Linear vs. Asana: Które narzędzie będzie najlepsze w 2024 roku?

Życie kierownika projektu w przestrzeni rozwoju produktu lub oprogramowania może być wyzwaniem. Żonglowanie wieloma projektami, terminami, zadaniami i członkami zespołu może być czasami przytłaczające, zwłaszcza jeśli nie znalazłeś odpowiedniego narzędzia PM.

Ale to już wiesz. W końcu prawdopodobnie sprawdziłeś ten artykuł, ponieważ próbujesz zdecydować między Linear a Asana. Oba są świetne narzędzia do współpracy ale musisz wybrać jedno, jeśli chcesz ułatwić sobie życie. I niestety, nie można użyć Magicznej 8 Kuli, aby podjąć decyzję w kilka sekund! 🎱 👀

Dlatego poszukaliśmy czegoś do zrobienia, aby ci pomóc. W tym przewodniku przyjrzeliśmy się obu narzędziom, aby znaleźć zwycięzcę między Linear a Asana.

Czym jest Linear?

Linear.app to narzędzie dla zespołów programistycznych na całym świecie. Jest to proste narzędzie do śledzenia problemów z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Menedżerowie projektów używają Linear jako zwinne narzędzie do zarządzania projektami lub rozwiązanie IT Service Desk. A ponieważ posiada integrację z ulubionymi programistami, takimi jak Jira i GitHub, doskonale nadaje się do łączenia dużych i małych teamów w celu rozwiązywania problemów z błędami.

przez Liniowy

Funkcje liniowe

Linear posiada fantastyczne funkcje współpracy do zarządzania zadaniami, szybkie czasy ładowania, nacisk na zwinne metodologie i świetne funkcje zarządzania projektami w oparciu o bazę wiedzy. Ponadto jest kompatybilny z większością urządzeń, z których mogą korzystać członkowie zespołu.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych punktów, aby dowiedzieć się więcej.

1. Współpraca

Linear rozumie, że współpraca ma moc zwiększania wydajności, ponieważ narzędzie do zarządzania zasobami . Aktualizacje Projektu informują każdego członka zespołu o tym, na jakim etapie znajduje się projekt, Centrum Dyskusji umożliwia wszystkim połączenie, a Skrzynka odbiorcza Triage służy tylko do zarządzania problemami i przypisywania biletów. 🙌

Linear synchronizuje się również z niezbędnymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack i GitHub.

2. Szybkość i wydajność

Szybkość jest jednym z głównych powodów, dla których zagorzali fani Linear uwielbiają to narzędzie i nie bez powodu! Linear zwraca uwagę na szybkość i wydajność uruchamiania, koncentrując się na takich rzeczach, jak optymalizacja sposobu ładowania danych, poprawa rozmiaru pakietu i leniwe ładowanie części aplikacji, które są rzadziej używane.

przez Liniowy

3. Metodyki zwinne

Linear został stworzony do zwinnego zarządzania projektami. Jednak aplikacja zmieniła nazwę Sprintów na "Cykle" i przeprojektowała je tak, aby były pomocne niezależnie od tego, czy Twój zespół korzysta z metod zwinnych, czy nie.

Możesz zdecydować się na korzystanie z Cykli i niestandardowy czas ich trwania, planując, nad czym zespół będzie pracował w następnej kolejności. A Linear będzie mierzyć postępy w realizacji każdego celu, aby utrzymać cię na właściwej drodze.

4. Planowanie projektów

Linear jest potężny, a jednocześnie prosty. Jego szablony i narzędzia umożliwiają planowanie, dzielenie zadań na mniejsze i rozwiązywanie problemów.

Widok projektów umożliwia oznaczanie kamieni milowych, dzielenie projektu na sceny, śledzenie poszczególnych elementów i przeglądanie zadań od początku do końca. Możesz także sprawdzić wykresy postępu, aby uzyskać szybki wgląd w projekt zakres projektu , prędkość i postęp w czasie, zakończone prognozami na żywo.

5. Kompatybilność urządzeń

Linear można używać jako aplikacji komputerowej i mobilnej na urządzeniach z systemami macOS, Android i Windows. Powinna też działać na większości przeglądarek, choć zalecane jest korzystanie z Chrome lub Safari.

przez Liniowy

Ceny liniowe

Free

Standard: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Plus: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Czym jest Asana?

Asana to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami z kilkoma funkcjami, które ułatwiają zarządzanie ruchomymi częściami bez utraty rytmu.

Kierownicy projektów i zespoły używają Asany, aby uzyskać przejrzystość w dużych projektach, dzieląc je na łatwe do zarządzania zadania. Pozwala wszystkim śledzić terminy, udostępniać pliki i pozostać na tej samej stronie. Asana oferuje również integrację z najlepszymi narzędziami do tworzenia oprogramowania aby połączyć zespół i dane. 📚

przez Asana

Funkcje Asany

Asana ma wiele do zaoferowania, w tym nacisk na metodologie zwinne i scrumowe, doskonałą szybkość, płynny plan projektu i usprawnioną komunikację. Jest też kompatybilna z niemal każdym urządzeniem, jakiego mogą potrzebować członkowie zespołu.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich, aby dowiedzieć się więcej.

1. Współpraca

Teams pracują lepiej, gdy się komunikują. Narzędzia Asana umożliwiają wyczyszczone, otwarte dyskusje między każdym członkiem zespołu, bez względu na to, gdzie się znajdują. A ponieważ integruje się z podstawowymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i GitHub, jest to kolejny ulubiony programista Teams.

Współpracownicy, obserwatorzy, wzmianki, wiadomości, komentarze do zadań i reakcje na zadania to tylko niektóre ze sposobów wsparcia, jakie oferuje Asana komunikację w zespole .

2. Szybkość i wydajność

Asana wie, że Twój czas jest cenny - liczy się każda sekunda! Kładzie nacisk na szybki czas ładowania, przełączanie zadań i projektów oraz komunikację w czasie rzeczywistym. Optymalizacja struktury Asany pod kątem szybkości i responsywności zmniejsza marnowanie czasu, dzięki czemu Twój zespół może szybciej dotrzeć do mety.

via Asana

3. Metodyki zwinne

Asana jest doskonałym wyborem dla teamów, które pracują metodami zwinnymi, takimi jak sprinty, scrumy i tablice Kanban. To ustawienie odróżnia ją od wielu innych oprogramowania do zarządzania zadaniami opcje dla teamów programistycznych.

Asana ma różne widoki i funkcje, które pozwalają zoptymalizować projekty za pomocą portfolio, funkcji, historii, zadań i podzadań. Znajdziemy tu również kilka szablonów do planowania sprintów, oś czasu i wiele innych.

4. Planowanie projektów

Asana to narzędzie do narzędzie do planowania projektów w swojej istocie. Używaj go do planowania, zarządzania, aktualizowania i śledzenia swoich projektów oraz do komunikowania się ze swoim zespołem na każdym kroku.

Możesz wyświetlić wszystkie prace wymagane dla twojego projektu z jednego pulpitu, który daje każdemu możliwość szybkiego wglądu w to, na jakim etapie się znajduje. Prosta komunikacja, szablony oszczędzające czas i niestandardowe powiadomienia idą o krok dalej, czyniąc Asanę jedną z najlepszych opcji do planowania projektów.

Jako bonus, Asana ma również super słodkie animacje "świętowania" ze zwierzętami, takimi jak narwale i jednorożce, gdy zaznaczasz zakończone zadania, co oznacza mini zastrzyki dopaminy dla twojego zespołu w ciągu dnia pracy!

5. Kompatybilność urządzeń

Asana może być używana jako aplikacja komputerowa i mobilna na urządzeniach z systemem Android, Windows i Apple. Współpracuje ona również z przeglądarkami Chrome, Safari, Firefox i Microsoft Edge.

przez Asana

Asana ceny

Podstawowy: $0

$0 Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Linear vs. Asana: Porównanie funkcji

Nie bez powodu tak trudno jest porównać Linear z Asaną - oba narzędzia są doskonałe! Ale przyszedłeś tutaj, aby zobaczyć, kto jest zwycięzcą, więc porównaliśmy ich funkcje, aby dać ci odpowiedzi.

1. Współpraca

Zwycięzca: Asana

To był prawie remis. W końcu zarówno Linear, jak i Asana kładą nacisk na komunikację i oferują integrację z niezbędnymi narzędziami dla zespołów programistów. Żadna z aplikacji nie oferuje komunikacji w czasie rzeczywistym podobnej do Slacka bez tych integracji.

Asana zdobyła trofeum, ponieważ ma dłuższą listę funkcji, a zdalne zespoły czasami używają jej jako alternatywy dla Slacka zarówno do synchronicznego, jak i asynchronicznego przesyłania wiadomości. 🏆

2. Szybkość i wydajność

Zwycięzca: Linear

Po raz kolejny porównanie Asana vs. Linear sprawia, że trudno jest wybrać zwycięzcę! Obie platformy koncentrują się na szybkości i wydajności, z regularnymi aktualizacjami w celu optymalizacji czasu ładowania.

Linear wygrywa tutaj, ponieważ obsesyjnie koncentruje się na szybkości, co jest częścią tego, dlaczego platforma kładzie nacisk na prostotę i prostą funkcję.

przez Liniowy

3. Zwinna kompatybilność

Zwycięzca: Asana

Zarówno Linear, jak i Asana są zbudowane na fundamencie metodologii zwinnych . Ale Asana była tutaj zdecydowanym zwycięzcą, ponieważ ma więcej zwinnych szablonów i mniej odchyleń od metody zwinnej.

W Asanie znajdziesz szablony sprintów, scrumów, wykresy Gantta i tablice Kanban. A ponieważ nic nie zostało zmienione ani przeprojektowane, zespoły agile nie muszą uczyć się nowych terminów, aby z nich korzystać.

4. Planowanie projektu

Zwycięzca: Remis

Linear i Asana to fantastyczne narzędzia do planowania i zarządzania projektami z pulpitem typu "wszystko w jednym". Próbowaliśmy znaleźć wyraźnego zwycięzcę, ale ten był zbyt blisko!

Z jednej strony Linear posiada funkcje takie jak wykresy postępu i prognozy, które mogą być nieocenione w przypadku złożonych projektów. Z drugiej strony, obszar roboczy Asany wymaga mniej nauki, dzięki prostym rzeczom, takim jak terminy, zadania, podzadania i osoby przypisane.

Obie aplikacje mają jednak wiele innych funkcji, takich jak śledzenie czasu, zarządzanie zaległościami, struktury przepływu pracy i oszczędność czasu automatyzacja cyklu pracy funkcji. Zwycięzca będzie prawdopodobnie zależny od Twojego zespołu.

przez Asana

5. Kompatybilność

Zwycięzca: Asana

Linear i Asana mają podobną kompatybilność. Oferują aplikacje komputerowe i mobilne dla systemów Android, Windows i Apple. Asana wyróżnia się jednak stałym wsparciem dla Chrome, Safari, Firefox i Microsoft Edge, podczas gdy Linear zaleca tylko Chrome i Safari, z wątpliwym wsparciem dla innych przeglądarek.

6. Ceny

Zwycięzca: Linear

Asana i Linear mają darmowe plany i opcję rozliczania rocznego lub miesięcznego. Asana oferuje więcej opcji planów cenowych dla swoich narzędzi do zarządzania projektami, co oznacza dodatkowe możliwości niestandardowe dla firm. Linear jest jednak najbardziej opłacalną opcją, więc zdobył niebieską wstążkę w tej kategorii.

Linear vs. Asana na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć opinie rzeczywistych kierowników projektów. Co zaskakujące, nie było zbyt wiele do zrobienia, ale znaleźliśmy kilku użytkowników porównujących Asana vs. Linear. Konsensus był w większości remisowy, z lekkim przechyleniem w stronę Asany do celów SaaS, o co pytał OP (oryginalny plakat, dla niewtajemniczonych).

Jeden użytkownik powiedział "Linear to świetne narzędzie dla inżynierów i osób zajmujących się zwinnym dostarczaniem, którzy nie muszą mieć możliwości powiększania i sprawdzania, jak poszczególne bilety składają się na większe wysiłki. Myślę też, że Asana jest zbyt elastyczna i trudno jest zacząć, ale mają kilka świetnych szablonów."

Aby wnieść więcej do tabeli, poszukaliśmy wątków omawiających narzędzia do zarządzania zadaniami, Alternatywy dla Asany oraz Alternatywy liniowe .

"Asana jest moją ulubioną, mój dziwny małpi mózg jest tak usatysfakcjonowany, gdy kończę zadanie, a narwal miga na ekranie" - notatka jednego z użytkowników podczas dyskusji na temat ich ulubione narzędzia do zarządzania zadaniami .

W wątku proponującym alternatywy dla Asany, jeden z nich Użytkownik Reddit zalecił OP "przyjrzenie się Ora i Linear"

Inny użytkownik w tym samym wątku powiedział: "Sprawdź ClickUp. Mają darmowy plan, który może odpowiadać twoim potrzebom. ... Miałem ten sam problem i zdecydowałem się na to rozwiązanie"

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Linear i Asana

Po zobaczeniu wsparcia dla ClickUp na Reddicie, jak mogliśmy pominąć go w tym artykule?

Redditowicze nie są jedynymi, którzy umieszczają ClickUp na szczycie. ClickUp znalazł się również na szczycie listy G2 dotyczącej Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2023 roku . 🙌

Nie powinno to być zaskoczeniem, ale zgadzamy się, że ClickUp jest fantastyczną alternatywą w debacie Linear vs. Asana.

1. ponad 15 konfigurowalnych widoków

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Możesz niestandardowo dostosować swój układ za pomocą Widoki ClickUp's 15+ . Przeglądaj swoje zadania i dane w najlepszy możliwy sposób, przełączając się między opcjami, takimi jak widok listy, widok tablicy, widok Gantta, widok kalendarza i kilka innych.

Ponadto, dzięki funkcjom takim jak Dokumenty i Tablice, możesz łatwo współpracować jako zespół w celu tworzenia dokumentacji i wiki lub wizualizacji procesów, burzy mózgów i szkicowania odręcznych pomysłów.

Dzięki funkcji osadzania można uniknąć przełączania się między aplikacjami, dodając multimedia, adresy URL i inną zawartość bezpośrednio w dokumencie lub Tablicy do edycji.

2. Zaawansowane zarządzanie zadaniami

Przypisuj zadania, wysyłaj komentarze i udostępniaj nagrania ekranu w zadaniu ClickUp

Rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami ClickUp ułatwiają Twojemu zespołowi współpracę w celu ukończenia zadań na czas.

Planowanie projektów jest bardzo ważne dla ClickUp, a Zadania ClickUp ułatwia pracę dzięki zaawansowanym automatyzacjom, punktom sprintu i polom niestandardowym. Możesz podzielić duże projekty na podzadania i organizować swoją pracę za pomocą zależności, statusów, priorytetów, list kontrolnych, etykiet i innych.

Dodatkowo, dzięki wbudowanemu czatowi, wzmiankom i reakcjom, nie musisz opuszczać aplikacji ClickUp, aby zaangażować się w komunikację w czasie rzeczywistym na temat swoich projektów i elementów działań.

3. Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produktami dla zespołów programistycznych

Używanie ClickUp AI do tworzenia briefu projektu

Zespoły programistyczne mogą używać ClickUp jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produktami i uprościć cykl rozwoju.

Na początek możesz szybko rozpocząć swój projekt, korzystając z jednego z konfigurowalnych szablonów ClickUp. Znajdziesz tu również szablony do tworzenia oprogramowania szablony do zarządzania produktem, szablony strategii produktu i prawie wszystko inne, o co można poprosić - nawet śledzenie błędów i problemów.

Chcesz zaoszczędzić czas na ręcznych procesach? Stwórz i zautomatyzuj usługę zwinny cykl pracy dzięki czemu możesz skupić się na rzeczach, które mają znaczenie. Można również użyć ClickUp AI do generowania pomysłów na nowe produkty, tworzenia map drogowych rozwoju, pisania briefów projektów i tworzenia dokumentacji.

Przewyższa zarówno Linear, jak i Asanę dzięki ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub i GitLab.

Teams może korzystać z niemal każdego urządzenia, nie martwiąc się o kompatybilność. ClickUp to platforma oparta na chmurze z aplikacjami komputerowymi i mobilnymi na urządzenia z systemem Android, Windows, Mac, iPhone, iPad i Linux. Zgadza się, użytkownicy Linuksa, jesteśmy do waszej dyspozycji. Obecnie oferujemy wsparcie tylko dla Chrome.

Bitwa tytanów

W naszym porównaniu Asana vs. Linear, Asana wygrała w większej liczbie kategorii niż Linear, ale było blisko.

Linear i Asana mają swoich fanów wśród zespołów zajmujących się rozwojem oprogramowania i produktów, więc wybór jest trudny! Wybór odpowiedniego narzędzia ostatecznie zależy od unikalnych potrzeb zespołu, niezależnie od tego, czy chodzi o prostotę, współpracę czy szybkość.

Jeśli szukasz narzędzia do zrobienia wszystkiego, zaoszczędzenia sobie i swojemu zespołowi trochę czasu i zarejestruj się w ClickUp teraz bez wydawania ani grosza! 🤑