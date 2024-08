10 melhores livros sobre hábitos para aprender e desenvolver hábitos duradouros

Os hábitos são arquitetos invisíveis, moldando silenciosamente nossas ações, pensamentos e, em última análise, nossas vidas.

Ao dominar a arte da formação de hábitos, você pode alcançar o crescimento pessoal, uma mentalidade produtiva e uma vida plena.

Se você deseja melhorar sua saúde, aprimorar sua criatividade ou atingir metas ambiciosas, o livro certo pode atuar como sua bússola nessa jornada transformadora.

Compilamos uma lista de 10 livros que o ensinarão a desenvolver hábitos saudáveis para melhorar sua vida.

10 melhores livros sobre hábitos para ler em 2024

Mergulhe nessas 10 leituras poderosas, meticulosamente selecionadas para equipá-lo com estratégias práticas e perspectivas perspicazes sobre o poder da mudança de hábitos:

1. Hábitos atômicos, de James Clear

via Amazon

Autor: Jamеs Clear

Jamеs Clear Número de páginas: 270

270 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 3 horas e 55 minutos

3 horas e 55 minutos Classificações: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Você quer mudar sua vida para melhor, mas não sabe por onde começar? Se sim, este livro é para você. Hábitos Atômicos é um best-seller nº 1 do New York Times que revela os segredos da formação de hábitos com base em pesquisas de ponta e exemplos da vida real.

As quatro leis de mudança de comportamento de Clear - estímulo, desejo, resposta e recompensa - e dicas práticas fazem deste livro um recurso valioso para qualquer pessoa que esteja buscando uma mudança duradoura. Você também descobrirá o segredo não tão óbvio de como fazer pequenas melhorias incrementais que, com o passar do tempo, geram grandes resultados.

Se você deseja perder peso, aumentar sua produtividade, melhorar seus relacionamentos ou atingir qualquer outro objetivo, este livro mostrará como aproveitar o poder dos hábitos atômicos.

Citação do livro

_Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para dar a si mesmo permissão para ser feliz. Você pode ficar satisfeito a qualquer momento em que seu sistema estiver funcionando

Jamеs Clear

Principais conclusões do Atomic Habits

Concentre-se em mudanças pequenas e sustentáveis em vez de metas drásticas

Faça com que seus hábitos sejam fáceis de começar e difíceis de parar. Use dicas e recompensas para acionar e reforçar seu comportamento

Acumule bons hábitos aos já existentes para facilitar a implementação

O que os leitores dizem

"Seguir as etapas simples apresentadas neste livro melhorou a maneira como defino e atinjo metas para meus negócios e minha transformação pessoal, a maneira como vejo e realizo as atividades diárias relacionadas à minha saúde e bem-estar e à minha vida pessoal."

2. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen R. Covey

via Amazon

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Número de páginas: 464

464 Ano de publicação: 1989

1989 Tempo estimado de leitura: 6 horas e 41 minutos

6 horas e 41 minutos Classificações: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



O que torna algumas pessoas mais bem-sucedidas do que outras? Como você pode atingir seus objetivos e viver uma vida significativa? Essas são algumas das perguntas que este livro responde.

Esse clássico sobre o poder do hábito explora princípios atemporais para a eficácia pessoal e profissional. Os sete hábitos de alto desempenho de Covey, da independência à sinergia, fornecem uma estrutura para uma vida plena e produtiva.

Este livro ensina a você como

desenvolver hábitos de trabalho

que o ajudarão a se tornar mais proativo, independente, interdependente e sinérgico. Você também descobrirá como alinhar suas ações com seus valores, comunicar-se de forma eficaz e resolver problemas de forma criativa.

Citação do livro

Semeie um pensamento, colha uma ação; semeie uma ação, colha um hábito; semeie um hábito, colha um caráter; semeie um caráter, colha um destino.

Stephen R. Covey

Principais conclusões dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes

Mude seus paradigmas e princípios. Adote uma mentalidade de responsabilidade, iniciativa e visão

Adote a ética do caráter. Construa seu caráter com base em valores universais e duradouros, não em traços superficiais

Domine os sete hábitos para alcançar a realização pessoal, construir relacionamentos mais sólidos e contribuir de forma significativa para as comunidades e organizações

O que os leitores dizem

"Definitivamente, recomendo este livro para qualquer pessoa que esteja tentando estabelecer hábitos melhores. Eles podem ser resumidos em apenas uma ou duas páginas, mas ler o livro inteiro realmente ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Definitivamente, eu recomendaria este livro a todos que desejam melhorar sua vida."

3. Mudança: Como mudar as coisas quando a mudança é difícil, de Chip & Dan Heath

via Amazon

Autores: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Número de páginas: 305

305 Ano de publicação: 2010

2010 Tempo estimado de leitura: 5 horas e 40 minutos

5 horas e 40 minutos Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Mudar é difícil, mas não é impossível. Essa é a mensagem deste livro, que explora a psicologia da mudança e como superá-la. Os autores usam a metáfora do cavaleiro e do elefante para ilustrar os dois aspectos de nossa mente: o racional e o emocional.

Eles também introduzem o conceito de Caminho, que representa o ambiente e a situação. A compreensão desses três elementos o ensina a direcionar o Cavaleiro, moldar o Elefante e abrir o Caminho para uma mudança bem-sucedida.

Os autores oferecem estratégias práticas para formar hábitos, mudar o comportamento e motivar indivíduos e organizações a adotar mudanças positivas.

Citação do livro

_Por que os hábitos são tão importantes? Eles são, em essência, o piloto automático comportamental

Chip Heath

Principais conclusões do Switch

O cavaleiro, o elefante e o caminho: Compreender as forças internas que influenciam o comportamento humano

Direcionar o cavaleiro: Motivar a parte racional de sua mente por meio de fatos e dados

Moldar o elefante: Lidar com a resistência emocional por meio de reforço positivo e direção clara

O que os leitores dizem

"Switch" ensina um processo específico para implementar mudanças. Ele é voltado predominantemente para a mudança em uma organização, mas poderia ser facilmente aplicado à vida em geral. Os autores o escreveram especificamente para pessoas com recursos limitados e pouca autoridade."

4. Tiny Habits, de B.J. Fogg

via Amazon

Autor: B.J. Fogg

B.J. Fogg Número de páginas: 320

320 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 5 horas e 55 minutos

5 horas e 55 minutos Classificações: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Você acha que mudar seus hábitos é difícil? Pense de novo. Este livro o ensina a criar pequenos hábitos que podem transformar sua vida. Pequenos hábitos são ações pequenas, fáceis e específicas que você pode realizar em menos de um minuto.

Eles se baseiam em seu comportamento e motivação existentes, exigindo pouco esforço ou força de vontade. Ao criar pequenos hábitos ao longo do tempo, você pode obter resultados de longo prazo, como melhorar sua saúde, construir riqueza ou promover relacionamentos íntimos.

Citação do livro

Para criar hábitos bem-sucedidos e mudar seu comportamento, você deve fazer três coisas. Parar de julgar a si mesmo. Pegar suas aspirações e dividi-las em pequenos comportamentos. Aceitar os erros como descobertas e usá-los para seguir em frente._

B.J. Fogg

Principais conclusões do Tiny Habit

Comece com hábitos tão pequenos que é quase impossível resistir a eles

Concentre-se em tornar os hábitos agradáveis e gratificantes

Combine novos hábitos com rotinas existentes para facilitar a implementação

O que os leitores dizem

"O livro 'Tiny Habits' é baseado na pesquisa inovadora sobre hábitos do professor BJ Fogg, de Stanford. BJ Fogg. O livro oferece uma compreensão aprofundada, porém de fácil leitura, da ciência por trás dos hábitos. Em seguida, sugere estratégias e ferramentas práticas para inculcar um novo hábito ou livrar-se de um indesejável. Escrito em um estilo coloquial, com muitos exemplos da própria vida do autor e de várias outras pessoas que adotaram o Método dos Pequenos Hábitos, o livro é uma leitura interessante. Estou feliz por tê-lo adquirido."

5. The Creative Habit (O Hábito Criativo): Learn It and Use It for Life, de Twyla Tharp

via Amazon

Autor: Twyla Tharp

Twyla Tharp Número de páginas: 256

256 Ano de publicação: 2003

2003 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 40 minutos

4 horas e 40 minutos Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



A criatividade não é um dom; é um hábito. Essa é a premissa deste livro, escrito por uma das mais famosas coreógrafas de nosso tempo. Twyla Tharp revela como ela desenvolveu seu hábito criativo ao longo de décadas de trabalho artístico e como você pode fazer o mesmo.

Esse livro inspirador incentiva os leitores a superar a dúvida, desenvolver disciplina e adotar uma mentalidade de crescimento. Você também terá acesso a dezenas de exercícios e desafios que o ajudarão a explorar seu potencial criativo em qualquer campo.

Citação do livro

Leitura, conversas, ambiente, cultura, heróis, mentores, natureza - tudo isso são bilhetes de loteria para a criatividade. Raspe-os e você descobrirá o tamanho do prêmio que ganhou._

Twyla Tharp

Principais conclusões sobre o Hábito Criativo

Cultivar uma rotina diária que priorize a criatividade

Adote a autodisciplina e supere o medo do fracasso

Encontre inspiração em diversas fontes e desafie-se constantemente

O que os leitores dizem

"Talvez haja algo em você que precise ser seguido e nutrido. Twyla chama isso de DNA Criativo e eu me pergunto se todo mundo tem isso de alguma forma. Isso significa que seu pensamento está ligado a um ou outro tipo de arte. Se você vê uma imagem e começa a inventar histórias em sua mente, você pode ser um escritor. Se a imagem o faz ouvir música em seus pensamentos, você é um músico. Conceito interessante.

_Este livro também dá dicas sobre como lidar com os problemas maiores e menores de um artista, como um bloqueio criativo ou o que fazer quando o corpo não permite mais tudo

6. Dollars And Sense, de Dan Ariely e Jeff Kreisler

via Amazon

Autores: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Número de páginas: 288

288 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 5 horas e 15 minutos

5 horas e 15 minutos Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Este livro se aprofunda na psicologia do dinheiro, revelando como nossos preconceitos e emoções influenciam as decisões financeiras. Ele revela nossos erros comuns com dinheiro, como gastar demais, economizar de menos e cair em descontos.

Ele também fornece conselhos práticos sobre como tomar melhores decisões financeiras e desenvolver hábitos financeiros mais saudáveis. Se você deseja economizar mais, gastar menos ou investir com sabedoria, este livro o ajudará a entender sua mente financeira e a melhorar sua vida financeira.

Citação do livro

_O que você compraria? Uma camisa social ao preço de US$ 60 ou a mesma camisa social, ao preço de US$ 100, mas "Em promoção! 40% de desconto! Apenas US$ 60!"?

Dan Ariely

Dollars And Sense key takeaways

Domine o "dragão do desconto" Pergunte a si mesmo se você compraria o item com desconto pelo preço total e se realmente precisa dele. Pense no que mais você poderia fazer com esse dinheiro

Prepare suas finanças para o futuro. Informe seus amigos ou familiares sobre suas metas financeiras para que possam prestar contas

Simplifique seu orçamento. Controle os gastos em áreas como moradia, alimentação e transporte. Aloque 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança/dívida

O que os leitores dizem

"Dollars and Sense é um excelente livro que ajuda os leitores a explorar sua relação com o dinheiro e por que eles têm os hábitos de gastos que têm. Dois terços do livro são dedicados a descobrir os comportamentos por trás de nossos hábitos de consumo e a mostrar às pessoas como reconhecer esses comportamentos. O último 1/3 do livro se concentra em possíveis soluções e mudanças que podemos fazer para gastar melhor nosso próprio dinheiro. Recomendo este livro se você quiser entender seus próprios hábitos e padrões de gastos."

7. You Are Not Your Brain (Você não é seu cérebro): You Are Not Your Brain: The 4-Step Control Method for Rewiring Your Brain to Break Bad Habits and Reprogram Your Life (Você não é seu cérebro: o método de controle em quatro etapas para reconectar seu cérebro e acabar com os maus hábitos e reprogramar sua vida), de Jeffrey M. Schwartz

via Amazon

Autor: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Número de páginas: 384

384 Ano de publicação: 2011

2011 Tempo estimado de leitura: 6 horas e 41 minutos

6 horas e 41 minutos Classificações: 4.6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Você já sentiu que seu cérebro está trabalhando contra você? Você luta contra maus hábitos, pensamentos negativos ou comportamentos prejudiciais à saúde que parece não conseguir mudar? Esses são alguns dos problemas que este livro o ajudará a resolver.

you Are Not Your Brain_ revela como seu cérebro pode enganá-lo e sabotar seu bem-estar. Ele também mostra como recuperar o controle de sua mente e de sua vida usando um método comprovado de quatro etapas.

Citação do livro

A experiência de aprender a reetiquetar, reenquadrar, reorientar e revalorizar foi reveladora para eles, pois lhes permitiu ver que seu tempo poderia ser mais bem empregado em outras atividades e de maneira mais saudável.

Jeffrey M. Schwartz

Você não é o seu cérebro - principais conclusões

Reconheça a "mente do hábito" e seus gatilhos. Identificar as mensagens falsas e os impulsos que seu cérebro lhe envia, como "não consigo fazer isso" ou "preciso disso agora

Aprender a "religar" seu cérebro por meio da consciência e da atenção plena

Desenvolver a autocompaixão e a aceitação como parte do processo de mudança

Crie novos hábitos que apoiem suas metas e valores

O que os leitores dizem

_"A compreensão da pesquisa científica contida neste livro permitiu que eu percebesse rapidamente quando meu cérebro está enviando mensagens que simplesmente não são verdadeiras em termos de minha realidade objetiva, e torna muito mais fácil para mim redirecionar minha atenção para algo que me acalme

8. The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It (O Instinto da Força de Vontade: Como funciona o autocontrole, por que ele é importante e o que você pode fazer para obtê-lo mais) por Kelly McGonigal

via Amazon

Autor: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Número de páginas: 290

290 Ano de publicação: 2011

2011 Tempo estimado de leitura: 5 horas e 20 minutos

5 horas e 20 minutos Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Você quer ter mais força de vontade para resistir às tentações, superar a procrastinação e atingir suas metas? Se sim, este livro é para você. The Willpower Instinct é um guia com base científica que revela como a força de vontade funciona e como melhorá-la.

Você aprenderá a desafiar os mitos e as concepções errôneas sobre a força de vontade, como a ideia de que ela é um recurso limitado que se esgota. Você também descobrirá como usar o poder das emoções positivas, da atenção plena, da autocompaixão e da motivação para aumentar sua força de vontade e sua resiliência.

Citação do livro

Uma prática curta que você faz todos os dias é melhor do que uma prática longa que você continua adiando para amanhã.

Kelly McGonigal

Principais conclusões do Instinto de Força de Vontade

A força de vontade não é um recurso finito, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida

O estresse e as emoções negativas esgotam a força de vontade, enquanto as emoções positivas a aumentam

Concentre-se na criação de hábitos e ambientes que apoiem escolhas saudáveis

O que os leitores dizem

_"A autora não deixa pedra sobre pedra ao citar estudo após estudo para explicar por que nos falta força de vontade e como podemos obtê-la em maior quantidade. Um tema importante em todo o livro é a conscientização - quando entendemos as circunstâncias em que não conseguimos exercer a força de vontade, podemos começar a [sic] fazer mudanças

_Como o autor aponta no final do livro, o simples ato de se tornar mais autoconsciente é suficiente para criar mudanças na vida cotidiana de algumas pessoas. No entanto, não pense que este é apenas um livro repleto de teoria acadêmica sobre força de vontade; em vez disso, cada capítulo está repleto de "experimentos" que fornecem orientações claras sobre como colocar a teoria em prática em sua própria vida

9. O 8º Hábito, de Stephen R. Covey

via Amazon

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Número de páginas: 432

432 Ano de publicação: 2004

2004 Tempo estimado de leitura: 7 horas e 10 minutos

7 horas e 10 minutos Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



The 8th Habit é a continuação do best-seller do autor, 7 Habits of Highly Effective People. Assim como seu antecessor, esse livro também explora a possibilidade de encontrar sua voz e contribuir para um mundo melhor.

Ele o ensinará a mudar de uma mentalidade centrada em si mesmo para uma centrada em seu propósito e a cultivar uma visão holística de si mesmo e dos outros. Você também descobrirá como liberar seus talentos e paixões exclusivos e como ajudar os outros a fazer o mesmo.

Citação do livro

Não importa há quanto tempo percorremos o caminho da vida rumo à mediocridade, sempre podemos optar por mudar de caminho. Sempre. Nunca é tarde demais. Podemos encontrar nossa voz

Stephen R. Covey

Principais conclusões sobre o 8º Hábito

Mudança de "Eficácia" para "Grandeza " : Não se contente em ser bom no que faz; esforce-se para ser excelente no que ama

: Não se contente em ser bom no que faz; esforce-se para ser excelente no que ama **Cultive um "paradigma da pessoa inteira": Reconheça que você e os outros não são apenas coisas a serem controladas, mas seres humanos com quatro dimensões: corpo, mente, coração e espírito

Prosperar em um mundo em transformação: Adaptar-se a novos desafios e abraçar a inovação

O que os leitores dizem

"Covey diz que trabalhou um ano para produzir o best-seller 7 Hábitos das Pessoas Eficazes" e 5 anos para produzir o 8º Hábito. Eu acredito nele. Esse livro pode mudar sua vida - ele mudou a minha."

10. Melhor do que antes: What I Learned About Making and Breaking Habits (O que aprendi sobre criar e quebrar hábitos), de Gretchen Rubin

via Amazônia

Autor: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Número de páginas: 322

322 Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 6 horas e 15 minutos

6 horas e 15 minutos Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Você tem dificuldade para mudar seus hábitos? Você acha que já tentou de tudo, mas nada funciona? Você gostaria que houvesse uma maneira de tornar a mudança mais fácil e agradável?

Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, precisa ler Melhor do que antes. Este não é o típico livro de autoajuda com conselhos genéricos e expectativas irrealistas. Este livro o ajuda a entender melhor a si mesmo e a encontrar as melhores estratégias para sua personalidade.

Em Better Than Before, você aprenderá sobre as quatro "personalidades de hábito": Defensor, Rebelde, Questionador e Obediente. Cada uma delas tem pontos fortes e fracos diferentes ao formar e romper hábitos.

Repleto de histórias que podem ser contadas e dicas com base científica, é como ter um amigo ao seu lado, que o orienta a abandonar hábitos indesejados e a construir uma vida que você realmente ama, adaptada a você e à sua personalidade única.

Citação do livro

A maior perda de tempo é fazer bem algo que não precisamos fazer de jeito nenhum

Gretchen Rubin

Better than Before key takeaways

Comece aos poucos e comemore seu progresso

Use recompensas e responsabilidade para se manter motivado

Crie um ambiente de apoio e cerque-se de influências positivas

O que os leitores dizem

"Eu realmente adorei esse livro de Gretchen Rubin. É um livro muito rápido e bem escrito, que dá muitas sugestões práticas sobre como aproveitar os hábitos para servir ao nosso bem-estar e felicidade em longo prazo."

Criando hábitos saudáveis um passo de cada vez

Criar hábitos saudáveis não é uma questão de força de vontade ou sorte, mas um processo de aprendizado e prática.

Ao seguir os princípios e as estratégias desses livros de formação de hábitos, você pode descobrir como fazer mudanças pequenas, consistentes e agradáveis que levam a grandes resultados ao longo do tempo.

Se quiser melhorar seu bem-estar físico, mental, emocional ou espiritual, você pode atingir suas metas e ter uma vida mais feliz e saudável criando hábitos mais saudáveis.

O ClickUp é uma ferramenta versátil para garantir que você se mantenha no topo de suas metas. Lembre-se de explorá-la e personalizá-la para atender às suas necessidades e preferências exclusivas. Ele tem um plano gratuito para que você possa começar hoje mesmo. Registre-se no ClickUp para começar a trabalhar em seus hábitos saudáveis, um passo de cada vez.