14 livros INFJ do mundo literário

Os INFJs (o tipo de personalidade mais raro de acordo com o Myers Briggs Type Indicator ou MBTI) são chamados de paradoxos ambulantes - e por um bom motivo. Eles demonstram empatia e, ao mesmo tempo, mantêm o idealismo; são advogados apaixonados que geralmente são reservados e inexpressivos; são sonhadores analíticos e introvertidos que prosperam em ambientes sociais.

Os INFJs são rígidos em seus pensamentos e crenças, mas também podem mudá-los com o catalisador certo. Para eles, esse catalisador é a leitura.

A atração natural pela literatura faz dos INFJs leitores vigorosos. A leitura é tanto um refúgio quanto uma inspiração. Junte-se a nós e compartilhe uma lista de 14 livros que são os favoritos dos INFJs!

Entendendo as personalidades INFJ por meio da literatura

A personalidade desempenha um papel crucial na formação das preferências de leitura de uma pessoa. Os INFJs apresentam duas fortes inclinações em seus estilos de leitura.

Os INFJs adoram ler livros que exploram emoções profundas, relacionamentos complexos e psicologia humana. Isso se deve à sua sensibilidade de processamento sensorial (SPS), que lhes confere uma maior consciência das sutilezas do ambiente. Sua natureza reflexiva anseia por livros que apresentem personagens complicados e seu mundo interior.

Como empatas, eles vivem indiretamente por meio de livros em que a introversão não é um obstáculo - não que desejem sair desse traço de personalidade. Eles são apenas seres curiosos que querem viver várias vidas, emoções e experiências humanas enquanto desfrutam confortavelmente da leitura sozinhos.

Eles têm uma forte inclinação para histórias sobre moralidade idealista, justiça e autoaperfeiçoamento. Dessa forma, estão abertos a visões utópicas, investigações filosóficas e mudanças positivas. Sua compaixão os faz gravitar em torno de livros sobre esperança, resiliência e justiça social.

Para a personalidade INFJ, os livros são como o guarda-roupa de Nárnia - uma porta de entrada para outro mundo. É nos livros que eles exploram as complexidades da humanidade e dos relacionamentos humanos, refletem sobre seus valores e buscam inspiração para crescer como indivíduos.

14 Recomendações literárias populares para personalidades INFJ

Agora que já falamos sobre como os INFJs adoram ler, é lógico discutir algumas de suas principais recomendações literárias. Vamos começar!

1. Man's Search for Meaning (A busca do homem por significado), de Viktor E. Frankl

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Ano de publicação: 1959

1959 Tempo estimado de leitura: 3 horas

3 horas Ideal para: Indivíduos que buscam desenvolvimento pessoal por meio da introspecção

Indivíduos que buscam desenvolvimento pessoal por meio da introspecção Nº de páginas: 165 páginas

165 páginas Classificações: 4,7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

A obra de Viktor E. Frankl Man's Search For Meaning é um trabalho profundo e influente da literatura. Ele apresenta o relato do autor, em primeira mão, sobre o Holocausto, combinado com sua experiência e percepções como psiquiatra e filósofo existencial.

A primeira parte do livro relata suas experiências nos campos de concentração nazistas. Ele entra em detalhes vívidos sobre as condições de vida brutais, a morte e a perda de entes queridos e a constante ameaça à vida. Ele compartilha suas observações envolvendo aqueles que ainda encontravam significado e propósito nessas dificuldades e continuavam esperando um amanhã melhor - um testemunho da resiliência da humanidade.

Na segunda seção, Frankl propõe a logoterapia - uma abordagem psicoterapêutica que gira em torno da busca de significado na vida. Ele fala sobre como a atitude dos indivíduos em relação a encontrar propósito e significado na vida os ajuda a lidar com as condições adversas e o sofrimento.

Citação do livro

Aqueles que têm um "porquê" para viver podem suportar quase qualquer "como".

Viktor Frankl

Por que recomendamos Man's Search for Meaning para o tipo de personalidade INFJ?

Ele explora temas de existencialismo e a busca de significado ou propósito na vida. Ele alimenta a natureza introspectiva dos INFJs, e eles podem realmente apreciar os aspectos filosóficos do livro

A ênfase no poder de escolha e na responsabilidade pessoal alinha-se com a inclinação dos INFJs parabuscar o desenvolvimento pessoal e crescimento por meio da introspecção. O livro funciona como um guia para INFJs no caminho da autodescoberta

O tema do livro induzirá empatia e ajudará a promover a exploração espiritual ou a expressão criativa

2. Uma ruga no tempo (do Quinteto do Tempo) de Madeleine L'Engle

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Ano de publicação: 1962

1962 Tempo estimado de leitura: 3 horas

3 horas Ideal para: Pessoas com mentes criativas e imaginativas

Pessoas com mentes criativas e imaginativas Nº de páginas: 218

218 Classificações: 4,4/5 (Amazon) 3,98/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Se você acha que temas pesados o deixam triste (e não o culparemos por sua empatia natural), considere mergulhar em um romance de fantasia científica saudável.

A Wrinkle in Time, de Madeleine L'Engle, conta a história de uma jovem garota, Meg Murry. Meg, seu irmão e um amigo embarcam em uma jornada extraordinária para resgatar seu pai, que desapareceu enquanto trabalhava em um projeto secreto do governo. O trio é auxiliado por três misteriosos seres celestiais que os ajudam a viajar pelo espaço e pelo tempo para enfrentar "IT", uma força maligna responsável pelo sequestro.

O livro combina ficção científica, fantasia e filosofia para explorar temas de individualidade, amor e batalha entre o bem e o mal.

Citação do livro

A única maneira de lidar com algo mortalmente sério é tentar tratá-lo com um pouco de leveza.

Madeleine L'Engle

Por que recomendamos A Wrinkle in Time para o tipo de personalidade INFJ?

A narrativa imaginativa com um enredo envolvente que envolve ciência, fantasia, dimensões de outro mundo, etc., alimentará as mentes criativas e imaginativas dos INFJs de todas as idades

Segue o tropo clássico da jornada do herói, em que o protagonista passa por transformações pessoais e se fortalece ao superar adversidades, o que se alinha aos interesses dos INFJs

Celebra a individualidade, incentivando os leitores a romper os grilhões da conformidade. Os INFJs apreciarão essa mensagem de abraçar a autenticidade e a individualidade de cada um

Os INFJs valorizam amizades profundas e relacionamentos familiares, o que é lindamente retratado na história

3. O Guia da Personalidade INFJ por Bo Miller

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Bo Miller

Bo Miller Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 1 hora

1 hora Ideal para: INFJs que querem conselhos práticos para atingir seus objetivos

INFJs que querem conselhos práticos para atingir seus objetivos Número de páginas: 110

110 Classificações: 4.2/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Quem poderia ser um mentor melhor para os INFJs do que o próprio INFJ? Bo Miller é um praticante certificado de Myers-Briggs, o que é a cereja do bolo!

O The INFJ Personality Guide de Miller reconhece a raridade do tipo de personalidade e se aprofunda nos desafios, pontos fortes e jornadas transformadoras de tais indivíduos. Miller baseia-se em experiências pessoais para falar sobre como se sentir excluído ou incompreendido em uma cultura dominada por outras personalidades. Ele compartilha sua história de autodescoberta, explicando como a identificação de si mesmo como o tipo de personalidade INFJ trouxe clareza, validação e uma sensação de despertar para sua vida.

O livro está organizado em três partes. A primeira explica as quatro preferências da personalidade INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Julgador). A segunda compartilha percepções sobre a mentalidade que impulsiona o INFJ (chamada de "função" na linguagem do MBTI). O terceiro é um guia prático para outros INFJs para ajudá-los a explorar e aproveitar mais a vida.

Citação do livro

A intuição introvertida é o que torna os INFJs excelentes músicos, artistas, designers gráficos, escritores e assim por diante. As conexões que eles fazem são originais e maravilhosas, e há um mundo de criatividade na mente de cada INFJ.

Bo Miller

**Por que recomendamos o The INFJ Personality Guide para o tipo de personalidade INFJ?

O escritor, sendo ele próprio um INFJ, compartilha suas experiências pessoais e percepções para explorar e validar os desafios e pontos fortes exclusivos dos INFJs. Os leitores acharão o livro altamente relacionável

As três partes cobrem tudo o que é necessário saber sobre a personalidade INFJ, o que o torna um recurso completo para INFJs em uma jornada de autodescoberta

Bo chama a Parte III de "Coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu era mais jovem", tornando-a um guia excelente e realista para INFJs

O livro compartilha conselhos práticos da perspectiva dos INFJs para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos e aproveitarem a vida

4. A Divina Comédia de Dante Alighieri

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Dante Alighieri

Dante Alighieri Ano de publicação: 1320

1320 Tempo estimado de leitura: 6,5 horas

6,5 horas Ideal para: Pessoas que gostam de ler comentários morais e políticos sobre questões sociais

Pessoas que gostam de ler comentários morais e políticos sobre questões sociais Número de páginas: 798

798 Classificações: 4,7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Em A Divina Comédia, Dante Alighieri conduz alegoricamente os leitores pelo Inferno, Purgatório e Paraíso da vida cristã após a morte. A Divina Comédia foi escrita no início do século XIV e é dividida em três cânticos - Inferno, Purgatório e Paradiso. Ela acompanha a peregrinação épica do protagonista, homônimo do autor. Dante é guiado pelo poeta romano Virgílio e, mais tarde, por Beatriz, seu amor idealizado.

Em Inferno, Dante testemunha os nove círculos do Inferno, cada um representando pecados diferentes com punições correspondentes. o Purgatorio retrata a purificação das almas que sobem a montanha do Purgatório. Finalmente, Paradiso explora os reinos celestiais do Céu sob a orientação de Beatriz.

Em A Divina Comédia, Dante encontra figuras históricas e mitológicas que se envolvem em conversas profundas e perspicazes sobre teologia, moral e filosofia. Além de expressar as reflexões de Dante sobre o pecado, a redenção e a ordem divina, a obra-prima também é um comentário social e político sobre a natureza humana.

Citação do livro

Se o mundo atual se desviar, a causa está em você, em você ela deve ser procurada.

Dante Alighieri

**Por que recomendamos A Divina Comédia para o tipo de personalidade INFJ?

A sabedoria profunda e intelectual que envolve os temas de filosofia e existencialismo atenderá à sua necessidade de contemplação profunda e exploração intelectual

O uso de símbolos, metáforas e alegorias ressoa com seu interesse natural, permitindo uma interpretação rica e diferenciada da escrita

Os INFJs buscam conexões profundas e significativas nos relacionamentos, o que é demonstrado pelo amor idealizado entre Dante e Beatriz

O comentário moral e político embutido na rica literatura ressoa com o interesse do INFJ em questões sociais, busca de justiça e dinâmica de poder

5. The Organized Mind (A mente organizada): Thinking Straight in the Age of Information Overload, de Daniel J. Levitin

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 9 horas

9 horas Ideal para: Pessoas que procuram conselhos pessoais e profissionais específicos para INFJ

Pessoas que procuram conselhos pessoais e profissionais específicos para INFJ Número de páginas: 528

528 Classificações: 4.3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

A Era da Informação trouxe um mundo de conhecimento na ponta de nossos dedos. No entanto, esse súbito influxo de informações também é bastante perturbador - é difícil não se sentir como um navegador com muitas guias abertas. The Organized Mind discute esses desafios e compartilha percepções práticas sobre como as pessoas podem lidar com a sobrecarga de informações para manter o foco .

O autor Daniel Levitin, um neurocientista consagrado, cita um conjunto de pesquisas da neurociência, psicologia e economia comportamental. Ele oferece estratégias práticas para melhorar a tomada de decisões, reduzir a paralisia das decisões e o estresse e aumentar a produtividade.

O livro aborda tópicos como as limitações do cérebro humano ao processar informações, a importância da organização e do planejamento, o impacto da tecnologia em nosso funcionamento cognitivo e como aproveitá-la para facilitar a vida.

Em seguida, Levitin compartilha dicas e truques sobre como organizar espaços físicos e digitais, gerenciar o tempo de forma eficaz e tomar decisões mais inteligentes - sem todo o barulho.

Citação do livro

É como se nosso cérebro estivesse configurado para tomar um determinado número de decisões por dia e, quando atingimos esse limite, não conseguimos tomar mais nenhuma, independentemente da importância delas.

Daniel J. Levitin

Por que recomendamos The Organized Mind para o tipo de personalidade INFJ?

O livro é baseado em pesquisas científicas interdisciplinares e, portanto, atrai os INFJs que gostam de uma abordagem baseada em evidências para o autoaperfeiçoamento

Ele compartilha soluções práticas e acionáveis para gerenciar a sobrecarga de informações, que é a necessidade do momento, independentemente do tipo de personalidade

As estratégias compartilhadas no livro ajudarão os INFJs a tomar decisões mais sábias em suas vidas profissionais e pessoais, pois eles gostam de tomar decisões ponderadas

Os INFJs geralmente têm dificuldade em administrar seu tempo ou lidar com o estresse. Eles também se sentem facilmente estimulados e sobrecarregados. O livro pode ajudá-los a gerenciar esses desafios com mais eficiência

6. The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You (A pessoa altamente sensível: como prosperar quando o mundo o sobrecarrega), de Elaine N. Aron

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Ano de publicação: 1997

1997 Tempo estimado de leitura: 4 horas

4 horas Ideal para: Pessoas que desejam fortalecer seus relacionamentos interpessoais

Pessoas que desejam fortalecer seus relacionamentos interpessoais Número de páginas: 251

251 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Como os INFJs sentem as emoções mais intensamente, eles geralmente são bastante sensíveis. Em alguns casos, um INFJ também pode ser uma HSP (Highly Sensitive Person), complicando assim sua disposição sensível.

Se você for uma combinação INFJ-HSP, então The Highly Sensitive Person será seu livro favorito. A Dra. Elaine Aron, psicóloga de pesquisa clínica e autora, compartilha seus aprendizados e descobertas ao explorar a características de indivíduos altamente sensíveis . Ela compartilha percepções científicas sobre por que alguns indivíduos são sensíveis a estímulos como ruídos intensos, cheiros fortes e barulho.

A Dra. Aron discute os desafios que essas características apresentam e compartilha estratégias práticas de enfrentamento, autocuidado e prosperidade. O livro incentiva os HSIs a aceitarem suas habilidades exclusivas e desenvolver uma mentalidade produtiva apesar dos obstáculos.

Citação do livro

Ser altamente sensível não exclui, de forma alguma, a possibilidade de ser, à sua maneira, um sobrevivente tenaz.

Dra. Elaine Aron

**Por que recomendamos The Highly Sensitive Person para o tipo de personalidade INFJ?

Ele ajuda a entender e reconhecer melhor suas características, pontos fortes e desafios exclusivos, pois os INFJs e HSPs geralmente apresentam traços que se sobrepõem

Compartilha ferramentas valiosas e estratégias práticas de enfrentamento que os INFJs podem usar para lidar com a superestimulação e com as situações de sobrecarga para gerenciar a sensibilidade

Estuda o impacto dos traços das HSPs nos relacionamentos e compartilha percepções valiosas para que os INFJs fortaleçam seus relacionamentos interpessoais e promovam conexões significativas

O livro enfatiza a aceitação radical das peculiaridades das personalidades HSP e INFJ e celebra o valor único que essas personalidades trazem para a mesa

7. O Manual do INFJ: A Guide to and for the Rarest Myers-Briggs Personality Type (Guia para o mais raro tipo de personalidade de Myers-Briggs) por Marissa Baker

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Marissa Baker

Marissa Baker Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 1 hora

1 hora Ideal para: Qualquer pessoa que queira entender o tipo de personalidade INFJ

Qualquer pessoa que queira entender o tipo de personalidade INFJ Número de páginas: 70

70 Classificações: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

The INFJ Handbook é mais um guia de um colega INFJ dedicado a outros INFJs.

Com esse trabalho, Marissa Baker nos leva a uma exploração perspicaz, especificamente da perspectiva dos INFJs. Marissa compreende profundamente as características, os pontos fortes e os desafios exclusivos dos INFJs e compartilha percepções pessoais sobre como prosperar como um deles.

O livro aborda vários tópicos, desde relacionamentos, comunicação, estilos de gerenciamento e escolhas de carreira para o desenvolvimento pessoal. Cada tópico contém anedotas que podem ser relacionadas, conselhos práticos e palavras instigantes para ajudar os INFJs a navegar por diferentes aspectos de sua vida pessoal e profissional.

Citação do livro

Como perfeccionistas e idealistas, os INFJs estão constantemente se esforçando para melhorar as coisas. Quer se trate de um relacionamento em que investimos, de uma pessoa com quem nos importamos, de um projeto em que estamos trabalhando ou até mesmo de uma planta doméstica, os INFJs não desistirão até que tenham esgotado todas as possibilidades de melhoria.

Marissa Baker

Por que recomendamos The INFJ Handbook para o tipo de personalidade INFJ?

Ele compartilha percepções de primeira mão sobre a experiência do INFJ, o que o torna um guia confiável para outros INFJs

Abrange um conjunto abrangente de tópicos voltados para o INFJ, como comunicação, carreira, desenvolvimento pessoal etc., oferecendo orientação sobre aspectos específicos de suas vidas

O tom de apoio em todo o livro incentiva os INFJs a abraçar suas qualidades exclusivas e a gerenciar desafios de forma eficaz

8. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (Silêncio: o poder dos introvertidos em um mundo que não consegue parar de falar), de Susan Cain

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Susan Cain

Susan Cain Ano de publicação: 2012

2012 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Ideal para: Introvertidos que desejam estratégias práticas para uma comunicação eficaz

Introvertidos que desejam estratégias práticas para uma comunicação eficaz Número de páginas: 333

333 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Em um mundo dinâmico de múltiplos pontos de contato para interações de alta octanagem, os extrovertidos são frequentemente vistos como uma classe social superior. Em um contraste tranquilo, temos os introvertidos - aqueles que colocam o "eu" em INFJ.

Quiet, de Susan Cain, baseia-se em extensas pesquisas, estudos de caso e experiências pessoais para desafiar as percepções culturais dos introvertidos. Ela explora a ciência por trás da introversão e compartilha as diferenças entre introvertidos e extrovertidos com base na neurologia e na psicologia. Em seguida, Cain discute o preconceito da sociedade em relação à extroversão nos locais de trabalho e nos ambientes sociais, o que muitas vezes deixa o introvertido perdido.

Ela defende uma compreensão mais inclusiva dos traços de personalidade que celebre a singularidade de cada um. Para enfatizar seu ponto de vista, ela enumera as várias contribuições dos introvertidos para diferentes campos e apela para o reconhecimento e o aproveitamento dos pontos fortes inerentes aos introvertidos.

Citação do livro

Não há correlação alguma entre ser o melhor falante e ter as melhores ideias.

Susan Cain

Por que recomendamos Quiet para o tipo de personalidade INFJ?

O livro defende o reconhecimento da liderança introvertida eestilos de trabalho frequentemente incorporados pelos INFJs, como a escuta profunda, a empatia e a tomada de decisões ponderadas

Valida a necessidade de solidão e introspecção dos INFJs, pois eles geralmente valorizam um tempo sozinhos para recarregar as energias após as interações sociais

Os INFJs podem se beneficiar de estratégias práticas para uma comunicação e colaboração eficazes enquanto navegam na dinâmica social em ambientes pessoais e profissionais

9. Introvert Power (Poder dos introvertidos): Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength (Por que sua vida interior é sua força oculta), de Laurie Helgoe

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Ano de publicação: 2008

2008 Tempo estimado de leitura: 5,5 horas

5,5 horas Ideal para: Introvertidos que buscam os aspectos positivos da solidão

Introvertidos que buscam os aspectos positivos da solidão Número de páginas: 288

288 Classificações: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Continuando com o tema de lançar luz sobre indivíduos introvertidos, temos Introvert Power, de Laurie Helgoe, a seguir.

Como a maioria dos autores de nossa lista, Laurie compartilha seu relato pessoal como psicóloga e introvertida. Ela destaca os pontos fortes exclusivos dos introvertidos, como a reflexão profunda, as conexões significativas e a criatividade. Além de desafiar as normas sociais que favorecem a extroversão, ela apresenta argumentos poderosos a favor das características introvertidas.

O livro é um guia perspicaz para os introvertidos, incentivando-os a aceitar seu "eu" autêntico. Em um mundo que pode não necessariamente elogiar seus pontos fortes. Essa perspectiva positiva é fortalecedora para os introvertidos.

Citação do livro

Vamos esclarecer uma coisa: Os introvertidos não odeiam conversa fiada porque não gostam de pessoas. Odiamos conversa fiada porque odiamos a barreira que ela cria entre as pessoas.

Laurie Helgoe

Por que recomendamos Introvert Power para o tipo de personalidade INFJ?

Ele celebra a criatividade associada à introversão, que se destaca particularmente para os INFJs, que são naturalmente artísticos e imaginativos

É uma leitura fortalecedora que ajudará os INFJs a descobrirem sua força interior e resiliência enquanto equilibram o mundo interior com as expectativas externas

Dá um toque positivo à solidão, que geralmente é vista de forma negativa. Valida a necessidade do INFJ de passar um tempo sozinho para refletir e introspectar

10. 100 Days to Calm: A Journal for Finding Everyday Tranquility (Um diário para encontrar a tranquilidade cotidiana), de Amy Leigh Mercree

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 5-10 minutos por exercício

5-10 minutos por exercício Ideal para: Aqueles que buscam um melhor espaço para a cabeça

Aqueles que buscam um melhor espaço para a cabeça Número de páginas: 208

208 Classificações: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

O INFJ ansioso e estressado geralmente encontra conforto na meditação e no diário. Se for o seu caso, experimente escrever um diário com 100 Days to Calm.

Nesta apostila, Amy Leigh Mercree compilou uma coleção de sugestões de diários, exercícios e reflexões para infundir paz e tranquilidade na vida cotidiana. Pense nisso como seu caminho para o bem-estar emocional e mental.

O diário aborda a atenção plena, a gratidão e o autocuidado para injetar calma apesar dos vários desafios da vida. Você também encontrará dicas práticas entre os exercícios de escrita para promover o equilíbrio emocional e a paz. Se estiver procurando um companheiro confiável para tornar a atenção plena um hábito e levar um estilo de vida sereno, este deve ser seu livro favorito!

Citação do livro

Quando você literalmente para para cheirar as flores, rejuvenesce a si mesmo e às pessoas ao seu redor.

Amy Leigh Mercree

Por que recomendamos 100 Days to Calm para o tipo de personalidade INFJ??

Os INFJs podem praticar sistematicamente a atenção plena por meio deste livro. A jornada gradual de 100 dias se alinha com sua necessidade de propósito eautodisciplina para alcançar o sucesso* O diário guiado ajudará os INFJs a se concentrarem em encontrar a calma em sua rotina diária, combinando com seu desejo de bem-estar e equilíbrio holísticos

É um santuário particular para que os INFJs expressem seus pensamentos, sentimentos e aspirações, atendendo à necessidade de expressão criativa e introspectiva em um espaço seguro

O diário fundamenta os INFJs na realidade e promove um espaço mental positivo por meio de afirmações e mensagens edificantes

11. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Ano de publicação: 1943

1943 Tempo estimado de leitura: 1,5 horas

1,5 horas Ideal para: Pessoas que apreciam a beleza dos pequenos momentos cotidianos

Pessoas que apreciam a beleza dos pequenos momentos cotidianos Número de páginas: 96

96 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4,32/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, é um clássico eterno. Ele conta as aventuras de um jovem príncipe que viaja de um planeta para outro e conhece vários habitantes. Cada personagem peculiar desempenha um papel central em uma série de histórias, compartilhando profundas lições de vida que permanecem com o príncipe.

A novela explora os temas do amor e da amizade por meio de encontros caprichosos e conversas comoventes. Ao ler o livro, você se verá refletindo sobre as maravilhas da infância, as complexidades dos relacionamentos humanos e a beleza da imaginação.

O estilo de escrita e a profundidade alegórica fazem do livro uma obra-prima, mesmo após 80 anos de sua publicação.

Citação do livro

Todos os adultos já foram crianças... mas apenas alguns deles se lembram disso.

Antoine de Saint-Exupéry

Por que recomendamos O Pequeno Príncipe para o tipo de personalidade INFJ?

O Pequeno Príncipe é um empático em uma jornada de autodescoberta e compreensão, equilibrando idealismo e realidade. Nada seria mais adequado para os INFJs

A narrativa imaginativa e caprichosa atrairá a criança interior do INFJ. Ela nutre a admiração infantil, a curiosidade natural, a inocência e a diversão presentes nos INFJs

O Pequeno Príncipe valoriza conexões emocionais profundas com os outros - seres humanos, animais e até mesmo plantas. Esse tema ressoa com o amor do INFJ por esses vínculos

A história fala sobre a beleza dos pequenos momentos cotidianos que muitas vezes não são apreciados. Isso se alinha com a capacidade do INFJ de descobrir o extraordinário no comum, pois ele está mais sintonizado e consciente de tudo ao seu redor

13. Jane Eyre, de Charlotte Brontë

via Goodreads

Sobre o livro

Autor: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Ano de publicação: 1847

1847 Tempo estimado de leitura: 9,5 horas

9,5 horas Ideal para: Aficionados por romances de época

Aficionados por romances de época Número de páginas: 532

532 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4,15/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

Em Jane Eyre, Charlotte Brontë tece uma história convincente sobre amor, moralidade, classe social, papéis de gênero e a busca pela independência. O Bildungsroman conduz o leitor por uma jornada tumultuada que é a vida e as lutas de Jane Eyre.

Órfã e maltratada quando criança, Jane passa por dificuldades para estudar e, ao mesmo tempo, desenvolve uma forte bússola moral e resiliência. Ela consegue um cargo de governanta em Thornfield Hall, onde conhece o enigmático e taciturno Sr. Rochester. Seu relacionamento complexo e em evolução testa a convicção moral de Jane.

Durante a leitura do livro, você encontrará elementos góticos em toda a narrativa, que contribuem para a atmosfera misteriosa e sinistra de Thornfield Hall. Bronte também fará com que você debata entre a razão, o arbítrio individual e as expectativas da sociedade, além da busca por identidade e pertencimento.

Citação do livro

Eu sempre preferiria ser feliz a ser digno.

Charlotte Brontë

Por que recomendamos Jane Eyre para o tipo de personalidade INFJ?

O livro explora personagens ricos, cheios de nuances e intrincados que levarão os INFJs a seus complexos mundos internos

A esperança, a resiliência e as fortes convicções morais de Jane Eyre, mesmo diante da adversidade, atrairão o senso de força interior e justiça do INFJ

Como os INFJs geralmente são atraídos por romances históricos e de época, eles acharão intrigante o contexto vitoriano do livro e as normas sociais correspondentes

Os temas de independência, empoderamento, busca de identidade, redenção e perdão ajudam o livro a atingir todos os pontos ideais dos livros para INFJs

14. And Then There Were None (E Depois Não Havia Nenhum), de Agatha Christie

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Agatha Christie

Agatha Christie Ano de publicação: 1939

1939 Tempo estimado de leitura: 4,5 horas

4,5 horas Ideal para: Pessoas que gostam de mistérios complexos

Pessoas que gostam de mistérios complexos Número de páginas: 264

264 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Um resumo sem spoilers

And Then There Were None é um thriller policial de quarto trancado da maestrina de mistérios Agatha Christie.

A história começa com dez estranhos atraídos para uma ilha isolada sob diferentes pretextos. Ao chegarem, descobrem que seu anfitrião desapareceu e encontram uma mensagem gravada acusando cada um deles de um assassinato pelo qual a justiça não foi feita. Presos na ilha sem meios de escapar, os personagens são atormentados pelo medo, pela paranoia e pela culpa. A atmosfera sinistra se intensifica à medida que cada personagem é morto de forma a refletir a canção infantil Ten Little Soldiers. À medida que o número de sobreviventes diminui, todos devem confrontar seu passado secreto e sombrio antes que seja tarde demais.

And Then There Were None é um livro que você não conseguirá largar quando começar a ler. Esse enigma o deixará na ponta do seu assento até a última página!

Citação do livro

Mas agora percebo que nenhum artista pode se satisfazer apenas com a arte. Existe um desejo natural de reconhecimento que não pode ser negado.

Agatha Christie

**Por que recomendamos And Then There Were None para o tipo de personalidade INFJ?

Os INFJs adoram mistérios e quebra-cabeças. Esse livro icônico deixou um impacto duradouro no gênero com suas reviravoltas inesperadas, tornando-o o favorito de todos

O livro é um testemunho das habilidades de observação social de Christie, com as quais os INFJs se identificarão, o que não é surpreendente, pois ela mesma era uma INFJ

Apresenta personagens complexos com histórias de fundo intrincadas, segredos e motivações ocultas que os INFJs apreciarão

A dinâmica de grupo inconstante e a exploração de como os indivíduos reagem sob pressão proporcionam aos INFJs percepções únicas sobre a natureza humana e as expectativas da sociedade

Escolhendo os livros certos para INFJs e aplicando seus aprendizados

A leitura desempenha um papel central no mundo de todo INFJ. A escolha de livros ou histórias vai além do mero entretenimento; para eles, os livros são um caminho para a autorreflexão e o crescimento pessoal. A literatura desempenha um papel transformador na formação de suas perspectivas, valores e escolhas.

Tendo isso em mente, aqui estão algumas maneiras pelas quais os INFJs podem escolher os livros certos e aplicar seus aprendizados:

Explore gêneros diversos , desde não-ficção filosófica até ficção instigante. Quanto mais você ler, mais crescerá

, desde não-ficção filosófica até ficção instigante. Quanto mais você ler, mais crescerá Participe de clubes de leitura ou participe de discussões literárias com outros INFJs para compartilhar seus insights, obter perspectivas diversas e descobrir novos livros

ou participe de com outros INFJs para compartilhar seus insights, obter perspectivas diversas e descobrir novos livros Inscreva-se em desafios de leitura , como o desafio de leitura 52 Book Club, que compartilha uma leitura baseada em um promptlista de tarefas com exemplos para manter a consistência e a motivação

, como o desafio de leitura 52 Book Club, que compartilha uma leitura baseada em um promptlista de tarefas com exemplos para manter a consistência e a motivação Participar de fóruns on-line, comunidades e outras plataformas em que os INFJs possam aproveitar o conhecimento compartilhado de leitores globais para adicionar os livros certos à sua lista de livros para ler

em que os INFJs possam aproveitar o conhecimento compartilhado de leitores globais para adicionar os livros certos à sua lista de livros para ler Manter um diário reflexivo para registrar seus pensamentos, emoções, percepções e reações durante a leitura para internalizar o aprendizado

para registrar seus pensamentos, emoções, percepções e reações durante a leitura para internalizar o aprendizado Buscar ativamente oportunidades para aplicar as lições dos livros em cenários do mundo real

para aplicar as lições dos livros em cenários do mundo real Desenvolva o hábito de aprendizagem contínua reservando um tempo dedicado à leitura. Você também pode praticar a definição de metas e o planejamento com ferramentas comosoftware de gerenciamento de tarefas ## Sua personalidade molda o mundo ao seu redor

A leitura é o alimento da alma do INFJ. Ela molda sua personalidade e, por sua vez, molda o mundo ao seu redor.

Como planejadores e organizadores obsessivos, com foco interno como seu ponto forte, os INFJs ainda podem ter dificuldades para se sintonizar com o mundo externo de distrações. O gerenciamento do tempo e a multitarefa são pontos fracos em sua armadura.

Acredite ou não, ferramentas personalizadas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp podem ajudar. Como? Aqui estão algumas ilustrações práticas de sua utilidade:

Mantenha-se organizado com a caixa de entrada renovada do ClickUp - navegue por suas prioridades e trabalhe

Organize suas tarefas (seja uma lista de leitura ou suas tarefas diárias no trabalho) comoTarefas do ClickUpcodifique-as por tipo e priorize-as. Esse nível de estrutura o ajudará a se manter organizado e no topo das coisas

Organize sua biblioteca como quadros Kanban no ClickUp

Defina objetivos, prazos e lembretes pessoais e profissionais no ClickUp. Visualize seu progresso como um quadro KanbanQuadro Kanban no ClickUp e comemore cada vez que você passar algo de "trabalhando nisso" para "feito"!

pessoais e profissionais no ClickUp. Visualize seu progresso como um quadro KanbanQuadro Kanban no ClickUp e comemore cada vez que você passar algo de "trabalhando nisso" para "feito"! Como os INFJs adoram fazer suas próprias coisas, você gostará de poder personalizar o ClickUp para atender às suas preferências. Escolha como deseja que as coisas sejam mostradas a você; com mais de15 visualizações diferentes do ClickUp para escolher, há algo para cada tipo de personalidade. Você também pode usarCampos personalizados no ClickUp para criar sua maneira de organizar e rastrear seu trabalho.

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes (ou suas resenhas de livros)

UseDocumentos do ClickUp para anotar seus pensamentos , reflexões e aprender com seus livros. No trabalho, use o recurso para criar e compartilhar bases de conhecimento (você sabe que adora isso!) e documentos de todos os tipos com estilo bonito.

, reflexões e aprender com seus livros. No trabalho, use o recurso para (você sabe que adora isso!) e documentos de todos os tipos com estilo bonito. Está tendo problemas para se manter organizado? Crielistas de tarefas e checklists para tudo, desde sua pilha de livros para ler e organizar a viagem até suas ideias para a próxima reunião da equipe.

Pessoais ou profissionais, as aplicações do ClickUp são infinitas. Use-o da maneira que você quiser. Diríamos mais, mas sabemos que os INFJs adoram explorar, portanto, deixaremos que você mesmo confira a plataforma. Experimente gratuitamente hoje mesmo!

FAQs

**1. Qual é o melhor livro sobre INFJ?

A preferência do INFJ pode variar, e é por isso que não existe um "melhor" livro para todos. Explore os livros da lista compartilhada acima para descobrir o que funciona para você.

**2. Qual é o melhor gênero para INFJ?

Os INFJs geralmente adoram livros que exploram emoções humanas, relacionamentos e introspecção. Os gêneros de fantasia, literatura, ficção histórica, psicologia, filosofia e autoajuda atraem especificamente os INFJs.

**3. De quais tópicos os INFJs gostam?

Os INFJs são atraídos por temas como empatia, o sentido da vida, psicologia, literatura, justiça social, espiritualidade e crescimento pessoal.