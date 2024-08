10 melhores alternativas Citrix para trabalho remoto em 2024

À medida que as organizações se tornam mais dependentes da tecnologia, manter o controle de tudo se torna mais complexo. A necessidade de manter o acesso contínuo às ferramentas deu origem a desktops virtuais e aplicativos virtuais que facilitam a rápida implementação de mudanças. Isso é especialmente verdadeiro quando as empresas buscam manter os funcionários remotos produtivos e engajados .

Há muito tempo a Citrix é uma das líderes nesse campo, mas nem todas as empresas acham que ela é a escolha certa. Elaboramos este guia para organizações que buscam alternativas econômicas para a Citrix. Exploraremos as alternativas e discutiremos o que procurar ao fazer sua escolha!

O que é Citrix e como funciona uma solução de virtualização?

A Citrix é uma das maiores empresas que fornecem aplicativos e desktops virtuais. Suas ferramentas permitem que os usuários acessem os recursos de trabalho de qualquer local, o que a torna uma das melhores empresas de virtualização ferramentas de trabalho remoto disponíveis.

A Citrix usa uma infraestrutura de desktop virtual (VDI) que hospeda um sistema operacional de desktop na nuvem. Com uma VDI, os departamentos de TI podem fornecer acesso remoto seguro a aplicativos e dados para que os usuários finais possam trabalhar em qualquer dispositivo sem comprometer a segurança do sistema. Esse tipo de infraestrutura às vezes é chamado de desktop como serviço (DaaS).

O que você deve procurar nas alternativas à Citrix?

A alternativa Citrix que você escolher deve ter recursos que correspondam ou excedam os que a própria Citrix oferece, ou deve ser uma alternativa mais econômica sem custos ocultos. Aqui estão alguns recursos que você deve ter em mente ao pesquisar:

10 melhores alternativas para Citrix em 2024

Se a sua organização é uma das muitas que procuram alternativas aos aplicativos e desktops virtuais da Citrix, a lista abaixo o ajudará a começar.

1.

ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de projeto e gerenciamento de tarefas solução com recursos para substituir muitos de seus aplicativos comerciais dedicados, inclusive Citrix. Por exemplo, as integrações do ClickUp se conectam a mais de 1.000 ferramentas, incluindo alguns dos provedores de nuvem mais populares. Com essas integrações estreitas, o ClickUp pode se tornar um hub centralizado e seguro para todas as informações relacionadas ao trabalho remoto.

Há até mesmo um Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp que ajuda as empresas a gerenciar com mais eficiência seus trabalho remoto ambiente. Sua equipe, não importa onde esteja no mundo, pode fazer download do ClickUp para todos os principais sistemas operacionais e trabalhar em qualquer dispositivo que possuam. Com os recursos de colaboração do ClickUp, vários usuários podem trabalhar em um projeto com mais facilidade do que nunca.

Melhores recursos do ClickUp

Serve como um hub centralizado para muitas tarefas relacionadas ao trabalho

Oferececolaboração em tempo realpermitindo que mais de um usuário simultâneo edite documentos ao mesmo tempo

Vem com uma ampla coleção de modelos gratuitos, permitindo que o ClickUp substitua outros aplicativos

Oferece um grande conjunto de integrações para trazer dados de outros provedores de nuvem

Limitações do ClickUp

Não há uma verdadeira experiência de desktop virtual como a Citrix, mas isso pode ser desnecessário para a maioria dos usuários devido às ferramentas de colaboração remota do ClickUp

O aplicativo móvel não tem tantos recursos quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. VMware Horizon

Via VMware A VMWare é outro fornecedor líder no mercado de software de virtualização de desktops. O Horizon permite que os usuários implantem, gerenciem e dimensionem desktops e aplicativos em diversas infraestruturas de nuvem. O produto é conhecido por seus sólidos recursos de segurança. Ele garante que os recursos corporativos estejam disponíveis em qualquer dispositivo e fornece acesso remoto seguro.

A escalabilidade do Horizon o torna uma excelente alternativa econômica para organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do VMware Horizon

Implante desktops virtuais e aplicativos para trabalho privado,trabalho híbridoou infraestrutura em várias nuvens

Tenha tranquilidade ao trabalhar com dados confidenciais, graças ao seu grande foco em segurança

Desbloqueie a escalabilidade e a resiliência diante de condições variáveis com opções de implementação flexíveis

Desfrute de uma excelente experiência de usuário com gráficos 2D e 3D avançados e voz e vídeo otimizados

Limitações do VMware Horizon

Alguns recursos podem exigir treinamento especializado

Os termos de licenciamento e preços podem ser complexos para grandes necessidades

Preços do VMware Horizon

Apps Standard: US$ 4,67/mês por usuário

Apps Universal: US$ 6,00/mês por usuário

Standard Plus: US$ 5,79/mês por usuário

Enterprise Plus: US$ 10,71/mês por usuário

Universal: US$ 12,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do VMware Horizon

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (25 avaliações)

3. AnyDesk

Via AnyDesk Essa ferramenta de acesso remoto oferece flexibilidade e personalização. Funciona com aplicativos Linux e também com aplicativos Windows, portanto, a escolha do sistema operacional não afeta a usabilidade.

Os usuários podem acessar e controlar desktops, servidores e outros dispositivos a partir de desktops, smartphones ou tablets. As empresas podem optar por implementar seus aplicativos publicados como um serviço de nuvem ou uma instalação no local.

melhores recursos do #### AnyDesk

Execute seus ambientes virtuais na nuvem ou em um servidor local

Desfrute de máquinas virtuais compatíveis entre si e independentes de plataforma com suporte móvel completo

Beneficie-se de opções altamente flexíveis e personalizáveis para combinar a experiência do usuário com a marca da empresa

Mantenha os dados protegidos com um software rápido e seguro que é conhecido por trazer velocidade e segurança ao acesso remoto

Limitações do AnyDesk

Em raras ocasiões, a conexão cai sem nenhuma explicação

Velocidades de conexão lentas ao transferir arquivos grandes

Preços do AnyDesk

Solo: US$ 14,90

Padrão: US$ 29,90

Avançado: US$ 79,90

Ultimate: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

AnyDesk avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 950 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

4. Nuvem V2

Via Nuvem V2 A V2 Cloud é um provedor de desktops virtuais Windows hospedados na nuvem. Ele enfatiza muito a simplicidade e a eficiência de custos e oferece um serviço de desktop virtual em nuvem que é rápido e escalável. Os data centers em todo o mundo fornecem aos usuários de vários locais acesso rápido aos PCs na nuvem. Os recursos adicionais incluem acesso remoto seguro, backups diários e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

melhores recursos do #### V2 Cloud

A configuração simples requer menos de 10 cliques para implementar uma instância de desktop virtual

Uma gama de soluções que abrange todos, desde fornecedores independentes de software até provedores de serviços gerenciados

Os data centers globais significam acesso rápido para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo

Um serviço totalmente integrado oferece uma solução de desktop virtual completa e repleta de recursos para organizações de todos os tamanhos e níveis de habilidade

limitações do #### V2 Cloud

Há um pequeno atraso ao digitar e rolar a tela

O software ocasionalmente faz o logout de alguns usuários sem motivo

Preços do V2 Cloud

Básico: a partir de US$ 40/mês

Comercial: A partir de US$ 60/mês

V2 Cloud avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (19 avaliações)

5. TeamViewer Remote

Via TeamViewer Empresas de todo o mundo reconhecem essa solução para acesso remoto, controle e suporte com compatibilidade entre plataformas. Os usuários podem se conectar a uma máquina remota no TeamViewer a partir de vários dispositivos e sistemas operacionais.

Os recursos de segurança, como a autenticação de dois fatores, trazem segurança às conexões remotas, enquanto o código otimizado se concentra no alto desempenho. O TeamViewer utiliza uma rede global para que todos possam acessar velocidades de transferência rápidas e imagens de alta qualidade para uma experiência de trabalho remoto mais agradável.

Melhores recursos do TeamViewer Remote

A plataforma recentemente atualizada permite uma integração mais rápida e um processo de conexão aprimorado

Recursos robustos de segurança protegem dados confidenciais de possíveis invasores

A função de plataforma cruzada abrange uma variedade de dispositivos móveis, sistemas operacionais e dispositivos incorporados

A rede global do TeamViewer proporciona velocidade e confiabilidade aos usuários em todo o mundo

Limitações do TeamViewer Remote

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de conectividade ou sessões perdidas

O licenciamento pode ser caro para uso comercial

Preços do TeamViewer Remote

Acesso remoto: US$ 24,90/mês

Business: US$ 50,90/mês

Premium: US$ 112,90/mês

Corporativo: US$ 229,90/mês

TeamViewer Remote avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4.6/5 (mais de 11 mil avaliações)

6. Espaços de trabalho da Amazon

Via Espaços de trabalho da Amazon Essa solução de desktop virtual totalmente gerenciada atende a trabalhadores híbridos e remotos. Com o apoio da Amazon, um dos gigantes da computação em nuvem, o Workspaces tem uma gama diversificada de soluções que garantem que cada organização possa encontrar uma que atenda às suas necessidades.

Como muitos outros produtos da Amazon Web Services, o Workspaces usa um modelo de preço econômico em que as organizações pagam apenas pelo que usam e não há taxas ocultas. Sua infraestrutura confiável, de alto desempenho e distribuída globalmente aumenta a produtividade do trabalho remoto e reduz os custos.

Melhores recursos do Amazon WorkSpaces

Os desktops virtuais totalmente gerenciados trazem um serviço completo e totalmente persistente para sua organização

O preço fixo e a ausência de custos iniciais fazem do WorkSpaces uma solução econômica

As soluções personalizadas da família WorkSpaces atendem às necessidades de vários tipos de funcionários

A fácil integração com outros serviços da AWS amplia a funcionalidade com pouco incômodo

Limitações do Amazon WorkSpaces

A integração com serviços que não são da AWS pode ser um desafio

Alguns clientes consideram a estrutura de preços confusa

Preços do Amazon WorkSpaces

O preço depende dos recursos usados

Avaliações e resenhas do Amazon WorkSpaces

G2: 4,1/5 (97 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (29 avaliações)

7. Infraestrutura de nuvem da Nutanix (NCI)

Via Nutanix A NCI oferece uma base para soluções de nuvem híbrida. Seu objetivo é fornecer aplicativos e dados em qualquer escala, em qualquer nuvem. Seu foco principal são as soluções empresariais modernas.

Dessa forma, a NCI visa simplificar a aquisição, a implementação e o gerenciamento de serviços de TI. A natureza adaptável da plataforma ajuda as organizações a implementar, dimensionar e fazer a ponte para nuvens públicas com rapidez, o que a torna uma ótima alternativa à infraestrutura de TI tradicional.

Melhores recursos da Nutanix Cloud Infrastructure

Atenda às necessidades de sua organização com serviços de TI alimentados por tecnologias avançadas de nuvem

Concentre os recursos em atividades de alto valor para diminuir os custos e reduzir a dispersão tecnológica

Aproveite a proteção contra falhas de hardware, desastres e invasores com uma garantia de confiabilidade

A natureza altamente adaptável da infraestrutura garante que ela seja dimensionada de acordo com sua organização

Limitações da Nutanix Cloud Infrastructure

A curva de aprendizado inicial pode ser muito íngreme

O licenciamento e o preço podem ser complexos para implementações maiores

Preços do Nutanix Cloud Infrastructure

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

8. Ponto de trabalho

Via Ponto de trabalho A Workspot é uma plataforma de VDI nativa da nuvem projetada para levar desktops virtuais e aplicativos aos usuários que trabalham em qualquer lugar. Ela oferece às organizações um ponto centralizado para gerenciar aplicativos em vários provedores de nuvem, como Azure, Amazon Web Services e Google Cloud. Com seu business intelligence incorporado, o Workspot oferece resolução de problemas em tempo real e ajuste de desempenho para aumentar a confiabilidade.

O objetivo da empresa é oferecer uma plataforma econômica, mas de alto desempenho, o que a torna uma solução atraente de desktop virtual.

Melhores recursos do Workspot

Todas as soluções são totalmente desenvolvidas em infraestrutura de nuvem pública dos principais provedores do mundo

A configuração e a implementação de desktops virtuais são rápidas e fáceis, portanto, menos experiência e tempo são necessários

A plataforma permite que as máquinas virtuais aumentem ou diminuam facilmente de acordo com a demanda

Os dados permanecem na nuvem, o que minimiza a chance de uma violação de dados

Limitações do Workspot

Possíveis limitações na customização e personalização

A integração com plataformas ou serviços não suportados pode ser um desafio

Preços do Workspot

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do Workspot

G2: 4,8/5 (19 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (13 avaliações)

9. RAS da Parallels

Via Paralelos A Parallels é outro grande nome no campo da virtualização. Sua oferta RAS fornece soluções de VDI que unem implantações no local e na nuvem. O produto oferece uma experiência perfeita com acesso ao universo, permitindo que os usuários o acessem de qualquer dispositivo.

Os recursos de segurança incluem autenticação multifator para proteger seus dados. A RAS oferece soluções de implementação flexíveis para atender a uma série de necessidades.

Melhores recursos do Parallels RAS

Suporta implantações no local, híbridas e na nuvem, incluindo Microsoft Azure e Amazon Web Services

Permite que os usuários forneçam aplicativos a qualquer dispositivo, em qualquer lugar, sem precisar de todo o desktop

É flexível o suficiente para trabalhar com soluções de RDS, VDI e desktop como serviço

Oferece um portal baseado na Web para que os usuários acessem seus aplicativos e desktops

Limitações do Parallels RAS

A interface não é tão intuitiva quanto a de alguns de seus concorrentes

O licenciamento pode ser complexo para alguns casos de uso

Preços do Parallels RAS

uS$ 120/ano

Avaliações e resenhas do Parallels RAS

G2: 4.2/5 (67 avaliações)

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

10. Cameyo

Via Cameyo Essa plataforma segura de fornecimento de aplicativos oferece às organizações um espaço de trabalho digital na nuvem. Você pode fornecer os aplicativos essenciais da sua empresa a qualquer dispositivo por meio de uma guia do navegador da Web, permitindo que ele funcione em qualquer plataforma.

A plataforma de VDI nativa da nuvem reduz os custos e a complexidade das VDIs. Graças ao seu modelo de segurança Zero Trust, o fornecimento de aplicativos virtuais da Cameyo funciona sem VPN ou portas de firewall abertas, o que facilita muito a configuração. O licenciamento simples oferece opções tanto para pequenas organizações quanto para grandes empresas.

Melhores recursos do Cameyo

Use o recurso de virtualização de aplicativos para transformar aplicativos do Windows em aplicativos da Web

Acesse os aplicativos de qualquer dispositivo por meio de um navegador sem VPN

Hospede o software em qualquer ambiente, inclusive na nuvem pública, na nuvem privada ou no local

Aproveite os recursos adicionais, como HTTPS, logon único e controles de acesso integrados baseados em funções

Limitações do Cameyo

Alguns usuários tiveram problemas de compatibilidade de aplicativos

Não é tão rico em recursos quanto o Citrix e muitas outras alternativas Citrix

Preços da Cameyo

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas da Cameyo

G2: 4,8/5 (30 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (14 avaliações)

Melhore seu ambiente de trabalho remoto com o ClickUp

Há muitas alternativas à Citrix, algumas das quais permitem que você execute sua pilha de tecnologia existente remotamente a partir de um servidor hospedado na nuvem ou no local. Mas poucos desses concorrentes da Citrix realmente substituem o caso de uso da Citrix e, ao mesmo tempo, possibilitam trabalho e colaboração remotos mais eficientes e produtivos.

O ClickUp faz tudo isso e muito mais. Com o ClickUp, você pode substituir muitos de seus produtos de trabalho remoto por uma solução completa que se concentra no gerenciamento de projetos e na colaboração. Experimente o ClickUp hoje e comece a explorar seu conjunto de recursos avançados gratuitamente!