Revisão do RescueTime para criar planilhas de horas em 2024

O tempo é o único recurso do qual você não pode fazer mais. A simplificação da sua lista de tarefas pode certamente ajudar, mas quando você está enviando um SOS de gerenciamento de tempo, precisa de uma ferramenta como o RescueTime para lhe dar um salva-vidas.

O software de controle de tempo é indispensável para a verdadeira produtividade, e é aí que entra o RescueTime. Ele funciona como uma ferramenta de controle de tempo e planilha de horas com uma dose de estrutura, percepção e lembretes úteis, mas incômodos, para mantê-lo no caminho certo. 🏃

Como qualquer ferramenta de produtividade o RescueTime tem seus prós e contras. Se você não tem certeza se vale a pena gastar seu tempo (viu o que fizemos aqui?), confira esta análise do aplicativo RescueTime. Explicaremos como o RescueTime funciona, seus prós, contras e preços. Além disso, compartilharemos uma excelente alternativa ao RescueTime, caso você decida que ele não é a sua praia. Vamos lá!

O que é o RescueTime? RescueTime é uma ferramenta de controle de tempo criada para ajudá-lo a dominar o gerenciamento de tempo. É claro que ela controla seu tempo, mas essa ferramenta de produtividade completa faz mais do que isso. Ela fornece percepções abrangentes sobre como você gasta seu tempo.

Seja você um freelancer que precisa criar planilhas de horas precisas ou um líder de equipe que precisa aumentar os níveis de produtividade, o RescueTime oferece os insights de que você precisa para definir e atingir metas. 🏅

Via RescueTime A ferramenta é executada silenciosamente em segundo plano em seu computador ou dispositivo móvel, seja ele Windows, Mac, iOS ou Android, coletando dados sobre sua atividade. Em seguida, ela compila esses dados em relatórios e gráficos detalhados que mostram seus horários mais produtivos, sites que causam distração e como você distribuiu as horas de trabalho entre as tarefas.

O RescueTime é diferente de outros aplicativos de produtividade e de monitoramento de tempo ferramentas de controle de tempo porque ela lhe dá uma pontuação de produtividade (que ela chama de pulso de produtividade). Essa pontuação mede a eficiência com que você usa seu tempo. Você também pode definir metas para sua tempo de foco e bloquear as distrações para permanecer na zona.

Chave RescueTime Características

Há muito o que gostar no RescueTime. Em comparação com concorrentes como Toggl e Clockify, ele oferece uma maneira mais robusta de controlar seu tempo e melhorar gerenciamento de tempo . Otimize suas horas de trabalho e diga adeus às distrações com os recursos de economia de tempo do RescueTime.

1. Sessões de foco

O principal recurso do RescueTime é o Focus Session, uma sessão de trabalho semelhante à do Pomodoro, em que você separa um bloco de tempo para trabalhar com foco. O objetivo é entrar em um estado de fluxo mental por meio da monotarefa, que é a chave para a produtividade real. 🧠

Sessão de foco no RescueTime

Gostamos do fato de que o RescueTime não o joga simplesmente em uma Focus Session. O assistente de configuração o conduz por uma sessão de preparação útil que inclui um check-in do corpo, lembrando-o de ir ao banheiro ou pegar água. O RescueTime também pede que você faça uma rápida redefinição mental, respire fundo e se comprometa com a sua Focus Session antes de clicar no botão "start" (iniciar).

Os usuários dizem que gostam da lista de verificação de preparação e das próprias Focus Sessions. Você tem liberdade para personalizar a sessão como achar melhor. Por exemplo, o RescueTime se integra ao Spotify para personalizar a experiência sem abrir outro aplicativo.

Além disso, cada Focus Session informa em tempo real quantos outros funcionários estão participando de Focus Sessions em todo o mundo. A duplicação do corpo, ou seja, sentir-se mais motivado quando alguém trabalha ao seu lado (pessoalmente ou virtualmente), ajuda você a tirar ainda mais proveito dessas Focus Sessions.

2. RescueTime Assistente e IA (beta)

Todas as contas do RescueTime vêm com um Assistente, que fornece a você uma previsão matinal personalizada das reuniões e tarefas do dia. Além disso, o RescueTime Assistant também analisa sua agenda e indica o melhor horário para trabalhar com foco entre reuniões e eventos. 🔎

Assistente do RescueTime

Esse recurso ainda está na versão beta, mas o RescueTime também está lançando um assistente com tecnologia de IA. Atualmente disponível apenas para planilhas de horas se você estiver usando a IA, ela dividirá automaticamente o tempo entre projetos e clientes, melhorando a precisão do seu controle de tempo. No entanto, a IA precisa de muitos dados para fazer isso por você, portanto, reserve bastante tempo para treinar o modelo.

3. Alertas e bloqueio de distrações

Quantas vezes você já se sentou com a intenção de trabalhar, mas acabou navegando pelo Instagram? Isso acontece com os melhores de nós. 🙈

Às vezes, é preciso cuidar dos negócios e, em um mundo em que as distrações estão a apenas um toque de distância, é preciso tomar medidas mais extremas.

O que diferencia o RescueTime de outros aplicativos de controle de tempo é sua capacidade de bloquear distrações. Diga a ele quais aplicativos ou sites são sua Kryptonita e ele os bloqueará durante cada Focus Session.

Se você "esquecer" e tentar acessar os sites que o distraem, receberá um pop-up do RescueTime exibindo o cronômetro, metas de gerenciamento de tempo e um saudável sentimento de culpa para lembrá-lo de voltar ao trabalho. 👀

4. RescueTime sessões comunitárias

O RescueTime é um especialista em implementar a duplicação do corpo. Para obter mais motivação, participe de uma de suas Focus Sessions comunitárias. São Focus Sessions no estilo Pomodoro, com duração de uma ou duas horas, que acontecem ao vivo em todo o mundo.

Se não quiser participar das sessões do RescueTime, você pode criar um espaço compartilhado com colegas de trabalho, colegas ou estranhos enquanto trabalha. Isso faz com que o seu cérebro pense que outras pessoas estão lhe prestando contas e trabalhando ao seu lado, o que faz maravilhas para a produtividade.

5. Métricas de tempo

A conscientização é uma excelente técnica de gerenciamento de tempo . Ao final de cada Focus Session, o RescueTime lhe enviará relatórios e gráficos detalhados que ilustram o pulso de sua produtividade.

Esses relatórios dividem suas atividades em categorias como "muito produtivo", "produtivo" e "distração", permitindo que você veja rapidamente para onde está indo o seu tempo. O RescueTime até classifica suas distrações para que você possa identificar os culpados mais rapidamente. 📌

Preço do RescueTime

Versão gratuita

Mensal: US$ 12/mês

US$ 12/mês Anual: $6,50/mês, cobrado anualmente por $78

Prós de usar RescueTime

A escolha do RescueTime como sua ferramenta de controle de tempo traz muitos benefícios. Embora o RescueTime possa não ser adequado para todos, os fãs leais adoram o aplicativo por vários motivos.

Aumento da autoconsciência

As métricas, notificações e lembretes de distração do RescueTime tornam você mais consciente de sua rotina diária. Seus relatórios detalhados esclarecem como você gasta seu tempo, facilitando a identificação de maus hábitos e oportunidades de melhoria. Pode ser um pouco doloroso levar um tapa no pulso por ter se distraído quando deveria estar trabalhando, mas tudo isso é para aumentar sua produtividade.

Menos distrações

Outras ferramentas de gerenciamento de tempo podem dizer: "Ei, você está distraído!" No entanto, o RescueTime dá um passo adiante, literalmente bloqueando as distrações. 🛑

Ele bloqueia sites e aplicativos que distraem durante o tempo de foco designado para que você possa manter a concentração. Esse recurso é um presente dos céus para qualquer pessoa que se distraia facilmente com as mídias sociais e outras distrações on-line, garantindo que você dedique toda a sua atenção às tarefas mais importantes.

Automação

O RescueTime também possui um recurso de controle automático de tempo que elimina os registros manuais de tempo, aumentando a precisão de suas planilhas de tempo. Isso é particularmente útil para freelancers que precisam fornecer relatórios de tempo precisos para clientes ou equipes que precisam acompanhar o progresso do gerenciamento de projetos.

Definição de metas

O RescueTime se diferencia de outras soluções porque permite que você defina e atinja metas em tempo recorde. Defina metas para o seu tempo produtivo e receba alertas para se manter no caminho certo. Ele também é totalmente personalizável, portanto, você tem a liberdade de personalizar a plataforma.

Smart integrações

O RescueTime elimina as dores de cabeça de ficar alternando entre soluções, ferramentas e plataformas. Integre-o ao Slack, ao seu calendário ou a outras ferramentas software de gerenciamento de projetos para otimizar seu fluxo de trabalho.

Pontos de dor comuns Tempo de resgate Face dos usuários

Por mais que as pessoas adorem o RescueTime, ele tem alguns contratempos. Os usuários geralmente mencionam esses pontos problemáticos.

Muitos e muitos dados

Inicialmente, o RescueTime pode parecer esmagador. Ele gera dados impressionantes sobre seus hábitos, mas leva tempo para entender os relatórios detalhados. Como em qualquer plataforma, os novos usuários frequentemente reclamam da curva de aprendizado do RescueTime. Dedique algum tempo para se familiarizar com o painel e os relatórios e aprenda a interpretar suas métricas corretamente. 📈

Preocupações com privacidade

O RescueTime rastreia tudo o que você faz em todos os seus dispositivos rastreados. Alguns usuários se preocupam com a privacidade, especialmente em relação a recursos de rastreamento como capturas de tela ou registros detalhados dos sites que visitam. O RescueTime tem políticas de privacidade robustas para a governança de dados, mas você precisa abrir mão de alguma privacidade para obter todos os benefícios da plataforma.

Recursos gratuitos limitados

A versão gratuita do RescueTime não tem os recursos avançados que você obterá no RescueTime Premium. Você não terá tanta liberdade para personalizar metas, bloquear distrações ou gerar relatórios detalhados, o que pode ser uma desvantagem para quem tem um orçamento limitado. 💸

Problemas de sincronização

É provável que você tenha problemas de sincronização ao usar o RescueTime em vários dispositivos, como o desktop e o telefone. Ocasionalmente, há atrasos ou inconsistências entre os aplicativos para desktop e para dispositivos móveis, o que pode lhe dar uma imagem imprecisa da sua produtividade.

Revisões do RescueTime no Reddit

O que as pessoas da Internet realmente pensam sobre o RescueTime? Fomos ao Reddit para avaliar o que há de bom, de ruim e de ruim nessa ferramenta de produtividade. Alguns usuários dizem que o RescueTime faz um ótimo trabalho, mas vários tiveram problemas com o preço do RescueTime Premium (US$ 78 por ano). Eles também mencionaram que não achavam que a versão premium fosse muito melhor do que a versão gratuita. Outros usuários notaram que o RescueTime tinha algumas discrepâncias bem grandes no registro de tempo. "O ActivityWatch registrou 17m; o Rescuetime disse que eu passei apenas 8 minutos, o que está errado por uma margem. Além disso, observe que eles não fizeram alterações significativas no aplicativo do Windows desde 2020/05/19. Como o quê?", disse um usuário.

Algumas pessoas disseram que a versão gratuita funcionava muito bem, enquanto outras gostaram dos recursos premium, mas não do preço premium. Muitos usuários mencionaram a mudança para alternativas do RescueTime devido a discrepâncias de rastreamento e aplicativos desatualizados.

Alternativa Gerenciamento de tempo Ferramentas para usar em vez de RescueTime

O RescueTime tem muito a seu favor, mas não é a solução definitiva. Essa ferramenta de registro de tempo carece de muitos recursos, portanto, é provável que você ainda alterne entre diferentes ferramentas para fazer o seu trabalho.

Entre ClickUp uma plataforma alternativa de produtividade e gerenciamento de trabalho que oferece controle de tempo, gerenciamento de projetos e muito mais. 🎯

Projeto inteligente Rastreamento de tempo

Quanto tempo você gasta em cada projeto, tarefa ou cliente? Você nunca saberá com certeza sem Controle de tempo do projeto ClickUp .

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o controle de tempo de projeto do ClickUp

Esses recursos de controle de tempo do projeto permitem que você controle o tempo, crie estimativas, adicione notas e muito mais. Seja na extensão gratuita do Chrome, no aplicativo móvel ou no site para desktop, você obtém uma visão precisa do seu trabalho em um único relatório. 📝

Use o ClickUp para ficar de olho em atrasos e dependências com um único quadro

Falando em relatórios, Cartões de rastreamento do ClickUpTime são perfeitos para monitorar planilhas de horas, estimativas, faturamento e muito mais. Crie um painel personalizado com os cartões de controle de tempo de sua escolha para obter uma visão de alto nível de suas atividades mais importantes métricas de produtividade em um só lugar.

Sólido Gerenciamento de tempo

O controle de horas é uma coisa.. gerenciamento de tempo é algo completamente diferente. É por isso que o ClickUp também inclui ferramentas para gerenciamento de tempo e definição de metas. Adicione estimativas de tempo a qualquer tarefa ou divida o tempo entre os membros da equipe para gerenciar as expectativas e manter a equipe atenta às tarefas.

Simplifique suas tarefas diárias e aumente a produtividade com a ferramenta de gerenciamento de tempo do ClickUp

Se você é um trabalhador visual, o ClickUp também tem algo para isso. Alterne entre as visualizações de Calendário, Gantt, Linha do tempo ou Carga de trabalho para ter uma visão geral do que está acontecendo. 🤩

Modelos que economizam tempo

Ei, sabe o que o RescueTime não tem? Os modelos.

Adivinhe o que o ClickUp tem? Modelos por quilo!

Dê às suas equipes acesso a uma biblioteca de mais de 1.000 modelos no ClickUp

Você está no comando com o ClickUp. Pegue um modelo e personalize-o para atender às necessidades de controle de tempo da sua equipe. Por exemplo, o Modelo de planilha de horas do ClickUp Services permite que os membros da equipe acompanhem as horas de trabalho semanalmente. ⏳

Além disso, o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é útil para organizar sua agenda e examinar como você gasta seu tempo.

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Simplifique Rastreamento de atividades Com o ClickUp

Todos nós poderíamos ter algum tempo extra. Mas não é possível criar mais tempo, e é por isso que maximizar seu tempo no trabalho é tão importante. O aplicativo RescueTime é uma solução popular para profissionais com pouco tempo, mas ainda exige que você pule de uma plataforma para outra para fazer seu trabalho real.

O ClickUp é uma verdadeira solução completa para monitorar o tempo conectado e off-line. Quer você seja um freelancer individual ou um gerente que supervisiona dezenas de funcionários, o ClickUp equipa sua equipe com as ferramentas para fazer um trabalho melhor e mais rápido. ✨

Veja a diferença por si mesmo: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora.