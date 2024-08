Notion vs. Trello - Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor para sua empresa?

Como gerente de projetos, você deve simplificar os processos, acompanhar as tarefas e os prazos e colaborar com as equipes. O gerenciamento de projetos é desafiador e exige destreza mental e raciocínio inteligente. Nós entendemos isso.

E é por isso que você está sempre procurando ferramentas que lhe dêem superpoderes. Neste artigo, vamos nos aprofundar no Notion e no Trello - duas ferramentas populares de gerenciamento de projetos ferramentas de gerenciamento de projetos .

Isso não é tudo! Adicionamos um concorrente surpresa no final.

O que é Notion?

O software Notion painel de controle do projeto exemplo de visualização Noção é um software de gerenciamento de projetos em grande escala que oferece recursos robustos para lidar com projetos complexos.

Os modelos que o Notion oferece fazem dele uma boa opção para o gerenciamento de projetos. Eles incluem modelos abrangentes de gerenciamento de projetos que aceleram o processo plano de projeto roteiros de produtos para mapeamento de projetos de A a Z e muito mais.

A ferramenta de gerenciamento de projetos também tem funcionalidades de IA que geram os primeiros rascunhos do plano de projeto em segundos.

recursos do ### Notion

O Notion lançou sua versão 2.32 em 2023 com gerenciamento de projetos, manuseio de tarefas e automação mais abrangentes.

Aqui estão alguns dos recursos de destaque do Notion:

1. Modelos de gerenciamento de projetos

O Notion oferece vários modelos prontos para uso para diversas finalidades. Algumas categorias de modelos populares incluem kits de agência, modelos de orçamento, planejamento de conteúdo e calendário de mídia social, documentação de marca e muito mais.

Modelo de planejador de projeto Notion

2. Automação de banco de dados

Além dos modelos, também gostamos da capacidade do Notion de criar fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos personalizados para tarefas administrativas repetitivas e manuais. Por exemplo, você pode automatizar a alteração de status de tarefas, o envio de pesquisas, a atualização de datas de término e o envio de lembretes para a sua equipe.

Gerenciamento de tarefas no Notion

3. Roteiro do produto

Não há mais dados dispersos em várias ferramentas. Você pode criar e executar um roadmap de produto em um único painel.

Exemplo de roteiro de produtos Notion

Com os roteiros de produtos do Notion, você pode conectar suas metas comerciais, documentação de produtos, responsabilidades e outras informações em um único documento. Você verá o progresso do projeto e as principais partes interessadas em diferentes estágios, simplificando a colaboração.

4. Integrações

Também é possível integrar o Notion a outras ferramentas de colaboração em equipe e de projeto comumente usadas, como Slack, GitHub, etc. Com mais de 70 integrações, o Notion pode ajudar a simplificar os fluxos de trabalho e permitir que você configure uma sincronização personalizada usando a API do Notion.

Preços do Notion

O Notion tem quatro planos de preços para pagamentos anuais:

Plano gratuito

Plus: $8/usuário/mês

$8/usuário/mês Business: $15/usuário/mês

$15/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados o Notion AI é um complemento que custa US$ 8/usuário/mês para planos pagos

O que é o Trello?

Exemplo de painel de gerenciamento de projetos do Trello

O Trello é um software de gerenciamento de projetos Kanban, conhecido por sua simplicidade e facilidade de uso.

Com uma curva de aprendizado zero, ele é adequado para equipes de todos os tamanhos. Você pode otimizar seu projeto em cada etapa, desde a ideação e a integração dos membros da equipe até o lançamento do projeto em fases.

O bom é que você pode criar um "Quadro Trello" do zero ou usar um modelo pronto para gerenciar projetos, acompanhar tarefas e criar fluxos de trabalho de projeto.

No entanto, o Trello não é adequado para projetos complexos ou de grande escala.

Recursos do Trello

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que o Trello oferece:

1. Modelos personalizáveis

Via Trello

O Trello oferece mais de 100 modelos de gerenciamento de projetos totalmente personalizáveis para vários casos de uso, como orçamento de projetos, mapeamento de histórias de usuários, gerenciamento de fluxo de trabalho de clientes e planejamento semanal, entre outros casos de uso.

2. Automação integrada

O Trello tem uma ferramenta de automação sem código incorporada - Butler. Ela lida com tarefas monótonas relacionadas a projetos, como acompanhar datas de vencimento, enviar lembretes, gerenciar membros da equipe, criar agendas de reuniões, etc.

Você pode definir regras e acionadores personalizados para lidar com ações específicas no fluxo de trabalho do seu projeto. Por exemplo, atualizar automaticamente o status de uma tarefa para "Completed" (Concluído) assim que a lista de tarefas for concluída.

3. Roteiro do projeto

Visualize o cronograma de desenvolvimento do seu projeto em seus quadros do Trello usando os gráficos de Gantt do Trello e divida as tarefas em fluxos de trabalho inspirados no Kanban.

Visualização do quadro Kanban do Trello

Defina marcos e prazos para garantir que seu projeto permaneça no caminho certo. Configure o cronograma do seu projeto usando um gráfico de Gantt e rotule as tarefas de alta prioridade nos cartões Trello no estilo Kanban para identificar rapidamente os bloqueadores.

4. Trello Power-Up

O Trello oferece mais de 200 integrações em sua galeria Power-Up. Você pode conectar seus cartões e quadros do Trello a várias integrações nativas e externas.

Por exemplo, o Trello Power-Up-Time Tracking & Reporting é uma ferramenta de rastreamento de tempo para registrar automaticamente seu trabalho em um quadro do Trello e criar relatórios detalhados sobre as horas gastas, quem trabalhou em quê, etc., durante a linha do tempo do projeto.

Preços do Trello

O Trello tem quatro planos de preços para pagamentos anuais:

Plano gratuito

Padrão: $5/usuário/mês

$5/usuário/mês Premium: $10/usuário/mês

$10/usuário/mês Enterprise: $17,50/usuário/mês

Notion vs. Trello: Comparação de recursos

Uma diferença significativa entre o Notion e o Trello é que o Notion é amplo e faz muitas coisas ao mesmo tempo. O Trello, por outro lado, é uma ferramenta mais otimizada e simplista, perfeita para projetos menores.

Mas é possível que você passe muito mais tempo se adaptando ao funcionamento do Notion do que do Trello.

Embora o Notion seja um pouco mais caro e tenha uma curva de aprendizado mais acentuada do que o Trello, sem dúvida vale a pena investir nele por suas funcionalidades mais amplas.

Então, Notion x Trello - temos um vencedor?

1. Modelos de gerenciamento de projetos

Descobrimos que ambas as ferramentas têm modelos personalizáveis e fáceis de usar.

O Notion oferece muitos modelos de projetos - 1006, para ser mais preciso. E o Trello tem cerca de 110 modelos para casos de uso de gerenciamento de projetos.

Portanto, o Notion está na frente se você estiver analisando os números e procurando modelos ultraespecíficos para casos de uso em rastreamento de problemas, planejamento de projetos e metas, roteiros de produtos e muito mais.

2. Automação poderosa

O Notion tem recursos de automação nativos em comparação com o Trello. O Notion permite que você agende tarefas e simplifique os fluxos de trabalho do projeto para eliminar atividades manuais com sua robusta automação de banco de dados incorporada.

O gerenciamento de projetos no Trello pode ser automatizado usando sua poderosa ferramenta de automação, Butler, ou uma ferramenta de terceiros, como o Zapier.

Portanto, consideramos o Notion uma solução de automação completa mais robusta, ao contrário da necessidade de conexões externas do Trello.

3. Planejamento do roteiro do projeto

O Notion e o Trello têm recursos igualmente eficazes para criar e executar roteiros de produtos ou projetos. Eles permitem que você reúna pessoas, tarefas e fluxos de trabalho para uma visualização rápida de cronogramas de projetos e quem está fazendo o quê.

Visualmente, achamos que os quadros e gráficos do Trello para roteiros de projetos têm uma aparência mais rica do que o Notion. Além disso, lembre-se de que o Notion não tem grampos de visualização de gerenciamento de projetos como gráficos de Gantt e quadros Kanban.

4. Extensibilidade

O gerenciamento de projetos envolve colaboração - comunicações em equipe, anotações, gerenciamento de tarefas etc.

Portanto, um ferramenta de gerenciamento de projetos deve ser extensível e bem integrada à sua pilha de ferramentas internas, como Slack, Google Calendar, Outlook e Jira.

O Notion se integra a mais de 70 aplicativos, incluindo o Slack e o Google Drive. O Trello tem uma galeria Power-Up exclusiva com integrações internas pagas e mais de 200 integrações externas.

O Trello oferece mais integrações. No entanto, o Notion permite que você crie uma integração personalizada usando sua API pública - adequada para desenvolvedores.

Notion vs. Trello no Reddit

Queríamos verificar se o Notion vs. Trello está criando um burburinho no Reddit. E sim, está!

Veja o que a maioria dos usuários tem a dizer:

"Eu uso o Notion diariamente para tudo o que tem a ver com meus projetos e para manter as coisas sob o mesmo teto. O Trello pode ser mais fácil de usar, e achei seus quadros Kanban melhores do que o Notion."

Outro grupo de usuários mudou do Trello para o Notion e considerou seus modelos um ótimo ponto de partida.

Alguns usuários que adoraram o Trello dizem - "Acho o Trello perfeito para minhas listas de tarefas e projetos. O Butler e os Power-Ups facilitam muito a automatização de tarefas repetitivas."

Mas e se o Notion e o Trello não funcionarem para você? Há outra ferramenta de gerenciamento de projetos melhor que gostaríamos de recomendar.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Notion vs. Trello

O Notion e o Trello não são ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos e deixam a desejar em algumas áreas.

Por exemplo, o Notion carece de elementos de visualização e seus sinos e assobios não facilitam o acesso a ele. E o Trello funciona apenas para projetos pequenos devido à sua funcionalidade simplista.

Apresentamos o ClickUp.

Gerencie seu projeto de negócios em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Como um dos software de gerenciamento de projetos mais bem avaliado o ClickUp permite que você gerencie projetos de todos os tamanhos, colaborar em tarefas e otimizar fluxos de trabalho de várias etapas.

Veja a seguir três recursos excepcionais que fazem do ClickUp o melhor alternativa ao Notion vs. Trello :

1. IA do ClickUp

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Imagine ter um assistente virtual cuidando das tarefas rotineiras de gerenciamento de projetos. Isso é IA do ClickUp para você.

O ClickUp AI é um assistente de IA criado para ajudá-lo a trabalhar mais rapidamente. Seja resumindo atualizações de tarefas, gerando itens de ação, escrevendo textos ou formatando conteúdo, o ClickUp AI faz isso por você. O ClickUp informa que os usuários ativos reduzem sua carga de trabalho diária em 30% usando o ClickUp AI.

2. Documentos do ClickUp

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

O gerenciamento de projetos e a documentação andam de mãos dadas. Mas o Notion e o Trello não têm funcionalidades avançadas de documentação para manter seu trabalho organizado.

Com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar documentos ou wikis avançados e compartilhá-los com sua equipe. Também é possível acompanhar as alterações nos documentos em tempo real, marcar seus colegas de equipe e atribuir itens de ação em tempo real.

O ClickUp permite categorizar os documentos em seu espaço de trabalho para que você não perca horas gerenciando grandes volumes de documentos aninhados uns aos outros.

3. Quadros Kanban

O Trello carece de personalização avançada, embora seja conhecido por seu sistema semelhante a um quadro Kanban.

Use exibições personalizadas, como o quadro Kanban, para planejar, organizar e acompanhar projetos neste modelo Quadros Kanban do ClickUp por outro lado, são altamente versáteis e personalizáveis, permitindo que você arraste e solte tarefas, mova tarefas pelos fluxos de trabalho e faça alterações em massa de uma só vez.

O painel único de vários recursos do ClickUp permite que você veja todos os seus Quadros Kanban em uma única visualização, o que facilita muito o acompanhamento do progresso do projeto.

Qual ferramenta de gerenciamento de projetos você deve usar?

Se você analisar a comparação de softwares de gerenciamento de projetos, o Notion e o Trello têm milhares de defensores on-line.

A escolha de uma ferramenta de gerenciamento de projetos deve ser baseada nas suas necessidades de planejamento e colaboração e na capacidade de tornar sua equipe mais ágil. Acreditamos que o ClickUp se destaca como uma ótima opção em todos esses aspectos.

Seja você um indivíduo ou uma equipe, o ClickUp pode ser dimensionado rapidamente com base nos requisitos do seu projeto.

Registre-se para Plano Free Forever do ClickUp e veja por si mesmo!