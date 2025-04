Basecamp Review 2025 (funkcje, wady, zalety, ceny)

zastanawiasz się, czy Basecamp jest właściwym narzędziem dla Twojego zespołu?

To jedno z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania projektami na rynku. Ale czy powinieneś go kupić tylko dlatego, że jest modny?

Jasne, jeśli jesteś wyznawcą mądrości mas! Ale zgaduję, że masz wątpliwości 🙂

Więc pomożemy ci odpowiedzieć na to pytanie w tej kompleksowej recenzji Basecamp.

Ten przewodnik dla kupujących omówi jego funkcje, ceny, zalety i wady, aby pomóc ci określić, czy jest to odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami dla ciebie.

Zaczynajmy.

Czym jest Basecamp?

Basecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami i komunikacji w zespole:

śledzenie postępów w realizacji projektów i zadań

przechowywać i udostępniać istotne dokumenty

komunikować się z zespołem projektowym

ułatwiać współpracę nad projektem

Basecamp Classic to wcześniejsza wersja narzędzia, podczas gdy obecna nosi nazwę Basecamp 3. Oferuje funkcje takie jak udostępnianie plików, przechowywanie plików i przesyłanie wiadomości.

Jeśli wersja 2 była mieszkaniem z dwiema sypialniami, to 3 nie do końca jest angielskim domem na wsi, ale o tym później!

Kto może z niej korzystać?

Basecamp to podstawowe narzędzie do zarządzania projektami, które najlepiej nadaje się dla małych firm, które potrzebują takich funkcji jak:

proste zarządzanie zadaniami

tablica ogłoszeń dla dyskusje Teams przechowywanie i udostępnianie plików



Jakie są kluczowe funkcje Basecamp?

Oto bliższe spojrzenie na główne funkcje Basecamp:

1. Listy do zrobienia umożliwiające tworzenie zadań i przypisywanie ich

Podobnie jak inne aplikacje do zarządzania projektami, takie jak Asana i Trello, Basecamp pozwala na tworzenie list do zrobienia.

Możesz tworzyć zadania lub podzadania, ustawić terminy, a następnie przypisać je do członków zespołu. Po zakończeniu zadania, kliknij pole wyboru obok niego, aby oznaczyć je jako zakończone.

Możesz ustawić powiadomienia, takie jak przypomnienia o terminach, aby ułatwić sobie śledzenie tych zadań.

Basecamp pozwala również na dodawanie notatek, obrazów lub innych plików w celu uszczegółowienia listy rzeczy do zrobienia.

Dodatkowo, można grupować podobne listy rzeczy do zrobienia w celu zorganizowania pracy wokół określonych zadań lub faz projektu. Na przykład, jeśli masz zadanie związane z zapewnieniem jakości, możesz pogrupować listy rzeczy do zrobienia dla różnych faz, takich jak oczekuje na poprawkę i poprawiono, pod jednym nagłówkiem.

2. Platforma czatu do komunikacji w czasie rzeczywistym (ogniska i pingi)

Basecamp zapewnia wsparcie dla komunikacji grupowej i prywatnych wiadomości.

Czat grupowy Basecamp w czasie rzeczywistym (Campfires) jest idealny do swobodnych dyskusji, szybkich zapytań i podstawowego udostępniania plików. Każdy projekt ma swój własny pokój czatu, w którym można wzmiankować osoby, załączać dokumenty i udostępniać wideo.

Chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę?

(Tak, wszyscy tęsknimy za przekazywaniem notatek na lekcjach matematyki)!

Możesz również prowadzić prywatne rozmowy (Pingi) w Basecamp. Możesz wybrać wysyłanie pingów do jednej osoby lub grupy osób, a konwersacja będzie widoczna tylko dla wybranych osób.

3. Raportowanie, aby wiedzieć, kto nad czym pracuje i nie tylko

Basecamp, podobnie jak inne aplikacje raportowanie projektów narzędzia, zapewnia raportowanie umożliwiające szybki wgląd w dowolne zadanie lub członka zespołu.

Oto przegląd niektórych raportowań:

Co jest zaległe

Śledzenie zadań lub projektów, które są zaległe i jak długo.

Co jest do zrobienia wkrótce

Monitoruj nadchodzące zadania, takie jak terminy i kamienie milowe.

Co ktoś robił

Miej oko na aktywność użytkownika we wszystkich jego projektach w Basecamp.

Co nowego, do zrobienia i zrobione

Sprawdź każdą nową pracę, która została dodana i każdą niedawno zakończoną pracę.

4. Wykresy Hilla ułatwiające śledzenie postępu prac nad projektem

Wykresy Hill Charts w Basecamp pomagają śledzić postępy projektu w czasie rzeczywistym. Można ich używać do śledzenia dużych projektów i wyeliminować potrzebę codziennych spotkań.

Wykresy wzniesień pozwalają

wizualizować postępy w czasie za pomocą migawek

dodawanie komentarzy do aktualizacji projektu

przeglądać aktualizacje w danym okresie

Pokazując, które zadania postępują, a które nie, możesz szybko wkroczyć do akcji, aby rozwiązać wszelkie problemy związane z projektem.

Notatka: Członek zespołu musi ręcznie_ aktualizować postęp w Hill Chart - nie jest on aktualizowany automatycznie.

Korzyści z Basecamp

Oto bliższe spojrzenie na korzyści płynące z Basecamp:

1. Świetny do bardzo podstawowych projektów

Czy Twoje projekty są bardzo proste?

Basecamp to dobry wybór dla prostych projektów bez zbyt wielu ruchomych części.

Przykładem może być zaprojektowanie małej statycznej strony internetowej lub zarządzanie małym blogiem.

Zasadniczo jest to poręczne oprogramowanie do zrobienia listy rzeczy do zrobienia z kilkoma dodatkowymi funkcjami, takimi jak:

Czaty zespołowe związane z projektem

Tablica wiadomości

Harmonogram nadchodzących zadań

Repozytorium plików do przechowywania dokumentów

Jeśli więc przesiadasz się z czegoś takiego jak MS Excel i potrzebujesz bardzo podstawowego narzędzia do zarządzania projektami bez żadnych zaawansowanych funkcji, Basecamp jest świetnym wyborem dla Ciebie.

2. Wsparcie dla wygodnego, uniwersalnego wyszukiwania

Wyszukiwanie odpowiednich informacji w narzędziach do zarządzania projektami jest zazwyczaj tak zabawne, jak poranne korki w poniedziałek!

Ale dzięki Basecamp nie musisz znosić tego bólu.

Potężna wyszukiwarka Basecamp pozwala znaleźć to, czego szukasz, bez konieczności przewijania setek wyników lub przełączania się między różnymi aplikacjami. Możesz przeszukiwać projekty, czaty i pliki, aby znaleźć wszystko, co pasuje do określonego słowa kluczowego lub frazy.

3. Zapewnia bezpieczeństwo i prywatność

Basecamp zapewnia bezpieczeństwo i prywatność danych.

Ponieważ automatycznie tworzy kopie zapasowe plików projektów co godzinę, nie musisz się martwić o utratę jakichkolwiek danych. Jest również zgodny z polityką prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, dodając kolejną warstwę bezpieczeństwa.

Możesz również ustawić uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby zabezpieczyć swoje konto Basecamp. Ponadto po zamknięciu konta dane projektu zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

4. Posiada oddzielną skrzynkę odbiorczą na powiadomienia

Basecamp posiada oddzielną skrzynkę odbiorczą (The Hey! Menu) dla wszystkich powiadomień Basecamp, takich jak nowe wiadomości, zadania i inne.

Ponieważ powiadomienia te są automatycznie organizowane w Hey! Menu, możesz śledzić to, co się dzieje, bez konieczności przełączania się między wieloma oknami lub aplikacjami. W celu zwiększenia elastyczności można również tymczasowo wyłączyć powiadomienia lub ustawić niestandardowe godziny powiadomień.

9 wad aplikacji Basecamp

Chociaż Basecamp jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami, nie jest idealny.

Oto niektóre z jego wad:

(kliknij na połączony link, aby przejść do konkretnej wady)

Niezwykle limitowana funkcja Interfejs może być mylący w obsłudze Nie można ustawić priorytetów zadań, aby wyróżnić najważniejsze elementy Niestandardowe statusy zadań dostosowane do różnych potrzeb projektu Ograniczone funkcje śledzenia projektów Brak wsparcia dla śledzenia czasu Komentarze nie mogą być przypisywane lub konwertowane na zadania Limit funkcji w aplikacjach mobilnych Narzędzie może być drogie Uwaga: Ta recenzja Basecamp podkreśla, jak potężne Alternatywa dla Basecamp _jak ClickUp może rozwiązać wszystkie problemy z Basecamp

**Co to jest ClickUp? ClickUp jest światowym wiodącym narzędziem do zarządzania projektami i współpracy które jest używane przez Teams w firmach różnego typu i wielkości na całym świecie. Dzięki szerokiej gamie funkcji współpracy i wydajności, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać projektami.

a co najlepsze?

ClickUp jest przyjaznym dla użytkownika narzędziem do zarządzania projektami, które nie wymaga nauki - każdy może natychmiast rozpocząć pracę !

Od tworzenia planów projektu do przydzielania zadań i wizualizacji postępów, ClickUp jest jedynym narzędziem, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować do swoich potrzeb projektowych.

Oto jak może ono rozwiązać wszystkie wady Basecamp:

Wada Basecamp #1: Niezwykle limitowana funkcja

Basecamp to w zasadzie lista rzeczy do zrobienia z kilkoma innymi podstawowymi funkcjami.

Basecamp jest tak "podstawowy", że mógłbyś wybrać dowolne inne narzędzie do zarządzania projektami na rynku, takie jak ClickUp, Asana i Wrike itp. i nie pomyliłbyś się.

Nie chcę ci tego mówić, ale...

**Większość funkcji, które są uważane za niezbędne i są oferowane w darmowych wersjach większości narzędzi do zarządzania projektami, jest całkowicie nieobecna w Basecamp

Zamiast korzystać z Basecamp, lepiej jest zarządzać projektami w Slack.

Dlaczego więc tak wiele osób korzysta z Basecamp?

Powiedzmy, że jesteś w świecie, w którym jedynym dostępnym narzędziem jest kamień.

Pewnego dnia przystojny jaskiniowiec z sąsiedztwa pokazuje ci genialny wynalazek - kamień wyrzeźbiony w kształcie noża. Proponuje ci jego sprzedaż.

Wyobraź sobie swoją fascynację!

Natychmiast byś go złapał, prawda?

Dokładnie tak było z Basecampem.

Było to jedno z pierwszych narzędzi do zarządzania projektami na rynku.

Kiedy został opracowany, większość ludzi używała Excel do zarządzania projektami. Oprogramowanie było z pewnością bardziej przyjazne dla użytkownika niż Excel (choć niekoniecznie lepsze). Nie było więc wątpliwości.

Basecamp zdobył ogromną bazę klientów w bardzo krótkim okresie czasu.

Większość ludzi nadal korzysta z Basecampa albo dlatego, że używają go od lat, albo dlatego, że jest to jedno z najbardziej znanych narzędzi.

ale opierając się na tym rozumowaniu, czy nie powinieneś używać Excela do zarządzania projektami? W końcu jest on zdecydowanie bardziej znany niż Basecamp!

Ok, ale do zrobienia czego tak wiele osób używa Basecamp?

Kiedyś zadawałem sobie to samo pytanie.

Jeśli poszperasz głębiej, odkryjesz, że wiele osób korzysta z dodatkowych narzędzi projektowych alongside Basecamp!

Widzisz, kiedy już zaczniesz korzystać z jakiegoś narzędzia, bardzo trudno jest je porzucić.

Więc do zrobienia?

Dodajesz inne narzędzia, które rekompensują brakujące funkcje.

Nie jest to pierwszy wybór, prawda?

Rozwiązanie ClickUp

ClickUp jest niezwykle bogaty w funkcje!

Posiada wszystkie brakujące funkcje Basecamp, bez których nie mógłbyś żyć.

Oto tylko kilka z nich:

Podzadania

Podprojekty

Statusy zadań

Priorytety

Widoki tablicy

Szczegółowe opisy zadań z możliwością edycji bogatych tekstów

Wykresy Gantta

Konfigurowalne prawa dostępu

Za chwilę omówimy te podstawowe funkcje bardziej szczegółowo.

Basecamp Con #2: Mylące widoki

Basecamp jest prosty w użyciu, ale oferuje ograniczone widoki zarządzania zadaniami.

Ponieważ zawsze wchodzisz do portali, a następnie do sekcji wewnątrz nich, podczas korzystania z interfejsu możesz czuć się jak w króliczej norze.

Dodatkowo, Basecamp nie dostarcza paska bocznego, który ułatwia poruszanie się pomiędzy różnymi projektami.

To sprawia, że zarządzanie projektami jest bardzo irytujące, jeśli masz wiele projektów. Poruszanie się między nimi jest naprawdę uciążliwe!

Rozwiązanie ClickUp: Wiele widoków

ClickUp może szybko dostosować się do preferencji Twojego zespołu dzięki wielu widoków projektów .

Niezależnie od tego, czy preferujesz interfejs Agile, czy lista kontrolna -czy jakikolwiek inny interfejs do zarządzania projektami, ClickUp ma go w swojej ofercie - zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na pulpicie.

co więcej?

Możesz nawet przełączać się między tymi widokami w tym samym projekcie!

Jest to funkcja, której nie dostaniesz porównując Basecamp z Asaną lub jakimkolwiek innym narzędziem do zarządzania projektami!

(Sprawdź nasze Wrike , JIRA , and Monday więcej informacji o tym, dlaczego widoki ClickUp są uber-cool!)_

Oto bliższe spojrzenie na różne widoki oferowane przez ClickUp:

A. Wymagane widoki zadań

ClickUp oferuje dwa wymagane widoki zadań dla dwóch popularnych metod zarządzania projektami:

Widok Tablicy

Widok Tablicy jest idealny dla fanów metody Kanban.

Zwinny rozwój staje się dziecinnie prosty! Wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania, aby na bieżąco aktualizować ich status.

Widok listy

Preferujesz prostą listę zadań bez zbyt wielu dzwonków i gwizdków?

Dobrze trafiłeś!

Widok listy jest idealny dla tych, którzy preferują GTD (do zrobienia).

B. Widok boxu

Nie bądź kierownikiem projektu, który zawsze pyta członków zespołu o to, nad czym pracują!

W widoku Box zadania są sortowane według osoby przypisanej. Menedżerowie mogą szybko śledzić przydziały i zadania wszystkich osób w jednym miejscu.

C. Widok kalendarza Widok kalendarza w ClickUp pomaga planować i zarządzać zadaniami w kilka sekund. Nie musisz już frustrować się skreślaniem elementów w starym, papierowym kalendarzu. Dzięki ClickUp możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania, aby aktualizować swój harmonogram.

Śmiało!

Dostosuj niestandardowy widok kalendarza do swoich potrzeb. Dostępne są takie opcje jak:

Dni : Pokazuje wszystkie zaplanowane zadania w danym dniu

: Pokazuje wszystkie zaplanowane zadania w danym dniu 4-Days : Widok harmonogramu projektu w okresie czterech dni

: Widok harmonogramu projektu w okresie czterech dni Tydzień : Widok tygodniowego harmonogramu projektu i przenoszenie zadań w razie potrzeby

: Widok tygodniowego harmonogramu projektu i przenoszenie zadań w razie potrzeby Miesięcznie: Widok zadań z lotu ptaka w ujęciu miesięcznym

D. Me Mode Łatwo jest rozpraszać się projektami lub zadaniami innych członków, prawda?

Chyba, że jesteś skupiony jak Bruce Lee!

Dla reszty z nas, tryb Me w ClickUp pokazuje tylko twoje projekty i rezultaty.

W ten sposób ClickUp dostosowuje się do wybranego przez zespół cyklu pracy, a nie na odwrót - co czyni go całkiem fajną alternatywą dla Basecampa!

Aby ułatwić nawigację po tych widokach, ClickUp podąża za hierarchią zarządzania zadaniami:

Miejsce pracy : Podziel swoją firmę na oddzielne Teams

: Podziel swoją firmę na oddzielne Teams Przestrzenie : Główne grupy użytkowników, takie jak "operacje" lub "marketing"

: Główne grupy użytkowników, takie jak "operacje" lub "marketing" Foldery : Tutaj można przechowywać listy związane z projektami

: Tutaj można przechowywać listy związane z projektami Listy : Lista, na której znajduje się każdy projekt

: Lista, na której znajduje się każdy projekt Zadania : Tutaj możesz pracować. Każde zadanie ma swoje podzadania, szczegóły i wiele więcej

: Tutaj możesz pracować. Każde zadanie ma swoje podzadania, szczegóły i wiele więcej Podzadania : Każde zadanie ClickUp można podzielić na kilka podzadań

: Każde zadanie ClickUp można podzielić na kilka podzadań Listy kontrolne: Możesz tworzyć listy kontrolne dla każdego zadania lub podzadania. Na przykład, można utworzyć listy kontrolne dla testowanie jakości w ramach działań związanych z tworzeniem oprogramowania

**Nigdy więcej nie zostaniesz złapany w niekończące się portale, gdy będziesz próbował nawigować po swoich zadaniach!

Wada Basecamp #3: Brak priorytetów zadań

Jasne, Basecamp może pomóc w organizacji zadań za pomocą list do zrobienia.

Jeśli jednak chcesz priorytetyzować zadania nie masz szczęścia!

_Dlaczego to ma znaczenie?

Ustalanie priorytetów zadań to najszybszy sposób na poinformowanie zespołu, które zadania są pilne i wymagają natychmiastowej uwagi.

Oto jak narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, rozwiązują ten problem:

Rozwiązanie ClickUp: Priorytety zadań ClickUp pozwala dodawać priorytety do wszystkich zadań, aby Twój zespół wiedział, co jest ważne, a co nie. Priorytety te są oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji:

Czerwony : Pilne

: Pilne Żółty : Wysoki priorytet

: Wysoki priorytet Niebieski : Normalny priorytet

: Normalny priorytet Szary: Niski priorytet

Ponieważ jest to standardowy kod kolorystyczny w całym ClickUp, możesz zidentyfikować priorytetowe zadania, nawet jeśli nie jesteś częścią tego konkretnego projektu. Dodatkowo, możesz sortować i filtrować zadania według priorytetu, aby w pierwszej kolejności zająć się tymi najważniejszymi.

Wada Basecamp #4: Brak niestandardowych statusów zadań

Każdy projekt ma swoje własne fazy. Czy narzędzie do zarządzania projektami nie powinno być w stanie poradzić sobie z tymi różnicami?

Dlaczego, u licha, ktoś miałby chcieć tych samych statusów dla wpisów na blogu i projektów rozwoju oprogramowania?

Basecamp nie obsługuje jednak niestandardowych statusów dla każdego zadania. Uniemożliwia to wykorzystanie oprogramowania do klasyfikowania zadań zgodnie ze specyficznymi potrzebami każdego projektu lub zespołu.

Rozwiązanie ClickUp: Niestandardowe statusy W przeciwieństwie do większości narzędzi do zarządzania projektami, które oferują domyślny zestaw statusów zadań, ClickUp pozwala dostosować je do własnych potrzeb!

W ten sposób nie utkniesz z ustawieniem statusów, które nie odzwierciedlają dokładnie twojego zadania lub projektu.

Na przykład, można utworzyć statusy takie jak "znaleziono problem" i "sprawdź ponownie" dla zadań związanych z tworzeniem oprogramowania. Podobnie, zadania na blogu mogą mieć statusy takie jak "sprawdzanie gramatyki" lub "edycja"

Koniec z pytaniem o status zadania!

Basecamp Con #5: Limit funkcji śledzenia projektów

Basecamp posiada tylko jedną funkcję śledzenia projektów - Hill Charts.

Ładna nazwa, ale będziesz miał zadanie "pod górkę", aby je zrozumieć.

Chociaż Hill Charts zapewniają wizualną reprezentację postępów w projekcie, są one wysoce subiektywne. Ponieważ statusy projektów są aktualizowane ręcznie, mogą one odzwierciedlać to, jak konkretny członek zespołu czuje postęp prac w danym momencie - co może się różnić w zależności od osoby.

Rozwiązanie ClickUp: Wydajne śledzenie projektów

ClickUp jest wyposażony w mnóstwo potężnych możliwości śledzenia projektów, które pomogą Ci pokonać wzgórze i pozostać na szczycie wszystkich projektów.

Dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp Narzędzie wykresu Gantta , śledzenie postępów projektu staje się bułką z masłem.

Wystarczy rzucić okiem na swój Wykres Gantta aby dowiedzieć się, jak postępuje realizacja projektu.

Dodatkowo, wykresy Gantta w ClickUp mogą zautomatyzować mnóstwo procesów w czasie rzeczywistym!

Oto do zrobienia:

Automatycznie dostosowywać zależności zadania po zmianie harmonogramu projektu

Obliczanie procentowego postępu projektu na podstawie zakończonych zadań w stosunku do całkowitej liczby zadań

Porównanie bieżącego postępu projektu z postępem oczekiwanym

Oblicz swój ścieżkę krytyczną aby zidentyfikować zadania projektu, które musisz do zrobienia, aby dotrzymać terminów

Wykresy Gantta to jednak nie wszystkie funkcje raportowania.

Oprócz wykresów Gantta, otrzymujesz potężne pulpity, które pomogą Ci łatwo wizualizować dane dotyczące projektu i sprintu.

Pulpity mają mnóstwo opcji widżetów, w tym:

Wykresy prędkości : Pomaga poznać współczynnik zakończonych zadań

Wykresy Burndown : pomaga analizować wydajność zespołu w stosunku do celu i wizualizować pozostałą pracę

Wykresy spalania : pokazuje, ile pracy zostało już zakończone w stosunku do zakresu

Skumulowane wykresy przepływów : pomaga śledzić postępy projektu w czasie

Basecamp Con #6: Brak wsparcia dla śledzenia czasu pracy

Jeśli potrzebujesz śledzić czas projektu, aby rozliczyć się z klientem lub monitorować wydajność swojego zespołu, Basecamp nie może ci pomóc.

Będziesz musiał używać aplikacji Basecamp (integracje innych firm) do śledzenia czasu lub zarządzania kartami czasu pracy, aby dokładnie rozliczać klientów. Brzmi jak więcej pracy niż to konieczne!

Rozwiązanie ClickUp: Natywne śledzenie czasu pracy ClickUp umożliwia śledzenie czasu pracy nad projektem za pośrednictwem rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome. W ten sposób będziesz mieć wszystkie rekordy potrzebne do rozliczania klientów lub monitorowania wydajności swojego zespołu.

Rozszerzenie pełni funkcję natywnego trackera czasu, który pokazuje dokładny czas spędzony przez zespół na dowolnym zadaniu. Ponieważ każde zadanie jest śledzone osobno, możesz zobaczyć, kto pracował nad którym zadaniem i ile czasu na nie poświęcił.

najlepsza część?

Jest w 100% Free.

Dodatkowo, ClickUp posiada integracje z popularnym oprogramowaniem do śledzenia czasu, takim jak Everhour , Time Doctor i wiele więcej, aby dostosować to, z czego już korzysta Twój Teams.

żadna inna aplikacja do zarządzania projektami nie zapewnia takiej elastyczności! -Kolejny powód, dla którego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Basecamp.

Wada Basecamp #7: Brak przypisanych komentarzy

czy Twoje komentarze pozostają bez odpowiedzi?

Nic osobistego, naprawdę!

Ale w natłoku spraw członkowie Teams mogą zapomnieć odpowiedzieć na twoje komentarze.

A spóźnione odpowiedzi mogą wyniknąć z niepotrzebnych opóźnień w pracy

Chociaż Basecamp umożliwia publikowanie komentarzy, nie można na ich podstawie tworzyć akcji. Może to prowadzić do ich przeoczenia i niepodejmowania natychmiastowych działań.

Rozwiązanie ClickUp: Przypisane komentarze ClickUp umożliwia przypisanie komentarza do kogoś w celu uzyskania natychmiastowej odpowiedzi. Możesz natychmiast przekształcić komentarze w zadania i przypisać je komuś (lub sobie).

Na przykład, jeśli chcesz, aby ktoś rozpoczął zadanie, możesz zostawić komentarz i przypisać go do niego.

Oprogramowanie powiadomi go o tym - pojawi się nawet w jego schowku na zadania. Gdy zadanie zostanie zrobione, może oznaczyć je jako rozwiązane, aby uniknąć niepotrzebnych działań następczych!

Dzięki ClickUp nie musisz się martwić, że komentarze bez odpowiedzi ograniczą współpracę nad projektem!

Wada Basecamp #8: Limit funkcji w aplikacjach mobilnych

Ta wada jest oczywista.

Jeśli chcesz zarządzać swoimi projektami w podróży, potrzebujesz zaawansowanej aplikacji mobilnej.

to zła wiadomość dla użytkowników Basecampa

Niestety, aplikacja mobilna Basecamp ma taki sam układ jak jej oprogramowanie desktopowe.

Będziesz musiał przedzierać się przez niekończące się tunele - portale i sekcje - nosząc hełm z latarką, aby znaleźć jakiekolwiek informacje.

Nie do końca twój pomysł na zabawną aplikację, prawda?

Rozwiązanie ClickUp: Potężne aplikacje mobilne Potężne aplikacje mobilne ClickUp na urządzenia z systemem iOS i Android sprawiają, że dodawanie zadań i zarządzanie nimi w podróży jest niezwykle proste.

Pozwalają na:

śledzenie postępu projektu

widok i edycję zadań

komentować zadania

edytować kalendarz

Otrzymujesz wszystkie funkcje platformy desktopowej w wygodnym telefonie!

Wada Basecamp #9: Drogie ceny

Chociaż Basecamp ma darmową wersję, ma ona ograniczone funkcje.

Możesz zarządzać tylko trzema projektami i dodać 20 użytkowników.

Jeśli chcesz korzystać z przydatnych funkcji, takich jak nieograniczona liczba projektów lub priorytetowa obsługa klienta, musisz zapłacić 99 USD miesięcznie za plan biznesowy.

Nie trzeba być Homerem Simpsonem, by powiedzieć "ała!"

Oto zestawienie modelu kosztów Basecamp:

Model kosztów Basecamp

Model kosztów Basecamp oferuje dwie opcje:

A. Basecamp Personal: Free

Zapewnia wsparcie dla trzech projektów i 20 dostawców, z przestrzenią dyskową 1 GB.

B. Basecamp Business: 99 USD/miesiąc

Obejmuje wszystkie funkcje Basecamp oraz nieograniczoną liczbę projektów i użytkowników. Otrzymasz również przestrzeń dyskową o pojemności 500 GB i priorytetową obsługę klienta. Plan można wypróbować w ramach 30-dniowej wersji próbnej Basecamp.

Rozwiązanie ClickUp

Przy cenie 99$ miesięcznie, Basecamp może być kosztowny dla wielu małych Business.

po co płacić tak dużo, skoro mamy narzędzie takie jak ClickUp, które oferuje szeroki wachlarz funkcji w znacznie bardziej przystępnych cenach?

W przeciwieństwie do Asany, Trello i Basecampa, ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników, zadań oraz całodobową obsługę klienta w wersji darmowej - nie jest wymagana karta kredytowa!

Ulepszając swój plan, otrzymujesz nieograniczoną przestrzeń dyskową w znacznie niższej cenie, ponieważ ClickUp pobiera mniej niż połowę opłaty za użytkownika na każdym poziomie

ClickUp oferuje trzy opcje cenowe:

Free Plan : Unlimited zadania i nieograniczona liczba użytkowników z całodobową obsługą klienta

: Unlimited zadania i nieograniczona liczba użytkowników z całodobową obsługą klienta Unlimited ( 5$ za użytkownika miesięcznie ): oferuje funkcje "Free" + nieograniczoną przestrzeń dyskową, widoki, pulpity i integracje

( ): oferuje funkcje "Free" + nieograniczoną przestrzeń dyskową, widoki, pulpity i integracje Business ($9 za użytkownika miesięcznie): oferuje funkcje "Unlimited" + uwierzytelnianie dwuskładnikowe + foldery celów + dodatkowi goście + widoki prywatne i więcej

Wnioski

Jasne, Basecamp jest dobrym narzędziem, jeśli przesiadasz się z Excela. Ale czy nie powinniśmy odejść od lat 90-tych?

Po co płacić za podstawowe narzędzie w 2021 roku, kiedy dostajesz najlepszą na świecie platformę zarządzania projektami _za darmo?

ClickUp zapewnia wsparcie dla wszystkich funkcji Basecampa, ale oferuje również szeroką gamę dodatkowych funkcji w atrakcyjnej cenie.

Wiele z tych funkcji jest nawet dostępnych za darmo! Zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj ją już dziś.