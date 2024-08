10 najlepszych programów CRM dla organizacji non-profit w 2024 roku

Nasze społeczeństwo byłoby niczym bez organizacji non-profit. Organizacje te naprawiają krzywdy i chronią bezbronnych. Organizacje non-profit to superbohaterowie. A powodem, dla którego te organizacje są w stanie toczyć dobrą walkę, jest to, że każdego dnia indywidualni bohaterowie robią krok, by przekazać darowiznę. 🦸

Twoi wyborcy sprawiają, że Twoja misja jest możliwa, więc musisz upewnić się, że pamiętają, dlaczego uwierzyli w Twoją misję na tyle, by przekazać darowiznę - i dlaczego powinni zrobić to ponownie.

Kluczem do uzyskania ponownych darowizn jest budowanie trwałych relacji. Do zarządzania tymi relacjami potrzebny jest system zarządzania relacjami z klientami organizacji non-profit, znany również jako CRM dla organizacji non-profit.

Zebraliśmy 10 najlepszych CRM dla organizacji non-profit, abyś mógł porównać dostępne opcje i znaleźć tę, która jest odpowiednia dla Twojej organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla organizacji non-profit?

Najlepszy CRM dla organizacji non-profit zależy od wielkości organizacji, liczby darczyńców, których chcesz śledzić, oraz rodzajów prowadzonych kampanii fundraisingowych. Każda organizacja non-profit powinna jednak rozważyć te funkcje przed zainwestowaniem w narzędzie CRM:

Narzędzia do zarządzania darczyńcami pozwalające na tworzenie szczegółowych profili: Im więcej informacji o darczyńcach możesz zamieścić, tym łatwiej będzie ci prowadzić działania informacyjne lub wysyłać celowe kampanie e-mailowe i mailingowe. Poszukaj oprogramowania, które umożliwia niestandardowe tworzenie profili darczyńców

10 najlepszych systemów CRM dla organizacji non-profit w 2024 roku

Oto 10 CRM-ów dla organizacji non-profit, które pomogą ci uratować świat i przypomnieć darczyńcom, że potrzebujesz ich pomocy do zrobienia tego. 💪

Zarządzaj danymi darczyńców, zadaniami dla swojego zespołu i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp to potrójne zagrożenie! Zamiast być w stanie śpiewać, tańczyć i działać (może w następnej iteracji!), może do zrobienia zarządzanie relacjami z klientami i projektami i współpraca marketingowa w jednym miejscu - eliminując dramatyzm z cyklu pracy. 🎭

The ClickUp CRM jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można ustawić w nim dokładnie takie informacje o darczyńcach, jakich potrzebujesz. A jeśli nie chcesz tworzyć własnego układu, możesz szybko rozpocząć pracę, korzystając z szablonu Szablon CRM . Po ustawieniu CRM funkcje automatyzacji mogą tworzyć działania i wyzwalać aktualizacje statusu w oparciu o to, gdzie znajdują się Twoi wyborcy w procesie darowizny.

Kiedy używasz ClickUp dla organizacji non-profit , otrzymasz również narzędzia do śledzenia kampanii fundraisingowych, zarządzania e-mail marketingiem, planowania zadań, planowania wydarzeń i maksymalizacji czasu swojego zespołu. A najlepsze jest to, że musisz zapłacić tylko za jedno narzędzie, pozostawiając więcej pieniędzy na swoją misję. 💸

Najlepsze funkcje

Niestandardowe funkcje ułatwiają dodawanie lub usuwanie kolumn z dodatkowymi danymi darczyńców

Wiele widoków - w tym widok listy, tablicy i tabeli - umożliwia szybkie sortowanie, śledzenie i zarządzanie kontami darczyńców

Narzędzia do zarządzania danymi pomagają wizualizować wskaźniki utrzymania darczyńców, średnią wielkość darowizny i nie tylko dzięki ponad 50 różnym widżetom, które można dodać do pulpitu nawigacyjnego

Integracja z pocztą e-mail umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie kampanii e-mailowych w celu promowania zaangażowania darczyńców lub ogłaszania nowych wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy

Automatyzacja pozwala przeprowadzać darczyńców przez proces zaangażowania, automatycznie tworząc zadania i aktualizacje statusu

Integracje z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly i innymi usprawniają cykl pracy

całodobowa obsługa klienta zapewnia szybką odpowiedź na pytania

Limity

Nie wszystkie funkcje aplikacji webowej są dostępne w aplikacji mobilnej

Ponieważ ClickUp jest tak bogaty w funkcje, niektórzy użytkownicy zgłaszają krzywą uczenia się, gdy po raz pierwszy zaczynają korzystać z oprogramowania

Ceny

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 550 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 550 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,760+ opinii)

2. Bloomerang

przez Bloomerang Bloomerang może pomóc w rozkwicie kampanii fundraisingowych. 🌻

To narzędzie zostało zaprojektowane specjalnie dla organizacji non-profit, więc jego Strategia CRM jest dostosowana do fundraisingu. Obejmuje narzędzia do zarządzania darczyńcami, wolontariuszami, śledzenia dotacji i członkostwa.

Chociaż to oprogramowanie nie ma wbudowanych Narzędzia marketingowe CRM do zrobienia jest jednak integracja z wieloma najpopularniejszymi narzędziami dla organizacji non-profit, takimi jak QuickBooks i Mailchimp. Tak więc Bloomerang będzie zarządzać danymi darczyńców (i wolontariuszy! i grantów! i członków Tablicy!), a ty możesz użyć integracji do zarządzania kolejnymi krokami kampanii. 👣

Najlepsze funkcje

Interaktywny pulpit pozwala szybko sprawdzić wskaźnik utrzymania darczyńców i wyniki kampanii

Dane z badania zamożności pomagają zidentyfikować i lepiej zaangażować wyborców, którzy mogą stać się głównymi darczyńcami

Integracja z narzędziami do przetwarzania płatności, takimi jak PayPal, Square i Stripe, ułatwia zbieranie darowizn od osób zbierających fundusze online

Limity

Niestandardowe dostosowanie i edycja wbudowanego pliku szablony pozyskiwania funduszy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolny czas reakcji zespołu obsługi klienta Bloomerang

Cennik

119 USD miesięcznie za maksymalnie 1000 rekordów darczyńców

239 USD miesięcznie za maksymalnie 4500 rekordów darczyńców

349 USD miesięcznie za maksymalnie 14 500 rekordów dawców

459 USD miesięcznie za maksymalnie 24 500 rekordów dawców

579 USD miesięcznie za maksymalnie 39 500 rekordów dawców

699 USD miesięcznie za maksymalnie 59 500 rekordów darczyńców

Niestandardowe ceny dla kont z co najmniej 60 000 rekordów

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (745+ recenzji)

4,7/5 (745+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,265+ opinii)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

przez Salesforce Nonprofit Cloud Salesforce jest jednym z najpopularniejszych CRM dla firm usługowych i przemysłu. Jeśli więc zawsze chciałeś spędzać czas z popularnymi dziećmi w szkole, to oprogramowanie do zarządzania darczyńcami może być twoją królową balu. 👑

Nonprofit Cloud to zasadniczo system CRM Salesforce zaktualizowany o funkcje pozyskiwania funduszy i zarządzania powiązaniami z darczyńcami. Czasami wydaje się oczywiste, że ten program został pierwotnie zaprojektowany dla przemysłu, a nie jako oprogramowanie non-profit, ale świetnie nadaje się do prowadzenia kampanii marketingowych i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń dla darczyńców.

Najlepsze funkcje

Spersonalizowane doświadczenia pozwalają wysyłać każdemu z wyborców aktualizacje programu, które będą dla nich najważniejsze

Wbudowane narzędzia do segmentacji pomagają usprawnić wysyłkę bezpośrednią

Automatyzacja eliminuje zadania administracyjne, dzięki czemu zespół może poświęcić więcej czasu na budowanie powiązań z darczyńcami

Limity

Programowi brakuje niektórych funkcji, które są standardem w innych rozwiązaniach CRM dla organizacji non-profit, takich jak sekwencje nowych darczyńców i wskaźniki utrzymania

Niektórzy użytkownicy donoszą, że program jest trudny do opanowania, zwłaszcza dla mniej obeznanych z technologią członków zespołu

Ceny

Edycja Enterprise: $60 za użytkownika miesięcznie

$60 za użytkownika miesięcznie Edycja Unlimited: $100 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 70 recenzji)

4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 35 recenzji)

4. Little Green Light

przez Małe zielone światło Little Green Light to małe narzędzie, które może. 🚂

To kompleksowe oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, raportowania i pozyskiwania funduszy zostało zaprojektowane z myślą o organizacjach non-profit. Posiada narzędzia do zarządzania danymi, kampaniami marketingowymi, członkostwem, wydarzeniami i propozycjami dotacji.

Można go nawet używać do przyjmowania darowizn online. Dzięki formularzowi darowizny Little Green Light zbieranie funduszy online zostanie automatycznie zsynchronizowane z CRM, aktualizując profile wyborców w czasie rzeczywistym, gdy dokonują oni darowizn. To oprogramowanie pomaga skupić się na pieniądzach i misji. 💰

Najlepsze funkcje

Konfigurowalny pulpit pozwala szybko zobaczyć informacje, na których najbardziej Ci zależy, takie jak alerty i sumy zebranych funduszy

Potwierdzenia i pokwitowania umożliwiają wysyłanie podziękowań w miarę napływania darowizn

Funkcje zarządzania danymi automatycznie usuwają zduplikowane profile darczyńców, śledzenie członkostwa i daty odnowienia oraz umożliwiają łatwą segmentację na potrzeby spersonalizowanej wysyłki bezpośredniej i celowych kampanii marketingowych

Limity

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że w zamian za prostotę Little Green Light rezygnują z niestandardowych opcji

Inni użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika jest przestarzały i nie zawsze intuicyjny w użyciu

Ceny

45 USD miesięcznie dla maksymalnie 2500 wyborców

60 USD miesięcznie dla maksymalnie 5 000 użytkowników

75 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 000 subskrybentów

Dodatkowe 15 USD miesięcznie za każde kolejne 10 000 wyborców

Oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

4,4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 290 recenzji)

5. Salsa CRM

przez Salsa CRM Salsa CRM łączy bazę danych darczyńców, narzędzia komunikacyjne i narzędzia do pozyskiwania funduszy pod jednym dachem. 🏠

Posiada jedne z najładniejszych profili darczyńców wśród oprogramowania dla organizacji non-profit. Możesz dodawać nieograniczoną liczbę niestandardowych pól i śledzić wszelkie informacje, które są ważne dla Ciebie i Twoich darczyńców. Możesz także zapisywać notatki na temat swoich darczyńców w miarę ich poznawania.

Połączenie tych dogłębnych danych o darczyńcach z narzędziami do pozyskiwania funduszy, które pomagają docierać do nich w sposób bardziej odpowiedni dla każdej osoby, a Salsa CRM może pomóc w połączeniu z darczyńcami jak nigdy dotąd. Aż chce się tańczyć! 💃

Najlepsze funkcje

Szczegółowe profile darczyńców przechowują informacje kontaktowe, konta w mediach społecznościowych, relacje, odsetki i dane demograficzne

Funkcje deduplikacji zapobiegają podwójnym wpisom dotyczącym tego samego darczyńcy, dzięki czemu system zarządzania darczyńcami jest uporządkowany i zorganizowany

Funkcje bezpośredniego pozyskiwania funduszy pocztowych umożliwiają pisanie listów, scalanie poczty, drukowanie etykiet i skanowanie kodów kreskowych

Limity

To narzędzie CRM oferuje niewiele integracji z innymi programami

Wielu użytkowników uważa, że funkcje raportowania są trudne do opanowania i wykorzystania

Ceny

Cena niestandardowa Cena

Oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (105+ recenzji)

3.9/5 (105+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (235+ recenzji)

6. Raiser's Edge

przez Blackbaud Raiser's Edge to platforma CRM i fundraisingowa firmy Blackbaud, producenta kilku innych programów dla organizacji non-profit.

Niektóre z innych programów Blackbaud obejmują Luminate Online do kampanii fundraisingowych online, Just Giving do kampanii fundraisingowych peer-to-peer oraz Altru do sprzedaży biletów i zarządzania członkostwem. Raiser's Edge dobrze współgra ze wszystkimi innymi programami Blackbaud, ale za każdą usługę trzeba płacić osobno.

Sam Raiser's Edge oferuje narzędzia do przyjmowania darowizn, analizowania informacji o darczyńcach, wysyłania bardziej trafnych próśb o darowizny, śledzenia interakcji z darczyńcami i wysyłania celowych materiałów marketingowych. Te kluczowe funkcje pomagają uwolnić potencjał darczyńców. 🗝️

Najlepsze funkcje

Zarządzanie darowiznami umożliwia przyjmowanie darowizn online lub wprowadzanie dużych darowizn

Wgląd w potencjalnych darczyńców obejmuje sugerowane kwoty i narzędzia AI do identyfikacji potencjalnych głównych darczyńców

Niestandardowe funkcje analityczne umożliwiają śledzenie najważniejszych danych i uruchamianie raportów istotnych dla kampanii

Limity

Oparty na chmurze widok internetowy nie wyświetla wszystkich pól i funkcji oprogramowania, więc Twój zespół może spędzać większość czasu pracując w widoku bazy danych, który w przeciwieństwie do aplikacji internetowej nie jest dostępny z dowolnego miejsca

Wielu użytkowników zgłasza powolny czas reakcji ze strony zespołu obsługi klienta Blackbaud

Ceny

Cena niestandardowa Cena

Oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (405+ recenzji)

3.8/5 (405+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (410+ opinii)

7. Kindful

przez Kindful Kindful jest prowadzony przez Bloomerang - kolejne narzędzie CRM na tej liście - i oba programy są uwielbiane przez organizacje non-profit. Jaka jest więc różnica?

Oba mają porównywalne funkcje śledzenia danych darczyńców, tworzenia celowych działań i mierzenia powodzenia kampanii. Ale Kindful oferuje również niezwykle konfigurowalne strony darowizn. Możesz nadać im markę i zorganizować je z potrzebnymi informacjami. Następnie umieść je na swojej stronie internetowej, a Twoi wyborcy będą mogli przekazać darowiznę za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. ✅

Chociaż zarówno Bloomerang, jak i Kindful oferują integrację z popularnymi narzędziami i systemami przetwarzania płatności, Kindful ma również otwarte API, dzięki czemu programista może zbudować dowolne dodatkowe integracje potrzebne do cyklu pracy. Możesz więc zachować spokój i niestandardowe rozwiązania. 💂‍♀️

Najlepsze funkcje

Zbiórki online i darowizny peer-to-peer są automatycznie dodawane do CRM i synchronizowane z połączonymi narzędziami

Profile darczyńców umożliwiają wgląd w bogactwo i przypisywanie zadań zespołowi

Automatyczne pokwitowania i podziękowania, a także narzędzia do planowania bezpośrednich kampanii e-mailowych i pocztowych pomagają utrzymać zaangażowanie darczyńców

Limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że profile darczyńców i funkcje zarządzania relacjami z klientami nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych programów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wbudowane funkcje raportowania nie zapewniają wystarczającego wglądu, a generowanie niestandardowych raportów może być trudne

Ceny

119 USD miesięcznie za maksymalnie 1000 rekordów darczyńców

239 USD miesięcznie za maksymalnie 4500 rekordów darczyńców

349 USD miesięcznie za maksymalnie 14 500 rekordów dawców

459 USD miesięcznie za maksymalnie 24 500 rekordów dawców

579 USD miesięcznie za maksymalnie 39 500 rekordów dawców

699 USD miesięcznie za maksymalnie 59 500 rekordów darczyńców

Niestandardowe ceny dla kont z co najmniej 60 000 rekordów

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (310+ opinii)

8. Neon CRM

przez Neon CRM Neon CRM pomoże Twoim relacjom z darczyńcami świecić jasnym blaskiem. 🔆

Platforma ta umożliwia zarządzanie darczyńcami, członkami i wolontariuszami, a także śledzenie pozyskiwania funduszy, e-maili, wydarzeń i dotacji. Baza danych darczyńców pozwala dodawać niestandardowe pola i śledzić oś czasu zaangażowania darczyńców, dzięki czemu można zobaczyć, jak relacje ewoluują w czasie.

Dzięki konfigurowalnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Neon CRM będzie działał dla całego zespołu. Każdy członek może zorganizować go tak, aby spełniał jego potrzeby i pasował do jego roli, dzięki czemu każdy zawsze ma dokładnie to, czego potrzebuje. Go team! 📣

Najlepsze funkcje

Nieograniczone formularze i wiadomości e-mail umożliwiają niestandardowe dotarcie do darczyńców i przyjmowanie darowizn za pośrednictwem popularnych metod płatności, takich jak Apple Pay, Google Pay i PayPal

Niestandardowe raportowanie i intuicyjny pulpit ułatwiają wizualizację wskaźników kampanii

Automatyzacja odciąża zespół od zadań administracyjnych i usuwa zduplikowane profile z bazy danych darczyńców

Limity

Kilku użytkowników skarżyło się, że nie ma wystarczających opcji niestandardowych w sekcjach zarządzania wydarzeniami i wolontariuszami

Nauka korzystania z funkcji raportowania może być trudna

Ceny

Essentials: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Impact: 199 dolarów miesięcznie

199 dolarów miesięcznie Empower: 399 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 180 recenzji)

4.3/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5 (490+ recenzji)

9. OneCause

przez OneCause Może nazywać się OneCause, ale ma wiele rozwiązań programowych. 👯

To oprogramowanie do fundraisingu oferuje różne programy fundraisingowe oparte na wydarzeniach, peer-to-peer, online i tekstach.

Jeśli prowadzisz różne rodzaje kampanii, możesz potrzebować kombinacji rozwiązań OneCause. Ale gdy już zorientujesz się, których funkcji potrzebujesz, będzie to przydatny program do prowadzenia kampanii fundraisingowych. 🛠️

Oferuje wyspecjalizowane narzędzia dla każdego rodzaju kampanii. Dostępne są funkcje sprzedaży biletów na wydarzenia i RSVP, integracja z mediami społecznościowymi dla programów peer-to-peer fundraising i rzecznictwa oraz funkcje grywalizacji dla wirtualnego fundraisingu. Zaangażowanie wsparcia nigdy nie było tak łatwe!

Najlepsze funkcje

Zintegrowana sprzedaż biletów, zarządzanie tabelami, rejestracja i kasa ułatwiają zarządzanie wydarzeniami fundraisingowymi

Otwarte darowizny i opcje fund-a-need pozwalają darczyńcom wybrać sposób przekazania darowizny

Text2Give umożliwia zbieranie darowizn mobilnych za pomocą tekstu

Limity

Kilku użytkowników zgłosiło, że opcje niestandardowe są ograniczone

Nie ma wbudowanych funkcji e-mail marketingu, co może utrudniać automatyzację i niestandardowe wysyłanie e-maili do darczyńców

Ceny

Niestandardowe Ceny

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (360+ recenzji)

4.7/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (310+ opinii)

10. NetSuite

przez NetSuite NetSuite firmy Oracle to popularny pakiet oprogramowania dla organizacji, który oferuje również rozwiązania dla organizacji non-profit, w tym CRM.

Większość użytkowników zgodzi się, że NetSuite nie wygra żadnego konkursu piękności. Ale ponieważ jest to opcja typu "wszystko w jednym", możesz być w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby swojej organizacji w zakresie oprogramowania za pomocą jednego rozwiązania. A w prostocie tkwi piękno. ✨

Ten pakiet oprogramowania obejmuje funkcje zarządzania finansami do śledzenia pozyskiwania funduszy i dotacji, funkcje wydajności programu do oceny wpływu za pomocą kart wyników zalecanych przez Charity Navigator oraz funkcje zarządzania dostawcami śledzenie listy sprzedawców i zlecenia zakupu na wydarzenia lub programy fundraisingowe.

Te dogłębne rozwiązania sprawiają, że NetSuite jest dobrą opcją dla dużych organizacji non-profit.

Najlepsze funkcje

Śledzenie osób, organizacji, gospodarstw domowych i powiązań w profilach darczyńców

Tworzenie niestandardowych cykli pracy, dzięki którym można zarządzać relacjami z darczyńcami przy użyciu procesu dopasowanego do organizacji i preferencji darczyńców

Segmentowanie klientów i wysyłanie e-maili w oparciu o unikalne odsetki darczyńców

Limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nauczenie się wszystkich funkcji tego oprogramowania bez formalnych sesji szkoleniowych może być trudne

Dostęp do wielu zaawansowanych funkcji jest dodatkowo płatny, nawet w przypadku posiadania subskrypcji premium

Cennik

Cena niestandardowa Cena

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (2,650+ recenzji)

4/5 (2,650+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,340+ opinii)

Lepsze relacje, więcej darowizn

Ratowanie świata to maraton, a nie sprint. A relacje z darczyńcami są tym, co sprawia, że twoja misja działa. 🏃‍♂️

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM dla organizacji non-profit wszystkie działania skierowane do darczyńców będą przebiegać sprawniej. CRM zapewni, że darczyńcy otrzymają wiadomość w odpowiednim czasie - na przykład po przekazaniu pierwszej darowizny lub po wygraniu programu w obszarze, który najbardziej ich odsetki.

Aby połączyć zadania z profilami darczyńców i upewnić się, że nigdy nie przegapisz okazji do budowania powiązań, wypróbuj ClickUp. To kompleksowe rozwiązanie CRM i narzędzie do zarządzania projektami pomaga zarządzać całą misją z jednego miejsca.

Ponieważ ClickUp jest jedyną aplikacją, która zastąpi je wszystkie, będziesz w stanie zapłacić za mniej rozwiązań programowych i zaoszczędzić więcej pieniędzy na swoją misję.

