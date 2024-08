Jasper AI vs Writesonic: Qual é a melhor ferramenta de escrita com IA?

As ferramentas de escrita com IA podem ajudá-lo a passar de uma página em branco para um rascunho final em minutos. Elas servem como um recurso inestimável para qualquer pessoa que escreva, seja um vendedor escrevendo um e-mail, um profissional de marketing elaborando uma campanha ou um autor fazendo um brainstorming de um romance.

A maioria das ferramentas de IA para redação pode lidar com o trabalho pesado da criação de conteúdo, fornecendo resultados quase tão bons quanto os de redatores experientes. Além disso, elas também podem ajudar em outros aspectos do processo de redação, como edição, tradução e pesquisa de conteúdo.

No entanto, para obter os melhores resultados, você precisa escolher uma ferramenta de redação com IA que seja treinada no "mecanismo certo", que ofereça suporte a uma variedade de formatos de redação e que venha com os recursos de assistência adequados.

Neste artigo, compararemos as duas ferramentas mais populares de Ferramentas de copywriting com IA -Jasper AI e Writesonic- e mostrar como elas se comparam umas às outras.

O que é Jasper AI?

via IA do Jasper O Jasper AI é uma das primeiras ferramentas de IA projetadas especificamente para fins de escrita. A ferramenta de redação ganhou rapidamente um grande número de seguidores e alguns clientes até fizeram 'tatuagens Jasper para demonstrar seu amor pela marca.

O Jasper AI permite que os escritores superem o temido bloqueio de escritor. Eles fazem brainstorming de ideias e colaboram com um mecanismo de IA capaz. Mais recentemente, a Jasper adquiriu a ferramenta de geração de imagens com tecnologia de IA Clipdrop da Stability AI para expandir os recursos da ferramenta.

Recursos de IA da Jasper

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos que você obtém com o Jasper AI:

1. Geração de conteúdo

via IA do Jasper O Jasper é compatível com vários formatos de conteúdo, inclusive postagens longas em blogs, textos de sites, descrições de produtos, postagens em redes sociais e e-mails. Ele também pode ajudá-lo em várias outras tarefas, como brainstorming de ideias, pesquisa de tópicos e edição de conteúdo - e não se trata apenas de gramática; a ferramenta pode combinar a voz e o tom da sua marca.

Dois recursos exclusivos do Jasper AI são:

Modo chefe : Gera diversas variações de conteúdo em segundos, oferecendo a você uma variedade de opções para escolher ou combinar para inspiração

: Gera diversas variações de conteúdo em segundos, oferecendo a você uma variedade de opções para escolher ou combinar para inspiração Melhorar o conteúdo: Esse recurso analisa o texto existente, sugerindo reformulação, adição de transições ou fortalecimento de seções específicas para melhor fluxo e clareza

Além desses recursos, o Jasper também pode escrever (e traduzir) em mais de 30 idiomas populares do mundo. Outro recurso excelente do Jasper é o "reaproveitamento" - você pode usar a ferramenta para converter um blog em uma publicação social, boletim informativo por e-mail e muito mais.

2. Personalizações

via IA do Jasper O Jasper AI oferece várias opções de personalização para adaptar o processo de criação de conteúdo e corresponder à sua maneira de trabalhar. Por exemplo, você pode criar um guia "Brand Voice" para garantir que todo o conteúdo gerado corresponda à identidade da sua marca. Para aprimorar as sugestões, você também pode ajustar as configurações do recurso "Boss Mode", como a duração do conteúdo, o nível de criatividade e o número de resultados.

Outro excelente recurso de personalização é o Jasper Recipes. Esse recurso permite vincular diferentes modelos e comandos do Jasper AI - gerar um esboço de blog, escrever diferentes seções e muito mais - para que o processo geral se torne mais eficiente em termos de tempo.

3. Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO)

via IA do Jasper O Jasper faz um excelente trabalho de geração de conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa. Primeiro, você pode usar o "Modo SEO" para se integrar a ferramentas externas de SEO, como Surfer SEO e Ahrefs, para analisar o conteúdo gerado com o Jasper.

Em seguida, você pode usar o recurso "Improve Content" para incorporar esse feedback ao seu artigo e otimizá-lo para SEO. Você também pode usar o Jasper para gerar perguntas frequentes para postagens de blog e marcação de esquema para melhorar suas classificações de SERP.

Preços do Jasper AI

Criador : uS$ 49/mês por assento

: uS$ 49/mês por assento Pro : uS$ 69/mês por estação

: uS$ 69/mês por estação Business: Preços personalizados

O que é o Writesonic?

via Writesonic O Writesonic é outro participante inicial no nicho de ferramentas de escrita com IA. Foi lançado pela primeira vez como um construtor de páginas de destino com tecnologia de IA criado com o mecanismo GPT-3. A viralidade do construtor fez com que os fundadores lançassem mais ferramentas voltadas para a escrita Ferramentas de IA incluindo um escritor de blog de IA, um chatbot de IA e muito mais. Writesonic diz que eles ajudam você a "produzir conteúdo econômico e de alta qualidade na velocidade da luz" Além de suas ferramentas voltadas para a escrita, a Writesonic tem um conversor de texto para voz muito bacana e um construtor de GPT para ajudar os usuários a criar chatbots de IA personalizados.

Isso torna a Writesonic mais uma ferramenta de IA para profissionais de marketing do que para redatores de conteúdo, embora os redatores também possam obter muito valor.

Recursos do Writesonic

Vamos explorar como o Writesonic pode ajudar os profissionais de marketing e redatores a otimizar a criação de conteúdo.

1. Geração de conteúdo

via Writesonic O Writesonic tem uma interface de usuário fácil de usar. Você pode criar conteúdo usando um dos modelos de prompt prontamente disponíveis. Também é possível escrever até 5.000 palavras em um único documento do Writesonic, o que o torna uma ótima opção para publicações longas em blogs e e-books.

Outro recurso do Writesonic é o conversor de texto para voz, que pode ajudá-lo a adicionar um elemento multimídia à sua estratégia de conteúdo, como audiolivros, narrações em vídeo e muito mais.

A ferramenta de escrita com IA e o gerador de voz são compatíveis com mais de 30 idiomas e podem ajudar as equipes de marketing a localizar o conteúdo e realizar campanhas regionais impactantes.

2. Personalizações

via Writesonic Uma das maiores conveniências de usar a Writesonic é a opção de escolher seu próprio mecanismo de IA - GPT-3.5, GPT-4 e até mesmo GPT-4+ quando for lançado. A Writesonic também oferece treinamento de voz da marca para que você possa garantir que o conteúdo gerado corresponda ao estilo de escrita e à voz da sua empresa.

Você pode usar o 'Writesonic Chat Mode' para ter conversas semelhantes às humanas ao fazer brainstorming de ideias, encontrar citações e muito mais. Dê um passo adiante e crie seus bots com tecnologia GPT com o Botsonic (outra ferramenta da Writesonic) e treine-os com os dados da sua empresa para obter respostas específicas e contextuais.

3. Otimização de mecanismos de busca (SEO)

via Writesonic Uma área em que a Writesonic se destaca é a redação com foco em SEO. A ferramenta de redação com IA ajuda os redatores a realizar pesquisas de palavras-chave e de concorrentes, gerar automaticamente perguntas frequentes e sugerir opções de links internos.

Melhor ainda, você pode integrar o Writesonic com ferramentas populares de SEO, como SEMRush e Ahrefs, e pode usar o Zapier para obter dados detalhados sobre o SEO do seu conteúdo.

Preços do Writesonic

**Individual

**Gratuito

Chatsonic : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Individual : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Padrão : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Empresa: Preços personalizados

**Equipes

Standard : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Profissional : $249/mês

: $249/mês Avançado : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Jasper AI vs Writesonic: Recursos comparados

jasper AI Writesonic Feature Jasper AI Writesonic Modelos de linguagem Mecanismo de IA proprietário e agnóstico de modelos inclui OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere e outros OpenAI Verificador de plágio Fornece um serviço de verificação de plágio com a tecnologia Copyscape Tem um verificador de plágio integrado, mas não é tão preciso quanto o Jasper SEO Recursos limitados de SEO; integração paga com o Surfer SEO Recursos avançados de SEO e de pesquisa de concorrentes; integrações com o Surfer SEO Extensões de navegador A extensão Jasper Write Anywhere permite que os usuários gerem conteúdo em qualquer guia Chatsonic não apenas gera conteúdo, mas também atua como um assistente, oferecendo respostas rápidas quando você pesquisa no Google Modelos Mais de 50 modelos Mais de 100 modelos Geração de imagens Sim Sim Sim Personalizações Permite que você crie fluxos de trabalho de geração de conteúdo personalizados Permite que você escolha seu mecanismo de IA

Agora vamos fazer uma comparação detalhada entre o Jasper AI e o Writesonic:

1. Tecnologia de IA

Ao considerar qualquer ferramenta de IA, os principais fatores a serem avaliados são o mecanismo de IA e o modelo de linguagem que ela usa. Afinal, eles influenciam diretamente a qualidade do conteúdo gerado.

Jasper AI

Ela se baseia em uma "infraestrutura proprietária" que usa vários modelos de linguagem grandes de empresas líderes, incluindo OpenAI, Google, Anthropic e Cohere. Isso permite que eles escolham o modelo mais adequado para cada tarefa.

Essa funcionalidade o torna mais versátil ao lidar com diferentes formatos de conteúdo e estilos de escrita. Além disso, o conteúdo gerado também soa mais natural.

Writesonic

O Writesonic foi desenvolvido com base no LLM da OpenAI - especificamente, nos mecanismos GPT-3.5, GPT-4 e GPT-4+. Um recurso exclusivo da Writesonic é que você pode escolher o mecanismo GPT necessário para uma determinada tarefa. No entanto, você precisará assinar o ChatGPT Plus para usar o mecanismo GPT-4, o que pode representar um custo adicional.

Jasper AI vs. Writesonic: O melhor mecanismo de IA?

Embora seja uma competição acirrada, o Jasper AI leva a coroa. Há dois motivos para isso:

O Jasper atualiza o mecanismo de IA mais recente sem custo adicional, ao contrário do Writesonic

O acesso a vários LLMs também tornou seus resultados um pouco mais naturais em comparação com o Writesonic

2. Assistência à escrita

O próximo critério é como as duas ferramentas de escrita de IA ajudam no processo de geração de conteúdo - quais ferramentas elas oferecem e quais formatos de conteúdo elas suportam?

Jasper AI

O Jasper oferece um conjunto sólido de recursos, incluindo recursos exclusivos, como o "Boss Mode" (para obter diversas variações) e o "Improve Content" (para reescrever o conteúdo), que acelera a geração de conteúdo.

Ele também oferece suporte a vários formatos de conteúdo, como postagens de blog, cópia social e scripts. Além disso, o Jasper pode ajudá-lo durante a fase de planejamento do seu processo de redação. Basta fornecer um resumo da sua campanha para que ele crie um briefing completo e, em seguida, gere todos os ativos dentro desse briefing de uma só vez.

Writesonic

O Writesonic aborda a criação de conteúdo de maneira fácil de usar. Você pode começar rapidamente duplicando um de seus modelos. O Writesonic também é compatível com todos os formatos de conteúdo padrão, como textos longos, postagens em mídias sociais, resumos executivos, etc.

No entanto, os modelos padrão de redação de conteúdo para todos os formatos comuns tornam o Writesonic uma excelente ferramenta de redação de IA, especialmente para iniciantes. Basta escolher um modelo específico e adicionar informações importantes - o tópico, as palavras-chave e assim por diante - para que o Writesonic gere um documento nesse formato de conteúdo.

Jasper AI vs. Writesonic: Os melhores recursos de produção de conteúdo

Esta rodada é um empate! Ambas as ferramentas têm suas vantagens. Enquanto o Jasper vence com seus modos de escrita, o Writesonic compensa com sua interface de usuário simples e prompts detalhados.

3. SEO

Como ambas as ferramentas visam o marketing de conteúdo como uma proposta de valor fundamental, o próximo critério é o SEO. As duas ferramentas são excelentes para gerar conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa?

Jasper AI

A otimização de conteúdo para SEO no Jasper é um processo de duas etapas: primeiro, você se integra ao Surfer SEO para realizar pesquisas de palavras-chave. Em seguida, você adiciona essas descobertas ao recurso "Improve Content" e importa a classificação de SEO do seu conteúdo longo.

Writesonic

O Writesonic oferece uma solução holística de SEO, principalmente por meio de sua integração com o Surfer SEO. Alguns dos principais recursos relacionados a SEO do Writesonic incluem análise de palavras-chave, análise de lacunas de conteúdo, pesquisa de concorrentes e do setor e até sugestões de links internos automatizados.

Jasper AI vs. Writesonic: Quem joga melhor o jogo de SEO?

O vencedor é o Writesonic. A ferramenta oferece muito mais recursos voltados para SEO do que o Jasper.

4. Personalizações

O próximo aspecto é a personalização. Cada pessoa tem uma maneira diferente de trabalhar, e uma ferramenta que pode ser modificada para se adequar ao seu processo é simplesmente melhor.

Jasper AI

O Jasper AI oferece aos usuários a maioria das opções básicas de personalização, seja em modos diferentes, como o modo chefe, adicionando um estilo de marca ou modificando a voz e o tom do seu conteúdo.

A ferramenta também vai além com seus fluxos de trabalho personalizados, como o Blog Recipes. Esse recurso permite que os usuários juntem uma cadeia de diferentes prompts em um fluxo de trabalho e gerem conteúdo hiperespecífico, como um esboço uniforme para todos os blogs, ou gerem postagens sociais para cada blog assim que ele for finalizado.

Writesonic

O Writesonic também oferece aos usuários opções específicas de personalização de conteúdo, como a voz da marca como padrão e a modificação da voz ou do tom de um determinado conteúdo. No entanto, no momento, ele não oferece suporte a fluxos de trabalho personalizados.

Jasper AI vs. Writesonic: Qual ferramenta oferece mais personalizações?

Esta rodada vai para o Jasper AI por tornar a criação de conteúdo incrivelmente simples por meio de seus fluxos de trabalho personalizados e alto grau de personalização.

5. Integrações

Chegamos à rodada final: Qual é o nível de integração de ambas as ferramentas com o restante de sua pilha de tecnologia?

Jasper AI

O Jasper AI oferece 10 integrações nativas, incluindo ferramentas populares como Webflow, Google Workspace e Make. Além disso, como o Jasper AI oferece integração com o Zapier, você pode conectar o Jasper AI a praticamente qualquer ferramenta.

Writesonic

O Writesonic oferece apenas duas integrações nativas: WordPress e Surfer SEO. Para todas as outras integrações, você precisa usar uma ferramenta de terceiros, como o Zapier.

Jasper AI vs. Writesonic: A ferramenta mais conectada?

Embora ambas as ferramentas forneçam integrações limitadas, o Jasper AI oferece mais integrações do que o Writesonic.

6. Preços e inclusões

Plano Jasper AI Writesonic 25 gerações de conteúdo por mês25 gerações avançadas (uma única vez)Todos os recursos de redação de IA. Todos os recursos de chatbot de IA Jasper Creator Vs.Writesonic Standard Uma voz de marca Modo SEO Extensão de navegador 6500 créditosUma voz de marcaLink interno automatizadoGeração de imagensSEO e verificador de fatos Jasper Pro Vs.Writesonic Professional Três vozes de marca. Três campanhas instantâneas Gerador de imagens Recursos de colaboração 3000 créditosAnálise da concorrênciaAnálise de lacunas de conteúdoRecursos de colaboraçãoIntegração personalizada Análise de desempenhoFluxos de trabalho personalizados Acesso à API Suporte premium Guias de estilo personalizados Suporte prioritário Até cinco membros da equipe

**Jasper AI vs. Writesonic: Quem tem o melhor preço? Sem um plano gratuito no Jasper, não é fácil ver o valor sem se inscrever no produto. Caso contrário, tudo está equilibrado, com vários pontos de preço disponíveis em diferentes conjuntos de recursos.

Jasper AI vs Writesonic no Reddit

É hora de examinar essa batalha Jasper AI vs. Writesonic de uma perspectiva macro. O que os Redditors pensam sobre as duas ferramentas?

Aqui está um resumo abrangente dos prós e contras de ambas as ferramentas:

_"Vamos começar com o Jasper, pois tenho certeza de que é um dos instrumentos mais conhecidos

Prós_: A velocidade de geração de conteúdo é muito impressionante; a qualidade do conteúdo também é uma vantagem absoluta. Em um argumento positivo, coloco as muitas integrações do Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo e Google)

**Contras: A maior desvantagem é o preço (US$ 40 por mês para o plano de criador e US$ 99 para o plano de equipe). Outra desvantagem é a interface bastante complicada e a interação geral com o aplicativo. Pode levar algum tempo para aprender._

o próximo é o Writesonic. Outra ferramenta mundialmente famosa para copiar_

Prós: A partir de setembro, eu consideraria impressionante a variedade de ferramentas e prompts disponíveis, bem como a impressionante lista de integração e o preço comparativamente baixo (você pode escolher o número de palavras que gasta mensalmente e pagar por elas; o plano básico é de US$ 20)

Cons: A qualidade do conteúdo pode variar bastante, dependendo de você escolher a qualidade Premium ou Média. Além disso, a versão ChatGPT 4.0 tem menos palavras e é mais cara. A interface ainda é complicada, mas não a considero uma desvantagem drástica."

Embora Jasper pareça ser o melhor escritor, o Writesonic é definitivamente uma opção mais econômica. Outro usuário considera o Writesonic a melhor "ferramenta geral de escrita com IA", dizendo: "Sim, é a melhor relação custo-benefício, e novos recursos são lançados semanalmente"

Outros ainda acham que o bom e velho ChatGPT é o melhor gerador de conteúdo de IA, pois tanto o Writesonic quanto o Jasper foram desenvolvidos com base no mecanismo GPT.

_"A maioria deles são tecnicamente wrappers GPT3. Isso significa que eles chamam a API em segundo plano. Normalmente, eles não têm seus próprios modelos e, se tiverem, a maioria deles é ruim

A interface do usuário pode ser boa, mas, honestamente, basta usar o GPT3 ou GPT4 no ChatGPT ou obter uma conta de desenvolvedor para pagar em tokens pelo ChatGPT3."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Jasper AI vs Writesonic

Tanto o Jasper AI quanto o Writesonic são ótimas ferramentas de escrita com IA e, sem dúvida, podem ajudar as pessoas a criar conteúdo mais rapidamente. No entanto, elas têm suas desvantagens. Uma grande desvantagem é sua natureza isolada - integrá-las perfeitamente ao seu fluxo de trabalho ou à pilha de tecnologia de trabalho pode apresentar desafios significativos.

Eles não só não têm integrações diretas com ferramentas comuns, como CRMs, suporte ao cliente ou ferramentas de gerenciamento de campanhas, como também não oferecem uma grande variedade de acionadores para ajudá-lo a criar suas próprias integrações e fluxos de trabalho.

É aqui que uma ferramenta de produtividade multifuncional como o ClickUp - alimentada por IA - pode ser uma excelente ferramenta Writesonic e Alternativa Jasper .

O ClickUp não apenas tem sua própria ferramenta GenAI na forma de Cérebro ClickUp além disso, ele não usa nenhum de seus dados para treinar seus conjuntos de dados de IA. Além disso, como o ClickUp Brain é totalmente integrado ao restante da suíte de gerenciamento de projetos, você pode usar a IA como uma ferramenta única assistente de redação para aumentar sua produtividade geral.

Aqui está uma rápida olhada em seus recursos para produção de conteúdo:

1. Assistente de escrita com IA

Refine todas as comunicações internas e externas com o ClickUp Brain

Se estiver usando o ClickUp para planejar seus projetos pessoais ou de trabalho, você pode usar o ClickUp Brain para redigir suas comunicações. Você também pode fazer as perguntas certas ao ClickUp Brain para executar melhor suas tarefas usando o Modelos de prompt de IA .

Isso pode ser:

Descrições de projetos e tarefas e atualizações de status para gerentes de projetos

E-mails, resumos de reuniões e transcrições para representantes de vendas

Blogs, boletins informativos e outras campanhas para equipes de marketing

Você também pode usar o assistente de redação do ClickUp para refinar seus bate-papos internos e encontrar informações importantes no wiki da empresa. Por exemplo, você pode adicionar sua resposta - tanto para e-mails quanto para bate-papos internos em taquigrafia - e o ClickUp Brain refinará a mensagem para você.

Além disso, se você estiver colaborando com clientes globais ou realizando campanhas regionais, poderá traduzir suas comunicações para esse idioma usando o assistente de redação do ClickUp.

2. Colaboração em documentos

Economize tempo e acelere seu processo de redação com o recurso "Write with AI" do ClickUp Docs. ClickUp Docs é um poderoso e fácil de usar ferramenta de processamento de texto que permite que as organizações criem documentos, páginas aninhadas e wikis inteiras em um único lugar. Entretanto, a melhor parte é a forte integração com o ClickUp Brain.

Isso facilita o trabalho das equipes:

Fazer brainstorming de ideias de campanhas e artigos e pesquisar tópicos

Gerar conteúdo do zero e inserir novas sugestões para modificá-lo

Manipular o texto, como alterar seu tamanho ou tom de voz

Traduzir seus documentos para diferentes idiomas

Verificar se há erros gramaticais ou de ortografia

Depois de redigir um documento, você pode compartilhá-lo com sua equipe para que eles possam revisá-lo ou colaborar com você em tempo real - os recursos de comunicação do ClickUp Docs, como indicadores de digitação, tags, bate-papos diretos e comentários, estão lá para ajudar.

3. Gerenciamento de projetos

Não se trata apenas do ClickUp Docs, Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp também é alimentada por IA.

Gerencie todos os seus projetos com o poder da IA na Solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode economizar o tempo da sua equipe:

Automatizando resumos de projetos e atualizações de progresso

Dividir uma tarefa complexa em subtarefas menores

Automatizando o preenchimento de dados em descrições de tarefas

Resumindo tópicos de comentários em tarefas

Geração (ou refinamento) de resumos de tarefas

Resumir os tópicos de comentários em ClickUp Tasks

Ao aproveitar os recursos de gerenciamento de projetos e tarefas com tecnologia de IA do ClickUp, os gerentes podem reduzir o trabalho e se concentrar no panorama geral - metas gerais do projeto e desenvolvimento da equipe.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 17/usuário por mês

US$ 17/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Simplifique a criação de conteúdo (e organize sua vida) com o ClickUp

Tanto o Jasper AI quanto o Writesonic são ótimas ferramentas de escrita com IA. O Jasper é uma ótima opção para equipes que buscam flexibilidade e fluxos de trabalho personalizados. O Writesonic é perfeito para equipes menores ou indivíduos que buscam uma ferramenta de redação com IA acessível e sem frescuras.

Mas eles não podem fazer muito mais.

Se você está procurando um assistente de IA completo - uma ferramenta para ajudá-lo a escrever bem e gerenciar melhor seu trabalho - por que não experimentar o ClickUp?

A ótima alternativa ao Writesonic e Jasper, ele oferece um espaço de trabalho avançado que combina perfeitamente seus recursos de GenAI em todas as suas soluções, seja na criação de documentos ou no gerenciamento de projetos.

Imagine fazer brainstorming de ideias, atribuir tarefas, colaborar com sua equipe e gerar conteúdo de alta qualidade, tudo na mesma plataforma. O ClickUp elimina a necessidade de alternar entre várias ferramentas, economizando seu valioso tempo e facilitando o trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja como ele transforma seus fluxos de trabalho de redação.