Whimsical vs. Miro: Które oprogramowanie Whiteboard jest najlepsze? 2024

Sesje współpracy są niezbędne dla każdego biznesu, który pracuje z kreatywnymi koncepcjami lub myśleniem projektowym. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, projektowanie nowego produktu, czy tworzenie mapy podróży klienta, najlepsze wyniki zawsze osiągniesz pracując w zespole. 🤝

Oczywiście, aby w pełni wykorzystać efekty tej pracy, należy ją udokumentować.

Tablice biurowe to świetny sposób do zrobienia tego, gdy wszyscy członkowie zespołu są na miejscu. Ale jeśli pracujesz z rozproszonym zespołem, musisz podnieść poprzeczkę. Wirtualne tablice są doskonałym rozwiązaniem, a jeśli mogą również pomóc w usprawnieniu cyklu pracy, jest to znaczący bonus.

W tym miejscu pojawia się pytanie Whimsical vs Miro. Te narzędzia do projektowania tablic każde z nich oferuje inne funkcje i korzyści dla wsparcia pracy zespołowej, więc które z nich jest lepsze? 🛠️

W tym artykule porównamy Whimsical z Miro, aby pomóc określić, która opcja będzie najlepsza dla Twojego zespołu!

Czym jest Whimsical?

via Kapryśny Whimsical jest idealny dla freelancerów, teamów projektowych, programistów i menedżerów produktu, którzy chcą tworzyć mapy przepływu i szkielety, a następnie udostępniać je innym w celu uzyskania opinii.

Został zaprojektowany jako narzędzie głównie do pracy asynchronicznej, wirtualnej współpracy w ramach mniejszych Teams. Interfejs użytkownika jest prosty i minimalistyczny, dzięki czemu jest łatwy w użyciu, nawet dla początkujących. Jest to jednak wyłącznie narzędzie internetowe, więc nie można go używać jako aplikacji na urządzeniach mobilnych. 🖥️

Kapryśne funkcje

Funkcje Whimsical sprawdzają się dobrze, jeśli pracujesz z małym zespołem, a twoje potrzeby są dość proste.

1. Doskonałe narzędzia do tworzenia szkieletów

przez Kapryśny Whimsical tworzy lo-fi wireframing jest to niezwykle łatwe i szybkie, a projekt można dostosować do dowolnego rozmiaru ekranu. Dostępna jest cała masa konfigurowalnych elementów, w tym pola tekstowe, przyciski, pola wyboru, etykiety, gwiazdki oceny i gotowe klikalne zaproszenia, takie jak "Zobacz moją pracę" i "Skontaktuj się z nami", które tylko czekają na użycie.

Narzędzie szybkiego wyszukiwania i skróty klawiaturowe pomagają szybko znaleźć i użyć tego, czego potrzebujesz. Łatwo jest również współpracować nad szkieletami z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

2. Przydatne kształty i ikony

przez Kapryśny Whimsical ma wszystkie typowe kształty, które można znaleźć w narzędziu do projektowania, plus poręczny kształt nawiasu. Strzałki połączenia mają własne etykiety, które automatycznie się wyrównują, oszczędzając ci niekończącego się majstrowania.

Aplikacja posiada również skategoryzowany i przeszukiwalny zestaw ikon, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, nadać im etykiety i używać samodzielnie lub wewnątrz innych elementów. Dostępna jest nawet aplikacja do tworzenia diagramów, która pomaga zachować koncentrację.

3. Dodaj redaktorów za darmo

Jeśli nie potrzebujesz wielu redaktorów, aby mieć dostęp do swojego obszaru roboczego, to Whimsical ma świetną wartość w stosunku do ceny. Nadal możesz zapraszać gości za darmo, którzy mogą wyświetlać, komentować, a nawet edytować pliki, do których dasz im dostęp. 💰

Ceny Whimsical

Starter: Free

Free Pro: 10$ za redaktora miesięcznie

10$ za redaktora miesięcznie Organizacja: 20$ za redaktora miesięcznie

Czym jest Miro?

przez MiroMiro jest przeznaczony dla większych zdalnych teamów, które muszą intensywnie współpracować w czasie rzeczywistym, zarówno wewnątrz zespołu, jak i z zewnętrznymi interesariuszami.

Znany z doskonałego doświadczenia użytkownika, oferuje również szeroki zakres szablonów i integracji z narzędziami takimi jak Asana, Slack i Jira. Działa na platformach internetowych, a także w aplikacjach na Androida i iPhone'a.

Funkcje Miro

Funkcje Miro są znacznie bardziej rozszerzone i skalowalne niż Whimsical. Miro ułatwia zespołom współpracę w czasie i przestrzeni.

1. Integracje połączeń wideo

przez Miro Miro pozwala komunikować się z członkami zespołu na różne sposoby bez opuszczania platformy. Podczas gdy zarówno Miro, jak i Whimsical mają funkcję czatu, Miro ma również natywne narzędzie do rozmów wideo.

Po dodaniu integracji z platformami do połączeń konferencyjnych, takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, Twój zespół może łatwo pozostać w kontakcie podczas pracy na tablicach, bez względu na to, gdzie się znajdują. 🙋‍♀️

2. Szeroki zakres szablonów

Miro pomaga zaoszczędzić czas i poprawić prezentację dokumentów dzięki szerokiemu zakresowi szablonów. Podczas gdy Whimsical oferuje obecnie kilka szablonów, Miro dostarcza ponad 200 natywnych szablonów. Jeśli to dla ciebie za mało, możesz po prostu odwiedzić Miroverse napędzany przez społeczność, aby znaleźć więcej.

3. Zaawansowana prezentacja i facylitacja

przez Miro Miro ułatwia prezentację bezpośrednio z Tablicy, umożliwiając przejęcie kontroli, dzięki czemu współpracownicy mogą zobaczyć tylko to, na czym skupiasz się jako moderator. Możesz ustawić obszar kanwy, który widzowie zobaczą, gdy po raz pierwszy dołączą do spotkania.

Następnie możesz pokazać im przegląd lub powiększyć dowolną sekcję tablicy. Możesz także zminimalizować części kanwy, z którymi nie pracujesz podczas prezentacji. Funkcja anonimowego głosowania pomaga zespołowi podjąć wspólną decyzję dotyczącą dalszych działań.

Ceny Miro

Free: Bezpłatnie dla nieograniczonej liczby członków zespołu

Bezpłatnie dla nieograniczonej liczby członków zespołu Starter: 8 USD za członka miesięcznie

8 USD za członka miesięcznie Business: 16$ za członka miesięcznie

16$ za członka miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Whimsical Vs. Miro: Porównanie funkcji

Ustaliliśmy więc, że Whimsical świetnie nadaje się do tworzenia szkieletów, ma niezły zestaw funkcji narzędzi do współpracy i jest przyjazny dla małych Teams. Miro jest bardziej skalowalny, lepszy do komunikacji i prezentacji oraz oferuje szeroki zakres szablonów.

A co z porównywalną funkcją Whimsical vs. Miro? Przyjrzyjmy się niektórym wspólnym funkcjom, aby zobaczyć, co mogą zrobić dla ciebie.

Tablice Whimsical vs. Miro

przez Miro Kapryśne tablice dobrze sprawdzają się przy mapowaniu mniejszych cykli pracy projektowej.

Whimsical oferuje nieskończoną powierzchnię Canva oraz możliwość rysowania i dodawania kształtów, tekstu lub notatek. Posiada również dobrze zaprojektowaną bibliotekę szkieletów i narzędzie do tworzenia schematów blokowych . Zestaw narzędzi ułatwia prototypowanie i tworzenie przepływów użytkownika, dzięki czemu można szybko tworzyć wstępne makiety, które można udostępniać zespołowi w celu uzyskania opinii.

Z kolei tablice Miro są przeznaczone do użytku przez większe teamy, które muszą współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie nad dużymi cyklami pracy.

Miro posiada również nieskończoną Canvę z narzędziami do rysowania i notatkami. Dodatkowo, siatka tła ułatwia wyrównywanie i pozycjonowanie elementów, z którymi pracujesz. System nawigacji Miro ułatwia poruszanie się po dużej tablicy. Tryb wizjera pokazuje duży obraz; następnie można go powiększać lub pomniejszać w zależności od potrzeb.

Zwycięzca: Miro, ponieważ ma więcej funkcji i można łatwo pracować z bardzo dużymi tablicami, jeśli zajdzie taka potrzeba 🏆

Dokumenty i AI Whimsical vs. Miro

przez Kapryśny Nie da się prowadzić biznesu bez dokumentów. Jedyna różnica polega teraz na tym, że te dokumenty są w większości dostępne online, co oszczędza drzewa i sprawia, że informacje są bardziej dostępne dla wszystkich.

Whimsical ma wbudowaną funkcję docs, która pozwala na przechowywanie całej dokumentacji w tym samym obszarze roboczym, co szkielety, schematy blokowe i mapy myśli s. Możesz pisać od zera, tworzyć tabele, używać przeciągania i upuszczania do przenoszenia elementów, a następnie używać menu skrótów do formatowania. Automatyczne linki zwrotne umożliwiają połączenie dokumentu z innymi obszarami aplikacji Whimsical, w tym z tablicami.

Z Narzędzia AI ponieważ sztuczna inteligencja jest obecnie tak gorącym tematem, żadne oprogramowanie nie może sobie pozwolić na jej brak. Nowe narzędzie AI Text-to-Flowchart firmy Whimsical pomaga tworzyć przepływy użytkowników za jednym kliknięciem przycisku. Po prostu wpisz, do czego potrzebujesz schematu blokowego lub mapy myśli, a narzędzie automatycznie da ci ramy, które pomogą ci poprowadzić twoje myślenie.

A jeśli korzystasz z ChatGPT Plus, dostępna jest teraz wtyczka Whimsical Diagrams, dzięki czemu możesz używać Whimsical również w GPT-4.

Dokumenty Miro są w większości oparte na szablonach z ich zakresu lub można połączyć Miro z zewnętrznymi szablonami oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji lub aplikacje do notatek, takie jak Google Drive, OneDrive, Notion lub Dropbox.

Funkcja AI w Miro jest również stosunkowo nowa i niedawno została udostępniona w wersji beta. Pozwala ona na automatyczne generowanie map myśli, notatek, obrazów lub historii użytkowników z prostych pomysłów. Można również podsumować wszystkie notatki lub przekształcić tekst w kod. Obecnie trwają prace nad kolejnymi funkcjami AI. 🤖

Zwycięzca: Miro za bardziej rozszerzony zakres funkcji AI 🏆

Whimsical vs. Miro mapy myśli

przez MiroOprogramowanie do tworzenia map myśli pomaga wykorzystać kreatywność, uporządkować pomysły i zobaczyć, jak wszystko do siebie pasuje.

Mapy myśli Whimsical i Miro działają w podobny sposób. Możesz wizualnie organizować informacje za pomocą różnych kolorów, kształtów i typów linii, a także przeciągając i upuszczając elementy. Obie oferują również AI, aby przyspieszyć proces i umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym.

Whimsical może być najlepszy do prostych map myśli, a Miro jest być może nieco bardziej konfigurowalny i pozwala przekształcić mapy myśli w ramki slajdów do prezentacji.

Zwycięzca: Miro o mały włos 🏆

Whimsical Vs. Miro na Reddit

Aby uzyskać informacje zwrotne z okopów, przyjrzeliśmy się, co Reddit miał do powiedzenia na temat Miro. vs. Whimsical. 🤔

Niektórzy użytkownicy są fanami Whimsical. Na przykład, ten użytkownik powiedział:

"Moim narzędziem way-to-go w ciągu ostatniego półtora roku jest Whimsical. Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi, jakich używałem do tworzenia diagramów architektonicznych. Głównym powodem jest to, że wynik końcowy jest domyślnie piękny. Interfejs użytkownika jest dopracowany. Jestem inżynierem z kiepskimi umiejętnościami projektowania graficznego, ale wynik sprawia, że ludzie myślą, że zainwestowałem dużo czasu w dopracowanie projektu moich wizualizacji, wybierając odpowiednią tonację kolorów, wyrównując Boxy itp. Narzędzie po prostu mi pomogło. Wielka wygrana! :)"

Istnieją jednak skargi dotyczące limitów darmowego pakietu Whimsical, takie jak ten :

"Korzystanie z Whimsical.com było dla mnie przyjemnym doświadczeniem, ale byłem rozczarowany limitami warstwy Free, która pozwala tylko na 500 elementów" Inny użytkownik miał to do powiedzenia na temat Miro:

"Uwielbiam Miro do projektowania przepływów/map, wyobrażam sobie, że byłby świetny do gier opartych na wyborze lub czegokolwiek z wysoce złożonymi systemami wzajemnych powiązań. Nie sądzę jednak, by był on tak przydatny pod względem dokumentów projektowych"

Są też tacy, którzy uważają, że żaden z nich nie daje im zakończonego rozwiązania, którego potrzebują. Ten użytkownik uważa, że nie działają one w jego przypadku użycia:

"Używałem również tablic takich jak Miro lub Whimsical, ale uważam, że nie spełniają one minimalistycznej i opływowej rzeczy, której potrzebowałbym, aby elementy konturowe były naprawdę powiązane ze sobą tak, jak powinny"

A jednak inny użytkownik znalazł wspólne rozwiązanie:

"Używamy ClickUp & Miro. To połączenie działa dla nas bardzo dobrze"

To prowadzi nas do naszego alternatywnego rozwiązania: ClickUp. ✨

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Whimsical i Miro

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

ClickUp jest narzędzie do zarządzania projektami które zapewnia wsparcie od jednego końca procesów biznesowych do drugiego. To jeden z najlepszych teamów oprogramowanie do współpracy dostępne opcje, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i kreatywności przy jednoczesnym usprawnieniu cyklu pracy, jak żadne inne. 🙌

ClickUp oszczędza godziny pracy dzięki tysiącom szablonów. Koniec z tworzeniem dokumentów od podstaw. A ponieważ każdy z nich jest również pięknie sformatowany, jest łatwiejszy do odczytania i znacznie bardziej efektywny.

Wszystko w ClickUp jest konfigurowalne, dzięki czemu możesz dostosować go do swoich potrzeb.

ClickUp jest dostępny jako aplikacja internetowa oraz dla systemów Windows, Android, Linux lub iOS, dzięki czemu można go używać na pulpicie, laptopie lub innych urządzeniach, takich jak iPhone lub iPad.

Dzięki skupieniu się na współpracę w czasie rzeczywistym clickUp z łatwością konkuruje - a w wielu przypadkach jest lepszy - zarówno z Whimsical, jak i Miro.

Przyjrzyjmy się tym samym trzem funkcjom, które właśnie porównaliśmy dla Whimsical vs. Miro i zobaczmy, jak wypada ClickUp.

Tablice

Wykrywanie współpracy umożliwia zespołom jednoczesną pracę i edycję w ClickUp Whiteboards

Jako jedna z funkcji najlepsze oprogramowanie do tablic do wyboru, Tablica ClickUp oferuje doskonałe narzędzie do tworzenia pomysłów, ale wykracza daleko poza to. Wykorzystuje te pomysły i zamienia je w zadania.

Korzystając z Tablicy współpracy ClickUp, możesz stworzyć własny układ - lub zaoszczędzić czas i wysiłek z góry, wybierając z zakresu ClickUp szablony tablic . Dzięki szablonom do schematów blokowych, map myśli, matryc, schematów organizacyjnych lub planów pracy, wśród wielu innych opcji, z pewnością znajdzie się taki, który odpowiada Twoim potrzebom.

Skorzystaj z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów i zebrać pomysły od swojego zespołu. Rysuj, dodawaj obiekty lub teksty albo twórz plany projektów lub schematy blokowe i połączony z odpowiednimi zasobami, takimi jak pliki multimedialne lub inne dokumenty. Na szczęście w ClickUp Whiteboards nigdy nie zabraknie przestrzeni.

Następnie przeciągnij i upuść elementy swojej Tablicy, aż będą idealnie ułożone, i połącz wszystko w dowolnej liczbie kolorów. Dodaj notatki, aby uchwycić losowe myśli. Każdy członek zespołu może edytować tablicę w czasie rzeczywistym, tak jakby był z Tobą w pokoju.

Do zrobienia (na razie), utwórz zadania ClickUp bezpośrednio z Tablicy za pomocą jednego kliknięcia. Możesz przypisywać i zarządzać tymi zadaniami z poziomu ClickUp, więc wszystko jest w tym samym miejscu - sprawnie i wydajnie. ✅

/## Dokumenty i AI

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy Dokumenty ClickUp są przejrzyste i piękne oraz umożliwiają przekazywanie pomysłów zarówno tekstowo, jak i wizualnie. Możesz dołączać tabele, osadzać zakładki i formatować wszystko jednym kliknięciem przycisku lub za pomocą poleceń /$ash/. Członkowie Teams mogą wspólnie edytować Dokumenty w czasie rzeczywistym i oznaczać innych komentarzami, tworząc najlepszy możliwy dokument do współpracy. Kontrolujesz, kto może zobaczyć te dokumenty dzięki funkcjom zarządzania uprawnieniami i połączonym linkom.

Co najlepsze, dokumenty ClickUp można kategoryzować i łączyć bezpośrednio z cyklami pracy, dzięki czemu zespół zawsze może znaleźć wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Przypisywanie elementy akcji bezpośrednio z dokumentu i konwertować tekst na zadania. Następnie użyj widżetów do aktualizacji statusów projektów i cykli pracy, aby zawsze móc śledzić, co dzieje się w danej chwili. Asystent AI w ClickUp pomaga pracować szybciej i bardziej efektywnie. Poproś go o pomoc w burzy mózgów lub napisaniu całego dokumentu na podstawie zaledwie kilku słów kluczowych. Następnie poproś go o edycję i formatowanie tej zawartości, aby była bardziej zwięzła i wciągająca. 📝

Asystent AI może również wyodrębnić elementy działań i najważniejsze spostrzeżenia z Dokumentów oraz podsumować długą zawartość w kilka sekund, oszczędzając godziny ręcznej pracy.

Mapy myśli

W mapach myśli ClickUp można łatwo zmieniać układ węzłów w oparciu o ich strukturę hierarchiczną Mapy myśli ClickUp pomagają zwizualizować kolejny świetny pomysł w technikolorze. Twórz burze mózgów, organizuj projekty lub mapuj cykle pracy i zobacz, jak wszystko do siebie pasuje. Zapisz swoje pomysły, a następnie użyj węzłów "przeciągnij i upuść", aby przenieść sekcje mapy myśli.

Podobnie jak w przypadku każdego elementu ClickUp, masz dostęp do szerokiego zakresu możliwości Szablony map myśli na dobry początek. A ponieważ wszystko w ClickUp jest połączone, możesz tworzyć zadania i zarządzać nimi bezpośrednio z mapy myśli.

Połącz swoją mapę myśli z określonymi dokumentami, komentarzami lub zadaniami w obszarze roboczym i udostępniaj je swojemu zespołowi. To kreatywność i współpraca w najlepszym wydaniu. 🪄

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: $5 za członka obszaru roboczego miesięcznie

Uaktualnij do ClickUp już dziś

Narzędzia typu Tablica pomagają wykazać się kreatywnością i zebrać myśli, a następnie uporządkować je w sensowny sposób.

Każda tablica najlepiej nadaje się jednak do innych celów. W naszym porównaniu Whimsical vs. Miro wyraźnie widać, że Whimsical świetnie nadaje się dla małych teamów skupiających się na pracy projektowej. Jest piękny, prosty i przyjazny dla budżetu. Miro, z drugiej strony, został zaprojektowany z myślą o skali. Działa dobrze dla większych Teams, które muszą współpracować w czasie rzeczywistym i oferuje więcej funkcji.

Możesz też przejść bezpośrednio do ClickUp, aby uzyskać to, co najlepsze z obu światów, a także połączenie z narzędziami do zarządzania projektami ClickUp. Kompleksowe rozwiązanie ClickUp oferuje piękne i skuteczne rozwiązania Tablica i Docs, które mają bezpośrednie połączenie z zadaniami. Oznacza to, że możesz zarządzać wszystkim z jednego obszaru roboczego, pomagając usprawnić cykl pracy i pracować szybciej i wydajniej pod każdym względem. 🤩 Zarejestruj się za Free z ClickUp już dziś!