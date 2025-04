10 najlepszych programów do monitorowania pracowników dla komputerów Mac w 2025 roku

Zarządzanie miejscem pracy polega na zarządzaniu najcenniejszymi zasobami firmy - pracownikami. Jednak w czasach, gdy zespoły zdalne i hybrydowe stają się nową normalną sytuacją, nie można już polegać na ręcznie rysowanych okólnikach i niekończących się kartach czasu pracy, aby utrzymać swoje zasoby w ryzach zaangażowanie i wydajność pracowników . ⌛

Najwyższej klasy oprogramowanie do monitorowania pracowników pomaga przezwyciężyć czkawkę związaną z zarządzaniem zespołem i stworzyć zmotywowaną siłę roboczą bez większego wysiłku. Dobrą wiadomością jest to, że rozwiązania te są dostępne na różnych platformach.

Nawet jeśli jesteś użytkownikiem Maca, znajdziesz kilka wysokiej jakości narzędzi, które pozwolą ci uzyskać wgląd w działania twojego zespołu, indywidualne wskaźniki wydajności, szacowane osie czasu i wszystko pomiędzy. 🧑‍💼

W tym artykule dokonamy przeglądu 10 programów do monitorowania pracowników na urządzenia Mac, które pomogą ci wydobyć z pracowników to, co najlepsze i zwiększyć wydajność organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do monitorowania pracowników dla komputerów Mac?

Wybierając niezawodną platformę do monitorowania pracowników, należy pamiętać o następujących cechach:

Możliwości monitorowania: Oprogramowanie do monitorowania pracowników powinno umożliwiać śledzenie aktywności, zarejestrowanego czasu, odwiedzanych stron internetowych i aplikacji oraz korzystania z myszy i klawiatury. Proces monitorowania powinien być bezproblemowy dla zespołów lokalnych, zdalnych i niestandardowych Prywatność i bezpieczeństwo: Wgraportowanie przez TheOneSpy49% byłych pracowników staje się nieuczciwymi i wykorzystuje swoje firmowe konta Windows i Mac do sprzedaży poufnych danych konkurentom. Idealne oprogramowanie powinno zapewniać takie funkcje, jak kontrola dostępu dostawców i szyfrowanie danych, aby zapobiec naruszeniom 🔐 Dostosowania niestandardowe: Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać dostosowanie parametrów monitorowania w oparciu o kulturę pracy, konkretny dział, a nawet pracowników zdalnych Integracje: Dobre narzędzie do monitorowania pracowników integruje się z innymi narzędziami w ekosystemie HR, usprawniając komunikację, współpracę oraz zarządzanie zespołem Zgodność z przepisami: Będzie to dobrodziejstwo dla zespołu prawnego, jeśli oprogramowanie do monitorowania pracowników może również śledzić zgodność firmy z obowiązującymi przepisami prawa pracy Opcje analityczne: Oprogramowanie monitorujące powinno mieć funkcje raportowania umożliwiające analizę czynników takich jak zaangażowanie pracowników, wiarygodność i wzorce wydajności 🧑‍🤝‍🧑

10 najlepszych programów do monitorowania pracowników dla komputerów Mac w 2024 roku

W oparciu o powyższe kryteria, przygotowaliśmy listę najlepszych oprogramowań do monitorowania pracowników dla komputerów Mac. Czytaj dalej, aby odkryć wszechstronne produkty na rynku odpowiednie dla każdego zespołu. 😍

1. ClickUp

Zrozumienie na pierwszy rzut oka, kto w Twoim zespole jest niedociążony lub przepracowany, dzięki czemu możesz łatwo zmienić przydział zasobów

ClickUp to platforma do zarządzania pracownikami i projektami all-in-one, idealna dla teamów każdej wielkości. Jego intuicyjny Rozwiązania wsparcia HR pomagają monitorować pracowników na wszystkich scenach międzyfunkcyjnych Teams .

Platforma jest centralnym hubem informacji o pracownikach i projektach - z ponad 15 widokami do śledzenia tego wszystkiego. Na przykład Widok obciążenia pracą do przeglądania, dystrybucji i dostosowywania obciążeń pracą dla różnych członków zespołu. Wybierz widok aktywności, jeśli chcesz nadzorować procesy i filtrować je według pracownika, teamu, działu lub typu. 🤝

Dzięki ClickUp otrzymujesz wyjątkowe funkcje śledzenia czasu, karty czasu pracy i raportowania, aby uzyskać wgląd w postępy swojego zespołu, ustawić szacowane czasy zakończenia i zidentyfikować blokady wydajności.

Łatwe wyświetlanie i śledzenie szacowanego czasu w zadaniach ClickUp w celu lepszego zarządzania zasobami

Martwisz się, że wydajność kolegi z zespołu spada? ClickUp pomaga rozwiązywać problemy związane z wydajnością bez szkody dla morale pracowników. Wykorzystaj narzędzia do śledzenia wydajności i zarządzania harmonogramem, aby przeprowadzić swoich pracowników przez trudne chwile.

Możesz także bawić się z ponad 100 zaawansowanymi automatyzacja cyklu pracy opcje pozwalające wyeliminować powtarzalne zadania i zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. 🪫

Skorzystaj z przyjaznych dla HR szablonów ClickUp, aby mapowanie procesów łatwiejsze, zwłaszcza gdy wdrażanie nowych pracowników . Opcje takie jak Podręcznik pracownika , Planowanie obciążenia oraz Schemat blokowy szablony mogą wypełnić luki komunikacyjne między teamami planistycznymi i operacyjnymi każdego dnia!

ClickUp najlepsze funkcje

Funkcje monitorowania pracowników, dystrybucji obciążenia pracą i współpracy

ponad 15 widoków aktywności, zadań i obowiązków pracowników

Funkcje raportowania i śledzenia czasu na żywo

Intuicyjny interfejs przyjazny dla komputerów Mac z funkcją "przeciągnij i upuść

Gotowe szablony dla wsparcia planowania i monitorowania

Współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Dokumentów, Tablice , czaty i Cele Najlepszy w branży środki bezpieczeństwa i zgodności dla klientów Dostępna również na urządzeniach z systemem iOS i Android

ponad 1 000 przydatnych integracji

Limity ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji w celu zmaksymalizowania funkcjonalności wymaga czasu

Sporadyczne błędy podczas zarządzania wieloma projektami w jednym obszarze roboczym

Ceny ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,200+ recenzji)

: 4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Hubstaff

Via: Hubstaff Chcesz zarządzać godzinami pracy swojego zespołu od A do Z? Hubstaff może być Twoim rozwiązaniem do monitorowania pracowników! ⏲️

U podstaw Hubstaff leży narzędzie do śledzenia czasu służące do monitorowania wydajności zdalnych i rozproszonych teamów . Ustaw godziny i limity pracy oraz śledź postępy swoich projektów w różnych strefach czasowych. Przeglądaj wygenerowane karty czasu pracy, dodawaj kontekst do raportów i modyfikuj swoje procesy w celu zwiększenia wydajności, rentowności lub satysfakcji z pracy - wszystko to jest na wyciągnięcie ręki! ☝️

Aplikacja Hubstaff na komputery Mac zawiera pełnoprawny moduł śledzenia wydajności, który wykorzystuje naciśnięcia klawiszy i działania myszy pracowników do monitorowania ich postępów. Uzyskaj dowód pracy za pomocą konfigurowalnych zrzutów ekranu, monitoruj korzystanie z mediów społecznościowych i ustaw odznaki osiągnięć, aby zmotywować członków zespołu do przebrnięcia przez dzień bez objazdów. 🛣️

Hubstaff to jednak coś więcej niż tylko śledzenie czasu i obecności. Jego automatyzacja płac, fakturowanie online i budżet funkcje zarządzania sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do optymalizacji przyziemnych operacji . Twoi pracownicy mogą publikować codzienne aktualizacje statusu, co może być bardzo pomocne w asynchronicznym Teams Scrum .

Hubstaff najlepsze funkcje

Zaawansowane funkcje śledzenia czasu i wydajności pracy

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i prywatności klientów

Odznaki aktywności zwiększające wydajność

Automatyzacja raportowania i narzędzia do zarządzania kosztami

Aktualizacje wydajności i statusu pracowników

Limity Hubstaff

Narzędzia monitorujące dla komputerów Mac mogą czasami ulegać awarii

Niektórzy użytkownicy raportowali, że karty czasu pracy są podatne na błędy

Cennik Hubstaff

Hubstaff Time Time Free : $0

: $0 Time Starter : 5,83 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,83 USD/miesiąc na użytkownika Time Pro : $8.33/miesiąc na użytkownika

: $8.33/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen Hubstaff Desk Desk Free : $0

: $0 Desk Starter : 5,83 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,83 USD/miesiąc za użytkownika Desk Pro : $8.33/miesiąc na użytkownika

: $8.33/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen Hubstaff Field Field Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Desk Field: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Hubstaff oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,400+ recenzji)

3. Clockify

Via: Clockify Clockify jest jednym z najbardziej drogich rozwiązań do śledzenia czasu na naszej liście jeśli chcesz zarządzać dużym zespołem przy ograniczonym budżecie. Jego narzędzia monitorujące pozwalają płatnym użytkownikom dodawać nieograniczoną liczbę członków, co czyni go doskonałym dla rozwijających się startupów. 💵

Clockify oferuje karty czasu pracy do sortowania i zarządzania tygodniowym obciążeniem pracą zespołu, ale dane starsze niż siedem dni są automatycznie usuwane. Korzystaj ze stopera, śledź czas, wprowadzaj i edytuj godziny oraz zaznaczaj rozliczalne godziny, aby bezproblemowo zarządzać listą płac.

Oprogramowanie monitorujące posiada funkcję Kalendarza, która pomaga organizować codzienne obowiązki i wizualnie blokować określone przedziały czasowe. Opcja Kiosk zapewnia, że pracownicy nie mogą się nawzajem logować dzięki osobistym loginom opartym na kodzie PIN.

Jeśli chodzi o raportowanie, Clockify umożliwia sortowanie śledzonego czasu według projektu, statusu rozliczeniowego, zespołu lub daty, tworzenie wykresów, sprawdzanie różnicy między szacowanym a śledzonym czasem dla projektu oraz sprawdzanie, ile przychodów wygenerował projekt.

Najlepsze funkcje Clockify

Wszechstronny pulpit nawigacyjny

Unlimited użytkowników na płatnych poziomach

Konfigurowalne narzędzia do śledzenia czasu pracy

Intuicyjne funkcje raportowania

Integracja z ponad 80 aplikacjami internetowymi

Limity Clockify

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Użytkownicy komputerów Mac nie mają jeszcze funkcji wykrywania bezczynności i automatycznego śledzenia

Ceny Clockify

Free : $0

: $0 Podstawowy : $3.99/miesiąc na użytkownika

: $3.99/miesiąc na użytkownika Standard : 5,49 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,49 USD/miesiąc na użytkownika Pro : $7.99/miesiąc na użytkownika

: $7.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4.5/5 (150 recenzji)

: 4.5/5 (150 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,500+ recenzji)

4. Toggl Track

Śledzenie czasu w Toggl Czy Twój zespół ma problemy z nadążaniem za obciążeniem pracą? Toggl Track pozwala w mgnieniu oka dotrzeć do sedna każdego problemu związanego z wydajnością i efektywnością pracowników. 🫠

Jako jedna z najlepszych opcji oprogramowania do monitorowania pracowników, Toggl Track ma intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs i prosty proces wstępnego ustawienia. Zapomnij o żmudnym zadaniu ręcznego wypełniania kart czasu pracy - wystarczy kilka kliknięć i będziesz mógł śledzić cykl pracy swojego zespołu jak profesjonalista. 🥸

Toggl Track jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu może pomóc w zarządzaniu dużymi zespołami, projektami obejmującymi wiele działów, a nawet freelancerami! Posiada doskonałe opcje filtrowania i sortowania, które pozwalają uzyskać pożądane informacje w mgnieniu oka.

Warto wzmiankować, że platforma ma antynadzorcze zasady śledzenia czasu, więc nigdy nie narusza podstawowych praw pracownika do prywatności.

Toggl Track może być również wartościowym asystentem listy płac. Śledzi godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu w każdym projekcie, zadaniu i rachunku klienta dokładnie za pomocą kilku kliknięć bez niechlujnych arkuszy kalkulacyjnych! 💸

Toggl Track najlepsze funkcje

Proste w ustawieniu i obsłudze oprogramowanie monitorujące

Najwyższej klasy opcje filtrowania i eksportowania

Niestandardowa obsługa klienta

Śledzenie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu

Limity Toggl Track

Sporadyczne problemy z synchronizacją oprogramowania do monitorowania pracowników

Brak funkcji zarządzania projektami

Ceny Toggl Track

Free : $0

: $0 Starter : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,500+ recenzji)

: 4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

5. ActivTrak

Via: ActivTrak ActivTrak to oparta na chmurze platforma do śledzenia wydajności i zaangażowania pracowników, dzięki czemu można uzyskać do niej dostęp na dowolnym urządzeniu Mac.

Wykorzystaj oprogramowanie do monitorowania pracowników, aby ocenić, jak spędzają godziny pracy - masz do dyspozycji pulpity z wskaźniki wydajności , narzędzia do raportowania, wgląd w lokalizację i inne funkcje monitorowania, aby wykryć brak zaangażowania i wypalenie z dużym wyprzedzeniem! 🏃

I nie, nie ma tu żadnego szpiegowania. 🕵️

W ramach kultury poszanowania prywatności ActivTrak nie zapewnia dostępu do wrażliwych obszarów, takich jak uderzenia w klawiaturę, e-maile czy kamery. Zamiast tego wykorzystuje analizę danych do gromadzenia wymiernych informacji na temat następujących aspektów:

Trendy wypalenia zawodowego Ludzie, procesy i blokady technologiczne Zakłócenia i przerwy w pracy Reakcje na zmodyfikowane harmonogramy pracy Wpływ zmian strategii na wydajność i wyniki Czynniki umożliwiające zaangażowanie

ActivTrak pomaga niestandardowo dostosować parametry zgodności w oparciu o politykę firmy. Jego funkcje bezpieczeństwa obejmują powiadomienia o potencjalnych naruszeniach, takich jak próby uzyskania dostępu do zablokowanych stron internetowych, nieautoryzowana aktywność USB lub udostępnianie plików, a także usuwanie użytkowników.

ActivTrak najlepsze funkcje

Oprogramowanie do monitorowania pracowników z poszanowaniem prywatności

Wszechstronne narzędzia do raportowania

Automatyzacja śledzenia czasu pracy

Konfigurowalne ustawienia zgodności

Powiadomienia o potencjalnych naruszeniach zgodności

Limity ActivTrak

Widok historii aktywności pracowników może być skomplikowany

Ograniczone możliwości niestandardowego śledzenia czasu w oprogramowaniu monitorującym

Ceny ActivTrak

Free : $0

: $0 Essentials : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Professional : $17/miesiąc na użytkownika

: $17/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ActivTrak oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (500+ recenzji)

6. Teramind

Via: Teramind Podczas gdy zdalne zespoły pomagają zaoszczędzić na materiałach biurowych i kosztach nieruchomości, rodzą one dość kosztowne zagrożenie- zagrożenia wewnętrzne . Na szczęście narzędzia takie jak Teramind pomagają wykrywać podejrzane działania pracowników jak doświadczony śledczy. 🧐

Ta solidna platforma jest dostawcą wszechstronnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i monitorowania pracowników za pomocą analizy danych behawioralnych. Identyfikuj wąskie gardła w cyklu pracy, analizuj nawyki pracowników, wykrywaj symptomy zagrożeń wewnętrznych i zarządzaj zgodnością z przepisami, a wszystko to z poziomu jednej platformy.

Teramind oferuje zrzuty ekranu działań pracownika na żywo lub po ich wystąpieniu, dzięki czemu można pociągnąć właściwą osobę do odpowiedzialności bez cienia wątpliwości.

Kolejną cenną funkcją są inteligentne reguły i alerty, które pozwalają na niestandardowe zasady firmy i otrzymywanie powiadomień o potencjalnych naruszeniach. Na podstawie zebranych danych platforma może pomóc w przewidywaniu przyszłych zagrożeń i zapobieganiu wyciekom danych wewnętrznych.

Jako oprogramowanie zwiększające wydajność, Teramind na pewno Cię nie zawiedzie. Intuicyjny pulpit nawigacyjny umożliwia przegląd wzorców pracy pracowników, obciążenia pracą, aktywności i dostępności.

Najlepsze funkcje Teramind

Zmniejszone ryzyko zagrożeń wewnętrznych

Zrzuty ekranu w czasie rzeczywistym i wcześniej nagrane

Inteligentne reguły i alerty

Raportowanie predykcyjne

Funkcje zwiększające wydajność

Limity Teramind

Ustawienie wyzwalaczy wydajności może być mylące

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest zbyt drogie

Ceny Teramind

Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika UAM : $21/miesiąc na użytkownika

: $21/miesiąc na użytkownika DLP : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teramind oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (90+ recenzji)

: 4.5/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (80+ recenzji)

7. DeskTime

Via: DeskTime Potrzebujesz wszechwidzącego oka, które wie kto, co i kiedy robi? 👀

Dzięki DeskTime możesz zobaczyć, z jakich aplikacji, stron internetowych i programów korzystają Twoi pracownicy podczas pracy i ile czasu na nie poświęcają. The proces jest zautomatyzowany -Platforma rejestruje, kiedy pracownicy rozpoczynają i kończą pracę. Informacje te są wykorzystywane do obliczania średnich wskaźników wydajności, które pomagają w określeniu godzin podlegających rozliczeniu i ocenie zleconych prac.

To rozwiązanie do monitorowania pracowników może nawet śledzić tytuły dokumentów i plików, nad którymi pracują pracownicy. Zaplanuj automatyczne zrzuty ekranu w określonych odstępach czasu, aby uzyskać aktualizacje statusu WIP.

DeskTime oferuje dość zniuansowaną opcję prywatności dla pracowników. Pracując nad czymś poza pracą w godzinach pracy, użytkownicy mogą włączyć opcję czasu prywatnego, aby uniknąć tymczasowego śledzenia.

Najlepsze funkcje DeskTime

Zaawansowane narzędzia do monitorowania i raportowania

Automatyzacja śledzenia czasu pracy

Opcja czasu prywatnego dla pracowników

Śledzenie dokumentów z konfigurowalnymi zrzutami ekranu

Osiem dostępnych integracji, w tym Trello i Jira Ograniczenia DeskTime

Wykrywanie czasu bezczynności nie zawsze jest dokładne

Brak funkcji przydzielania zadań w całym rozwiązaniu do monitorowania pracowników

Ceny DeskTime

Pro : 6,42 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,42 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $9.17/miesiąc na użytkownika

: $9.17/miesiąc na użytkownika Enterprise: $18.33/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

DeskTime oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

8. WorkScape

Via: Panogard Niezależnie od tego, czy jest to zespół zdalny, czy w biurze, nie ma ucieczki od pracy, gdy WorkScape jest na oku. 💂

Rozwiązanie do monitorowania pracowników nie stroni od ujawniania obaw związanych z wydajnością. Od śledzenia najbardziej i najmniej aktywnych pracowników po sprawdzanie, ile czasu pracownicy wykorzystują na odpoczynek, WorkScape pilnie śledzi paragony. 📝

Skonfiguruj strony internetowe i aplikacje związane i niezwiązane z pracą, a platforma da ci bezsensowny przegląd tego, co każdy pracownik robi online.

Platforma umożliwia również wykonywanie zrzutów ekranu z monitorów pracowników. Obrazy będą miały zamazane części, aby chronić prywatność użytkownika. WorkScape oferuje również monitorowanie naciśnięć klawiszy, ale opcja ta nie jest dostępna na urządzeniach Mac.

Wyróżniającą się funkcją platformy jest opcja cichej instalacji na urządzeniach biurowych - pracownicy nie będą wiedzieć, że są monitorowani. Brzmi to podstępnie, ale jeśli twoja siła robocza jest po wrażliwej stronie, funkcja ta ratuje życie. 🤫

Najlepsze funkcje WorkScape

Dogłębne niestandardowe monitorowanie

Oprogramowanie do monitorowania pracowników sortuje pracowników według wydajności

Wsparcie dla zrzutów ekranu

Monitoruje aktywny czas i aktywność użytkownika

Dostępne ciche instalacje

Limity WorkScape

Oprogramowanie do monitorowania naciśnięć klawiszy niedostępne dla komputerów Mac

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień wydajności

Ceny WorkScape

Od 1 USD za urządzenie miesięcznie

WorkScape oceny i recenzje

G2: 4/5 (20 recenzji)

4/5 (20 recenzji) Capterra: 2/5 (1 recenzja)

9. StaffCop

Via: StaffCop Postaw StaffCopa na służbie i upewnij się, że Twoi pracownicy zawsze wykonują swoją najlepszą pracę! 👮

Ta solidna platforma dzieli swoje funkcje monitorowania pracowników na sześć kategorii:

Monitorowanie aktywności użytkownika Analiza zachowań użytkowników Monitorowanie pracowników Zapobieganie utracie danych Zgodność z przepisami i audyt Zapobieganie zagrożeniom wewnętrznym

Funkcje te współpracują ze sobą, aby zapewnić najwyższe poczucie kontroli nad wydajnością i bezpieczeństwem obszaru roboczego. Śledzenie działań, identyfikacja normalnych zachowań i wykrywanie anomalii, nagrywanie ścieżek wideo i wykrywanie potencjalnych zagrożeń wewnętrznych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z najnowszymi standardami zgodności i audytu.

StaffCop umożliwia monitorowanie aktywności na pulpicie, w tym korzystania z Internetu, wysyłanych e-maili, drukowanych dokumentów, naciśnięć klawiszy, korzystania z aplikacji komputerowych i nie tylko. Mimo to platforma szanuje podstawową prywatność, uniemożliwiając szefom szpiegowanie pracowników w dni wolne.

Najlepsze funkcje StaffCop

Monitorowanie aktywności i optymalizacja wydajności

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych

Wyjątkowa analiza zachowań użytkowników

Streaming na żywo aktywności użytkowników

Limity StaffCop

Brak interfejsu opartego na chmurze dla administratorów

Brak integracji na liście

StaffCop ceny

Licencja wieczysta : Od 69 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 69 USD/miesiąc za użytkownika Licencja na 12 miesięcy : Od 49 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 49 USD/miesiąc za użytkownika Licencja trzymiesięczna: Od 25 USD/miesiąc na użytkownika

StaffCop oceny i recenzje

SourceForge: 5/5 (2 opinie)

10. RescueTime

Via: RescueTime RescueTime robi dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa - oszczędza czas, nie pozostawiając miejsca do zrobienia luzu lub marnowania zasobów na nieistotne zadania.

Narzędzie to ma na celu stworzenie pozytywnej kultury pracy. Oprócz funkcji śledzenia czasu, podwaja się jako uważny motywator.

Tak! RescueTime dokładnie analizuje harmonogramy i działania pracowników i wykorzystuje dane, aby wskazać zespołowi właściwy kierunek, a nawet zmotywować ich do dalszej pracy. 🥕

RescueTime dodatkowo analizuje przyczyny niskiej wydajności, pomagając wyeliminować czynności, które kradną czas. Funkcja Focus Session blokuje rozpraszające strony internetowe, a po zrobieniu wszystkiego dostajemy informacje o ogólnej wydajności z włączoną funkcją i bez niej. Różnica jest często szokująca! 😅

Najlepsze funkcje RescueTime

Narzędzia motywacyjne zwiększające wydajność

Przypomnienia

Bloki rozpraszających stron internetowych

Konfigurowalne ustawienie celów

Przywraca koncentrację pracowników

Limity RescueTime

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Przydałoby się więcej opcji układu

Ceny RescueTime

Kontakt w sprawie cen

RescueTime oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (50+ recenzji)

: 4.1/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (130+ recenzji)

Observe, Review, Revisit, Repeat

Monitorowanie pracowników nie polega na zarządzaniu ciasnym okrętem za pomocą bata - to ciągły proces rozwoju obszaru roboczego. ⤴️

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, czy Mac, bądź gotów dać swojemu zespołowi trochę luzu, jeśli zauważysz nieefektywność procesów i czynniki zabijające motywację.

Zaufaj naszym produktom z listy, które pomogą Ci zidentyfikować blokady wydajności i wspierać zrównoważone środowisko pracy każdego dnia! 🌼