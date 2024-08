10 najlepszych programów do planowania zasobów w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

Planowanie i zarządzanie zasobami jest czasochłonne i skomplikowane - a przynajmniej jest takie, jeśli nie korzystasz z odpowiedniego oprogramowania. 💾

Dopasowanie umiejętności członków zespołu do projektów, zrozumienie dostępności zasobów i fakturowanie za odpowiednią liczbę rozliczanych godzin wymaga czasu i wiedzy. W przeszłości kierownicy projektów musieli radzić sobie z tym ręcznie lub za pomocą dużych i skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych.

W dzisiejszych czasach mamy szczęście mieć

planowanie zasobów

oprogramowanie. Te pomocne narzędzia pozwalają nam przeglądać, zarządzać i raportować na temat

wykorzystanie zasobów

w bardziej strategiczny sposób. Zamiast próbować zapamiętać, którzy członkowie zespołu są już na wyczerpaniu, oprogramowanie może od razu o tym poinformować i zasugerować najlepszą osobę do wykonania zadania. 🙋

W tym przewodniku omówimy, czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zasobami, aby wiedzieć, czego się spodziewać. Następnie podzielimy się naszymi dziesięcioma najlepszymi rekomendacjami dotyczącymi narzędzi i platform, które warto rozważyć w 2024 roku.

Znajdźmy lepszy sposób na zarządzanie zasobami w 2024 roku i później. 🤩

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania zasobów?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do planowania zasobów zaczyna się od zrozumienia swoich celów, a następnie oceny tego, co jest dostępne. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, aby pomóc Ci odkryć, co jest dobre dla Twojej organizacji, a co nie:

Ceny: Czy model cenowy mieści się w budżecie? Czy ceny są przejrzyste, czy zamknięte za wersją demonstracyjną?

Czy model cenowy mieści się w budżecie? Czy ceny są przejrzyste, czy zamknięte za wersją demonstracyjną? Użyteczność: Czy oprogramowanie jest łatwe w użyciu? Czy dostępnych jest wiele zasobów szkoleniowych?

Czy oprogramowanie jest łatwe w użyciu? Czy dostępnych jest wiele zasobów szkoleniowych? Samoobsługa: Czy członkowie zespołu mogą zarządzać własnymi kartami czasu pracy? Czy menedżerowie mogą łatwo aktualizować, zatwierdzać i udostępniać raporty?

Czy członkowie zespołu mogą zarządzać własnymi kartami czasu pracy? Czy menedżerowie mogą łatwo aktualizować, zatwierdzać i udostępniać raporty? Funkcje: Czy posiada karty czasu pracy? Czy można zarządzać projektami? Czy posiada funkcje finansowe i raportowania, których potrzebujesz?

Czy posiada karty czasu pracy? Czy można zarządzać projektami? Czy posiada funkcje finansowe i raportowania, których potrzebujesz? Monitorowanie i raportowanie: Czy możesz zobaczyć na pierwszy rzut oka, co dzieje się w Twojej firmie?alokacja zasobówCzy istnieją różne opcje raportowania?

Czy możesz zobaczyć na pierwszy rzut oka, co dzieje się w Twojej firmie?alokacja zasobówCzy istnieją różne opcje raportowania? Elastyczność: Czy można dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb? Czy dostępne są różne widoki i funkcje, które można dostosować?

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

Potrzeby każdego zespołu w zakresie planowania zasobów będą inne, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę potrzeby i cele zespołu. Zastanów się, które elementy są niezbędne, a które funkcje są bonusami.

Pomoże to zawęzić wybór i szybciej znaleźć idealnego partnera do planowania zasobów.

10 najlepszych programów do planowania zasobów w 2024 roku

Na rynku nie brakuje oprogramowania do planowania zasobów. Istnieją ich setki, a wiele z nich twierdzi, że są najlepsze. Są to odważne stwierdzenia, ale niektóre z tych narzędzi do zarządzania zasobami naprawdę mają szansę osiągnąć ten wzniosły tytuł.

Odkryj 10 najlepszych narzędzi do planowania zasobów, które mogą pomóc Twojemu zespołowi pracować bardziej strategicznie i wydajnie.

1.

ClickUp

Zarządzaj wszystkimi zasobami potrzebnymi do doprowadzenia projektu do końca za pomocą ClickUp

Jeśli chodzi o usprawnienie zarządzania zasobami, ClickUp jest liderem. Nasza produktywność i

oprogramowanie do zarządzania projektami

daje ci podstawę do zbudowania wysoce spersonalizowanego doświadczenia opartego na twoich unikalnych potrzebach i celach.

Przechowuj i zarządzaj wszelkiego rodzaju zasobami - w tym ludźmi, wiedzą, miejscami, materiałami i dostawcami. Śledź czas za pomocą naszego wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu i korzystaj ze szczegółowych raportów. Zbuduj bazę danych wszystkich swoich dostawców i współpracowników oraz wysyłaj niestandardowe formularze, aby zbierać potrzebne dane. ⏰

ClickUp wyróżnia się w następujących obszarach

zarządzanie zasobami

-zwłaszcza zarządzanie ludźmi. Nasze oprogramowanie pozwala zbudować centrum, w którym można zobaczyć, kto jest dostępny, monitorować postęp zadań i zapobiegać wąskim gardłom poprzez inteligentne przydzielanie zasobów. Uzyskaj widok z lotu ptaka dzięki naszemu

Widok kalendarza

a następnie zagłębić się w szczegóły.

Zrozumienie na pierwszy rzut oka, kto w Twoim zespole jest niedopracowany lub przepracowany, dzięki czemu możesz łatwo zmienić przydział zasobów

Użyj widoku obciążenia pracą, aby natychmiast zobaczyć dostępność członków zespołu, dzięki czemu możesz przypisać ich do

projekty i zadania

bardziej efektywnie. Zidentyfikuj, kto ma wolny czas, kto jest na granicy możliwości, a kto już ją przekroczył - abyś mógł sprawdzić i zadbać o członków swojego zespołu.

Nasz widok zespołu jest całkowicie unikalny dla ClickUp i zapewnia nowy, bardziej wizualny sposób na

nadzorować zarządzanie zasobami

z łatwymi przypisaniami i zmianami - dzięki naszemu systemowi przeciągania i upuszczania.

ClickUp oferuje tak wiele elastyczności, dlatego też jest najczęściej wybieranym oprogramowaniem do planowania zasobów. Zawsze można budować od zera, ale jeśli chcesz skrócić drogę do dominacji w organizacji, to nasz

Szablon planowania zasobów

jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia.

Nasz

szablony

zapewniają gotowy sposób przeglądania i przydzielania zasobów - wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć swoje dane. ClickUp świetnie nadaje się do planowania zasobów i nie tylko.

Dzięki wbudowanym zadaniom, dokumentom, celom, tablicom, pulpitom nawigacyjnym i czatowi, ClickUp może stać się prawdziwym źródłem organizacji i produktywności w mgnieniu oka. 🤩

Najlepsze funkcje ClickUp:

Zarządzanie zasobami, śledzenie czasu pracy, formularze cyfrowe i planowanie zasobów w jednym miejscu

Wiele widoków, w tym Wykresy Gantta dzięki czemu można zobaczyć zasoby i postęp projektu na pierwszy rzut oka

Filtrowanie zasobów i zadań według przypisanych osób, priorytetów, tagów i innych elementów w celu bardziej efektywnego zarządzania zasobami

Wbudowane śledzenie czasu i zarządzanie budżetem

Łatwa realokacja zadań metodą "przeciągnij i upuść" oraz planowanie projektów w celu zwiększenia wydajności zasobów

Konfigurowalne niestandardowe formularze do zbierania danych dostawców

Wysoce wizualne i konfigurowalne podejście do planowania zasobów projektu i zarządzania zadaniami

Przyjazny dla użytkownika interfejs i doświadczenie

Konfigurowalne powiadomienia na poziomie użytkownika

Wbudowana współpraca zespołowa w ramach projektów, zadań i Dokumentów

Łatwy dostęp do innych obszarów ClickUp, dzięki czemu można usprawnić przepływ pracy i uzyskać dostęp do danych w jednym miejscu

Ograniczenia ClickUp:

ClickUp to kompleksowe narzędzie, które może wymagać czasu na naukę, aby w pełni z niego korzystać

ClickUp zawiera wiele danych, więc czas ładowania może czasami ulec zmianie. Optymalizacja szybkości i wydajności jest priorytetem na stronie mapa drogowa produktu

Cennik ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Hub Planner

przez

Hub Planner

Hub Planner jest oprogramowaniem do planowania zasobów i

narzędzie planowania

zaprojektowane dla firm każdej wielkości - od dużych korporacji po mniejsze operacje. Usprawnione oprogramowanie pomaga organizować zasoby, zarządzać kartami czasu pracy, obsługiwać żądania WOM, nadzorować projekty i nie tylko. 🙌

Hub Planner najlepsze cechy:

Bloki oznaczone kolorami, które pomagają szybko wizualizować projekty i dostępne zasoby

Łatwy w użyciu, usprawniony interfejs użytkownika

Solidne raportowanie, które pozwala rozliczać i analizować czas

Ograniczenia Hub Planner:

Szeroki zestaw funkcji, które mogą być mylące dla nowych lub przypadkowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają, że powtarzalny proces wypełniania kart czasu pracy w wielu projektach jest frustrujący

Hub Planner ceny:

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Plug & Play: 7 USD za zasób/miesiąc

7 USD za zasób/miesiąc Premium: $18 za zasób/miesiąc

$18 za zasób/miesiąc Lider biznesowy: Kontakt w sprawie wyceny

Hub Planner oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (10+ recenzji)

4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 opinii)

3. Saviom

przez

Saviom

Saviom to narzędzie do planowania zasobów na poziomie przedsiębiorstwa, które pomaga firmom zoptymalizować siłę roboczą, dzięki czemu mogą one zaoszczędzić na kosztach i wydajności. Platforma nie tylko umożliwia planowanie zasobów, ale także zapewnia dostęp do prognozowania,

narzędzia do planowania wydajności

i modelowanie oparte na scenariuszach. 📊

Najlepsze funkcje Saviom:

Łatwa konfiguracja dopasowana do potrzeb biznesowych

Wbudowane alerty pomagają zidentyfikować potencjalne problemy

Wykorzystanie automatyzacji do przeprowadzania analizy "co jeśli" i testowania różnych scenariuszy

Ograniczenia Saviom:

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs i doświadczenie są mniej nowoczesne niż w przypadku innych alternatyw

Oprogramowanie nie posiada funkcji zarządzania projektami, które oferują inni konkurenci

Ceny Saviom:

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Saviom:

G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

4. Pływak

przez

Pływak

Float jest nowoczesnym

narzędzie do zarządzania zasobami

zaprojektowane, aby pomóc Ci zarządzać ludźmi i projektami w jednym miejscu. Planuj projekty z harmonogramem zadań, budżetami, kamieniami milowymi projektu i prognozowaniem wydajności. Następnie zarządzaj godzinami pracy, umiejętnościami i wnioskami o czas wolny członków zespołu. ⚒️

Najlepsze funkcje Float:

Przejrzysty i usprawniony interfejs użytkownika

Wysoce przejrzysty widok dostępnych i przypisanych zasobów

Zarządzanie zadaniami, zespołami i projektami w jednym miejscu

Ograniczenia Float:

Funkcje śledzenia finansowego i budżetowania są ograniczone w porównaniu z innymi narzędziami do planowania zasobów

Dla niektórych użytkowników krzywa uczenia się może być nieco stroma

Ceny Float:

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Starter: $7.50 za osobę/miesiąc

$7.50 za osobę/miesiąc Pro: $12.50 za osobę/miesiąc

$12.50 za osobę/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Float:

G2: 4.2/5 (1,000+ recenzji)

4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

5. Runn

przez

Runn

Runn to narzędzie do zarządzania zasobami, które pozwala uzyskać lepszy wgląd w to, co się dzieje, dzięki czemu można zaplanować odpowiednich ludzi do odpowiednich projektów. Twórz harmonogramy wysokiego poziomu, planuj i śledź projekty oraz korzystaj z prognozowania, aby pomóc w planowaniu z wyprzedzeniem w celu lepszej optymalizacji. 📅

Funkcje planowania zasobów ułatwiają uzyskanie prostego widoku zasobów projektu. Jest to idealne rozwiązanie do alokacji zasobów w czasie i zarządzania pracownikami.

Runn najlepsze funkcje:

Łatwy w użyciu bez stromej krzywej uczenia się

Wysoki poziom widoczności wykorzystania zasobów i budżetu projektu w czasie rzeczywistym

Integracja z narzędziami innych firm w celu maksymalnego wykorzystania danych

Ograniczenia Runn:

Brak funkcji uwzględniającej zależności między projektami

Użytkownicy chcieliby, aby dostępnych było więcej opcji kolorystycznych

Nie jest to najlepszy pomysł na zarządzanie budżetami projektów

Runn pricing:

Dostępny darmowy plan

Pro: $10 za osobę/miesiąc

$10 za osobę/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Runn:

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.8/5 (25 recenzji)

6. Paralaksa

przez

Paralaksa

Parallax to narzędzie do planowania i zarządzania zasobami przeznaczone dla zespołów, które chcą zmaksymalizować przychody. Narzędzie koncentruje się na prognozowaniu, planowaniu wydajności i zarządzaniu zasobami - pomagając zespołom pracować strategicznie, aby wizualizować wydajność i planować zasoby w optymalny sposób. 🙌

Najlepsze cechy Parallax:

Wysoko oceniane doświadczenie użytkownika

Automatyzacja pomaga zidentyfikować możliwości bardziej produktywnego planowania zasobów

Wgląd w ryzyko projektowe i alerty dotyczące krytycznych kwestii projektowych

Ograniczenia Parallax:

Integracja z innymi narzędziami jest obecnie ograniczona

Użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się oprogramowania

Ceny Parallax:

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Parallax:

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

4.5/5 (2 recenzje) Capterra: 4.3/5 (50 recenzji)

7. Kantata

przez

Kantata

Kantata's (wcześniej

Mavenlink

) oprogramowanie do planowania zasobów jest częścią ich kompleksowej platformy opartej na chmurze i ma na celu pomóc zespołom uzyskać jasny obraz ich projektów oraz ogólnej alokacji i dostępności zasobów.

Jego narzędzia do planowania zasobów pomagają efektywnie zarządzać wieloma obciążeniami, aby zrozumieć pojemność zasobów na pierwszy rzut oka. Oprogramowanie ułatwia równoważenie wykorzystania zasobów, uzyskiwanie rekomendacji i dopasowywanie zestawów umiejętności członków zespołu do odpowiednich projektów. 🧰

Najlepsze funkcje Kantata:

Pojedynczy pulpit nawigacyjny, aby zobaczyć wszystkie przesłane, oczekujące i zatwierdzone karty czasu pracy

Jedno miejsce do zarządzania zasobami, czasem i projektami

Podgląd rentowności i postępów projektu w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Kantata:

Niektóre recenzje zawierają niezadowolenie z rozwoju funkcji zarządzania projektami

Użytkownicy zgłaszają również, że niektóre opcje filtrowania są ograniczone

Ceny Kantata:

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Kantata:

G2: 4.1/5 (1300+ recenzji)

4.1/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

8. LiquidPlanner

przez

LiquidPlanner

LiquidPlanner

liquidPlanner twierdzi, że jest jedyną platformą do zarządzania zasobami, która dostosowuje się do zmian, pomagając zespołom planować niepewność najlepiej, jak potrafią. Uruchom symulacje, aby stworzyć realistyczne prognozy, zobacz przepustowość swojego zespołu na pierwszy rzut oka i określ, które projekty należy traktować priorytetowo, aby uzyskać najlepsze wyniki. ✅

Najlepsze cechy LiquidPlanner:

Łatwe udostępnianie danych innym działom i współpracownikom

Intuicyjne i solidne funkcje zarządzania projektami

Szybka i łatwa wizualizacja harmonogramy projektów i zależności

Ograniczenia LiquidPlanner:

Oprogramowanie może wydawać się skomplikowane i wymaga czasu na naukę

Niektórzy użytkownicy życzą sobie bardziej szczegółowych funkcji raportowania finansowego

Ceny LiquidPlanner:

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Essentials: $15 za użytkownika/miesiąc

$15 za użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $25 za użytkownika/miesiąc

$25 za użytkownika/miesiąc Ultimate: $35 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje LiquidPlanner:

G2: 4.2/5 (250+ recenzji)

4.2/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 600 recenzji)

9. Teamdeck

przez

Teamdeck

Oprogramowanie do zarządzania projektami i zasobami Teamdeck daje zespołom wgląd na wysokim poziomie w każdy zespół i każdy projekt. Oprogramowanie łączy planowanie zasobów, śledzenie czasu, zarządzanie urlopami, planowanie projektów i dostępność w jednym miejscu - dzięki czemu zespoły mogą pracować w bardziej wydajny i strategiczny sposób. 📊

Najlepsze funkcje Teamdeck:

Wyświetlanie dostępności, a następnie planowanie członków zespołu do projektów na intuicyjny kalendarz zasobów

Elastyczny kalendarz zespołu, który jest łatwy do zrozumienia dla członków zespołu

Łatwa integracja z innymi narzędziami dzięki wbudowanym integracjom i API

Ograniczenia Teamdeck:

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w tworzeniu rodzajów raportów, których potrzebują

Cennik Teamdeck:

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Basic Resource: $1 miesięcznie

$1 miesięcznie Członek zespołu: $3.99 miesięcznie

Oceny i recenzje Teamdeck:

G2: 4.4/5 (5+ recenzji)

4.4/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

10. Smartsheet

przez

Smartsheet

Smartsheet

to platforma do zarządzania zasobami zaprojektowana w celu zapewnienia spójności zespołom na dużą skalę. Oprogramowanie ułatwia przeglądanie i śledzenie zasobów i harmonogramów, zarządzanie projektami w różnych widokach, współpracę jako zespół i wykorzystanie planowania do optymalizacji produkcji projektów, treści i innych elementów

produktów

na dużą skalę. ⚒️

Najlepsze funkcje Smartsheet:

Wbudowane wyszukiwanie ułatwia znalezienie tego, czego szukasz

Członkowie zespołu mogą dodawać notatki do zadań i projektów

Aktualizacje w czasie rzeczywistym umożliwiają lepsze planowanie między kierownikami projektów i zespołami terenowymi

Ograniczenia Smartsheet:

Niektórzy użytkownicy donoszą, że krzywa uczenia się jest stroma

Oprogramowanie opiera się na modelu arkusza kalkulacyjnego, który może nie być atrakcyjny dla wszystkich użytkowników

Ceny Smartsheet:

Dostępny darmowy plan

Pro: $6 za użytkownika/miesiąc

$6 za użytkownika/miesiąc Biznes: $24 za użytkownika/miesiąc

$24 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Smartsheet:

G2: 4.4/5 (12,000+ recenzji)

4.4/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 900 recenzji)

Zarządzaj swoimi zasobami bardziej efektywnie

Kierownicy projektów nie mogą zrobić wszystkiego. Pozwól, aby odpowiednie oprogramowanie do planowania zasobów odciążyło Cię, abyś mógł skupić się na zadaniach, które wymagają Twojej specjalistycznej uwagi.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejść dalej i odkryć lepszy sposób zarządzania zasobami już teraz,

wypróbuj ClickUp za darmo

. Nasza platforma typu "wszystko w jednym" ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować spersonalizowane centrum zarządzania zasobami, bez ponoszenia kosztów oprogramowania na zamówienie. Zacznij od naszych szablonów, dostosuj je do swojego sposobu pracy i zacznij budować cyfrowy obszar roboczy, który pomoże Ci pracować mądrzej, a nie ciężej. 💡