10 najlepszych alternatyw i konkurentów Shift 2024

W ciągu zwykłego dnia pracy większość z nas spędza godziny na przełączaniu się między platformami oprogramowania, sprawdzaniu różnych skrzynek odbiorczych e-mail i aplikacji do przesyłania wiadomości oraz żonglowaniu różnorodnymi cyfrowymi ekosystemami, w których wszyscy żyjemy. I choć każda używana aplikacja i platforma może służyć jakiemuś celowi, logowanie się i wylogowywanie z wielu aplikacji i skrzynek odbiorczych jest stratą czasu i energii.

Aplikacja Shift ma na celu rozwiązanie tego problemu, umożliwiając usprawnienie i uporządkowanie różnych aplikacji, narzędzi i kont w jednym widoku. Nie jest to jednak jedyna aplikacja zwiększająca wydajność, która pozwala współpracować i usprawniać wszystkie procesy i cykle pracy.

Te 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Shift pomoże ci skupić się na pracy, zwiększyć wydajność i uporządkować chaos na twoim cyfrowym stanowisku pracy, jednocześnie rozwiązując niektóre z najczęstszych skarg i pułapek, których Shift nie rozwiązuje.

Czym jest aplikacja Shift?

Shift to aplikacja do zarządzania stacjami roboczymi, która usprawnia i konsoliduje różne narzędzia zwiększające wydajność w ramach jednej platformy dostępne są wszystkie narzędzia, aplikacje i konta - w tym Slack, konta Microsoft i Google, WordPress i inne. Jej celem jest zwiększenie wydajności i uporządkowanie obszarów roboczych poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wszystkich używanych narzędzi, takich jak klienci poczty e-mail, aplikacje oparte na chmurze i narzędzia do zarządzania projektami. Niektóre z najważniejszych funkcji Shift obejmują:

Ujednolicona skrzynka odbiorcza dla wielu kont e-mail (nie można jednak wyświetlić wszystkich konwersacji z jednej skrzynki odbiorczej)

dla wielu kont e-mail (nie można jednak wyświetlić wszystkich konwersacji z jednej skrzynki odbiorczej) integracja z popularnymi aplikacjami , takimi jak WhatsApp, Slack, Zoom i Trello

, takimi jak WhatsApp, Slack, Zoom i Trello Uproszczone obszary robocze w przeglądarce dla dostępu do aplikacji internetowych

dla dostępu do aplikacji internetowych wsparcie wieloplatformowe dla systemów Windows, Mac i Linux

dla systemów Windows, Mac i Linux Zaawansowana funkcja wyszukiwania do lokalizacji e-maili i plików w różnych narzędziach i kontach

**Co sprawia, że Shift jest dobrą alternatywą?

Szukając alternatywy dla Shift, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Funkcje dostosowane do Twoich potrzeb: Zaawansowanyzarządzanie kontaktami musi spełniać twoje niszowe potrzeby. Na przykład, jeśli twój biznes korzysta głównie z poczty e-mail, alternatywa, która nie ma skrzynki odbiorczej zespołu, może nie być najlepszym rozwiązaniem

Zaawansowanyzarządzanie kontaktami musi spełniać twoje niszowe potrzeby. Na przykład, jeśli twój biznes korzysta głównie z poczty e-mail, alternatywa, która nie ma skrzynki odbiorczej zespołu, może nie być najlepszym rozwiązaniem Łatwość integracji: Aplikacja powinna bez wysiłku integrować się z narzędziami lub aplikacjami, z których już korzystasz, aby zmaksymalizować kompatybilność

Aplikacja powinna bez wysiłku integrować się z narzędziami lub aplikacjami, z których już korzystasz, aby zmaksymalizować kompatybilność Efektywność kosztowa: Struktura cenowa powinna pasować do budżetu organizacji i zapewniać dobrą wartość za swoje pieniądze

Struktura cenowa powinna pasować do budżetu organizacji i zapewniać dobrą wartość za swoje pieniądze Doświadczenie użytkownika: Przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwa do opanowania funkcja są kluczem do zapewnienia płynnej adopcji w firmie, zwłaszcza jeśli jest ona połączona z wieloma narzędziami i platformami w różnych zespołach

Przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwa do opanowania funkcja są kluczem do zapewnienia płynnej adopcji w firmie, zwłaszcza jeśli jest ona połączona z wieloma narzędziami i platformami w różnych zespołach Skalowalność: Dobra alternatywa powinna skalować się wraz z tobą, aby dostosować się do zmieniających się wymagań, takich jakautomatyzacja cyklu pracy wraz z rozwojem biznesu

Dobra alternatywa powinna skalować się wraz z tobą, aby dostosować się do zmieniających się wymagań, takich jakautomatyzacja cyklu pracy wraz z rozwojem biznesu Bezpieczeństwo i prywatność danych: Ponieważ będziesz udostępniać dane między alternatywą Shift a wieloma kontami, wybrana alternatywa musi być zgodna ze standardowymi środkami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi prywatności danych

10 najlepszych alternatyw Shift 2024

Shift okazał się popularny w zarządzaniu stacjami roboczymi na całym świecie, łącząc wszystkie narzędzia zwiększające wydajność na jednej platformie. Jakkolwiek atrakcyjnie by to nie brzmiało, oferta Shift nie spełnia wymagań wszystkich użytkowników. Te 10 najlepszych alternatyw pomoże ci zarządzać wieloma cyklami pracy i projektami za pomocą jednego kliknięcia, a każdy z nich dostarcza unikalnych korzyści, które pomogą ci zachować porządek i wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę.

1.

ClickUp

Śledzenie wszystkich wiadomości, projektów, współpracowników i plików na jednej platformie

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która ujednolica Twoją pracę w jednym hubie. Ta wszechstronna oprogramowanie do zarządzania projektami posiada różne funkcje, w tym cykle pracy związane z planowaniem i organizacją, narzędzia do współpracy zespołowej, zarządzanie zadaniami , skrzynki odbiorcze wiadomości i zarządzanie zasobami.

ClickUp ułatwia płynne i wydajne operacje we wszystkich działaniach Business. W przeciwieństwie do Shift, który nie ma wielu wbudowanych funkcji i opiera się na integracji z innymi aplikacjami, ClickUp pozwala wycofać wiele używanych rozwiązań programowych innych firm i cieszyć się współpracą wszystkich cykli pracy w jednym miejscu.

Oczywiście, jako alternatywa dla Shift, ClickUp integruje się również ze wszystkimi najczęściej używanymi aplikacjami do pracy. Możesz wybierać spośród ponad 1,000 integracji ClickUp z różnymi platformami oprogramowania, w tym Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive i nie tylko!

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzeniekonfigurowalne pulpity aby zobaczyć wszystkie raportowania, dane i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Liczneszablony wydajności zwiększają wydajność w projektach i cyklach pracy, w tymszablony komunikacji* Jako narzędzie do współpracy, udostępniaj i pracuj nad projektami i dokumentami w różnych zespołach bez potrzeby korzystania z aplikacji innych firm

Czaty i komentarze zastępują potrzebę korzystania z wielu innych narzędzi komunikacyjnych

Automatyzacja i ClickUp AI doładowują i usprawniają cykl pracy

Połączenie z mniej więcej taką samą liczbą aplikacji innych firm, z którymi integruje się Shift

limity ClickUp

Ze względu na rozszerzenie funkcji i integracji, niektórzy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się podczas korzystania z ClickUp po raz pierwszy

Nawigacja mobilna nadal się poprawia, ale wymaga dopracowania

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontaktsprzedaż w sprawie cen

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Rambox

Via Rambox Rambox to cyfrowy organizer obszaru roboczego dostosowany do zwiększenia wydajności dla profesjonalistów, którzy w dużym stopniu polegają na aplikacjach internetowych. Dostarcza scentralizowany hub do usprawniania narzędzi takich jak Gmail i iCloud, upraszczając zarządzanie i dostęp do najczęściej używanych aplikacji w jednej, wygodnej lokalizacji.

Możliwości Rambox wykraczają poza zwykłą organizację i integrację. Płynnie synchronizuje konfiguracje aplikacji i umożliwia dezaktywację powiadomień na wszystkich urządzeniach z pulpitu użytkownika, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę.

Duży nacisk położono również na motywy i niestandardowe ustawienia wizualne. Można na przykład włączyć blokowanie reklam, wybrać tryb ciemny dla łatwiejszego czytania, a nawet dostosować wygląd i wydajność każdej aplikacji innej firmy za pomocą własnego stylu CSS i kodu JS.

Najlepsze funkcje Rambox

Organizowanie i konfigurowanie obszarów roboczych zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami

Łatwa integracja ponad 700 dodatków innych firm, takich jak narzędzia do sprawdzania gramatyki i menedżery haseł

Wstrzymywanie powiadomień i dźwięków w różnych aplikacjach, aby skoncentrować się na pracy bez rozpraszania uwagi

Łatwe przełączanie się między aplikacjami i dostęp do żądanej zawartości dzięki funkcji szybkiego wyszukiwania

Rambox limit

Oferuje mniej integracji niż Shift, a możliwość korzystania z niestandardowej integracji może być trudna dla niektórych użytkowników

Jest zbudowany na inteligentnej przeglądarce open-source Chromium, która według niektórych zużywa dużo pamięci i może spowalniać komputer

Niektóre z najbardziej pożądanych funkcji są dostępne tylko w droższych planach

Ceny Rambox

Free

Pro Plan: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Enterprise Plan: $14/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Rambox

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

4.6/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

3. Stacja

Via Stacja To stosunkowo nowe na scenie narzędzie do współpracy jest inteligentną przeglądarką o otwartym kodzie źródłowym dla zapracowanych profesjonalistów. Po zalogowaniu się na różne konta, takie jak Slack i Gmail, aplikacja zapisuje loginy i grupuje wszystkie aktywne aplikacje w zakładkach zwanych Smart Dock.

Stamtąd wszystkie powiadomienia i alerty są scentralizowane w jednym miejscu. Możesz szybko przeskakiwać między cyklami pracy i narzędziami programowymi, aby pracować szybciej i pozostać skupionym bez przełączania kontekstu . Należy zauważyć, że jest to projekt open-source i nie jest już aktywnie utrzymywany przez jego twórców, chociaż solidna społeczność użytkowników nadal aktualizuje jego kod.

Najlepsze funkcje stacji

Płynna nawigacja między wieloma aplikacjami i szybkie znajdowanie potrzebnych informacji

Niestandardowy sposób organizacji aplikacji dzięki modułowemu i poręcznemu paskowi bocznemu

Łatwy dostęp do różnych aplikacji i dokumentów dzięki funkcji szybkiego przełączania

Wspieranie środowiska pracy bez rozpraszania uwagi poprzez wyciszanie uciążliwych powiadomień

Tworzenie określonych grup aplikacji dla różnych cykli pracy i projektów

Limity stacji

Niektóre raportowania mówiące o tym, że Station wymaga dużej ilości zasobów, co potencjalnie spowalnia urządzenia

Trudności z utrzymaniem sesji w różnych aplikacjach

Ponieważ jest to projekt typu open-source, użytkownicy zgłaszają długie okresy, w których określone integracje z aplikacjami innych firm psują się i nie są naprawiane, co czyni go bezużytecznym, jeśli jedna z kluczowych aplikacji nie jest wspierana

Ceny stacji

Free

Oceny i recenzje stacji

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (2 recenzje)

4. Wavebox

Via Wavebox Wavebox to kolejna inteligentna przeglądarka zaprojektowana do śledzenia loginów i profili dla różnych stron internetowych i internetowych aplikacji SaaS w jednej ujednoliconej przestrzeni. Następnie pozwala na automatyzację zadań w wielu aplikacjach, usprawniając cykl pracy.

Jedną z wyróżniających się funkcji Wavebox jest możliwość optymalizacji wydajności przeglądarki i procesora podczas aktywnego korzystania z wielu platform oprogramowania. Gdy aplikacje nie są aktywnie używane, Wavebox intuicyjnie je usypia, zachowując wydajność systemu. Możesz pójść o krok dalej dzięki niestandardowym opcjom, które dostosowują motywy interfejsu użytkownika, powiadomienia i skróty klawiaturowe.

W przeciwieństwie do wielu innych alternatyw Shift, możliwość tworzenia prywatnych i publicznych obszarów roboczych sprawia, że jest to opcja, jeśli potrzebujesz niestandardowa komunikacja hub dla niestandardowy helpdesk . Dzięki publicznemu obszarowi roboczemu można organizować projekty i udostępniać je klientowi bezpośrednio z poziomu inteligentnej przeglądarki.

Najlepsze funkcje Wavebox

Integracja z większością narzędzi internetowych, w tym Discord, Salesforce i Slack

Eliminacja konieczności korzystania z wielu przeglądarek, aplikacji komputerowych i aplikacji przeglądarkowych w jednym oknie przeglądarki

Wyszukiwanie słów kluczowych we wszystkich zakładkach, widżetach, stronach lub oknach, a nawet na wszystkich kontach Gmail i Google Drive

Ustawienie automatycznego usypiania wszystkich aplikacji i zakładek po 15 minutach bezczynności przy użyciu tego domyślnego ustawienia w celu optymalizacji wydajności

limity Wavebox

Stroma krzywa uczenia się efektywnej nawigacji i maksymalizacji możliwości narzędzia

Wysokie zużycie pamięci na niektórych urządzeniach

Nieporęczny interfejs użytkownika, np. połączenia otwierające się tylko w zakładkach specyficznych dla grupy, mogą dezorientować nowych użytkowników

Ceny Wavebox

Free Plan Podstawowy

Pro Plan: $8.33/miesiąc

$8.33/miesiąc Plan Teams: $12.50/miesiąc

oceny i recenzje Wavebox

G2: 4.4/5 (9 recenzji)

4.4/5 (9 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 50 recenzji)

5. Front

Via Front Front jest jedną z najlepszych alternatyw Shifta dla narzędzia specyficznego dla komunikacji. Jest to platforma e-mail do współpracy, która łączy udostępniane skrzynki odbiorcze i inne kanały komunikacji w usprawnionym interfejsie.

Celem jest scentralizowanie wiadomości przychodzących, czy to rozmów telefonicznych, e-maili, mediów społecznościowych, czy nawet tekstów. Następnie Front pozwala na etykietowanie konkretnych członków Teams, do których mają być kierowane te wiadomości oraz śledzenie odpowiedzi i wątków w celu optymalizacji obsługi klienta i komunikacji z klientem.

Najlepsze funkcje Front

Współdzielone skrzynki odbiorcze sprzyjają współpracy między innymi członkami zespołu przy użyciu e-maili ze współdzielonych adresów, takich jak kontakt@ lub wsparcie@

Ponad 50Integracje z Frontem połączenie z popularnymi aplikacjami, w tym Slack, HubSpot i Asana

Automatyzacja powtarzalnych zadań i tworzenie niestandardowych cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu

Bezproblemowa współpraca z każdym członkiem zespołu dzięki scentralizowaniu kanałów komunikacji i umożliwieniuwspółpracę w czasie rzeczywistym nad e-mailami, wiadomościami i zadaniami

Śledzenie kluczowych wskaźników, mierzenie wydajności i uzyskiwanie cennych informacji z interakcji z niestandardowymi klientami przy użyciu spostrzeżeń Frontu

Limity Frontu

Aplikacja może działać wolno podczas obsługi dużej liczby konwersacji ze względu na limity API

Aplikacja mobilna może czasami zawierać błędy i usterki

W planie startowym brakuje wielu integracji krytycznych dla większości firm, takich jak połączenia z CRM lub platformami do zarządzania projektami

Cena Front

Starter: $19/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące od 2 do 10 licencji)

$19/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące od 2 do 10 licencji) Growth: $59/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące co najmniej 5 licencji)

$59/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące co najmniej 5 licencji) Scale: $99/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące co najmniej 20 licencji)

$99/miejsce/miesiąc (roczne płatności obejmujące co najmniej 20 licencji) Premier: $229/miejsce/miesiąc (roczne płatności przy minimum 50 licencjach)

$229/miejsce/miesiąc (roczne płatności przy minimum 50 licencjach) Dodatki: Wszystkie powyższe plany można dostosować za pomocą dodatków, takich jak funkcja usługi krótkich wiadomości Dialpad za 100 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Front

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

6. Sidekick

Via Sidekick Sidekick to potężna przeglądarka, która usprawnia codzienną pracę poprzez ujednolicenie wszystkich aplikacji, narzędzi i zadań w jednym miejscu - a wszystko to z naciskiem na bezpieczeństwo. Cała aktywność jest szyfrowana, a dodatkowe funkcje, takie jak blokowanie gotowania, prywatne przeglądanie, blokowanie wyskakujących okienek, ochrona przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem oraz dodatkowe dodatki zwiększają bezpieczeństwo przed złośliwym kodem i lukami w zabezpieczeniach.

Przeglądarka integruje się z popularnymi aplikacjami internetowymi, takimi jak Gmail i Notion. Możesz wyszukiwać w całym zintegrowanym ekosystemie Sidekick, znajdując pliki, czaty lub e-maile w każdej aplikacji lub zakładce przeglądarki.

Najlepsze funkcje Sidekick

Sprawna nawigacja między różnymi aplikacjami i usługami dzięki intuicyjnemu interfejsowi

Zmniejszenie bałaganu i zużycia pamięci poprzez uśpienie zakładek, które nie są aktualnie używane

Tworzenie i niestandardowe dostosowywanie różnych obszarów roboczych do swojego cyklu pracy

Wbudowany menedżer zadań i blokada koncentracji pozwalają skupić się na projektach

Limity Sidekick

Sporadyczne problemy z kompatybilnością i wydajnością rozszerzeń Chrome

Problematyczne użycie pamięci, gdy otwartych jest wiele zakładek

Ceny Sidekick

Free

Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc ProTeam: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sidekick

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.2/5 (8 recenzji)

7. Mailbird

Via Mailbird Mailbird to oparty na systemie Windows klient poczty e-mail dla komputerów stacjonarnych, który łączy wiele kont e-mail i integruje aplikacje w jedną dostępną platformę. Jest to najlepsza alternatywa dla zapracowanych osób, które chcą okiełznać swoją skrzynkę odbiorczą i usprawnić pracę wydajność poczty e-mail choć jego funkcje nie wykraczają daleko poza zarządzanie pocztą e-mail.

Zbuduj obszar roboczy, integrując Mailbird z różnymi kontami e-mail, a następnie czytaj i odpowiadaj na wszystkie wiadomości z jednej platformy. Istnieje nawet wbudowane pisanie e-maili oparte na AI, które wykorzystuje ChatGPT, aby pomóc w szybszym i dokładniejszym tworzeniu wiadomości wychodzących.

Najlepsze funkcje Mailbird

Zarządzanie wieloma kontami e-mail w ramach jednego, płynnego interfejsu

Zobacz, kiedy odbiorcy otwierają twoje e-maile za pomocą funkcji śledzenia Mailbird

Dostosuj wygląd, sposób działania i organizację Mailbirda do swoich osobistych preferencji

Połączenie e-maili z popularnymi usługami, takimi jak Kalendarz Google i Dropbox

Łatwa lokalizacja e-maili, załączników i kontaktów dzięki wydajnej funkcji wyszukiwania Mailbird

Mailbird limit

Jest kompatybilny tylko z systemem Windows, choć trwają prace nad wersją na komputery Mac

Bardzo limitowana integracja z aplikacjami, choć do zrobienia są popularne narzędzia, takie jak Slack

Może dość mocno obciążać zasoby procesora, powodując awarię aplikacji lub spowolnienie komputera

Ceny Mailbird

Wersja podstawowa: Free to use

Free to use Plan osobisty: 49,50$ za użytkownika (płatność jednorazowa)

49,50$ za użytkownika (płatność jednorazowa) Plan Business: $99.75 za użytkownika (płatność jednorazowa)

$99.75 za użytkownika (płatność jednorazowa) Plan osobisty: 3,25 USD/miesiąc za użytkownika (płatność roczna)

3,25 USD/miesiąc za użytkownika (płatność roczna) Plan Business: 5,75 USD (płatność roczna)

Oceny i recenzje Mailbird

G2: 4.0/5 (ponad 80 opinii)

4.0/5 (ponad 80 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 opinii)

8. Franz

Via Franz Franz to aplikacja do przesyłania wiadomości konsolidująca popularne usługi przesyłania wiadomości, takie jak Trello i Facebook Messenger, w jedną platformę. Usługa jest przeznaczona dla wszystkich, w tym użytkowników osobistych i zespołów współpracujących nad projektem.

Jedną z jej kluczowych zalet jest to, że ta sama aplikacja innej firmy może być wielokrotnie zintegrowana z Franzem, co ułatwia przeglądanie różnych kont osobistych i Business w tym samym pulpicie. Po dodaniu do obszaru roboczego można zamieniać poszczególne wiadomości w elementy do zrobienia, śledzić zadania oraz przypisywać wiadomości i komunikację uzupełniającą do różnych członków zespołu.

Najlepsze funkcje Franz

Integracja z wieloma usługami zapewnia wsparcie dla szeregu popularnych komunikatorów i usług czatu w ramach ujednoliconej platformy komunikacyjnej

Tworzenie obszarów roboczych dla zorganizowanych środowisk bez rozpraszania uwagi

Konwersja słowa lub zdania w wiadomości lub e-mailu na element listy do zrobienia w celu uporządkowania cyklu pracy

Wielojęzyczne wsparcie dla głównych języków, takich jak angielski, niemiecki, francuski i hiszpański

Franz limit

Subar mobile experience może powodować problemy podczas korzystania z usługi w podróży

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z przypomnieniami lub zawieszaniem się aplikacji podczas korzystania z usług innych firm

Ceny Franz

Free

Personal: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Profesjonalny: $5.99/miesiąc

Oceny i recenzje Franz

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

9. Mailspring

Via Mailspring Mailspring to szybki i wydajny klient poczty e-mail o otwartym kodzie źródłowym, który zarządza wieloma adresami e-mail. Zapewnia wsparcie dla wszystkich kont IMAP i Office 365 w jednym miejscu. Aby zapewnić maksymalną współpracę między zespołami, można uzyskać dostęp do skrótów, śledzenia połączonych wiadomości, potwierdzeń odczytu i nie tylko - nawet jeśli oryginalne konto, takie jak Yahoo Mail, nie obsługuje ich natywnie.

W przeciwieństwie do innych alternatyw Shift, ta aplikacja koncentruje się wyłącznie na ujednolicaniu e-maili. Ale wraz z tym skupieniem pojawiają się dodatki i narzędzia do podnieść poziom zarządzania e-mailami i wydajność, takie jak szablony szybkich odpowiedzi i tworzenie wzbogaconych profili kontaktów w oparciu o to, z kim się komunikujesz.

Najlepsze funkcje Mailspring

Bardzo przejrzysty interfejs użytkownika sprawia, że zarządzanie wiadomościami e-mail jest szybkie i łatwe

Kontrola wielu kont e-mail i powiązanych z nimi skrzynek odbiorczych w jednym miejscu

Przeszukiwanie całej korespondencji dzięki szybkim i wydajnym funkcjom wyszukiwania Mailspring

Poprawa jakości korespondencji dzięki automatycznemu sprawdzaniu pisowni, lokalizacji dla ponad 60 języków i automatycznemu tłumaczeniu

Mailspring limit

Częste usterki podczas synchronizacji kont, takie jak opóźnienia w usuwaniu e-maili

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z połączeniem z niektórymi dostawcami usług e-mail

Integracje innych firm nie wykraczają daleko poza aplikacje skoncentrowane na e-mailach

Ceny Mailspring

Free

Pro: $8/miesiąc

Oceny i recenzje Mailspring

G2: 3.8/5 (18 recenzji)

3.8/5 (18 recenzji) Capterra: 5/5 (3 opinie)

10. Airmail

Via Poczta lotnicza Airmail to potężny klient poczty e-mail tylko dla komputerów Mac o minimalistycznym wyglądzie i intuicyjnej interakcji, łączący wszystkie konta na jednej platformie. Zapewnia wsparcie dla najpopularniejszych platform poczty e-mail, w tym Office 365, Gmail i innych aplikacji z obszaru roboczego Google, Microsoft Outlook i innych kont wykorzystujących protokoły IMAP lub POP3.

Jest to idealne rozwiązanie, jeśli szersza integracja Shifta z innymi firmami to za dużo i chcesz lepiej zarządzać swoją korespondencją e-mail. Funkcje takie jak interaktywne powiadomienia, które pozwalają na podjęcie działań związanych z wiadomością e-mail bezpośrednio z poziomu powiadomienia, zapewniają większą kontrolę nad wiadomościami e-mail i pozwalają spędzać mniej czasu na żonglowaniu skrzynkami odbiorczymi.

Najlepsze funkcje Airmail

Jego główną zaletą jest obsługa e-maili, ale posiada on również ograniczone możliwości integracji z Dropbox, Google Drive i kilkoma innymi aplikacjami

Zbudowany specjalnie dla ekosystemu Apple, wykorzystuje Face ID, Touch ID oraz wszystkie inne funkcje i opcje bezpieczeństwa macOS i iOS

Inteligentna skrzynka odbiorcza pozwala kontrolować spam i rozpraszające wiadomości, a masowe działania i szablony e-mail zwiększają wydajność i koncentrację

Możliwość udostępniania e-maili innym aplikacjom, w tym kalendarzowi, OmniFocus i Todoist

Konfigurowalny układ pozwala zmienić wygląd aplikacji Airmail i dostosować go do własnych preferencji

Airmail limit

Częste usterki i problemy z synchronizacją

Dostępność tylko dla użytkowników komputerów Mac, iPadów i iPhone'ów

Wątkowanie wiadomości i inne "inteligentne" funkcje oszczędzają czas, ale mogą sprawić, że nawigacja po bardzo długich wątkach wiadomości będzie problematyczna

Ceny Airmail

Airmail Pro: $9.99 miesięcznie lub $29.99 rocznie

$9.99 miesięcznie lub $29.99 rocznie Airmail for Business: $49.99 (jednorazowy zakup)

Oceny i recenzje Airmail

G2: 3.6/5 (ponad 20 recenzji)

3.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (6 recenzji)

Wybierz alternatywę dla Shift That Shines

Każda alternatywa dla Shift oferuje imponujące funkcje, ale bardzo niewiele z nich zajmuje się szczegółowo cyklem pracy, projektem, procesem i wieloma kontami. Dla przykładu, niektóre alternatywy najlepiej radzą sobie z zarządzanie pocztą e-mail podczas gdy inni są lepsi w organizowaniu przychodzących biletów niestandardowych .

Aby uzyskać najlepszą, kompleksową alternatywę dla Shift, wybierz ClickUp. Dzięki ujednoliconemu interfejsowi możesz zarządzać wieloma zadaniami, integrować wiele kont i zastąpić wiele integracji innych firm bezpiecznymi, wbudowanymi narzędziami ClickUp, takimi jak Tablice, czaty w aplikacji i Dokumenty.

Ponadto, dzięki ponad 1000 dostępnych integracji, zarządzanie cyklem pracy i aplikacjami oznacza, że możesz poświęcić czas na swój projekt, a mniej na próby natychmiastowego uruchomienia niestandardowej integracji. Zwiększ swoją wydajność dzięki zapisując się do ClickUp już dziś!