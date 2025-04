10 najlepszych programów intranetowych do bezpiecznego połączenia Teams w 2025 roku

Ustrukturyzowana komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej firmy. Bez niej zespół może niewiele inwestować w wizję i wartości marki, a nawet nie wiedzieć, co i dlaczego należy zrobić. Sytuacja może się pogorszyć, gdy zarządzanie zdalne lub dystrybucją Teams.

Potrzebujesz oprogramowania intranetowego do budowania silnych kanałów komunikacji w całej firmie. To zachęca do komunikacji w zespole i zaangażowanie, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości, bezpieczeństwa i elastyczności obszaru roboczego.

Wybór idealnego oprogramowania intranetowego nie jest jednak łatwym zadaniem. Musisz wziąć pod uwagę czynniki takie jak branża, wielkość zespołu i złożoność operacji, aby zdecydować, który produkt może być odpowiedni do zrobienia tego, czego potrzebujesz.

Przeanalizowaliśmy rynek i wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi oprogramowania intranetowego. Zapoznaj się z ich funkcjami i cenami i znajdź to, które zapewni synchronizację Twojej przestrzeni roboczej!

Czym jest oprogramowanie intranetowe?

Oprogramowanie intranetowe to rodzaj platformy cyfrowej, która ułatwia wewnętrzną komunikację, współpracę i udostępnianie informacji w organizacji. Służy jako scentralizowany hub, w którym pracownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów firmy, wiadomości, aktualizacji i innych istotnych informacji.

Według raportu badanie przeprowadzone przez McKinsey efektywne wykorzystanie technologii społecznościowych (takich jak intranety) w miejscu pracy może potencjalnie zwiększyć wydajność pracowników wiedzy o 20-25%!

Czego należy szukać w oprogramowaniu intranetowym?

Rozwiązania intranetowe to już nie tylko udostępnianie firmowych dokumentów czy wysyłanie notatek - w ciągu ostatniej dekady przeszły one ogromną metamorfozę. 💅

Dostępne obecnie funkcje nowoczesnego oprogramowania intranetowego usprawniają szereg działań związanych z zarządzaniem projektami, od udostępnianie wiedzy do planowania. Oto kilka uniwersalnych cech odpowiedniego oprogramowania intranetowego, które powinno posiadać Twoje cyfrowe miejsce pracy:

Współpraca i komunikacja wewnętrzna: Nowoczesne narzędzia intranetowe umożliwiają bezproblemową współpracę. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym , komentowanie, notatki i czat minimalizują ryzyko nieporozumień i zwiększają wydajność Personalizacja i łatwość dostępu: Oprogramowanie powinno dostosowywać informacje do roli pracownika, dając mu aktualne informacje o zmianach, które go dotyczą Intuicyjne wyszukiwanie i nawigacja: Ponieważ rozwiązania intranetowe stały się ogromnym repozytorium wszystkich danych firmy, wydobywanie istotnych informacji powinno być szybkie i bezbolesne ⌨️ Skalowalność: Platforma powinna być w stanie nadążyć za złożonością komunikacji rozwijających się firm Bezpieczeństwo i prywatność : Powinien być zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, umożliwiać prywatne przestrzenie komunikacyjne i pomagać kontrolować dostęp do informacji niejawnych 🔐 Integracje: Powinien integrować się z innymi systemami komunikacji, wydajności i oprogramowaniem do zarządzania wiedzą w celu poprawy wydajność operacyjna ## 10 najlepszych dostawców oprogramowania intranetowego w 2024 roku

Przeprowadziliśmy dla Ciebie badania i ręcznie wybraliśmy rozwiązania z najlepszym zestawem funkcji i możliwości. Ustaw ton dla idealnego komunikacji w miejscu pracy i interakcji z jednym z tych 10 samodzielnych produktów intranetowych! 🗣️

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania zadaniami i współpracy w Teams

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie w zakresie intranetu i wydajności dla szybko zmieniających się teamów dowolnej wielkości. Platforma ta pomaga utrzymać przejrzysty i skuteczny kanał komunikacji dzięki dziesiątkom zaawansowanych narzędzi i ponad 1000 integracji. ✨

Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy zdalnie, Tablice ClickUp sprawia, że planowanie i współpraca w czasie rzeczywistym są łatwe i przyjemne! 🎉

To wizualne narzędzie posiada bogate funkcje edycji dla działań opartych na dokumentach, pomagając członkom zespołu w burzy mózgów, tworzyć mapy myśli oraz połączenie procesów . Zamień plany działania w zadania bezpośrednio z Tablicy i przejdź od pomysłu do realizacji w mgnieniu oka. 📝

Chcesz scentralizować dokumentację firmową? Zaufanie Dokumenty ClickUp do tworzenia i zarządzania karty Teams , szczegółowe mapy drogowe oraz inne dokumenty dotyczące projektów.

Edytuj je w czasie rzeczywistym ze swoimi współpracownikami, załącz je do zadań lub kategoryzuj rekordy dla łatwiejszego dostępu. Dzięki rozszerzonej kontroli uprawnień decydujesz, kto ma widok lub edytuje dokumenty .

Jeśli jesteś zmęczony szukaniem kontekstu w rozproszonych rozmowach, twórz Widok czatu wewnątrz ClickUp. Użyj go, aby usprawnić aktualizacje dla określonych Teams lub projektów. Omawiaj pracę, przypisuj elementy działań, udostępniaj pliki i połączony, a także osadzaj strony internetowe, arkusze kalkulacyjne i wideo, aby ułatwić dyskusje.

ClickUp podąża za najsurowsze standardy bezpieczeństwa spełniając wytyczne ISO 27001, PCI i SOC 2, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

ClickUp najlepsze funkcje

Tablice i dokumenty ClickUp do pracy zespołowej

ponad 15 widoków, w tym widok czatu

Najlepsza w branży higiena bezpieczeństwa

Wbudowany szablony do tworzenia kart zespołów ,plany operacyjnei inne dokumenty wewnętrzne do zarządzania wiedzą

ponad 1000 integracji z oprogramowaniem innych firm

Automatyzacja zadań ClickUp aby zwiększyć wydajność Teams

Przyjazny dla użytkownika interfejs z narzędziem "przeciągnij i upuść

Asystent pisania AI do tworzenia profesjonalnych notatek

Limity ClickUp

Aplikacja może czasami działać wolno

Poznanie zakończonego zakresu platformy wymaga czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Najlepszy dla zaangażowania pracowników

Via Microsoft Microsoft Viva Engage (dawniej Yammer) to hybryda intranetu i mediów społecznościowych, która służy jako Twój cyfrowe biuro . Jest to zasadniczo komponent społecznościowy Microsoft 365, pomagający współpracownikom omawiać pracę, przeglądać dokumentację, a nawet nawiązywać więzi! 🫶

Interfejs Viva Engage przypomina platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook czy Twitter, dzięki funkcjom takim jak kanały informacyjne, komentarze, wiadomości błyskawiczne, profile użytkowników, grupy i ankiety do głosowania. 🗨️

Wykorzystaj platformę, aby uniknąć pisania nudnych biurowych e-maili w błahych sprawach. Wystarczy wysłać tekst do wybranego odbiorcy - można nawet załączyć pliki. Ubarwiaj przyziemne dni pracy, tworząc czaty grupowe, publicznie informując pracowników i organizując wydarzenia na żywo!

Viva Engage ma przyzwoitą funkcję wyszukiwania konkretnych dokumentów, co jest totalnym ratunkiem dla nowych pracowników !

Najlepsze funkcje Microsoft Viva Engage (Yammer)

Usprawnia komunikację wewnętrzną

Działa jak media społecznościowe dla firm

Łatwy dostęp do wiedzy

Wsparcie dla użytkowników Microsoft 365

Szybkie wdrażanie pracowników

Limity Microsoft Viva Engage (Yammer)

Może rozpraszać uwagę bardzo zajętych pracowników

Przydałyby się aktualizacje funkcji

Ceny Microsoft Viva Engage (Yammer)

Dostępne jako część pakietu Microsoft Viva Suite, który zaczyna się od $12,00 użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3.6/5 (1,400+ recenzji)

: 3.6/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (700+ recenzji)

3. Interakcja

Najlepsze dla zarządzania wiedzą

Via Interakcja Chcesz zindywidualizowanego rozwiązania intranetowego zwiększającego zaangażowanie pracowników i usprawniającego procesy? Rozważ zawarcie paktu z Interact! 🤝

Platforma ta pomoże Ci stworzyć przestrzeń, która będzie zgodna z kulturą Twojej firmy. Przekazuj najnowsze informacje swojemu zespołowi za pomocą broadcastów, sprawdzaj zaangażowanie pracowników z ankietami Pulsu i skorzystaj z integracji, aby scentralizować swoją pracę.

Otrzymujesz narzędzia do motywowania członków zespołu, sprawdzania ich wiedzy, zachęcania do udostępniania pomysłów i dyskusji oraz organizowania ankiet. Edytor Interact typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że niestandardowe dostosowanie platformy jest tak proste, jak ABC! 🔤

Interact pełni funkcję mocnego system zarządzania zawartością (CMS) do tworzenia, planowania i dystrybucji atrakcyjnej zawartości.

Jedną z najciekawszych zalet Interact jest możliwość połączenia wiadomości z cyfrowym oznakowaniem, idealnym dla dużych teamów. Kolejną dodatkową funkcją jest extranet platformy, który pomaga na bieżąco informować klientów i innych interesariuszy! 📢

Interact najlepsze funkcje

Wiele narzędzi angażujących pracowników

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść

Integracja z wiodącymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Analityka skoncentrowana na intranecie

Extranet do komunikacji zewnętrznej

Limity Interact

Korzystanie z formularzy może być wyzwaniem dla nowych użytkowników

Interfejs mógłby być bardziej intuicyjny

Ceny Interact

Kontakt w sprawie cen

Interact oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

4. Workvivo

Najlepszy do komunikacji z pracownikami

Via Workvivo Workvivo to oprogramowanie intranetowe dla pracowników, skupiające się na wewnętrznej komunikacji i współpracy. Zintegruj oprogramowanie z innymi aplikacjami do pracy, załaduj je informacjami korporacyjnymi i udostępniaj istotne dane swojemu zespołowi w mgnieniu oka!

Kanał aktywności w tej platformie intranetowej utrzymuje przepływ komunikacji w całej firmie. Zredukuj biały szum czatów i e-maili, korzystając z angażujących formatów, takich jak podcasty i transmisje na żywo, aby udostępniać wewnętrzne aktualizacje. 🎧

Workvivo stawia na budowanie pozytywnej kultury firmy! Wzmacniaj połączenia z członkami swojego zespołu, doceniając ich osiągnięcia i przyznając odznaki. 🏅

Workvivo oferuje potężne narzędzia analityczne, które pozwalają uzyskać wgląd w działania pracowników. Wyszukaj i śledź interakcje w postach i artykułach oraz odkryj rewolucyjne sposoby, aby pomóc pracownikom poczuć się zauważonymi i docenionymi. 😊

Najlepsze funkcje Workvivo

Intuicyjny kanał aktywności

Narzędzia do podcastów i transmisji na żywo

Nagrody i odznaki

Bezpieczeństwo (certyfikaty ISO 27001 i SOC 2)

Solidne funkcje analityczne

Limity Workvivo

Limit narzędzi do edycji

Funkcja przesyłania zdjęć mogłaby być bardziej zaawansowana

Cennik Workvivo

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workvivo

G2 : 4.8/5 (850+ recenzji)

: 4.8/5 (850+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

5. Zoho Connect

Najlepszy do integracji z aplikacjami Business

Via Zoho Connect Zoho Connect to rozwiązanie społecznościowe i do zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw, służące do udostępniania pomysłów w zespole i przekazywania informacji.

Strona główna platformy jest dostosowywana z logo marki i arkusze stylów . Możesz także tworzyć biuletyny, ogłoszenia, pliki multimedialne i wydarzenia z projektami, które odzwierciedlają unikalną kulturę Twojej firmy. 🌸

Korzystaj z Feeds do tworzenia postów, udostępniania i omawiania pomysłów oraz pomagania pracownikom w nawiązywaniu połączeń. Organizowanie spotkanie wszystkich pracowników ? Wypróbuj funkcję Town Halls, aby prowadzić otwarty i skoncentrowany dialog z członkami zespołu, tak jak w ratuszu! 🏛️

Za pomocą Zoho Connect możesz ustawić Zwinne zadanie tablica dla twojego zespołu, aby podzielić duże projekty na wykonalne etapy. Regularnie przeprowadzaj Ankiety Pulsu, aby sprawdzić, jak twoi pracownicy radzą sobie z obciążeniem pracą.

Najlepsze funkcje Zoho Connect

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny

Kanały podobne do mediów społecznościowych

Wsparcie organizacja spotkań Zwinne tablice zadań

Ankiety mierzące zaangażowanie

Limity Zoho Connect

Szybkość platformy może być lepsza

Ustawienia mogą być czasochłonne

Cennik Zoho Connect

Free: dla maksymalnie pięciu użytkowników

dla maksymalnie pięciu użytkowników Starter : 8,34 USD/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

: 8,34 USD/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników Enterprise : $0.84/miesiąc za użytkownika (minimum 25 użytkowników)

: $0.84/miesiąc za użytkownika (minimum 25 użytkowników) Ultimate: $2,50/miesiąc za użytkownika (minimum 25 użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho Connect

G2 : 4.4/5 (90+ recenzji)

6. Jostle

Najlepsze dla uproszczonego doświadczenia użytkownika

Via Jostle Jostle reklamuje się jako nowoczesny intranet i platforma sukcesu pracowników zaprojektowana w celu usunięcia bloków w komunikacji dla zespołów hybrydowych. Platforma ta posiada szereg funkcji, które mają na celu wyeliminowanie przeszkód we współpracy, takich jak silosy działów i różne strefy czasowe.

Dzięki Jostle możesz tworzyć celowe ogłoszenia i wysyłać je do odpowiednich Teams i lokalizacji. Zapobiega to bombardowaniu innych członków zespołu nieistotnymi informacjami i rozpraszającymi powiadomieniami.

Podczas obsługi międzyfunkcyjne Teams może być katastrofalne w skutkach, jeśli ważne wiadomości pozostaną nieprzeczytane. Dlatego Jostle oferuje opcję wylogowania, która pozwala śledzić, kto przeczytał wiadomość.

Platforma ma imponujące funkcje zarządzania dokumentami - kategoryzuj swoją bibliotekę, zarządzaj dostępem i uprawnieniami do edycji oraz synchronizuj foldery z Dyskiem Google lub OneDrive, aby uzyskać dodatkową kopię zapasową.

Dzięki łatwym do niestandardowego dostosowania ankietom Jostle może zbierać opinie pracowników i torować drogę do znaczących zmian wewnętrznych.

Najlepsze funkcje Jostle

Celowe ogłoszenia

Synchronizacja z Google Drive i OneDrive

Śledzenie przeczytanych wiadomości

Łatwe narzędzia do zarządzania dokumentami

ponad 40 integracji

Limity Jostle

Ograniczone narzędzia do formatowania i projektowania

Proces przesyłania plików może być wadliwy

Cennik Jostle

Kontakt w sprawie cen

Jostle oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (150+ recenzji)

: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

Najlepsze dla dużych organizacji

Via Miejsce pracy Workplace by Meta (zrebrandowana firma nadrzędna Facebooka) to narzędzie do komunikacji biznesowej skupiające się na czacie i konferencjach.

Jego funkcje i interfejs są (co nie jest zaskoczeniem) podobne do Facebooka. Użytkownik ma do dyspozycji kanał wiadomości do publikowania najnowszych informacji o firmie i udostępniania plików. Kanał oparty na AI analizuje wcześniejszą aktywność użytkownika, aby najpierw pokazać mu odpowiednią zawartość! 🦾

Platforma oferuje czat wideo, wiadomości błyskawiczne i komentarze, które pomagają w codziennych rozmowach w pracy (lub poza nią). Inną przydatną funkcją jest transmisja wideo na żywo - omawiaj na żywo najważniejsze aktualizacje firmy i pozwól członkom zespołu dostroić się z dowolnej lokalizacji!

Biblioteka wiedzy w obszarze roboczym jest kluczowym źródłem informacji statycznych, takich jak podręczniki dla pracowników, podstawowe procesy i motywy projektowe.

Workplace jest dobrodziejstwem dla globalnych Teams dzięki możliwości automatycznego tłumaczenia. Workplace zapewnia wsparcie dla tłumaczeń na ponad 90 języków, łącząc pracowników niezależnie od ich pochodzenia.

Najlepsze funkcje Workplace

Kanał podobny do Facebooka, oparty na AI

Integruje się z dziesiątkami aplikacji

Automatyczne tłumaczenie na ponad 90 języków

Dostępna biblioteka wiedzy

Transmisja wideo na żywo

Limity miejsca pracy

Kanał wiadomości może być rozpraszający dla niektórych użytkowników

Przydałoby się więcej opcji analitycznych dla solidnego rozwiązania intranetowego

Ceny Workplace

Zaczyna się od 4 USD/miesiąc za użytkownika

Workplace oceny i recenzje

G2 : 4/5 (1,700+ recenzji)

: 4/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,200+ recenzji)

8. Happeo

Najlepszy dla integracji z obszarem roboczym Google

Via: Happeo Happeo to oprogramowanie intranetowe dla wielu zespołów hybrydowych i zdalnych. Pozwala stworzyć atrakcyjny wizualnie cyfrowy obszar roboczy z dostosowywaną stroną główną i dynamicznymi widżetami.

Platforma jest jednak czymś więcej, niż się wydaje! Masz do dyspozycji wszystkie narzędzia ułatwiające komunikację na najwyższym poziomie.

Dostarczaj wiadomości do właściwych osób, oznaczając swoich pracowników etykietami lub tworząc dedykowane kanały. Otrzymasz potwierdzenie za każdym razem, gdy ktoś przeczyta Twój post - wyślij go do tych, którzy go przegapili.

Komunikacja z Happeo nie jest jednokierunkowa. Członkowie Teams mogą reagować na ogłoszenia i wiadomości, zostawiać komentarze i dodawać emotikony i GIF-y! Skorzystaj z potężnych funkcji analitycznych narzędzia, aby zobaczyć, jak odbierana jest zawartość i śledzić, kto wnosi największy wkład.

Happeo w pełni integruje się z obszarami roboczymi Google i Microsoft 365, centralizując komunikację dla zespołów w tych ekosystemach. 📬

Najlepsze funkcje Happeo

Celowa komunikacja z pracownikami

Śledzenie postów

Szczegółowa kontrola dostępu

Integracja z obszarami roboczymi Google i Microsoft 365

Analiza zawartości

Limity Happeo

Brak opcji planowania postów

Ustawienie platformy może być trudne bez grafika

Ceny Happeo

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Happeo

G2 : 4.5/5 (130+ recenzji)

: 4.5/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (130+ recenzji)

9. Baza personelu

Najlepszy dla mobilnego doświadczenia pracowników

Via: Baza personelu Staffbase (formularz powstały po fuzji z Bananatag) to pierwsza platforma mobilna do współpracy z rówieśnikami. Używaj jej do planowania, koordynowania i publikowania komunikacji oraz tworzenia map zawartości podróże! 🛣️

Staffbase dostarcza curated intranet experiences. Możesz tworzyć społeczności oparte na odsetkach i niestandardowe, kto może uzyskać dostęp i czytać określoną zawartość! Podobnie jak Happeo, Staffbase umożliwia ponowne wysyłanie wiadomości przeoczonych przez zamierzonych odbiorców.

AI-enabled Messaging pomaga tworzyć bardziej atrakcyjną zawartość z doskonałą gramatyką i pisownią dla członków zespołu. Próbujesz pobudzić komunikację i uzyskać informacje zwrotne? Staffbase oferuje funkcje takie jak ankiety, formularze i komentarze.

Staffbase wspiera autotłumaczenie w ponad 110 językach, dzięki czemu członkowie zespołu z całego świata mogą wnieść swój wkład w społeczność i pomóc jej się rozwijać. 🌼

Najlepsze funkcje Staffbase

Pisanie z wykorzystaniem AI

Skalowalna platforma

Wsparcie dla planowania zawartości

Automatyczne tłumaczenie na ponad 110 języków

Limity bazy personelu

Wtyczka Outlook może czasami zawierać błędy

Trudne usuwanie nieużywanych szablonów lub byłych pracowników

Cennik Staffbase

Kontakt w sprawie cen

Staffbase oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (180+ recenzji)

: 4.6/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

10. Jive

Najlepszy dla interaktywnych społeczności korporacyjnych

Via: Jive Jive to mistrz zaangażowania pracowników z innowacyjnymi narzędziami do współpracy. Jedną z jego podstawowych funkcji jest PeopleGraph, technologia uczenia maszynowego, która wyłapuje umiejętności, odsetki i obowiązki członków zespołu, aby na czas dostarczać dopasowaną zawartość. ⌛

Jive dostosowuje się do Twojego stylu komunikacji, zarówno odgórnej, oddolnej, jak i peer-to-peer. Zwiększ mierniki zaangażowania swoich pracowników, pozwalając im dzielić się pomysłami, a nawet pisać blogi! 😍

Opcje takie jak udostępnianie plików, ankiety, przestrzenie współpracy, inteligentne rekomendacje i moduły ideacji zapewniają płynny przepływ koncepcji i opinii między zespołami.

Daj swoim współpracownikom poklepać się po plecach dzięki nagrodom i odznakom, niestandardowym z podziękowaniami. 📜

Platforma posiada lekkie funkcje zarządzania projektami, takie jak przydzielanie zadań, monitorowanie wyników i generowanie raportów.

Najlepsze funkcje Jive

Spersonalizowana zawartość dla członków zespołu

Wsparcie dla hierarchicznych struktur komunikacji

Zachęca do dyskusji i udostępniania pomysłów

Podstawowe zarządzanie Teams narzędzia

Limity Jive

Przetwarzanie danych mogłoby być lepsze

Aktualizacje panelu administratora mogą nie pojawiać się od razu

Ceny Jive

Kontakt w sprawie cen

Jive oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (300+ recenzji)

: 3.8/5 (300+ recenzji) Capterra: 4/5 (40+ recenzji)

Uczyń komunikację wewnętrzną mocną stroną dzięki oprogramowaniu Social Intranet

Pracownicy mogą być prawdziwymi ambasadorami marki firmy, jeśli wykorzystasz ich możliwości poprzez pielęgnowanie komunikacji. Omówione przez nas rozwiązania intranetowe pomogą ci utworzyć godne zaufania relacje w zespole i wznieść twoje powodzenie na nowe wyżyny! ✈️ Stwórz darmowy obszar roboczy ClickUp i wykorzystaj jego narzędzia do zarządzania zadaniami, aby wesprzeć swoje cyfrowe miejsce pracy!