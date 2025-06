Como os projetos de controle de tempo com o Time Doctor podem torná-lo mais eficiente

Digamos que você, como gerente de projetos, esteja procurando uma maneira de acompanhar o progresso dos seus funcionários enquanto eles trabalham nos projetos atribuídos.

Em primeiro lugar, você não quer parecer muito invasivo. Além disso, as coisas podem facilmente sair pela culatra. Lembre-se de que hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Não seria difícil para um funcionário expor você nas redes sociais por causa de alguma violação real ou imaginária do protocolo da empresa.

É melhor ser direto desde o início... ponto final! Informe aos seus funcionários o motivo pelo qual você está usando um sistema de controle de tempo.

Informe-os de que não se trata de espionagem e que isso é benéfico para gerenciar a produtividade do projeto, o que, em última análise, beneficia a eles e à empresa.

Neste artigo, vamos nos concentrar nos benefícios do uso de ferramentas de controle de tempo para sua empresa.

1. Reduzir custos

Usar um sistema de controle de tempo ajudará a gerenciar o tempo que seus funcionários dedicam aos projetos atribuídos. Por padrão, o software de controle de tempo também expõe atrasos no projeto e o que precisa ser melhorado, diminuindo assim erros dispendiosos.

Além disso, sem o software adequado, sua empresa pode perder receita simplesmente devido a imprecisões. Portanto, é muito provável que erros manuais custem caro. A instalação de um software de controle de tempo otimizará essencialmente o tempo de trabalho e os dados de participação, tornando sua força de trabalho mais produtiva e econômica.

Na verdade, você poderia facilmente aproveitar um dia inteiro de trabalho – cerca de 8 horas – implementando um software de controle de tempo que permite que seus funcionários se concentrem em aspectos mais exigentes do trabalho.

2. Melhora as operações diárias

As operações diárias da sua empresa melhorarão muito com um software de controle de tempo. Você estará mais bem equipado para planejar projetos, o tempo gasto neles e quais medidas tomar para operações futuras.

Tenha em mente que seus queridos funcionários não estarão atentos a cada minuto do dia. É assim que as coisas são. Um pouco de flexibilidade e uma atitude calma são recomendados. Sejamos realistas, se um funcionário não pode atender a um chamado da natureza sem permissão, é hora de uma mediação séria entre a empresa e o funcionário!

No entanto, ferramentas e modelos de controle de tempo podem criar uma vibração positiva e uma sensação de confiança em seus funcionários. Cabe a você deixar claro que o software de monitoramento não tem como objetivo penalizar ninguém, mas sim aumentar a eficiência e responsabilizar sua empresa.

Os funcionários remotos se sentirão mais inspirados e se tornarão mais eficientes. Trata-se também de fazer parte de uma equipe, mesmo que estejam trabalhando remotamente, e de estar mais bem informado. O software de controle de tempo dá aos funcionários independência e maior confiança, à medida que se tornam mais focados e capazes.

Bônus: ferramentas de monitoramento de funcionários para usuários de Mac!

3. Ajuda a avaliar o valor do cliente mais rapidamente

Os aplicativos de controle de tempo também ajudarão você a avaliar o valor do cliente mais rapidamente. É um fato incômodo que o progresso da sua empresa dependa literalmente da participação econômica dos seus clientes. Não há muito espaço para sensibilidades, então é melhor não ser insensível quando se trata da receita da empresa.

Não se trata de abandonar clientes em favor de outros mais lucrativos... OK, não é bem assim. É tudo uma questão de prioridades. Se um cliente traz uma receita substancial para o seu negócio e você tem outro cliente que entra em contato de vez em quando, bem, você terá que tomar algumas decisões sérias sobre prioridades. Caso contrário, você pode acabar ficando sem negócio algum.

Dica: por que não impressionar seu cliente, concedendo-lhe acesso ao progresso passo a passo dos dados do projeto? Com a tecnologia, isso é possível. Você pode personalizar facilmente os recursos para não revelar demais, mas apenas o suficiente para manter seu cliente confiante em sua experiência.

Integração do Time Doctor e do ClickUp

Dois softwares baseados em nuvem altamente recomendados são o Time Doctor e o ClickUp. Juntos, essa dupla dinâmica oferece um mecanismo dois em um para um controle de tempo eficiente e preciso.

A integração do software de controle de tempo da extensão do Chrome do Time Doctor no ClickUp permite acesso rápido aos dados de tempo acumulados em relação aos projetos concluídos pelos seus funcionários.

Em grande medida, o Time Doctor funciona como um centro nervoso. Ele reúne dados aplicáveis do ClickUp e fornece um resumo abrangente do que seus funcionários estão fazendo enquanto trabalham nos projetos.

Aqui está uma prévia de vários recursos importantes do ClickUp e do Time Doctor separadamente:

ClickUp

Funciona como um programa de trabalho de gerenciamento de projetos baseado em nuvem para diversos grupos de funcionários e empresas

Versão gratuita conveniente que oferece recursos essenciais não encontrados em versões pagas de programas de software, como colaboração em tempo real, painéis, revisão e suporte 24 horas por dia

Adequado para freelancers, equipes e empresas de todos os tamanhos

Comando de painel profissional que fornece visuais e dados extraordinários diretamente do painel de controle

Designe tarefas aos participantes do projeto, supervisione projetos para clientes, interaja com colegas de trabalho em documentos e muito mais

O ClickUp oferece várias ferramentas e recursos que cumprem os objetivos do local de trabalho de maneira eficiente e conveniente. Na verdade, a empresa de software se mantém atualizada lançando recursos adicionais todas as semanas e seleciona os recursos mais benéficos de acordo com o feedback recebido.

Os usuários podem observar projetos e dados em um formato de visualização múltipla para aumentar a percepção e agilizar o acompanhamento. Por exemplo, os funcionários podem escolher entre uma visualização de atividades, visualização em tabela, visualização em linha do tempo, visualização em caixa para painéis, visualização em mapa e muito mais!

O espaço de trabalho dos funcionários é facilmente modificável, os detalhes do status do trabalho são claros, cores e temas para estética visual estão disponíveis, etc. Um concorrente formidável entre as ferramentas de gerenciamento de projetos, o ClickUp é benéfico para pequenas e médias empresas, equipes e empreendedores individuais interessados em gerenciamento de projetos online individual, soluções de trabalho em equipe e produtividade extensiva.

Time Doctor

Oferece um controle de tempo preciso e inovador

Avaliação e documentação da produtividade dos funcionários

Captura de tela e dinâmica de gravação

Controle de tempo, cálculo de horas extras e programação de funcionários

Software multidimensional de controle de tempo incorporado ao CRM e eficácia de marca branca

Gerenciamento de calendário, FMLA/família, médico, licença, acompanhamento de ações, acompanhamento de fuso horário e muito mais

Como funciona o Time Doctor?

O Time Doctor é uma ferramenta SaaS de controle de tempo e gerenciamento de desempenho compatível com mais de 60 aplicativos distintos de gerenciamento de projetos e produtividade.

Além disso, como um software multifuncional de controle de tempo, as análises de gerenciamento de tempo do Time Doctor são bastante impressionantes! As métricas de controle essenciais incluem temporizadores de início e fim, monitoramento de sites e uso de aplicativos, atividade do teclado e mouse, tempo dedicado a projetos e tarefas e muito mais!

A base da colaboração entre o ClickUp e a extensão do Chrome do Time Doctor é a facilidade de reunir dados precisos sobre o tempo de acordo com as tarefas concluídas pela sua equipe do ClickUp. Detalhes importantes do projeto são divulgados, oferecendo um resumo geral do que seus funcionários estão fazendo.

Sua empresa permanece atualizada e bem informada sobre a participação dos funcionários no trabalho, os investimentos em projetos são melhor compreendidos e distribuídos de maneira mais uniforme, o faturamento é menos complicado e a eficiência é aumentada.

Conclusão

Se sua empresa precisa de gerenciamento de projetos, monitoramento de funcionários, melhores aplicativos de comunicação ou funcionalidade de trabalho compartilhado, o software de controle de tempo ajuda a otimizar os procedimentos, tornando sua empresa mais eficiente e lucrativa.

Com soluções projetadas especificamente para rastrear instintivamente os movimentos digitais no trabalho, sua empresa pode visualizar claramente a atividade dos funcionários, desenvolver mais consciência sobre a eficiência e avaliar a conduta no trabalho e os padrões eficazes que, em última análise, resultam em mudanças construtivas.

Dê um dos melhores passos para o seu negócio. Comece hoje mesmo o seu teste gratuito com a ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp, aprimorada pela extensão Time Doctor!