9 Ferramentas de IA para facilitar o gerenciamento de eventos em 2024

Você está planejando a maior festa do ano para o seu negócio? Desde o agendamento de publicações nas mídias sociais até a venda de ingressos e a escolha do local, você tem muito o que fazer para criar uma experiência incrível para os participantes.

Mas o planejamento de eventos tem muitas partes móveis, e você é apenas um ser humano. Por que não deixar a inteligência artificial (IA) fazer parte do trabalho pesado para você?

Até mesmo os organizadores de eventos mais experientes se beneficiam da automação. Seja no check-in e no registro de eventos, na troca de mensagens em sua plataforma de gerenciamento de eventos ou no gerenciamento de programações de eventos, há uma Ferramenta de IA para economizar seu tempo.

Neste guia, mostraremos como escolher a ferramenta certa de gerenciamento de eventos com IA e apresentaremos nove das nossas favoritas. 🛠️

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de eventos com IA?

Planejar uma conferência internacional é muito diferente de planejar uma grande reunião de negócios B2B para sua equipe de vendas. Os eventos têm suas nuances, portanto, se você estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de eventos com IA, procure funcionalidades úteis como:

Automação de fluxo de trabalho: Você deseja uma ferramenta de gerenciamento de eventos quesimplifique o processo de planejamento tanto quanto possível. Procure a tecnologia de IA que usa algoritmos de aprendizado de máquina para simplificar a seleção do local,programações de eventosou configurações da plataforma de eventos para eventos virtuais

Você deseja uma ferramenta de gerenciamento de eventos quesimplifique o processo de planejamento tanto quanto possível. Procure a tecnologia de IA que usa algoritmos de aprendizado de máquina para simplificar a seleção do local,programações de eventosou configurações da plataforma de eventos para eventos virtuais Gerenciamento de participantes: Deixe a IA tomar as rédeas do registro e do check-in dos participantes. Se você tiver a ferramenta de IA certa, ela poderá até mesmo fazer o matchmaking para oportunidades de networking em eventos

Deixe a IA tomar as rédeas do registro e do check-in dos participantes. Se você tiver a ferramenta de IA certa, ela poderá até mesmo fazer o matchmaking para oportunidades de networking em eventos Ajuda de marketing: Precisa de ajuda para escrever publicações em mídias sociais ou criar o e-mail promocional perfeito? A IA de gerenciamento de eventos está ao seu lado. Ela lida com todos os tipos de esforços de marketingdesde a geração de textos até gráficos e vídeos

Precisa de ajuda para escrever publicações em mídias sociais ou criar o e-mail promocional perfeito? A IA de gerenciamento de eventos está ao seu lado. Ela lida com todos os tipos de esforços de marketingdesde a geração de textos até gráficos e vídeos Análise de dados: Melhore ainda mais seus eventos futuros. A IA extrai dados de sua ferramenta de gerenciamento de eventos e identifica rapidamente tendências interessantes no envolvimento dos participantes, acompanhamentos e muito mais. Se seus olhos começam a se cruzar sempre que você tenta analisar dados demográficos, as ferramentas de IA identificam insights valiosos em apenas alguns minutos

9 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de eventos em 2024

Os planejadores de eventos estão acostumados a fazer malabarismos com as seleções de cardápio, reservar palestrantes convidados e negociar contratos de locais de eventos . Mas por que ter mais trabalho do que o necessário?

Agora, os profissionais de eventos têm a excelente oportunidade de trazer a inteligência artificial para a mistura. Essas ferramentas foram projetadas para automatizar fluxos de trabalho, reunir informações valiosas e eliminar o trabalho pesado da logística de eventos. O resultado? Mais eventos bem-sucedidos, mais dados sobre os eventos e muita economia de tempo.

Se você está pronto para encontrar seu próprio parceiro de IA, veio ao lugar certo. Role a tela e experimente nossas nove soluções de IA favoritas ferramentas de gerenciamento de eventos para 2024.

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações, revisando, encurtando ou redigindo a cópia do e-mail

Deseja um aplicativo de planejamento de eventos que faça tudo? O ClickUp é mais conhecido como uma plataforma de gerenciamento de projetos, mas nossa ferramenta de IA é definitivamente algo para se escrever. 🦾

Com centenas de prompts baseados em pesquisas, IA do ClickUp é o único assistente com tecnologia de IA adaptado à sua função de planejador de eventos. Quer você precise de ajuda para encontrar fornecedores, um local, palestrantes ou tópicos de sessão, o ClickUp AI é poderoso o suficiente para resolver até mesmo as tarefas mais difíceis para um processo de planejamento de eventos bem-sucedido. Você também pode usar o ClickUp AI para:

Gerar tarefas de gerenciamento de eventos no ClickUp

Escrever planos de eventos e utilizarmodelos de planejamento de eventos* Faça um brainstorming de ideias inovadoras para eventos corporativos que seus participantes vão adorar

Crie conteúdo para eventos

Como o ClickUp AI se integra aos projetos e tarefas do ClickUp, nunca foi tão fácil monitorar todas as tarefas do seu evento em um só lugar. Responsabilize sua equipe e veja seu progresso em um ClickUp Dashboard personalizável.

Além disso, o ClickUp tem centenas de modelos projetados para fazer todo o trabalho para você, de modo que você mal precisa levantar um dedo. Confira os Modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp para registrar tarefas e prazos, colaborar com a equipe de planejamento e controlar o orçamento.

Melhores recursos do ClickUp

Tarefas do ClickUp responsabilize sua equipe pelos prazos

Visualize seu progresso comPainéis em tempo real do ClickUp Economize horas toda semana comModelos do ClickUp Coloque seu fluxo de trabalho de planejamento de eventos no piloto automático comAutomações do ClickUp Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp só está disponível para planos pagos

Alguns usuários do ClickUp se sentem intimidados quando entram pela primeira vez porque há muitas ferramentas para experimentar

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. ChatGPT

Via ChatGPT O ChatGPT da OpenAI quase quebrou a internet quando foi lançado em 2022. Não é a ferramenta de IA mais avançada para gerenciamento de eventos, mas se você precisar de ajuda com mídia baseada em texto, essa é uma ótima ferramenta gratuita para ter no bolso.

O ChatGPT é ideal para encontrar ideias e inspiração. Compartilhe as informações do seu público-alvo, sobre o que é o evento e os resultados que você deseja. Não será perfeito na primeira tentativa, mas com um pouco de estímulo, a IA fornecerá exatamente o que você precisa.

Melhores recursos do ChatGPT

Use o chatbot parasessão de brainstorming tópicos ou ideias de locais

Gerar planos de eventos que atraiam mais participantes em potencial

Crie cópias promocionais de eventos, fluxos de check-in digital e muito mais para o site do seu evento

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT fica fora do ar com frequência

O ChatGPT não consegue criar conteúdo multimídia nem gerenciar o conteúdo realprocesso de planejamento de eventos Preços do ChatGPT

**Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (340+ avaliações)

4,7/5 (340+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

3. Soundraw

Via Soundraw Enquanto o ChatGPT gera apenas conteúdo de texto, o Soundraw gera apenas música com IA. Se os planejadores do seu evento estiverem procurando batidas de chão para uma próxima festa dançante com DJ, o Soundraw é para você. 💃🏾

Ele elimina as dores de cabeça do licenciamento de músicas ao criar faixas totalmente exclusivas para sua empresa ou evento. Basta adicionar algumas entradas de texto e a ferramenta de eventos de IA se encarregará disso.

Embora essa ferramenta não planeje todo o seu evento, ela ainda é uma boa opção para gerentes de eventos que precisam de música personalizada com um orçamento limitado.

Melhores recursos do Soundraw

Crie suas próprias faixas exclusivas para eventos únicos

Gerar músicas ilimitadas a partir de entradas para humor, gênero e duração

Personalize as músicas com o mixer de música do Soundraw

Limitações do Soundraw

O Soundraw não vem com ferramentas de planejamento de eventos ou de logística

O Soundraw tem uma seleção limitada de humores e gêneros

Preços do Soundraw

Gratuito

Criador: $16,99/mês, cobrado anualmente

$16,99/mês, cobrado anualmente Artista: US$ 29,99/mês, cobrado anualmente

Soundraw classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Jaspe

Via JasperJasper é especializado em conteúdo de IA de marca. Como o ChatGPT, ele trabalha principalmente com conteúdo baseado em texto, mas vem com recursos de marketing para divulgar seu evento. Use a IA do Jasper para escrever blogs, gerar um calendário de conteúdo planeje campanhas de mídia social, otimize o conteúdo para SEO e execute campanhas de marketing integradas.

No entanto, se você precisar de imagens, a Jasper também tem uma solução para isso. O gerador de arte com IA da Jasper cria imagens de alta resolução e livres de royalties para eventos. É claro que pode ser necessário algum tempo para obter exatamente o que você precisa, mas ainda assim é mais rápido do que percorrer sites de banco de imagens.

Melhores recursos do Jasper

Insira seu tom de voz e o Jasper fará o possível para combinar com a personalidade de sua marca

Gerar arte de IA com apenas algumas instruções de texto

Use os mais de 50 modelos do Jasper para gerar cópias

Limitações do Jasper

O gerador de arte de IA do Jasper nem sempre produz imagens de qualidade

Alguns usuários dizem que a tecnologia de correspondência de tons do Jasper nem sempre funciona bem

Preços do Jasper

Creator: $39/mês para um usuário

$39/mês para um usuário Equipes: US$ 99/mês para três usuários

US$ 99/mês para três usuários Empresas: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

5. Lumen5

Via Lumen5 A Lumen5 é uma plataforma de vídeo intuitiva de arrastar e soltar. É muito semelhante a soluções como o PowerPoint, portanto, se você pode fazer uma apresentação de slides, pode criar um vídeo no Lumen5. 📽️

A Lumen5 é principalmente uma plataforma de vídeo "faça você mesmo", mas tem uma ferramenta de IA para gerenciamento de eventos. Seu recurso de IA converte automaticamente blogs em vídeos, o que reduz bastante o tempo que você gastará promovendo os destaques pós-evento nas mídias sociais.

Melhores recursos da Lumen5

Converte texto escrito em vídeos

Confira as centenas de modelos da Lumen5

Acesse imagens e vídeos licenciados do Unsplash e Shutterstock

Limitações da Lumen5

Alguns usuários dizem que os modelos são limitados

Outros usuários dizem que os recursos de áudio, como narrações, precisam de algum trabalho

Preços da Lumen5

Básico: US$ 19/mês, cobrado anualmente

US$ 19/mês, cobrado anualmente Iniciante: US$ 59/mês, cobrado anualmente

US$ 59/mês, cobrado anualmente Profissional: $149/mês, cobrado anualmente

$149/mês, cobrado anualmente Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Lumen5 avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

6. CoPiloto de marketing

Via Marketing CoPilot Procurando uma ferramenta de marketing para eventos? O Marketing CoPilot tem tudo o que você precisa. Esse calendário de marketing e a ferramenta de funil de vendas oferece suporte à promoção de eventos, portanto, se você estiver ansioso para aumentar a participação em eventos, essa pode ser a ferramenta ideal para você.

A ferramenta de IA do Marketing CoPilot foi desenvolvida com base no ChatGPT, mas acrescenta uma camada de conhecimento centrado em marketing às respostas para fornecer informações mais relevantes. Essa ferramenta foi projetada para B2B, portanto, se você estiver planejando uma grande conferência do setor feita sob medida para líderes empresariais, o Marketing CoPilot cuidará da criação do funil, da promoção e do processamento de dados dos participantes para você.

Melhores recursos do Marketing CoPilot

Gere conteúdo de IA com a ferramenta de IA orientada por ChatGPT do Marketing CoPilot

Crie uma estratégia de conteúdo exclusiva e gere cópias com seu software de gerenciamento de eventos com IA

O Marketing CoPilot funciona bem com as soluções da Microsoft, portanto, se você for uma empresa da Microsoft, essa é uma opção óbvia

Limitações do Marketing CoPilot

O Marketing CoPilot não tem muitas avaliações

Essa ferramenta de IA se concentra mais em funis, receita e marketing do que no planejamento real de eventos

Preços do Marketing CoPilot

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Marketing CoPilot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf Deseja conduzir os participantes em uma conferência com um locutor que soe profissional? Não há necessidade de contratar um dublador: Use o Murf para gerar locuções de IA. 🎤

Essa ferramenta de gerenciamento de eventos com IA cria locuções com qualidade de estúdio que soam como as vozes de pessoas reais. Use o Murf para anúncios de conferências, vídeos e apresentações em seu próximo evento. Você pode ajustar o Murf como quiser, portanto, esse é um sonho que se tornou realidade para qualquer empresa que precise gerar locuções personalizadas em minutos.

melhores recursos do #### Murf

Gere locuções exclusivas e profissionais com a tecnologia de conversão de texto em fala do Murf

Use a clonagem de voz para imitar o áudio existente

Adicione locuções a vídeos e Google Slides

Limitações do Murf

Alguns usuários dizem que as locuções do Murf ocasionalmente soam robóticas

Os filtros de voz não são tão avançados quanto alguns usuários gostariam

Preços do Murf

**Gratuito

Básico: $19/mês por usuário, cobrado anualmente

$19/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: $26/mês por usuário, cobrado anualmente

$26/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: US$ 75/mês por usuário, cobrado anualmente

Murf classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (4 avaliações)

8. Tarefa

Via Taskade A Taskade se autodenomina uma ferramenta de IA tudo em um. Ela não é específica para o planejamento de eventos, mas suas cinco ferramentas baseadas em IA unificam seu trabalho para economizar tempo.

Se você quiser uma experiência semelhante à do ChatGPT, converse com a IA do Taskade para gerar conteúdo adaptado às tarefas comuns de planejamento de eventos. A IA também se integra a outros recursos do Taskade, ajudando você a fazer mais trabalho em menos tempo.

Melhores recursos do Taskade

Escolha entre mais de 700 tarefas automatizadas incorporadas

Visualize anotações com sincronização em tempo real

Gerar mapas mentais e fluxos de trabalho com IA em segundos

Limitações do Taskade

O Taskade não é um aplicativo de eventos, portanto, carece de alguns recursos específicos de planejamento de eventos

Preços do Taskade

Profissional: US$ 19/mês para até 10 usuários, cobrado anualmente

US$ 19/mês para até 10 usuários, cobrado anualmente Business: $49/mês para até 25 usuários, cobrado anualmente

$49/mês para até 25 usuários, cobrado anualmente Ultimate: $99/mês para até 50 usuários, cobrado anualmente

Taskade classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

9. Namelix

Via Namelix O Namelix não é uma ferramenta de IA pura para gerenciamento de eventos, mas ainda assim acelera certos aspectos do planejamento de eventos. É uma ferramenta gratuita de geração de nomes de empresas que produz nomes e frases curtos, mas atraentes. ✨

Se estiver procurando nomes ou slogans inteligentes para eventos, o Namelix é a ferramenta ideal para você. Seu algoritmo de aprendizado de máquina é capaz de aprender à medida que você o utiliza, de modo que a ferramenta recomenda opções mais relevantes quanto mais você a utiliza.

Melhores recursos do Namelix

Gerar nomes ou slogans atraentes para eventos

Filtrar resultados por palavra-chave, comprimento e muito mais

Use o Namelix com mais frequência para treinar a plataforma

Limitações do Namelix

A Namelix não possui recursos específicos de planejamento de eventos

Não tem muitas avaliações

Preços do Namelix

Gratuito

Namelix ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Combine a tecnologia de eventos com o gerenciamento de projetos e muito mais

O gerenciamento de eventos é uma delicada dança de logística. Felizmente, há muitas ferramentas de IA para gerenciamento de eventos projetadas para simplificar sua vida e ajudá-lo a planejar melhores experiências de eventos.

Embora adoremos as ferramentas de IA desta lista, a maioria delas ainda exige que você tenha um punhado de outras ferramentas para realmente realizar um evento.

Se você está cansado de alternar entre diferentes plataformas (e não o culpamos), opte pelo ClickUp. O ClickUp reúne sua ferramenta de IA, tarefas, modelos, automações, quadros brancos e colaboração em equipe em uma única plataforma.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Experimente o ClickUp hoje - é grátis para sempre .