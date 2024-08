Métricas do Agile Kanban para acompanhar e medir a eficiência dos projetos

O Kanban está entre as mais populares das várias metodologias de desenvolvimento de software enxuto, como Agile, Scrum, programação extrema, DevOps, etc. Kanban, que significa "quadro de avisos" em japonês, é uma metodologia visual para gerenciar o trabalho do início ao fim em vários estágios, exibido em um quadro interativo.

Quadro Kanban para acompanhar o trabalho (Fonte da imagem: Wikimedia Commons )

Quando você olha para um Quadro Kanban como você sabe se está indo bem?

Está concluindo tarefas suficientes?

Está concluindo-as com rapidez suficiente?

A equipe é produtiva?

Há alguma etapa no processo que esteja causando atrasos?

Para responder a essas e outras perguntas, as equipes de desenvolvimento de software usam as métricas Kanban.

As métricas Kanban são indicadores-chave de desempenho (KPIs) usados pelas equipes de desenvolvimento de software ágil para medir o desempenho. São números que orientam os desenvolvedores, testadores, profissionais de DevOps e gerentes de projeto a melhorar seus resultados.

Nesta publicação do blog, discutimos as métricas Kanban comumente usadas e como você pode incorporá-las aos seus projetos para medir o desempenho da equipe.

Principais métricas Kanban para rastrear em projetos ágeis

Dependendo das metas, tarefas, duração e estrutura da equipe do seu projeto, você pode usar qualquer métrica para avaliar seu trabalho. Em todas essas dimensões, as cinco seguintes são consideradas métricas Kanban essenciais.

Taxa de transferência

O rendimento é a quantidade de trabalho que você concluiu em um determinado período de tempo, como dia, semana ou sprint. Normalmente, o "trabalho" é medido como as tarefas concluídas, passando do primeiro para o último estágio no quadro Kanban.

O rendimento de uma equipe de desenvolvimento de software pode ser medido como o número de histórias de usuários desenvolvidas em cada sprint. Essa métrica é usada para:

Medir a produtividade individual

Medir a produtividade da equipe

Planejar projetos futuros com precisão

Prazo de entrega

No sistema Kanban de gerenciamento ágil de projetos o lead time mede a duração desde o momento em que uma tarefa foi adicionada ao quadro até o momento em que foi marcada como concluída. É a duração do fluxo de trabalho.

Por exemplo, se forem necessárias seis semanas desde o momento em que você adiciona uma história de usuário ao backlog até que ela seja desenvolvida e implantada, o lead time é de seis semanas. Essa métrica é usada para:

Programar tarefas

Alocar recursos

Otimizar o fluxo de trabalho

Tempo de ciclo

O tempo de ciclo é uma parte do lead time e se concentra apenas no tempo em que a equipe trabalha ativamente em uma tarefa. No quadro Kanban, isso poderia começar quando alguém marca uma tarefa como iniciada/trabalhando até quando ela é marcada como concluída.

No exemplo acima, se a história do usuário for desenvolvida em um dia, depois de permanecer no backlog por mais de cinco semanas, o tempo de ciclo será de um dia. Essa métrica é usada para:

Medir a eficiência

Otimizar o processo para acelerar o trabalho ativo

Trabalho em andamento (WIP)

O trabalho em andamento refere-se ao número de tarefas nos estágios ativos no quadro Kanban. Essas tarefas não estão nem no backlog nem concluídas, ou seja, acredita-se que estejam sendo trabalhadas ativamente.

Podem ser tarefas em estágios como em andamento, desenvolvimento, teste, revisão de código, etc. Os gerentes de projeto usam essa métrica para:

Acompanhar a carga de trabalho da equipe

Gerenciar melhor o backlog e eliminar a sobrecarga

Identificar gargalos

Isso nos leva à próxima e última métrica do Kanban: Gargalos de processo.

Gargalos do processo

Como o nome sugere, os gargalos são partes do processo com menos capacidade do que o resto, criando congestionamento no fluxo de trabalho.

Por exemplo, se você tem dez desenvolvedores desenvolvendo 20 recursos toda semana, com apenas um desenvolvedor sênior que pode realizar a revisão de código para dois deles, você criou um gargalo.

As equipes Agile/Kanban usam os gargalos como uma métrica para:

Medir a eficiência do processo

Eliminar lacunas e congestionamentos

Se você tem aprendido sobre Agile, DevOps, Scrum, Kanban, etc., sabe que essas métricas são usadas em todas as metodologias. Vamos examinar suas semelhanças e diferenças.

Scrum vs Kanban: Semelhanças e diferenças

O Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos que divide o trabalho em pequenas partes em direção a uma meta a ser alcançada em um período específico, conhecido como sprint. O método Kanban é visual, colocando as tarefas em uma série de etapas que formam um fluxo de trabalho.

O Scrum e o Kanban se concentram em dividir grandes projetos em tarefas pequenas e gerenciáveis para eliminar gargalos, facilitar o aprimoramento contínuo e otimizar os fluxos de trabalho. No entanto, também existem diferenças sutis.

Diferenças entre scrum e kanban

As metodologias Scrum e Kanban usam métricas-chave semelhantes para avaliar o desempenho. De fato, as métricas Kanban que discutimos acima também podem desempenhar um papel significativo no gerenciamento de projetos Scrum. Veja como.

Taxa de transferência: Essa métrica Kanban mostra a velocidade de desenvolvimento das equipes Scrum. Nas retrospectivas e reuniões de planejamento de sprint, as equipes Scrum podem usar os dados dessa métrica para melhorar a previsão e o agendamento.

Trabalho em andamento: No fluxo contínuo de tarefas do Kanban, o WIP refere-se a tarefas ativas. Esse é um ótimo paralelo para as tarefas comprometidas com um sprint no Scrum. Com o WIP, as equipes do Scrum podem calcular a velocidade, a produtividade e a eficiência do desenvolvimento.

Tempo de ciclo e lead time: No Scrum, normalmente, o tempo de ciclo é o sprint (de 1 a 4 semanas). No entanto, o lead time pode começar no dia em que a equipe comercial solicita um recurso e continuar até o dia em que ele é concluído. Ao medir o tempo de execução, as equipes Scrum podem monitorar a velocidade com que respondem às mudanças do mercado e às necessidades do negócio.

Gargalos: Um quadro Kanban mostra claramente quantas tarefas estão presas no estágio imediatamente anterior ao gargalo. As equipes Scrum podem usar esses dados para otimizar seus processos em tempo real durante o próprio sprint.

Se estiver interessado em considerar as métricas Kanban para seus projetos, veja aqui como medi-las.

Como medir as métricas do Kanban

A filosofia por trás de todas as metodologias de gerenciamento enxuto é a simplicidade. Nesse sentido, as métricas Kanban também são simples de usar. Aqui está o processo passo a passo para medir métricas ágeis .

1. Identifique as métricas que você deseja medir

As principais métricas do Kanban são o rendimento, o tempo de espera, o tempo de ciclo, o WIP e os gargalos do processo. No entanto, essas não são as únicas. As equipes costumam usar métricas como a distribuição da carga de trabalho, o progresso em direção às metas, etc.

Antes de configurar seu Métricas de KPI identifique as que são importantes para você. Ao escolher, considere as métricas boas e ruins. As boas métricas são:

Compreensíveis: As métricas complexas são difíceis de entender, o que diminui a probabilidade de serem adotadas. As boas métricas são fáceis de entender e simples de medir.

Significativa: Para ser importante, uma métrica excelente precisa ser significativa para a equipe. Por exemplo, os recursos desenvolvidos são significativos para o desenvolvedor, os bugs identificados para os analistas de qualidade e a frequência de implementação para as equipes de DevOps.

Acionável: Uma boa métrica oferece insight, possibilitando a ação. Por exemplo, se as métricas de lead time e tempo de ciclo forem muito diferentes, você poderá identificar a causa principal e fazer melhorias.

Relevante: Uma boa métrica é relevante para as metas de negócios. Por exemplo, kPIs de compras contribuem para o custo dos produtos vendidos, e o rendimento mede a rapidez com que uma empresa pode responder às mudanças do mercado.

Contextual: Se você medir a produtividade como o número de recursos desenvolvidos e definir uma meta específica, poderá perder a qualidade em busca da velocidade. Para ser eficaz, sua métrica precisa ser contextual.

2. Colete os dados necessários para as métricas Kanban

Para medir com precisão o desempenho em qualquer métrica, você precisa de dados. Por exemplo, para calcular o rendimento, é necessário rastrear o número de tarefas que estão sendo trabalhadas/concluídas em um determinado período, organizadas pelos membros da equipe responsáveis.

Você precisa saber as datas de início e término de cada tarefa para calcular o tempo de execução ou o tempo de ciclo.

3. Benchmark e definição de metas

A métrica pela métrica não tem sentido. Portanto, identifique referências. Você pode fazer isso compreendendo os padrões do seu setor ou de empresas de porte semelhante.

Com o passar do tempo, você pode usar seu desempenho como referência e se esforçar para melhorar continuamente.

4. Visualize as métricas de seu projeto

Fundamentalmente, o Kanban é uma metodologia visual. Ela ajuda a configurar métricas do projeto visualmente em um quadro Kanban.

A disposição de todas as tarefas em um quadro Kanban ajuda a ver instantaneamente quantas tarefas estão em andamento, concluídas ou ainda não iniciadas

Os gráficos de linha do tempo ajudam a identificar gargalos

Gráficos de carga de trabalho mostram a produtividade de cada membro da equipe

visualização do trabalho em andamento (Fonte da imagem: Wikimedia Commons )_

5. Explore a medição de desempenho mais profunda

As métricas principais oferecem a base para a medição do desempenho. No entanto, para obter maior eficiência e produtividade, explore mais profundamente.

Por exemplo, você pode rastrear métricas de desenvolvimento iterativas e incrementais conectando recursos e calculando tempos de ciclo consolidados. Em uma plataforma de compras on-line, você pode dividir a funcionalidade de checkout em recursos, como adicionar ao carrinho, lista de desejos, checkout instantâneo, comprar agora, pagar depois etc.

Depois que todos esses recursos forem desenvolvidos, acompanhe as métricas da funcionalidade para medir o desempenho de sua prática de desenvolvimento iterativo.

Agora que você sabe como medir, aqui está o valor que isso pode proporcionar.

O papel das métricas Kanban no processo de desenvolvimento de software

As métricas Kanban podem ser uma ótima maneira de medir, melhorar e elevar seu desempenho em qualquer prática de desenvolvimento de software enxuto. Veja como.

Velocidade e rapidez

As métricas Kanban, como rendimento, tempo de espera e tempo de ciclo, medem a velocidade com que você conclui as tarefas. Por extensão, elas também mostram a quantidade de trabalho que você pode realizar em um determinado momento.

Eficiência de fluxo

O trabalho em andamento e o rendimento mostram a eficiência com que você pode concluir o trabalho comprometido. Ao identificar os gargalos, você pode melhorar a eficiência continuamente.

Clareza

Por meio de sua simplicidade e relevância, as métricas Kanban permitem que todos na equipe entendam claramente suas funções e metas. Quando os membros da equipe souberem como está o seu desempenho, eles ficarão motivados a fazer melhor.

Propriedade

As metodologias Agile, Scrum e DevOps esperam que as equipes auto-organizadas "puxem" as tarefas do backlog e colaborem efetivamente para realizar o trabalho. As métricas Kanban permitem a autoavaliação e promovem a propriedade.

Foco

É possível medir dezenas de fatores em cada projeto: o número de membros da equipe integrados, horas trabalhadas, linguagens de programação usadas, dias improdutivos, promoções etc. No entanto, essas métricas de vaidade oferecem pouco ou nenhum valor para o desempenho.

Boas métricas Kanban ajudam a equipe a manter o foco. Por exemplo, o tempo de ciclo contribui para a adaptabilidade, o que leva à agilidade dos negócios, que, por sua vez, aumenta a receita. Essa linha de visão, do código aos resultados comerciais, ajuda cada membro da equipe a manter o foco.

Está convencido? Vamos ver como você pode usá-los em seu processo de desenvolvimento de software.

Liberando o poder das métricas Kanban

As métricas Kanban podem lhe dar visibilidade, identificar lacunas, inspirar ideias e otimizar processos, tudo de uma só vez. Veja como você pode aumentar a produtividade e a eficiência usando as métricas Kanban.

Meça o que importa: Concentre-se nas métricas Kanban adequadas à sua equipe. Se você é uma startup em estágio inicial, o rendimento e o tempo de ciclo podem ser importantes para você. Se for uma equipe de uma grande empresa, o WIP pode ser naturalmente maior.

Seja estratégico: Conecte suas métricas às metas de negócios. A taxa de transferência é uma ótima métrica se sua empresa tem como objetivo criar um produto rico em recursos. Os gargalos do seu processo são críticos se você for um empresário individual que está criando um produto diferenciado.

Torne-os visíveis: Crie painéis de controle que todos na equipe possam acessar. Embora talvez você não veja melhorias no desempenho diariamente, o acompanhamento dos principais indicadores pode ser útil. Por exemplo, o controle do tempo de cada tarefa pode ajudar a prever o tempo de ciclo.

Discuta-os regularmente: Use o planejamento de sprint, as retrospectivas e outros eventos Agile/Scrum para discutir o desempenho das métricas Kanban. Debata as causas básicas e inove as possíveis soluções.

Melhorar continuamente: A melhoria contínua no Agile se aplica não apenas ao que você está desenvolvendo, mas também à forma como está acompanhando o desempenho. Avalie continuamente suas métricas. Quando o tempo de ciclo estiver otimizado, passe para o tempo de execução. Quando o tamanho da equipe aumentar, adapte as métricas do Kanban de acordo.

Enquanto estiver fazendo isso, você poderá enfrentar desafios. Aqui estão os desafios que você provavelmente enfrentará e como superá-los.

Métricas Kanban: Desafios e soluções

Os projetos de desenvolvimento de software atuais são complexos, com dezenas de partes móveis em um determinado momento. Eles são uma matriz de pessoas, processos e tecnologia que precisa ser gerenciada de forma eficaz.

Há muitos desafios nesse processo. Um software robusto de gerenciamento de projetos pode ajudar a superar muitos deles.

1. Falta de dados

Para medir o desempenho, você precisa de dados. A maioria das equipes de desenvolvimento ágil coleta dados usando o instinto ou a avaliação pós-fato. Por exemplo, os desenvolvedores podem dizer: "Levei dois dias para desenvolver esse recurso", o que é uma estimativa aproximada.

Para resolver esse problema, reúna dados precisos usando técnicas de estimativa ágil. O ClickUp tem ferramentas para coletar todos os dados de que você precisa.

Controle de tempo para capturar cada minuto gasto no trabalho

Data de início e data de término de cada tarefa e subtarefa para calcular os tempos de ciclo/lead

Dependências para identificar gargalos

Atribuição de usuários a tarefas para medir a produtividade individual

Colete dados de forma eficaz com o controle de tempo do projeto do ClickUp

2. Falta de insights

Mesmo quando você tem dados, às vezes pode ser difícil obter insights. Os gerentes de projeto geralmente passam horas reunindo dados em planilhas e fazendo cálculos. Dashboards do ClickUp foram projetados para superar exatamente esses desafios. Acompanhe as tarefas, a produtividade, a eficiência e a utilização com painéis personalizáveis em tempo real. Alguns dos relatórios mais comumente usados, incluídos em vários Modelos de quadros Kanban são:

Diagrama de fluxo cumulativo

Gráfico de burnup e burndown

Status do projeto/tarefa

Cumprimento de metas e progresso em direção aos objetivos

Obtenha insights em tempo real sobre seu projeto com os ClickUp Dashboards

3. Falta de informações acionáveis

Digamos que seu tempo médio de ciclo seja de três semanas. Se você quiser reduzi-lo, o que pode fazer? Os relatórios do ClickUp são projetados para ajudá-lo a tomar decisões.

Por exemplo, você pode ver a visualização Workload para entender quem está trabalhando em quê, quais habilidades estão disponíveis etc., para alocar recursos de forma eficaz. Se você precisar de um desenvolvedor Python para reduzir os tempos de ciclo em uma semana, poderá usar a exibição Carga de trabalho para encontrar um que esteja disponível.

Visão da carga de trabalho do ClickUp para alocação eficaz de recursos

4. Sobrecarga do administrador de gerenciamento de projetos

O gerenciamento de um projeto de desenvolvimento de software ágil envolve muitas tarefas administrativas, como atribuição de tarefas, alteração de status, envio de notificações, aplicação de listas de verificação e assim por diante. A execução de todas essas tarefas cria atrasos e gargalos desnecessários, afetando kPIs de gerenciamento de projetos . Automações do ClickUp tem mais de 100 fluxos de trabalho que você pode colocar no piloto automático instantaneamente.

Modelos de automação do ClickUp

Aproveite as métricas Kanban para obter sucesso no gerenciamento de projetos com o ClickUp

A engenharia ágil é construída sobre a base do feedback contínuo e do desenvolvimento iterativo. As equipes de produtos criam, lançam, monitoram e melhoram seus resultados em ciclos curtos.

O rastreamento das métricas Kanban é fundamental para isso. Para aproveitar ao máximo as métricas Kanban, as equipes de engenharia de software precisam de um software de gerenciamento de projetos robusto, flexível e rico em recursos, como o ClickUp.

O ClickUp permite que você colete dados, rastreie tendências, visualize insights e crie estratégias de otimização onde você rastreia suas tarefas. Ele oferece aos gerentes de projeto uma visão de 360 graus, enquanto cada membro da equipe pode ver relatórios granulares de seu desempenho.

Veja como o ClickUp pode transformar seu gerenciamento de projetos. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

FAQs sobre métricas Kanban

1. Quais são as métricas usadas no Kanban?

As equipes Kanban usam várias métricas em todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos. As principais métricas do Kanban são a produtividade, o tempo de espera, o tempo de ciclo, o trabalho em andamento e os gargalos do processo.

2. Quais são os 5 elementos do Kanban?

De acordo com David Anderson, autor e treinador de Kanban, os 5 elementos de um quadro Kanban são: