INFP vs. INFJ: Principais diferenças e semelhanças

"Introvertido" é o termo genérico para personalidades que gostam mais de sua própria companhia do que de socializar. Essa é uma ideia generalizada; se você se aprofundar nos tipos de personalidade, perceberá que nem todos os introvertidos são iguais.

Vamos considerar dois tipos de personalidade Myers-Briggs: INFPs (Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) e INFJs (Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Julgador).

Os INFPs têm uma inclinação artística, adoram escapar para os mundos de faz-de-conta da escrita de ficção e agem espontaneamente. Por outro lado, os INFJs são meticulosos no planejamento, resolvem problemas com uma mente analítica e preferem entender o mundo real lendo livros de não ficção. Mas se você olhar para eles de fora, a aversão a situações sociais e a ponderação fazem com que pareçam idênticos.

A metodologia do Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) revela essas diferenças mais sutis de personalidade. É um questionário de autorrelato criado para ajudar você a se entender melhor. Depois de fazer o teste, você saberá a que tipo de personalidade pertence, seus pontos fortes e fracos e por que aborda o mundo da maneira que faz.

As organizações usam esse teste de personalidade para obter um conhecimento mais profundo sobre seus funcionários e projetar um local de trabalho que favoreça o bem-estar, a produtividade e o crescimento da força de trabalho.

Neste artigo, discutiremos INFP vs. INFJ, examinando suas diferenças e semelhanças e como elas afetam a maneira como essas personalidades abordam e executam o trabalho.

resumo de 60 segundos Os introvertidos geralmente são agrupados em um único grupo, mas personalidades como INFPs (Mediadores) e INFJs (Defensores) revelam como a introversão pode ser diversificada

Ambos são introspectivos, empáticos e valorizam a privacidade, mas suas abordagens ao mundo diferem significativamente

Principais diferenças entre INFPs e INFJs: Os INFPs são espontâneos, artísticos e movidos por valores pessoais, geralmente se destacando em áreas criativas, como redação ou design Os INFJs são organizados, analíticos e focados na compreensão de padrões, prosperando em funções como aconselhamento ou liderança Os INFPs espelham emoções e inspiram os outros, enquanto os INFJs absorvem emoções e oferecem soluções perspicazes Os INFPs podem preferir ficção para exploração criativa, enquanto os INFJs geralmente se inclinam para a não-ficção para compreensão prática

Dinâmica do local de trabalho: os INFPs prosperam em funções independentes e alinhadas a valores e promovem a criatividade como líderes Os INFJs se destacam em ambientes estruturados, aproveitando sua visão e empatia para unificar equipes

A compreensão dessas diferenças ajuda os gerentes a promover a colaboração e a adaptar as estratégias de comunicação para atender aos dois tipos de personalidade

Visão geral dos tipos de personalidade INFP vs. INFJ

Aqui está uma breve visão geral das diferenças e semelhanças entre as personalidades INFP e INFJ.

Diferenças:

INFP INFJ Espontâneo e artístico Organizado e analítico Espelhar as emoções dos outros Absorver as emoções dos outros Persuadir/liderar inspirando os outros Persuadir/liderar oferecendo percepções Prefere ler obras de ficção por lazer Adora ler e escrever livros de não ficção

Semelhanças:

Ambos são introspectivos

Ambos preferem manter a privacidade

Ambos são empáticos

Em breve, vamos nos aprofundar no debate INFJ vs. INFP. Mas, antes disso, é importante entender os dois tipos de personalidade individualmente.

Primeiro, vamos entender sua abordagem ao mundo exterior, ética de trabalho, pontos fortes, deficiências e estilos de gerenciamento.

O que é um tipo de personalidade INFP?

Conhecidos como Mediadores ou Idealistas, os INFPs são criativos e idealistas. São do tipo Introvertido, Intuitivo, Sentimental e Percebedor, que priorizam seus valores acima de tudo. Eles querem tornar o mundo um lugar melhor ajudando os outros e, nesse processo, também buscam entender a si mesmos e seu papel no grande esquema das coisas.

Principais características de um INFP

Introvertidos em sua essência, os INFPs sentem-se rapidamente esgotados em situações sociais. No entanto, eles gostam de interagir com um círculo próximo de amigos

Eles recuperam sua energia quando passam algum tempo sozinhos

Eles são movidos pela percepção

Eles se concentram na visão de longo prazo em vez de se preocuparem com as coisas triviais

Eles tomam decisões com base em seus sentimentos e não na lógica

Eles tendem a ficar longe de conflitos ou ambientes competitivos

Pontos fortes e fracos do INFP

Pontos fortes

Eles têm seus olhos voltados para o panorama geral

Eles podem trabalhar bem de forma independente

Eles são leais e dedicados nos relacionamentos (pessoais e profissionais) e têm empatia com os outros

Eles permanecem fiéis a seus valores e consciência, mesmo que isso os leve a tomar decisões difíceis

Pontos fracos

Eles veem o mundo com óculos cor-de-rosa

Sua aversão à socialização faz com que se sintam solitários

Eles têm dificuldade de viver de acordo com os altos padrões que estabelecem para si mesmos

INFPs no trabalho

Os tipos de personalidade INFP funcionam bem quando têm pessoas com a mesma mentalidade no local de trabalho. Eles podem desenvolver soluções criativas para quase todos os problemas, o que os torna um grande trunfo para qualquer equipe.

INFP na liderança

Como líderes, os INFPs estão atentos à visão maior da organização. Eles entendem quais ações levam a qual resultado e criam estratégias de longo prazo e planos de projeto bem-sucedidos de acordo com isso.

Eles se preocupam muito com o desenvolvimento dos membros de sua equipe, criando um ambiente de aprendizado e crescimento perpétuos. Incentivam a inovação e a criatividade e permitem que as equipes pensem fora da caixa em vez de ficarem confinadas a soluções testadas e comprovadas.

INFPs como funcionários

Como funcionários ou membros de equipe, os INFPs são leais e prestativos. Eles preferem trabalhar em pequenos grupos, onde podem ter conexões significativas com seus colegas. Eles prosperam em funções em que possam trabalhar de forma independente ou em que haja um bom equilíbrio entre o trabalho individual e a colaboração com outras pessoas.

Embora os INFPs sejam apaixonados e dedicados às tarefas que assumem, o trabalho deve estar alinhado com seus valores. Caso contrário, eles podem perder o interesse rapidamente.

Trajetórias profissionais do INFP

As seguintes opções de carreira são mais adequadas para INFPs:

Designer gráfico

Animador

Editor

Escritor

Gerente de treinamento e desenvolvimento

Professor/professor

Gerente de relações públicas

Conselheiro de saúde mental

Quer saber mais? Explore esta lista com curadoria de livros sobre INFP para obter uma compreensão aprofundada desse tipo de personalidade.

O que é um tipo de personalidade INFJ?

Também conhecidos como Defensores - por seu forte sistema de valores e integridade - os INFJs entendem os padrões e as possibilidades por meio da intuição. Como tipos Introvertidos, Intuitivos, Sentimentais e Julgadores, eles priorizam as emoções dos outros, sentem empatia por eles e gostam de se manter organizados em suas vidas pessoais e profissionais.

Principais características de um INFJ

Os INFPs tentam ajudar os outros com soluções práticas e exclusivas

Eles estão sempre em uma busca para encontrar o propósito da vida

Eles ajudam os outros a liberar seu verdadeiro potencial

Eles têm uma compreensão profunda das emoções dos outros

Eles conseguem ligar os pontos entre as ações e as consequências - uma característica que os torna grandes visionários

Eles se sentem energizados quando passam tempo consigo mesmos

Pontos fortes e fracos do INFJ

Pontos fortes

Eles são pensadores profundos, bem como solucionadores de problemas práticos

Eles podem trabalhar como mediadores para pacificar conflitos

Eles mantêm suas decisões com convicção

Eles reconhecem intuitivamente quando seus entes próximos estão sofrendo

Pontos fracos

Eles se prendem ao quadro geral e muitas vezes se esquecem de prestar atenção aos pequenos detalhes

Eles são extremamente reservados, mesmo com amigos próximos e familiares

Eles não toleram a discórdia

INFJs no trabalho

Os INFJs fazem pausas, introspecção e pensam profundamente antes de tomar decisões, em vez de seguir em frente impulsivamente. Essa qualidade faz com que eles sejam um acréscimo excepcional aos locais de trabalho modernos que lidam com projetos e fluxos de trabalho complexos.

INFJs na liderança

Os INFJs raramente buscam papéis de liderança, mas trazem muito valor quando se encontram em uma posição desse tipo. Eles são altamente perceptivos em relação aos talentos dos membros de sua equipe, garantindo a utilização precisa de habilidades e recursos.

Os INFJs trabalham com a mente aberta, ouvem todos os pontos de vista com paciência e lideram equipes com uma visão unificada.

Mesmo que não gostem de socializar ou interagir com pessoas, o fato de estarem cercados por pessoas com ética e valores semelhantes faz com que os líderes INFJ se destaquem.

INFJs como funcionários

Os funcionários INJF são jogadores de equipe. Eles entendem os membros de sua equipe, trabalham honestamente e resolvem problemas de forma ponderada.

Eles podem ter dificuldade para sobreviver em equipes com muitos pontos de vista conflitantes, mas dão o melhor de si para atenuar e gerenciar conflitos.

Trajetórias profissionais de INFJ

As carreiras a seguir ajudam os INFJs a aproveitar ao máximo seu potencial:

Gerente de recursos humanos

Cientista ambiental

Professor

Assistente social

Psiquiatra

Nutricionista

Psicólogo clínico

Escritor

Principais diferenças e semelhanças entre um INFP e um INFJ

A natureza ponderada e contemplativa dos INFPs e INFJs faz com que eles pareçam semelhantes, mas ambos são conectados de forma diferente em sua essência.

Um conjunto separado de funções cognitivas rege cada personalidade:

Funções cognitivas INFP INFJ Função dominante Sentimento introvertido (Fi) Intuição Introvertida (Ni) Função auxiliar Intuição extrovertida (Ne) Sentimento extrovertido (Fe) Função terciária Sensação Introvertida (Si) Pensamento introvertido (Ti) Função inferior Pensamento extrovertido (Te) Sensação extrovertida (Se)

Agora, vamos explorar em profundidade as semelhanças e diferenças entre INFPs e INFJs.

Principais diferenças

As duas personalidades têm maneiras distintas de ver o mundo, sentir empatia, liderar outras pessoas e desfrutar de atividades intelectuais.

1. Percebendo o mundo

Os INFPs têm os Sentimentos Introvertidos (Fi) como sua função dominante. Eles se baseiam em seus próprios sentimentos, crenças e sistemas de valores para entender o mundo. Como resultado da função de Percepção, eles têm uma abordagem flexível e espontânea em relação às situações e geralmente se mostram artísticos.

Por outro lado, a função dominante dos INFJs é a Intuição Introvertida (Fi). Eles entendem o mundo por meio da intuição. Regidos pela função de Julgamento, eles gostam de permanecer estruturados e organizados em seu trabalho cotidiano e abordam as situações com uma mente analítica.

2. Natureza da empatia

Os INFPs entendem as emoções de outras pessoas como se fossem suas próprias. Eles podem espelhar (ou recriar, em vez de absorver as emoções dos outros em tempo real) as emoções dos outros excepcionalmente bem. Seja por meio de obras de literatura, arte ou situações da vida real, eles conseguem sentir e imitar as nuances das emoções, o que lhes traz sucesso como atores ou intérpretes.

Por outro lado, os INFJs tendem a absorver os sentimentos de outras pessoas, voluntária ou involuntariamente. Eles têm uma compreensão profunda das emoções e da natureza humana. Apesar de entenderem o que os outros estão passando, eles acham difícil entender suas emoções.

3. Formas de persuasão

Com uma profunda compreensão de suas próprias emoções, os INFPs podem canalizar sua energia para os outros, fazendo com que se sintam da mesma forma que eles. Essa característica única os torna mestres em persuasão. Os INFPs usam suas habilidades de persuasão para inspirar os outros.

Por outro lado, os INFJs persuadem os outros oferecendo soluções alternativas - uma perspectiva totalmente nova que resolve um problema rapidamente. Grandes líderes que ajudam os membros da equipe a considerar uma questão complexa de vários pontos de vista e oferecem percepções exclusivas para resolvê-la podem demonstrar essa qualidade.

4. Estilos de leitura e escrita

Os INFPs gostam de ler ficção, especialmente aquelas que tratam das alegrias, tristezas e lutas da condição humana, para obter uma compreensão mais profunda das pessoas. Eles adoram se expressar de forma criativa, o que os torna ótimos escritores.

Por outro lado, os INFJs preferem ler obras de não ficção ou analíticas, e o mesmo vale para suas preferências de escrita. Eles observam o mundo e tentam promover mudanças sociais quando necessário, o que os torna potenciais agentes de mudança, reformadores sociais ou profetas.

Principais semelhanças

Os dois tipos de personalidade compartilham as seguintes semelhanças:

1. Introspectivo

Tanto o tipo de personalidade INFJ quanto o INFP são introspectivos e atenciosos e desejam encontrar o significado mais profundo da vida.

2. Particular

Ambas as personalidades valorizam sua privacidade e preferem ficar reservadas. Eles levam um tempo significativo para se familiarizar com novas pessoas.

3. Empático

Os INFPs e INFJs são liderados pela função Sentimento, o que os torna indivíduos atenciosos e simpáticos. Eles tentam entender as emoções das pessoas ao seu redor.

Apesar das semelhanças aparentes, a maneira como os INFPs e INFJs fazem introspecção, mantêm a privacidade e sentem empatia não é idêntica, o que torna as duas personalidades inerentemente distintas.

Estratégias de colaboração entre INFP e INFJ

Todo local de trabalho tem vários tipos de personalidade, conforme detalhado na estrutura de Myers-Briggs, incluindo INFPs e INFJs.

Trabalhar com os dois tipos de personalidade pode ser difícil devido à diferença de valores pessoais, estilos de trabalho, abordagens de solução de problemas e visões de mundo.

É aqui que os gerentes de pessoal e os líderes de equipe podem fazer a diferença. Ao entender como cada tipo de personalidade funciona, eles podem desenvolver estratégias eficazes de colaboração e comunicação que incorporem as preferências de todos.

1. Atenda a diferentes tipos de personalidade com diversos canais de comunicação

Algumas personalidades gostam de realizar tarefas sozinhas, enquanto outras têm uma necessidade inerente de se conectar e colaborar com outras pessoas.

Uma ferramenta de colaboração como o ClickUp Teams pode atingir o equilíbrio perfeito entre os dois. Essa plataforma personalizável de gerenciamento de trabalho oferece vários canais de comunicação projetados para diferentes tipos de personalidade e suas preferências.

Vamos explorá-los aqui:

Grave sua tela e envie mensagens de áudio ou vídeo com o ClickUp Clips . Transmita suas ideias aos membros da equipe instantaneamente, sem confusão. Não há necessidade de participar de reuniões desnecessárias, o que é uma bênção para INFPs e INFJs introvertidos

Minimize a necessidade de reuniões, economize tempo e comunique-se mais rapidamente com o ClickUp Clips

Interaja com os membros da equipe em tempo real e unifique as comunicações da equipe em um único local com o Chat do ClickUp . Use o recurso @mention nos comentários da tarefa para se dirigir diretamente aos membros da equipe, obter esclarecimentos ou fazer o acompanhamento. Os INFJs podem apreciá-lo para ter discussões focadas sem as distrações de um ambiente de escritório agitado. Eles podem usá-lo para se envolver em trocas ponderadas com os membros da equipe, compartilhar ideias e esclarecer quaisquer mal-entendidos

Interaja em comentários de tarefas em tempo real e comunique informações relacionadas ao projeto com o ClickUp Chat

Transforme ideias em ações com os quadros brancos ClickUp . É uma tela criativa virtual onde os funcionários podem colaborar com ideias, fazer brainstorming, projetar estratégias e criar fluxos de trabalho. Os INFPs, com sua natureza criativa e imaginativa, podem apreciar os quadros brancos para se expressarem artisticamente. Eles podem usá-los para registrar seus pensamentos e esboçar conceitos de uma forma mais expressiva do que a documentação em texto simples

Faça brainstorming com equipes remotas e multifuncionais em tempo real e mapeie seu fluxo de trabalho nos quadros brancos do ClickUp

Além dessas ferramentas, você também pode aproveitar os modelos de plano de comunicação totalmente personalizáveis do ClickUp. Isso garante que cada tipo de personalidade entenda sua função dentro da organização e trabalhe junto com sua equipe para atingir os objetivos compartilhados.

Aqui estão alguns modelos que você não pode deixar de lado:

O modelo de quadro branco de plano de comunicação da ClickUp ajuda você a elaborar um plano de comunicação eficaz em segundos.

Faça o download deste modelo Estabeleça um sistema de comunicação fácil de seguir e transmita a mensagem certa para as pessoas certas com o modelo de quadro branco de plano de comunicação da ClickUp

A estrutura permite que você defina a mensagem que deseja transmitir às partes interessadas (por exemplo, fornecer atualizações mensais do projeto ao cliente). Você pode especificar o público-alvo, os objetivos do projeto, os métodos de entrega e a frequência e manter todos os tipos de comunicação de forma estruturada.

Os INFJs, conhecidos por seu pensamento estratégico e atenção aos detalhes, podem aproveitar esse modelo para mapear um plano de comunicação abrangente, considerando vários cenários e possíveis desafios que possam surgir.

O modelo de relatório de matriz de comunicação do ClickUp descreve quais membros da equipe se comunicam entre si e a frequência da comunicação, além de ajudar a identificar possíveis lacunas de comunicação que possam estar prejudicando o progresso do projeto (por exemplo, membros da equipe que se reportam ao líder da equipe toda semana).

Faça o download deste modelo Obtenha uma visão geral abrangente de quais equipes colaboram e resolva rapidamente as lacunas de comunicação com o Modelo de Relatório de Matriz de Comunicação do ClickUp

Você pode personalizar o modelo de acordo com seu fluxo de trabalho para eliminar esforços de comunicação redundantes e transmitir mensagens rapidamente entre as equipes.

Tanto os INFJs quanto os INFPs valorizam a comunicação eficaz e podem achar esse modelo útil para simplificar os processos de comunicação em suas equipes. Os INFJs, com suas fortes habilidades organizacionais, podem usar o modelo para garantir que canais de comunicação claros e responsabilidades sejam definidos para diferentes partes interessadas.

Os INFPs, que geralmente buscam harmonia e compreensão, podem utilizar o modelo para facilitar a comunicação aberta e autêntica entre os membros da equipe, garantindo que a voz de todos seja ouvida e valorizada.

A Matriz de Comunicação e Reunião de Equipe do ClickUp ajuda a estabelecer uma comunicação clara entre os membros da equipe.

Faça o download deste modelo Simplifique o compartilhamento de informações entre os membros da equipe e permita que eles agendem reuniões rapidamente com o modelo de matriz de reuniões e comunicação de equipe do ClickUp

O modelo permite que os membros da equipe agendem reuniões de forma eficaz e criem estratégias para otimizar o fluxo de trabalho. Use o modelo para transmitir as funções e responsabilidades de cada projeto, delinear diretrizes para obter atualizações regulares dos membros da equipe e definir prazos para manter as equipes produtivas e orientadas para as metas.

2. Mantenha todos na mesma página

A falta de comunicação e os conflitos de cronograma geralmente geram conflitos entre equipes multifuncionais. É por isso que é importante oferecer a todos uma visibilidade clara de quem está trabalhando em quê, o status do progresso do projeto e se a equipe está no caminho certo com os próximos prazos.

Personalidades diferentes preferem visões diferentes para entender seu fluxo de trabalho. Alguns ficam satisfeitos com uma visão geral simples, enquanto outros querem uma imagem mais granular do status de suas tarefas.

É aqui que o ClickUp Views pode ajudar:

Entenda em que pé estão seus projetos em um piscar de olhos com a Visualização de lista. Os INFJs podem achar a Visualização de lista útil por sua apresentação direta e organizada de tarefas e informações. Eles podem usá-la para criar listas de verificação detalhadas, dividir projetos complexos em etapas gerenciáveis e garantir que nada seja esquecido

Tenha uma visão geral de suas tarefas, classifique-as para encontrar tarefas específicas e faça alterações nos detalhes da tarefa em massa com o List View do ClickUp

Visualize seu fluxo de trabalho no estilo Kanban e identifique os gargalos antecipadamente com o Board View. A natureza visual do Board View pode ajudar os INFPs a ver o quadro geral e a entender como as diferentes tarefas e projetos se encaixam. Eles podem usá-la para identificar padrões e conexões que podem não ser imediatamente aparentes em outras visualizações

Arraste e solte tarefas em quadros Kanban e mantenha o controle de suas tarefas com o Board View do ClickUp

Mantenha-se alinhado com as prioridades da equipe - verifique as tarefas concluídas, a capacidade de carga de trabalho dos colegas e organize os comentários de membros específicos da equipe em um só lugar com o Box View

Gerencie a carga de trabalho e mantenha-se em dia com o progresso do projeto usando o Box View do ClickUp

Crie esboços visuais para entender melhor seu fluxo de trabalho, edite/exclua tarefas sem importância e aprimore seus processos com Mapas Mentais

Organize ideias e projetos, adicione tarefas rastreáveis, crie caminhos lógicos e remova tarefas redundantes com os mapas mentais do ClickUp

Essa é apenas a ponta do iceberg - o ClickUp tem mais de 15 exibições personalizáveis para atender às necessidades exclusivas dos funcionários e mantê-los no controle de suas tarefas.

3. Reduza o trabalho pesado com a automação

Alguns tipos de personalidade, especialmente INFPs e INFJs, são movidos por um propósito. Manter o foco e o interesse torna-se um desafio se as tarefas do dia a dia não estiverem alinhadas com o objetivo maior da vida.

Se o seu fluxo de trabalho envolve muitas tarefas repetitivas, você pode acelerá-las com a automação para que os funcionários tenham mais tempo para se dedicar a um trabalho significativo.

Obtenha atualizações rápidas, precisas e automatizadas sobre o seu trabalho e o da sua equipe com o ClickUp Brain

É aqui que o ClickUp Brain pode ajudar:

Faça perguntas sobre tarefas, documentos e pessoas em seu espaço de trabalho e obtenha respostas precisas. Não há necessidade de falar com um colega de equipe, a menos que seja necessário

Crie mensagens e e-mails no tom de voz correto com instruções simples

Resuma as anotações da reunião sem nenhum esforço manual

Crie reuniões automatizadas e receba atualizações diárias sobre as prioridades, a carga de trabalho e as realizações da sua equipe

📮 Insight do ClickUp: Apenas 12% dos participantes de nossa pesquisa usam recursos de IA incorporados em suítes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem não ter a integração contextual perfeita que obrigaria os usuários a fazer a transição de suas plataformas de conversação autônomas preferidas.

4. Conheça melhor a sua equipe

Obtenha informações valiosas sobre sua força de trabalho com o Meet the Team Template do ClickUp. Use a estrutura personalizável para criar perfis dos membros da equipe, destacar suas habilidades e realizações e atrair novos negócios e talentos.

Faça o download deste modelo Descubra novas informações sobre seus funcionários - suas habilidades, realizações, fatos divertidos, hobbies e tipo de MBTI com o Meet the Team Template do ClickUp

A promoção de seus funcionários no site da empresa eleva o moral deles, que se sentem incentivados a se esforçar mais e a buscar realizações maiores. Isso também permite que os funcionários mostrem seus tipos de personalidade Myers-Briggs, entendam melhor os membros da equipe, melhorem a comunicação e promovam a colaboração em equipe.

Experimente a plataforma ClickUp-One para reunir diferentes personalidades

Depois de entender as diferenças essenciais entre INFJs e INFPs e como cada tipo funciona, fica mais fácil resolver conflitos no local de trabalho. Você pode estabelecer linhas claras de comunicação, alocar tarefas e liderar a equipe rumo ao sucesso.

Com um aplicativo de colaboração e comunicação completo como o ClickUp, você pode atender às características distintas de INFPs, INFJs e outros tipos de MBTI, garantindo que todos se sintam vistos e valorizados.

Quando você se esforça para conhecer a fundo as necessidades e preferências dos funcionários, cria uma cultura de trabalho positiva em que todas as personalidades têm oportunidades iguais de brilhar e contribuir com seus melhores esforços.

