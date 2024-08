Os 10 principais podcasts de liderança para impulsionar sua jornada de sucesso

Procurando novas perspectivas, as mais recentes percepções e estratégias para elevar sua jornada de liderança? Não procure além do mundo dos podcasts!

No mundo dos negócios de hoje, o aprendizado contínuo em liderança é mais importante do que nunca. Liderança é mais do que autoridade e títulos; é a capacidade de inspirar, orientar e inovar. E a busca por conhecimento, crescimento e evolução é a chave para uma liderança eficaz.

Como líder, você deve ser um estudante perpétuo, empenhado em aprimorar suas habilidades e permanecer à frente da curva. Entretanto, encontrar tempo para aprender em sua agenda lotada pode ser um desafio.

É aí que entram os podcasts sobre liderança. Eles oferecem uma combinação única de inspiração, educação e percepções do mundo real, destacando-se como ferramentas convenientes e acessíveis para que os líderes cotidianos expandam seus horizontes e aprimorem suas habilidades.

Neste artigo, exploraremos os 10 melhores podcasts sobre liderança.

Podcasts de liderança de compreensão

Com mais de 5 milhões de podcasts globalmente, os podcasts dominaram o mundo digital. O número de ouvintes de podcasts em 2023 foi superior a 460 milhões e espera-se que chegue a 504,9 milhões até este ano.

O número de ouvintes de podcast em todo o mundo de 2019 a 2024 (em milhões) via Statista Mas o que torna os podcasts tão populares? Bem, um dos motivos é a conveniência e a acessibilidade. 59% das pessoas realizam várias tarefas enquanto ouvem podcasts. Portanto, quer esteja trabalhando, fazendo tarefas, dirigindo, relaxando ou se exercitando, eles permitem que você envolva sua mente e seu corpo. Pesquisa também sugerem que os podcasts motivam as pessoas e as tornam mais produtivas.

Os podcasts de liderança são mentores virtuais, acessíveis com alguns toques em seu smartphone ou laptop. Muitos podcasts apresentam entrevistas com líderes de pensamento, especialistas do setor e profissionais bem-sucedidos, oferecendo um vislumbre de diferentes estilos de liderança estratégias, filosofias e experiências do mundo real.

Com os podcasts de liderança certos, você pode:

Superar obstáculos profissionais e aprender lições inestimáveis

Obter conselhos práticos para desenvolver habilidades de liderança

Aprimorar sua jornada de liderança e descobrir seu estilo de liderança

Fazer parte de uma comunidade de liderança, trocar ideias e crescer coletivamente

Os melhores podcasts de liderança: Detalhes e percepções

Você pode encontrar um podcast para cada área de interesse, desde podcasts de produtividade até podcasts de crescimento profissional. Isso faz com que encontrar os podcasts certos seja uma grande dor de cabeça, especialmente se você tiver que passar por 5 milhões deles.

Mas não se preocupe; reunimos os 10 melhores podcasts sobre liderança para você.

1. Podcast do Jocko

via YouTube Procurando conselhos práticos e uma perspectiva única sobre liderança? O Podcast Jocko não vai decepcionar.

Apresentado por Jocko Willink, um oficial aposentado da Navy SEAL, autor e consultor de liderança, o Jocko Podcast oferece perspectivas militares sobre liderança, desenvolvimento pessoal e profissional e disciplina.

Jocko tem 20 anos de experiência no Navy SEAL e foi cofundador da Echelon Front, uma empresa que oferece lições de liderança para indivíduos, equipes de liderança e organizações.

Ele lhe dá ideias e opiniões diretas sobre como abordar seus desafios e atingir suas metas. E essas ideias vão além da liderança. Você pode aplicá-las em todas as áreas de sua vida.

Esse podcast sobre liderança é um bate-papo, com Jocko convidando pessoas como Jordan Peterson, Dakota Meyer e Alex Honnold para discutir diferentes tópicos. Cada episódio pode variar de 10 minutos a 6 horas.

Episódios imperdíveis

Treinamento, disciplina e o campo de batalha da vida com Leif Babin Como líder, talvez você nem sempre tenha tempo para ouvir longos podcasts sobre liderança. Portanto, se você quiser dicas valiosas reunidas em episódios curtos, o IdeaCast da Harvard Business Review é perfeito.

Os apresentadores Alison Beard e Curt Nickisch levam os ouvintes em uma jornada cativante por lições de liderança, as últimas tendências e desafios. Cada episódio dura cerca de 30 minutos e inclui conversas com especialistas do setor, líderes, professores e autores.

Alguns dos convidados recentes dos podcasts incluem Bob Sutton (professor de Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO da Decisive) e Ted Bililies (diretor administrativo da AlixPartners).

O sucesso do podcast é evidente em seus muitos episódios e em sua longa história. Ele tem mais de 900 episódios que remontam a 2006! Os episódios mais recentes enfocam a economia autônoma, reuniões individuais e políticas de retorno ao escritório, gerenciamento de equipes e muito mais.

Episódios imperdíveis

O que a economia freelance significa para sua estratégia de talentos Deseja aprender diretamente com alguns dos CEOs mais bem-sucedidos?

Greg Demetriou, ex-detetive e atual CEO da Lorraine Gregory Communications, é o fundador e apresentador do podcast Ask a CEO. Ele entrevista fundadores e CEOs de vários setores para saber mais sobre seus pontos de vista, jornadas, desafios e sucessos.

Uma das melhores coisas desse podcast sobre liderança é que você pode ouvir conversas autênticas. Os convidados falam francamente sobre seus fracassos e dificuldades. Isso lhe dá um conhecimento realista de como enfrentar os desafios e sair vitorioso.

Alguns dos convidados recentes do podcast incluem Frank Romeo (ativista e educador de TEPT), Jennifer Marks (diretora administrativa do J.P. Morgan Private Bank) e Michael Dowling (CEO da Northwell Health). Em geral, os episódios têm duração de 15 minutos a uma hora.

Episódios imperdíveis

A diferença entre gerenciar e liderar com Michael Dowling Outro excelente podcast sobre liderança, o Andy Stanley Leadership podcast, aborda tópicos pertinentes como comunicação, tomada de decisões e motivação, valores fundamentais , transições de liderança, definição de metas e gerenciamento de conversas difíceis.

Apaixonado por ensinar e interagir com o público, Andy Stanley tem mais de três décadas de experiência como palestrante em eventos de liderança. Ele também é um comunicador muito requisitado, fundador do North Point Ministries e autor de mais de 20 livros best-sellers.

Os episódios do podcast são curtos, com cerca de 20 minutos de duração. Cada episódio oferece conversas aprofundadas com o co-apresentador Lane Jones ou um convidado. O podcast oferece aos aspirantes e novos líderes percepções exclusivas, experiências e conselhos práticos com exemplos do mundo real.

Episódios imperdíveis

Maneiras surpreendentes como a liderança está mudando com Clay Scroggins O EntreLeadership Podcast é apresentado por Dave Ramsey, CEO e fundador da Ramsey Solutions, uma empresa que ajuda as pessoas a assumirem o controle de seu dinheiro. O que torna esse podcast único e que vale a pena ouvir é seu formato exclusivo e as experiências do apresentador.

Dave Ramsey já esteve à beira da falência até encontrar o caminho para uma estação de rádio local. Com pura tenacidade e determinação, ele estabeleceu a Ramsey Solutions e se tornou um autor de best-sellers.

Ele criou o The EntreLeadership Podcast para ajudar as pessoas a assumir o controle de suas vidas, melhorar seu crescimento e desenvolvimento pessoal e evitar cometer os erros que ele cometeu em seus primeiros anos.

Dave recebe perguntas de quem liga ao vivo, interpreta-as para os ouvintes e oferece soluções e conselhos práticos. Os episódios geralmente duram de 30 minutos a 1 hora.

Além disso, ele também conversa com personalidades famosas e especialistas do setor, como Kacy Maxwell (diretora executiva de marketing do Ramsey Group), George Kamel (vice-presidente executivo sênior de B2C da Suzanne Simms), etc.

Os tópicos variam desde a tomada de boas decisões e hábitos mentais até a discussão de vitórias, fracassos e erros de liderança estratégias de planejamento .

Episódios imperdíveis

Liderando bem através das dores crescentes dos negócios A xícara de café perfeita e uma conversa estimulante com alguns dos mais conhecidos especialistas em liderança para acompanhá-la - parece um sonho, não é? Com o Leadership Biz Cafe, isso não é mais um sonho.

O Leadership Biz Cafe inclui conversas com pesquisadores premiados, especialistas e líderes experientes com percepções práticas. Alguns dos convidados mais populares do podcast são Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant e Charles Conn.

Esse podcast sobre liderança discute uma ampla gama de tópicos. Entre eles estão a preparação para crises, o apoio ao sucesso dos funcionários e as mentalidades necessárias, além da liderança durante mudanças e crises. O objetivo final é fornecer aos aspirantes a líderes conselhos práticos e aprimorar o desenvolvimento pessoal. Cada episódio é conduzido em um formato de entrevista e tem duração de 30 a 60 minutos.

O apresentador Tanveer Naseer está entre os maiores palestrantes de liderança do mundo e tem inúmeros reconhecimentos. Sua empresa, a Tanveer Naseer Leadership, é líder em consultoria e treinamento corporativo de liderança.

Episódios imperdíveis

O que é preciso para inspirar outras pessoas por meio de sua liderança Apresentado por Brené Brown, autora, professora e palestrante, o podcast 'Dare to Lead' é baseado em seu livro best-seller. O podcast sobre liderança apresenta conversas com catalisadores de mudanças, transformadores de cultura e mais do que alguns encrenqueiros que ousam liderar.

Ela discute diversos tópicos, como resiliência, estresse, necessidades psicológicas e emocionais no local de trabalho, síndrome do impostor e inclusão, com seus convidados em um formato de conversa.

Alguns de seus convidados mais populares incluem Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley e Ruchika Tulshyan. Com episódios que variam de 40 a 80 minutos, Brown oferece uma perspectiva envolvente sobre liderança.

O podcast é relevante porque se concentra no desenvolvimento de líderes compassivos e bem-sucedidos que valorizam a coragem, o coração e a empatia.

Episódios imperdíveis

Brené e Barrett sobre por que todo líder precisa se preocupar com a cultura tóxica O Lean In, de Sheryl Sandberg, está entre os melhores podcasts de liderança para ajudar as mulheres a alcançar suas ambições. É um podcast de liderança centrado nas mulheres que compartilha recursos cruciais para o desenvolvimento pessoal, promove a igualdade de gênero e oferece soluções para resolver os problemas que as mulheres frequentemente enfrentam no local de trabalho.

Ele é apresentado por Sheryl Sandberg, executiva de tecnologia, autora e cofundadora da Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Cada episódio do podcast tem duração de 30 a 55 minutos.

Os episódios consistem em Sheryl discutindo muito mais do que liderança. Ela discute eventos pessoais e tópicos cruciais, como o viés da simpatia, a representação política das mulheres, a criação de mulheres confiantes, o fato de as mulheres serem negligenciadas no setor de saúde e muito mais. O podcast apresenta convidados como Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski e Fatima Goss Graves.

O Lean In também oferece oportunidades de orientação e criação de uma rede de apoio para mulheres.

Episódios imperdíveis

Como é ser a única mulher na sala Anteriormente chamado de Leadership and Loyalty (Liderança e Lealdade), The Dov Baron Show é aclamado como o podcast que os executivos da Fortune 500 ouvem. Dov Baron, o anfitrião e um dos 100 principais palestrantes da Inc. Magazine, discute o tema do podcast. Magazine, discute a liderança em um contexto psicológico nesse podcast.

Ele se aprofunda em diferentes funções, enfatizando os aspectos emocionais da liderança. Os episódios exploram histórias inspiradoras, segredos e habilidades de empresários, cientistas e vencedores do Emmy que ajudam os ouvintes a se prepararem para uma liderança impactante.

Desde a cobertura de tópicos como conexões de liderança e neurodivergência até representação e descoberta de sua causa, o podcast tem de tudo! Alguns dos convidados notáveis incluem a Dra. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams e a Dra. Azra Raza.

Episódios imperdíveis

Aumente o crescimento de sua liderança com o ClickUp

A liderança não se trata apenas de mentalidade, mas também do uso eficaz das melhores ferramentas e recursos disponíveis. Até mesmo os maiores líderes empresariais do mundo precisam das melhores ferramentas para promover as habilidades de liderança e aprimorar o crescimento pessoal e profissional.

É aí que entra o ClickUp. O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que permite o desenvolvimento da liderança e a liderança eficaz com seus diversos recursos.

Você pode simplificar e automatizar seus processos, acompanhar o progresso, monitorar a saúde da equipe, gerenciar e analisar riscos, definir metas alcançáveis, colaborar em tempo real e fazer muito mais com o A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp .

Painéis personalizáveis

Verifique o status do projeto e acompanhe o progresso com os painéis personalizáveis do ClickUp

Como líder, você precisa ficar por dentro dos processos e projetos da sua empresa. Um painel com insights práticos e visões gerais de alto nível pode tornar essa tarefa mais gerenciável.

É por isso que o ClickUp permite que você crie painéis personalizados que combinam todas as informações que você deseja acessar em tempo real. Você pode criar o painel perfeito escolhendo entre mais de 50 widgets.

Se você deseja alocar recursos, distribuir e atribuir tarefas à sua equipe, planejar e avaliar suas metas ou obter informações valiosas, os painéis do ClickUp podem fazer isso.

Visualizações do ClickUp

Mantenha o controle de todos os aspectos de seus projetos com o Gantt View

Assim como um painel personalizável ajuda você a se manter informado, ter várias visualizações torna o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de fluxos de trabalho muito mais fáceis. Mais de 15 exibições personalizáveis do ClickUp atendem às suas diversas preferências de gerenciamento de tarefas e visualização de fluxo de trabalho.

Você pode usar a visualização de lista, visualização de quadro, visualização de Gantt, visualização de atividade, visualização de carga de trabalho e outras com base em suas necessidades e requisitos específicos.

Modelos ClickUp

Faça o download deste modelo

Cuidar de seu pessoal é uma de suas funções de liderança mais importantes. É nesse ponto que Modelo de Monitoramento da Saúde da Equipe de Liderança do ClickUp pode ajudar. Ele o ajuda a acompanhar o desempenho de todos.

Ele fornece insights de desempenho em tempo real, identifica áreas de melhoria e acompanha o progresso para maximizar o potencial e o sucesso da sua equipe. Além disso, ajuda você a manter a transparência, criar um diálogo aberto e garantir que todos estejam na mesma página.

Você também pode usar Os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp para tornar seu trabalho mais fácil e rápido.

Enriqueça suas habilidades de liderança

A liderança não é uma coisa única; é uma jornada sem fim. Você pode pensar nesses podcasts de liderança como seus companheiros de confiança em sua jornada. De grandes executivos a novatos, esses podcasts compartilham o que é necessário para ser um líder excelente e compassivo.

Cada episódio é uma mini-aula, fornecendo truques interessantes, sugestões valiosas e percepções profundas que o ajudam a enfrentar os desafios de frente e a progredir rumo ao sucesso.

Para levar suas habilidades de liderança para o próximo nível, é melhor manter as melhores ferramentas ao seu lado. Descubra a magia do ClickUp para elevar suas habilidades hoje mesmo inscrevendo-se gratuitamente !

FAQs

Qual é o podcast de liderança número um?

O podcast Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders está entre os melhores podcasts sobre liderança.

Por que ouvir podcasts sobre liderança?

Ouvir podcasts sobre liderança é uma maneira conveniente e acessível de obter insights valiosos, aprender com líderes experientes e manter-se atualizado sobre as últimas tendências e estratégias no dinâmico campo da liderança.

Quais podcasts os CEOs ouvem?

Os CEOs costumam ouvir podcasts sobre liderança com base em seus interesses e foco no setor. Algumas opções incluem The Dov Baron Show, Coaching for Leaders e o Jocko Podcast.