10 melhores softwares de RH nas Filipinas em 2024 (gratuitos e pagos)

Como um gerente de recursos humanos ao escolher o software de RH correto, você pode mudar o jogo de sua organização. Não importa se você dirige uma pequena startup ou uma grande empresa, o software de RH certo é fundamental para contratar os melhores talentos e garantir operações tranquilas.

Houve um notável mudança nas prioridades de RH nas Filipinas, com a retenção de funcionários tendo precedência sobre o recrutamento. Essa mudança ressalta a importância de ter ferramentas eficazes para gerenciar e reter sua força de trabalho.

Mas com tantas opções, como encontrar a melhor opção?

Nossa equipe pesquisou e testou exaustivamente softwares de gerenciamento de recursos humanos adaptados ao mercado filipino. Compilamos uma lista das 10 principais opções de software de RH nas Filipinas para ajudar você e suas equipes de RH a atingir suas metas.

O que você deve procurar em um software de RH nas Filipinas?

Ao selecionar um software de RH para sua organização, você deve garantir que ele atenda aos requisitos exclusivos de gerenciamento da força de trabalho nas Filipinas. Aqui estão algumas considerações importantes para orientar seu processo de tomada de decisão:

Conformidade com as leis trabalhistas das Filipinas: Certifique-se de que o software de RH esteja em conformidade com o "Código Trabalhista das Filipinas" em relação a salários, benefícios, impostos e contratos de funcionários, que estão sujeitos a atualizações frequentes

Certifique-se de que o software de RH esteja em conformidade com o "Código Trabalhista das Filipinas" em relação a salários, benefícios, impostos e contratos de funcionários, que estão sujeitos a atualizações frequentes Localização: Considere um software compatível com o idioma filipino e que incorpore nuances culturais específicas do ambiente de trabalho nas Filipinas, como o gerenciamento de férias alinhado aos feriados e costumes locais

Considere um software compatível com o idioma filipino e que incorpore nuances culturais específicas do ambiente de trabalho nas Filipinas, como o gerenciamento de férias alinhado aos feriados e costumes locais Automação : Procure recursos que se concentrem em eficiência e automação. Isso ajuda a simplificar as tarefas administrativas, como processamento da folha de pagamento, controle de presença e avaliações de desempenho

: Procure recursos que se concentrem em eficiência e automação. Isso ajuda a simplificar as tarefas administrativas, como processamento da folha de pagamento, controle de presença e avaliações de desempenho Acessibilidade: Selecione um software de RH que ofereça recursos robustos de acesso remoto. Considerando que as Filipinas estão classificadas como uma das /mais populosas do mundo https://pco.gov.ph/news\_releases/ph-one-of-the-worlds-top-remote-work-hubs/ principais centros de trabalho remoto do mundo /%href/ por isso, seu software de RH deve oferecer suporte eficaz a uma força de trabalho distribuída. O software deve oferecer recursos como acesso baseado em nuvem, compatibilidade com dispositivos móveis e protocolos de login seguros para um gerenciamento de RH perfeito em qualquer lugar

Selecione um software de RH que ofereça recursos robustos de acesso remoto. Considerando que as Filipinas estão classificadas como uma das /mais populosas do mundo https://pco.gov.ph/news\_releases/ph-one-of-the-worlds-top-remote-work-hubs/ principais centros de trabalho remoto do mundo /%href/ por isso, seu software de RH deve oferecer suporte eficaz a uma força de trabalho distribuída. O software deve oferecer recursos como acesso baseado em nuvem, compatibilidade com dispositivos móveis e protocolos de login seguros para um gerenciamento de RH perfeito em qualquer lugar Facilidade de uso : Escolha um software que seja fácil para a equipe de RH e para os funcionários. A equipe deve adotar e trabalhar com o software sem a necessidade de suporte frequente de TI

: Escolha um software que seja fácil para a equipe de RH e para os funcionários. A equipe deve adotar e trabalhar com o software sem a necessidade de suporte frequente de TI Integração : Procure um software que possa se integrar aos sistemas populares de contabilidade e biometria das Filipinas, como QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Isso aumentará ainda mais a eficiência operacional

: Procure um software que possa se integrar aos sistemas populares de contabilidade e biometria das Filipinas, como QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Isso aumentará ainda mais a eficiência operacional Preços e avaliações: Considere a estrutura de preços do software para garantir que ele se alinhe ao seu orçamento e ofereça uma boa relação custo-benefício. Além disso, verifique as avaliações e os comentários de outros usuários para avaliar a confiabilidade, o desempenho e o atendimento ao cliente do software

Ao priorizar esses fatores, você pode selecionar um software de gerenciamento de recursos humanos que atenda às suas necessidades atuais e apoie seu crescimento e sucesso a longo prazo nas Filipinas.

10 melhores softwares de RH nas Filipinas em 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos de RH

Melhorar a eficiência e a colaboração da equipe com o ClickUp HR Project Management

O ClickUp é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos baseada em nuvem que simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade. Seus recursos versáteis e a interface personalizável fazem dele um recurso valioso para as equipes de RH melhorarem a eficiência e a colaboração da equipe.

Com Recursos Humanos do ClickUp com o ClickUp Human Resources /%href/, você pode cuidar de tudo, desde a contratação e a integração até o desenvolvimento dos funcionários, enquanto desfruta de ferramentas e modelos personalizáveis que atendem às suas necessidades exclusivas de RH. Essas ferramentas e modelos economizam tempo e esforço e garantem uma jornada perfeita para o candidato.

Mova os candidatos pelo pipeline de recrutamento mais rapidamente com a automação do ClickUp Automações do ClickUp aprimora seu processo de recrutamento automatizando e simplificando tarefas repetitivas para que você possa se concentrar em outras tarefas cruciais, como a elaboração de estratégias. Você pode automatizar mais de 50 ações, como o envio automático de e-mails de boas-vindas, a atribuição de tarefas a novos contratados e a criação de convites de calendário para reuniões de integração.

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para redigir e-mails de boas-vindas instantaneamente e automatizar o processo de envio com o ClickUp Automations!

Tornar a integração perfeita para novos contratados com as tarefas rastreáveis do ClickUp Tarefas do ClickUp oferece uma solução organizada para a integração de novas contratações. Ele fornece tarefas e comentários rastreáveis, facilitando processos de treinamento eficientes. Com recursos prontamente acessíveis, como materiais de treinamento e canais de suporte, os novos funcionários compreendem rapidamente suas funções, contribuindo efetivamente desde o primeiro dia.

O monitoramento do desempenho dos funcionários é fundamental para manter uma força de trabalho produtiva. Visualização de atividades do ClickUp atende a esse imperativo oferecendo exibições personalizáveis que rastreiam as atividades individuais e da equipe.

Ele fornece insights sobre a capacidade, as realizações e as cargas de trabalho da sua equipe. Você pode simplesmente arrastar e soltar tarefas se for necessário fazer alterações. Além disso, o ClickUp Views tem mais de 15 opções: Lista, Quadro, Calendário e muito mais.

Além disso, com o Base de conhecimento do ClickUp HR com o ClickUp HR, você pode simplificar o gerenciamento de informações de RH centralizando políticas, procedimentos e perguntas frequentes em um repositório acessível. Isso ajudará a promover a transparência e facilitará a comunicação consistente em toda a organização.

Organize todo o seu banco de dados de funcionários em um só lugar com o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Da mesma forma, com o Diretório de funcionários do ClickUp com o ClickUp Employee Directory, você pode gerenciar facilmente todos os detalhes dos funcionários, inclusive informações de contato, funções e departamentos. Isso simplifica a comunicação interna e garante acesso rápido aos dados essenciais.

Conecte-se perfeitamente com suas ferramentas favoritas usando a integração do ClickUp

O ClickUp também permite que você se conecte a ferramentas populares como Slack, GitHub e Google Drive por meio de Integrações do ClickUp . Isso significa que todas as suas operações de RH podem ser consolidadas em um único local, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo para sua equipe.

Simplificando, o ClickUp oferece tudo o que sua equipe das Filipinas precisa para trabalhar de forma eficiente, produtiva e bem-sucedida, seja em colaboração presencial ou remota.

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique os processos de RH com gerenciamento organizado de candidatos e modelos de RH personalizáveis

Acelere a contratação movendo os candidatos pelos pipelines de recrutamento mais rapidamente com o ClickUp Automation

Simplifique as tarefas de integração e treinamento com o ClickUp Tasks rastreável para novas contratações

Monitore a produtividade e o envolvimento da equipe com o ClickUp Activity View para acompanhar o desempenho

Integre-se perfeitamente a outras ferramentas, como Slack e Google Drive, usando as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado ao navegar inicialmente pelos recursos da plataforma

As opções avançadas de personalização podem exigir tempo e treinamento adicionais

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês

$7/mês Empresarial: $12/mês

$12/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (9500+ avaliações)

4,7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

2. Soluções Sprout

Melhor para gerenciamento de RH e folha de pagamento

via Sprout A Sprout Solutions é a solução se você estiver procurando um sistema de RH projetado especificamente para as Filipinas. A Sprout Solutions é o software de RH que as Filipinas têm em alta conta, com a melhor reputação e a maior empresa interna de SaaS B2B. Como tal, ela está familiarizada com as sutilezas das leis de RH e do governo local.

Sua plataforma baseada em nuvem automatiza e simplifica tarefas complexas de RH, reduzindo significativamente o trabalho administrativo. Ao mesmo tempo, eles se concentram no bem-estar do funcionário com soluções como bem-estar do funcionário e assistência financeira emergencial.

A Sprout Solutions permite que você gerencie todo o ciclo de vida do funcionário em seu desktop e dispositivo móvel. Seu abrangente conjunto de ferramentas abrange as principais funções de RH e folha de pagamento, recrutamento, gerenciamento de desempenho, envolvimento dos funcionários, administração de benefícios e valiosa análise de RH.

**Melhores recursos da Sprouts Solutions

Simplifique seu sistema de folha de pagamento e economize muito tempo

Aumente o envolvimento e o bem-estar dos funcionários com o Sprout Pulse

Lide com o recrutamento e o gerenciamento de desempenho sem esforço

Gerencie as funções de RH a qualquer hora e em qualquer lugar com o aplicativo Sprout Mobile

Ofereça apoio financeiro imediato aos seus funcionários com o InstaCash

Limitação das soluções Sprouts

Muitos usuários reclamaram de carregamento lento e problemas de latência

Os usuários relataram problemas técnicos de vez em quando

Discrepâncias com logins e logouts: as entradas não são registradas ou são contadas duas vezes

Preço da solução Sprout

Preços personalizados

Classificação e análises da solução Sprout

G2: 4,7/5 (398 avaliações)

4,7/5 (398 avaliações) Capterra: 4.7/5 (415 avaliações)

3. GreatDay HR

Melhor para operações de RH simplificadas e envolvimento dos funcionários

via GreatDay HR O GreatDay HR é outra plataforma completa de gerenciamento de RH e folha de pagamento projetada para otimizar seus processos de RH. Desenvolvida pela SunFish DataOn, ela é uma solução confiável na região da ASEAN há mais de 24 anos.

O GreatDay abrange tudo, desde o gerenciamento da folha de pagamento e atendimento até o gerenciamento de dados de funcionários, recrutamento e controle de desempenho. Ele também fornece atualizações de dados em tempo real e integração automática para agilizar os processos e economizar tempo.

O GreatDay HR atende especialmente às pequenas e médias empresas (PMEs) das Filipinas. Ele oferece um aplicativo móvel intuitivo e uma página da Web fácil de usar, fornecendo uma solução abrangente de HRIS adaptada às necessidades de vários setores nas Filipinas.

Melhores recursos do GreatDay HR

Armazene e atualize os registros dos funcionários com segurança

Registre a presença por meio de vários métodos, inclusive o rastreamento de geolocalização, para um controle preciso do tempo

Gerencie vagas de emprego e acompanhe os candidatos sem problemas para agilizar o processo de recrutamento

Monitore o desempenho dos funcionários usando métricas de KPI para avaliar a produtividade e a eficácia

Envolva os funcionários por meio de pesquisas, um feed social interno,ferramentas de feedback dos funcionários, e recursos de bate-papo para promover a comunicação e a colaboração

Limitações do GreatDay HR

A estrutura de preços do software pode ser proibitiva para empresas menores com orçamento limitado

Os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado devido aos recursos abrangentes do software

Preços do GreatDay HR

Pacote exclusivo: PHP 70/mês por funcionário

Classificações e resenhas do GreatDay HR

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: NA

**4. Finn

Melhor para executar a folha de pagamento

via Finn Finlândia Sistema HRIS simplifica a folha de pagamento e os cálculos de impostos, o controle de tempo e presença, o gerenciamento de desempenho, os sistemas de informações de recursos humanos e a análise. Sua sede fica nas Filipinas, garantindo a conformidade com as necessidades locais.

O software oferece uma boa relação custo-benefício, reduzindo o custo da folha de pagamento e eliminando as cargas de trabalho entre os departamentos.

O Finn HR é adequado para pequenas e grandes empresas, devido à sua escalabilidade e à capacidade de selecionar apenas os módulos necessários.

Melhores recursos do Finn HR

Audite e verifique os registros diários de horas usando aprendizado de máquina, reduzindo erros humanos e fraudes com cartões de ponto

Envolva os funcionários com uma linha do tempo no estilo de mídia social para anúncios, reconhecimento e pesquisas de satisfação

Integre a folha de pagamento e os dados do ciclo de vida dos funcionários em um sistema fácil de gerenciar

Gerar relatórios abrangentes, incluindo relatórios personalizados e conformidade com os requisitos governamentais

Limitações do Finn HR

O Finn é principalmente um software de gerenciamento de folha de pagamento e não possui recursos abrangentes de HRMS

O preço pode ser mais alto em comparação com outras soluções de folha de pagamento

Não oferece uma versão de avaliação gratuita ou uma versão gratuita

Preços do Finn

Entre 40 e 680 pesos/mês por funcionário

Finn HR - classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Paychex Flex

Melhor para processamento de folha de pagamento e gerenciamento de RH

via Paychex O Paychex Flex é uma solução sólida de RH baseada em nuvem para gerenciar a folha de pagamento, os recursos humanos e a administração de benefícios, tudo em um só lugar.

O software tem uma interface fácil de usar, um suporte ao cliente louvável e uma ampla gama de recursos que favorecem o gerenciamento de uma equipe remota.

Além disso, o Paychex Flex se integra sem problemas a outros sistemas comerciais vitais, como software de controle de tempo e contabilidade, ampliando sua funcionalidade para além da folha de pagamento e do RH.

Embora o Paychex seja adequado para empresas de todos os tamanhos, ele é especialmente vantajoso para empresas maiores com muitos funcionários. Além disso, ele se concentra principalmente em operações baseadas nos EUA e pode oferecer funcionalidades limitadas para empresas globais.

**Melhores recursos do Paychex Flex

Obtenha orientação e suporte proativos de profissionais de RH experientes, adaptados às necessidades de sua empresa

Atrair e reter os melhores talentos com pacotes de benefícios competitivos, incluindo planos de saúde e de aposentadoria

Manter-se em conformidade com as normas federais, estaduais e locais, reduzindo o risco de problemas legais

Limitações do Paychex Flex

Pode ser caro para pequenas empresas, especialmente com vários serviços

A configuração inicial e o aprendizado dos recursos podem ser demorados

As opções de personalização de relatórios e fluxos de trabalho são um pouco restritas em comparação com os concorrentes

Preço do Paychex Flex

Preços personalizados

Classificações e análises da Paychex

G2: 4,2/5 (mais de 1500 avaliações)

4,2/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,2/5 (1500+ avaliações)

6. Bambee

Melhor para suporte de RH e serviços de conformidade

via Bambee Se você tem uma empresa de pequeno ou médio porte e precisa de ajuda para simplificar o gerenciamento de RH, folha de pagamento e benefícios, o Bambee HR Software pode ser a resposta.

Com foco na simplicidade e na conformidade, a Bambee oferece acesso a um gerente de RH dedicado e a um conjunto de ferramentas para automatizar os processos de RH de forma eficaz.

Melhores recursos da Bambee

Acesso a um especialista em RH pessoal para lidar com todas as necessidades de RH de cada cliente

Simplifique os processos de contratação e dispensa de funcionários

Automatize e acompanhe o treinamento dos funcionários com ferramentas dedicadas

Receba orientação e suporte de especialistas para resolver situações complicadas de RH

Submeter-se a auditorias regulares para garantir o cumprimento das normas de RH

Limitações do Bambee

Não oferece um aplicativo móvel para autoatendimento dos funcionários

Recursos e integrações limitados em comparação com os concorrentes

Pode não atender totalmente às necessidades de grandes empresas com requisitos complexos de RH

Há um custo de instalação para a maioria dos planos

Preços da Bambee

Sem funcionários ainda $99/mês

1-4 funcionários $299/mês (mais taxa de instalação de $500)

5-19 funcionários US$ 399/mês (mais US$ 500 de taxa de instalação)

20-49 funcionários US$ 499/mês (mais US$ 1.500 de taxa de instalação)

50-70 funcionários US$ 1.299/mês (mais US$ 2.000 de taxa de instalação)

Mais de 71 funcionários Preços personalizados



Classificações e avaliações da Bambee

G2 : 3.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

7. BambooHR

Melhor para gerenciamento abrangente de RH

via Bamboo HR O Bamboo é um sistema de fácil utilização Software de RH que ajuda clientes em mais de 150 países a gerenciar facilmente todos os aspectos de RH.

Desde a contratação de novos talentos até o controle de folgas e tudo o mais, o BambooHR simplifica os processos, poupando tempo e dores de cabeça. Sua interface intuitiva e seus recursos úteis tornam as tarefas de RH simples e sem estresse.

Além disso, o BambooHR oferece poderosas ferramentas de gerenciamento de desempenho, administração de benefícios e relatórios para obter informações valiosas. No entanto, ele pode não ter opções avançadas de personalização para necessidades de RH altamente especializadas.

Melhores recursos do BambooHR

Agilize o processo de contratação com o Applicant Tracking System (ATS)

Gerencie as solicitações e os saldos de férias dos funcionários com o controle de folgas

Melhore o desempenho e o desenvolvimento dos funcionários usando omodelos de avaliação de desempenho* Acesse as funções de RH e as informações dos funcionários em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações do BambooHR

Opções de personalização limitadas para relatórios e alguns fluxos de trabalho no pacote "Essential"

Falta de transparência nos preços no site da empresa

A integração com determinados aplicativos de terceiros e sistemas existentes pode exigir esforço adicional

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Classificações e análises do BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)

8. RH com facilidade

Melhor para gerenciamento de RH soluções

via rH Facilmente_ A HR Easily se destaca por seu foco em soluções digitalizadas e econômicas, além de simplificar os processos de trabalho de RH.

Ele automatiza as tarefas de recrutamento e gerenciamento de benefícios, minimizando erros e garantindo a precisão dos dados. Com seu modelo de assinatura de baixo custo, o HR Easily oferece uma solução eficiente e livre de erros para empresas que buscam simplificar o gerenciamento de RH.

Melhores recursos do HR Easily

Aumente a precisão do controle de presença com a tecnologia de reconhecimento facial

Acesse as funcionalidades de RH em qualquer lugar com o aplicativo móvel para funcionários e gerentes

Abrange vários países, incluindo Cingapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Filipinas e Hong Kong, tornando-o adequado para empresas com operações regionais

Obtenha assistência em tempo real com o suporte por bate-papo ao vivo para qualquer dúvida relacionada a RH

limitações do HR Easily

Pode não atender às complexas necessidades de RH de grandes empresas

Opções de personalização limitadas em comparação com alguns concorrentes

Preço do RH Easily

Por módulos : A partir de US$ 1,5/mês por funcionário (mínimo de 7 funcionários)

: A partir de US$ 1,5/mês por funcionário (mínimo de 7 funcionários) Suíte completa: uS$ 10/mês por funcionário (mínimo de 7 funcionários)

RH Easily ratings and review

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: NA

9. Software Deel

Melhor para soluções globais de folha de pagamento e conformidade

via Deel A Deel é uma plataforma global de folha de pagamento e conformidade projetada para ajudar as empresas a contratar e pagar funcionários e prestadores de serviços em todo o mundo.

Com a Deel, você pode gerenciar talentos internacionais, lidar com a conformidade e processar pagamentos em diferentes moedas. É a sua plataforma completa para o gerenciamento da força de trabalho remota de forma mais fácil e sem complicações.

Melhores recursos do Deel Software

Gerencie a folha de pagamento de funcionários em tempo integral em mais de 150 países, garantindo a conformidade com as regulamentações e leis tributárias locais

Simplificar os pagamentos a prestadores de serviços com opções de transferências bancárias, PayPal e criptomoeda

Oferecer benefícios e vantagens localizadas para os funcionários, incluindo planos de saúde e de pensão

Integrar com softwares populares de contabilidade e RH, incluindo QuickBooks, Xero e BambooHR

**Limitações da Deel Software

Os serviços globais de folha de pagamento podem ser caros, especialmente para pequenas empresas ou startups

A configuração inicial pode ser complexa e demorada, principalmente para empresas com vários funcionários internacionais

Preços do Deel Software

Empreiteiros : A partir de US$ 49/mês por prestador de serviços

: A partir de US$ 49/mês por prestador de serviços Funcionários : A partir de US$ 500/mês por funcionário

: A partir de US$ 500/mês por funcionário Folha de pagamento da Del : A partir de US$ 29/mês por funcionário

: A partir de US$ 29/mês por funcionário Folha de pagamento da Deel nos EUA : A partir de US$ 19/mês por funcionário

: A partir de US$ 19/mês por funcionário PEO da Deel US : A partir de US$ 79/mês por funcionário

: A partir de US$ 79/mês por funcionário Deel HR : Gratuito

: Gratuito Deel Engage: A partir de US$ 20/mês por funcionário

Classificações e análises da Deel Software

G2: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

10. Zoho People

Melhor para soluções de gerenciamento de RH centradas em pessoas

via pessoas da Zoho O Zoho People é um software de RH baseado em nuvem, focado exclusivamente no aprimoramento da experiência do funcionário, o que o diferencia de outras soluções.

Projetado para se adaptar às necessidades em constante evolução dos locais de trabalho atuais, ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para simplificar as operações de RH e, ao mesmo tempo, priorizar o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários.

De planejamento de recursos humanos para integração e gerenciamento de desempenho, o Zoho People é a solução ideal para criar uma força de trabalho que se sinta valorizada e capacitada.

Melhores recursos do Zoho People

Gerencie um banco de dados centralizado de funcionários para facilitar a administração

Controle o tempo e a presença automaticamente com dispositivos biométricos integrados

Defina e avalie metas usando ferramentas de gerenciamento de desempenho

Calcular a folha de pagamento com precisão com a integração perfeita da folha de pagamento

Atualize informações e faça solicitações de forma independente por meio do portal de autoatendimento do funcionário

Limitações do Zoho People

Embora o Zoho People ofereça um alto grau de personalização, ele pode ser complexo e demorado para usuários com habilidades técnicas limitadas

A integração com aplicativos de terceiros fora do ecossistema Zoho pode exigir conhecimento técnico

Preços do Zoho People

RH Essencial : uS$ 1,25/mês por usuário

: uS$ 1,25/mês por usuário Profissional : uS$ 2,00/mês por usuário

: uS$ 2,00/mês por usuário Premium : uS$ 3,00/mês por usuário

: uS$ 3,00/mês por usuário Enterprise: uS$ 4,50/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho People

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Comece a gerenciar seus projetos de RH com o ClickUp

Essas são as 10 principais opções de software de RH para empresas nas Filipinas. Analisamos seus melhores recursos e limitações para entender o que cada um pode oferecer à sua organização.

Lembre-se de que a escolha certa depende de suas necessidades e requisitos exclusivos.

Sabemos que atender às suas Metas de RH e, ao mesmo tempo, manter tudo funcionando sem problemas pode ser um desafio. Mas não se preocupe! O ClickUp está aqui para ajudar.

O ClickUp centraliza as operações de RH, automatiza as tarefas de rotina e oferece ferramentas poderosas para gerenciamento de desempenho, controle de tempo e conformidade - tudo em um só lugar.

Por que fazer malabarismos com várias ferramentas quando você pode simplificar e aprimorar seus processos de RH com o ClickUp?

Desde a integração perfeita de funcionários até avaliações de desempenho eficientes, o ClickUp é o melhor software de gerenciamento de RH para ajudar sua empresa a prosperar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para transformar suas operações de RH e dar suporte à sua equipe como nunca antes!