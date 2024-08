Testamos o melhor software de RH em Cingapura

Você sabia que o mercado de tecnologia de RH está projetado para atingir US$ 71,24 bilhões até 2031 ? Esse é um salto impressionante de 8,2% em relação aos US$ 35,05 bilhões em 2023.

O que está impulsionando isso? Há uma mudança significativa no sentido de aumentar o envolvimento e a conectividade nas funções de RH, especialmente em lugares como Cingapura, onde o alto envolvimento dos funcionários é sinônimo de alta produtividade.

Com essas mudanças transformadoras ocorrendo ao nosso redor, escolher o software de RH certo não é apenas importante - é imperativo. As ferramentas de RH certas podem transformar drasticamente a maneira como você se relaciona com os funcionários, gerencia tarefas e dimensiona seus negócios.

É por isso que testamos e compilamos uma lista das 10 melhores opções de software de RH em Cingapura para que você possa tomar a decisão mais informada para a sua organização.

O que você deve procurar em um software de RH?

Ao escolher Software de RH há vários recursos essenciais que você não deve ignorar. Vamos detalhá-los para que você saiba exatamente o que procurar:

Banco de dados centralizado: Escolha um software que centralize todos os dados dos funcionários em uma fonte única e precisa. Isso simplifica o gerenciamento e aumenta a integridade dos dados, garantindo que você sempre tenha as informações corretas na ponta dos dedos

Escolha um software que centralize todos os dados dos funcionários em uma fonte única e precisa. Isso simplifica o gerenciamento e aumenta a integridade dos dados, garantindo que você sempre tenha as informações corretas na ponta dos dedos Autoatendimento do funcionário: Seu software deve permitir que os funcionários acessem e atualizem suas próprias informações pessoais. Isso reduz a carga de trabalho da sua equipe de RH e simplifica o gerenciamento de dados

Seu software deve permitir que os funcionários acessem e atualizem suas próprias informações pessoais. Isso reduz a carga de trabalho da sua equipe de RH e simplifica o gerenciamento de dados Recrutamento: Escolha um software que otimize seu processo de contratação. Ele deve ajudá-lo a encontrar, avaliar e contratar candidatos rapidamente, melhorando a eficiência do recrutamento, o que é fundamental na economia de Cingapura competitivo mercado de talentos de Cingapura *Integração e desligamento: Seu sistema de RH deve garantir transições tranquilas para os funcionários que entram ou saem da empresa. Procedimentos simplificados nessa área economizam tempo e reduzem erros

Escolha um software que otimize seu processo de contratação. Ele deve ajudá-lo a encontrar, avaliar e contratar candidatos rapidamente, melhorando a eficiência do recrutamento, o que é fundamental na economia de Cingapura competitivo mercado de talentos de Cingapura *Integração e desligamento: Seu sistema de RH deve garantir transições tranquilas para os funcionários que entram ou saem da empresa. Procedimentos simplificados nessa área economizam tempo e reduzem erros Gerenciamento de folha de pagamento e remuneração: Automatize sua folha de pagamento com um software que garanta uma remuneração precisa e pontual. Isso aumenta a eficiência e assegura a conformidade com as rigorosas regulamentações financeiras de Cingapura, como a Lei do Trabalho e a Lei do Fundo Central de Previdência (CPF). Essas leis regem o pagamento pontual de salários e a contribuição adequada para os fundos de aposentadoria dos funcionários, respectivamente

Automatize sua folha de pagamento com um software que garanta uma remuneração precisa e pontual. Isso aumenta a eficiência e assegura a conformidade com as rigorosas regulamentações financeiras de Cingapura, como a Lei do Trabalho e a Lei do Fundo Central de Previdência (CPF). Essas leis regem o pagamento pontual de salários e a contribuição adequada para os fundos de aposentadoria dos funcionários, respectivamente Rastreamento de tempo: Implemente um software que ofereça ferramentas precisas de rastreamento de tempo, essenciais para a precisão da folha de pagamento e o cumprimento das normas sobre horas de trabalho, como as disposições da Lei do Trabalho de 1968 sobre horas extras

Implemente um software que ofereça ferramentas precisas de rastreamento de tempo, essenciais para a precisão da folha de pagamento e o cumprimento das normas sobre horas de trabalho, como as disposições da Lei do Trabalho de 1968 sobre horas extras Programação de funcionários: Certifique-se de que seu software simplifique a criação e o gerenciamento de programações de funcionários. A programação eficaz maximiza a produtividade e cobre todas as necessidades operacionais da cultura de trabalho acelerada de Cingapura

Certifique-se de que seu software simplifique a criação e o gerenciamento de programações de funcionários. A programação eficaz maximiza a produtividade e cobre todas as necessidades operacionais da cultura de trabalho acelerada de Cingapura Gerenciamento de desempenho: Selecione uma ferramenta que permita definir, rastrear e analisarMetas de RH. O gerenciamento ativo do desempenho promove o crescimento e a realização da sua equipe

Selecione uma ferramenta que permita definir, rastrear e analisarMetas de RH. O gerenciamento ativo do desempenho promove o crescimento e a realização da sua equipe Aprendizado e desenvolvimento: Seu software de gerenciamento de RH deve oferecer suporte à educação contínua e ao desenvolvimento de habilidades, facilitar o crescimento dos funcionários e adaptar-se às necessidades comerciais em evolução, que são fundamentais para manter a inovação e a competitividade em Cingapura

Seu software de gerenciamento de RH deve oferecer suporte à educação contínua e ao desenvolvimento de habilidades, facilitar o crescimento dos funcionários e adaptar-se às necessidades comerciais em evolução, que são fundamentais para manter a inovação e a competitividade em Cingapura Conformidade: É fundamental escolher um software que ajude a sua empresa a manter a conformidade com as leis trabalhistas de Cingapura, como a Lei do Trabalho e a Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPA). Essas ferramentas devem ajudar a gerenciar as obrigações legais relacionadas a normas trabalhistas, privacidade de dados e direitos dos funcionários

Os 10 melhores softwares de RH para usar em 2024

Com o mercado repleto de inúmeras soluções, é crucial identificar a ferramenta ideal para suas necessidades de RH. Mas não se preocupe, eu fiz o trabalho braçal para você! Com base em testes práticos e análises abrangentes, aqui estão as 10 melhores opções de software de RH para 2024.

1. ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos de RH

Pela minha experiência, A plataforma de gerenciamento de RH da ClickUp transformou completamente a maneira como lidamos com fluxos de trabalho e tarefas de RH. Seus recursos específicos de recrutamento simplificam o processo de contratação e nos ajudam a gerenciar candidatos, inscrições e comunicações.

O que eu mais aprecio é a extensa personalização que o ClickUp oferece. O fato de reconhecer que não existem dois departamentos de RH iguais me permite adaptar recursos como campos personalizados, status e lembretes automatizados. Além disso, com o Integrações do ClickUp no ClickUp, eu conecto mais de 1.000 outras ferramentas, aprimorando a funcionalidade com outros sistemas usados em nossa organização.

Simplifique a execução e a entrega de suas operações de RH com o ClickUp

Ao gerenciar a folha de pagamento, o ClickUp também se integra perfeitamente às regulamentações locais. Por exemplo, em Cingapura, ele se alinha perfeitamente com as programações de contribuição do CPF, garantindo que o processamento da folha de pagamento esteja em conformidade com todas as leis locais. Essa integração reduz sua carga de trabalho e estresse, liberando seu tempo para se concentrar no desenvolvimento de sua equipe e na expansão de seus negócios.

Quando os candidatos certos forem contratados, Campos personalizados do ClickUp do ClickUp permitem que eu acompanhe os status de aprovação e esclareça os itens de ação. Essa funcionalidade é fundamental desde a fase de integração até as avaliações de desempenho.

Além disso, eu sempre quis automatizar minhas tarefas rotineiras de contratação, mas o processo parecia complexo até que me deparei com Automação do ClickUp ferramentas. Posso configurá-la facilmente para enviar e-mails aos candidatos, atribuir tarefas para a integração e até mesmo me lembrar quando for a hora das avaliações de desempenho.

Além disso, Visualização do calendário do ClickUp é inestimável para organizar entrevistas, sessões de treinamento e reuniões de revisão. Ela garante que todos os principais eventos sejam monitorados e visivelmente planejados. Para minhas tarefas diárias de RH , Cérebro ClickUp é incrivelmente útil. O AI Knowledge Manager fornece rapidamente respostas sobre tarefas, documentos e pessoal em meu ClickUp Workspace, reduzindo significativamente o tempo que gasto procurando informações. O AI Project Manager automatiza atualizações e resumos de projetos, permitindo que eu me concentre mais em iniciativas estratégicas de RH do que em atualizações de rotina.

Por fim, o ClickUp também oferece modelos de RH, como modelos de avaliação de desempenho modelos de base de conhecimento e muito mais, para aumentar a eficiência da equipe e economizar tempo.

Organize seus documentos internos e mantenha as informações prontamente disponíveis para todos os seus funcionários usando o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp tem sido um divisor de águas para simplificar o gerenciamento de informações de RH. Ele cria um repositório centralizado e fácil de navegar que tem sido fundamental para ajudar as equipes de RH a organizar, rastrear e atualizar com eficiência todos os documentos críticos, como manuais de funcionários políticas do HRMS, entre outros. Isso garante que todos os membros da equipe estejam bem informados e em conformidade com nossos procedimentos internos, aumentando significativamente a eficiência e a comunicação do RH. Faça o download deste modelo

Gerencie e acesse as informações dos funcionários em uma única interface usando o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Além disso, Modelo de diretório de funcionários do ClickUp forneceu uma solução abrangente para gerenciar e acessar com eficácia as informações dos funcionários. É ideal para qualquer organização que precise de um sistema centralizado e facilmente pesquisável para manter os detalhes dos funcionários organizados e atualizados.

Achei particularmente útil para categorizar os dados dos funcionários, rastrear diferentes status de trabalho e garantir que todos os membros da equipe de RH tenham acesso imediato a informações de contato essenciais. Esse modelo é preferível para simplificar os processos de RH para você, facilitando o gerenciamento eficiente da força de trabalho. Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Divida os projetos de RH em tarefas personalizáveis, facilitando o gerenciamento de tudo, desde processos de integração até avaliações de funcionários com oTarefas do ClickUp

Converta ideias para projetos de RH em tarefas personalizáveis com o ClickUp Tasks

Defina e acompanhe metas e objetivos de RH com clareza, desde a melhoria dos índices de satisfação dos funcionários até o alcance das metas de recrutamento com oMetas do ClickUp

Crie documentos abrangentes de RH diretamente vinculados a tarefas

Promova o planejamento colaborativo e o brainstorming entre as equipes de RH. UseQuadros brancos ClickUp para visualizar caminhos de desenvolvimento de funcionários, planejamento de sucessão ou reestruturação de equipes

Planeje de forma colaborativa suas iniciativas de RH usando os quadros brancos do ClickUp

Do rastreamento de métricas de recrutamento ao monitoramento dos níveis de envolvimento dos funcionários,ClickUp Dashboards fornecem uma visão geral abrangente do desempenho do RH em um piscar de olhos

Obtenha uma visão geral abrangente do desempenho do RH com o ClickUp Dashboards

Colete dados com eficiência, sejam elescoletando feedback dos funcionáriosrealizando pesquisas ou gerenciando solicitações de emprego com oFormulários ClickUp

Colete dados criando formulários com o recurso de arrastar e soltar do ClickUp

Programe e gerencie eventos, reuniões e prazos relacionados a RH de forma eficaz com o recurso Calendar View do ClickUp. Mantenha todos em dia com as datas importantes, como ciclos de avaliação de desempenho e sessões de treinamento

Gerencie eventos relacionados a RH com o ClickUp Calendar View

Obtenha informações valiosas sobre as tendências de atividade e produtividade da sua equipe de RH com oPulso do ClickUp recurso. Essa ferramenta fornece um relatório de atividades de alto nível que permite ver rapidamente quem está on-line e no que está trabalhando no momento

Cumpra as políticas de privacidade de dados, como a PDPA, com seus dados hospedados localmente na APAC (Cingapura e Sydney)

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece uma infinidade de funcionalidades, o que pode ser intimidador para novos usuários. Pode levar algum tempo para que os usuários se acostumem com todos os recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Negócios : uS$ 12/usuário/mês

: uS$ 12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Talenox: HRIS para gerenciamento contínuo do ciclo de vida dos funcionários

via Talenox A Talenox é uma solução multifuncional que permite que as empresas lidem de forma eficiente com várias tarefas de RH, desde o gerenciamento de perfis de funcionários até o processamento da folha de pagamento e o tratamento de solicitações de licença. Com o Talenox, você pode acessar, gerenciar e proteger as informações da empresa e dos funcionários em um repositório central.

Além disso, os recursos de integração da Talenox com bancos populares sediados em Cingapura e softwares de contabilidade como DBS e OCBC simplificam as transações financeiras, tornando os processos de folha de pagamento fáceis e sem erros. O sistema on-line da Talenox Sistema HRIS leva os processos do escritório para a nuvem, tornando-os acessíveis em qualquer lugar, a qualquer momento.

Melhores recursos do Talenox

Gerencie e proteja as informações da empresa e dos funcionários em um repositório central, garantindo acesso seguro e fácil aos dados

Processe a folha de pagamento, cumpra os requisitos legais locais e integre-se perfeitamente com bancos e softwares de contabilidade como Xero e QuickBooks

Pré-configurado com tipos de férias obrigatórias, como férias anuais e licença médica, permitindo que os funcionários solicitem e gerenciem suas férias diretamente em suas contas

O armazenamento em nuvem permite que proprietários de empresas, gerentes de RH e funcionários façam login de qualquer local

Limitações do Talenox

Os usuários relatam que a interface é muito complicada e que é preciso um pouco de tentativa e erro para fazer as coisas direito

Preços do Talenox

Básico: US$ 20/usuário/mês

Classificações e análises da Talenox

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Zoho People: Software de RH baseado em nuvem para locais de trabalho modernos

via Zoho O Zoho People é um software de RH baseado na nuvem, projetado para acompanhar as rápidas mudanças no mundo do trabalho. Ele se destaca por nutrir e reter talentos e, ao mesmo tempo, aumentar a agilidade e a eficácia do sistema de gerenciamento de recursos humanos.

Ele permite um sistema seguro de gerenciamento de dados que segue rigorosamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPA) de Cingapura. Isso garante que todos os dados dos funcionários tratados no Zoho People estejam protegidos contra acesso não autorizado e violações, o que me dá tranquilidade com relação à segurança dos dados.

A natureza baseada na nuvem do Zoho People é particularmente benéfica para apoiar os arranjos de trabalho flexíveis que se tornaram cada vez mais populares em Cingapura. O Zoho People 5.0 simplifica as operações de RH, automatizando tarefas de rotina e fornecendo uma interface amigável que prioriza as experiências dos funcionários.

Melhores recursos do Zoho People

Utilize fluxos de trabalho inteligentes e análises criteriosas para otimizar as principais funções de RH

Aprimore o planejamento da força de trabalho com recursos avançados de rastreamento e agendamento

Implemente a definição de metas flexíveis e revisões contínuas para um gerenciamento eficaz do desempenho

Promova o aprendizado contínuo com opções combinadas e gerenciamento centralizado de cursos

Limitações do Zoho People

Os usuários observaram que algumas interfaces podem ser desordenadas, com elementos sobrepostos e menus suspensos excessivos, o que pode complicar a navegação e a usabilidade

Preços do Zoho People

RH Essencial: US$ 0,73/usuário/mês

US$ 0,73/usuário/mês Profissional: US$ 1,46/usuário/mês

US$ 1,46/usuário/mês Premium: $2,20/usuário/mês

$2,20/usuário/mês Enterprise: $2,93/usuário/mês

$2,93/usuário/mês People Plus: $5,49/usuário/mês

Classificações e resenhas do Zoho People

G2: 4 .4/5 (mais de 300 avaliações)

.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4. ZingHR: gerenciamento de projetos de RH com tecnologia de IA

via Crozdesk O ZingHR é uma plataforma tecnológica de RH empresarial dinâmica e alimentada por IA que é especialmente adequada para dimensionar suas necessidades de negócios. Com seu uso estratégico de tecnologias de IA, ML e blockchain, o ZingHR não é apenas mais uma ferramenta. Alguns de seus recursos de ponta incluem Folha de pagamento com toque zero, reconhecimento facial, integração digital e até mesmo entrevistas robóticas.

O ZingHR fornece ferramentas específicas que garantem a conformidade com as leis trabalhistas de Cingapura, oferecendo atualizações em tempo real sobre mudanças regulatórias que afetam as práticas de RH. Esse recurso é indispensável para manter minhas operações de RH alinhadas com os requisitos legais mais recentes, sem precisar rastrear manualmente essas alterações.

Melhores recursos do ZingHR

Use a tecnologia de RH com tecnologia de IA, como a Folha de Pagamento Zero Touch, para alinhar as estratégias da força de trabalho com modelos de negócios de ponta

Adapte suas práticas de RH com soluções projetadas especificamente para diversos setores, como BFSI, IT-ITES, Pharma e Healthcare

Inclua o gerenciamento de desempenho orientado por ESG em suas políticas de RH com o suporte dedicado do ZingHR

Limitações do ZingHR

Alguns usuários relatam que o carregamento do painel pode ser lento

Requer várias atualizações para marcar WFH e licenças, o que pode ser um inconveniente significativo para usuários frequentes

Preços do ZingHR

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ZingHR

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

5. PeopleHum: software de RH para gestão abrangente de pessoas

via Assessoria de software De acordo com minha experiência, o PeopleHum foi projetado para simplificar os processos de RH, desde a contratação até a aposentadoria.

Seus recursos de IA e automação aumentaram significativamente a eficiência e o envolvimento no meu local de trabalho. Os principais recursos da PeopleHum incluem o recrutamento automatizado, que tornou a contratação mais simples e eficaz. O HRIS seguro me permite gerenciar os dados dos funcionários sem esforço.

A ferramenta também suporta tanto o árabe quanto o inglês, atendendo às diversas necessidades de mão de obra das empresas em Cingapura.

Melhores recursos do PeopleHum

Gerencie com segurança todas as informações dos funcionários com nosso abrangente HRIS

Passe do mero gerenciamento de custos para a obtenção de resultados comerciais mensuráveis

Adapte suas práticas de RH com soluções projetadas especificamente para diversos setores, como BFSI, IT-ITES, Pharma e Healthcare

Limitações do PeopleHum

A configuração inicial pode ser demorada

Opções de personalização limitadas em algunsmodelos gratuitos Preços do PeopleHum

Básico: $2/usuário/mês

Classificações e resenhas do PeopleHum

G2 : 4.6/5 (10+ avaliações)

: 4.6/5 (10+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

6. QuickHR: melhor para gerenciamento de RH baseado em nuvem

via quickHR O QuickHR é um software de RH baseado em nuvem que simplifica todos os processos de RH, desde o gerenciamento do banco de dados de funcionários até a folha de pagamento, licenças e reivindicações.

Hospedado em servidores seguros da Amazon, ele garante um serviço rápido e confiável com recuperação de desastres incorporada. Sua interface amigável elimina o tempo perdido com navegação complexa, permitindo que os profissionais de RH se concentrem na criação de organizações melhores.

A ferramenta se integra a ferramentas financeiras de Cingapura amplamente utilizadas, como QuickBooks e Xero, e simplifica os processos de folha de pagamento e contabilidade. Isso é crucial para empresas de pequeno e médio porte que buscam manter a precisão financeira e a conformidade com os padrões locais.

Melhores recursos do QuickHR

Gerencie bancos de dados de funcionários, folha de pagamento, férias e reivindicações com eficiência

Integração em tempo real com software e hardware de folha de pagamento e ferramentas de contabilidade populares, como QuickBooks e Xero

Receba notificações sobre aprovações de férias e status de reivindicações e visualize contracheques detalhados em qualquer lugar

Limitações do QuickHR

Os recursos de análise e relatórios ainda não estão totalmente integrados

Relatórios para melhor inteligência e previsão seriam benéficos

Preços do QuickHR

Essencial: US$ 5/usuário/mês

US$ 5/usuário/mês Avançado: $10/usuário/mês

$10/usuário/mês Enterprise: $15/usuário/mês

Classificações e avaliações do QuickHR

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

7. Swingvy: software de RH para pequenas e médias empresas

via Swingvy O Swingvy é um sistema de RH e folha de pagamento baseado em nuvem projetado para simplificar as operações de RH para pequenas e médias empresas (PMEs). Ele atende facilmente às regulamentações do CPF (Central Provident Fund), do MOM (Ministry of Manpower) e do IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

O poderoso sistema de RH on-line da Swingvy torna a integração, a folha de pagamento, o gerenciamento de licenças, o processamento de reivindicações e o suporte ao funcionário perfeitos e eficientes. Por meio da integração com ferramentas populares como Xero, Google e Outlook, você pode garantir fluxos de trabalho tranquilos, economizando tempo e reduzindo custos.

Melhores recursos do Swingvy

Centralize todas as informações e processos de RH em um só lugar

Conduta completaplanejamento de recursos humanos e gerenciar tarefas de RH em qualquer lugar

Integrar a folha de pagamento com sistemas de contabilidade como o Xero

Automatize o gerenciamento de licenças, o controle de tempo e as reivindicações para reduzir o trabalho manual e aumentar a eficiência

Limitações do Swingvy

Não oferece suporte por telefone ou chat ao vivo

As folhas de pagamento precisam ser enviadas manualmente aos funcionários

Preços do Swingvy

Premium: $5/usuário/mês

$5/usuário/mês Payroll: $5/usuário/mês

$5/usuário/mês Time: $3/usuário/mês

$3/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Swingvy

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. JustLogin: Melhor para gerenciamento de RH que prioriza o funcionário

via JustLogin Pela minha experiência, o JustLogin realmente prioriza os funcionários. Ele simplifica todos os aspectos do gerenciamento de RH, inclusive a conformidade com a Lei do Trabalho de Cingapura para o acompanhamento em tempo real da presença e das férias dos funcionários.

Com mais de 24 anos no negócio de pessoas, a JustLogin aperfeiçoou um software HRMS alimentado por IA que simplifica todos os aspectos do RH, desde a folha de pagamento até o gerenciamento de licenças. A plataforma baseada na nuvem armazena com segurança todos os dados dos funcionários, facilitando o gerenciamento de tudo, desde a integração até o processamento da folha de pagamento.

O JustLogin também utiliza um aplicativo móvel de fácil utilização para os funcionários, permitindo que eles acessem funções de RH como aplicativos de férias, downloads de contracheques e informações de contato de colegas em qualquer lugar. Essa é uma grande vantagem em uma força de trabalho experiente em tecnologia como a de Cingapura.

Melhores recursos do JustLogin

Gerencie todas as tarefas relacionadas a RH em uma plataforma integrada e baseada na nuvem

Priorizar as necessidades dos funcionários para gerar melhores resultados

Mantenha-se em conformidade com as normas legais e simplifique o processamento da folha de pagamento

Registre a entrada e a saída com reconhecimento facial e geofencing

Capture, escaneie e envie recibos para solicitar reembolso rápido de despesas

Limitações do JustLogin

Os usuários podem achar que o sistema tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do JustLogin

Preços personalizados

Classificações e avaliações do JustLogin

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.1/5 (mais de 70 avaliações)

9. Carbonate HR: melhor para soluções simplificadas de RH

via RH Tech O Carbonate facilita a contratação com a integração do YouRHired e a integração suave com um portal de e-learning. Ele simplifica o atendimento com reconhecimento facial e rastreamento de localização e automatiza a folha de pagamento para seguir todas as regras.

O aplicativo móvel faz solicitações e aprovações de férias rapidamente. Os pedidos de reembolso de despesas são fáceis com os recursos de captura, digitalização e envio, e as avaliações de desempenho são justas e diretas. De modo geral, o Carbonate simplifica as tarefas de RH e aumenta a eficiência.

Melhores recursos do Carbonate

Simplifique o recrutamento com a integração com o YouRHired e ofereça e-learning intuitivo para integração

Automatize a folha de pagamento, integre-a ao CPF e cumpra as regulamentações

Avalie o desempenho dos funcionários e conduza avaliações sem problemas

Gerencie os manuais e a documentação dos funcionários sem rastreamento manual por meio de um espaço de trabalho digital

Limitações de carbonato

Os usuários podem achar que o sistema tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Carbonate

Básico: US$ 8/usuário/mês

US$ 8/usuário/mês Enterprise: US$ 8/usuário/mês

Classificações e resenhas do Carbonate

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

10. HReasily: Gestão de RH baseada em nuvem

via sugestão de software O HReasily automatiza os processos de RH a qualquer hora e em qualquer lugar, fornecendo soluções digitais para otimizar os fluxos de trabalho e reduzir os erros humanos. Ele é particularmente capaz de lidar com o processamento da folha de pagamento em várias moedas e com os desafios de conformidade local em Cingapura.

Meus funcionários podem usar o aplicativo móvel para solicitar e aprovar licenças, enviar reivindicações, receber recibos de pagamento e bater o ponto de entrada e saída em qualquer lugar. O HReasily se integrou perfeitamente ao meu software e hardware existentes, aumentando a eficiência e o envolvimento.

Melhores recursos do HReasily

Automatize o processamento da folha de pagamento, garantindo precisão e conformidade

Crie e gerencie facilmente as reivindicações dos funcionários

Gerencie e aprove solicitações de férias com eficiência

Acesse todas as funções de RH de qualquer lugar usando o aplicativo móvel

Limitações do HRReasily

Os usuários relataram problemas com os servidores, pois eles costumam ficar lentos

Preços fáceis

Básico: $10/usuário/mês

Classificações e avaliações fáceis

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Desbloqueie a excelência em RH: Comece hoje com o ClickUp

A seleção do software de RH correto aumenta a eficiência de sua organização e a satisfação dos funcionários. A chave está na identificação de ferramentas que se alinham com suas necessidades específicas, seja recrutamento simplificado, gerenciamento abrangente de funcionários ou análises avançadas.

Agora que você tem uma visão geral detalhada das principais opções de software de RH, é hora de dar o próximo passo.

Embora cada um tenha recursos exclusivos, o ClickUp se destaca por sua versatilidade e conjunto abrangente de recursos. Por que se preocupar em investir em ferramentas para tarefas específicas quando você pode ter uma única solução que atenda a todas as suas necessidades de RH, desde a contratação até o gerenciamento do ciclo de vida do funcionário e a conformidade?

Registre-se para obter um conta ClickUp gratuita hoje mesmo e perceba o verdadeiro potencial de sua função de RH!