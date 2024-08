O melhor software de registro de riscos de 2024 (gratuito e pago)

Todos nós sabemos que todo negócio envolve um certo grau de risco. É por isso que um software robusto de registro de riscos é essencial no kit de ferramentas de qualquer gerente de projeto.

Seja um desafio financeiro ou um gargalo relacionado ao projeto, com uma ferramenta de registro de riscos, você e sua equipe podem tomar decisões orientadas por dados e navegar sem problemas por qualquer ameaça comercial.

Se você é um gerente de riscos de projeto e está avaliando ferramentas para um programa de gerenciamento de riscos, está no lugar certo! Ao longo dos anos, o pessoal da ClickUp e eu testamos inúmeros softwares de registro de riscos na tentativa de encontrar a ferramenta mais eficiente para essa finalidade.

Neste blog, listarei 10 dos melhores softwares de gerenciamento de riscos que usamos e adoramos. Vamos começar!

O que você deve procurar em um software de registro de riscos?

Uma ferramenta ideal de registro de riscos serve principalmente a três propósitos identificação de riscos gerenciamento e atenuação. Aqui estão cinco critérios essenciais que você deve procurar em uma ferramenta para garantir que possa rastrear e gerenciar a exposição ao risco de forma eficaz:

Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta que tenha uma interface fácil de usar e que envolva uma curva de aprendizado mínima. Isso ajudará você e outros proprietários de riscos a navegar com facilidade e a aproveitar ao máximo os benefícios

Escolha uma ferramenta que tenha uma interface fácil de usar e que envolva uma curva de aprendizado mínima. Isso ajudará você e outros proprietários de riscos a navegar com facilidade e a aproveitar ao máximo os benefícios Personalização: Escolha uma ferramenta de gerenciamento de riscos com amplo escopo para personalização. Dessa forma, você poderá adaptá-la às necessidades exclusivas de gerenciamento de riscos da sua empresa

Escolha uma ferramenta de gerenciamento de riscos com amplo escopo para personalização. Dessa forma, você poderá adaptá-la às necessidades exclusivas de gerenciamento de riscos da sua empresa Automação do fluxo de trabalho: Escolha uma ferramenta de registro de riscos que possa automatizar tarefas repetitivas. Isso minimiza o trabalho manual na realização de avaliações de riscos e torna o processo de gerenciamento de riscos mais suave

Escolha uma ferramenta de registro de riscos que possa automatizar tarefas repetitivas. Isso minimiza o trabalho manual na realização de avaliações de riscos e torna o processo de gerenciamento de riscos mais suave Integrações: Procure uma ferramenta que se integre a todas as principais ferramentas e softwares com os quais você trabalha no dia a dia. Isso ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho

Procure uma ferramenta que se integre a todas as principais ferramentas e softwares com os quais você trabalha no dia a dia. Isso ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho Relatórios e análises: Escolha uma ferramenta que forneça relatórios e análises de gerenciamento de riscos em tempo real para maximizar a mitigação de riscos

Os 10 melhores softwares de registro de riscos para usar em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de registro de riscos pagos e gratuitos da minha lista:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de riscos)

O conjunto abrangente de recursos do ClickUp faz dele o meu software de gerenciamento de riscos preferido. No entanto, sua versatilidade é apenas uma das características que fazem dessa ferramenta uma escolha tão boa. O ClickUp também é altamente personalizável, colaborativo e eficiente - a receita perfeita para um gerenciamento de riscos otimizado.

Para que você tenha uma breve ideia das ofertas do ClickUp, reunirei alguns de seus melhores recursos de gerenciamento de riscos para você.

Verifique o relatório de status do seu projeto, veja quais tarefas estão vencidas e analise o esforço da sua equipe para calcular os riscos com precisão com o ClickUp Dashboards

Primeiro, há Painéis do ClickUp o ClickUp Dashboards é, sem dúvida, um dos melhores recursos da plataforma para mim. Muitas vezes, não conseguimos prever corretamente os riscos envolvidos em um projeto porque não conseguimos acompanhar seu status, recursos etc. Os ClickUp Dashboards facilitam isso. Eles me dão uma visão rápida e facilmente compreensível de todos os meus projetos em andamento, o que me ajuda a identificar e resolver antecipadamente quaisquer desafios futuros.

Use os recursos de controle de horas do ClickUp para controlar e regular as horas de trabalho dos funcionários

O tempo é o recurso mais crucial de todos - e os gerentes de projeto já sabem disso. Rastreamento de tempo do ClickUp me permitem usar esse recurso com prudência. Gosto de como ele monitora o tempo gasto em uma tarefa específica e estima os requisitos de tempo de um projeto de acordo.

Automatize o gerenciamento de riscos do projeto com as Automações do ClickUp

O fluxo de trabalho intenso está atrapalhando o gerenciamento eficiente de riscos? Eu confio em Automações do ClickUp para me ajudar nesse aspecto! Ele me permite criar automações personalizadas para garantir que todas as entregas do meu projeto sejam cumpridas no prazo. Além disso, com mais de 100 modelos personalizáveis para escolher, ele também me ajuda a automatizar todas as tarefas que, de outra forma, consumiriam o valioso tempo e a eficiência da minha equipe.

Modelo de registro de riscos do ClickUp Risk Management

Por falar em modelos, já lhe falei sobre o Modelo de registro de risco do ClickUp ? Projetado exclusivamente para equipes que buscam mitigar e gerenciar riscos, este modelo me ajuda a:

Identificar riscos potenciais muito antes de eles se tornarem realidade

Rastrear o status, a propriedade e o impacto do risco para entender sua profundidade

Organizar avaliações de riscos para resolvê-los de forma sistemática

Em suma, o ClickUp simplificou significativamente o gerenciamento de riscos para mim, reduzindo o número de ferramentas que eu costumava usar para esse fim.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem ter uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Inicial: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Avançado: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.600 avaliações)

(mais de 9.600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. Mitratech (Melhor para gerenciamento de riscos jurídicos)

via Mitratech As abrangentes soluções Governamentais, de Risco e Conformidade (GRC) da Mitratech estão entre suas ofertas mais cobiçadas. Elas foram projetadas para ajudá-lo a manter a conformidade, independentemente do setor ou dos padrões em que sua empresa se enquadra. O software o ajuda a monitorar a conformidade dentro da organização e também com fornecedores terceirizados. Ele reduz significativamente qualquer risco legal que possa surgir devido a negligência e aumenta sua eficiência.

Melhores recursos da Mitratech

Escolha entre uma variedade de soluções GRC personalizadas para encontrar a mais relevante para sua empresa

Meça e monitore o nível de conformidade da sua organização

Crie, execute e gerencie fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos com código zero em suas organizações

Aproveite os recursos de colaboração no aplicativo para maximizar a eficiência da comunicação em toda a sua equipe

Limitações da Mitratech

Oferece flexibilidade limitada em termos de personalização

Envolve uma curva de aprendizado acentuada

Preços da Mitratech

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Mitratech

G2: N/A

N/A Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Hyperproof (Melhor para rastreamento e gerenciamento de riscos de conformidade)

via Hyperproof O IHyperproof é especializado em gerenciamento de risco tradicional, gerenciamento de fornecedores e gerenciamento de auditoria. Ele hospeda mais de 90 modelos de estrutura de conformidade para atender aos diversos requisitos de conformidade de diferentes empresas.

A plataforma é altamente avançada. A maioria de seus recursos de rastreamento e mitigação de riscos é automatizada, minimizando o escopo da intervenção humana e, portanto, dos erros. Esse é outro motivo importante pelo qual essa software de gerenciamento de riscos está em nossa lista.

Melhores recursos à prova de falhas

Garanta a conformidade em mais de 100 estruturas, como SOC 2, HIPPA, GDPR e FedRAMP

Use painéis exportáveis integrados para ficar de olho em sua postura de risco

Automatize o gerenciamento de riscos de fornecedores para reduzir as chances de perda

Simplifique a preparação da auditoria interna centralizando o trabalho em um único local

Integre-se a ferramentas como Azure, GitHub, Google Drive e muito mais

Limitações à prova de falhas

Processo complexo de instalação e configuração

Os recursos de personalização são muito limitados

Preços imperdíveis

Preços personalizados

Classificações e resenhas à prova de imperfeições

G2: 4,6/5 (127 avaliações)

4,6/5 (127 avaliações) Capterra: 4,8/5 (48 avaliações)

4. Diligent One Platform (melhor para gerenciamento de riscos de TI)

via Diligent One A plataforma Diligent One (anteriormente HighBond) é uma plataforma de gerenciamento e mitigação de riscos. Se você administra uma empresa de TI, recomendo fortemente esse software. Suas ofertas - desde o gerenciamento de riscos de fornecedores até o ERM - são precisamente adaptadas para atender às necessidades do setor de TI.

O Diligent One atua como uma plataforma consolidada na qual você pode verificar todo o perfil de risco da sua organização - e isso é um diferencial para mim. Além disso, seu monitoramento contínuo garante que você esteja em conformidade e livre de riscos em todas as frentes de negócios.

Melhores recursos da plataforma Diligent One

Aproveite o poder da IA para rastrear e mitigar riscos

Conecte a plataforma a qualquer fonte de dados de sua escolha para maximizar a eficiência do fluxo de trabalho

Receba dados e insights precisos para evitar riscos e tomar decisões informadas

Integre-se aos principais softwares, como Salesforce, Microsoft, Oracle, etc

Limitações da plataforma Diligent One

Processo de configuração complexo

Recursos limitados do aplicativo móvel

Preços da plataforma Diligent One

Preços personalizados

Classificações e resenhas da plataforma do Diligent One

G2: 4,3/5 (124 avaliações)

4,3/5 (124 avaliações) Capterra: 4,5/5 (83 avaliações)

5. ServiceNow (melhor para gerenciamento abrangente de riscos)

via ServiceNow Essa é outra plataforma baseada em IA que simplifica o gerenciamento de riscos.

O ServiceNow é uma plataforma integrada que o ajuda a rastrear, monitorar e controlar riscos simultaneamente. Desde o gerenciamento de riscos de política e conformidade até o gerenciamento de riscos operacionais, esse software facilita tudo isso. Com a tecnologia de IA, o ServiceNow automatiza e centraliza a maioria dessas atividades de gerenciamento de riscos. É uma ferramenta robusta que permite que você tome decisões de gerenciamento de riscos melhores e orientadas por dados.

Melhores recursos do ServiceNow

Permita a análise do impacto nos negócios para priorizar e responder aos riscos com a máxima eficiência

Preveja e evite riscos com ferramentas e recursos baseados em IA

Utilize os dados de risco para definir o escopo e priorizar os planos de auditoria com prudência

Obtenha análises de desempenho precisas para antecipar tendências e ficar à frente da curva

Integre-se a ferramentas como Microsoft, Salesforce, Oracle, etc

Limitações do ServiceNow

Requer configuração extensiva

Pode ser excessivamente complexo para determinadas equipes

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ServiceNow

G2: 4,4/5 (1.988 avaliações)

4,4/5 (1.988 avaliações) Capterra: 4,5/5 (246 avaliações)

6. TimeCamp (melhor para rastrear riscos relacionados a projetos)

via TimeCamp O TimeCamp é uma ferramenta auxiliar em meu kit de ferramentas de gerenciamento de riscos. Por ser uma ferramenta de controle de tempo, ele o ajudará a controlar o projeto cronogramas e, consequentemente, evitar riscos relacionados.

O que diferencia o TimeCamp de qualquer rastreador de tempo comum no mercado é sua abordagem abrangente ao gerenciamento de riscos do projeto. Em primeiro lugar, é uma ferramenta totalmente automatizada, o que significa que você não precisa fazer nenhum controle de tempo manualmente. Além disso, ele atende a várias finalidades - rastreamento de horas de faturamento, produtividade, lucratividade, presença, etc.

Melhores recursos do TimeCamp

Rastreie as horas de trabalho para entender melhor os requisitos de tempo do projeto

Obter insights em tempo real sobre o progresso do trabalho e o status do projeto para evitar excessos

Utilize o recurso de rastreamento por GPS para monitorar a localização e a produtividade dos funcionários em campo

Registre o tempo de entrada e saída do trabalho para relatórios de produtividade

Integre-se com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho, como Quickbooks, Github, Airtable, Jira, etc.

Limitações do TimeCamp

Principalmente focado no controle de tempo, menos robusto para o gerenciamento de riscos

Falta de integração com ferramentas importantes de gerenciamento de riscos

Recursos off-line limitados

Preço do TimeCamp

**Gratuito para sempre

Inicial: US$ 1,99/mês por usuário

US$ 1,99/mês por usuário Premium: $3,99/mês por usuário

$3,99/mês por usuário Ultimate: $5,99/mês por usuário

$5,99/mês por usuário Enterprise: $14,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do TimeCamp

G2: 4,7/5 (304 avaliações)

4,7/5 (304 avaliações) Capterra: 4,7/5 (597 avaliações)

7. GOAT (melhor para rastreamento e avaliação de riscos)

via

VITÓRIA

Se você não tem experiência prévia no manuseio de uma ferramenta completa de registro de riscos, o GOAT é ideal para você. Além dos recursos robustos, ele apresenta um design e uma interface simplificados que facilitam o trabalho.

Quanto às suas ofertas, há muitos aspectos do GOAT Risk que considero úteis. Em primeiro lugar, ele hospeda vários recursos personalizáveis

modelos de registro de risco personalizáveis

que você pode implementar para dar início às suas iniciativas de gerenciamento de riscos. Com seu recurso de arrastar e soltar

avaliação de riscos

com o recurso de pontuação, você pode priorizar os riscos para uma resolução eficaz. Além disso, o GOAT também é altamente colaborativo. Se você tiver uma equipe de funcionários cuidando de um determinado projeto, poderá convidá-los a colaborar com a ferramenta e lidar com cada risco à medida que ele surgir.

Melhores recursos do GOAT

Criar e revisar perfis de risco para cada departamento comercial, projeto etc

Formule e implemente planos de ação SMART com o recurso de autoavaliação de riscos de controle

Automatize seu fluxo de trabalho para rastrear e gerenciar todas as atividades do projeto e minimizar riscos futuros

Atribua métricas aos seus riscos para monitorá-los e tratá-los com uma abordagem orientada para o desempenho

Obtenha relatórios e análises de avaliação de riscos detalhados e orientados por dados

limitações do GOAT

Não há plano/avaliação gratuita disponível

Funcionalidades de personalização limitadas

Falta de recursos de integração

Preço de risco de cabra

Inicial: US$ 400/ano

US$ 400/ano Standard: US$ 1.200/ano

US$ 1.200/ano Enterprise: $4.800/ano

$4.800/ano Enterprise PRO: $7200/ano

Classificações e análises do GOAT Risk

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (51 avaliações)

8. Resolver (melhor para gerenciamento de riscos corporativos)

via Resolver O Resolver é outro nome bem conhecido na liga de ferramentas de registro de riscos. Embora seus recursos abranjam auditoria, conformidade e várias outras formas de gerenciamento de riscos, eu o considero o melhor para enfrentar riscos corporativos

As funcionalidades de ERM do Resolver são exaustivamente projetadas. Seus registros de risco unificados promovem a colaboração interna, fornecendo acesso aos dados de risco a todos os departamentos interessados da organização. A ferramenta também é suficientemente personalizável. Você pode personalizar cada solução de ERM de acordo com suas necessidades de negócios. Além disso, o Resolver facilita a automação de processos e fluxos de trabalho para agilizar as operações.

Melhores recursos do Resolver

Acesse o painel para exibir e compartilhar dados de risco de forma visualizada

Receba relatórios e análises detalhados e precisos para tomar decisões de gerenciamento de risco orientadas por dados

Utilize integrações robustas de software para importar dados de risco de um sistema para outro

Integre-se a ferramentas como Slack, Jira e Microsoft Azure

Limitações do resolvedor

Recursos limitados do aplicativo móvel

Pode ser excessivamente complexo para determinadas equipes

Preços do Resolver

Preços personalizados

Classificações e avaliações do solucionador

G2: 4,4/5 (107 avaliações)

4,4/5 (107 avaliações) Capterra: 4,4/5 (46 avaliações)

9. MasterControl (Melhor para gerenciamento de risco de qualidade)

via Controle mestre O MasterControl Quality Excellence facilita o gerenciamento de riscos de qualidade para empresas. Seus recursos abrangentes o ajudam a atender facilmente a todos os padrões de qualidade e conformidade.

Para mim, a melhor parte dessa ferramenta é sua abordagem de 360 graus. As ofertas de gerenciamento de riscos de qualidade do MasterControl começam com a análise de riscos e terminam com a conscientização dos riscos. Essa abordagem aprofundada a torna adequada para gerenciar e monitorar todos os riscos em todos os pontos de produção. Ela também garante que você esteja alinhado com todos os requisitos de conformidade e sempre pronto para a auditoria.

Melhores recursos do MasterControl

Inicie avaliações de risco de qualidade de qualquer lugar dentro do sistema para identificar e mitigar os riscos do produto em um estágio inicial

Acompanhe e gerencie o treinamento dos funcionários para garantir a conformidade com os regulamentos e padrões de qualidade

Automatize a programação, o planejamento e a execução de auditorias internas e externas

Acelere as atividades de risco, revisando e aprovando instantaneamente documentos com fluxos de trabalho e assinaturas eletrônicas

Limitações do MasterControl

Os usuários consideram a interface difícil de navegar

Oferece recursos de personalização limitados

Preços do MasterControl

Preços personalizados

Classificações e análises do MasterControl

G2: 4,3/5 (323 avaliações)

4,3/5 (323 avaliações) Capterra: 4,5/5 (422 avaliações)

10. Archer IT (Melhor para gerenciamento integrado de riscos)

via Comunidade Archer Encerrarei esta lista com uma ferramenta integrada de gerenciamento de riscos - a Archer IT. A Archer é especializada em todos os tipos de conformidade e gerenciamento de riscos. Isso inclui gerenciamento de auditoria, governança de documentos, gerenciamento de riscos de segurança, ERM e assim por diante.

Embora envolva uma curva de aprendizado, você pode fazer muito com o Archer IT depois de se acostumar com ele. É uma plataforma altamente adaptável que se alinha com as necessidades exclusivas de conformidade de cada organização. Para mim, o que mais se destaca no Archer é seu design colaborativo. Você também pode convidar a participação das partes interessadas no gerenciamento eficaz dos riscos, o que a maioria das plataformas não oferece.

Melhores recursos da Archer IT

Crie registros de risco centralizados para documentar, monitorar e gerenciar diversos riscos de negócios

Colabore com os membros da sua equipe dentro da organização para melhorar o gerenciamento de riscos

Identifique e categorize os processos e sistemas de sua organização para determinar os riscos com antecedência

Receba insights abrangentes para melhorar a priorização dos riscos

Limitações de TI da Archer

Envolve uma curva de aprendizado acentuada

Os usuários consideram o processo de implementação complexo e demorado

Preços daArcher IT

Preços personalizados

Classificações e análises daArcher IT

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Também lido:_ **Tudo sobre listas de verificação de avaliação de risco

Gerencie os riscos do projeto de forma eficiente com o ClickUp

Independentemente do setor em que você opera, o gerenciamento de riscos e a automatização das atividades de conformidade levarão a operações de projeto bem-sucedidas.

Mas aqui está o problema - com o mercado repleto de um zilhão de ferramentas e softwares de registro de riscos corporativos, encontrar o ideal para sua empresa está mais difícil do que nunca.

Deixe que o ClickUp lhe poupe o incômodo.

Um software abrangente e tudo em um, o ClickUp inclui recursos e capacidades que ultrapassam o registro básico de riscos e facilitam o Gerenciamento de Riscos geral.

Escolha-o como sua solução completa e definitiva para todos os aspectos de produtividade, lucratividade e crescimento. Obtenha uma conta gratuita hoje mesmo. Registre-se aqui !