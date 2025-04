10 najlepszych CRM dla konsultingu w 2025 roku

Czy Twój system zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) pracuje dla Ciebie czy przeciwko Tobie? Niezależnie od tego, czy jesteś firmą butikową, czy członkiem Wielkiej Czwórki, potrzebujesz najlepszego CRM dla konsultantów dla swojego zespołu. 🙌

Według Raport "Global Management Consulting Market 2024 branża konsultingowa miała wartość 307,62 miliardów dolarów w 2022 roku, a do 2028 roku wartość ta ma wzrosnąć do 511,88 miliardów dolarów. I chociaż duże liczby często przekładają się na dużą sprzedaż, może to również prowadzić do dużego wypalenia (czytaj: późne noce, praca w weekendy, wiele filiżanek - a raczej garnków - kawy). ☕

Aby pomóc swojemu zespołowi konsultingowemu pracować mądrzej, a nie ciężej, potrzebujesz systemu CRM, który automatyzuje zadania, sprawia, że działania następcze są proste, rejestruje działania sprzedażowe i ostatecznie ułatwia zamykanie transakcji.

Na szczęście zrobiliśmy to za Ciebie. Poniżej znajduje się lista 10 najlepszych systemów CRM dla firm konsultingowych.

Czego należy szukać w CRM dla konsultantów?

Zanim przekształcisz tę listę 10 najlepszych w swój najlepszy wybór, musisz wiedzieć, czego szukać. Podczas całego procesu wyboru CRM należy pamiętać o tych najważniejszych funkcjach:

Natywne integracje: Celem systemu oprogramowania CRM jest uproszczenie procesu sprzedaży i ogólnych procesów biznesowych. Dlatego też system musi być zintegrowany z platformami e-mail marketingu, e-commerce, księgowości lub pomocy technicznej

Systemy oprogramowania CRM mogą być dość sztywne po wyjęciu z pudełka. Poszukaj systemów, które spełniają Twoje unikalne potrzeby dzięki niestandardowym polom, raportowaniu i widokom Zespoły wsparcia: Jeśli nie masz wewnętrznego administratora CRM, będziesz potrzebować platformy, która oferuje wsparcie przez czat, telefon lub e-mail, aby pomóc w niestandardowym rozwiązaniu

Jeśli nie masz wewnętrznego administratora CRM, będziesz potrzebować platformy, która oferuje wsparcie przez czat, telefon lub e-mail, aby pomóc w niestandardowym rozwiązaniu Automatyzacja cykli pracy:właściwa strategia CRM może zaoszczędzić niezliczone godziny dla Twojego Businessu. Poszukaj platformy, która może automatyzację sprzedaży dane powstania, zadania uzupełniające lub procesy zatwierdzania umów. Systemy CRM są jeszcze lepsze, jeśli oferują funkcje automatyzacji marketingu, które łączą procesy sprzedaży z zespołem marketingowym.

10 najlepszych systemów CRM dla konsultantów w 2024 roku

Szukasz najlepszej platformy CRM dla swojej firmy konsultingowej? Skorzystaj z tej listy, aby znaleźć rozwiązanie, które odpowiada Twoim unikalnym potrzebom.

1. ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

ClickUp Consultant oferuje wysoce konfigurowalne narzędzie CRM dla firm konsultingowych każdej wielkości. Jako wszechstronny hub wydajności, w którym konsultanci mogą współpracować za pośrednictwem Dokumentów, Czatu i Tablic, ClickUp pozwala zamknąć więcej transakcji, jednocześnie lepiej obsługując istniejących klientów. 🤩

Firmy konsultingowe mogą wykorzystać Narzędzia CRM firmy ClickUp do generowania leadów, obsługi klienta i dosprzedaży istniejących klientów. Aby rozpocząć, Twój team konsultingowy może pobrać Szablon CRM ClickUp , a następnie dostosuj widoki, statusy i pola, aby pasowały do Twojego unikalnego biznesu.

Dzięki rozbudowanym widżetom pulpitu konsultanci mogą z łatwością gromadzić dane dotyczące poszczególnych kont lub całego pipeline'u sprzedaży na potrzeby kwartalnych odpraw z zespołem wykonawczym. Do zaoszczędzić czas na zarządzaniu klientami członkowie zespołu mogą przydzielać zadania, tworzyć propozycje i uzyskiwać zgodę kierownictwa za pomocą konfigurowalnych, zautomatyzowanych cykli pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Zrozumienie swoich odbiorców na pierwszy rzut oka za pomocą 10 konfigurowalnych widoków

Łatwe prezentowanie danych klientów zespołowi wykonawczemu za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu, w tym wartości życiowej klienta, wielkości transakcji i innych analiz

Integracja formularzy internetowych w celu przechwytywania danych nowych potencjalnych klientów i automatycznego przydzielania zadań

Łatwe zarządzanie klientami i potencjalnymi klientami podczas podróży dzięki mobilnemu CRM ClickUp

Śledzenie działań sprzedażowych za pomocą wbudowane szablony konsultingowe Szybkie śledzenie komunikacja z klientem i utrzymuj członków Teams na tej samej stronie dzięki płynnemu zarządzaniu e-mailami

Szybsze zamykanie transakcji dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, które przypisują zadania, wyzwalają aktualizacje statusu, powiadamiają członków zespołu i ostatecznie szybciej zamykają transakcje

Uporządkuj swoje konta i lepiej obsługuj klientów dzięki niestandardowym etykietom

Tworzenie pól niestandardowych dla informacji o kliencie, szczegółach projektu i innych istotnych danych dla pracy konsultingowej

Oszczędność czasu dzięki integracji z oprogramowaniem CRM z ponad 1000 popularnych narzędzi, takich jak Dropbox, Slack, Zoom, Loom i inne

Automatyzacja procesu sprzedaży dla Twojego biznesu konsultingowego poprzez dodanie niestandardowych statusów, dzięki czemu wiesz, które transakcje są w trakcie postępu, otrzymują wycenę lub zbliżają się do mety

Limity ClickUp

Ogromna liczba funkcji może być zbyt przytłaczająca dla tych, którzy szukają prostego narzędzia do zarządzania projektami Wdrożenie nowych konsultantów do systemu CRM może zająć kilka dni

Nie wszystkie szablony CRM są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)

4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,700 recenzji)

2. HubSpot

przez HubSpot Z ponad 100 000 niestandardowych klientów na całym świecie, HubSpot przenosi potencjalnych klientów na dalsze etapy.

Platforma CRM HubSpot, stworzona z myślą o firmach konsultingowych typu boutique i Enterprise, upraszcza obsługę klienta poprzez automatyczne rejestrowanie danych. HubSpot CRM integruje się ze służbowymi e-mailami konsultantów w celu śledzenia działań sprzedażowych w całej organizacji. Konsultanci mogą komunikować się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem fragmentów wiadomości, odpowiedzi e-mail lub zautomatyzowanych kampanii.

Pakiet HubSpot CRM jest zakończony narzędziami marketingowymi HubSpot, umożliwiając uruchamianie kampanii e-mail marketingowych, analizowanie ruchu w sieci i tworzenie niestandardowych formularzy internetowych w celu uproszczenia generowania potencjalnych klientów. Dzięki zarządzaniu reklamami, śledzeniu odpowiedzi e-mail i narzędziom do czatu na żywo, HubSpot sprawia, że zespoły marketingowe i sprzedażowe działają sprawniej.

Najlepsze funkcje HubSpot

Usprawnij codzienne zadania swoich konsultantów, utrzymując swoje zarządzanie zadaniami i funkcji CRM w jednym miejscu

Integracja z Gmailem lub Outlookiem w celu automatycznego rejestrowania aktywności konsultantów Business

Utrzymanie wydajności konsultantów w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Uprość obsługę klienta dzięki wykorzystaniu snippetów - krótkich bloków tekstu wielokrotnego użytku

Łatwe zbieranie danych potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych formularzy z kreatorem typu "przeciągnij i upuść"

Limity HubSpot

Niższe poziomy cenowe nie są wyposażone w niektóre niezbędne funkcje

Niektóre funkcje, takie jak widoki, mogą być niestandardowe

Plan profesjonalny może być zbyt drogi dla butikowych firm konsultingowych lub niezależnych konsultantów

Cennik HubSpot

CRM Suite Free Tools: $0

$0 CRM Suite Starter: $20/miesiąc na użytkownika

$20/miesiąc na użytkownika CRM Suite Professional: $1,600/miesiąc na użytkownika

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

3. Zoho CRM

przez Zoho CRMZoho's przyjazna dla użytkownika platforma CRM ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami, transakcjami i umowami w jednym miejscu. Konsultanci mogą oceniać potencjalnych klientów, aby zidentyfikować transakcje z największą szansą na konwersję. Narzędzia do automatyzacji w Zoho CRM ułatwiają usprawnienie pracy niestandardową komunikację z klientem i uzyskać zgodę kierownictwa.

Zoho CRM synchronizuje się z wbudowanymi narzędziami marketingowymi Zoho, w tym formularzami web-to-lead, czatem na żywo i kampaniami e-mail marketingowymi. Zoho jest również zakończone integracją z popularnymi narzędziami wsparcia, takimi jak Zendesk lub Salesforce Desk, aby lepiej obsługiwać i sprzedawać istniejących klientów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Personalizacja zarządzanie kontaktami z 500 polami niestandardowymi na moduł

Umożliwienie administratorom CRM testowania nowych narzędzi, pól lub modułów za pomocą piaskownicy

Zwiększenie wydajności zespołu konsultantów dzięki 1000 powiadomień e-mail na użytkownika

Zsynchronizuj wysiłki związane z automatyzacją sprzedaży i marketingu dzięki nieograniczonej liczbie szablonów e-mail

Łatwe zbieranie nowych danych potencjalnych klientów dzięki 100 formularzom web-to-lead na moduł

Limity Zoho CRM

Niektóre niestandardowe funkcje wymagają znajomości kodowania, co może być wyzwaniem dla niektórych firm konsultingowych

Gotowe moduły mogą być ograniczone i może być konieczne zatrudnienie administratora, aby dostosować platformę do unikalnych potrzeb biznesowych

Ceny Zoho CRM

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

4. Keap

przez Keap Rozwiązania CRM firmy Keap są stworzone specjalnie dla małych firm. Firma Keap, która w 2024 roku znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce w rankingu G2's Best Software Awards zarówno w kategorii produktów sprzedażowych, jak i marketingowych, znana jest z łatwości obsługi i najwyższej jakości obsługi klienta.

Keap obsługuje zbieranie leadów, monitorowanie potencjalnych klientów, fakturowanie, pielęgnowanie leadów i pobieranie płatności w jednym miejscu. Wbudowane narzędzia marketingowe pozwalają wdrażać i prosić o polecenia od istniejących klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe funkcje Keap pozwalają spędzać mniej czasu na pracochłonnej pracy, dzięki czemu zespół sprzedaży może skupić się na przekształcaniu większej liczby potencjalnych klientów w klientów.

Najlepsze funkcje Keap

Wysyłaj faktury, twórz oferty i akceptuj płatności dla wszystkich klientów konsultingowych

Zapewnienie konsultantom wydajności w podróży dzięki aplikacji mobilnej Keap

Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami poprzez e-mail, media społecznościowe, wsparcie czatu i inne narzędzia bezpośrednio z rekordu kontaktu

Łatwo zsynchronizuj swoje narzędzie CRM z popularnymi platformami, takimi jak Gmail, PayPal, QuickBooks i nie tylko

Poświęcaj mniej czasu na komunikację z potencjalnymi klientami dzięki szablonom e-maili, wyzwalaczom i segmentowanym kampaniom e-mail

Limity Keap

Niektóre niezbędne funkcje, takie jak ocena potencjalnych klientów lub zaawansowane raportowanie, nie są dostępne w planie pro

Niektóre funkcje oprogramowania CRM, takie jak aplikacja kalendarza, są niestandardowe

Ceny Keap

Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników

$159/miesiąc dla dwóch użytkowników Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Keap

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Bitrix24

przez Bixtrix24 Z ponad 35 narzędziami Business, Bitrix24 pomaga 12 milionom firm na całym świecie działać wydajniej.

Skalujący się Business może prowadzić działania sprzedażowe, kampanie marketingowe i operacje biznesowe na jednej platformie z Bitrix24. Dzięki kreatorowi stron internetowych typu "przeciągnij i upuść", automatyzacji cyklu pracy, pomocy technicznej, marketingowi SMS i narzędziom e-commerce, Bitrix24 może wzmocnić istniejące relacje z klientami, jednocześnie zamykając nowe transakcje biznesowe.

Dodatkowo, narzędzia CRM Bitrix24 pozwalają konsultantom na przesyłać dzienniki śledzenia czasu , śledzenie wskaźników KPI, przydzielanie zadań i konwertowanie potencjalnych klientów. Czaty na żywo, formularze internetowe i systemy telefoniczne VoIP usprawniają obsługę klienta, a ujednolicony obszar roboczy umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Twórz, edytuj i udostępniaj wszystkie dokumenty dla swojego biznesu konsultingowego w systemie przechowywania w chmurze

Wykorzystanie zegara czasu pracy online, wideokonferencji i zadań online w celu utrzymania wydajności pracowników zdalnych

Uruchamiaj kampanie marketingowe i twórz strony docelowe, aby kierować potencjalnych klientów w dół ścieżki sprzedaży

Przesyłanie ofert i faktur do klientów

Ponowne angażowanie starych klientów poprzez ich reaktywację przy użyciu oprogramowania Bitrix24 do śledzenia klientów

Limity Bitrix24

Posiada krzywą uczenia się, która może być nieco stroma dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem CRM

Dzięki kreatorowi stron internetowych, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami i innym narzędziom dostępnym na jednej platformie, może to być zbyt skomplikowane dla kogoś, kto szuka prostej platformy CRM

Niektóre niezbędne funkcje, takie jak analityka CRM, wyzwalacze, wymagane pola i integracja e-maili, są niedostępne w planie Free

Cennik Bitrix24

Podstawowy: $43/miesiąc dla pięciu użytkowników

$43/miesiąc dla pięciu użytkowników Standardowy: $87/miesiąc dla 50 użytkowników

$87/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: 175 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

175 USD/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: Zaczyna się od $325/miesiąc dla 250 użytkowników (niestandardowy do 10,000 użytkowników)

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 400 recenzji)

4.1/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 700 recenzji)

przez Freshworks Freshworks CRM, czyli Freshsales, to platforma, której zaufało 60 000 Businessów na całym świecie.

Freshworks wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji potencjalnych klientów z największym prawdopodobieństwem konwersji i automatyzacji dalszej komunikacji. Dzięki Pipeline Management 2.0 użytkownicy mogą przewidywać wyniki transakcji, angażować się w rozmowy z potencjalnymi klientami, prognozować przychody dla kadry kierowniczej i ostatecznie przenosić transakcje w ramach pipeline.

Konsultanci mogą uzyskać 360-stopniowy obraz swoich potencjalnych klientów poprzez oś czasu aktywności, konfigurowalne widoki, wyróżnione karty i wiele sekwencji sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshworks

Zapobieganie sporom o prowizje dzięki wykorzystaniu teamów sprzedażowych i zarządzaniu terytorium

Lepsza wizualizacja prognozy sprzedaży dzięki wglądowi opartemu na AI i kartom kontaktowym typu "przeciągnij i upuść"

Skuteczniejsze zamykanie potencjalnych klientów dzięki scoringowi kontaktów i sekwencjom sprzedaży opartym na AI

Tworzenie wielu potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych

Współpraca z potencjalnymi klientami i klientami dzięki wbudowanym narzędziom czatu, e-maila i wsparcia telefonicznego

Limity Freshworks

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych na pulpicie

Ponieważ Freshsales jest inną platformą niż pozostałe platformy Freshworks, np Freshdesk freshmarketer czy Freshservice, zrozumienie, które funkcje wchodzą w zakres której z nich, może być przytłaczające

Cennik Freshworks

Freshsales Free: $0

$0 Freshsales Growth: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Freshsales Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshworks oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

7. Salesforce

przez SalesforceSalesforce CRM lub Salesforce Sales Cloud, pozwala na zarządzanie działaniami, zarządzanie potencjalnymi klientami i zarządzanie szansami w jednym miejscu.

Salesforce zapewnia przekierowywanie potencjalnych klientów, punktację potencjalnych klientów, wydajność e-maili, metryki potencjalnych klientów, niestandardowe pulpity i raporty oraz tworzenie umów, umożliwiając przeniesienie potencjalnych klientów przez linię mety.

Czegoś brakuje? Możesz nawet zbudować własną aplikację Salesforce za pomocą Lightning App Builder.

Najlepsze funkcje Salesforce

Zobacz, którzy potencjalni klienci mają największe szanse na konwersję dzięki ocenie możliwości

Przypisywanie cen produktów, tworzenie zamówień sprzedaży, ofert cenowych i wysyłanie umów do zatwierdzenia na jednej platformie

Współpraca z innymi konsultantami lub stronami trzecimi dzięki Salesforce Chatter

Twórz więcej możliwości sprzedaży i zaspokajaj konkretne potrzeby istniejących klientów dzięki zarządzaniu sprawami

Przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu dzięki funkcji przechowywania plików

Limity Salesforce

Niektóre niestandardowe opcje, takie jak widoki, nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Możesz potrzebować wsparcia konsultanta lub dewelopera Salesforce, aby dostosować gotowe rozwiązanie do swoich unikalnych procesów biznesowych

Cennik Salesforce

Sales Cloud Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Sales Cloud Professional: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Sales Cloud Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Sales Cloud Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Salesforce oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 17 000 recenzji)

8. Kapsuła

przez Kapsuła Capsule to prosta, łatwa do opanowania platforma CRM stworzona dla małych i średnich firm konsultingowych. Doświadczenie użytkownika ma mniejszą krzywą uczenia się niż niektórzy konkurenci, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.

Capsule umożliwia śledzenie kamieni milowych, tworzenie zadań na spotkania i terminy, wysyłanie e-maili z przypomnieniami, tworzenie zautomatyzowanych procesów zatwierdzania i wyzwalanie sekwencji marketingowych.

Ponadto konsultanci mogą płynnie zsynchronizować swój CRM z Gmailem lub Outlookiem, aby automatycznie rejestrować działania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Capsule

Integracja platformy CRM z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp i Zapier

Oszczędność czasu i zwiększenie rentowności firmy konsultingowej dzięki automatyzacji cyklu pracy i 1000 asyst AI

Tworzenie różnych potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych

Spędzaj mniej czasu w skrzynce odbiorczej dzięki łatwym w użyciu szablonom e-maili (do 500 w planie Enterprise)

Zrozumienie swoich szans dzięki ponad 10 raportowaniom na temat wygranych/utraconych szans, wzrostu pipeline'u i średniej długości szansy

Limity Capsule

Capsule jest nowszą firmą z mniejszym udziałem w rynku niż wielu konkurentów, więc trudno jest zrozumieć zalety i wady przy tak niewielu recenzjach i studiach przypadków

Możliwości raportowania są mniej rozbudowane niż u wielu konkurentów

Ceny Capsule

Free

Professional: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Teams: $36/miesiąc za użytkownika

$36/miesiąc za użytkownika Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika

Capsule oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Salesflare

przez Salesflare Uznany przez Capterra w 2022 r. za najlepszą wartość i najlepszą łatwość użytkowania systemów CRM, Salesflare staje się opcją dla skalujących się Business.

Salesflare jest dostawcą CRM stworzonym dla firm B2B, które chcą zaoszczędzić czas podczas cyklu sprzedaży. Prosta, ale skuteczna platforma umożliwia zarządzanie kontami, pipeline'ami i automatyzację marketingu w jednym miejscu.

Dzięki Salesflare konsultanci mogą tworzyć sekwencje e-maili, segmentować odbiorców, śledzić odwiedzających witrynę oraz tworzyć raporty i pulpity w jednej lokalizacji.

Najlepsze funkcje Salesflare

Śledzenie połączeń i wizyt w witrynie za pomocą skryptu do śledzenia sieci

Integracja CRM z kontami Gmail, Microsoft 365, iCloud lub LinkedIn

Wzbogacanie istniejących kont i kontaktów o publicznie dostępne źródła

Otrzymuj zautomatyzowane przypomnienia o konieczności śledzenia, dodawania notatek, odpowiadania na e-maile lub uczestniczenia w spotkaniach, aby nigdy nie tracić czasu na komunikację z klientem

Naucz się poruszać po systemie dzięki Free Onboarding i indywidualnej sesji szkoleniowej

Limity Salesflare

Jest to młoda firma i nie ma tak wielu integracji jak jej konkurenci

Niektóre niezbędne funkcje, takie jak niestandardowe raportowanie, są dostępne tylko w planach pro lub enterprise

Cennik Salesflare

Growth: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Pipedrive

przez Pipedrive Ze 100 000 płacących klientów w prawie 180 krajach, firmy konsultingowe są przyciągane do Pipedrive ze względu na prostotę obsługi. Dzięki Pipedrive można utworzyć potok sprzedaży z istniejącego szablonu, a następnie przeprowadzić prognozę sprzedaży, segmentację potencjalnych klientów i działania następcze w jednym miejscu.

Dodatkowo, Pipedrive Rozwiązania oprogramowania CRM są zakończone narzędziami do e-mail marketingu i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Synchronizacja platformy konsultingowej CRM z 400 narzędziami, w tym Google, Xero, Asana, Slack i Kixie

Generowanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy online

Tworzenie spersonalizowanego pipeline'u naśladującego cykl sprzedaży podczas procesu wdrażania CRM

Wykorzystanie technologii AI do identyfikacji lukratywnych możliwości

Współpracuj z kolegami w czasie rzeczywistym nad nowymi transakcjami i działaniami sprzedażowymi

Limity Pipedrive

Istnieje niewiele natywnych integracji, a większość narzędzi innych firm musi być kierowana przez Zapier

Wyzwalacze nie są dostępne dla zautomatyzowanych cykli pracy

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika

$14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika

$27.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $64.90/miesiąc na użytkownika

$64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

Znajdź najlepszy CRM dla konsultantów

Odpowiednia platforma CRM oszczędza czas konsultantów, ułatwia sprzedaż istniejącym klientom i zamykanie nowych transakcji, a także przechowuje wszystkie informacje kontaktowe w jednym miejscu. Chociaż wybór nowego systemu może być zniechęcający, wybór takiego, który ma odpowiednią automatyzację, niestandardowe ustawienia i niezbędne raportowanie, może sprawić, że zespół sprzedaży będzie działał wydajniej. 👊

ClickUp to najlepszy wybór wśród firm konsultingowych każdej wielkości. Dlaczego? Dzięki ponad 1000 integracji, 50 konfigurowalnym widżetom, 10 konfigurowalnym widokom i dostępne szablony CRM można dopasować do swoich unikalnych potrzeb. Dzięki ClickUp Consultant może poświęcić mniej czasu na przepychanie leadów przez lejek sprzedażowy, a więcej na świętowanie najnowszej transakcji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .