10 melhores aplicativos de inventário que você deve experimentar em 2024

Em um dia típico, um gerente de operações analisa os níveis de estoque em todos os armazéns, faz novos pedidos de estoque, acompanha o inventário e coordena com os fornecedores.

Com tanta coisa para fazer, é fácil deixar passar coisas como baixos níveis de estoque ou itens de movimentação lenta. É nesse ponto que os aplicativos de inventário podem ajudá-lo.

Os aplicativos de inventário ajudam a simplificar os processos de inventário. Eles rastreiam itens, fornecem lembretes para fazer pedidos e automatizam fluxos de trabalho para facilitar o trabalho dos gerentes de estoque.

É por isso que minha equipe e eu dedicamos tempo para pesquisar os aplicativos de inventário mais eficazes. Pesquisamos várias ferramentas de gerenciamento de inventário e compilamos uma lista dos dez melhores softwares de inventário do mercado atual.

Vamos ao que interessa.

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de inventário?

No entanto, aqui estão alguns itens obrigatórios que você não deve perder ao comprar aplicativos de inventário.

Facilidade de uso : Escolha ferramentas que sejam fáceis de implementar para reduzir o tempo e os custos de treinamento

: Escolha ferramentas que sejam fáceis de implementar para reduzir o tempo e os custos de treinamento Atualizações em tempo real : Verifique se a ferramenta sincroniza automaticamente as alterações de inventário, oferecendo rastreamento de inventário em tempo real com atualizações sobre informações de produtos, preços e disponibilidade

: Verifique se a ferramenta sincroniza automaticamente as alterações de inventário, oferecendo rastreamento de inventário em tempo real com atualizações sobre informações de produtos, preços e disponibilidade Alertas automatizados : Escolha ferramentas que ofereçam suporte a pontos de reabastecimento personalizados e notificações de estoque automatizadas sobre níveis baixos de estoque, reordenamento e itens expirados

: Escolha ferramentas que ofereçam suporte a pontos de reabastecimento personalizados e notificações de estoque automatizadas sobre níveis baixos de estoque, reordenamento e itens expirados Capacidade de resposta móvel : Opte por uma ferramenta que ofereça um aplicativo móvel para rastrear e gerenciar o inventário a partir de dispositivos móveis

: Opte por uma ferramenta que ofereça um aplicativo móvel para rastrear e gerenciar o inventário a partir de dispositivos móveis Opções de personalização : Verifique se a ferramenta oferece recursos como relatórios, campos, status, visualizações, etc. personalizados para garantir um gerenciamento eficiente do inventário

: Verifique se a ferramenta oferece recursos como relatórios, campos, status, visualizações, etc. personalizados para garantir um gerenciamento eficiente do inventário Relatórios e análises : Obtenha uma ferramenta que analise as tendências de inventário e gere relatórios personalizados para fornecer visibilidade e insights sobre as operações de inventário

: Obtenha uma ferramenta que analise as tendências de inventário e gere relatórios personalizados para fornecer visibilidade e insights sobre as operações de inventário Funcionalidade de pesquisa fácil : Certifique-se de que a ferramenta tenha recursos para localizar rapidamente as tarefas ou os itens do inventário de que você precisa

: Certifique-se de que a ferramenta tenha recursos para localizar rapidamente as tarefas ou os itens do inventário de que você precisa Recursos de integração: Escolha aplicativos de inventário que se integrem a soluções como software de contabilidade e plataformas populares de comércio eletrônico

**Leia também Um dia na vida de um gerente de operações

Os 10 melhores aplicativos de inventário para usar em 2024

O melhor aplicativo de inventário depende das necessidades da sua empresa, do setor e do tamanho da equipe.

Vamos discutir os dez melhores aplicativos de inventário para ajudá-lo a dominar o controle de inventário e a atender a todas as suas necessidades de planejamento de inventário.

1. ClickUp (melhor para simplificar e gerenciar operações de estoque em uma única plataforma)

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

O ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de inventário mais conveniente que já encontrei. É uma solução completa que ajuda os usuários a acompanhar a lista de inventário existente, os status dos pedidos, os custos, os fornecedores e muito mais, simplificando os processos de inventário. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp oferece visibilidade total do estoque, da receita, dos pedidos, das ordens de compra, dos dados de vendas e de outras métricas.

Ele ajuda a organizar informações sobre produtos com preços em pastas de inventário, adicionar várias fotos de produtos em um banco de dados e analisar tendências de inventário para tomar decisões baseadas em dados.

E a melhor parte? O aplicativo móvel do ClickUp é a maneira perfeita de rastrear e gerenciar os níveis de estoque em qualquer lugar.

Flexibilize as operações, acompanhe o inventário e otimize os fluxos de trabalho com o ClickUp Task Management

Com Gerenciamento de tarefas do ClickUp com o ClickUp, o rastreamento de tarefas e itens de inventário se torna fácil. Você pode simplesmente rastrear itens de ação categorizar tarefas com etiquetas personalizadas e obter atualizações de inventário em tempo real. Dashboards do ClickUp por outro lado, são ideais para monitorar efetivamente os níveis atuais de estoque de vários produtos ou categorias.

Ao utilizar os recursos desse recurso, as empresas podem obter uma visão geral abrangente da integridade do estoque, identificar tendências e tomar decisões melhores.

Experimente o máximo de produtividade e garanta um gerenciamento de estoque perfeito com os gráficos de Gantt do ClickUp

E isso não é tudo; Gráficos de Gantt do ClickUp fazer inventário estratégia de operações robusta e simplificada.

Eles ajudam a planejar, programar e coordenar tarefas, acompanhar o processamento e o atendimento de pedidos, prever níveis de estoque e acompanhar os prazos de entrega dos fornecedores.

Se você quiser gerar resumos do desempenho do estoque ou detalhes de itens específicos, use o assistente pessoal de IA do ClickUp, Cérebro ClickUp .

Melhores recursos do ClickUp

Criar campos de tarefas comCampos personalizados do ClickUp para gerenciar a quantidade e as datas dos pedidos, o custo por unidade, etc.

AdicionarStatus de tarefas personalizadas do ClickUp às tarefas de inventário, como "Out of Stock" (Fora de estoque), "In Stock" (Em estoque) e "No Longer Used" (Não mais usado) para rastrear os itens atuais

Acesse sete visualizações em diferentes configurações do ClickUp, como Table (Tabela), List (Lista), Timeline (Linha do tempo), Order Updates (Atualizações de pedidos) e Value (Valor), para entender melhor seu inventário

ConfigurarAutomações do ClickUp para acionar notificações quando o estoque atingir determinados limites

Defina datas de início e de vencimento para tarefas de inventário para mantê-las sob controle

Encontre a média, a soma ou o intervalo dos campos numéricos criados na exibição de lista para rastrear métricas como custo total e total de unidades pedidas

AproveiteQuadros Kanban do ClickUp para rastrear os diferentes estágios do seu processo de gerenciamento de estoque com colunas personalizadas, como "Em trânsito", "Para pedido" e "Vendido

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e opções de personalização, os novos usuários podem ter uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leitura bônus: 10 modelos de inventário gratuitos para Excel, Sheets e ClickUp

2. Katana (melhor para gerenciar canais de vendas)

via Katana O Katana é um software de gerenciamento de inventário em nuvem. Ele tem uma plataforma intuitiva que gerencia canais de vendas, estoque físico, pedidos de compra e sistemas de depósito.

O Katana se integra facilmente a plataformas como o Shopify para identificar produtos fora de estoque e refleti-los no Shopify para que o usuário possa tomar medidas imediatas.

Ele também melhora o rastreamento com recursos adicionais, como rastreabilidade, registro de estoque e um leitor de código de barras. O Katana sincroniza automaticamente o inventário e os dados contábeis, ajudando-o a entender melhor as implicações de custo do seu gerenciamento de inventário.

Melhores recursos do Katana

Rastreie datas de validade, lotes e muito mais com rastreabilidade de ponta a ponta

Consolide e gerencie as vendas on-line e off-line em um único painel de controle

Defina pontos de reabastecimento personalizados para garantir a compra em tempo hábil

Limitações do Katana

Recursos e opções de personalização limitados

Os usuários relataram que o Katana não tem recurso de backup, o que significa que se você perder os dados do inventário, não há como recuperá-los

Preços do Katana

Inicial: US$ 199/mês

US$ 199/mês Padrão: $399/mês

$399/mês Profissional: US$ 899/mês

Classificações e avaliações do Katana

G2: 4,4/5 (40 avaliações)

4,4/5 (40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

3. Ordoro (Melhor para gerenciamento de inventário de comércio eletrônico)

via Ordoro O próximo da lista é o Ordoro's software de gerenciamento de inventário de comércio eletrônico que vem com recursos de dropshipping.

Seus recursos de gerenciamento de estoque são excelentes para simplificar o gerenciamento de estoque. Ele sincroniza automaticamente os níveis de estoque, fornece alertas automáticos de itens em falta, ajuda a acompanhar os prazos de entrega dos fornecedores, gerencia o roteamento de pedidos e muito mais.

Entretanto, entre todos os recursos, o portal do fornecedor do Ordoro se destaca.

Com esse recurso, os fornecedores têm acesso direto aos seus pedidos, o que significa que você não precisa comunicar atualizações de rastreamento. Isso agiliza a comunicação e melhora o relacionamento com os fornecedores.

Melhores recursos do Ordoro

Gerencie vários fornecedores com recursos de envio direto

Automatize a baixa de estoque e a etiquetagem de pedidos para operações mais rápidas

Automatize a remessa rápida e os relatórios de postagem

Limitações do Ordoro

O plano gratuito tem recursos limitados

Os usuários relataram que o suporte ao cliente leva muito tempo para responder

Preços do Ordoro

teste gratuito de 15 dias

Avançado: $349/mês

$349/mês Premium: US$ 499/mês

Classificações e resenhas do Ordoro

G2: 4,8/5 (13 avaliações)

4,8/5 (13 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4. Zoho Inventory (Melhor software de gerenciamento de inventário para empresas em expansão)

via Inventário Zoho O Zoho Inventory é um aplicativo de gerenciamento de inventário fácil de usar que se adapta à sua empresa.

Como todos os outros aplicativos, ele rastreia e gerencia pedidos. O destaque é seu recurso de relatório.

Ele ajuda você a criar relatórios detalhados para acompanhar visualmente as flutuações de vendas, dados de retenção de clientes, pagamentos de fornecedores, pedidos de compra, relatórios FIFO etc., sem nenhum esforço manual.

No entanto, o Zoho Inventory funciona melhor com as outras ferramentas do pacote Zoho. Se você é um usuário do Zoho Books, pode integrá-lo facilmente ao Zoho Inventory para sincronizar todos os dados, faturas e notas de compra.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Gerencie o estoque em vários locais e acompanhe as transferências entre armazéns

Use o leitor de código de barras integrado para uma leitura rápida e fácil

Aproveite o gerador de SKU on-line para nomear os itens de forma consistente

Limitações do Zoho Inventory

Os planos de preços poderiam ser mais personalizáveis para atender a todos os tamanhos de empresas

Os recursos são mais voltados para empresas B2C; o B2B é um pouco complexo de lidar

Preços do Zoho Inventory

Padrão: US$ 39/mês por organização

US$ 39/mês por organização Profissional: $99/mês por organização

$99/mês por organização Premium: $159/mês por organização

$159/mês por organização Enterprise: $ 299/mês por organização

Classificações e resenhas do Zoho Inventory

G2 : 4.4/5 (90 avaliações)

: 4.4/5 (90 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 350 avaliações)

5. Upserve (Melhor sistema de gerenciamento de estoque para restaurantes)

via Upserve O Upserve Inventory da Lightspeed é um aplicativo de compras e inventário de retaguarda para restaurantes. Ele funciona com sistemas de PDV de restaurantes para reduzir o desperdício, economizar dinheiro e acelerar as operações.

Seu sistema de inventário tem um recurso de relatório claro e fácil de usar, além de um PDV integrado. O software de gerenciamento de estoque é intuitivo para que você possa configurá-lo facilmente e encontrar produtos e recursos de acordo com suas necessidades.

O Upserve também tem outros recursos, como aplicação de cupons, autenticação de pedidos on-line e trocas automáticas de cardápio.

Ele permite que os usuários criem tipos de pagamento para agilizar o processamento de pedidos e pagamentos.

Melhores recursos do Upserve

Atualize ou altere itens ilimitados no cardápio de qualquer lugar

Acompanhe as flutuações de estoque e vendas com relatórios e análises

Aproveite a integração com o PDV para obter relatórios de lucratividade

Limitações do Upserve

Alguns usuários observam que, após o término do período de lançamento, o suporte ao cliente deixa de responder

Problemas de conectividade resultam em controle de estoque impreciso. Um usuário relatou perda de vendas devido a uma transferência de dados de cartão de crédito de off-line para on-line

Preço da Upserve

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Upserve

G2 : 4.1/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: NA

6. Lightspeed (melhor para rastrear inventário em tempo real em mercados on-line)

via Velocidade da luz O Lightspeed simplifica o gerenciamento de estoque com seu PDV integrado que ajuda a gerenciar os estoques de várias lojas. Ele permite rastrear pedidos, definir pontos de reabastecimento para evitar falta de estoque e fazer alterações de preço.

A melhor parte é que o aplicativo de inventário tem um catálogo de fornecedores embutido que pode ser adicionado ao sistema de PDV.

Você pode navegar, conectar-se com fornecedores e fazer compras com apenas alguns cliques. O Lightspeed também oferece recursos básicos de relatório, facilitando a geração de relatórios de estoque, vendas e compras.

Além disso, também posso integrar facilmente descontos e contas de fidelidade do cliente.

Melhores recursos do Lightspeed

Solicite novos estoques rapidamente com pedidos de compra incorporados

Obter uma visão instantânea das quantidades de itens com pesquisa de estoque

Sincronização automática de dados contábeis com o sistema de contabilidade integrado

Limitações de velocidade da luz

Não há espaço centralizado para editar o estoque em vários locais de inventário. Os usuários precisam alternar entre as lojas para controlar o estoque

Suporte ao cliente que não responde

Preços lightspeed

Preços personalizados

Classificações e avaliações do LightSpeed

G2: 4/5 (mais de 280 avaliações)

4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

7. Odoo (Melhor aplicativo de inventário para gerenciamento de pedidos)

via Odoo O próximo é o Odoo, um aplicativo de inventário e software de gerenciamento de pedidos .

Ele acelera as operações e oferece visibilidade em tempo real dos níveis de estoque, automatizando as reposições de estoque e o acompanhamento dos fornecedores. Com o Odoo, você também pode definir lembretes para reduzir riscos.

Esse aplicativo de gerenciamento de estoque ajuda a monitorar os níveis de estoque em tempo real e a acompanhar as quantidades, os locais e os movimentos dos produtos.

O Odoo facilita a geração de relatórios, a integração e os processos de atendimento de pedidos. Além disso, ele oferece serviços de consultoria para o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Melhores recursos do Odoo

Automatize o processo de contagem de estoque e o roteamento de produtos para locais de armazenamento com base na capacidade em tempo real

Rastrear pacotes lacrados com leitura de código de barras

Envie produtos automaticamente para locais de armazenamento com base na capacidade em tempo real

Limitações do Odoo

Relatórios e opções de personalização limitados

Preços do Odoo

One App Free: Gratuito para apenas um aplicativo, usuários ilimitados

Gratuito para apenas um aplicativo, usuários ilimitados Padrão: ~$9/mês por usuário

~$9/mês por usuário Personalizado: ~$14/mês por usuário

Classificações e avaliações do Odoo

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 800 avaliações)

8. Spocket (Melhor software de dropshipping)

via Soquete O Spocket é um software de dropshipping que permite que você escolha produtos de vários fornecedores de dropshipping, processe pedidos, prepare etiquetas de remessa e venda-os.

O Spocket oferece um recurso interessante: teste de amostras grátis. Ele permite que você solicite amostras de fornecedores específicos para verificar a qualidade do produto.

Além disso, ele tem uma longa lista de fornecedores de dropshipping dos EUA e da Europa para você escolher.

Melhores recursos do Spocket

Adicionar avaliações de clientes aos produtos

Integração com plataformas de comércio eletrônico como Shopify, WooCommerce, Wix, etc.

Filtrar produtos que atendam a critérios específicos

Limitações de bolso

Os usuários relatam que as cobranças são altas em comparação com os recursos e serviços

A maioria dos recursos está disponível nos planos premium

Preços de bolso

Iniciante: $39,99/mês

$39,99/mês Pro: US$ 59,99/mês

US$ 59,99/mês Empire: $99,99/mês

$99,99/mês Unicorn: $299,99/mês

Classificações e avaliações de bolso

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3,1/5 (não há avaliações suficientes)

9. Fishbowl Inventory (melhor para usuários do QuickBooks)

via arco de peixe O Fishbowl Inventory é um excelente aplicativo de gerenciamento de inventário para usuários do QuickBooks.

Ele automatiza a sincronização com o QuickBooks à medida que o estoque entra e sai dos depósitos. Além disso, você obtém insights sobre os custos reais de desembarque, impactos no fluxo de caixa e COGS.

Com o Fishbowl, você pode gerenciar suas operações de fabricação e armazenamento em uma única plataforma. Ele oferece fluxos de trabalho personalizados e relatórios de inventário, além de recursos de digitalização e código de barras em todos os locais.

Melhores recursos do Fishbowl Inventory

Crie fluxos de trabalho personalizados e acompanhe o inventário de entrada para controle de qualidade

Rastreie todas as operações, desde a compra até a entrega ao cliente, com rastreabilidade de ponta a ponta

Limitações do Fishbowl Inventory

A interface do usuário não é intuitiva. O layout da ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada

Registra números de inventário imprecisos se houver problemas de rede

Preços de inventário do Fishbowl

Preços personalizados

Classificações e resenhas do inventário do aquário

G2: 4/5 (240+ avaliações)

4/5 (240+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

Bônus: Você também pode conferir outras ferramentas populares, como o Square Inventory e o aplicativo Inflow Inventory.

10. Boxstorm-Now Fishbowl Drive (melhor para gerenciamento de inventário baseado em nuvem)

via Boxstorm Nuvem do Boxstorm software de gerenciamento de inventário centraliza as principais operações comerciais.

Você pode acessar a ferramenta de qualquer dispositivo móvel usando um navegador da Web sem fazer download. Ela ajuda a gerenciar o estoque em tempo real em vários depósitos.

O Boxstorm ajuda a configurar a automação rápida para diferentes processos. Recebo alertas oportunos para ações como reordenamento, o que tornou o processo de gerenciamento de estoque mais eficiente.

Melhores recursos do Boxstrom

Acesso rápido aos dados de inventário com o aplicativo móvel

Aumente a eficiência com automações de inventário de coleta, embalagem e envio

Gerencie várias moedas em uma única plataforma

Limitações do Boxstrom

Não há funcionalidade para rastrear produtos já vendidos nesse sistema de inventário

Relatórios básicos de inventário; personalização limitada

Preços da Boxstrom

Básico: US$ 199/mês

US$ 199/mês Escalonamento: US$ 476/mês

Classificações e análises da Boxstrom

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 5/5 (Avaliações insuficientes)

Gerencie melhor seu estoque com o ClickUp

Todos os aplicativos de inventário listados acima podem otimizar seus processos de gerenciamento de inventário.

Entretanto, você precisa escolher um que ofereça todos os recursos que você procura dentro do seu orçamento. O aplicativo também deve atender aos requisitos específicos de sua empresa e do setor. Para atender a essas necessidades, dê uma chance ao ClickUp.

O ClickUp permite que você acompanhe o estoque, gerencie as vendas e controle as operações de estoque em uma única plataforma. Ele é ideal para pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes empresas. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!