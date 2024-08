10 melhores extensões e complementos do Google Agenda em 2024

Meio bilhão de pessoas usam o Google Agenda todos os meses. Sua interface fácil de usar, o calendário codificado por cores e as excelentes integrações fazem dele a melhor opção para necessidades pessoais e profissionais. Entretanto, apesar de sua popularidade, ele nem sempre tem tudo o que você precisa.

Extensões do Google Agenda para o resgate! A extensão certa permite que você gerencie seus eventos do Google Agenda com mais flexibilidade e personalização. Se você quiser aproveitar melhor sua agenda diária, aqui estão dez das melhores extensões do Google Agenda que você vai querer conferir em 2024.

O que você deve procurar nas extensões do Google Agenda?

Com milhões de usuários diários, o Google Agenda é uma das opções de calendário mais populares do mercado. Muitos complementos e aplicativos compatíveis estão disponíveis para ajudá-lo a potencializar seus eventos, reuniões e tarefas do Google Agenda. Quando você começa a procurar maneiras de ampliar a da funcionalidade de seu Google Agenda aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente:

Opções de segurança robustas: Você não quer fornecer seus dados do Google Agenda a qualquer pessoa. Certifique-se de que o criador da extensão seja confiável e que você entenda todas as permissões ao permitir o acesso ao seu Google Agenda

Recursos para solução de problemas: As melhores extensões do Google Agenda são aquelas que resolvem um problema. Pode ser uma extensão que o ajude a se concentrar no trabalho, facilite o controle do tempo ou permita que você gerencie seu tempo com o bloqueio de tempo

Interface de usuário intuitiva: As melhores extensões do Google Agenda são aquelas que você pode começar a usar imediatamente. Uma excelente interface de usuário que seja fácil de usar, intuitiva e esteticamente agradável é um ótimo complemento para a sua pilha de tecnologia

Integração com outras ferramentas: Embora a compatibilidade com o Google Agenda seja essencial, a capacidade de um produto de se integrar perfeitamente com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia - como Asana, ClickUp, Zoom ou Slack - pode aumentar a produtividade, eliminando a necessidade de inserir manualmente os horários das reuniões em todas as plataformas

Custo operacional total: Muitas extensões do Google Agenda são gratuitas, mas algumas das melhores funções estão atrás de um acesso pago. Entenda o custo total do uso do aplicativo e aproveite os testes gratuitos para experimentar a extensão antes de se comprometer

Há muitas extensões do Google Agenda no mercado, portanto, não tenha medo de mudar as coisas e experimentar algumas opções diferentes. É uma ótima maneira de ver o que funciona, quais recursos você precisa e o que ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho no Google Agenda.

As 10 melhores extensões e complementos do Google Agenda em 2024

Exibir eventos sincronizados do Google Agenda na visualização do Calendário do ClickUp

Para indivíduos e equipes focados no gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece recursos incríveis que podem ampliar a funcionalidade do Google Calendar e facilitar o gerenciamento de tarefas.

Conectar ClickUp e Google Agenda via Zapier, e você eliminará a necessidade de alternar entre as plataformas e sincronizar manualmente reuniões, eventos e até mesmo seu Tarefas do Google Agenda . Adicione o Zap à sua conta do ClickUp (não é necessário saber programar!), e as duas plataformas compartilharão dados sem problemas. Em seguida, você pode usar Visualização do calendário do ClickUp para visualizar linhas do tempo abrangentes, eliminando a necessidade de lidar com vários calendários novamente.

O ClickUp se torna um centro de comando centralizado para gerenciar, planejar e alocar seu tempo. Você pode até mesmo usar o aplicativo gratuito do ClickUp Modelo de planejador de calendário para ajudá-lo a organizar e eliminar a desordem do calendário.

melhores recursos do #### ClickUp

Fácil integração com o Google Calendar - sem necessidade de codificação

As tarefas e datas de vencimento criadas no ClickUp são atualizadas automaticamente no Google Calendar, para que você nunca perca nada

Modelos de planejadores de calendário sincronize todos os seus calendários para que você possa visualizar tarefas, reuniões e eventos em um só lugar

Mais visibilidade do fluxo de trabalho de toda a sua equipe para um agendamento mais inteligente quando você conecta o Google Calendar deles ao aplicativo

A visualização de calendário facilita o agendamento de reuniões ou pode ser usada para gerenciamento de recursos, planos de marketing de mídia social e muito mais

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes podem representar uma curva de aprendizado para determinados usuários

Algumas visualizações ainda não estão acessíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por membro por mês

Business: US$ 12 por membro por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. TeamCal

Via TeamCal O TeamCal é uma extensão do Google Agenda criada para gerenciar equipes. O aplicativo usa os dados do Google Agenda para exibir vários calendários simultaneamente, oferecendo uma visão abrangente do que está acontecendo com a sua equipe.

No aplicativo, você pode identificar lacunas de cobertura, procurar horários de reunião convenientes ou identificar possíveis esgotamentos antes que eles aconteçam. Todas as atualizações feitas no aplicativo são automaticamente atualizadas no Google Calendars, sincronizando-se perfeitamente e eliminando o trabalho administrativo repetitivo.

Melhores recursos do TeamCal

O Schedule View mostra vários calendários de uma só vez, para que você possa encontrar rapidamente o tempo entre os eventos do Google Agenda para agendar reuniões, eventos e tarefas

Capacidade de incorporar o calendário da sua equipe em um site interno ou externo para que todos fiquem atualizados sobre o que está acontecendo

Suporte móvel de qualquer lugar

Limitações do TeamCal

Falta a funcionalidade de arrastar e soltar na interface do usuário, portanto, reorganizar vários calendários pode ser demorado

Preços do TeamCal

Starter: US$ 29 por mês

Premium: US$ 69 por mês

Business: US$ 149 por mês

14 dias de teste gratuito

Classificações e resenhas do TeamCal

G2: 5/5 (mais de 2 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

3. Em tempo hábil

Via Em tempo hábil O Timely é uma extensão de controle de tempo com tecnologia de IA para o Google Agenda. Em vez do controle manual de tempo, o Timely é executado em segundo plano, registrando automaticamente sua atividade de trabalho.

No entanto, mais do que um simples rastreador de tempo, o Timely sabe em quais projetos você está trabalhando e registra quais aplicativos você usa para fazer o trabalho. Portanto, ele não apenas libera seu tempo das horas de administração, mas também pode fornecer análises de dados sobre seus hábitos de trabalho e ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência. Conecte o Timely ao seu Google Calendar e outros calendários para tornar o controle de tempo ainda mais fácil.

Melhores recursos do Timely

Captura e registra automaticamente suas horas de trabalho, quer esteja trabalhando em um site ou em um aplicativo de desktop

Analisa os dados de controle de tempo para determinar seus horários mais produtivos, os dias mais movimentados e os aplicativos mais usados

Integra-se com seus programas e aplicativos favoritos, incluindo Asana, Trello, Slack e Zoom

Limitações do Timely

Não tem suporte móvel, portanto, você precisará usá-lo em seu laptop ou desktop

Preços da Timely

Starter: US$ 11 por usuário por mês

Premium: US$ 20 por usuário por mês

Ilimitado: US$ 28 por usuário por mês

Economize até 22% com as opções de faturamento anual

Avaliações e resenhas em tempo hábil

G2: 4,8/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 690 avaliações)

4. Checker Plus

Via Verificar mais para o Google Agenda na Chrome Web Store O Checker Plus é uma extensão popular do Google Agenda que torna o acesso à sua agenda e a adição de eventos mais rápidos e fáceis.

Depois de instalada, basta clicar no ícone da extensão do Chrome no canto superior esquerdo para exibir o Google Agenda na guia atual. A partir daí, você pode ver, editar e mover seus eventos sem alterar a janela do navegador. A extensão permite que você crie lembretes de eventos do Google Agenda, incluindo notificações pop-up e opções de som personalizadas.

Ela é compatível com todos os seus calendários simultaneamente, portanto, você pode usar a extensão para sua página pessoal e profissional do Google Agenda.

melhores recursos do #### Checker Plus

Oferece acesso rápido ao Google Agenda no navegador, para que você possa adicionar rapidamente um evento futuro sem alternar entre janelas

Personalize facilmente os pop-ups de notificação, inclusive adicionando uma notificação por voz ou um som personalizado

Clique com o botão direito do mouse em qualquer site para adicioná-lo a novos eventos do calendário - ótimo para manter o controle de convites, direções ou sites de locais de eventos

limitações do #### Checker Plus

Os pop-ups podem atrasar, o que pode ser um problema se você depender deles para alertá-lo sobre os horários das reuniões

Preços do Checker Plus

Grátis

Checker Plus avaliações e comentários

Chrome Web Store: 4.4/5 (2000+ avaliações)

5. No sentido horário

Via No sentido horário Clockwise é um Assistente de agendamento com inteligência artificial que funciona com seu Google Agenda. A extensão gerenciará seu dia, ajudando-o a reservar tempo para trabalho focado, sincronizando com seu calendário pessoal ou criando tempo de trânsito para reuniões fora do local. É ainda melhor quando toda a equipe a utiliza, pois ela pode ajudá-lo a encontrar os intervalos de tempo perfeitos para reuniões de equipe e colaboração.

melhores recursos do #### Clockwise

O uso da tecnologia de IA com a extensão do Google Agenda pode otimizar sua agenda com base em suas preferências

Separe e guarde tempo para intervalos e tempo de trânsito de e para reuniões fora do local, para que você tenha o tempo de inatividade que merece (e precisa!)

Sincroniza com o Slack para que você possa manter sua equipe atualizada sobre o que você está fazendo e quando estará disponível

Limitações no sentido horário

As integrações podem ser limitadas, portanto, se você quiser sincronizar com algo como o Salesforce, talvez precise de outra opção

Preços do Clockwise

Plano gratuito disponível

Equipes: US$ 6,75 por usuário por mês, cobrado anualmente

Business: US$ 11,50 por usuário por mês, cobrados anualmente

Empresarial: Entre em contato para obter informações sobre preços

Clockwise avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

6. Nova guia

Via Nova guia Nova New Tab é uma extensão bacana do Google Chrome que aparece na barra de ferramentas do Chrome e substitui a página de nova guia padrão. Ela permite que você personalize a página da nova guia com eventos do Google Agenda, previsão do tempo, anotações de reuniões e muito mais. Você pode personalizar o layout, as cores e o plano de fundo de acordo com a estética de sua área de trabalho.

A extensão tem ferramentas integradas interessantes, como um cronômetro Pomodoro, um lista de tarefas e até mesmo opções de música ambiente.

melhores recursos do #### Nova New Tab

Exibe eventos do calendário, anotações de reuniões e lista de tarefas em sua nova guia

O prático painel lateral permite personalizar suas configurações ou acessar ferramentas úteis, como um cronômetro Pomodoro

Personalize os lembretes para que você saiba quando participar de reuniões ou alertar-se sobre eventos diários importantes

Limitações da nova guia do Nova

Alguns dos melhores recursos estão escondidos atrás de um acesso pago

Preços do Nova New Tab

Grátis

Pro: US$ 3,99 cobrados mensalmente ou US$ 29,99 por ano

Nova New Tab classificações e resenhas

Product Hunt: 4,9/5 (mais de 60 avaliações)

7. Mesclagem de eventos

Via Mesclagem de eventos para o Google Agenda Chrome Web Store Se você tem vários calendários do Google, sabe como pode ficar confuso ao visualizar todos eles. Mas essa prática extensão do Google Chrome ajuda a limpar a bagunça.

Faça o download do Event Merge para mesclar eventos de calendário sobrepostos ou duplicados em uma programação simplificada. A extensão usa listras para mostrar em quais calendários o evento aparece, facilitando a leitura da experiência do Google Agenda.

Melhores recursos do Event Merge

As extensões do Google Chrome ajudam a simplificar o Google Agenda para que várias entradas do mesmo evento se tornem uma única entrada

O complemento é gratuito para download e uso no Google Workspace marketplace

Excelente para quem usa vários Google Calendars para gerenciar sua vida profissional e pessoal e tem o mesmo evento aparecendo mais de uma vez

Limitações do Event Merge

Problemas com bugs

Alguns usuários acham que não funciona para simplificar eventos separados em seus calendários

Preços do Event Merge

Gratuito

Event Merge avaliações e comentários

Chrome Web Store: 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

8. Meetric

Via Meetric Está indo para as próximas reuniões sem saber o que está na pauta da próxima reunião? A Meetric está ao seu lado.

Esse complemento do Google Agenda adiciona automaticamente informações importantes sobre seu próximo evento, incluindo quem está participando, a pauta da reunião e links para notas e atas da reunião.

Você também pode usar essa extensão do Chrome para capturar as principais anotações, transcrições ou insights acionáveis da reunião, colaborando com o restante da sua equipe ao longo do processo. Você pode até usar o Metric para atribuir tarefas e garantir que todos esses itens acionáveis sejam realizados.

Melhores recursos do Meetric

Obtenha informações vitais sobre sua próxima reunião antes de chegar

Capture informações sobre a reunião, incluindo anotações, slides, gravações e itens acionáveis no aplicativo

Atribua tarefas a si mesmo ou gerencie equipes para garantir que todos os itens da reunião sejam concluídos

Limitações do Meetric

Não há suporte para aplicativos móveis, portanto, você não poderá usar esse calendário em qualquer lugar

Preços da Meetric

Gratuito

Alguns recursos pagos

Avaliações e resenhas da Meetric

G2: 5/5 (2+ avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

9. Esconder a manhã

Via Ocultar a manhã no calendário Chrome Web Store A menos que você administre uma padaria ou um serviço de entrega noturno, é improvável que você precise saber o que está na sua agenda às 3h da manhã. A equipe que desenvolveu o Hide Morning percebeu esse problema e corrigiu seu calendário de trabalho.

Sua prática extensão do Google Agenda oculta espaços em branco desnecessários em seu calendário, criando uma visão mais realista de suas horas de vigília. O complemento gratuito do Google Workspace oculta tudo, desde a meia-noite até o horário de início personalizado.

melhores recursos do #### Hide Morning

Visualize facilmente todos os seus eventos sem o espaço em branco desnecessário

Uma maneira gratuita de obter uma representação visual melhor do seu dia

Funciona com suas extensões de calendário atuais

Limitações do Hide Morning

Não há opções de personalização, portanto, você terá que aprender a gostar do que já está incorporado

Alguns usuários relatam problemas ao usar a extensão em outros idiomas

Preços do Hide Morning

Grátis

Hide Morning avaliações e críticas

Chrome Web Store: 3.8/5 (mais de 120 avaliações)

10. Agendador do Zoom

Via Zoom O Zoom Scheduler é uma ferramenta útil dentro da plataforma Zoom que se conecta ao seu Google Agenda e permite que outras pessoas agendem chamadas do Zoom sem dar a elas acesso ao seu calendário completo.

Você pode agendar sua disponibilidade compartilhe um link de agendamento com clientes ou membros da equipe e permita que eles façam o agendamento. Não há necessidade de ficar trocando e-mails ou telefonando para marcar um horário. Além disso, você e os participantes recebem lembretes automáticos sobre seus próximos eventos.

melhores recursos do #### Zoom Scheduler

Economiza tempo na criação de eventos, facilitando para que outras pessoas agendem uma reunião no Zoom com você

Defina seus horários disponíveis, e o Agendador adicionará automaticamente o evento ao seu Google Agenda

Integra-se com sua conta do Google Agenda com apenas alguns cliques e mantém tudo atualizado

Limitações do Agendador Zoom

Funciona apenas com o Zoom, portanto, você não poderá usar as funções se alguém optar por se reunir em outra plataforma, como o Microsoft Teams ou o Google Meet

Preços do Zoom Scheduler

uS$ 5,99 por mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoom Scheduler

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

Assuma o controle do seu Google Agenda com plug-ins e complementos

Quando precisar de uma solução abrangente para suas necessidades de calendário, descubra o que o ClickUp pode fazer!

O ClickUp pode eliminar a necessidade de fazer malabarismos com várias extensões, alternar entre interfaces e interromper a alternância de contexto para que você possa fazer mais. Isso ocorre porque o ClickUp é mais do que um complemento do Google Calendar. É um centro de comando completo para sua agenda diária.

Livre-se do caos do calendário e torne-se mais produtivo com o ClickUp. Registre-se hoje mesmo gratuitamente e veja o que você pode fazer com seu tempo.