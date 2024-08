Github Copilot vs. ChatGPT: Qual é a melhor ferramenta para desenvolvedores?

A revolução da IA está sacudindo o mundo do desenvolvimento de software, trazendo consigo muitas ferramentas que afirmam ser as melhores do mundo melhor amigo do desenvolvedor . Desde a geração de código até a garantia de qualidade de alto nível, essas ferramentas de IA prometem tudo.

Mas, como se diz em Highlander, "só pode haver uma" No campo dos desenvolvedores, isso geralmente se resume a um confronto entre o GitHub Copilot e o ChatGPT - uma batalha para determinar o vencedor.

Então, qual deles ajuda mais no processo de codificação? Qual deles produz códigos mais bem gerados e ajusta melhor seu estilo de codificação? Qual deles permite uma melhor colaboração em tarefas mais complexas e qual tem a melhor interface de usuário?

Mas espere - poderia haver um azarão nessa corrida? Existe um terceiro jogador pronto para roubar os holofotes no campo do desenvolvimento de software?

Prepare-se, pois estamos prestes a nos aprofundar nos detalhes do GitHub Copilot vs. ChatGPT à medida que nos aprofundamos na codificação e no desenvolvimento habilitados para IA.

O que é o GitHub Copilot?

Via GitHub O GitHub Copilot está entre os melhores ferramentas de produtividade para desenvolvimento de software por um motivo. É uma ferramenta poderosa que pode escrever código com esforço relativamente mínimo. Como resultado, também é uma ótima ferramenta para ajudar melhorar os principais processos de desenvolvimento .

Como seria de se esperar de um provedor como o GitHub, essa é uma ferramenta avançada de desenvolvimento de software e aplicativos com muitos recursos avançados. Vamos detalhar os recursos mais relevantes.

Recursos do GitHub Copilot

O GitHub introduziu o Copilot no final de 2021 e, em seguida, transformou-o rapidamente no que agora afirma ser a ferramenta de desenvolvimento de software de IA mais amplamente adotada. Com as instruções certas, ele pode escrever até mesmo o código mais complexo, graças à capacidade de criar funções e classes inteiras com base em instruções simples.

1. Geração de código

Via GitHub

Naturalmente, qualquer tecnologia de IA projetada para codificação precisa ser avaliada em sua capacidade de ajudar os desenvolvedores a gerar código primeiro. É bom que seja aqui que o GitHub Copilot se destaca.

Vamos começar com a versatilidade. O Copilot oferece suporte natural a várias linguagens de programação, incluindo algumas das mais importantes, como Python, C#, C+ e JavaScript. Seu site chega a afirmar que ele é "treinado em todas as linguagens que aparecem em repositórios públicos"

Sua especialização na capacidade de gerar código é outra vantagem crucial. Tudo na ferramenta é projetado para o próximo projeto de codificação, permitindo que os desenvolvedores encontrem recursos avançados, como a conclusão de código para trechos de código existentes e até mesmo a criação de código a partir de comentários do desenvolvedor.

Ao mesmo tempo, ela ainda se baseia no processamento de linguagem natural, o que significa que pode gerar respostas e exemplos de código com base na linguagem humana. Isso resulta em uma experiência de codificação e em um processo de desenvolvimento tranquilos para qualquer desenvolvedor.

2. Colaboração

Muitas ferramentas de desenvolvimento de software são projetadas para um projeto de desenvolvimento isolado. É mais difícil encontrar opções que, além de ajudá-lo a escrever código, também ajudem equipes maiores com várias tarefas relacionadas ao projeto mais significativo.

Ele cria esses recursos de colaboração por meio da integração direta com vários ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), como Visual Studio, JetBrains e Azure Data Studio. Isso garante que você sempre possa trabalhar em conjunto, passando de um ambiente de codificação isolado para um sistema colaborativo avançado que toda a equipe pode aproveitar.

3. Interface do usuário

Via GitHub

A propensão do Copilot para gerar trechos de código está bem estabelecida, mas a forma como você pode chegar lá é igualmente importante. Melhorar a eficiência na codificação requer uma ferramenta que facilite o gerenciamento em todos os níveis.

Por si só, esse não é um ponto forte da ferramenta. No entanto, ele se torna mais relevante quando se consideram as integrações. A criação de código do Visual Studio com a extensão do Copilot, por exemplo, permite que você aproveite a facilidade de uso dessa ferramenta sem comprometer os recursos avançados que você obtém ao escrever código no Copilot.

Além disso, há o bate-papo do GitHub Copilot, um recurso lançado recentemente que facilita ainda mais a criação de cotações. Com base em uma capacidade inata de entender a linguagem humana, a função de bate-papo permite uma conversa mais natural para responder a consultas e criar respostas semelhantes às humanas. Você pode até mesmo fornecer trechos de código de amostra e solicitar avaliação ou exemplos reais do código que está tentando criar.

4. Integrações de fluxo de trabalho

O Copilot tenta se integrar a uma gama mais ampla de recursos além da geração de código. Além das integrações de IDE, ele flui naturalmente para o conjunto mais extenso de ferramentas do GitHub, incluindo o GitHub Codespace, um dos melhores editores de código do mercado.

Sejamos claros: o Copilot não é uma das ferramentas que visa a ajudar em todo o processo de desenvolvimento de software. Ele não inclui recursos como gerenciamento de tarefas ou bancos de dados seguros para proteger dados confidenciais. Mas, pelo menos, tenta criar um ecossistema de ferramentas de codificação para otimizar seu processo desde os estágios iniciais.

Preços do GitHub Copilot

Copilot Individual: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Copilot Business: $19/mês por usuário

O que é o ChatGPT?

Via ChatGPT Talvez você conheça o ChatGPT como a ferramenta que levou a IA para o mainstream. Mas, além de sua capacidade de fornecer respostas surpreendentemente humanas a quase todas as consultas, as respostas do ChatGPT também são boas o suficiente para que ele seja incluído na lista dos melhores Ferramentas de código de IA .

Como você pode imaginar pelo nome, essa é uma interface totalmente baseada em bate-papo. O desempenho do ChatGPT depende inteiramente das consultas, dos prompts e das perguntas de acompanhamento que você pode fazer. Essa abordagem intencionalmente ampla faz com que as respostas do ChatGPT sejam uma ferramenta perfeita para qualquer coisa, desde escrever artigos até códigos-fonte.

Recursos do ChatGPT

Devido à sua ampla lista de aplicativos potenciais, e diferentemente do Copilot, os recursos do ChatGPT vão muito além da codificação. Isso oferece algumas vantagens e desvantagens em relação a outras ferramentas mais específicas de código. Neste guia, vamos nos concentrar especificamente nos recursos relevantes para a comparação entre o Copilot e o ChatGPT.

1. Geração de código

Via ChatGPT

Para uma ferramenta não dedicada à geração de código ou ao autocompletar de código, o ChatGPT é surpreendentemente eficiente nessas duas áreas. Ele fornece respostas em várias linguagens de programação, incluindo Python, Java e JavaScript.

Crucialmente, e devido à sua compreensão de linguagem natural, o ChatGPT também ajuda a aprofundar as explicações por trás de seu código. Ao contrário de muitas outras ferramentas de codificação, você pode simplesmente perguntar a ele o significado de qualquer trecho de código e obterá informações instantâneas. Se você fornecer trechos de código, essa ferramenta também poderá ajudar a apontar quaisquer erros ou ineficiências que possam impedir o funcionamento correto.

Não que o código seja sempre confiável. As respostas incorretas do ChatGPT se tornaram uma espécie de meme dos programadores, principalmente porque a ferramenta não verifica a qualidade das respostas. Outro conjunto de olhos humanos sempre será necessário após qualquer geração de código.

2. Colaboração

O ChatGPT se integra perfeitamente a qualquer plataforma de software externa por meio de sua API aberta. Também estamos prevendo integrações personalizadas com ferramentas de colaboração, como o Slack, que ajudarão a facilitar o trabalho com outras pessoas.

Mas, em sua essência, ainda se trata de um simples chatbot na frente de um poderoso mecanismo de IA.

Por si só, você não encontrará nenhuma capacidade de colaboração. Isso também pode se tornar um problema em suas integrações, pois o ChatGPT tende a se ajustar às suas consultas com o tempo, acostumando-se ao seu estilo de codificação e alterando os resultados de acordo com ele. As entradas de vários usuários ou as mudanças frequentes no estilo de codificação podem confundir a ferramenta.

3. Interface do usuário

Como acontece com muitas ferramentas projetadas especificamente para um único tipo de uso (neste caso, a função de bate-papo), a interface de usuário do ChatGPT é simples. Não há muitos lugares onde se pode errar ao inserir um prompt de codificação.

O modo escuro padrão é agradável à vista e imediatamente familiar aos codificadores. Além disso, é fácil de usar em dispositivos móveis, criando uma experiência natural à medida que você escreve, modifica, verifica duas vezes ou completa o código.

4. Integrações de fluxo de trabalho

A única maneira de o ChatGPT se integrar a fluxos de trabalho maiores é por meio de sua API, embora essa seja uma opção reconhecidamente poderosa. Algumas das maiores marcas do mundo, da Microsoft à Salesforce, aproveitam essa integração para melhorar a funcionalidade de suas próprias ferramentas.

Mas, por si só, o ChatGPT não se integra naturalmente ao seu fluxo de trabalho mais amplo. Qualquer conexão precisa ser criada manualmente, o que torna essa poderosa ferramenta de codificação um pouco mais difícil de ser integrada ao processo mais amplo de desenvolvimento de software.

Preços do ChatGPT

Grátis

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

GitHub Copilot vs. ChatGPT: Comparação de recursos

Ambos são ferramentas poderosas que podem suportar várias linguagens de programação. Portanto, vamos analisar como o GitHub Copilot e o ChatGPT se comparam em termos de recursos específicos, como código de construção, colaboração, interface do usuário e integrações de fluxo de trabalho.

1. Geração de código

Via GitHub

Na que pode ser a categoria mais importante desta lista, é difícil comparar um vencedor. Ambas as possíveis soluções têm suas vantagens, desde o suporte a idiomas mais amplo do Copilot até mais contexto e o estilo de linguagem articulado do ChatGPT.

Uma área em que o Copilot se destaca é a personalização. A ferramenta oferece excelentes opções de personalização para codificação, tornando sua capacidade de oferecer suporte a projetos complexos mais confiável do que o ChatGPT.

Em última análise, o ChatGPT e o Copilot estão no mesmo nível em relação à sua capacidade de codificação principal.

2. Colaboração

O Copilot vence nessa área graças às suas amplas integrações com os IDEs mais populares. A capacidade de personalizar prompts e respostas também ajuda em projetos mais complexos e colaborativos. Ao contrário do Copilot, o ChatGPT foi projetado mais especificamente para exercícios de codificação isolados que não requerem a contribuição de várias fontes.

3. Interface do usuário

Via ChatGPT

É difícil argumentar contra a facilidade de uso do ChatGPT nesse espaço. O Copilot pretende manter seus recursos simples, mas acaba ficando aquém da interface de usuário simples do ChatCPT, que pode lidar com qualquer coisa, desde novos trechos de código até testes de unidade e até mesmo a capacidade de encontrar bugs no código existente.

4. Integrações de fluxo de trabalho

Se você se sente confortável em permanecer no ecossistema maior do GitHub, ficará satisfeito com a integração do fluxo de trabalho do Copilot. Para qualquer outra coisa, a API aberta e direta do ChatGPT é provavelmente a melhor opção e mais confiável em comparação com o sistema fechado do GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT no Reddit

Chegou a hora de levar os usuários reais para comparar essas duas ferramentas de codificação de IA. Pesquisa ChatGPT vs. GitHub Copilot no Reddit, e você encontrará usuários com uma abordagem diferenciada em que o vencedor depende das suas necessidades:

"O Github Copilot funciona muito bem se você o estiver usando desde o início do projeto, ele pode rapidamente preencher funções, atribuir nomes de variáveis, pegar algoritmos para classificação e seleção e ter uma ideia geral de como você codifica... O ChatGPT é mais como um assistente de IA em que você pode fornecer um trecho de código e pedir que ele o otimize. "

Um usuário apontou que o uso dos dois não é necessariamente redundante:

"Acho que o ChatGPT e o Copilot se complementam. Ao escrever código, você não quer ficar alternando entre seu IDE e o ChatGPT. Mas, quando estiver tendo ideias e explorando diferentes implementações ou arquiteturas possíveis, o ChatGPT é uma interface muito melhor que emula o tipo de conversa que você teria com um colega, com a vantagem adicional de obter blocos de código de exemplo para usar como ponto de partida para o desenvolvimento real."

Outros usuários concordam quando se trata da capacidade de gerar código:

"Elas são complementares, não mutuamente exclusivas. Um funciona em seu IDE com o código existente como contexto, e o outro permite que você faça perguntas em inglês e faça perguntas de acompanhamento. Totalmente diferente. "

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao GitHub Copilot e ao ChatGPT

O software de gerenciamento de projetos tudo-em-um da ClickUp é um complemento útil para qualquer software de codificação

E se suas necessidades de codificação de IA não precisassem ser limitadas pelo Copilot ou pelo ChatGPT?

E se uma plataforma de produtividade abrangente pudesse competir e superar os dois?

Entre no ClickUp. Ele está entre as melhores opções de software de garantia de qualidade e plataformas de gerenciamento de projetos disponíveis - falaremos mais sobre isso adiante. Também é uma plataforma de IA robusta que pode ser perfeita para suas necessidades de codificação.

Uma ferramenta de IA abrangente para desenvolver software

As organizações podem usar o ClickUp AI para editar, resumir, simplificar ou parafrasear materiais para qualquer projeto

Ele gira em torno de Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um recurso de IA que conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimento da empresa. Melhor ainda, o recurso pode ajudar em todas as partes do desenvolvimento de software, desde escrever novos códigos até garantir a colaboração entre a equipe e manter o projeto no caminho certo. Você pode criar modelos automaticamente para simplificar os projetos e processos mais complexos.

Desde a criação de código até a integração do fluxo de trabalho

O ClickUp Docs oferece recursos dinâmicos para a criação de documentos, listas, calendários e documentação de código

Com essa plataforma, você não precisa parar na codificação. Em vez disso, Documentos do ClickUp é o começo perfeito para integrar esse código ao seu fluxo de trabalho mais amplo, criando desde SOPs até wikis que ajudam a sua equipe a permanecer na mesma página durante todo o processo.

E isso é antes mesmo de começarmos a falar sobre Modelos de TI projetados para otimizar esse fluxo de trabalho ao longo do tempo. Junte tudo isso e você terá uma plataforma de desenvolvimento abrangente que ajuda em todas as partes do processo.

Integrações avançadas, incluindo o GitHub

Está procurando uma plataforma de codificação mais dedicada? Você não precisa sair do ClickUp para isso. A ampla gama de Integrações do ClickUp inclui o GitHub, permitindo que você aproveite a capacidade do Copilot de gerar código em seu software de produtividade favorito.

Afinal de contas, o GitHub é imensamente popular entre desenvolvedores e programadores por um motivo. Combinar o melhor dos dois mundos é outro motivo para migrar para o ClickUp em seu processo de desenvolvimento.

Gerenciamento avançado de projetos para equipes ágeis

Por último, mas certamente não menos importante, não podemos falar sobre o ClickUp sem ao menos mencionar seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp do ClickUp é feita sob medida para equipes de desenvolvimento que buscam aprimorar seus processos e fluxo de trabalho.

De relatórios de sprint a quadros Kanban e de fluxo de trabalho automatizado a bate-papo interno integrado, tudo no ClickUp foi criado para ser eficiente. Adicionar modelos de desenvolvimento de software e modelos de engenharia como parte da oferta padrão, e você terá um início ainda mais rápido para começar a otimizar seu processo.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Aprimore seu desenvolvimento de software com o ClickUp

É provável que você precise de mais do que apenas uma interface de bate-papo como o GitHub Copilot e o ChatGPT para criar algumas linhas de código. Se estiver procurando uma plataforma mais abrangente de codificação e otimização de desenvolvimento, o ClickUp pode ser a escolha certa. Crie sua conta gratuita hoje mesmo e comece a testar o software que pode revolucionar a forma como você cria software.