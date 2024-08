Como criar um gráfico de Gantt no Confluence

Está com dificuldades para manter seus projetos em dia no Confluence? A Gráfico de Gantt pode ser a peça que faltava em seu fluxo de trabalho. Essa ferramenta visual é perfeita para gerenciar tarefas com prazo determinado, seja você um gerente de projeto, freelancer ou estudante.

Ao apresentar tarefas, prazos e dependências, os gráficos de Gantt ajudam você a se manter organizado, medir o progresso e identificar sobreposições de cronograma. Você pode acompanhar suas atividades (e as da sua equipe) em relação a uma linha do tempo definida para garantir que seus projetos estejam dentro do prazo.

Neste artigo, mostraremos a você como criar um gráfico de Gantt do Confluence. Vamos começar!

Leia também:_ 10 melhores softwares gratuitos de criação de gráficos de Gantt em 2024' e clique no ícone

Clique em 'Try it free' para instalar o aplicativo

via Ricksoft

2. Adicionar o Gantt Chart Planner à sua página do Confluence

Abra uma página nova ou existente no Confluence. Clique em "Insert" (o ícone +), procure o Gantt Chart Planner e selecione-o.

via Ricksoft

3. Personalizar o gráfico de Gantt

Após seguir essas etapas, você será direcionado para a interface do Gantt Chart Planner em branco e pronta para uso. Adicione seus próprios pontos de dados e personalize o gráfico de acordo com suas necessidades. Salve as alterações quando terminar seu trabalho.

via Ricksoft Esse aplicativo permite que você:

Visualizar o roteiro de seu projeto

Rastrear dependências, planejar recursos, programar tarefas e visualizar o caminho crítico com o editor de tela cheia

Alocar recursos de forma eficiente com o recurso de agendamento automático

Calcular com precisão a duração das tarefas com base nos esforços necessários e nas unidades de tarefas atribuídas

Crie/ligue fluxos de trabalho do Jira no Confluence e sincronize o trabalho entre as duas plataformas

Leia também:_ Gráfico de Gantt vs. Linha do tempo: O que são e como usá-los

Filtro de tabela, gráficos e planilhas para o Confluence

Disponível como parte do pacote Filtro de tabelas, gráficos e planilhas para o Confluence aplicativo, o Gráfico da macro de tabela permite a fácil visualização de dados com gráficos de Gantt.

1. Instalar o aplicativo

Em sua instância do Confluence, clique no menu suspenso "Apps

Selecione "Encontrar novos aplicativos"

Procure por "Table Filter, Charts & Spreadsheets for Confluence" e clique no ícone

Clique em "Try it free" para instalar o aplicativo

2. Criar gráficos de Gantt básicos

Para criar um gráfico de Gantt básico, use uma tabela de três colunas listando tarefas, dias de início e dias de término.

via Stiltsoft Adicione a macro Chart from Table, selecione o tipo de gráfico e defina as configurações com as colunas a seguir:

coluna Labels: Task Type (Tipo de tarefa)

Task Type (Tipo de tarefa) Coluna Valores: Dia inicial, Dia final

via Stiltsoft Este gráfico simples e fácil de entender destaca os principais estágios envolvidos em um projeto. Você pode passar o mouse sobre uma barra para verificar quais tarefas/etapas levaram quanto tempo.

3. Criar gráficos de Gantt complexos

Embora o gráfico inicial seja eficaz, você pode torná-lo mais detalhado preenchendo cada estágio do projeto com tarefas específicas e suas respectivas durações.

via Stiltsoft Você precisa adicionar uma coluna Descrição da tarefa e uma coluna Conclusão à tabela:

coluna Rótulos: Tipo de tarefa, Descrição da tarefa

Tipo de tarefa, Descrição da tarefa Coluna Valores: Dia de início, Dia de término, Conclusão

Com essas adições, o gráfico mostrará barras de progresso para cada tarefa. Esse gráfico de Gantt oferece maior clareza sobre a conclusão da tarefa e o progresso geral e é adequado para projetos complexos que envolvem várias fases e tipos de tarefas.

via Stiltsoft Esse aplicativo permite que você:

Aplicar vários filtros (como texto livre, visual e suspenso) para organizar tabelas no Confluence

Usar tabelas dinâmicas para resumir dados e fazer cálculos

Visualizar dados de tabelas com gráficos de Gantt interativos

Importar dados de arquivos CSV/JSON

Usar dados do Jira ou de outras páginas do Confluence

Limitações da criação de gráficos de Gantt no Confluence

O Confluence é uma ótima plataforma para trabalho colaborativo, mas se você estiver planejando visualizar dados usando gráficos de Gantt, terá que lidar com algumas deficiências:

1. Recursos nativos limitados

O Confluence não tem um recurso de gráfico de Gantt integrado, portanto, você precisará contar com plug-ins de terceiros para essa funcionalidade. Os plug-ins são úteis, mas podem ter limitações ou exigir uma assinatura extra.

2. Planejador de roteiro básico

Se estiver procurando contornar a ausência de um gráfico de Gantt, a macro Roadmap Planner do Confluence é uma alternativa viável. Ela é excelente para equipes pequenas e tarefas simples de planejamento de projetos. No entanto, ela é bastante básica e não oferece a mesma profundidade de um gráfico de Gantt completo. Por exemplo, ela não lida com dependências de tarefas e tem dificuldades ao lidar com projetos complexos com várias tarefas, fases e responsáveis.

3. Restrições de personalização

Ao usar plug-ins, as opções de personalização são limitadas em comparação com as ferramentas especializadas de gerenciamento de projetos. Você terá menos controle sobre estilos visuais, recursos avançados de agendamento, dependências de tarefas e integrações.

4. Complexidade

Há um pouco de curva de aprendizado ao dominar o Confluence, especialmente se você estiver incorporando plug-ins de terceiros. Em geral, o Confluence é fácil de usar, mas descobrir como integrar e usar essas ferramentas adicionais exige tempo e paciência.

💡 Dica profissional: Quando os gráficos de Gantt forem sua prioridade, considere explorar Alternativas do Confluence que oferecem ferramentas visuais avançadas.

Criar gráficos de Gantt com o ClickUp

A falta de um recurso nativo de gráfico de Gantt no Confluence pode prejudicar seu fluxo de trabalho, especialmente quando você trabalha em projetos ou tarefas sensíveis ao tempo com vários prazos e dependências. Para esses casos de uso, é eficaz usar uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos mais abrangente, como o ClickUp que vem com gráficos de Gantt incorporados.

Leia também:_ Confluence vs ClickUp: Qual é a melhor ferramenta de colaboração? para documentar os detalhes do seu projeto em um repositório centralizado. Você pode convidar as partes interessadas a colaborar em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página sobre o que esperar do projeto.

Trabalhe em conjunto com seus colegas de equipe e outras partes interessadas do projeto no ClickUp Docs e acumule detalhes do projeto

Depois de decidir sobre as metas e os escopos necessários do projeto, use Metas do ClickUp para dividir suas metas em Targets menores. Quando você tiver várias metas semelhantes, organize-as em pastas para um acompanhamento contínuo.

Defina, organize e acompanhe as metas do projeto facilmente com o ClickUp Goals

2. Liste suas tarefas

Anote todas as tarefas que você precisa cumprir para concluir seu projeto.

Divida as tarefas grandes em subtarefas menores e mais gerenciáveis e use a função Visualização de lista para manter tudo organizado. Disponível como padrão em todos os planos ClickUp, essa visualização pode carregar simultaneamente até 5.000 Tarefas do ClickUp . Portanto, não se preocupe, mesmo que você tenha uma lista de tarefas enorme!

Organize suas tarefas e subtarefas de forma organizada usando a visualização de lista do ClickUp

3. Adicionar detalhes da tarefa

Agora, é hora de inserir descrições e detalhes da tarefa. A visualização List vem com três campos padrão: Assignee (Responsável), Due Date (Data de vencimento) e Priority (Prioridade). Como os gráficos de Gantt exigem datas de início para as tarefas, você precisa adicionar uma coluna. É aqui que você precisa Campos personalizados do ClickUp .

Veja como você pode criar um campo personalizado:

Na visualização de lista, vá para o canto superior direito acima da tabela de tarefas e clique no ícone +

Procure e selecione um tipo de campo. Nesse caso, o tipo de campo será "Rollup

Nomeie o campo como "Start Date" (data de início)

Clique em "Create" (Criar) para adicioná-lo automaticamente como uma nova coluna em sua visualização de lista

Crie campos personalizados no ClickUp para adicionar detalhes do projeto

4. Crie seu gráfico de Gantt

Siga estas etapas para adicionar Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para sua lista de tarefas:

Selecione a lista ou pasta que contém seu projeto. Certifique-se de selecionar o local correto, pois isso determinará quais tarefas serão exibidas na visualização de Gantt

Clique no botão "+ View" (Exibir) na parte superior da página

Selecione "Gantt", adicione um nome para a visualização para facilitar a identificação e clique em "Add View

Adicione a visualização de gráfico de Gantt à sua lista de tarefas do ClickUp com apenas alguns cliques

5. Personalize o gráfico de Gantt

Aqui, você pode alterar esquemas de cores, ativar/desativar o modo de tela cheia, ocultar e ignorar fins de semana, mostrar atualizações ao vivo e personalizar o gráfico de Gantt, dependendo da sua preferência.

Por exemplo, digamos que você queira ocultar os fins de semana para obter linhas do tempo precisas. Veja como fazer isso:

Vá para "Gantt Options" (Opções de Gantt)

Alterne o botão de alternância ao lado de "Hide and skip weekends" (Ocultar e ignorar fins de semana)

E pronto: os sábados e domingos serão ocultados de sua visualização de Gantt. Ao ativar essa opção, você não poderá arrastar e soltar tarefas para começar ou terminar em um sábado ou domingo. Em vez disso, as tarefas que começarem em um fim de semana serão exibidas como começando na segunda-feira, e as tarefas que terminarem em um fim de semana serão exibidas como terminando na sexta-feira.

Alterne os botões para personalizar rapidamente seus gráficos de Gantt da maneira que desejar

6. Criar dependências

Para visualizar os relacionamentos entre duas ou mais tarefas, você pode criar uma dependência na exibição de Gantt. Veja como:

Passe o mouse sobre uma tarefa

Clique e arraste o nó

Clique no nó da primeira tarefa e arraste-o para a próxima tarefa dependente

Solte a linha em outra tarefa para criar a dependência

Solte o nó para estabelecer a dependência

Repita o mesmo processo para diferentes tarefas em seu fluxo de trabalho.

7. Acompanhar o progresso do projeto

Passe o mouse sobre a barra de progresso na exibição de Gantt para ver o quão próximo você está de concluir todas as tarefas em um espaço, pasta ou lista. A porcentagem de progresso é calculada dividindo-se o número de tarefas concluídas pelo número total de tarefas nesse espaço, pasta ou lista.

Conheça o progresso do seu projeto em um piscar de olhos com a visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp

Com a visualização de Gantt do ClickUp, você pode agendar e reprogramar tarefas (individualmente ou em massa), editar tarefas em massa e remover dependências quando a direção de um projeto mudar. Também é possível exportar o gráfico de Gantt em formato PDF ou PNG e compartilhá-lo com as partes interessadas.

Dica profissional: Visualize projetos com modelos de gráficos de Gantt

Está com pouco tempo? Obtenha uma vantagem inicial com modelos prontos para uso Modelos de gráfico de Gantt .

Vamos pegar Modelo de Gantt simples do ClickUp do ClickUp como exemplo. Essa estrutura personalizável oferece uma visão geral de alto nível das tarefas e subtarefas de um projeto e ajuda a acompanhar o progresso delas em relação a cronogramas específicos.

Estabeleça as dependências das tarefas, identifique e reduza os obstáculos e entregue os projetos no prazo com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Com uma visão clara das dependências do projeto, você pode identificar os obstáculos com antecedência e garantir que o projeto cumpra seus prazos.

Suponha que você esteja trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software. Você tem uma tarefa para projetar a interface do usuário (UI) que deve ser concluída antes que a equipe de desenvolvimento possa começar a codificar. Este modelo permite visualizar a dependência em seu plano de projeto para que você possa monitorar de perto o progresso do design da IU.

Se a tarefa de design da IU for atrasada, você saberá imediatamente que isso bloqueará o processo de codificação. Ao identificar esse bloqueador com antecedência, você pode tomar medidas corretivas (como alocar mais recursos ou ajustar os cronogramas) para garantir que o projeto permaneça no caminho certo e cumpra os prazos.

Leia também:_ 20 exemplos de gráfico de Gantt para gerenciar projetos

Gerencie melhor os projetos com uma ferramenta poderosa de gráfico de Gantt

Quando os gerentes de projeto têm uma representação visual das principais atividades de um projeto, fica mais fácil planejar as próximas etapas, tomar decisões informadas e manter todos informados. É por isso que você deve priorizar as ferramentas de visualização ao escolher um software de gerenciamento de projetos.

O ClickUp, com sua variedade de recursos de visualização incorporados, permite que você visualize seu trabalho da maneira que desejar. Seus gráficos de Gantt nativos oferecem uma visão detalhada dos cronogramas, dependências e marcos do projeto, permitindo que você veja como as tarefas se sobrepõem, acompanhe o progresso e faça ajustes em tempo real - tudo em uma única plataforma. Além disso, o ClickUp oferece vários Alternativas ao gráfico de Gantt para visualização, como Listas, Quadros Brancos, Quadros Kanban, Mapas Mentais e outros, oferecendo às equipes várias maneiras de monitorar projetos.

Em comparação, o Confluence não tem gráficos de Gantt nativos e depende de plug-ins de terceiros que custam mais e oferecem personalização limitada. É uma plataforma de colaboração de equipe dimensionável, com certeza, mas pode não ser uma boa opção se você estiver tentando manter sua pilha de tecnologia enxuta e seus custos baixos. Comece a usar o ClickUp crie gráficos de Gantt personalizados e fique por dentro do cronograma de seu projeto!