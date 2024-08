Os 10 principais aplicativos de planilha de horas para um controle de horas eficiente

Seja você um freelancer fazendo malabarismos com vários projetos, um líder de equipe que supervisiona uma força de trabalho ou um proprietário de empresa que busca o máximo de eficiência, uma coisa permanece constante: o valor do tempo.

Felizmente, o controle e o gerenciamento do tempo se tornaram mais fáceis na era da inovação digital. Os aplicativos de quadro de horários revolucionaram a forma como controlamos, gerenciamos e otimizamos o tempo. Eles o ajudam a controlar o tempo dos funcionários em várias tarefas ou projetos e a aumentar a produtividade.

Você está no lugar certo se estiver procurando a maneira perfeita de gerenciar e controlar seu tempo. De interfaces intuitivas a recursos robustos, exploraremos as melhores opções de software para ajudá-lo a encontrar o aplicativo de planilha de horas ideal.

O que você deve procurar nos aplicativos de controle de horas?

Recursos como controle de tempo, relatórios, suporte ao cliente confiável e uma ampla gama de integrações são essenciais em um aplicativo de planilha de horas. Aqui estão os recursos que você deve procurar ao selecionar um: Software de controle de tempo O aplicativo de planilha de horas Jibble é perfeito para grandes equipes e organizações com seu atraente plano gratuito para sempre para usuários ilimitados. Ele oferece recursos abrangentes que o ajudam a manter planilhas de horas precisas em seus aplicativos de desktop, móveis e da Web.

O aplicativo de planilha de horas compartilha análises e feedback detalhados para ajudá-lo a analisar o tempo gasto, criar planilhas de horas prontas para a folha de pagamento, obter uma visão geral de centenas de registros de horas e exportá-los. Ele oferece rastreamento de projetos, integração de folha de pagamento, fluxos de trabalho de aprovação e modelos de planilhas de horas .

Melhores recursos do Jibble

Aproveite as planilhas de horas automatizadas, o agendamento de relatórios e a administração de licenças

Defina programações de trabalho fixas ou flexíveis por membro e por grupo

Use o rastreador de tempo de PTO para gerenciar suas PTOs automaticamente

Defina horas extras e taxas personalizadas e atualize suas planilhas de horas em tempo real

Acesse recursos robustos para monitoramento de tempo virtual e no local

Aumente a precisão do registro de horas com reconhecimento facial e rastreamento por GPS

Exporte relatórios detalhados com base nas planilhas de horas em vários formatos

Resolva seus problemas rapidamente com um suporte ao cliente ágil

Limitações do Jibble

Alguns usuários enfrentaram falhas ao fazer o logout do aplicativo móvel

Houve reclamações sobre o aplicativo ter travado várias vezes durante o uso

Preço do Jibble

Gratuito

Premium: ₹29/mês por usuário

₹29/mês por usuário Ultimate: ₹49/mês por usuário

₹49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jibble

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 800 avaliações)

3. Meus horários

via My Hours My Hours é um software de controle de horas perfeito para pequenas empresas e freelancers. Ele permite que você automatize o controle de tempo e mantenha-se dentro do orçamento com insights em tempo real. Os relatórios gerados são profissionais e você pode integrá-los a outros aplicativos.

A ferramenta vai além do bom e velho Planilhas de horas do Excel e oferece registro rápido de tempo, um cronômetro opcional, modelos, definição de taxas de projeto e delegação de tarefas. É possível adicionar um número ilimitado de usuários na versão gratuita, o que a torna acessível.

A versão paga da ferramenta oferece alguns recursos fantásticos, como a criação de orçamentos mensais e de tarefas. Você também pode adicionar seu logotipo aos relatórios.

Melhores recursos do My Hours

Torne seu processo de controle de tempo eficiente com um aplicativo de planilha de horas fácil de usar

Atribua uma planilha de horas a cada membro para obter um registro limpo

Defina orçamentos em horas, contas a pagar ou custos e visualize o orçamento gasto durante o controle de horas

Analise os custos do projeto definindo taxas de faturamento e de mão de obra

Receba lembretes diários e semanais para o registro de horas

Controle o tempo em um aplicativo da Web, navegador ou aplicativo móvel

Integre-se com todas as suas ferramentas usando o Zapier

Aproveite a segurança de nível empresarial

Obtenha suporte do atendimento ao cliente em 1 hora, em média

Mantenha a dignidade e a privacidade da sua equipe com recursos sem vigilância, como monitoramento de tela

Limitações do My Hours

Alguns usuários pediram mais controle sobre projetos e orçamentos

O plano gratuito é limitado a apenas cinco usuários

Preços do My Hours

Gratuito: Até cinco usuários

Até cinco usuários Pro: $9/mês por usuário

Classificações e resenhas do My Hours

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.8/5 (900+ avaliações)

4. Toggl Track

via Togg*rastro_* O Toggl Track é outro excelente aplicativo de controle de horas para consultores para consultores, freelancers e equipes pequenas. Ele fornece análise detalhada de dados de tempo e controle de tempo em um fluxo de trabalho específico. Você pode ver facilmente quais tarefas são responsáveis pela receita máxima.

A ferramenta é compatível com o GDPR e tem suporte ao cliente com um tempo de resposta de 3 horas. Você pode integrá-la a mais de 100 ferramentas, como Chrome, GitHub, Asana, Todoist e outras.

Embora a versão gratuita permita que você monitore o tempo de clientes e projetos ilimitados, os planos pagos ajudam a monitorar as horas faturáveis. A ferramenta também envia lembretes se você estiver trabalhando sem ligar o cronômetro.

Melhores recursos do Toggl Track

Integração com mais de 100 ferramentas para aumentar a produtividade

Veja suas entradas de tempo em uma visualização de calendário

Controle o tempo em tempo real ou off-line

Filtre e classifique seus dados para obter relatórios prontos para o cliente

Atribua horas faturáveis por membro da equipe, projeto e espaço de trabalho

Acompanhe o progresso e os orçamentos com o painel de controle do projeto

Monitore o tempo em qualquer dispositivo usando os aplicativos para desktop, web ou dispositivos móveis

Obtenha detecção de tempo ocioso e acionadores automatizados de controle de tempo

Limitações do Toggl Track

O plano gratuito permite apenas cinco membros

As taxas faturáveis estão disponíveis apenas para planos pagos

Preços do Toggl Track

Gratuito: Até 5 usuários

Até 5 usuários Inicial: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Premium: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Toggl Track ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

5. Doutor do Tempo

via Time Doctor O Time Doctor é um ótimo aplicativo de quadro de horários on-line para equipes remotas e distribuídas, pois ajuda a descobrir as lacunas da força de trabalho com insights detalhados sobre a força de trabalho. Ele oferece controle automático de tempo e edição manual de tempo. A plataforma é personalizável e compatível com Android, Chrome, iOS, Mac e Windows.

O software de controle automático de tempo dos funcionários é executado em segundo plano, e a produtividade dos funcionários é monitorada por meio de capturas de tela da área de trabalho. Isso o ajuda a eliminar ineficiências e aumentar a produtividade. O recurso é totalmente opcional, portanto, você pode desativá-lo facilmente.

Melhores recursos do Time Doctor

Obtenha resumos de atividades, gravação ética de tela em vídeo e capturas de tela opcionais

Envie alertas de inatividade para manter os funcionários concentrados

Obtenha maior visibilidade com painéis de controle em tempo real

Obtenha visibilidade para funcionários remotos, híbridos e no escritório

Integre-se com mais de 60 aplicativos, como Asana, Evernote, ClickUp, GSuite e outros

Aumente a precisão do faturamento do cliente com rastreamento automatizado de tempo e rastreamento off-line

Obtenha relatórios detalhados, incluindo relatórios sobre tempo produtivo e não produtivo

Crie cronogramas de trabalho personalizados

Limitações do Time Doctor

Alguns usuários reclamaram da imprecisão da sincronização de tempo entre clientes móveis e de desktop

Não há plano gratuito disponível

Os usuários relataram que a interface do usuário é complicada

Preços do Time Doctor

Basic: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $20/mês por usuário

Classificações e análises do Time Doctor

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

6. Sempre-em-horas

via Everhour O Everhour é um dos melhores aplicativos de planilha de horas para planilhas de horas editáveis e interativas. Você pode fazer anotações, preencher e editar as planilhas de horas, adicionar novas tarefas com comentários e até mesmo incluir solicitações de folga. Você também pode baixá-las facilmente em vários formatos.

Outros recursos incluem um centro de gerenciamento de tarefas decente, acompanhamento de trabalho ao vivo, monitoramento de orçamento e criação fácil de faturas. Ele também oferece análises detalhadas e personaliza os relatórios de acordo com suas necessidades.

Embora a ferramenta se integre a aplicativos como Basecamp, Jira, Trello, etc., ela não oferece recursos suficientes para equipes grandes. Portanto, se você precisar de recursos mais abrangentes, talvez deva considerar Alternativas ao Everhour .

Melhores recursos do Everhour

Integração com mais de 40 aplicativos

Crie e organize tarefas e adicione estimativas de tempo a cada uma delas

Obtenha uma visão geral do tempo de cada membro da equipe

Monitore seu projeto orçamentário

Planilha de horas personalizável e interativa

Registre as horas manualmente ou use um cronômetro

Receba lembretes para controlar o tempo

Controle o tempo livre, incluindo licenças médicas e férias

Verifique o desempenho da equipe com gráficos de resumo

Controle as despesas relacionadas ao trabalho

Limitações de horas extras

Muitos recursos essenciais, como assentos ilimitados, integrações, aprovação de horas, folgas, faturamento e cobrança, só estão disponíveis na versão paga

Se você tentar registrar mais horas do que o limite definido, o Everhour mostrará uma mensagem de erro

Preços do Everhour

**Gratuito

Equipe: $10/mês/assento com um mínimo de 5 assentos

Classificações e resenhas do Everhour

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

7. DeskTime

via DeskTime O DeskTime oferece recursos precisos de controle de tempo com opções de controle automático e manual. Ele fornece capturas de tela automáticas, controle de tempo off-line e um rastreador da Web integrado. Portanto, o controle começa no momento em que os funcionários ligam seus dispositivos.

O aplicativo de planilha de horas dos funcionários permite que você avalie o desempenho dos funcionários de forma mais abrangente, informando exatamente o que eles estavam fazendo e por quanto tempo. Ele rastreia URLs e aplicativos usados, títulos de documentos e projetos.

A plataforma é compatível com SaaS, Linux, Mac, iOS, Android e Windows.

Melhores recursos do DeskTime

Obtenha relatórios detalhados e compare o desempenho dos funcionários

Aproveite recursos como capturas de tela automáticas, rastreamento de URLs e aplicativos, rastreamento de títulos de documentos e um rastreador da Web integrado

Organize as horas de trabalho de seu tempo com a programação de turnos

Obtenha informações detalhadas sobre o dia de trabalho de cada membro por meio do painel do usuário

Integre-se a ferramentas como Zapier, Google Calendar, Trello e Jira

Limitações do DeskTime

Alguns usuários reclamaram da interface de usuário desatualizada

Opções de integração limitadas

Preços do DeskTime

Pro: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Enterprise: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário DeskTime Lite: $0 para apenas um usuário

Classificações e análises do DeskTime

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. Relógio de ponto

via Google Play O Time Clock é um rastreador de tempo eficiente que agiliza seus esforços de registro de tempo e elimina a necessidade de uma papelada confusa. Ele é perfeito para indivíduos e freelancers, pois você pode registrar suas horas de trabalho em todos os seus trabalhos.

Você pode criar e compartilhar facilmente as planilhas de horas no formato XLSX. O aplicativo também o ajuda a obter estimativas em tempo real e clareza sobre seus ganhos. Você também recebe relatórios semanais e mensais sobre seu tempo.

Para pequenas empresas, o aplicativo permite acessar os horários dos funcionários, simplificar o faturamento, habilitar o registro de localização por GPS, controlar os custos de mão de obra e adicionar usuários ilimitados.

Melhores recursos do Time Clock

Acessível para usuários de iOS e Android

Adicione um número ilimitado de usuários

Visualizar custos por período de pagamento

Controle de tempo seguro e sem esforço, incluindo backup na nuvem

Gere relatórios para períodos específicos e compartilhe-os por e-mail ou mensagens de texto

Use cartões de ponto para planejar inserindo pausas, reembolsos, impostos, deduções, notas e horários de início e término

Configure notificações de lembrete

Use widgets para registro rápido de horas

Habilite o registro de localização GPS

Limitações do relógio de ponto

Recursos limitados para um controle de tempo abrangente

Alguns usuários enfrentaram interfaces confusas e cálculos imprecisos para o pagamento quinzenal após as atualizações

Preços do Time Clock

**Gratuito

Pago: NA

Classificações e resenhas do Time Clock

G2: NA

NA Capterra: NA

9. RescueTime

via RescueTime O RescueTime é uma ferramenta de controle de tempo totalmente automatizada e um aplicativo de planilha de horas que fornece relatórios detalhados sobre como você está gastando seu tempo. A ferramenta rastreia seu tempo em aplicativos, sites e documentos específicos, mesmo off-line.

Esses relatórios detalhados o ajudam a entender suas horas e hábitos de trabalho e a definir metas para aumentar a produtividade. O RescueTime Assistant mantém o controle sobre seu comportamento e permite que você atinja suas metas.

Além disso, a ferramenta envia alertas de distração, permite o bloqueio de sites e aplicativos e desenvolve planilhas de horas precisas com o Timesheets AI.

Quer saber mais sobre o Rescue Time? Leia nosso análise abrangente !

Melhores recursos do RescueTime

Crie planilhas de horas completas e precisas

Obtenha uma visão abrangente de como você gasta seu tempo

Rastreie sites, aplicativos e títulos de documentos

Integração com ferramentas como Google Calendar, Slack e Outlook

Use o coaching inovador para manter o controle do trabalho

Aproveite o recurso Focus Sessions para eliminar distrações

Utilize o assistente para obter uma previsão matinal personalizada e tarefas diárias

Receba alertas de distração

Participe das sessões de foco da comunidade para obter mais motivação e produtividade

Limitações do RescueTime

Não há plano gratuito disponível

A grande quantidade de dados gerados pelo aplicativo gratuito de controle de horas pode parecer esmagadora

Alguns usuários expressaram preocupação com a privacidade

Preços do RescueTime

RescueTime Lite: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre RescueTime Premium: $12/mês

Classificações e resenhas do RescueTime

G2: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4,1/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. TimesheetsPro

via Monday O TimesheetsPro é um excelente aplicativo de planilha de horas on-line que o ajuda a planejar e controlar seu tempo na plataforma Monday. Você pode criar planilhas de horas, obter insights significativos e enviar e publicar suas planilhas de horas com facilidade.

A ferramenta fornece relatórios valiosos com o modo Pivot personalizado, permitindo que você visualize seus dados da melhor maneira possível.

Melhores recursos do TimesheetsPro

Obtenha insights sobre capacidade e utilização

Visualize os dados da planilha de horas conforme sua conveniência

Arraste e solte itens rapidamente usando a visualização de calendário

Corrija erros com um processo de dois conjuntos

Filtre seu trabalho por qualquer campo na visualização do calendário

Limitações do TimesheetsPro

Recursos limitados para controle de tempo

Pode não ser fácil de usar após atualizações e pode não lidar com períodos de pagamento complexos

Preços do TimeSheetsPro

Gratuito: US$ 0/mês por usuário com 200 registros

US$ 0/mês por usuário com 200 registros Bronze: US$ 25/mês por usuário com 2.500 registros

US$ 25/mês por usuário com 2.500 registros Prata: US$ 75/mês por usuário com 7.500 registros

US$ 75/mês por usuário com 7.500 registros Ouro: US$ 150/mês por usuário com 15.000 registros

US$ 150/mês por usuário com 15.000 registros Platinum (ilimitado): $300/mês por usuário com 200 registros

Classificações e análises do Timesheet Pro

G2: NA

NA Capterra: NA

Otimize o gerenciamento de tempo com o ClickUp

O aplicativo de planilha de horas certo pode fazer a diferença em sua produtividade e gerenciamento de tempo, independentemente de você ser um freelancer, uma pequena empresa ou uma grande organização. Ele pode ajudá-lo a controlar seu tempo, obter insights práticos sobre como melhorar a produtividade e até mesmo bloquear distrações.

Os aplicativos listados aqui atendem a diferentes pessoas e públicos. No entanto, há um que atende a todas as organizações, sejam elas pequenas ou grandes.

Com o ClickUp, você pode fazer mais do que apenas registrar e controlar seu tempo - você pode economizá-lo! O ClickUp oferece excelentes recursos para economizar tempo, como centenas de modelos, exibições personalizáveis, integrações perfeitas e relatórios detalhados. Registre-se gratuitamente !