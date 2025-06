11 modelos gratuitos de orçamento para construção para usar em 2025

As operações de construção são complicadas e muitas vezes sofrem excedentes orçamentais. É por isso que um empreiteiro inteligente garante sempre que todos os custos estimados de um projeto são calculados antecipadamente com a maior precisão possível.

Os modelos de orçamento para projetos de construção são excelentes ferramentas para empreiteiros e consultores acompanharem o plano orçamentário. Esses modelos permitem que os empreiteiros se mantenham organizados em relação aos custos de um projeto e definam metas realistas.

Este artigo explora 11 modelos gratuitos de orçamento para construção que os empreiteiros podem usar em 2024 para tomar decisões informadas e melhorar a alocação de recursos.

O que são modelos de orçamento para construção?

Um modelo de orçamento para projetos de construção é uma planilha que empreiteiros e consultores podem usar para estimar os custos de um projeto. Esse modelo fornece uma visão clara da divisão dos custos do projeto, ajudando os empreiteiros a acompanhar e evitar, tanto quanto possível, excedentes orçamentários.

Um modelo de orçamento de construção também pode ser usado para processos de licitação, desenvolvimento de estimativas de custos mais precisas, previsões de custos do projeto, gerenciamento de custos e ciclos de vida do projeto, etc. Este modelo detalha todos os aspectos de um projeto, permitindo que os empreiteiros aloquem seu dinheiro e tempo de forma inteligente.

O que torna um modelo de orçamento de construção bom?

Um bom modelo de orçamento para projetos de construção oferece ao empreiteiro alta flexibilidade e capacidade de personalização, tornando-o adequado para uso em qualquer projeto. Concentre-se nos seguintes aspectos para identificar um bom modelo de orçamento para construção:

Recursos de categorização : escolha um modelo que permita dividir seu orçamento de construção em diferentes categorias que sejam mais rastreáveis e facilmente acessíveis. Por exemplo, a atividade de construção tem três componentes de custo principais: diretos, indiretos e lucros/despesas gerais. Os empreiteiros devem ser capazes de categorizar seus custos nessas rubricas com facilidade. Outras categorizações incluem custos de mão de obra, custos de materiais, custos de MEP, etc.

Personalização : escolha um modelo que possa ser personalizado para se adequar a diferentes projetos. Por exemplo, o mesmo modelo deve ser personalizável para construções residenciais e comerciais. Isso ajuda a manter o formato padronizado e consistente

Visualizações : Encontre um modelo que ofereça diferentes visualizações do orçamento da construção. Para uma melhor compreensão, você deve poder ver seus dados em uma linha do tempo. Por exemplo, pode ser uma visualização atual ou uma visualização histórica do orçamento do projeto

Compartilhamento : escolha um modelo que possa ser compartilhado em vários formatos e visualizações. Se o orçamento da construção precisar ser revisado ou aprovado por várias partes interessadas, é ideal trabalhar com um modelo compartilhável

Funções: Use um modelo de orçamento de construção que também possa realizar cálculos. Isso facilita o seu trabalho — basta preencher os números e deixar que o modelo faça o resto

Assuma o controle do seu orçamento de construção com o ClickUp Construction. Esta plataforma completa simplifica a estimativa de prazos, o planejamento dos custos do projeto e o acompanhamento do progresso. Estimativas de tempo do ClickUp: Use-o para prever a duração das tarefas com precisão. Você pode personalizá-las em horas, dias, semanas ou meses para obter cronogramas de contrato claros. Use-o para prever a duração das tarefas com precisão. Você pode personalizá-las em horas, dias, semanas ou meses para obter cronogramas de contrato claros.

Estimativas por responsável: Ative as estimativas de tempo por responsável, permitindo-lhe atribuir e acompanhar as estimativas de tempo para cada membro da equipa. Isto é especialmente útil quando se contratam subcontratados.

Campos personalizados: Você pode adicionar Você pode adicionar campos personalizados no ClickUp às suas tarefas para acompanhar informações relacionadas ao orçamento, como custos estimados, custos reais e variação orçamentária. Isso ajuda a manter um registro detalhado de todos os dados relacionados ao orçamento.

Automação: Os recursos Os recursos de automação do ClickUp podem ajudar você a acelerar o processo de atualização das estimativas orçamentárias. Por exemplo, você pode configurar a automação para atualizar os campos do orçamento com base na conclusão da tarefa ou no tempo rastreado.

11 modelos gratuitos de orçamento para construção

Ao utilizar os modelos gratuitos de orçamento para projetos de construção listados abaixo, você pode abrir novos caminhos para a eficiência dos processos e do orçamento da sua empresa. Esses modelos, que vão desde relatórios orçamentários até gráficos de Gantt para construção, tornam o processo de gestão do orçamento do projeto mais fácil e eficiente.

1. Modelo de orçamento para construção ClickUp

Baixe este modelo Modelo de orçamento para construção da ClickUp

Otimize as finanças do seu projeto de construção usando o modelo de orçamento para construção da ClickUp. Este modelo foi projetado para fornecer planos orçamentários e relatórios financeiros precisos, especificamente voltados para projetos de construção.

Ele oferece uma visão detalhada dos seus gastos atuais e passados, ajudando você a identificar áreas para melhorar a alocação de recursos e, ao mesmo tempo, atingir suas metas orçamentárias. Use este documento padronizado para manter todas as partes interessadas, incluindo gerentes de projeto, equipes de construção e clientes, cientes da situação financeira do projeto ao longo de seu ciclo de vida.

Principais características

Acompanhar a variação orçamentária entre os custos estimados e reais da construção

Acompanhe o andamento do projeto em relação ao orçamento estabelecido e aos prazos definidos

Melhore seu processo de orçamento usando campos diários, semanais e mensais para despesas reais, previsões de custos e variações

Forneça às partes interessadas uma visão geral detalhada das finanças do projeto de construção por meio do layout abrangente do modelo

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para lidar com a complexidade de projetos de construção em grande escala, que podem ser onerosos sem um plano orçamentário claro.

2. Modelo de relatório orçamentário ClickUp

Baixe este modelo Utilize o modelo de relatório orçamentário do ClickUp para detalhar claramente seus lucros e perdas

Analise os gastos da sua empresa com precisão usando o modelo de relatório de orçamento do ClickUp. Este modelo é útil para criar planos e relatórios orçamentários precisos que fornecem insights sobre o desempenho financeiro passado e presente.

Isso ajudará você a explorar várias maneiras de economizar recursos e dinheiro em seus projetos, ao mesmo tempo em que obtém insights para atingir suas metas orçamentárias. Use este documento único, que permanece consistente em todos os projetos futuros, clientes, equipes e até mesmo departamentos, para manter todas as partes interessadas envolvidas no aspecto financeiro do projeto.

Principais características

Identificar discrepâncias entre os gastos planejados e os gastos reais

Acompanhar o progresso do projeto em relação às metas e marcos estabelecidos, juntamente com o projeto

Otimize seu processo de orçamento usando campos mensais e acumulados do ano para despesas reais, metas e variações

Forneça uma visão geral mais detalhada das finanças do projeto às partes interessadas com o layout abrangente do modelo

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para engenheiros de obra e gerentes de projeto registrarem os custos reais no local.

3. Gerenciamento de projetos orçados ClickUp

Baixe este modelo Visualize seu orçamento em relação aos custos reais usando o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Mantenha seus projetos dentro do orçamento usando o versátil modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp. Este modelo permite que você avalie rapidamente o cronograma e o status de várias atividades do projeto.

É um excelente modelo para acompanhar o progresso e os custos reais do projeto em tempo real e organizar as tarefas com base na sequência das tarefas e nas fases do projeto. Use este modelo para manter seu projeto no caminho certo em relação aos prazos e ao orçamento e otimizá-lo para o sucesso.

Principais características

Acompanhe itens orçamentados individuais usando status personalizados, como Aberto e Concluído

Categorize as tarefas e atividades do projeto usando 9 atributos personalizados — Orçamento do projeto, Orçamento restante, Fase do projeto, Dentro do orçamento, Notas e muito mais

Aproveite cinco visualizações exclusivas em várias configurações do ClickUp para obter informações sobre o projeto, como orçamento, cronograma do projeto, fases do projeto, atividades de status e muito mais

Use marcações, controle de tempo, e-mails e avisos de dependência para aprimorar o gerenciamento de projetos e melhorar o orçamento

Caso de uso ideal

Este modelo é mais adequado para empreiteiros que desejam definir prioridades para as tarefas do projeto com restrições orçamentárias como tema geral.

4. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Baixe este modelo Resuma seu orçamento rapidamente usando o modelo de orçamento simples do ClickUp

Resuma sua capacidade de gastos mensais e ganhos usando este modelo de orçamento simples e fácil de usar do ClickUp. Use uma variedade de campos personalizados neste modelo que ajudam a capturar detalhes específicos de gastos e estimar com precisão como suas finanças entram e saem do seu negócio a cada mês.

Todo o modelo oferece uma maneira fácil de acompanhar as despesas do projeto, ajudando você a controlar os custos e identificar áreas para economias otimizadas.

Principais recursos

Acompanhe suas entradas orçamentárias e seu progresso usando o recurso Sinalizador, que permite definir status personalizados para as entradas, como Concluída e Nova entrada

Obtenha uma representação visual das suas categorias orçamentais para facilitar a revisão

Utilize o recurso de exportação para compartilhar atualizações rápidas do orçamento com as partes interessadas no projeto

Personalize seu modelo com quatro visualizações principais em diferentes configurações na plataforma ClickUp para manter suas informações acessíveis — Caixa líquido, Despesas, Plano orçamentário e Receitas

Explore rótulos de prioridade, avisos de dependência e recursos de rastreamento para gerenciar bem as despesas

Caso de uso ideal

Este modelo é adequado para uso interno por empreiteiros que desejam manter as informações do orçamento do projeto à mão para referência rápida.

5. Modelo de gerenciamento de construção ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe o andamento de várias tarefas do seu projeto usando o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Utilize o modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp para planejar seu projeto e otimizar os processos de back-end com eficiência. Ele está equipado para fazer planos detalhados, desde a pré-venda até os processos de construção do projeto e a entrega final.

Este modelo pode ajudá-lo a organizar todos os seus processos de construção numa visão global que pode ser personalizada e expandida de forma flexível para obter mais detalhes. Também fornece campos e status personalizados, permitindo-lhe adicionar detalhes cruciais do projeto às linhas temporais visuais existentes.

Principais características

Crie ciclos de vida detalhados para projetos de vendas para ajudar a planejar e visualizar seu processo de construção

Alinhe os seus recursos entre a equipe e as várias partes interessadas envolvidas para alcançar uma colaboração aprimorada

Acompanhar o progresso do projeto em relação às metas determinadas para ajudá-lo a entregar o projeto no prazo

Aproveite a visualização do calendário para gerenciar com eficiência os cronogramas de construção

Utilize o recurso Exibição em lista para organizar seus processos de construção, recursos e seu orçamento

Visualize melhor o progresso do seu projeto usando as visualizações do quadro Kanban, criando fluxos de trabalho visuais de construção

Definir datas do projeto em uma linha do tempo horizontal usando o recurso Exibição da linha do tempo

Caso de uso ideal

Este modelo de gerenciamento de construção é ideal para empreiteiros que realizam projetos completos e operações de gerenciamento de projetos.

6. Modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Baixe este modelo Visualize todo o seu projeto e cronograma de construção usando o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Gerencie as tarefas e atividades do seu projeto com facilidade usando o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp, rico em recursos e personalizável. É uma excelente maneira de manter toda a sua equipe no caminho certo e ajudar a entregar o projeto no prazo.

Os gráficos de Gantt fornecem uma representação visual das tarefas e marcos do projeto, permitindo um melhor acompanhamento e compreensão por parte da equipe. Eles também ajudam os empreiteiros a identificar possíveis áreas de atraso ou obstáculos no projeto, permitindo a mobilização oportuna da força de trabalho para gerenciar tudo dentro do prazo.

Além disso, os gráficos de Gantt dividem todo o projeto em partes gerenciáveis, o que torna a alocação de recursos mais eficaz.

Principais recursos

Adicione as datas de início e fim do projeto à representação visual dos gráficos de Gantt

Divida suas tarefas em subtarefas e atividades para concluir o projeto

Exibir dependências de tarefas no gráfico que afetam outras atividades

Marque marcos importantes e prazos no cronograma de todo o projeto

Alocar recursos e orçamento para cada tarefa individual

Aproveite as ferramentas integradas para acompanhar de perto o progresso e os prazos

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para gerentes de projeto que desejam monitorar de perto o andamento de seus projetos.

7. Modelo de plano de gerenciamento de construção ClickUp

Baixe este modelo Monitorize as suas atividades de construção em relação a um cronograma utilizando o modelo de plano de gestão de construção da ClickUp

Usando o modelo de plano de gerenciamento de construção da ClickUp, você pode criar e gerenciar com eficiência seus cronogramas de construção do início ao fim. A interface fácil de usar deste modelo ajuda você a começar a gerenciar a construção em segundos.

O layout do gráfico de Gantt facilita a leitura e a compreensão de todas as atividades e tarefas associadas ao projeto, proporcionando informações rápidas. Os recursos de personalização tornam essa ferramenta extremamente flexível para o planejamento do gerenciamento de projetos.

Principais características

Aproveite quatro visualizações principais deste modelo para visualizar o gerenciamento do seu projeto de diferentes maneiras usando a Lista de atividades, o Cronograma do projeto, o Quadro de construção, a Visualização Gantt e muito mais

Criar visualizações personalizadas para manter todas as informações cruciais do projeto à mão

Utilize uma variedade de etiquetas e sinalizadores para definir prioridades para todas as tarefas associadas ao projeto usando diferentes cores, ícones e formas

Aproveite a visualização da linha do tempo para visualizar todas as interdependências das tarefas para um planejamento cuidadoso e uma entrega pontual

Caso de uso ideal

Este modelo é adequado para empreiteiros que desejam ter acesso fácil aos planos do projeto para tomar decisões informadas.

8. Modelo de relatório diário de construção ClickUp

Baixe este modelo Preencha seus relatórios diários de construção rapidamente usando o modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Acesse rapidamente as informações diárias sobre seu projeto usando o modelo de relatório diário de construção do ClickUp. Este modelo possui recursos avançados que permitem manter um registro diário das atividades e eventos que acontecem em torno do seu projeto.

Este modelo facilita a comunicação entre todas as partes interessadas e mantém os marcos transparentes. Os empreiteiros podem usá-lo para identificar e mitigar riscos e dependências antes que eles causem atrasos.

Principais características

Documente facilmente as atividades diárias do seu projeto

Compartilhe diariamente o andamento do projeto com as partes interessadas para promover a colaboração

Alocar recursos do projeto de acordo com o progresso diário do projeto

Gerencie suas tarefas com mais eficiência usando o campo Função, que ajuda a categorizar as diferentes funções atribuídas a cada trabalho no campo

Aproveite visualizações, como o Relatório Diário de Construção, para entender rapidamente o status diário do seu projeto

Melhorar o acompanhamento do andamento do projeto, atualizando o relatório diário usando tags, e-mails, avisos de dependência, etc. no modelo

Caso de uso ideal

Este modelo é uma excelente ferramenta para empreiteiros que gostam de manter um registo diário detalhado das atividades e do progresso dos seus projetos.

9. Modelo de relatório diário de construção ClickUp

Baixe este modelo Padronize sua documentação de relatórios usando o modelo de relatório diário de construção da ClickUp

O modelo de relatório diário de construção da ClickUp mantém todas as partes interessadas do projeto atualizadas com o progresso diário dos trabalhos de construção.

Usando o modelo, você pode manter o formato dos relatórios diários consistente e padronizado — tudo o que você precisa fazer é preencher as informações nos espaços fornecidos todos os dias!

Principais características

Utilize este documento como um formato padronizado para enviar relatórios e registros diários de construção às partes interessadas

Personalize o relatório usando logotipos, nome da empresa, cabeçalho e rodapé para aumentar a familiaridade com os clientes

Abrir uma ampla gama de atividades no local, tais como trabalho realizado, equipamentos utilizados, registo de entregas, materiais utilizados, atrasos no cronograma, reuniões informais, visitantes, etc.

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para gerentes de projeto residentes que devem enviar um relatório diário de construção aos clientes sobre o andamento e as atualizações do projeto.

10. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Baixe este modelo Mantenha as informações importantes do projeto à mão usando o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Aproveite o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp, rico em recursos, para acompanhar todos os seus contratos e planejar seu próximo projeto com base no capital de giro disponível. Este modelo permite que os empreiteiros gerenciem seus contratos em andamento de um único local com eficiência.

Este modelo fornece um sistema de gestão e recuperação de contratos bem estruturado para facilitar a análise do andamento de cada acordo.

Principais características

Utilize este modelo para manter todos os seus contratos num local centralizado para acesso rápido

Recuperar rapidamente informações contratuais cruciais sobre todos os seus contratos a partir de uma única janela

Mantenha informações essenciais do contrato à mão, como entregas pré-fechamento, documentos de due diligence, documentos de transação, requisitos de fechamento, etc.

Acompanhe os processos judiciais relativos a todos os seus contratos numa secção dedicada

Aproveite os sinalizadores, categorias e rótulos para categorizar facilmente vários aspectos de todos os seus contratos relativos a responsáveis, prioridades, datas de início e vencimento, progresso, status da documentação e muito mais

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para empreiteiros com vários projetos em andamento e que desejam organizar o processo de gestão de contratos.

11. Modelo de orçamento para construção em Google Sheets da GooDocs

via GooDocs

Utilize a alta funcionalidade e os recursos avançados do Modelo de Orçamento Profissional para Construção da GooDocs para estimar o orçamento de construção com precisão e eficiência. Este modelo consiste em diferentes campos e categorias que cobrem todos os aspectos de um projeto. É um modelo avançado que requer informações orçamentárias precisas para todos os aspectos do projeto. Este modelo é excelente para a gestão financeira de projetos.

Principais características

Classifique o orçamento do seu projeto de construção em categorias lógicas, tais como serviços públicos, requisitos gerais, preparação do local, água/esgoto no local, escavação e terraplenagem, etc.

Visualize os custos do seu projeto em várias categorias para despesas planejadas e reais, apresentadas lado a lado, tais como custos de mão de obra, materiais e equipamentos

Calcular com precisão as variações entre as despesas planejadas e reais para melhorar o planejamento do orçamento do seu projeto

Caso de uso ideal

O modelo de orçamento de construção do Google Sheets é a ferramenta ideal para especialistas em gerenciamento de projetos que desejam detalhar o orçamento e os custos de seus projetos até o último detalhe.

Obter estimativas precisas com os modelos ClickUp

Definir um orçamento para a construção é uma atividade complicada. Requer um conhecimento profundo de todo o processo de construção para contabilizar todas as despesas. Tradicionalmente, os empreiteiros tinham equipes dedicadas para estimar o orçamento da construção. No entanto, os processos de construção modernos são mais rápidos e exigem respostas mais imediatas.

Ao utilizar os modelos de orçamento para construção da ClickUp, pode rapidamente colocar os números do seu projeto no papel e entrar no caminho certo com um orçamento inteligente. São uma excelente forma de evitar excedentes orçamentais, contabilizando todas as despesas e contingências. Os modelos da ClickUp também permitem padronizar os formatos dos documentos de modelos de orçamento para construção comercial, permitindo uma rápida visualização e acesso.

Explore o mundo dos modelos de construção na ClickUp hoje mesmo. Você pode se inscrever gratuitamente e começar agora!