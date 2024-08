Fique à frente da concorrência: Exemplos de benchmarking para o crescimento dos negócios

Em meados do século XX, a Toyota era uma pequena montadora japonesa que lutava para competir com gigantes do setor, como a Ford e a General Motors. Para melhorar seus processos e produtos, a Toyota começou a fazer benchmarking com seus concorrentes.

A Toyota enviou engenheiros para visitar as fábricas de produção da Ford nos Estados Unidos. Eles observaram e documentaram os processos da linha de montagem e as medidas de controle de qualidade da Ford. Em seguida, eles aprimoraram esses processos para criar o Sistema de Produção da Toyota e se tornaram líderes no setor de manufatura, sem dúvida superando as empresas com as quais aprenderam.

Esse é o poder do benchmarking. Quando você compara seus esforços com os dos líderes do setor e aplica as práticas deles, você se prepara para o sucesso.

Este blog discute diferentes exemplos de benchmarking e como você pode implementá-los em sua organização. Porque quando você se compara com os melhores, o céu é o limite! 🚀

O que é benchmarking?

O benchmarking compara os processos, o desempenho, as métricas financeiras e as práticas da sua organização com as dos líderes do setor ou de outras empresas. O objetivo é identificar áreas de melhoria e aprimorar o desempenho.

A análise de benchmarking é fundamental porque ajuda você a entender sua posição competitiva, adotar práticas recomendadas e promover a melhoria contínua. Quando você se compara com os principais concorrentes e líderes do setor, você os usa como ponto de referência para avaliar suas próprias operações e resultados comerciais.

Depois de fazer isso, é quase inevitável encontrar lacunas em seu desempenho e em seus processos. Você pode, então, tomar medidas concretas e criar estratégias para preencher essas lacunas. Com o benchmarking constante, você constrói um ciclo contínuo de aprimoramento de seus processos e do desempenho geral dos negócios.

Diferentes tipos de benchmarking com exemplos

Benchmarking de desempenho

O benchmarking de desempenho é a técnica de benchmarking mais comumente usada. Ela envolve a comparação das métricas de desempenho de sua empresa com as de seus pares e concorrentes do setor para identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria.

Ela também ajuda a entender sua posição no mercado. A análise dos dados dos concorrentes pode fornecer insights sobre estratégias bem-sucedidas e eficiências operacionais.

Exemplo: Uma empresa de varejo pode comparar seu crescimento de vendas, índices de satisfação do cliente e taxas de rotatividade de estoque com os dos principais concorrentes para identificar áreas de melhoria em suas operações e atendimento ao cliente. Assim, o benchmarking de desempenho também envolve um elemento de benchmarking financeiro.

Para um benchmarking eficaz, você precisa ter acesso a vários dados de desempenho, como

Métricas de desempenho financeiro : Receita, margens de lucro

: Receita, margens de lucro Índices de satisfação do cliente : Net Promoter Score

: Net Promoter Score Métricas de vendas: Penetração no mercado, valor do contrato anual, taxa de conversão, valor da vida útil do cliente (CLTV)

Para obter uma avaliação aprofundada das vendas em sua organização, você também pode rastrear KPIs de vendas como metas de vendas, vendas por representante, duração do ciclo de vendas e novos leads e oportunidades.

Benchmarking de processos

O benchmarking de processos envolve uma análise interna ou externa dos processos e sistemas da sua empresa.

Ele ajuda você a identificar as práticas recomendadas que as empresas líderes usam para obter um desempenho superior. Em seguida, você pode aprimorar seus processos de acordo para obter vantagens competitivas.

Exemplo: Uma empresa de manufatura pode examinar a eficiência de seu processo de produção comparando suas KPIs de gerenciamento de produtos com um concorrente líder conhecido por suas práticas de manufatura enxuta. A empresa analisa os tempos de ciclo, as taxas de defeitos e os custos de produção para identificar oportunidades de otimizar seus processos.

Para um benchmarking de processos eficaz, você precisa ter acesso aos seguintes dados gerenciais sobre seus processos:

Dados internos detalhados : Etapas do fluxo de trabalho, tempos de ciclo e métricas de desempenho

: Etapas do fluxo de trabalho, tempos de ciclo e métricas de desempenho Dados externos : Benchmarks do setor ou dados de processos da concorrência

: Benchmarks do setor ou dados de processos da concorrência Fontes de informação: Relatórios do setor, estudos de benchmarking colaborativos ou parcerias com organizações de benchmarking

Benchmarking estratégico

O benchmarking estratégico envolve a comparação de sua estratégia de negócios com a dos líderes do setor para identificar lacunas e aprender com o crescimento e o sucesso deles.

Ele alinha suas metas estratégicas com as práticas recomendadas do setor para ajudá-lo a se manter competitivo.

Exemplo: Uma startup de tecnologia compara sua KPIs de marketing e estratégias de expansão com empresas bem-sucedidas como a Apple ou o Google. Ao analisar suas decisões estratégicas, a startup identifica áreas para refinar sua estratégia, como desenvolvimento de produtos, abordagens de marketing e planos de expansão global.

Para o benchmarking estratégico, você precisa ter acesso aos seguintes dados:

Planos e documentos estratégicos : Planos de negócios, estratégias de crescimento e análise competitiva

: Planos de negócios, estratégias de crescimento e análise competitiva Dados de líderes do setor : Estudos de caso, relatórios anuais e análise estratégica de líderes do setor

: Estudos de caso, relatórios anuais e análise estratégica de líderes do setor Estruturas de benchmarking : Análise SWOT, análise PESTEL

: Análise SWOT, análise PESTEL Insights de especialistas: Relatórios de consultoria, white papers do setor e artigos de liderança inovadora

Benchmarking funcional

O benchmarking funcional é a comparação de funções e operações internas com os padrões do setor para identificar áreas de melhoria.

Ele ajuda você a aprimorar funções específicas, identificando ineficiências e adotando as práticas recomendadas do setor. Ele pode melhorar o desempenho, economizar custos e utilizar melhor os recursos nas principais áreas operacionais.

Exemplo: O departamento de RH de uma empresa compara seu processo de recrutamento com o padrão do setor, analisando o tempo de contratação, o custo por contratação e as taxas de retenção de funcionários. Essa comparação ajuda a empresa a otimizar seu processo de recrutamento e a adotar as melhores práticas.

Para o benchmarking funcional, você precisa ter acesso aos seguintes dados de funções internas:

Métricas detalhadas sobre os processos atuais: Etapas do fluxo de trabalho, métricas de desempenho dos funcionários, tempos de resposta, tempo de inatividade e métricas de tempo de atividade

Etapas do fluxo de trabalho, métricas de desempenho dos funcionários, tempos de resposta, tempo de inatividade e métricas de tempo de atividade Padrões e benchmarks do setor: Dados comparativos de relatórios do setor, associações profissionais e bancos de dados de benchmarking

Dados comparativos de relatórios do setor, associações profissionais e bancos de dados de benchmarking Ferramentas analíticas : O uso de softwares comoClickUp para mapeamento de processos, análise de desempenho e estudos de benchmarking

: O uso de softwares comoClickUp para mapeamento de processos, análise de desempenho e estudos de benchmarking Consultas de especialistas: Insights de especialistas do setor, consultores e redes profissionais

Benchmarking interno

No benchmarking interno, você compara diferentes grupos, equipes e processos dentro da sua própria empresa para identificar práticas recomendadas e áreas de melhoria.

Isso permite que as organizações aproveitem melhor seus sucessos e operações internas, promovendo consistência e eficiência.

Exemplo: Uma grande cadeia de varejo compara o desempenho das vendas e as métricas de atendimento ao cliente em suas diversas lojas. A identificação das lojas com melhor desempenho ajudará a cadeia a replicar práticas bem-sucedidas em outros locais para melhorar o desempenho geral.

Para o benchmarking interno, você precisa ter acesso aos seguintes dados de funções internas:

Dados internos detalhados : Documentação do processo e fluxos de trabalho, feedback do cliente e índices de satisfação, avaliações de desempenho dos funcionários

: Documentação do processo e fluxos de trabalho, feedback do cliente e índices de satisfação, avaliações de desempenho dos funcionários Ferramentas e métodos de benchmarking s: Painéis de desempenho, pesquisas internas e ferramentas de feedback, software de análise e mapeamento de processos

s: Painéis de desempenho, pesquisas internas e ferramentas de feedback, software de análise e mapeamento de processos Plataformas de comunicação e colaboração: Ferramentas para compartilhamento de conhecimento e colaboração, reuniões e workshops interdepartamentais

Benchmarking externo

Benchmarking externo é um termo geral que significa comparar as métricas de desempenho de sua empresa, como kPIs de marketing de produtos com os de outras organizações em um nicho ou vertical semelhante para identificar áreas de melhoria e práticas recomendadas.

Isso proporciona uma perspectiva mais ampla dos padrões do setor e ajuda a observar e aplicar práticas inovadoras que seus concorrentes diretos podem seguir.

Exemplo: Um prestador de serviços de saúde compara seus índices de satisfação dos pacientes, resultados de tratamentos e custos operacionais com os dos principais hospitais regionais. Essa comparação ajuda a identificar lacunas e a implementar práticas recomendadas para melhorar os resultados do atendimento ao paciente e a eficiência operacional.

Para um benchmarking externo eficaz, você precisa ter acesso aos seguintes dados e relatórios:

Acesso a dados comparativos : Relatórios do setor e estudos de benchmarking, métricas de desempenho da concorrência, análise de mercado e pesquisas

: Relatórios do setor e estudos de benchmarking, métricas de desempenho da concorrência, análise de mercado e pesquisas Dados internos detalhados : KPIs de marketing de produtos, indicadores de desempenho financeiro, documentação de processos e fluxos de trabalho

: KPIs de marketing de produtos, indicadores de desempenho financeiro, documentação de processos e fluxos de trabalho Ferramentas e recursos de benchmarking: Ferramentas analíticas para comparação de dados, software para análise de mercado e acompanhamento de desempenho, acesso a bancos de dados de benchmarking do setor

Benchmarking competitivo

O benchmarking competitivo envolve a comparação de diferentes grupos, equipes e processos dentro da sua organização com os seus concorrentes para identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria.

Ao analisar as estratégias e o desempenho dos concorrentes, as empresas podem adotar as melhores práticas, fechar as lacunas de desempenho e melhorar sua posição no mercado.

Exemplo: Uma empresa de comércio eletrônico compara suas KPIs de reconhecimento da marca como seguidores, compartilhamentos sociais e menções à marca, com os de um concorrente líder para encontrar lacunas e diferenças. Depois de comparar mais desses métricas de produtividade de marketing se a empresa não tiver uma estratégia de marketing, ela lançará melhores campanhas de conscientização para atingir seu público-alvo.

Para um benchmarking competitivo eficaz, você precisa ter acesso aos seguintes dados e relatórios:

Acesso aos dados dos concorrentes: Relatórios do setor de fontes como Gartner, Forrester ou IBISWorld, relatórios financeiros e declarações anuais dos concorrentes, estudos de caso de publicações do setor ou empresas de pesquisa

Relatórios do setor de fontes como Gartner, Forrester ou IBISWorld, relatórios financeiros e declarações anuais dos concorrentes, estudos de caso de publicações do setor ou empresas de pesquisa Coleta de dados internos: Métricas detalhadas sobre tempos de resposta do suporte ao cliente, resultados de pesquisas de satisfação do cliente, documentação de processos internos e análise de fluxo de trabalho

Métricas detalhadas sobre tempos de resposta do suporte ao cliente, resultados de pesquisas de satisfação do cliente, documentação de processos internos e análise de fluxo de trabalho Ferramentas e software de benchmarking : Comparação de dados e ferramentas de rastreamento de desempenho como ClickUp, ferramentas de análise de mercado como SEMrush ou SimilarWeb

: Comparação de dados e ferramentas de rastreamento de desempenho como ClickUp, ferramentas de análise de mercado como SEMrush ou SimilarWeb Dados de rede e colaboração: Filiação a associações do setor (por exemplo, AMA, CMI), participação em consórcios ou grupos de benchmarking (por exemplo, APQC)

Benchmarking dos melhores da categoria

O benchmarking Best-in-class, como o nome sugere, compara diferentes grupos, equipes e processos da sua organização com aqueles considerados "best-in-class" em uma função específica, independentemente do setor, para identificar práticas superiores e padrões de desempenho.

Você pode aprender com esses líderes e manter uma vantagem competitiva.

Exemplo: Uma equipe de marketing avalia seus KPIs como taxa de conversão, taxa de rotatividade e taxa de upsell, em comparação com os de uma agência de alto desempenho conhecida por suas estratégias de marketing viral altamente inovadoras. Com base nas descobertas, o departamento melhora a eficiência e a satisfação do cliente.

Para um benchmarking eficaz entre os melhores da categoria, você precisa ter acesso aos seguintes dados e relatórios:

Dados dos melhores da categoria: Estudos de caso e relatórios das funções de melhor desempenho entre as organizações, prêmios e reconhecimentos do setor (por exemplo, departamentos de produção excepcionais), publicações ou whitepapers que destaquem as melhores práticas

Estudos de caso e relatórios das funções de melhor desempenho entre as organizações, prêmios e reconhecimentos do setor (por exemplo, departamentos de produção excepcionais), publicações ou whitepapers que destaquem as melhores práticas Coleta de dados internos: Resultados de pesquisas de satisfação e feedback de clientes, dados de desempenho interno e análise de fluxo de trabalho

Indicadores-chave de desempenho em Benchmarking

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) são métricas específicas vinculadas a objetivos comerciais estratégicos. Basicamente, são pontos de dados que ajudam sua organização a monitorar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões informadas.

As pessoas geralmente confundem métricas com KPIs, mas há uma distinção clara: embora todos os KPIs sejam métricas, nem todas as métricas são KPIs. As métricas são medidas quantitativas usadas para rastrear e avaliar a qualidade de processos comerciais específicos.

Leia isto: KPIs vs. métricas: O que são e como rastreá-los Para fazer benchmarking, você precisa de KPIs para comparar o desempenho de sua empresa dentro da organização ou com os concorrentes.

Aqui estão alguns KPIs que você deve monitorar:

Crescimento da receita: Mede o aumento das vendas de uma empresa em um período específico

Crescimento da receita = (receita atual - receita anterior) / receita anterior × 100

**Margem de lucro: indica a porcentagem da receita que excede os custos

Margem de lucro = (Lucro líquido / Receita) × 100

Net Promoter Score (NPS): Avalia a fidelidade do cliente com base em sua probabilidade de recomendar uma empresa

NPS = % Promotores - % Detratores

Taxa de retenção de clientes: Mostra a porcentagem de clientes retidos em um período

Taxa de retenção de clientes = ((clientes finais - novos clientes) / clientes iniciais) × 100

Custo de aquisição de clientes (CAC): Calcula o custo para adquirir um novo cliente

CAC = Custos totais de aquisição / Número de novos clientes

Valor da vida útil do cliente (CLV): Estima a receita total que um cliente gera ao longo de sua vida útil

CLV = valor médio de compra × frequência de compra × tempo de vida do cliente

Existem fórmulas específicas para cada KPI, mas, em vez de calcular essas métricas manualmente, você pode usar modelos pré-criados.

O ClickUp oferece vários modelos, como o Modelo de rastreamento de KPI o modelo de rastreamento de KPIs, para ajudá-lo a começar rapidamente. Esse modelo inclui campos e exibições pré-configurados que economizam tempo e garantem a consistência no acompanhamento de seus benchmarks.

Modelo de KPI do ClickUp

Este modelo dá visibilidade ao progresso da sua equipe em relação às metas e capacita a gerência a tomar decisões com base em dados. Você pode usar este modelo para:

Definir metas mensuráveis e alcançáveis comMetas do ClickUp* Organize tarefas, monitore-as de perto e compartilhe atualizações com as partes interessadas

Acompanhar as métricas ao longo do tempo com ferramentas de análise automatizadas

UseVisualização de gráfico de Gantt para acompanhar o desempenho e corrigir o curso conforme necessário

Use o ClickUp para tornar o Benchmarking fácil e eficaz

O ClickUp é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos que o ajuda a organizar, acompanhar e gerenciar suas tarefas. Ao contrário das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos que se concentram apenas no gerenciamento de tarefas, o ClickUp oferece outros recursos abrangentes, como Metas, Tarefas e Campos Personalizados, bem como várias maneiras de visualizar dados agregados e colaborar com sua equipe e partes interessadas.

Esses recursos o ajudam a planejar e executar projetos enquanto compara várias métricas, tornando o ClickUp uma excelente ferramenta para benchmarking.

O ClickUp também se integra a dados de várias fontes externas, o que facilita a comparação e a análise do desempenho em diferentes departamentos comerciais. Com o ClickUp, você pode definir benchmarks claros, alinhar tarefas para atingir essas metas e monitorar o progresso em tempo real.

Você pode iniciar o benchmarking no ClickUp em quatro etapas simples:

Etapa 1: Configurar um espaço dedicado

Isso o ajudará a organizar suas atividades de benchmarking. O espaço dedicado no ClickUp será um hub central para todas as suas tarefas de benchmarking, documentos e dados.

Veja como você pode criar um espaço dedicado no ClickUp:

Crie um novo espaço: Vá para a seção Spaces (Espaços) do ClickUp e crie um novo espaço especificamente para atividades de benchmarking.

Crie Spaces no ClickUp para gerenciar projetos de forma centralizada

Organize com pastas e listas: Crie pastas e listas personalizadas dentro desse espaço para categorizar diferentes projetos de benchmarking (por exemplo, financeiro, operacional, satisfação do cliente)

Etapa 2: Defina suas metas

Use Recurso de rastreamento de metas do ClickUp para definir, rastrear e atingir seus objetivos de benchmarking com perfeição.

Defina metas SMART : Certifique-se de que suas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Essa clareza ajuda no rastreamento e na avaliação precisos

: Certifique-se de que suas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Essa clareza ajuda no rastreamento e na avaliação precisos Crie metas no ClickUp: Navegue até a seção Goals (Metas) no ClickUp e clique em 'New Goal' (Nova meta) Preencha os detalhes de sua meta, incluindo o nome, a descrição, a data de vencimento e as métricas relevantes

Gerencie todas as metas do projeto em um só lugar com o ClickUp Goals

Link ClickUp Tasks to Goals: Conecte tarefas e projetos específicos às suas metas para garantir que todas as atividades contribuam para alcançá-las. Isso cria um alinhamento claro entre as operações diárias e os objetivos estratégicos

Crie metas específicas e acompanhe seu progresso sem esforço com o ClickUp Goals

Etapa #3: Acompanhe o progresso

Os campos personalizados e os painéis do ClickUp fornecem ferramentas poderosas para monitorar e analisar seu progresso.

Crie campos personalizados: Os campos personalizados permitem que você rastreie pontos de dados específicos relevantes para seus benchmarks. Por exemplo, crie campos personalizados para indicadores-chave de desempenho (KPIs), como crescimento da receita, índices de satisfação do cliente ou eficiência da produção

É simples adicionar valores monetários às tarefas para manter os orçamentos do projeto sob controle

Crie painéis abrangentes: Usar os Dashboards do ClickUp para ter uma visão geral de seu progresso. Você pode adicionar widgets para exibir dados de campos personalizados, metas e tarefas. Essa visualização ajuda a identificar tendências, detectar problemas e tomar decisões informadas

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Automatize relatórios: Use os recursos de automação do ClickUp para gerar relatórios regulares, garantindo que você tenha informações atualizadas sobre seus esforços de benchmarking sem intervenção manual

Etapa #4: Atualize regularmente sua estratégia de benchmarking

É essencial manter seu processo de benchmarking dinâmico e responsivo a novos dados para atender e superar os benchmarks continuamente. Veja como você pode fazer isso:

Programe revisões regulares : No ClickUp, você pode configurar tarefas ou lembretes recorrentes para revisar seus dados de benchmarking regularmente. Você pode fazer isso semanalmente, mensalmente ou trimestralmente

: No ClickUp, você pode configurar tarefas ou lembretes recorrentes para revisar seus dados de benchmarking regularmente. Você pode fazer isso semanalmente, mensalmente ou trimestralmente Analisar os resultados : Usando os dados de seus painéis e relatórios, você pode identificar as áreas em que excede os benchmarks e as oportunidades de melhoria

: Usando os dados de seus painéis e relatórios, você pode identificar as áreas em que excede os benchmarks e as oportunidades de melhoria Ajustar metas e estratégias : Com base em sua análise, ajuste suas metas e estratégias conforme necessário. Você pode redefinir suas metas, realocar recursos ou alterar processos para se alinhar melhor aos benchmarks

: Com base em sua análise, ajuste suas metas e estratégias conforme necessário. Você pode redefinir suas metas, realocar recursos ou alterar processos para se alinhar melhor aos benchmarks Comunicar as mudanças: UseVisualização de bate-papo do ClickUp para garantir que todos os membros da equipe estejam atualizados com as alterações

No Chat View, você pode atribuir itens de ação mencionando os membros da sua equipe e compartilhando links de projetos. Você também recebe notificações no Chat View, para saber sempre o que está acontecendo.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Inicie um Benchmarking eficaz com o ClickUp

Todos os tipos de exercícios de benchmarking dependem de fórmulas e dados específicos para serem eficazes. Executá-los manualmente leva horas e também é propenso a erros. É por isso que você precisa de uma ferramenta robusta de benchmarking como o ClickUp.

O ClickUp tem modelos de KPI, metas e painéis que permitem monitorar e gerenciar seus benchmarks. Com o ClickUp, você pode automatizar o processo de benchmarking e obter insights sobre seu progresso. Em seguida, use o Chat View para compartilhar facilmente os relatórios com sua equipe e outras partes interessadas.

