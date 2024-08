20 melhores plantas para seu escritório

Você já se sentiu preguiçoso ou sem inspiração no trabalho, especialmente em um escritório sem janelas? Pesquisas mostram que o motivo pode ser o ambiente monótono do escritório.

A boa notícia é que existe uma solução simples e natural: adicionar plantas! 🌱

As plantas não são apenas decorativas; elas são poderosas aliadas na criação de um ambiente mais saudável e agradável espaço de trabalho mais saudável e produtivo . Eles podem melhorar a qualidade do ar, reduzir o estresse e aumentar a produtividade.

Vamos explorar 20 das melhores plantas de escritório para melhorar seu espaço de trabalho. Cada planta de escritório listada aqui tem características exclusivas que se adaptam a diferentes ambientes de escritório.

Se você está procurando plantas de escritório de baixa manutenção que purificam o ar, reduzem a luminosidade, adicionam um toque de cor ou simplesmente trazem um pouco da natureza para dentro de casa, este artigo o guiará pelas melhores plantas para espaços de escritório.

Benefícios de ter plantas em seu espaço de trabalho

Sabemos que as plantas são boas para nós. Mas até que ponto elas são boas? Um estudo recente publicado na revista Sociedade Americana de Ciência da Horticultura descobriu que as plantas de escritório podem reduzir significativamente os níveis de estresse dos funcionários.

O estudo relatou uma redução de até 37% na ansiedade, uma redução de 44% na hostilidade e uma redução de 58% na depressão em escritórios com plantas. Esses números são muito sérios!

Além disso, aqui estão alguns motivos importantes pelos quais é bom ter plantas em seu escritório:

Melhoria da qualidade do ar : As plantas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Isso refresca o ar em seu escritório, tornando-o mais saudável para respirar. Algumas plantas até removem toxinas nocivas do ar. Isso reduz a poluição e melhora a qualidade geral do ar

: As plantas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Isso refresca o ar em seu escritório, tornando-o mais saudável para respirar. Algumas plantas até removem toxinas nocivas do ar. Isso reduz a poluição e melhora a qualidade geral do ar Redução do estresse : Estudos demonstraram que estar perto de plantas pode reduzir o estresse e relaxar as pessoas

: Estudos demonstraram que estar perto de plantas pode reduzir o estresse e relaxar as pessoas Melhoria do humor e do bem-estar: A vegetação pode melhorar o humor e criar uma atmosfera mais positiva. Isso pode levar a uma maior satisfação no trabalho e a um melhor ambiente de trabalho em geral

Verde é bom!

Por que nos sentimos mais calmos perto de plantas? É o nosso cérebro. Podemos estar trabalhando em escritórios ou na frente de um computador, mas nossos reflexos cerebrais são mais adequados para caçar na savana do que para enviar um e-mail.

Nossa função executiva pode se desligar facilmente em ambientes de alta pressão, colocando-nos em um modo de luta ou fuga. Elementos como vegetação ou canto de pássaros são sinais primitivos que **sinalizam ao nosso cérebro que "estamos seguros"

O conceito de design biofílico atende a essa necessidade e cria espaços que incentivam uma melhor conexão entre as pessoas e a natureza. Aqui estão alguns princípios fundamentais desse conceito:

Natureza direta: Envolve a incorporação de elementos vivos, como plantas, recursos hídricos e luz natural em um espaço

Envolve a incorporação de elementos vivos, como plantas, recursos hídricos e luz natural em um espaço Natureza indireta: Inclui o uso de materiais naturais como madeira, pedra e fibras naturais, bem como a incorporação de padrões, texturas e cores naturais

Inclui o uso de materiais naturais como madeira, pedra e fibras naturais, bem como a incorporação de padrões, texturas e cores naturais Condições de espaço e lugar: Refere-se ao projeto de espaços que evocam sentimentos de segurança e refúgio, que podem ser encontrados na natureza

A vegetação no espaço de trabalho e seus benefícios

Estudos demonstraram que funcionários que trabalham em espaços com plantas de interior ficam mais confortáveis, relaxados e satisfeitos com seu ambiente de trabalho.

A vegetação cria um ambiente mais Atmosfera positiva e convidativa promovendo o bem-estar e reduzindo o estresse de todos no escritório. Isso é benéfico para os funcionários que sofrem de ansiedade ou trabalham em ambientes de alta pressão.

Inclusão de plantas no design do espaço de trabalho

Incorporar plantas ao design do espaço de trabalho não se trata apenas de adicionar um pouco de vegetação; trata-se de criar um ambiente mais inclusivo e agradável. Veja como as plantas contribuem para um design de espaço de trabalho inclusivo:

Diferentes tipos de plantas adicionam uma variedade de cores, formas e texturas ao escritório, tornando o espaço visualmente mais interessante e estimulante

ao escritório, tornando o espaço visualmente mais interessante e estimulante Permitir que os funcionários tenham plantas pessoais em suas mesas os ajuda a se sentirem mais conectados ao seu espaço de trabalho. Isso lhes dá um senso de propriedade e personalização, o que aumenta o moral e a satisfação no trabalho

ao seu espaço de trabalho. Isso lhes dá um senso de propriedade e personalização, o que aumenta o moral e a satisfação no trabalho A inclusão de plantas no design do escritório mostra que a empresa se preocupa com a saúde e o bem-estar de seus funcionários. Isso aumenta a fidelidade e o envolvimento dos funcionários

e o bem-estar de seus funcionários. Isso aumenta a fidelidade e o envolvimento dos funcionários O princípio do design biofílico se concentra em trazer elementos naturais para o local de trabalho. Ele aprimora a conexão entre os funcionários e a natureza, melhorando a saúde mental e o bem-estar

De modo geral, um espaço de trabalho ecológico pode promover um ambiente de trabalho mais saudável, feliz e produtivo.

20 melhores plantas para escritório

Ao incorporar plantas e luz natural ao design do seu escritório, você pode criar um espaço com boa aparência e que promova o bem-estar e a colaboração.

Aqui está uma lista de algumas das melhores plantas de escritório a serem consideradas, categorizadas por seus principais benefícios:

Plantas purificadoras de ar

1.Snake Plant (Sansevieria)

via Bagunça bonita

Finalidade: Purificação do ar, baixa manutenção

Purificação do ar, baixa manutenção Descrição: Essa suculenta vertical é uma boa planta de escritório conhecida por suas folhas verdes pontiagudas e requer o mínimo de rega e luz

Essa suculenta vertical é uma boa planta de escritório conhecida por suas folhas verdes pontiagudas e requer o mínimo de rega e luz Manutenção: Rega a cada 2-3 semanas, tolera pouca luz

Rega a cada 2-3 semanas, tolera pouca luz Tamanho: Varia de acordo com a variedade, de pequenas plantas de mesa a grandes plantas de chão

2. Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

via Verdes ilimitados

Finalidade: Purificação do ar, baixa manutenção

Purificação do ar, baixa manutenção Descrição: Essa planta de folhagem verde brilhante prospera em condições de negligência e tolera várias condições de luz

Essa planta de folhagem verde brilhante prospera em condições de negligência e tolera várias condições de luz Manutenção: Regar somente quando o solo estiver seco e tolera pouca luz

Regar somente quando o solo estiver seco e tolera pouca luz Tamanho: Cresce até o tamanho médio, ideal para escrivaninhas ou prateleiras

3. Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii)

via hgtv

Finalidade: Purificação do ar, aumento da umidade

Purificação do ar, aumento da umidade Descrição: Essa planta elegante apresenta flores brancas em forma de trombeta e folhas verdes brilhantes. Ela também ajuda a aumentar os níveis de umidade

Essa planta elegante apresenta flores brancas em forma de trombeta e folhas verdes brilhantes. Ela também ajuda a aumentar os níveis de umidade Manutenção: Regue quando o solo estiver seco e borrife ocasionalmente; prefere luz indireta média

Regue quando o solo estiver seco e borrife ocasionalmente; prefere luz indireta média Tamanho: Cresce até o tamanho médio, adequado para escrivaninhas ou mesas

4. Samambaia de Boston (Nephrolepis exaltata)

via iStock

Finalidade: Aumento da umidade, purificação do ar

Aumento da umidade, purificação do ar Descrição: Essa exuberante samambaia prospera em ambientes úmidos e dá um toque tropical ao seu escritório

Essa exuberante samambaia prospera em ambientes úmidos e dá um toque tropical ao seu escritório Manutenção: Necessita de rega moderada e prefere luz média e indireta com alta umidade. Recomenda-se borrifar regularmente

Necessita de rega moderada e prefere luz média e indireta com alta umidade. Recomenda-se borrifar regularmente Tamanho: Cresce até o tamanho médio ou grande, ideal para mesas ou suportes de chão

5. Planta aérea (Tillandsia spp.)

via iStock

Finalidade: Purificação do ar exclusiva e de baixa manutenção

Purificação do ar exclusiva e de baixa manutenção Descrição: Essas plantas fascinantes requerem o mínimo de solo e absorvem a umidade do ar. Elas vêm em uma variedade de formas e tamanhos

Essas plantas fascinantes requerem o mínimo de solo e absorvem a umidade do ar. Elas vêm em uma variedade de formas e tamanhos Manutenção: Deixe a planta de molho na água por algumas horas a cada 1-2 semanas; prefira luz brilhante e indireta

Deixe a planta de molho na água por algumas horas a cada 1-2 semanas; prefira luz brilhante e indireta Tamanho: Varia de acordo com a variedade, de pequeno a médio

6. Hera inglesa (Hedera helix)

via the funky shack

Finalidade: Purificação do ar, trepadeira

Purificação do ar, trepadeira Descrição: Essa trepadeira clássica acrescenta um toque de verde e é conhecida por suas propriedades de purificação do ar

Essa trepadeira clássica acrescenta um toque de verde e é conhecida por suas propriedades de purificação do ar Manutenção: Precisa de rega regular e prefere luz média e indireta. Treine a trepadeira para subir em um poste de musgo ou em cascata em uma prateleira

Precisa de rega regular e prefere luz média e indireta. Treine a trepadeira para subir em um poste de musgo ou em cascata em uma prateleira Tamanho: Cresce até o tamanho médio ou grande, dependendo do treinamento

Plantas de baixa manutenção

7. Pothos (Epipremnum aureum)

via Bagunça bonita

Finalidade: Trepadeira de fácil cuidado

Trepadeira de fácil cuidado Descrição: Essa trepadeira versátil apresenta diversas variações de folhas e pode ser treinada para escalar ou crescer em cascata

Essa trepadeira versátil apresenta diversas variações de folhas e pode ser treinada para escalar ou crescer em cascata Manutenção: Regar quando a polegada superior do solo secar e tolerar luz baixa a média

Regar quando a polegada superior do solo secar e tolerar luz baixa a média Tamanho: Varia de acordo com a variedade, trepadeira ou trepadeira

8. Planta aranha (Chlorophytum comosum)

via Casas melhores

Finalidade: Fácil de cuidar, produz sideritas

Fácil de cuidar, produz sideritas Descrição: Essa planta adaptável tem folhas longas e arqueadas e envia sideritos bebês que podem ser propagados

Essa planta adaptável tem folhas longas e arqueadas e envia sideritos bebês que podem ser propagados Manutenção: Regar quando a polegada superior do solo secar; prefere luz indireta média

Regar quando a polegada superior do solo secar; prefere luz indireta média Tamanho: Cresce até o tamanho médio, ideal para cestos suspensos ou prateleiras

9. Planta de ferro fundido (Aspidistra elatior)

via planta fácil

Finalidade: Extremamente tolerante, prospera com a negligência

Extremamente tolerante, prospera com a negligência Descrição: Essa planta de folhagem verde-escura pode suportar pouca luz, regas pouco frequentes e negligência

Essa planta de folhagem verde-escura pode suportar pouca luz, regas pouco frequentes e negligência Manutenção: Rega moderada e tolera pouca luz

Rega moderada e tolera pouca luz Tamanho: Cresce até o tamanho médio, perfeita para mesas ou cantos

10. Planta do dinheiro chinês (Pilea peperomioides)

via Reddit

Finalidade: Fácil de cuidar, folhagem exclusiva

Fácil de cuidar, folhagem exclusiva Descrição: Essa planta da moda apresenta folhas redondas em forma de moeda e é conhecida por sua facilidade de cuidado

Essa planta da moda apresenta folhas redondas em forma de moeda e é conhecida por sua facilidade de cuidado Manutenção: Regar quando a polegada superior do solo secar; prefere luz brilhante e indireta

Regar quando a polegada superior do solo secar; prefere luz brilhante e indireta Tamanho: Cresce até um tamanho pequeno ou médio, ideal para escrivaninhas ou prateleiras.

Plantas que reduzem o estresse

11. Lavanda (Lavandula angustifolia)

via árvores de crescimento rápido

Finalidade: Relaxamento, aroma calmante

Relaxamento, aroma calmante Descrição: Essa erva perfumada tem lindas flores roxas e é conhecida por suas propriedades calmantes

Essa erva perfumada tem lindas flores roxas e é conhecida por suas propriedades calmantes Manutenção: Necessita de rega moderada e luz solar intensa e indireta. Podar regularmente para estimular a floração

Necessita de rega moderada e luz solar intensa e indireta. Podar regularmente para estimular a floração Tamanho: Cresce até um tamanho pequeno ou médio, ideal para varandas ou cantos de jardins

12. Bromélia (família Bromeliaceae)

via florista de roslyn

Finalidade: Purificação do ar, cores vibrantes

Purificação do ar, cores vibrantes Descrição: Essas plantas aéreas vêm em cores impressionantes e exigem o mínimo de solo

Essas plantas aéreas vêm em cores impressionantes e exigem o mínimo de solo Manutenção: Regue mergulhando a base da planta por alguns minutos; prefere luz brilhante e indireta

Regue mergulhando a base da planta por alguns minutos; prefere luz brilhante e indireta Tamanho: Varia de acordo com a variedade, de pequeno a médio

Plantas para melhorar o foco

13. Alecrim (Rosmarinus officinalis)

via plantação de árvores

Finalidade: Melhorar a memória, aroma revigorante

Melhorar a memória, aroma revigorante Descrição: Essa erva aromática não apenas melhora a qualidade do ar, mas também é conhecida por melhorar a memória e o foco

Essa erva aromática não apenas melhora a qualidade do ar, mas também é conhecida por melhorar a memória e o foco Manutenção: Necessita de rega moderada e solo bem drenado, prefere luz solar intensa e indireta

Necessita de rega moderada e solo bem drenado, prefere luz solar intensa e indireta Tamanho: Cresce até um tamanho pequeno ou médio, ideal para varandas ou cantos de jardins

14. Manjericão (Ocimum basilicum)

via ucanr

Finalidade: Melhora a concentração, adiciona um aroma fresco

Melhora a concentração, adiciona um aroma fresco Descrição: Essa erva culinária tem um aroma delicioso e pode ajudar a melhorar a concentração

Essa erva culinária tem um aroma delicioso e pode ajudar a melhorar a concentração Manutenção: Necessita de rega regular e muita luz solar direta e brilhante

Necessita de rega regular e muita luz solar direta e brilhante Tamanho: Cresce até um tamanho pequeno ou médio, melhor para peitoris de janelas

Plantas com flores

15. Violeta africana (Saintpaulia ionantha)

via hgtv

Finalidade: Lindas flores, adicionam cor

Lindas flores, adicionam cor Descrição: Essa planta compacta produz flores roxas vibrantes e se desenvolve bem em ambientes úmidos

Essa planta compacta produz flores roxas vibrantes e se desenvolve bem em ambientes úmidos Manutenção: Regue o solo diretamente; evite deixar cair água nas folhas. Prefere luz média, indireta e alta umidade

Regue o solo diretamente; evite deixar cair água nas folhas. Prefere luz média, indireta e alta umidade Tamanho: Cresce em um tamanho pequeno, perfeito para escrivaninhas ou prateleiras

16. Orquídea (família Orchidaceae)

via bloomnation

Finalidade: Flores elegantes, baixa manutenção

Flores elegantes, baixa manutenção Descrição: Essas plantas elegantes vêm em cores diferentes e exigem cuidados mínimos

Essas plantas elegantes vêm em cores diferentes e exigem cuidados mínimos Manutenção: Regue quando as raízes ficarem prateadas; prefere luz média e indireta com alta umidade

Regue quando as raízes ficarem prateadas; prefere luz média e indireta com alta umidade Tamanho: Varia de acordo com a variedade, de pequeno a médio

17. Planta Jade (Crassula ovata)

via iStock

Finalidade: Decorativa, simbólica

Decorativa, simbólica Descrição: As plantas de jade são suculentas com folhas grossas e brilhantes, geralmente associadas à boa sorte

As plantas de jade são suculentas com folhas grossas e brilhantes, geralmente associadas à boa sorte Manutenção: Baixa. Necessita de luz brilhante e irrigação mínima

Baixa. Necessita de luz brilhante e irrigação mínima Tamanho: Pequeno a médio, até 3 pés

18. Cróton (Codiaeum variegatum)

via Shutterstock

Finalidade: Decorativa

Decorativa Descrição: Os crótons têm folhas vibrantes e multicoloridas que dão um toque de cor a qualquer escritório

Os crótons têm folhas vibrantes e multicoloridas que dão um toque de cor a qualquer escritório Manutenção: Alta. Precisa de luz brilhante e rega regular

Alta. Precisa de luz brilhante e rega regular Tamanho: Médio, 3-6 pés

19. Planta guarda-chuva (Schefflera)

via Shutterstock

Finalidade: Decorativa, purificação do ar

Decorativa, purificação do ar Descrição: As plantas guarda-chuva têm folhas brilhantes em forma de mão e são fáceis de cuidar

As plantas guarda-chuva têm folhas brilhantes em forma de mão e são fáceis de cuidar Manutenção: Moderada. Prefere luz indireta e rega regular

Moderada. Prefere luz indireta e rega regular Tamanho: Médio a grande, até 8 pés

20. Samambaia Ninho de Pássaro (Asplenium nidus)

via TheSpruce

Finalidade: Purificação do ar, decorativa

Purificação do ar, decorativa Descrição: As samambaias de ninho de pássaro têm frondes largas e onduladas que se assemelham a um ninho de pássaro

As samambaias de ninho de pássaro têm frondes largas e onduladas que se assemelham a um ninho de pássaro Manutenção: Moderada. Prefere luz indireta e rega regular

Moderada. Prefere luz indireta e rega regular Tamanho: Médio, de 1 a 2 pés

Outras maneiras de melhorar seu espaço de trabalho

As plantas são um complemento fantástico para qualquer escritório, oferecendo uma série de benefícios para o seu bem-estar e produtividade . Entretanto, a criação de um espaço de trabalho realmente otimizado requer várias abordagens.

Aqui estão algumas maneiras adicionais de transformar o ambiente de seu escritório para melhor:

Tenha uma política de mesa clara

Uma mesa desorganizada pode ser uma grande fonte de estresse e distração. Dedique algum tempo diariamente para limpar itens desnecessários e organizar seu espaço de trabalho.

Isso liberará espaço físico e o ajudará a se organizar mentalmente, permitindo que você se concentre na tarefa em questão. Faça isso em seu escritório, definindo algumas diretrizes gerais:

Determine o que fazer com os pertences pessoais nas estações de trabalho

Estabeleça um prazo para que itens não essenciais sejam deixados em uma mesa

Incentive uma cultura de arrumação para facilitar a manutenção de práticas de mesa clara

Torne-se digital com o ClickUp

A papelada e as notas adesivas podem levar ao caos com o tempo. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos digitais, como o ClickUp, para otimizar seu fluxo de trabalho e manter seus mesa livre de bagunça .

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para aumentar sua organização e produtividade:

Notepad : UseBloco de notas do ClickUp para anotar ideias, lembretes ou notas. Isso elimina a necessidade de notas adesivas e papéis espalhados em sua mesa

: UseBloco de notas do ClickUp para anotar ideias, lembretes ou notas. Isso elimina a necessidade de notas adesivas e papéis espalhados em sua mesa Docs: Crie, compartilhe e colabore em documentos no ClickUp.Documentos do ClickUp permite que você mantenha todos os seus documentos importantes em um só lugar, acessível de qualquer lugar. Ele também ajuda na colaboração eficaz com sua equipe em tempo real

Agilize a colaboração e mantenha todos os seus documentos importantes em um só lugar com o ClickUp Docs

Visão de calendário: Gerencie sua agenda com oVisualização de calendário do ClickUp. Isso o ajuda a acompanhar prazos, reuniões e compromissos, garantindo que você fique em dia com suas tarefas

Fique por dentro de sua agenda e prazos com o Calendar View do ClickUp

Lembretes : Defina lembretes para tarefas ou prazos importantes. Lembrete do ClickUp garante que você nunca perca um prazo ou reunião crucial, ajudando-o a manter-se organizado e pontual

: Defina lembretes para tarefas ou prazos importantes. Lembrete do ClickUp garante que você nunca perca um prazo ou reunião crucial, ajudando-o a manter-se organizado e pontual Atribuições de tarefas: Delegue tarefas aos membros da equipe e acompanhe seu progresso. Tarefa do ClickUpé útil para gerenciamento de projetos e gerenciamento de escritório garante que todos conheçam suas responsabilidades. Você pode até mesmo definir prioridades para as tarefas e notificar sua equipe sobre qual delas precisa ser concluída com urgência

Gerencie sem esforço sua carga de trabalho e cumpra os prazos com o ClickUp Tasks

Listas de verificação : Use listas de verificação para dividir as tarefas em etapas menores e gerenciáveis. Lista de verificação do ClickUp ajuda você a se manter organizado e garante que nada seja esquecido

: Use listas de verificação para dividir as tarefas em etapas menores e gerenciáveis. Lista de verificação do ClickUp ajuda você a se manter organizado e garante que nada seja esquecido Automatização de tarefas recorrentes: Economize tempo automatizando tarefas que se repetem regularmente. Tarefas recorrentes do ClickUp permitem configurar tarefas recorrentes para que você não precise criá-las toda vez

Poupe tempo e mantenha a consistência automatizando sua rotina com o recurso Recurring Tasks do ClickUp

ClickUp Brain: Cérebro ClickUpo ClickUp Brain /%href/, um recurso inovador desenvolvido por inteligência artificial, ajuda você a escrever, editar e resumir conteúdo diretamente na plataforma. Seja na elaboração de e-mails, relatórios ou resumos de reuniões, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a simplificar seu processo de redação e economizar um tempo valioso

Aumenta sua produtividade com o ClickUp Brain, seu assistente com tecnologia de IA para escrever, editar e resumir conteúdo

Com o ClickUp, você pode consolidar suas tarefas, anotações, documentos e comunicações em um único hub central. Isso reduz a bagunça física e promove um ambiente de trabalho mais organizado e focado.

Transforme seu escritório em um espaço de trabalho produtivo

Adicionar plantas ao seu espaço de escritório é uma maneira simples e eficaz de melhorar a qualidade do ar, reduzir o estresse e aumentar a produtividade.

De maravilhas que purificam o ar a belezas com flores vibrantes, estas são as melhores plantas de escritório para cada ambiente de escritório. Então, por que não trazer um toque de natureza para dentro de casa e criar um espaço de trabalho mais positivo e produtivo hoje mesmo?

Manter um espaço de trabalho organizado e digital com o ClickUp pode melhorar sua experiência no escritório. Para otimizar seu fluxo de trabalho e manter seu espaço de trabalho organizado, registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo !