10 Honeybook Alternatives & Konkurenci dla projektów w 2024 r

Podczas zarządzania projektami, rezerwacjami dla klientów, umowami i fakturami, Honeybook był najlepszym rozwiązaniem oprogramowanie do niestandardowych baz danych klientów dla typowego właściciela firmy lub kierownika projektu. Jednak wraz z ewolucją cyfrowego krajobrazu rośnie również zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia.

Być może szukasz alternatywy dla Honeybook, aby spełnić unikalne wymagania lub po prostu chcesz zdywersyfikować swój zestaw narzędzi. Niezależnie od przypadku, w tym artykule znajdziesz informacje na ten temat.

Czego należy szukać w alternatywie dla Honeybook?

Wybór właściwej alternatywy dla Honeybook oprogramowanie do zarządzania projektami oznacza skupienie się na następujących kwestiach:

Intuicyjny design i przyjazny dla użytkownika interfejs : Sprawia, że każdy, od właścicieli małych firm po międzynarodowe korporacje, może z łatwością rozpocząć pracę z oprogramowaniem

: Sprawia, że każdy, od właścicieli małych firm po międzynarodowe korporacje, może z łatwością rozpocząć pracę z oprogramowaniem Elastyczność w zarządzaniu projektami: Dzięki temu możesz spotkać się z wieloma przypadkami użycia w swojej organizacji

Funkcja ClickUp Tasks in Multiple Lists (TIML) pozwala programistom na połączenie zadań z innymi teamami w całej organizacji

Solidne funkcje zarządzania klientami i rezerwacji : Utrzymuj i poprawiaj relacje ze wszystkimi swoimi klientami przez cały okres ich współpracy z Tobą; nie tylko wtedy, gdy nadejdzie czas na odnowienie umowy

: Utrzymuj i poprawiaj relacje ze wszystkimi swoimi klientami przez cały okres ich współpracy z Tobą; nie tylko wtedy, gdy nadejdzie czas na odnowienie umowy Kompleksowe narzędzia do fakturowania i zawierania umów : Płatności powinny być proste i bezbolesne dla Ciebie i Twoich klientów

: Płatności powinny być proste i bezbolesne dla Ciebie i Twoich klientów Bezproblemowe integracje: Maksymalizacja mocy całego stosu technologicznego

Maksymalizacja mocy całego stosu technologicznego Niezawodna obsługa klienta : Ponieważ bez względu na to, jak proste w użyciu jest narzędzie, kiedy masz pytanie, chcesz, aby szybko na nie odpowiedziano

: Ponieważ bez względu na to, jak proste w użyciu jest narzędzie, kiedy masz pytanie, chcesz, aby szybko na nie odpowiedziano Ekonomiczne ceny: Nie chcesz rozbijać banku, ale nadal potrzebujesz narzędzia, które odpowiada Twoim potrzebom

10 najlepszych alternatyw dla Honeybook w 2024 roku

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Honeybook i nasze uzasadnienie dla każdej platformy do zarządzania projektami.

Stwórz swój idealny system do zarządzania kontaktami, niestandardowymi klientami i transakcjami, łatwo dodając połączenia między zadaniami i dokumentami, aby usprawnić pracę

ClickUp to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla kreatywnych profesjonalistów i każdego, kto szuka alternatywy dla HoneyBook. Ta platforma łączy zarządzanie projektami i funkcje CRM w jednym holistycznym rozwiązaniu dla Teams dążących do nirwany wydajności w swoich procesach biznesowych.

Dostosowany do tych, którzy żonglują wieloma projektami, ClickUp płynnie integruje mapę procesów , zadania, dokumenty, cele i czaty w jednym oprogramowaniu do zarządzania biznesem. Jego Funkcje CRM sprawiają, że jest to as dla każdego właściciela małego biznesu, który chce wspierać powiązania z zarządzaniem kontaktami. Szybko pozyskaj klientów dzięki tym funkcjom szablony umów , uprość zarządzanie potencjalnymi klientami dzięki naszym narzędziom do automatyzacji marketingu i zarządzaj swoimi dostawcami za pomocą szeregu szablony zamówień zakupu .

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i szerokim opcjom niestandardowym, nic dziwnego, że profesjonaliści na całym świecie ręczą za ClickUp jako najlepszą alternatywę HoneyBook do zarządzania projektami.

ClickUp najlepsze funkcje

UżycieSzablony CRM do kompleksowego zarządzania CRM i ciesz się doskonałymi interakcjami z klientami

Konfigurowalny ClickUpWidok formularza zapewnia przechwytywanie wszystkich niezbędnych danych

ZaawansowaneAutomatyzacja ClickUp funkcje usprawniające wszystkie zadania administracyjne

Gotowe szablony, takie jak tenSzablon faktury ClickUp uproszczenie procesów rozliczeniowych i płatności online

Wyczyszczone narzędzia do mapowania procesów dla przejrzystej wizualizacji cyklu pracy

Szablony umów dostosowane do różnych branż

Kompleksowo łączyoprogramowanie do zarządzania operacjamii oprogramowanie bazy danych klientów do skutecznego zarządzania powiązaniami

ClickUp limity

Narzędzia do zarządzania projektami mogą mieć krzywą uczenia się dla początkujących

Aplikacja mobilna nie jest (jeszcze!) tak w pełni funkcjonalna jak wersja na pulpit

Portal klienta może nie mieć wystarczających funkcji rozliczeniowych i fakturowania, jak niektóre alternatywy Honeybook

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Hello Bonsai

przez Hello Bonsai Freelancerzy, spotkajcie swojego nowego najlepszego przyjaciela: Hello Bonsai (teraz lepiej znany jako po prostu Bonsai). Jest to kompleksowy pakiet do zarządzania biznesem, zaprojektowany specjalnie dla niezależnych profesjonalistów plan komunikacji w projekcie z kluczowymi funkcjami, takimi jak podpisywanie umów, składanie ofert i fakturowanie płatności.

Jego wyróżniającą się funkcją jest płynna integracja tych zadań, dzięki czemu freelancerzy mogą skupić się na swoim rzemiośle, a nie na administratorze.

Hello Bonsai to doskonały wybór dla tych, którzy pragną prostoty bez poświęcania funkcji.

Najlepsze funkcje Hello Bonsai

Wszechstronny klientCRM i zarządzanie projektami w jednym miejscu

Automatyzacja faktur, propozycji i umów

Wbudowane śledzenie czasu i zarządzanie wydatkami

Proste narzędzia do zarządzania projektami

Możliwości integracji z aplikacjami innych firm

Konfigurowalne szablony dla różnych dokumentów

Intuicyjna aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp w podróży i zarządzanie zadaniami

Limity Hello Bonsai

Limit integracji w porównaniu do innych platform do zarządzania biznesem

Interfejs użytkownika może wydawać się nieco prosty dla zaawansowanych użytkowników

Brak widoku wykresu Gantta do zarządzania projektami

Brak wersji Free

Ceny Hello Bonsai

Starter : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Profesjonalista : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Business: $79/miesiąc

Hello, Bonsai oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

3. Plutio

przez Plutio Plutio to coś więcej niż tylko jedna z najlepszych alternatyw HoneyBook - to obszar roboczy, który dostosowuje się do potrzeb Twojej firmy. Integrując projekty, zadania i faktury w jednym pulpicie, jest potęgą dla indywidualnych przedsiębiorców i małych Business.

Możliwość dostosowania platformy w połączeniu z silnym naciskiem na doświadczenie użytkownika sprawia, że jest to potężny konkurent w dziedzinie wydajności.

Osoby poszukujące eleganckiego interfejsu oprogramowania do zarządzania projektami bez stromej krzywej uczenia się znajdą Plutio szczególnie atrakcyjne - zwłaszcza dla właścicieli małych firm.

Najlepsze funkcje Plutio

W pełni konfigurowalny obszar roboczy dostosowany do preferencji użytkownika

Scentralizowany hub komunikacyjny i portal klienta dla Teams i klientów

Zadania, czas i narzędzia do zarządzania projektami zintegrowany

Wbudowane generowanie faktur i umów

Wszechstronna kontrola dostępu oparta na rolach dla każdego dedykowanego menedżera konta

Kompleksowy portal dla klientów

Wsparcie dla wielu języków

Kompleksowy projekt Plutio jest zarówno wydajny, jak i przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu zarządzanie projektami jest dziecinnie proste

Limity Plutio

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs zarządzania biznesem za mniej intuicyjny

Brak niektórych zaawansowanych funkcji do generowania raportów

Mniejsza społeczność w porównaniu do większych platform

Ceny Plutio

Solo : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Studio : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Agencja: $99/miesiąc

Plutio oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (150+ recenzji)

4. Salesforce

przez Salesforce Wejdź na szczyt platform CRM: Salesforce. Uznany na całym świecie, Salesforce oferuje niezrównany pakiet narzędzi zaprojektowanych dla Businessu dążącego do rozwoju.

Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż, obsługę czy marketing, dynamiczne pulpity Salesforce sprawiają, że podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest dziecinnie proste.

Jego reputacja wynika z jego solidności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które potrzebują kompleksowych rozwiązań do zarządzania powiązaniami z klientami.

Najlepsze funkcje SalesForce

Solidna platforma CRM, która może być skalowana wraz z rozwijającym się Businessem

Spostrzeżenia oparte na AI dzięki Salesforce Einstein

Szerokie możliwości integracji z rozwiązaniami innych firm

Dynamiczne pulpity i narzędzia do raportowania

Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami

Prognoza i analiza sprzedaży

Wielowarstwowe funkcje bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych

Reputacja Salesforce jako wiodącego rozwiązania CRM jest wzmocniona przez jego wszechstronne funkcje i skalowalność

Limity SalesForce

Może to być przytłaczające dla małych Business, które mogą chcieć rozważyć następujące kwestieAlternatywy dla SalesForce* Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Wysokie ceny za bardziej zaawansowane funkcje

Cennik SalesForce

Odwiedź stronę cenową SalesForce, aby zobaczyć różne pakiety i opcje cenowe dla każdego oferowanego narzędzia i funkcji

Oceny i recenzje SalesForce

G2 : 4.4/5 (1 300+ recenzji)

: 4.4/5 (1 300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (17 000+ recenzji)

5. FreshBooks

przez Freshbooks Księgowość nie musi być zniechęcająca; nie z FreshBooks w twoim kącie. Dostosowana do potrzeb freelancerów i małych firm, przekształca złożone zadania finansowe w intuicyjne działania. Od fakturowania po śledzenie wydatków, FreshBooks oferuje usprawnione podejście do finansów.

Dostęp w chmurze sprawia, że dane są zawsze na wyciągnięcie ręki.

FreshBooks to powiew świeżości dla tych, którzy obawiają się żargonu księgowego.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Intuicyjne fakturowanie z konfigurowalnymi szablonami

Śledzenie czasu i zarządzanie wydatkami

Podwójne raportowanie księgowe

Zarządzanie klientami i budżetowanie projektów

Płynne rozwiązania płatności online

Aplikacja mobilna do fakturowania i wydatków w podróży

Integracja z szerokim zakresem narzędzi innych firm

Limity FreshBooks

Nie nadaje się dla większych Enterprise ze złożonymi potrzebami księgowymi

Ograniczone funkcje zarządzania zapasami

Niektórzy użytkownicy uważają nowy interfejs użytkownika za mniej intuicyjny

Ceny FreshBooks

Lite : 13,60 USD/miesiąc

: 13,60 USD/miesiąc Plus : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Premium : $44/miesiąc

: $44/miesiąc Wybierz: Skontaktuj się z Freshbook w sprawie cen

Oceny i recenzje FreshBooks

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4,000+ recenzji)

6. 17hats

przez 17hats Wyobraź sobie konsolidację operacji biznesowych w jednym spójnym pulpicie. To właśnie jest 17hats. Stworzony z myślą o przedsiębiorcach, integruje kontakty, projekty i kalendarze, zapewniając płynną obsługę.

Dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i zintegrowanym umowom, 17hats sprawia, że profesjonaliści spędzają mniej czasu na zarządzaniu projektami, a więcej na tworzeniu wartości dla klientów.

Jeśli nosisz wiele kapeluszy w swoim biznesie, ta platforma jest przeznaczona dla Ciebie.

Najlepsze funkcje 17hats

Ujednolicony pulpit dla kontaktów, projektów i kalendarza

Automatyzacja cykli pracy dla powtarzalnych zadań

Zintegrowane umowy i faktury

Portale klientów dla przejrzystej komunikacji

Synchronizacja rezerwacji z popularnymi aplikacjami kalendarza

Śledzenie czasu i listy do zrobienia

Biblioteka szablonów do szybkiego tworzenia danych dokumentów

17hats limits

Brak zaawansowanych funkcji CRM

Brak natywnej aplikacji mobilnej

Limit integracji w porównaniu z innymi alternatywami Honeybook

17hats pricing

Essentials : $13/miesiąc

: $13/miesiąc Standard : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Premier: $50/miesiąc

17hats oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

7. ClientVenue

przez ClientVenue W świecie zarządzania klientami, ClientVenue robi furorę. Oferując dostosowane portale dla klientów i ujednolicone widoki projektów, upraszcza często nieuporządkowaną sferę relacji z klientem.

Zaprojektowany z myślą o przejrzystości, ClientVenue wspiera jasną komunikację między firmami i ich klientami.

Platforma ta jest nieoceniona dla firm, które chcą poprawić jakość obsługi klienta.

Najlepsze funkcje ClientVenue

Dostosowane do potrzeb zarządzanie klientami za pomocą dedykowanych portali

Śledzenie zadań i projektów w jednym ujednoliconym widoku

Proste, ale potężne możliwości fakturowania

Automatyzacja przypomnień o zadaniach i spotkaniach

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów

Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny zapewniający szybki wgląd w dane

Możliwości integracji z popularnymi narzędziami

Limity ClientVenue

Nowość na rynku, stąd mniejsze wsparcie społeczności w porównaniu z innymi alternatywami Honeybook

Limit szablonów dla danych powstania dokumentów

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji automatyzacji

Cennik ClientVenue

Starter : $47/miesiąc

: $47/miesiąc Profesjonalista : $97/miesiąc

: $97/miesiąc Enterprise: $247/miesiąc

ClientVenue oceny i recenzje:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Paymo

przez Paymo Równoważąc zarządzanie projektami z fakturowaniem, Paymo jest klejnotem dla firm każdej wielkości. Jego siła tkwi w połączeniu śledzenia czasu z zarządzaniem projektami, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym kursie i w ramach budżetu. Dzięki natywnym aplikacjom mobilnym członkowie Teams mogą być na bieżąco w podróży.

Business poszukujący harmonijnego połączenia funkcji i użyteczności powinien mieć Paymo na celowniku.

Najlepsze funkcje Paymo

Kompleksowe zarządzanie projektami ze śledzeniem czasu pracy

Tablice Kanban, widok list i wykresy Gantta do zarządzania zadaniami

Zaawansowane fakturowanie ze śledzeniem wydatków

Planowanie Teams i zarządzanie zasobami

Szczegółowe raportowanie projektów i finansów

Płynna integracja z innymi narzędziami i oprogramowaniem do zarządzania projektami

Natywne aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android

Limity Paymo

Krzywa uczenia się dla początkujących może być nieco stroma

Niektóre zaawansowane funkcje są zablokowane na wyższych poziomach cenowych

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z synchronizacją z aplikacją mobilną

Ceny Paymo

**Free

Starter : $4.95/miesiąc za użytkownika

: $4.95/miesiąc za użytkownika Small Office : $9.95/miesiąc na użytkownika

: $9.95/miesiąc na użytkownika Business: $20.79/miesiąc na użytkownika

Paymo oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

9. Quickbooks

przez Quickbooks Nazwa będąca synonimem księgowości, Quickbooks od lat jest najlepszym rozwiązaniem dla firm. Uproszczenie złożonych zadań księgowych pozwala przedsiębiorstwom skupić się na rozwoju, a nie na liczbach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie wydatków, czy zarządzanie listą płac, Quickbooks oferuje solidny zestaw narzędzi z zabezpieczeniami na poziomie bankowym.

Quickbooks pozostaje najlepszym wyborem dla firm, od startupów po przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji, poszukujących zaufanego systemu zarządzania finansami.

Najlepsze funkcje Quickbooks

Solidne oprogramowanie księgowe z dostępem w chmurze

Konfigurowalne faktury i funkcje natychmiastowych płatności z opcjami portalu klienta

Śledzenie wydatków ze skanowaniem paragonów

Zaawansowane narzędzia do raportowania zapewniające wgląd w finanse

Szablony list płac i funkcje obliczania podatków

Integracja z setkami aplikacji innych firm

Bezpieczeństwo na poziomie banku dla ochrony danych

Limity Quickbooks

Może być przytłaczający dla osób początkujących w księgowości

Obsługa klienta może być czasami powolna

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych Businessów szukających niedrogich alternatyw dla Honeybook

Ceny Quickbooks

Simple Start: $30/miesiąc

$30/miesiąc Essentials: $55/miesiąc

$55/miesiąc Plus: 85$/miesiąc

85$/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

Oceny i recenzje Quickbooks

G2 : 4.0/5 (3,000+ reviews)

: 4.0/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

10. Dynamics 365

przez Dynamics 365 Dynamics 365 firmy Microsoft to nie tylko narzędzie; to pakiet zintegrowanych rozwiązań, które przekształcają Business. Od sprzedaży po usługi, obejmuje szerokie spektrum, wspierane przez niezawodność ekosystemu Microsoft. Wgląd w dane oparty na AI i integracja z Power BI wyróżniają go, sprawiając, że analiza danych nie wymaga wysiłku.

Enterprise dążące do cyfrowej transformacji uznają Dynamics 365 za przełomowe rozwiązanie.

Najlepsze funkcje Dynamics 365

Zintegrowane rozwiązania obejmujące sprzedaż, usługi, finanse i nie tylko

Wgląd oparty na AI dla lepszego podejmowania decyzji

Modułowe aplikacje do niestandardowego dostosowania do potrzeb biznesowych

Płynna integracja z innymi produktami Microsoft

Zaawansowana analityka dzięki integracji z Power BI

Wysoka skalowalność w celu dostosowania do rosnących potrzeb Business

Solidne funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Limity Dynamics 365

Może być kosztowny dla małych i średnich Enterprise

Wymaga odpowiedniego szkolenia do pełnego wykorzystania

Niestandardowe ustawienia mogą być złożone i wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej

Dynamics 365 ceny

Odwiedź stronę cenową Dynamics 365, aby zobaczyć różne pakiety i opcje cenowe dla każdego oferowanego narzędzia i funkcji

Oceny i recenzje Dynamics 365

G2: 3.8/5 (ponad 1000 recenzji)

3.8/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,000+ recenzji)

Dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Honeybook?

Szukając alternatywy dla Honeybook, nie szukasz tylko narzędzia; szukasz wydajnego rozwiązania, które usprawni Twoje projekty, rezerwacje, umowy i nie tylko.

ClickUp wyróżnia się na tle innych, nie tylko ze względu na swoje wszechstronne funkcje, ale także ze względu na nacisk na doświadczenie użytkownika. Platforma została zaprojektowana tak, aby dostosować się do specyficznych potrzeb Business, oferując elastyczność, wydajność i przejrzystość.

Dzięki wbudowanym funkcjom CRM, widokom formularzy, automatyzacji i dedykowanym szablonom do fakturowania, ClickUp wielokrotnie udowadnia swoje zaangażowanie w ułatwianie i intuicyjność zadań. To nie tylko narzędzie, ale partner w wydajności.

Jeśli zastanawiasz się nad przejściem na nową platformę, wypróbuj ClickUp. Poczuj różnicę i zrozum, dlaczego jest to preferowany wybór dla profesjonalistów na całym świecie.