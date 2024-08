Como aplicar uma metodologia ágil em projetos que não sejam de software

Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente ao ouvir a palavra "ágil"?

Se você imaginou uma equipe de quatro desenvolvedores de software e engenheiros reunidos em uma reunião de standup ou um quadro branco detalhando um plano de lançamento, você não está sozinho.

A maioria de nós entende "ágil" como uma metodologia que otimiza o processo de desenvolvimento de software.

Embora seja verdade, esse não é o quadro completo. A metodologia ágil não se aplica somente a ambientes técnicos.

É possível rastrear sua origem no ciclo PDSA (Planejar-Fazer-Estudar-Agir), criado pelo físico Walter Shewhart no Bell Labs na década de 1930. Shewhart foi o mentor de W. Edwards Deming, que levou essas técnicas para o Japão após a Segunda Guerra Mundial, onde a Toyota as utilizou para desenvolver o Sistema Toyota de Produção.

Tudo isso aconteceu antes de o Agile se tornar um elemento básico da TI.

Portanto, se estiver pensando em aplicar técnicas ágeis a projetos que não sejam de software, você está no lugar certo. Também o orientaremos em todas as etapas e compartilharemos exemplos do mundo real. Mas, primeiro, uma introdução.

O que é uma metodologia ágil?

Uma metodologia ágil é uma forma flexível de gerenciar projetos empresariais que divide os projetos em partes pequenas e gerenciáveis e permite ajustes contínuos e colaboração para se adaptar às necessidades em constante mudança.

O gerenciamento ágil de projetos consiste em seguir regras, promover o trabalho em equipe organizado, garantir que seu produto ou serviço funcione e estar aberto a mudanças com base no feedback do cliente.

Por exemplo, imagine que você esteja lidando com um projeto imprevisível. Seu cliente final não tem certeza do que quer de antemão, ou os resultados desejados são ambíguos. É nesse ponto que transformação ágil pode ajudar. Você pode adotar uma metodologia ágil para ajustar as coisas à medida que avança, garantindo que seu projeto permaneça no caminho certo e atenda às necessidades de seus clientes.

No entanto, ela não é a solução mágica para todos os seus problemas tradicionais de gerenciamento de projetos.

Prós e contras do uso do Agile em projetos que não sejam de software

A estrutura ágil está ganhando popularidade devido aos seus inúmeros benefícios para equipes que não são de tecnologia.

Apesar da eficiência em projetos que não são de software, as metodologias ágeis nem sempre são perfeitas. Portanto, decidir se esse método é adequado para sua empresa depende das metas específicas da empresa e de como você o utiliza.

Aqui estão os principais prós e contras do uso do Agile em projetos não técnicos.

Prós

Adaptabilidade: Os métodos ágeis oferecem flexibilidade, permitindo que as equipes ajustem a direção do projeto à medida que os requisitos evoluem, garantindo que o produto final se alinhe melhor às necessidades em constante mudança

Os métodos ágeis oferecem flexibilidade, permitindo que as equipes ajustem a direção do projeto à medida que os requisitos evoluem, garantindo que o produto final se alinhe melhor às necessidades em constante mudança Colaboração aprimorada: A metodologia incentiva a propriedade compartilhada e um ambiente colaborativo, o que geralmente leva a melhores resultados do projeto

A metodologia incentiva a propriedade compartilhada e um ambiente colaborativo, o que geralmente leva a melhores resultados do projeto Ciclos de revisão mais rápidos: Ela abre espaço para entregas incrementais, garantindo que a equipe conclua pequenas partes do projeto e entregue em prazos mais curtos. Isso fornece às partes interessadas atualizações tangíveis do progresso

Ela abre espaço para entregas incrementais, garantindo que a equipe conclua pequenas partes do projeto e entregue em prazos mais curtos. Isso fornece às partes interessadas atualizações tangíveis do progresso Feedback e testes simultâneos: Enfatiza o envolvimento simultâneo do cliente, os ciclos de feedback e os testes do projeto, o que aumenta a probabilidade de o projeto atender às expectativas do cliente

Contras

Curva de aprendizado: A transição para uma metodologia ágil pode exigir mudanças significativas na mentalidade, nas práticas e nos fluxos de trabalho. As equipes precisarão dedicar tempo e esforço para se adaptar

A transição para uma metodologia ágil pode exigir mudanças significativas na mentalidade, nas práticas e nos fluxos de trabalho. As equipes precisarão dedicar tempo e esforço para se adaptar **Dificuldades de transferência: quando um departamento muda de um estilo de gerenciamento para outro, é difícil se acostumar com as novas responsabilidades e com a forma como os projetos avançam

Pouca documentação: Na metodologia ágil, respostas rápidas e progresso são mais importantes do que muita papelada. Isso significa que tarefas como a manutenção de registros e de planos podem avançar mais lentamente

Como aplicar uma metodologia ágil a projetos que não sejam de software

Se você estiver iniciando um projeto de projeto empresarial ou estabelecer o gerenciamento de mudanças, é melhor fazê-lo em estágios iterativos, seguindo estas práticas ágeis:

Etapa 1: Entenda o que você precisa

Tenha uma compreensão clara dos objetivos e requisitos de seu projeto. Entenda o que você precisa entregar. Em seguida, defina claramente a meta final e os critérios de sucesso antecipadamente.

Depois disso, identifique os elementos essenciais para o gerenciamento e a conclusão bem-sucedidos do projeto usando ferramentas ágeis. Essa etapa estabelece a base para a direção e o escopo do seu projeto. ClickUp , uma solução multifuncional gerenciamento ágil de projetos pode ajudá-lo a começar, permitindo que você crie um espaço de trabalho para sua equipe. Espaços ClickUp o ajudará a configurar o hub central ou o centro de comando do seu projeto.

Aqui, você define metas, atribui tarefas, acompanha o progresso e controla os prazos. Você também pode convidar membros da equipe para participar e colaborar nos projetos.

Crie Spaces no ClickUp para gerenciar projetos de forma centralizada.

Etapa 2: Divida o projeto

Divida seu projeto em tarefas menores e gerenciáveis por meio do processo ágil de planejamento de versões . Essa divisão o ajuda a organizar e lidar com cada parte do projeto de forma sistemática. Você pode garantir que cada aspecto receba atenção especial e contribua para o sucesso do projeto.

Quando seu espaço de trabalho estiver definido, comece a criar projetos e tarefas. Use a estrutura de listas do ClickUp para dividir o grande projeto em sprints iterativos e tarefas acionáveis.

Assim, você poderá contar com Recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para adicionar prazos, atribuir tarefas aos membros da equipe e definir prioridades para cada tarefa. Visualização da carga de trabalho do ClickUp é uma dádiva de Deus para garantir que os recursos da equipe sejam alocados de forma eficiente com base na disponibilidade, nos recursos e na capacidade.

Acesse vários projetos em um único painel

Etapa 3: conversar e trabalhar juntos

Incentive a comunicação aberta e a colaboração entre os membros da equipe. Crie um ambiente de trabalho psicologicamente seguro em que seja fácil compartilhar ideias e percepções. Esse esforço colaborativo garante que os problemas surjam logo e sejam resolvidos rapidamente. Isso permite que todos contribuam efetivamente para as metas do projeto.

O ClickUp fornece ferramentas integradas para que as equipes se comuniquem, compartilhem o contexto e trabalhem juntas de forma iterativa. Seja coautor da visão do projeto com sua equipe usando Documentos do ClickUp que é o controle de versão e edição para manter todos na mesma página (literalmente). Compartilhe atualizações por meio de Bate-papo do ClickUp e mantenha-se informado sobre as próximas tarefas com sua caixa de entrada do ClickUp.

Colabore com seus colegas de equipe no Docs

Etapa 4: estabelecer a cadência por meio de ciclos recorrentes

Configure datas de vencimento recorrentes com os recursos do ClickUp, como Listas de verificação e Sprints para criar ritmos de trabalho. Promova o diálogo aberto por meio de reuniões diárias, retrospectivas e pontos de contato regulares. Mantenha as conversas centradas no progresso e nos bloqueadores para que você possa corrigi-los de forma colaborativa.

Analise regularmente o progresso e adapte-o conforme necessário. Rastreamento de projetos do ClickUp do ClickUp entram em ação aqui. Ele mantém o controle sobre os avanços do projeto, facilitando a identificação do que está funcionando bem e onde é necessário fazer ajustes.

Use as análises robustas da plataforma e configure Painéis personalizados no ClickUp para monitorar o progresso e o desempenho.

Escolha entre mais de 15 visualizações de painel

Etapa 5: melhorar continuamente à medida que você avança

Busque a melhoria contínua encontrando lacunas por meio da análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) para aprimorar a execução do projeto. Isso lhe dará ferramentas para avaliar as operações atuais e tomar medidas de melhoria. Também o ajudará a estabelecer metas estratégicas.

Use técnicas ágeis do scrum para analisar as percepções e os dados para tomar decisões informadas e otimizar o desempenho do projeto.

Em seguida, use Modelos de análise SWOT do ClickUp para registrar e rastrear as descobertas.

Esse compromisso com o aprimoramento garante que todo o desenvolvimento do projeto o processo evolui e oferece melhores resultados ao longo do tempo.

Use modelos personalizáveis de análise SWOT

Eleve os resultados de seu projeto a um nível superior usando Clique em Ágil que o ajudará a gerenciar roteiros, sprints, backlogs e muito mais. Reúna sua equipe, experimente recursos avançados de geração de relatórios e crie um fluxo de trabalho tranquilo - tudo isso facilitando a agilidade além dos projetos de desenvolvimento de software.

Exemplos de uso do Agile em equipes que não são de software

Aqui estão alguns exemplos de como adotar uma metodologia ágil em seus projetos. Esses exemplos também o ajudarão a entender por que o ClickUp, com seus recursos ágeis e modelos ágeis é seu melhor amigo.

1. Desenvolvimento de campanhas de marketing

Em uma equipe de marketing, o Agile facilita o desenvolvimento de campanhas. Basta dividir sua campanha em vários sprints, cada um focado em um aspecto específico, como pesquisa, criação de conteúdo, design e implementação.

Use Modelos de marketing do ClickUp para alinhar sua estratégia de marketing trimestral ou anual metas de marketing com prioridades definidas.

Use modelos personalizados para fluxos de trabalho ágeis

Realizar reuniões diárias usando uma abordagem ágil para fluxos de trabalho mantém sua equipe atualizada sobre o progresso, enquanto as revisões de sprint garantem que sua equipe faça ajustes rapidamente. Essa abordagem permite flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado e, ao mesmo tempo, garante o lançamento de campanhas em tempo hábil.

2. Processos de recrutamento de RH

Aplicação dos princípios ágeis de gerenciamento de projetos scrum no RH pode renovar os processos de recrutamento. A contratação de um candidato pode parecer uma montanha assustadora a ser escalada. Mas, ao dividi-la em tarefas menores, como busca de candidatos, triagem e entrevistas, as equipes de RH podem tornar o caminho até o topo menos assustador.

As sincronizações diárias também ajudam a tomar decisões rápidas e a resolver gargalos. Além disso, as reuniões de retrospectiva permitem que sua equipe reflita continuamente sobre as estratégias e otimize os esforços de recrutamento.

Se você deseja organizar o funil de gerenciamento de talentos com visibilidade total e exibições personalizadas, experimente A solução de gerenciamento de RH tudo-em-um do Clickup . Você pode usá-la para acompanhar o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários, tudo em um só lugar.

Acompanhe o status de diferentes tarefas com os recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho do ClickUp

3. Planejamento e gerenciamento de eventos

Para o planejamento de eventos, as técnicas ágeis permitem uma melhor coordenação. Os sprints podem se concentrar na seleção do local, no gerenciamento de fornecedores, no envolvimento dos participantes e em aspectos semelhantes.

Você pode usar O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp para tornar o planejamento de eventos uma tarefa fácil:

Planeje e veja tudo, desde encontrar um local até obter propostas

Faça com que sua equipe e seus recursos trabalhem juntos sem problemas

Acompanhe o progresso e as metas para eventos pontuais e econômicos

Planeje eventos complexos com um sistema de rastreamento simplificado

Certifique-se de fazer check-ins diários para garantir o progresso e fazer ajustes rápidos, se necessário. E não se esqueça: as retrospectivas pós-eventos fornecem insights para aprimorar os processos de planejamento de eventos futuros.

4. Desenvolvimento de produtos em setores não tecnológicos

Mesmo em setores não tecnológicos, o desenvolvimento de produtos se beneficia dos métodos ágeis.

Veja a seguir como realizar o processo:

Crie uma meta que descreva os recursos do produto e o perfil do cliente-alvo

Divida o desenvolvimento em sprints para coisas como design, prototipagem, cálculo de custos, testes, etc.

Reúna os membros da equipe de todas as funções - design, sourcing, operações, vendas - em cada sprint

Use standups para coordenar todas as equipes e resolver problemas

Crie rapidamente protótipos básicos e obtenha feedback dos clientes por meio de pesquisas após cada sprint (Modelos de pesquisa de feedback do produto ClickUp serão muito úteis)

Realize retrospectivas para avaliar o que funcionou bem e o que precisa ser modificado

Iterar o protótipo a cada sprint, refinando-o com base nos aprendizados até que ele atenda aos critérios de prontidão para o lançamento Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp será seu aliado durante todo esse processo. Use-o para:

Organizar o desenvolvimento do produto, da ideia ao lançamento

Alinhar as equipes em marcos e tarefas

Gerenciar todas as tarefas em um único local para facilitar o trabalho em equipe

Simplifique os sprints de desenvolvimento de produtos com um modelo de plano de projeto personalizado

5. Projetos de construção e infraestrutura

Quando se trata de projetos de construção e infraestrutura, o foco em fases como planejamento, trabalho de base e toques finais garante a conclusão em tempo hábil. As reuniões diárias com os gerentes de projeto podem solucionar problemas rapidamente e ajudá-lo a se adaptar às condições do local, melhorando a eficiência do projeto.

Por exemplo, a construção de um novo terminal de aeroporto poderia ser gerenciada separando-se a construção em sprints para a estrutura do terminal, elementos internos, sistemas técnicos e acabamentos externos. Equipes multifuncionais poderiam colaborariam no ClickUp para concluir as tarefas priorizadas em cada área.

Eles lidariam com recursos em uma lista, agendariam tarefas com um calendário ou ajustariam datas usando um gráfico de Gantt. ( O ClickUp oferece mais de 15 visualizações para um planejamento sem esforço)

O foco ágil na entrega incremental, na colaboração das partes interessadas e na melhoria contínua pode beneficiar os projetos de construção por meio da resolução mais rápida de problemas, do aumento da responsabilidade pelo desenvolvimento positivo do projeto e da melhoria da supervisão da qualidade.

Gerencie projetos de construção com modelos de gerenciamento de projetos prontos para uso

Com ClickUp para equipes de construção com o ClickUp, você pode gerenciar projetos de construção, desde a pré-venda até a entrega, sem esforço:

Personalizar os fluxos de trabalho de construção

Acelerar o trabalho em equipe no campo e no escritório

Monitorar o progresso instantaneamente com relatórios em tempo real

Unifique sua equipe, trabalho e ferramentas em uma única plataforma Gerenciamento de projetos ClickUp é uma ferramenta universal ferramenta de gerenciamento de projetos que você pode usar e personalizar para acompanhar suas prioridades, tornar a colaboração mais rápida e obter uma visão de alto nível do andamento do projeto.

Esse recurso ajudará a sua equipe a fazer a transição para o Agile com facilidade.

Mantenha a sobrecarga de informações sob controle com a análise intuitiva de projetos

Seja ágil e promova o sucesso do projeto

Você deve ter percebido como é útil e conveniente usar métodos ágeis no desenvolvimento de projetos que não sejam de software. As equipes que não são de TI podem contar com eles para alcançar

Tempo de colocação no mercado mais rápido por meio de iteração rápida

Resultados de maior qualidade por meio da melhoria contínua

Maior responsabilidade por meio da visibilidade

Maior agilidade para mudar as prioridades

Vá em frente e faça a mudança para o ágil. E, caso você precise dicas rápidas para o gerenciamento ágil de projetos ou uma ajuda para se adaptar às mudanças, experimente começar com o Agile usando o ClickUp. Registre-se gratuitamente e obtenha suporte personalizado para implementar o Agile em seus projetos.