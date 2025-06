Exemplos de OKRs de design para atingir seus objetivos de design

O design é um trabalho criativo. Envolve imaginação e a criação de algo a partir do nada. Os designers são pessoas criativas que investem um pouco de si mesmos em seu trabalho — o resultado é muitas vezes pessoal.

Para esse tipo de trabalho, pode parecer estranho definir metas numéricas. "Criar 10 banners por dia" ou "melhorar a estética do site" não significam muito. No entanto, para acompanhar o progresso, medir o desempenho e apoiar os membros da equipe, é necessário definir metas adequadas.

É aqui que a estrutura de objetivos e resultados-chave (OKR) pode ajudar. Vamos ver como. Mas primeiro, um pouco de contexto.

Entendendo OKRs no design

OKR significa Objetivos e Resultados-Chave. Descreve o que as equipes de design precisam alcançar e como o desempenho pode ser medido. Aqui está um exemplo simples.

Objetivo: melhorar a experiência do cliente no site

Principais resultados: aumentar o tempo no site ou reduzir a taxa de abandono do carrinho

Por que as equipes de design precisam de OKRs?

Dado que o design é um trabalho criativo, muitas vezes as equipes se concentram em garantir que ele atenda aos padrões básicos de experiência do cliente, acessibilidade, etc. No entanto, isso é apenas o começo. Bons OKRs podem oferecer muito mais benefícios, tais como:

Alinhamento com as metas de negócios: em projetos comerciais, um bom design deve servir aos negócios. Os OKRs ajudam as equipes criativas a alinhar seus esforços com as metas de negócios.

Clareza: decisões criativas são difíceis de tomar. Por exemplo, como uma equipe de design decide se deve ou não alterar a paleta de cores? Os OKRs ajudam a esclarecer essas decisões. Por exemplo, se o OKR for aumentar as interações do usuário, as equipes de design realizariam testes A/B em diferentes paletas de cores e escolheriam aquela que atendesse à meta.

Colaboração perfeita: quando há um desacordo, as equipes de design podem usar os OKRs como uma forma de fundamentar suas decisões. Os OKRs garantem que toda a equipe esteja alinhada e trabalhando em direção a objetivos comuns. Eles garantem que os fluxos de trabalho de design avancem de forma rápida e eficiente.

Orientação para os resultados: As equipes criativas muitas vezes caem na armadilha da paralisia decisória, trabalhando em várias iterações e versões, atrasando o lançamento. Os OKRs fornecem aos designers uma estrutura de decisão, direcionando seu foco para os resultados comerciais.

Bônus: se você está tendo dificuldade para diferenciar objetivos, resultados-chave e indicadores-chave de desempenho, leia mais sobre OKRs x KPIs.

Além dos resultados operacionais, os OKRs de design também desempenham um papel importante na melhoria da produtividade e do reconhecimento da marca.

Impacto dos OKRs de design na produtividade e no reconhecimento da marca

A compreensão de toda a equipe de design sobre os objetivos e os principais resultados tem um impacto extraordinário na produtividade. Veja como.

Os OKRs destacam a direção que a equipe precisa seguir, eliminando distrações

Isso ajuda a priorizar os resultados de design mais impactantes, melhorando a eficácia do trabalho da equipe

Isso minimiza os esforços em atividades não essenciais, eliminando o desperdício de produtividade

Isso dá a toda a equipe o mesmo objetivo e a mesma linguagem, melhorando drasticamente sua produtividade coletiva

Igualmente importante é a forma como os OKRs moldam o reconhecimento da marca. A equipe de design é a guardiã da marca visual de uma organização. É responsável por apresentar a marca de forma clara, atraente e consistente. Os OKRs garantem isso.

Os OKRs aumentam o reconhecimento da marca, alinhando os esforços de marketing e design com os objetivos estratégicos da empresa. Por exemplo, se o objetivo é garantir 100% de consistência da marca, a equipe de design criaria modelos de branding para a organização usar.

Se você está pensando: tudo isso é ótimo, mas como podemos realmente criar OKRs para designers em uma organização, você está no lugar certo!

Exemplos de OKR para design

Como qualquer estrutura de objetivos e resultados-chave, a definição de metas precisa começar no topo. A liderança da empresa precisa definir objetivos e repassá-los a cada departamento, incluindo o de design. Aqui estão alguns exemplos de OKR de como os líderes de design podem adaptar os objetivos organizacionais para suas equipes.

1. OKR para design de experiência do usuário

A experiência do usuário (UX) é uma função de vários fatores, como usabilidade, funcionalidade, interatividade, acessibilidade, etc. Você pode definir OKRs para cada um desses fatores. Se você é novo nisso, pode começar com um genérico, como o exemplo abaixo.

Objetivo: Melhorar a experiência do usuário no aplicativo móvel

Resultados-chave:

Aumentar a classificação de satisfação do usuário de 3,5 para 4,5 estrelas

Reduzir o tempo médio para concluir uma compra em 30%

Alcançar uma taxa de sucesso de 90% em todas as tarefas dos principais fluxos de usuários

Reduzir em 50% os tickets de suporte ao cliente relacionados a problemas de navegação

Aumentar a classificação de apelo visual em 30%

2. OKR para consistência da marca

Todas as equipes de design, seja de design gráfico, design de interação ou design de interface do usuário (UI), se esforçam para dar uma identidade visual consistente à marca. Esse é um aspecto crítico da estratégia de gestão de marca de uma empresa. Embora faça parte dos OKRs de marketing, também pode ser um OKR da equipe de design.

Objetivo: Melhorar a consistência da marca

Resultados-chave:

Audite todos os materiais colaterais e identifique inconsistências na marca

Reduzir as inconsistências para menos de 5% dos materiais promocionais

Realize workshops de design de marca para todos os que trabalham em comunicação, como equipas de relações públicas, redes sociais e eventos

Alcançar 98% de adesão às diretrizes de design

3. OKR para acessibilidade

Todos os produtos digitais modernos precisam ser acessíveis a um conjunto diversificado de usuários. Os OKRs garantem que isso seja uma prioridade para todos na equipe.

Objetivo: Melhorar a acessibilidade do site

Resultados-chave:

Audite elementos de acessibilidade visual, como estrutura do site, cores, contraste, tamanho da fonte, legibilidade, etc., e planeje mudanças

Realize testes de acessibilidade com usuários

Alcançar o nível AAA e as normas das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) em seis meses

Obtenha certificações em design de acessibilidade

4. OKR para a experiência do modo escuro

O modo escuro tornou-se uma tática amplamente utilizada por motivos de acessibilidade e usabilidade. Como um aplicativo novo, você pode não ter o modo escuro. Se esse for o seu objetivo, eis como seria o OKR.

Objetivo: Implementar uma experiência de modo escuro de alta qualidade

Resultados-chave:

Implemente o modo escuro em todos os fluxos críticos do usuário

Aumentar o uso do modo escuro em 25%

Obter 90% de feedback positivo sobre o design do modo escuro

5. OKR para inovação em design

Uma equipe de design de sucesso também molda o futuro do próprio design. Ela cria e publica soluções de design inovadoras que são amplamente adotadas. Se o foco da sua equipe é a inovação em design, é útil definir OKRs específicos para isso.

Objetivo: Promover a inovação no design

Resultados-chave:

Realizar cinco hackathons ou workshops de design para encontrar soluções inovadoras para os três principais problemas de design do ano

Implementar e testar doze recursos de design inovadores

Ganhe três prêmios de design inovador

6. OKRs para a produtividade do designer

Todo líder de design quer promover um ambiente de alto desempenho e produtividade. Definir OKRs para a produtividade ajuda a alcançar isso de forma mais eficaz.

Objetivo: Alcançar 80% de produtividade em todos os recursos

Resultados-chave:

Alcançar 98% de utilização dos recursos na equipe de design

Concluir 90% das tarefas de design dentro do prazo

Reduzir o retrabalho para menos de 10%

7. OKRs para gerenciamento de projetos de design

Paralelamente à produtividade está a eficiência da equipe de design, que precisa de um fluxo contínuo de trabalho de uma etapa para outra. Os OKRs para o gerenciamento do fluxo de trabalho de design seriam os seguintes.

Objetivo: Simplificar o processo de design

Resultados-chave:

Reduzir o tempo do ciclo de iteração do design em 25%

Minimizar o atraso entre duas etapas do fluxo de trabalho para 4 horas

Atenda a 100% dos critérios de aceitação em todas as tarefas de design

8. OKR para colaboração

As equipes de design estão na encruzilhada entre a marca, o marketing, o produto, as vendas e o próprio cliente. Elas precisam trabalhar em estreita colaboração com essas partes interessadas. Vejamos um exemplo de OKRs para a colaboração de uma equipe de design com a equipe de desenvolvimento, que tem seus próprios OKRs ágeis.

Objetivo: Melhorar a colaboração com o desenvolvimento

Resultados-chave:

Reduzir em 20% o tempo do ciclo de feedback entre designers e desenvolvedores

Alcançar 95% de precisão na entrega do design

Reduzir o atraso entre o design e o desenvolvimento para 24 horas

9. OKR para design de estado de erro

O design do estado de erro tem um enorme impacto na experiência do usuário, pois define o que acontece quando algo dá errado. Bons estados de erro garantem que o usuário seja redirecionado para o caminho certo para continuar sua jornada. Os OKRs para o design do estado de erro são os seguintes.

Objetivo: Melhorar o design do estado de erro

Resultados-chave:

Garantir que 100% dos erros sejam detectáveis

Reduzir a taxa de abandono dos usuários em 15% durante estados de erro

Obter 90% de feedback positivo dos usuários sobre designs de erros

10. OKR para design de painéis

Por último, vejamos um exemplo de um elemento de design específico, ou seja, painéis de controle. Se você trabalha com design de painéis de controle, os seguintes podem ser seus OKRs.

Objetivo: Melhorar o design do painel

Resultados-chave:

Aumentar a pontuação de usabilidade do painel em 25%

Reduzir o tempo de carregamento do painel em 2 segundos

Reduzir a taxa de atualização de uma vez a cada 5 minutos para uma vez a cada 60 segundos

Sem as restrições do mundo real, os exemplos acima podem parecer fáceis. Isso não significa que você não enfrentará desafios ao implementá-los. Aqui está o que você enfrentará e algumas ideias para superá-los.

Desafios na implementação de OKRs no design

Os desafios na implementação de OKRs na equipe de design podem ser operacionais, práticos, culturais ou gerenciais. Alguns dos desafios mais comuns são os seguintes.

Falta de objetivos claros

As equipes de design muitas vezes trabalham com objetivos vagos ou ambíguos, como "tornar o banner atraente". Isso não ajuda em nada. Por exemplo, um objetivo como "melhorar a qualidade do design" é muito amplo e aberto a interpretações. Qualquer um pode argumentar que seu resultado é de melhor qualidade do que antes.

Solução: para superar isso, defina objetivos claros e viáveis, como "redesenhar a página inicial para melhorar o envolvimento do usuário em 20%". Modelos abrangentes de OKR podem ajudar você a começar.

Garanta o acompanhamento preciso e o alinhamento dos objetivos e resultados-chave através do modelo OKR da ClickUp

Resultados-chave inadequados

Se os objetivos fornecem uma direção, os resultados-chave funcionam como marcos. As equipes de design podem definir resultados-chave que são muito difíceis de medir ou não estão relacionados aos seus objetivos.

Solução: Torne seus principais resultados quantificáveis e diretamente ligados aos objetivos. Se o objetivo é melhorar o envolvimento do usuário, seus principais resultados podem ser "reduzir as taxas de erro do usuário em 15%". Alguns dos melhores softwares de OKR disponíveis atualmente podem ajudar com isso.

Resistência à mudança

Implementar OKRs pode ser difícil para membros da equipe acostumados a métodos de trabalho tradicionais. Eles podem ver os OKRs como burocracia adicional, rejeitando-os ativamente ou, pelo menos, passivamente.

Solução: Facilite a adoção do OKR pelas equipes. Ofereça sessões de treinamento para ajudá-las a entender os benefícios do OKR. Incentive-as a escolher seus próprios objetivos, dando-lhes autonomia e responsabilidade.

Alinhamento deficiente com outras equipes

Os OKRs devem estar alinhados com as metas de outros departamentos para garantir um progresso coeso em direção aos objetivos da empresa. As equipes de design podem ter dificuldade com o alinhamento, causando conflitos de prioridades.

Solução: Facilite reuniões interdepartamentais regulares para garantir que todas as equipes trabalhem em direção a metas e prazos compatíveis. Estabeleça processos para coletar um briefing de design, critérios de aceitação, feedback quantitativo e qualitativo, etc.

Recursos insuficientes

A implementação de OKRs requer recursos, incluindo pessoas, tempo e as ferramentas certas. As equipes de design podem se ver com recursos insuficientes, levando ao esgotamento e ao não cumprimento dos objetivos.

Solução: para resolver isso, forneça as ferramentas certas às suas equipes. Automatize o máximo possível para evitar sobrecarregar os membros da equipe. Escolha uma plataforma de trabalho virtual como o ClickUp para gerenciar tarefas, definir metas, acompanhar o progresso e se adaptar com agilidade.

Definir e medir indicadores de desempenho no design

As equipes de design costumam ter preferência por suas ferramentas favoritas. Elas podem querer usar o kit de ferramentas existente para acompanhar seus OKRs também. Embora isso possa funcionar, é mais eficaz usar um sistema abrangente de gerenciamento de metas, como o ClickUp, para equipes de design.

Veja como você pode definir e medir indicadores de desempenho em design.

Defina objetivos

Comece por definir objetivos estratégicos claros para a sua equipa de design. Para cada objetivo, defina resultados-chave que sejam quantificáveis e com prazos definidos.

Se você é novo no mundo dos OKRs, use o ClickUp Brain para debater ideias para OKRs. O recurso de IA fornece respostas instantâneas para todas as suas perguntas sobre objetivos, resultados-chave relevantes e muito mais.

Faça um brainstorming das suas metas de design e identifique os principais resultados usando o ClickUp Brain

Estabeleça metas

O ClickUp Goals é uma ótima maneira de definir todos os objetivos e resultados-chave em uma plataforma compartilhada. Você também pode atribuí-los a indivíduos para facilitar o acompanhamento. Por exemplo, você pode usar o ClickUp para medir a pontuação de satisfação do usuário, a taxa de falhas do aplicativo, a taxa de conclusão de tarefas, etc.

Use o modelo OKR do ClickUp para colocar suas ideias em prática imediatamente. Divida suas metas de design em tarefas, acompanhe o progresso de cada resultado-chave e gerencie o ciclo OKR com este modelo de nível intermediário.

Monitorar o progresso

Colete dados sobre os principais resultados para monitorar continuamente o progresso de suas iniciativas de design.

Você pode usar os formulários do ClickUp para realizar pesquisas ou coletar feedback. Você também pode configurar painéis personalizáveis do ClickUp para acompanhar as métricas de que precisa.

Relatórios personalizáveis nos painéis do ClickUp

Revise e ajuste as estratégias

Analise regularmente o desempenho dos OKRs da sua equipe de design e adapte-os conforme necessário. Você pode até incorporar essas análises nas reuniões semanais da equipe. Se você não atingiu seus principais resultados, identifique os motivos e refine sua abordagem.

Esse processo iterativo garante melhoria contínua e adaptabilidade. Por exemplo, se a taxa de falhas do aplicativo não diminuiu conforme o esperado, investigue as causas e implemente correções mais direcionadas.

Atinja suas metas de design com o ClickUp

Nos locais de trabalho modernos, o design é parte integrante do negócio. É o diferencial competitivo. É também o aspecto mais crítico da experiência do cliente. Portanto, seria um grande erro executar projetos de design sem metas, objetivos e resultados-chave claros.

Não cometa esse erro. Defina OKRs claros, publique-os, torne-os acessíveis e habilite o acompanhamento automático, tudo na ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp!

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.