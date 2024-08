O que é Equivalente a Tempo Integral (FTE) em Gerenciamento de Projetos?

É mais difícil alcançar seus

/metas do projeto

quando não tiver certeza dos recursos atuais e do que sua equipe pode precisar.

Sem dados suficientes, é difícil tomar decisões informadas sobre a equipe, o orçamento e o escopo do projeto. Quando o trabalho não é distribuído adequadamente, as habilidades e a experiência são desperdiçadas, prejudicando a eficiência do projeto e a satisfação dos funcionários. E sem uma medida padronizada, a organização da carga de trabalho e o progresso ficam confusos.

No entanto, os equivalentes de tempo integral ou FTE no gerenciamento de projetos fornecem uma linguagem comum para discutir o progresso, a carga de trabalho e outras necessidades de gerenciamento de recursos.

Com o FTE, você obtém transparência, colaboração e uma visão mais clara de

/capacidade de carga de trabalho

. Isso orienta a alocação eficiente de pessoal, evitando o excesso de trabalho ou a subutilização.

Cronogramas realistas de projetos baseados em cálculos precisos de FTE aumentam a taxa de sucesso do projeto e tornam seu progresso mais previsível. O uso correto dos equivalentes de tempo integral (FTE) garante que as habilidades e a experiência corretas sejam perfeitamente combinadas com a carga de trabalho, aumentando a eficiência do projeto e o envolvimento dos funcionários.

Esta publicação aborda tudo o que você precisa saber sobre como aproveitar os equivalentes em tempo integral ou FTE no gerenciamento de projetos.

Vamos direto ao assunto!

O que é Equivalente em Tempo Integral (FTE)?

Equivalente em tempo integral (FTE) é uma unidade de medida que representa o número total de horas trabalhadas em tempo integral pelos funcionários de uma empresa. É a carga de trabalho de um funcionário em tempo integral durante um determinado período. Atua como um

/unidade padrão

e permite comparar a produção de trabalhadores de meio período, prestadores de serviços e aqueles com horários diferentes.

Para calcular o FTE, divida as horas de trabalho de cada funcionário pelas horas semanais de trabalho em tempo integral da empresa.

Por exemplo, se uma empresa considera 40 horas por semana em tempo integral e um funcionário trabalha 40 horas por semana, seu FTE é 1,0. Da mesma forma, se os funcionários trabalharem 20 horas por semana na mesma empresa, seu FTE será de 0,5.

O FTE é importante para o planejamento anual de recursos humanos e para o gerenciamento dos custos de mão de obra. Ele também pode ajudar sua empresa a entender a eficiência dos funcionários de meio período.

Importância e benefícios do FTE no gerenciamento de projetos

O FTE é valioso porque agiliza a alocação de recursos, aprimora a execução do projeto e melhora a taxa de sucesso do projeto. Aqui está um detalhamento dos benefícios e da importância do FTE no gerenciamento de projetos:

Medição padronizada e maior transparência: O FTE permite medir e comparar esforços de recursos em tempo integral, meio período ou contratados com uma única unidade. Isso ajuda a simplificar a alocação de recursos, o planejamento orçamentário e a distribuição da carga de trabalho. O uso do FTE no gerenciamento de projetos como uma linguagem comum facilita a comunicação e a transparência em relação às metas do projeto,alocação de recursose carga de trabalho entre as partes interessadas

O FTE permite medir e comparar esforços de recursos em tempo integral, meio período ou contratados com uma única unidade. Isso ajuda a simplificar a alocação de recursos, o planejamento orçamentário e a distribuição da carga de trabalho. O uso do FTE no gerenciamento de projetos como uma linguagem comum facilita a comunicação e a transparência em relação às metas do projeto,alocação de recursose carga de trabalho entre as partes interessadas Melhor previsão orçamentária e ROI : O conhecimento do total de FTEs dedicados a um projeto facilita estimativas precisas de salários, benefícios e outras despesas. Isso garante a transparência orçamentária e ajuda a evitar excessos financeiros. Alocação otimizada de recursos /minimiza o desperdício de tempo e maximiza a produção, levando a um melhor retorno sobre o investimento em seu projeto

: O conhecimento do total de FTEs dedicados a um projeto facilita estimativas precisas de salários, benefícios e outras despesas. Isso garante a transparência orçamentária e ajuda a evitar excessos financeiros. Alocação otimizada de recursos /minimiza o desperdício de tempo e maximiza a produção, levando a um melhor retorno sobre o investimento em seu projeto Programação eficiente de projetos e taxas de sucesso mais altas : Seus cálculos de FTE permitem cronogramas de projeto realistas, levando em conta os recursos de projeto disponíveis e sua capacidade. Isso evita prazos irreais e promove a execução eficiente do projeto. Garantir o planejamento preciso dos recursos é fundamental para aumentar as taxas de sucesso do projeto. Isso ajuda a sua equipe a cumprir os prazos e a manter-se dentro do orçamento

: Seus cálculos de FTE permitem cronogramas de projeto realistas, levando em conta os recursos de projeto disponíveis e sua capacidade. Isso evita prazos irreais e promove a execução eficiente do projeto. Garantir o planejamento preciso dos recursos é fundamental para aumentar as taxas de sucesso do projeto. Isso ajuda a sua equipe a cumprir os prazos e a manter-se dentro do orçamento Melhor balanceamento da carga de trabalho e gerenciamento de talentos : O monitoramento de FTEs por membro da equipe garante uma distribuição equitativa da carga de trabalho, evitando o excesso de trabalho e maximizando a produtividade individual. Isso resulta em membros da equipe do projeto mais felizes e eficientes. As métricas de FTE também ajudam a identificar funções críticas, lacunas de habilidades e necessidades de treinamento na sua equipe, permitindo o gerenciamento e o desenvolvimento estratégicos de talentos

: O monitoramento de FTEs por membro da equipe garante uma distribuição equitativa da carga de trabalho, evitando o excesso de trabalho e maximizando a produtividade individual. Isso resulta em membros da equipe do projeto mais felizes e eficientes. As métricas de FTE também ajudam a identificar funções críticas, lacunas de habilidades e necessidades de treinamento na sua equipe, permitindo o gerenciamento e o desenvolvimento estratégicos de talentos Planejamento preciso de recursos e melhor tomada de decisões: Estime com eficácia a força de trabalho necessária para a conclusão bem-sucedida, quantificando as necessidades do projeto em relação aos FTEs. Isso ajuda nas decisões de contratação, nas necessidades de terceirização e no gerenciamento da carga de trabalho da equipe interna. Os insights orientados por dados dos cálculos de FTE permitem uma melhor alocação de pessoal, orçamento e /escopo do projeto tomada de decisões

Exemplos de aplicação e uso de FTE no gerenciamento de projetos

O FTE (Full-Time Equivalent, equivalente em tempo integral) traz clareza e estrutura para a alocação de recursos e distribuição de carga de trabalho nas organizações. Aqui estão exemplos específicos de como o modelo FTE é usado:

1. Contratação de pessoal para um novo projeto

Imagine que você está lançando uma nova campanha de marketing que requer criação de conteúdo, gerenciamento de mídia social e análise de dados.

Ao estimar a carga de trabalho de cada tarefa e convertê-la em FTEs (por exemplo, criação de conteúdo - 0,75 FTE, mídia social - 0,5 FTE, análise de dados - 0,25 FTE), você tem uma visão clara dos recursos humanos necessários.

Com base no FTE total (1,5 FTE), você pode decidir se quer contratar funcionários em tempo integral, especialistas em tempo parcial ou terceirizar tarefas específicas.

2. Orçamento e estimativa de custos

Conhecer o FTE total do projeto permite que você estime os custos de pessoal com mais precisão.

Por exemplo, se o salário médio anual para seu conjunto de habilidades necessárias for de US$ 50.000 e o projeto precisar de 1,5 FTEs por um ano, a estimativa de custo de pessoal seria (1,5 FTEs * US$ 50.000/FTE) = US$ 75.000.

O uso do FTE no gerenciamento de projetos ajuda a garantir o financiamento adequado e a definir orçamentos realistas para o projeto.

3. Monitoramento da carga de trabalho e prevenção do esgotamento

/Rastreamento de FTEs individuais

dentro da sua equipe garante uma distribuição justa da carga de trabalho e evita o excesso de trabalho.

Se o FTE de um membro da equipe exceder consistentemente um limite saudável (por exemplo, 1,2 FTE), isso indica uma possível sobrecarga e exige ajustes como a delegação de tarefas, a contratação de suporte adicional ou a revisão dos prazos do projeto.

4. Medição da eficiência e da produtividade da equipe

A análise dos dados de FTE ao longo do tempo revela

/insights sobre o desempenho da sua equipe

e identifica áreas para aprimoramento.

Por exemplo, se a sua equipe sempre entrega projetos com menos FTEs do que o planejado inicialmente, isso indica maior eficiência e

/produtividade da equipe

. Por outro lado, exceder constantemente os FTEs planejados pode sugerir ineficiências ou cronogramas de projeto irrealistas para você.

5. Comunicar o progresso do projeto e a utilização de recursos às partes interessadas

Usar o FTE como uma métrica comum no gerenciamento de projetos simplifica a comunicação com as partes interessadas, como clientes ou investidores.

Você pode apresentar relatórios de progresso em termos de FTEs utilizados ou FTEs disponíveis para tarefas específicas e projetos futuros, proporcionando aos gerentes de projeto uma compreensão clara da utilização de recursos e do avanço do projeto.

Exemplo de bônus

Uma equipe de desenvolvimento de software precisa criar uma nova plataforma de comércio eletrônico. Eles estimam que o projeto requer 8.000 horas de trabalho.

Se um desenvolvedor em tempo integral trabalha 40 horas por semana, isso se traduz em 200 semanas FTE (8.000 horas/40 horas/semana).

A equipe pode contratar quatro desenvolvedores em tempo integral por 20 semanas cada (4 desenvolvedores * 20 semanas/desenvolvedor = 80 semanas FTE) ou uma combinação de desenvolvedores em tempo integral e meio período para atingir as 80 semanas FTE necessárias.

FTE Vs. Headcount: Uma análise comparativa

FTE (Full-Time Equivalent, equivalente em tempo integral) e headcount são termos de gerenciamento de projetos usados para medir o tamanho de uma força de trabalho, mas diferem em escopo e finalidade. Aqui está uma análise comparativa:

Dicas de decisão

Considere o objetivo de sua análise. Se você precisar de uma simples contagem de funcionários, o número de funcionários é suficiente. Se você precisar entender a capacidade da carga de trabalho, a alocação de recursos ou as necessidades do projeto, use um cálculo de FTE. Você pode usar as duas métricas em conjunto para obter insights abrangentes.

Etapas para calcular o equivalente a tempo integral no gerenciamento de projetos

Etapa 1: Determinar o número padrão de horas de um funcionário em tempo integral

Sua organização ou os padrões do setor geralmente decidem isso. O padrão mais comum é 40 horas por semana, que pode variar dependendo do local e do setor.

Etapa 2: Calcule o número total de horas trabalhadas por todos os funcionários

Inclua os funcionários de tempo integral e de meio período. Considere as horas extras ou quaisquer horas adicionais trabalhadas. É possível obter essas informações de planilhas de horas, registros de folha de pagamento ou sistemas de RH.

Etapa 3: Divida o número total de horas trabalhadas pelo número padrão de horas

Use a fórmula: FTE = Total de horas trabalhadas / Horas padrão para funcionário em tempo integral.

Etapa 4: Arredonde o número FTE resultante para o centésimo mais próximo (se necessário)

A maioria das organizações usa FTEs com até duas casas decimais para fins de precisão. Digamos que uma empresa tenha cinco funcionários de tempo integral trabalhando 40 horas por semana e três funcionários de meio período trabalhando 20 horas por semana.

O total de horas trabalhadas por semana seria: (5*_40) + (3*_20) = 260 horas

Supondo uma semana de trabalho de 40 horas, o FTE seria: 260/40 = 6,5 FTEs

Considerações adicionais para o cálculo do FTE no gerenciamento de projetos:

FTE anual : Para calcular o FTE anual, multiplique as horas semanais padrão pelo número de semanas em um ano (52) e use isso como denominador na fórmula

: Para calcular o FTE anual, multiplique as horas semanais padrão pelo número de semanas em um ano (52) e use isso como denominador na fórmula Funcionários em tempo parcial : Calcule o FTE dividindo as horas reais trabalhadas pelas horas padrão de período integral. Por exemplo, um funcionário que trabalha 20 horas por semana teria 0,5 FTE

: Calcule o FTE dividindo as horas reais trabalhadas pelas horas padrão de período integral. Por exemplo, um funcionário que trabalha 20 horas por semana teria 0,5 FTE Horários de trabalho diferentes : Se os funcionários tiverem horários ou turnos variáveis, calcule o FTE individualmente com base em suas horas reais trabalhadas

: Se os funcionários tiverem horários ou turnos variáveis, calcule o FTE individualmente com base em suas horas reais trabalhadas Férias, licença médica e feriados: Essas ausências podem ser levadas em conta ajustando o total de horas trabalhadas de acordo

Como usar o FTE no gerenciamento de projetos

Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar o FTE no gerenciamento de projetos:

Estimar recursos para o planejamento de projetos

Quantificar a carga de trabalho calculando os FTEs necessários para cada tarefa ou fase do projeto. Isso proporciona uma compreensão clara do esforço geral necessário para a conclusão.

O uso do FTE no gerenciamento de projetos também ajuda a identificar suas necessidades de pessoal. Determine o número de funcionários em tempo integral, meio período ou temporários necessários para atender às demandas de FTE do projeto. Otimize a alocação de recursos e aloque estrategicamente os FTEs em diferentes tarefas com base em habilidades, disponibilidade e capacidade de carga de trabalho.

Comunicar o progresso do projeto às partes interessadas

Use os FTEs para comunicar de forma transparente o progresso do projeto,

/gerenciamento de recursos

e distribuição da carga de trabalho para as partes interessadas. Acompanhe o progresso e informe os FTEs utilizados e os FTEs disponíveis para tarefas específicas para indicar o status do projeto e identificar possíveis atrasos ou restrições de recursos.

Monitoramento da carga de trabalho e prevenção do esgotamento

Acompanhe os FTEs individuais atribuindo FTEs a cada membro da equipe para garantir uma distribuição justa da carga de trabalho e evitar o excesso de trabalho. Identifique possíveis sobrecargas ou avalie os FTEs individuais regularmente para detectar sinais de possível esgotamento ou cargas de trabalho excessivas.

Se os FTEs excederem os limites saudáveis, implemente ajustes, como delegar tarefas, contratar suporte adicional ou estender os cronogramas do projeto.

Criar orçamentos de projetos realistas

Multiplique os FTEs necessários pelo salário médio das funções relevantes para estimar com precisão as despesas com pessoal.

Considere os benefícios e os custos indiretos e inclua custos adicionais como benefícios, impostos e custos indiretos associados a cada FTE para criar um orçamento abrangente.

Acompanhe seus gastos monitorando os custos reais de FTE em relação ao orçamento durante todo o projeto para identificar possíveis desvios e tomar medidas corretivas.

Medição da eficiência e da produtividade da equipe

Analise os dados de FTE comparando os FTEs planejados com os FTEs reais usados para medir a eficiência da equipe e identificar áreas de melhoria. Acompanhe as tendências de desempenho monitorando os dados de FTE para identificar padrões na produtividade da equipe, informando o planejamento futuro do projeto e as decisões de alocação de recursos.

Compare também a utilização de FTE da sua equipe com os benchmarks do setor para avaliar o desempenho e identificar possíveis áreas de otimização.

Você também pode usar dados baseados em FTE para facilitar as decisões das partes interessadas em relação ao escopo do projeto, ajustes de orçamento ou realocação de recursos.

Simplifique seu gerenciamento de FTE com o ClickUp

Agora que você está pronto para aproveitar o Full-Time Equivalent, obtenha uma ferramenta de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a planejar e gerenciar os recursos de forma eficaz.

O ClickUp é a ferramenta ideal de gerenciamento de projetos - ele fará o trabalho pesado para ajudá-lo a estimar, monitorar e melhorar a alocação de recursos.

Registre com precisão todas as horas que sua equipe trabalhou em tarefas e projetos usando a ferramenta

/Rastreador de horas ClickUp

.

use o Time Tracker do ClickUp para _rastrear o tempo entre tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

Por exemplo, compare o FTE estimado com as horas reais registradas para identificar discrepâncias na carga de trabalho e refinar estimativas futuras.

Personalize e aloque o tempo de forma eficaz com o

/Modelo de alocação de tempo do ClickUp

para atender aos requisitos específicos de rastreamento de FTE da sua empresa. Compare fluxos de trabalho entre equipes e encontre maneiras de otimizar seus processos com

/Modelo de estudos de tempo do ClickUp

.

Veja rapidamente as cargas de trabalho da equipe no ClickUp para melhor delegar ou reatribuir tarefas e entender rapidamente quem está com capacidade insuficiente ou excessiva

Criar

/Campos personalizados

para armazenar e rastrear dados de FTE diretamente em tarefas e projetos, de modo que fiquem organizados e acessíveis.

Crie, edite e organize campos personalizados no ClickUp e simplifique sua logística de pesquisa

Visualize a capacidade da equipe e as cargas de trabalho individuais por meio de

/Painel de controle do ClickUp

para garantir uma distribuição justa e evitar o esgotamento. Atribuir tarefas com base nos FTEs disponíveis, otimizando assim a alocação de recursos e evitando o excesso de trabalho.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Além disso, se alguém trabalhar demais, você pode usar o ClickUp para evitar a alocação excessiva, definindo limites de capacidade para cada membro da equipe com base em sua disponibilidade de FTE.

Além disso, inclua campos personalizados de FTE na seção

/Painéis de relatórios do ClickUp

para analisar tendências de carga de trabalho, identificar gargalos e acompanhar o progresso.

Você também pode criar painéis personalizáveis para visualizar dados de FTE juntamente com métricas como taxas de conclusão de tarefas e cronogramas de projetos. Visualize os dados da maneira que desejar e compartilhe-os com todas as partes interessadas relevantes.

Para executar um projeto bem-sucedido, os gerentes de projeto devem entender e otimizar seu FTE. Escolher o FTE correto

/software de gerenciamento de projetos

pode ajudá-lo a fazer isso de forma eficiente e em escala.

/Comece a usar o ClickUp gratuitamente

hoje.