Jira Review 2025 (funkcje, zalety, wady, ceny)

zastanawiasz się, czy Jira jest właściwym narzędziem dla Twojego zespołu?

Jest to niezwykle popularne narzędzie do zarządzania projektami

używane przez 65 000 Teams na całym świecie!

Ale czy to jest to, czego ty potrzebujesz?

Omówimy funkcje, zalety, limity, wady i ceny oprogramowania Jira, tak abyś pod koniec tej recenzji oprogramowania Jira miał kilka świetnych spostrzeżeń, które pozwolą Ci zdecydować, czy jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie free oprogramowanie do zarządzania projektami dla twoich specyficznych potrzeb.

Zaczynajmy..

Co to jest Jira?

Jira jest oprogramowanie do śledzenia błędów i zarządzania projektami . Jego głównym celem jest pomoc w następujących kwestiach:

Zarządzać zespołami Agile i Scrum

Organizować zadania w projektach

Przechwytywanie i rejestrowanie błędów oprogramowania

Czy słyszałeś kiedyś o gigantach oprogramowania, Atlassian? Atlassian to firma, która stworzyła Jira w 2002 roku, a obecnie oferuje swoje oprogramowanie w trzech oddzielnych pakietach:

Jira Core: Podstawowe funkcje zarządzania projektami i zadaniami Jira dla użytkowników nietechnicznych

Jira Software: Specjalistyczna wersja narzędzia, stworzona specjalnie dla twórców oprogramowania

Jira Service Desk: Platforma dla obsługi klienta i specjalistów IT. Chociaż Service Desk jest kluczowym pakietem JIRA, nie jest to narzędzie do zarządzania projektami

Nadchodzące zmiany w usługach

W nadchodzących latach Jira wprowadzi jednak kilka istotnych zmian w swoich usługach. Mianowicie, Jira będzie wycofywać swoje licencje oparte na serwerach, a całe wsparcie dla tych usług zakończy się 2 lutego 2024 roku.

W rzeczywistości firma zaprzestała już sprzedaży licencji na serwery, oferując teraz wyłącznie usługi w chmurze.

no dobrze, ale co to oznacza dla konsumentów?

Świetne pytanie! Chociaż Jira twierdzi, że poprawi to ogólną wydajność, wsparcie i obsługę, ta poważna zmiana nieuchronnie będzie wiązać się z poważnymi trudnościami zarówno dla Jiry, jak i, co niestandardowe, dla klientów.

Mianowicie, każdy, kto korzysta z licencji opartej na serwerze, będzie musiał przenieść całą swoją pracę do chmury Jira. Niestety, nie jest to coś, co można zrobić jednym kliknięciem przycisku. Będzie to raczej wymagało od użytkowników Jira na serwerach przebudowania swojej infrastruktury od podstaw w chmurze Jira.

A ponieważ ustawienie i utrzymanie Jira nie jest spacerkiem po parku (to bardziej jak spacer na szczyt Everestu, jeśli mamy być szczerzy), nasuwa się pytanie: dlaczego po prostu nie przejść na inne rozwiązanie do zarządzania projektami?

Zanim jednak przejdziemy do konkretów, przyjrzyjmy się typowemu użytkownikowi Jira i niektórym kluczowym funkcjom Jira.

Kto może z niej korzystać?

Jira zawsze była podstawą dla doświadczonych ekspertów ds. rozwoju oprogramowania Agile i deweloperów produktów. Zasadniczo ich produkt koncentruje się na pomocy bardziej "technicznym" ludziom... Jednak z biegiem lat Jira przekształciła się w oprogramowanie do zarządzania projektami, które może być używane przez wszystkie rodzaje teamów i biznesów

Oto kilka najczęstszych zastosowań, w których zespoły i firmy zazwyczaj decydują się na korzystanie z Jira:

Rozwój oprogramowania : Deweloperzy używają funkcji Jira do zarządzania projektami przy użyciu tablic Scrum lub Kanban

: Deweloperzy używają funkcji Jira do zarządzania projektami przy użyciu tablic Scrum lub Kanban Marketing: Marketerzy używają Jira do zarządzania złożonymi projektami, takimi jak wydarzenia i premiery produktów (które wymagają współpracy z wieloma zespołami)

HR: Specjaliści ds. HR mogą usprawnić procesy zatrudniania i wdrażania, tworząc niestandardowe cykle pracy za pomocą Jira

Bonus: Jira kontra Monday.com & Linear vs. Jira

Jakie są kluczowe funkcje zarządzania projektami w Jira?

Jira oferuje potężne zwinne widoki, niestandardowe cykle pracy i dokładne zwinne raportowanie. Jira ma kilka bardzo pięknych komponentów, które składają się na ich oprogramowanie... oto szczegóły niektórych z tych kluczowych funkcji:

1. Potężne widoki Agile

A. Tablice scrumowe

Tablica Scrum Jira jest narzędziem, które jednoczy zespoły inżynierskie do pracy nad realizacją ich celów. Umożliwia ono teamom inżynieryjnym zakończenie wszystkich zadań sprintu w skonsolidowanym obszarze.

Tablice Scrum pozwalają teamom zorganizować obciążenie pracą tak, aby zmieściło się w ramach danego sprintu. Pomagają również w śledzeniu scen projektu, aby utrzymać tempo pracy.

B.Tablice Kanban Tablice Kanban to przydatny sposób na wizualizację cyklu pracy. Tutaj, twoje zadania są rozłożone na tablicy jak samoprzylepne notatki (pozbądź się tych Post-It'ów, Jim!):

Każda notatka pokazuje status indywidualnego zadania projektu.

Statusy te obejmują - "do zrobienia", "w trakcie" i "zrobione"

Dają one widok projektu Jira z lotu ptaka, aby pomóc w szybkiej identyfikacji:

Które zadania przebiegają sprawnie

Które zadania stanowią wąskie gardło procesów

Widoku tego można używać do śledzenia poprawek błędów, przeprowadzania przeglądu kodu i monitorowania innych zadań, które mogą, ale nie muszą być związane z inżynierią.

Tablica Kanban w Jira opiera się na systemie przeciągnij i upuść, co sprawia, że narzędzie to jest bardzo łatwe w użyciu. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć zadanie i przenieść je do następnej sceny, aby wszyscy byli na bieżąco!

2. Niestandardowe cykle pracy

Cykl pracy w Jira to zestaw procesów, które należy wykonać, aby zakończyć zadanie lub rozwiązać problem...

W cyklu pracy Jira kolorowe bloki reprezentują procesy, a strzałki pokazują przejścia. Te przepływy pracy pomagają śledzić postępy w projektach i zadaniach związanych z tworzeniem oprogramowania.

Dodatkową zaletą tej funkcji jest to, że można zacząć od zera i tworzyć własne niestandardowe cykle pracy. Można nawet importować szablony pracy z Atlassian Marketplace za darmo!

3. Mapy drogowe

A mapa drogowa projektu pozwala stworzyć jasną wizję opracowywanego produktu. Daje to zespołowi ustawiony kierunek i ścieżkę, którą należy podążać.

Jira Portfolio, wyspecjalizowana integracja, została stworzona w celu zarządzania mapami drogowymi projektów i udostępniania ich interesariuszom. Plan portfolio zazwyczaj zawiera harmonogram, backlog produktu (listę zadań) oraz krótko- i długoterminowe cele.

Oto jak różne Teams korzystają z Portfolio:

Menadżerowie Teams : do śledzenia zadań i śledzenia postępów swojego zespołu deweloperskiego

: do śledzenia zadań i śledzenia postępów swojego zespołu deweloperskiego Zespoły programistów Agile : do podążania za planem, który szczegółowo opisuje proces zakończenia projektu

: do podążania za planem, który szczegółowo opisuje proces zakończenia projektu Zespoły sprzedażowe: do promocji nowych funkcji i korzyści dla użytkowników przed ich wydaniem

4. Szczegółowe raportowanie

Jira może również tworzyć raporty dotyczące rozwoju oprogramowania Agile, aby pomóc Ci śledzić postępy w projektach inżynieryjnych... Oto kilka raportów, które oferuje:

Obciążenie pracą : Pokazuje, ile pracy przydzielono członkowi zespołu i ile czasu powinno to zająć

: Pokazuje, ile pracy przydzielono członkowi zespołu i ile czasu powinno to zająć Średni wiek : Pokazuje średni wiek (w dniach) nierozwiązanych problemów lub zadań w backlogu

: Pokazuje średni wiek (w dniach) nierozwiązanych problemów lub zadań w backlogu Ostatnio utworzone problemy:: Pokazuje tempo, w jakim pojawiają się nowe problemy (oprogramowanie) raportowanie błędów ) są tworzone

Korzyści z Jira

Jak Jira może wpłynąć na wydajność Twojego zespołu? Przekonajmy się..

1. Stworzony do zarządzania Agile i Scrum

Jira Software koncentruje się przede wszystkim na Zwinne zarządzanie projektami

oferując funkcje, które są ukierunkowane na Scrum i Metodologii Kanban .

Użyj go do śledzenia danych projektu Agile, takich jak:

User stories : Każda funkcja produktu software'owego, która musi zostać opracowana

Każda funkcja produktu software'owego, która musi zostać opracowana Punkty historii : Wysiłek potrzebny do zakończenia historii użytkownika

: Wysiłek potrzebny do zakończenia historii użytkownika Sprint: Czas potrzebny na zakończenie danej części projektu. Sprint może trwać od 1 do 4 tygodni

Możesz także łatwo zmienić kolejność elementów w rejestrze produktu, takich jak błędy, problemy z oprogramowaniem i historie użytkowników, dzięki intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania narzędzia.

2. Świetne do zarządzania problemami

W początkowym okresie swojego istnienia, stworzona przez Atlassian, Jira była pierwotnie przeznaczona do śledzenia błędów i właśnie w tym się wyróżnia.

czym jest narzędzie do śledzenia błędów?

Pomaga ono zespołom programistycznym znajdować, śledzić i rejestrować błędy w oprogramowaniu. Dobry program do śledzenia błędów lub śledzenie problemów narzędzie takie jak Jira daje zespołowi widok na wszystkie elementy zaległości, w tym błędy i zadania projektowe.

Mając jeden widok - Teams mogą ustalić priorytety, nad jakimi funkcjami lub błędami powinni pracować podczas następnego wydania.

3. Wysoce konfigurowalny

Niezależnie od tego, czy mówimy o oprogramowaniu do zarządzania projektami, narzędziu do śledzenia problemów, czy narzędziu do zarządzania zadaniami, Jira może być niestandardowa, aby spełnić wszelkie wymagania. Można nawet niestandardowo konfigurować cykle pracy, raportowanie, tablice Scrum i nie tylko.

Jira integruje się z mnóstwem popularnego oprogramowania innych firm, aby ułatwić pracę.

chcesz poprawić komunikację w Teams?

zintegruj się z aplikacją Slack

chcesz mieć narzędzie do śledzenia czasu pracy?

zintegruj z aplikacją Toggl

chcesz połączyć wiele instancji Jira?

skonfiguruj *[_Jira to Jira sync]( https://www.idalko.com/jira-to-jira-sync/)* .

Oprogramowanie Jira można wzbogacić o dodatkowe funkcje, wybierając spośród ponad 3000 aplikacji dostępnych w Atlassian Marketplace (stary, dobry Atlassian!).

Jakie są limity oprogramowania Jira?

Jira jest trudna do ustawienia i skomplikowana w użyciu. Nie posiada funkcji współpracy i jest przeznaczona głównie do zrobienia przez zespoły inżynierów i programistów. Teraz możesz mieć pewne wątpliwości co do Jira... i nie martw się przyjacielu, nie jesteś sam na tym świecie!

Oto kilka limitów, które sprawiają, że Jira nie jest doskonałym narzędziem do zarządzania:

Narzędzie jest trudne do ustawienia i przyzwyczajenia się do niego

Skomplikowany interfejs użytkownika może utrudniać zarządzanie zadaniami

Brak wbudowanej osi czasu do śledzenia postępów w projekcie

Brak funkcji współpracy do komunikacji z zespołem

Narzędzie jest przeznaczone głównie dla teamów inżynieryjnych i programistycznych

Brak funkcji zarządzania pomysłami do śledzenia pomysłów i planów

Narzędzie może być drogie

Jest znane z tego, że jest powolnym narzędziem z długim czasem ładowania zapytań

Być może myślisz teraz: "Cholera, przeczytałem ten artykuł i dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że Jira absolutnie nie jest tym, czego potrzebuję"

A może jesteś członkiem zespołu, który obecnie korzysta z usługi Jira opartej na serwerze i będzie zmuszony do żmudnego ponownego ustawienia Jiry po przejściu na chmurę w nadchodzących latach.

Nie martw się! Nie zostawimy Cię w zawieszeniu w tej recenzji Jira_ jak tego przyjaciela w liceum, który nigdy nie mógł zapamiętać tajnego uścisku dłoni... ClickUp może rozwiązać wszystkie problemy, które można napotkać podczas korzystania z Jira .

Jaka jest najlepsza alternatywa dla oprogramowania Jira?

ClickUp to najpotężniejsze narzędzie do zwinnego zarządzania projektami, z którego korzysta ponad 200 000 Teams. Ma wszystko, czego potrzebujesz do wydajnego zarządzania pracą zespołową i jest jednym z najlepszych najwyżej ocenianych narzędzi na rynku.

Od tworzenia planu projektu, przez zarządzanie projektami, po śledzenie czasu projektu, ClickUp posiada wszystkie rozwiązania do zarządzania projektami, jakich kiedykolwiek będziesz potrzebować, niezależnie od tego, czy jesteś zespołem składającym się z 2 osób, czy z 2000!

Wada Jira #1: Trudne ustawienie

Rozwiązanie ClickUp: Łatwość ustawienia

A. Łatwy onboarding

ClickUp jest prostym oprogramowanie do zarządzania zadaniami które praktycznie nie wymaga nauki i nie wymaga absolutnie żadnego kodu do ustawienia. Zapomnij o korzystaniu z ogromnych podręczników i konieczności dodawania członków zespołu do platformy.

ClickUp ułatwia wyszukiwanie, znajdowanie i komentowanie zadań, nad którymi pracujesz - dzięki czemu onboarding to bułka z masłem (lub ciasto, jeśli wolisz ciasto).

Oto nasz przewodnik szybkiego wdrożenia który zawiera wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z ClickUp w mgnieniu oka!

B. Polecenia / slash ClickUp posiada również wbudowane polecenia / slash, dzięki czemu nigdy nie musisz odchodzić od klawiatury!

Jeśli potrzebujesz wykonać prostą czynność, po prostu użyj tych komend:

/ me = przypisz zadania do siebie

/ a = przypisz komuś innemu z zespołu

/ d = termin wykonania

/ s = zmień status

/ - = utwórz podzadanie, a następnie rozwiń je podczas pisania

Jira Con #2: Skomplikowany interfejs użytkownika

Rozwiązania ClickUp

A. Prosta hierarchia zadań

Uproszczona hierarchia zadań ClickUp oferuje szybki i łatwy sposób nawigacji i organizowania działań zespołu.

Ma ona intuicyjnie prostą strukturę:

Miejsce pracy > Przestrzeń > Folder > Lista > zadanie > podzadania > lista kontrolna

Miejsce pracy : Tutaj możesz podzielić swoją firmę na poszczególne Teams

: Tutaj możesz podzielić swoją firmę na poszczególne Teams Przestrzenie : Możesz utworzyć grupę dla różnych zespołów, takich jak "operacje" lub "HR"

: Możesz utworzyć grupę dla różnych zespołów, takich jak "operacje" lub "HR" Foldery : Tutaj można przechowywać listy związane z projektami

: Tutaj można przechowywać listy związane z projektami Listy : Możesz utworzyć listę poszczególnych zadań do zrobienia

: Możesz utworzyć listę poszczególnych zadań do zrobienia Zadania : Każde zadanie ma swoje podzadania, opis, komentarze i wiele więcej

: Każde zadanie ma swoje podzadania, opis, komentarze i wiele więcej Podzadania : Rozbicie każdego zadania na mniejsze podzadania

: Rozbicie każdego zadania na mniejsze podzadania Listy kontrolne: Listy kontrolne są przechowywane w ramach zadań lub podzadań. Na przykład, możesz mieć listy kontrolne do sprawdzania jakości podczas tworzenia oprogramowania

B. Wiele widoków

ClickUp oferuje również wiele widoków projektów, aby dopasować je do różnych stylów pracy.

najlepsza część ClickUp Views ?_

ClickUp pozwala przełączać się między widokami w tym samym projekcie!

Oto bliższe spojrzenie na te widoki:

A. Wymagane widoki zadań

ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań:

Widok Tablicy - Widok Tablicy jest idealnym widokiem dla użytkowników Kanbana. Dzięki niemu można łatwo przeciągać i upuszczać wiele projektów do różnych kategorii, aby płynnie przenosić je z zadania na zadanie i z projektu na projekt.

Widok listy - Widok listy jest idealny dla tych użytkowników, którzy chcą po prostu szybko zrobić swoje. W tym widoku zadania są wyszczególnione jedno po drugim (jak na liście kontrolnej), a użytkownik może je odznaczać na liście w trakcie postępów.

B. Box view

Widok Box to świetny sposób na uzyskanie widoku z lotu ptaka na postępy zespołu. Ponieważ zadania są sortowane według osoby przypisanej, można śledzić zadania wszystkich osób i monitorować ich postępy.

C. Widok kalendarza

Nadszedł czas, aby zaoszczędzić trochę papieru i wyrzucić planer kupiony w Walmart trzy lata temu.

Widok kalendarza ClickUp to idealny sposób na łatwe zarządzanie swoim harmonogramem. A ponieważ plany się zmieniają, posiadanie cyfrowy planer ułatwia zmianę terminów.

Można nawet przełączać się między widokami w kalendarzu, np:

Dni: Widok zaplanowanych zadań projektu w danym dniu

Widok zaplanowanych zadań projektu w danym dniu 4 dni : Widok harmonogramu projektu w okresie czterech dni

: Widok harmonogramu projektu w okresie czterech dni Tydzień: Przeglądanie tygodniowego harmonogramu projektu

Przeglądanie tygodniowego harmonogramu projektu Miesięcznie: Ogólny widok tego, co znajduje się na twoim biurku

D. Me Mode

Wszyscy jesteśmy trochę egocentryczni, czy chcemy się do tego przyznać, czy nie! Teraz możesz zafundować sobie odrobinę wydajności... bez poczucia winy.

Dzięki trybowi "Ja" łatwo jest wyświetlić tylko te elementy, które są przypisane do ciebie. Możesz teraz skupić się na zarządzaniu swoimi zadaniami, zamiast przeglądać listy zadań członków swojego zespołu.

Dzięki tym wszystkim widokom, ClickUp jest narzędziem do zarządzania projektami, które dostosowuje się do preferowanego cyklu pracy Twojego zespołu - nie zmusza Cię do dostosowywania się do niego!

Wada Jiry #3: Brak wbudowanych widoków osi czasu

Rozwiązania ClickUp

A. Wykresy Gantta Wykresy Gantta ClickUp'a są idealne do śledzenia postępu projektu, planowania zadań i zarządzania terminami.

Osie czasu umożliwiają przegląd wszystkich projektów, list i zadań, a każdy element jest oznaczony kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji.

Najlepsza część tych wykresów Gantta? Zapewniają one aktualizacje w czasie rzeczywistym automatycznie!

Oto, co mogą automatycznie obsługiwać:

Mogą automatycznie dostosowywać zależności zadań za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w harmonogramie

Mogą automatycznie obliczać procentowy postęp projektu na podstawie zakończonych zadań w stosunku do całkowitej liczby zadań w projekcie

Mogą porównywać bieżący postęp projektu z oczekiwanym postępem, aby określić, jak postępują zadania

Mogą obliczyć ścieżkę krytyczną aby zidentyfikować najważniejsze zadania projektu w celu dotrzymania terminów

B. Pulpity nawigacyjne

ClickUp jest również wyposażony w potężne pulpity do wizualizacji danych projektu i sprintu. Pulpity w ClickUp są pełne przydatnych widżetów, takich jak:

Wykres prędkości: Określenie tempa zakończenia swoich zadań

Określenie tempa zakończenia swoich zadań Burndown chart: Zobacz, jak dobrze Twój zespół postępuje w stosunku do celu i wizualizuj pozostałą pracę

Zobacz, jak dobrze Twój zespół postępuje w stosunku do celu i wizualizuj pozostałą pracę Wykres spalania : Zobacz, ile już zostało zakończone w stosunku do twojego zakresu

Jira Con #4: Brak funkcji współpracy

Rozwiązania ClickUp

A. Komentarze

Każde zadanie ClickUp posiada własną, dedykowaną sekcję komentarzy do natychmiastowej współpracy w zespole.

Potrzebujesz wyjaśnień dotyczących zadania projektowego? Po prostu oznacz członka zespołu i zostaw komentarz do zadania projektowego. Otrzymasz powiadomienie ClickUp, gdy członkowie zespołu odpowiedzą na Twoje pytanie.

A to dopiero początek... Uporządkuj swoje konwersacje, podświetlając tekst, aby odpowiedzieć na określone części komentarza. Formatuj i edytuj komentarze za pomocą edytora tekstu sformatowanego. Możesz nawet umieszczać w nich połączone zadania, załączać pliki, wzmianki o innych dokumentach i zadaniach, a także urozmaicać je emotikonami!

Nie martw się, upewnimy się, że zostaniesz usłyszany w swoim zespole - przypisane komentarze ClickUp sprawiają, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do współpracy na świecie.

Dzięki przypisanym komentarzom możesz natychmiast przekształcić komentarz w zadanie i przypisać je członkom swojego zespołu (lub sobie)!

Narzędzie wyśle im powiadomienie, a zadanie pojawi się nawet na ich liście zadań.

Mogą nawet oznaczyć zadanie jako rozwiązane po jego zakończeniu, aby zminimalizować niepotrzebne działania następcze!

Rozwiązania ClickUp

A. Aplikacja Notatnik

Aplikacja Notatnik ClickUp to rozszerzenie do Chrome, które można pobrać i używać w całej sieci.

Pozostaje ono w dolnym rogu ekranu, ułatwiając zapisywanie przypomnień lub kopiowanie połączonych linków podczas przeglądania stron. A gdy już zrobisz, możesz przekształcić te listy do zrobienia w zadania i udostępniać je swojemu zespołowi.

Żadne inne narzędzie do zarządzania projektami nie zapewnia takiej elastyczności!

B. Dokumenty Dokumenty ClickUp jest wbudowaną funkcją

narzędzie wiki dla Twojego zespołu. Użyj go do tworzenia szczegółowych dokumentów związanych z projektem i firmą. Ponieważ dokumenty są przechowywane razem z projektami, masz do nich łatwy dostęp.

Dodatkowo, dokumenty ClickUp posiadają następujące kluczowe funkcje:

Możliwość zagnieżdżania stron w dokumentach w celu ich niestandardowego dostosowania

Możliwość edycji praw dostępu do dokumentów

Dokumenty Google mogą być indeksowane w wynikach wyszukiwania

C. Cele ClickUp ClickUp oferuje również potężne rozwiązanie do śledzenia celów i zadań. Dzięki ClickUp nigdy nie będziesz miał problemów ze śledzeniem swoich planów.

ClickUp oferuje nawet wiele niestandardowych opcji dotyczących rodzaju tworzonych celów.

Możesz ustawić cele w oparciu o:

Liczba: Śledzenie wzrostów lub spadków między zakresami liczb

Śledzenie wzrostów lub spadków między zakresami liczb Prawda/Fałsz: Są to opcje "zrobione" lub "nie zrobione"

Są to opcje "zrobione" lub "nie zrobione" Waluta: Ten cel pomaga śledzić zarządzanie finansami

Ten cel pomaga śledzić zarządzanie finansami Zadania: Tutaj możesz śledzić swoje zadania i/lub listy zadań w ClickUp

Możesz utworzyć foldery dla celów, aby skutecznie je kategoryzować i przechowywać. Aby ułatwić zaangażowanie klientów, można również niestandardowo określić, kto może uzyskać dostęp do folderu celów. W ten sposób mogą oni wyświetlać i sugerować cele.

Wada Jiry #6: Jira jest droga

Rozwiązanie ClickUp

ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników i nielimitowane zadania w swojej darmowej wersji

Aktualizacja daje nieograniczoną przestrzeń dyskową i jest znacznie tańsza niż Jira.

Przyjrzyjmy się planom cenowym ClickUp:

Free Plan: Nielimitowane zadania i nielimitowana liczba użytkowników

Nielimitowane zadania i nielimitowana liczba użytkowników Unlimited (5 USD za użytkownika miesięcznie): Nielimitowane integracje, cele, pulpity i pola niestandardowe

Nielimitowane integracje, cele, pulpity i pola niestandardowe Business ($9 za użytkownika miesięcznie): Uwierzytelnianie 2-czynnikowe oparte na SMS-ach + foldery celów + dodatkowi goście

obawiasz się, że przejście na nowe narzędzie jest trudne? Chcesz przesiąść się z Jiry, ale Twoja firma lub zespół jest do niej przywiązany?

Znów mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Jeśli nie jesteś zadowolony z Jira, Service Desk lub Confluence, migracja do ClickUp jest łatwa! ClickUp dostarcza krok po kroku, łatwe w użyciu narzędzie do migracji dla większości popularnych narzędzi do zarządzania projektami. Możesz również rzucić okiem na inne Alternatywy dla Jira .

Wnioski

Chociaż Jira była świetnym narzędziem w 2002 roku, ma wiele wad - kluczem wśród nich jest trudne ustawienie i konfiguracja.

A biorąc pod uwagę, że tysiące Teams jest zmuszonych do ponownego ustawienia Jiry od zera, gdy przenoszą się z usługi Jira opartej na serwerze do chmury, ta wada może okazać się przysłowiową słomką, która łamie grzbiet wielbłąda.

Na szczęście ClickUp jest tutaj, aby każdy aspekt Twojej pracy, od ustawień, przez planowanie projektów, zarządzanie zadaniami i wiele więcej, był tak bezbolesny i wydajny, jak to tylko możliwe!

Na szczęście możesz użyć oprogramowania do zarządzania zadaniami, takiego jak ClickUp, aby rozwiązać wszystkie te problemy!

ClickUp nie tylko posiada wszystkie funkcje Jira omówione w tej recenzji Jira, ale także oferuje znacznie więcej w znacznie bardziej przystępnej cenie. I nie zapominaj - wiele z tych funkcji otrzymasz na zawsze za darmo! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz magii większej wydajności zespołu, lepszej współpracy i mniejszej liczby planistów Walmart, których nigdy nie używasz!