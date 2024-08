10 alternativas de primeira classe ao Everhour e soluções de controle de tempo em 2024

Uma ferramenta confiável de controle de tempo é a tábua de salvação de toda equipe focada na produtividade. De fato, as estatísticas mais recentes do mercado sugerem que a multitarefa sem controle de tempo pode

diminuir a produtividade em 45%

! 😱

No entanto, produtos como o Everhour garantem que o controle do tempo seja mais do que apenas o registro de entrada e saída. Com recursos como planejamento visual de tarefas, cronômetros de parada automática e faturamento, essa ferramenta funciona também como uma solução de gerenciamento de projetos. Mas não é o único software desse tipo no mercado, e pode até não ser o melhor.

Se você estiver explorando alternativas ao Everhour, nosso guia de fácil compra o ajudará a fazer a escolha certa. Quer você queira uma ferramenta com mais recursos ou uma opção mais acessível, confira nossa lista dos 10 melhores para encontrar seu próximo software de controle de horas!

O que é o Everhour?

O Everhour é um aplicativo independente que permite às equipes controlar o tempo e gerenciar projetos. Podemos dizer que ele é mais voltado para os negócios do que um aplicativo de controle de tempo comum, pois incorpora recursos para monitoramento de tarefas e orçamento de funcionários. 🔢

Seja para monitorar as horas gastas em tarefas, seja para integrar-se perfeitamente com seu

software de gerenciamento de projetos

ou obtendo insights valiosos por meio de relatórios e análises, o Everhour simplifica a administração do fluxo de trabalho para mantê-lo no topo de seu jogo.

Por causa de seus recursos de faturamento e cobrança, o Everhour é bastante útil para freelancers e pequenas agências, permitindo que eles transformem o tempo registrado em faturas bem elaboradas. E se você precisar se ater a

orçamentos de projetos

o Everhour o ajuda com alertas oportunos para evitar gastos excessivos.

Embora seja uma ferramenta decente, o Everhour pode não ter recursos suficientes para dar suporte a projetos e equipes maiores .

Quais recursos procurar nas alternativas do Everhour

Uma alternativa ideal ao Everhour deve apresentar um conjunto de recursos que englobe o controle de tempo e de tarefas, o gerenciamento de projetos e as opções de faturamento. As funcionalidades desejáveis incluem:

Alocação de recursos: Se você estiver gerenciando uma equipe, priorize as tarefas egerenciamento da carga de trabalho para garantir que nenhum funcionário seja sobrecarregado ou subutilizado Relatórios e análises avançados: Escolha uma solução que ofereça análises aprofundadas além dos dados básicos de controle de tempo. Isso inclui insights sobre a lucratividade do projeto, a produtividade dos funcionários e as tarefas atrasadas Rastreamento de despesas e faturamento: Isso permite monitorar as despesas específicas do projeto e incluí-las facilmente nas faturas dos clientes Programação de tarefas: Procure ferramentas robustas de agendamento, como gráficos de Gantt e calendários, para visualizar os prazos das tarefas e as possíveis dependências Integração com aplicativos de terceiros: Procure uma alternativa ao Everhour que se integre às ferramentas que você usa, como sistemas de CRM,software de contabilidadeeplataformas de comunicação6. Interface intuitiva: Uma interface limpa com opções de codificação por cores e rótulos pode aumentar significativamente a produtividade e a experiência do usuário

10 melhores alternativas ao Everhour para gerenciamento eficaz do tempo

Explore nossa lista das 10 alternativas excepcionais do Everhour e do software de controle de tempo da concorrência e veja como mudar para um novo software de controle de tempo ferramenta de gerenciamento de tempo pode potencializar seu trabalho. 💯

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado para toda a sua equipe no ClickUp

Seja para medir os esforços de membros individuais da equipe ou monitorar o progresso do projeto, confie no software multifuncional de produtividade e controle de tempo do ClickUp. 😍

Como um Solução de controle de tempo de projeto o ClickUp oferece controle de tempo manual (retroativo) e automatizado. Você pode executar um cronômetro em seu navegador da Web (usando o Extensão do Chrome ) ou sua aplicativo para desktop ou celular e sincronize seus registros de horas de qualquer lugar. Faça referência aos seus registros com rótulos, anotações, rollups e tempo faturável para manter registros precisos!

As planilhas de horas do ClickUp exibem o controle de horas individual e cumulativo de toda a organização ou de membros escolhidos da equipe. Use filtros para navegar pelos registros e compará-los com estimativas predefinidas. O ClickUp integra com várias ferramentas de controle de tempo, incluindo Everhour , Médico do tempo e Toggl para ajudá-lo a centralizar registros de horas dispersos e usá-los para relatórios abrangentes. É possível acessar vários relatórios de controle de tempo com o ClickApps como Time Reporting Card, Timesheet Card e Billable Report!

Além do controle de horas, o ClickUp é um poderoso Solução de gerenciamento de tarefas . Organize o espaço de trabalho de seu projeto agrupando e atribuindo tarefas, programando cronogramas de entrega com dependências, criando marcos para metas importantes e marcação de itens prioritários. Dashboards no ClickUp 3.0 oferecem a você uma visão geral do seu espaço de trabalho o tempo todo!

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Está executando vários projetos, tarefas e cronogramas? Use o Modelo de rastreador de projetos do ClickUp para gerenciar tarefas, orçamentos e prazos em uma única janela! Ele permite que você mapeie projetos em tempo real usando Gráfico de Gantt , quadro e calendário, ajudando você a a ficar em dia com os prazos .

melhores recursos do #### ClickUp

Registro de horas manual e automatizado sem esforço em dispositivos móveis e desktop

Faturamento pré-criado emodelos de controle de tempo para agilizar os processos

Com código de coresbloqueio de tempo para agendamento e produtividade

Executa vários cronômetros simultaneamente com alternância sem esforço

Planilhas de horas detalhadas com estimativas e etiquetas

Importa dados de tempo de outros aplicativos graças a mais de 1.000 integrações

Ferramentas de gerenciamento de tarefas e projetos

mais de 15 visualizações para monitorar seu calendário, tarefas e projetos

Relatórios de tempo diários, semanais e mensais

Documentos do ClickUp para armazenar um base de conhecimento de controle de tempo Limitações do ClickUp

O plano gratuito limita o uso de determinados recursos

O aplicativo móvel poderia ter mais funcionalidades em comparação com algumas alternativas do Everhour

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Tempo do QuickBooks

Via: QuickBooks O QuickBooks Time permite que você personalize suas planilhas de horas para controlar as horas da equipe exatamente como você deseja, aumentando a eficiência e a produtividade. Mas aqui está o verdadeiro divisor de águas: O controle de horas móvel por meio do aplicativo QuickBooks Workforce. Imagine-se rastreando, enviando e aprovando fluxos de trabalho de tempo de qualquer lugar, a qualquer hora. 📱

O software de controle de horas permite o controle de horas por GPS para simplificar o gerenciamento de equipes remotas ou móveis. Os gerentes podem monitorar as horas registradas e os locais e fazer ajustes na programação de trabalho em tempo real para cultivar a confiança entre as equipes.

Quando se trata de tomar decisões informadas, aproveite os relatórios personalizáveis da plataforma para prever os custos do trabalho, planejar a folha de pagamento e aumentar seus resultados com facilidade.

Melhores recursos do QuickBooks Time

Insights em tempo real sobre as atividades da equipe móvel

Relatórios personalizáveis

Integração com aplicativos de contabilidade e folha de pagamento para controle de despesas

Alertas para horários de entrada e saída incompatíveis

Suporta cálculos de impostos sobre vendas

Limitações de tempo do QuickBooks

Ferramentas e permissões de administração limitadas em comparação com outras alternativas do Everhour

A função de tempo livre pago (PTO) precisa ser aprimorada

Preços do QuickBooks Time

Premium : uS$ 20/mês + US$ 8/mês por usuário Taxa básica

: uS$ 20/mês + US$ 8/mês por usuário Taxa básica Elite: uS$ 40/mês + US$ 10/mês por usuário Taxa básica

QuickBooks Time avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

3. Colheita

Via: Colheita Com recursos de software de controle de tempo e gerenciamento contínuo de despesas, o Harvest revoluciona as técnicas de gerenciamento de tempo para empresas e equipes remotas.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos oferece controle total sobre horas trabalhadas, projetos e orçamentos. Defina lembretes únicos ou recorrentes de Timesheet Reminders para concluir seus registros de entrada e saída antes dos prazos.

É possível personalizar a função para torná-la útil para equipes de faturamento, gerenciamento de projetos e avaliação de desempenho. ⏲️

Mas o Harvest não se trata apenas de lembretes - ele se concentra em promover a produtividade. Os funcionários recebem estímulos suaves para registrar seu tempo, reduzindo as distrações e aumentando a eficiência.

No painel da equipe, você pode ver como seus colegas estão se saindo por meio de relatórios como Overtime, Areas para trabalhar e Total de horas faturáveis.

Melhores recursos do Harvest

Recursos automáticos de controle de despesas e de tempo

Aprovações rápidas de planilhas de horas com lembretes automáticos

Orçamento de projetos,controle de progressoe agendamento

mais de 50 integrações (incluindo ferramentas de faturamento para controle mais detalhado de despesas)

Limitações do Harvest

Ferramentas complexas de relatórios e faturamento

O recurso de visualização mensal precisa ser aprimorado

Preços do Harvest

**Gratuito para sempre

Pro: uS$ 10,80/mês por usuário (cobrado anualmente)

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

4. Equipe Hubstaff

Via: Equipe do Hub O Hubstaff vem repleto de ferramentas para monitorar a atividade dos funcionários, definir metas de desempenho e otimizar os custos de mão de obra. Disponível em dispositivos desktop e smartphone, ele ajuda a gerenciar o dia de trabalho de cada membro da equipe para que você possa garantir que eles tenham o que precisam para ter sucesso. 🤸

Os gerentes podem usar os recursos de relatório integrados para ver dados contextuais, como a forma como o tempo é usado ou quais sites são visitados com frequência no trabalho. Acesse mais de 20 relatórios que abrangem aspectos como:

Aprovações de planilhas de horas Análise da força de trabalho Experiência do funcionário Frequência de reuniões Turnos e presença Despesas faturáveis e não faturáveis

Esses insights o ajudam a tomar decisões críticas para alocar recursos, reduzir o esgotamento e apoiar sua equipe. Integre o Hubstaff a ferramentas como Asana, Slack e Trello para minimizar a alternância entre aplicativos.

Confira alguns Alternativas ao Hubstaff aqui!

Melhores recursos do Hubstaff

Opções abrangentes de relatórios

Integrações com ferramentas populares de gerenciamento de projetos

Rastreamento automático de tempo no celular e no desktop

Painéis de controle personalizáveis para otimização do fluxo de trabalho

Definição de metas de desempenho e controle de custos de mão de obra

Limitações do Hubstaff

Os usuários relatam problemas técnicos ocasionais

A interface pode ser difícil de navegar em comparação com algumas alternativas do Everhour

Preços da Hubstaff

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 4,99/mês por usuário

: uS$ 4,99/mês por usuário Crescimento : uS$ 7,50/mês por usuário

: uS$ 7,50/mês por usuário Equipe : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Aplique

Via: Implante O Apploye afirma aumentar a produtividade da equipe em até 20%! Suas planilhas de horas diárias, semanais, mensais e personalizadas fornecem informações detalhadas sobre o progresso da sua equipe.

O recurso live feed do Apploye permite rastrear quem está ativamente envolvido nas tarefas. O sistema pode detectar longos períodos de inatividade e enviar lembretes gentis aos funcionários para que voltem ao trabalho. Furtivo? Provavelmente. Eficaz? Definitivamente! 😼

Além do controle de horas, a plataforma ajuda a definir orçamentos de projetos, gerenciar permissões e enviar faturas de clientes rapidamente. Para empresas com funcionários que trabalham remotamente ou em trânsito, o Apploye permite rastreamento por GPS e geofencing.

Também é possível acessar capturas de tela, uso de aplicativos e rastreamento de URL para monitorar funcionários remotos, o que faz dele a melhor opção de software de gerenciamento de projetos para colaboração em equipe.

Melhores recursos do Apploye

Remotomonitoramento de funcionários* Gerenciamento de projetos com ferramentas de orçamento e permissão

Lembretes de inatividade

Feed ao vivo e capturas de tela instantâneas

Temporizador Pomodoro para aumentar a produtividade

Limitações do Apploye

Relativamente menos recursos em comparação com os concorrentes

Poderia ter mais opções de integração

Preços do Apploye

Solo : $2/mês para um usuário

: $2/mês para um usuário Standard : uS$ 2,5/mês por usuário

: uS$ 2,5/mês por usuário Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Elite: uS$ 3,5/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Apploye

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 30 avaliações)

6. Médico do tempo

Via: Médico do tempo Precisa de uma ferramenta para promover equilíbrio entre vida pessoal e profissional ?O Time Doctor pode ser o software de controle de tempo para você! Ele monitora de perto o uso de aplicativos e sites para oferecer visibilidade total dos fluxos de trabalho dos funcionários. Ao mesmo tempo, ele permite que você crie intervalos remunerados personalizados para indivíduos, grupos ou departamentos. ☕

Se nós nos concentrarmos em ferramentas de controle de tempo e faturamento o Time Doctor oferece alertas de distração, monitora os níveis de atividade e rastreia o tempo off-line para simplificar os exercícios de folha de pagamento para equipes remotas, híbridas e offshore.

Para equipes em campo (como equipes de construção ), a plataforma permite o rastreamento por GPS com lembretes de fora da trilha. Essencialmente, se alguém se desviar do local designado ou esperado, o sistema envia lembretes para notificar o gerente, facilitando a ação corretiva.

Melhores recursos do Time Doctor

Rastreamento por GPS com alertas de desvio de rota

Capturas de tela e monitoramento de bate-papo

Informações sobre o uso da Web/aplicativos

Controle de presença e intervalos

mais de 60 integrações de terceiros

Limitações do Time Doctor

Funcionalidade móvel limitada

Interface complexa, de acordo com alguns usuários

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 5,9/mês por usuário

: uS$ 5,9/mês por usuário Standard : uS$ 8,4/mês por usuário

: uS$ 8,4/mês por usuário Premium: uS$ 16,7/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Time Doctor classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

7. Trilha do Toggl

Via: Trilha do Toggl O Toggl Track é uma ferramenta de controle de tempo bem conhecida, preferida por freelancers e equipes remotas que buscam aumentar sua produtividade. Ele permite que você monitore seu tempo em diferentes tarefas simultaneamente, ajudando-o a registrar horas faturáveis sem perder o ritmo. 🎵

A plataforma é especialmente útil para gerentes de agendamento que lutam para alocar cargas de trabalho gerenciáveis para suas equipes. Com o interessante recurso Schedule Reports to Email, você pode receber relatórios automáticos de timesheet por e-mail. Isso facilitará o acompanhamento das atividades em andamento e o planejamento responsável das programações.

A cereja do bolo? A capacidade dessa ferramenta de identificar o tempo ocioso! O sistema mede o uso do computador e os minutos ociosos para rastrear com precisão as horas faturáveis, permitindo que os líderes de equipe identifiquem mais rapidamente as lacunas de produtividade.

Melhores recursos do Toggl Track

Controle de tempo específico do gerenciamento de tarefas

Agendamento de relatórios para e-mail para relatórios automatizados de planilha de horas

Design atraente do aplicativo para facilitar a colaboração da equipe

Controle de tempo ocioso para faturamento preciso

Aplicativo móvel e web com sincronização de navegador

Limitações do Toggl Track

Poderia usar um código de cores melhor para uma navegação mais intuitiva

Não há rastreamento de renda no plano gratuito

Preços do Toggl Track

**Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Toggl Track classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. TMétrico

Via: TMétrica O TMetric é uma excelente solução para controlar o tempo, definir taxas e criar relatórios e faturas para diferentes projetos e tarefas. Além de suas funções principais, ele possui calendário integrado e recursos de gerenciamento de tarefas, oferecendo a capacidade adicional de agendar reuniões, compartilhar informações e monitorar o trabalho em andamento. 🗓️

A plataforma alinha seus recursos para dar suporte ao departamento de folha de pagamento. Sua ferramenta Screenshots Capturing captura aleatoriamente uma captura de tela do monitor de um funcionário a cada 10 minutos. Talvez nem todos gostem desse nível de monitoramento, mas ainda assim são dados valiosos sobre o tempo gasto. Você também pode monitorar o tempo de férias e a presença regularmente para eliminar a adivinhação do faturamento.

Se estivermos falando de faturas, a TMetric pode analisar seus intervalos de tempo mais produtivos, mapeando os lucros que você gera!

Melhores recursos da TMetric

Temporizadores integrados com entradas manuais e rastreamento off-line

Capturas de tela aleatórias para manter os funcionários produtivos

Suporte a faturamento

Integração com Quickbooks, Gitlab, Jira e muito mais

Limitações da TMetric

As funcionalidades úteis estão limitadas principalmente aos planos pagos

Ocasionalmente, os registros de horas são perdidos

Preços da TMetric

Gratuito para sempre

Profissional : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Business: $7/mês

TMetric ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

9. Relógio

Via: Clockify O Clockify é um valioso software de controle de tempo que ajuda as empresas a equipes e indivíduos a entender como gastam seu tempo e a ajustar seus processos. Ele também automatiza tarefas e se integra a outros sistemas, ajudando a centralizar suas metas de controle. ✅ O Clockify, assim como seus concorrentes oferece várias opções de relatórios, como relatórios semanais, de despesas e de atribuições. Extraia relatórios por status faturável, projeto ou qualquer outro critério de que você precise.

Por exemplo, o relatório semanal mostra quantas horas foram dedicadas a um projeto por semana, enquanto o relatório de auditoria de tempo ajuda a localizar e corrigir registros de tempo incorretos.

O Clockify suporta Rastreamento de tempo Pomodoro para aumentar a produtividade (se funcionar para você) e a opção de editar os tempos registrados para um faturamento mais preciso.

Melhores recursos do Clockify

Relatórios abrangentes para monitorar o desempenho da equipe e a alocação de tempo

Temporizadores editáveis

Gerenciamento de licenças e feriados

Integra-se bem com outros sistemas

Limitações do Clockify

Não há recurso de agendamento em um plano gratuito

Não é uma interface muito intuitiva quando comparada a algumas alternativas do Everhour nesta lista

Preços do Clockify

Gratuito para sempre

Basic :$3,99/mês por usuário

:$3,99/mês por usuário Standard :$5,49/mês por usuário

:$5,49/mês por usuário Pro :$7,99/mês por usuário

:$7,99/mês por usuário Enterprise: uS$ 11,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Clockify

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

10. TimeCamp

Via: TimeCamp O TimeCamp é um gerador de produtividade, equipando funcionários e gerentes com um conjunto de ferramentas para controlar o tempo, avaliar o desempenho e aumentar a eficiência.

Para os funcionários, ele oferece a possibilidade de manter o controle das visitas a sites e do uso de software e controlar o tempo de tarefas específicas para promover o autoaperfeiçoamento. Os gerentes de equipe, por outro lado, podem aproveitar os recursos de relatório do TimeCamp para obter insights sobre a alocação de tempo da equipe ao longo do dia. Eles também podem usar o recurso de definição de metas para medir o tempo produtivo e ocioso. 📊

Com recursos para rastrear e gerenciar faturas de vários clientes com taxas variadas, sua equipe de contabilidade não ficará desapontada com essa plataforma. Aqui estão mais alguns Alternativas ao TimeCamp para você explorar!

Melhores recursos do TimeCamp

Relatórios robustos sobre orçamento, tempo e funcionários

Registro e aprovação de planilhas de horas

Funcionalidade avançada de faturamento

Suporta automonitoramento

mais de 70 integrações

Limitações do TimeCamp

Tem uma curva de aprendizado significativa

Não há personalizações de faturamento suficientes

Preços do TimeCamp

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 2,99/mês por usuário

: uS$ 2,99/mês por usuário Básico : $5,99/mês por usuário

: $5,99/mês por usuário Pro: uS$ 7,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

TimeCamp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

Aumente sua produtividade com um controle de tempo pontual

Em um mundo 3D em que o tempo é nosso recurso mais valioso, escolher a solução certa de controle de tempo pode fazer toda a diferença.

Quando se trata de encontrar a alternativa perfeita para o Everhour, a lista de opções pode ser esmagadora. É por isso que recomendamos dar uma olhada no ClickUp -faça com que cada segundo do seu dia conte com recursos de controle de tempo de primeira linha, além de ferramentas de produtividade, controle de orçamento e recursos de colaboração em equipe. ⌛