes e comissões para agências imobiliárias. Também é usado como um formulário de indicação de empreiteiro para novos projetos de construção.

5. Modelo de RH de formulário de indicação do Microsoft Word da Template.net

via Template.net Os modelos de formulários de indicação são úteis para rastrear e validar os detalhes do candidato durante o processo de contratação.

O modelo de formulário de indicação de RH do Microsoft Word da Template.net simplifica a coleta de indicações de funcionários e facilita uma pesquisa abrangente e orientada pela rede para o candidato ideal. Esse formulário pré-criado começa com as informações de contato, as habilidades e a experiência do candidato. Ele também abrange detalhes mais finos, como realizações relevantes e o motivo da indicação.

Ao coletar essas informações, as empresas adaptam efetivamente as rodadas de entrevistas às habilidades dos candidatos. Ele também funciona como um formulário de admissão e ajuda a validar o histórico do candidato para gerentes de contratação e equipes de recrutamento.

O Template.net permite outras personalizações, como:

O relacionamento do candidato indicado com o funcionário

Habilidades específicas relevantes para a vaga em aberto

Cada um desses cinco modelos é extremamente eficaz quando implementado em várias iterações. As empresas também devem adicionar um loop de crescimento para coletar rotineiramente o feedback dos clientes. Isso ajuda a aprimorar os modelos de formulários de indicação e produz melhores resultados.

Agilize seu processo de indicação

As indicações de clientes e funcionários são um ganho de marketing de baixo custo que pode gerar um crescimento exponencial da receita. Como dependemos muito das opiniões das pessoas em quem confiamos, as empresas devem tomar a iniciativa de incentivar os clientes satisfeitos a indicá-las para suas redes. Os modelos de formulários de indicação são a ferramenta perfeita para isso.

Além dos principais aspectos de um bom modelo de formulário de indicação, o ClickUp oferece vários outros recursos para agilizar seu processo de indicação. Você pode rastrear suas indicações, programar lembretes e acompanhamentos e avaliar a eficácia do seu programa de indicações no ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a converter suas indicações em receita!