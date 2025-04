10 programów do śledzenia czasu dla małych firm w 2025 r

Śledzenie czasu pracy to coś więcej niż tylko sprawdzanie czasu spędzonego w pracy lub tego, kiedy zespół rozpoczyna i kończy pracę. Może pomóc małym firmom lepiej zarządzać zasobami wewnętrznymi, utrzymywać koszty operacyjne na niskim poziomie i dokładniej przewidywać czas i wydatki związane z projektami.

Bądźmy jednak szczerzy.

Śledzenie czasu może być również ogromnym kłopotem, zwłaszcza jeśli utkniesz tylko z podstawowymi funkcjami śledzenia czasu. Większość małych firm nie ma czasu na zarządzanie śledzeniem czasu każdego pracownika, a menedżerowie mogliby zająć się ważniejszymi zadaniami niż majstrowanie przy podrzędnych time trackerach.

To właśnie w tym miejscu oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych firm jest bardzo pomocne. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy właściciele małych firm mogą z łatwością śledzić czas swoich pracowników i alokować zasoby za pomocą kilku kliknięć.

Ale które oprogramowanie do automatycznego śledzenia czasu pracy wybrać? Oto 10 najlepszych propozycji, w tym wskazówki i funkcje, których będziesz potrzebować od najlepszego oprogramowania do automatycznego śledzenia czasu pracy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz śledzić czas pracowników, zarządzać projektami, śledzić wydatki, czy tworzyć niestandardowe przypadki użycia, te narzędzia są najlepszymi opcjami.

Czego należy szukać w darmowym oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy dla małych firm?

Kiedy zaczynasz szukać najlepszego oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla swojego małego biznesu, najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych firm powinno odpowiednio odpowiadać na następujące pytania:

Jak łatwe w użyciu jest oprogramowanie do śledzenia czasu pracy? Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małego biznesu musi być intuicyjne dla osób zarządzających śledzeniem czasu pracy, a także dla interesariuszy analizujących dane podczas audytów śledzenia czasu pracy.

Czy oprogramowanie do śledzenia czasu pracy posiada narzędzia potrzebne do śledzenia czasu pracy w małym biznesie? Rozważ funkcje, których będziesz potrzebować, takie jak śledzenie czasu według projektów, pracowników lub zadań. Możesz również potrzebować oprogramowania do śledzenia czasu, które oferuje aplikacje mobilne do wprowadzania czasu na różnych urządzeniach mobilnych.

Czy integruje się z innymi narzędziami? Może być nawet potrzebna integracja z oprogramowaniem do płac, narzędziami do fakturowania do zrobienia rachunku dla klienta, Kalendarzem Google i innymi narzędziami zarządzanie zadaniami narzędziami. Zastanów się również, czy możesz potrzebować nieograniczonego śledzenia czasu lub dostępu dla nieograniczonej liczby użytkowników. Pomyśl o funkcjach, których potrzebujesz, zanim zaczniesz szukać najlepszego oprogramowania do śledzenia czasu pracy.

Rozszerzenie ClickUp do Chrome łączy pięć najbardziej niepowiązanych funkcji zarządzania projektami w jedną niesamowitą aplikację. Twórz zadania, śledź czas, przechowuj zrzuty ekranu, zakładki stron internetowych, zapisuj notatki i załączaj e-maile - wszystko to z poziomu rozszerzenia ClickUp dla Chrome

Jakie raportowanie oferują aplikacje do śledzenia czasu Dane z aplikacji do śledzenia czasu są świetne, ale są przydatne tylko wtedy, gdy wiesz, co ci mówią. Prawidłowe raportowanie, szczegółowe raporty i łatwe szablony projektów do zarządzania czasem i zadaniami mogą pomóc w pełni wykorzystać rozwiązania do śledzenia czasu bez zwiększania czasu poświęconego na interpretację wyników.

Czy dostępne jest duże wsparcie dla oprogramowania do śledzenia czasu pracy, zarówno w planie Free, jak i w planach płatnych Twoje oprogramowanie do śledzenia czasu pracy powinno być intuicyjne, ale to nie znaczy, że nie będziesz mieć pytań. Poszukaj oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla małych firm z solidną dokumentacją i wieloma opcjami obsługi klienta, aby uzyskać jak najdokładniejsze śledzenie czasu. **Ile będzie kosztować oprogramowanie do śledzenia czasu pracy? Niektóre opcje oprogramowania do śledzenia czasu pracy są sprzedawane za jednorazową opłatą, podczas gdy inne pobierają miesięczne opłaty. Upewnij się, że wiesz, ile zapłacisz przez cały okres użytkowania oprogramowania do śledzenia czasu pracy, aby upewnić się, że otrzymujesz to, co najlepsze najlepszą wartość dla budżetu projektu .

Twoje oprogramowanie do śledzenia czasu pracy powinno być intuicyjne, ale to nie znaczy, że nie będziesz mieć pytań. Poszukaj oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla małych firm z solidną dokumentacją i wieloma opcjami obsługi klienta, aby uzyskać jak najdokładniejsze śledzenie czasu. **Ile będzie kosztować oprogramowanie do śledzenia czasu pracy? Niektóre opcje oprogramowania do śledzenia czasu pracy są sprzedawane za jednorazową opłatą, podczas gdy inne pobierają miesięczne opłaty. Upewnij się, że wiesz, ile zapłacisz przez cały okres użytkowania oprogramowania do śledzenia czasu pracy, aby upewnić się, że otrzymujesz to, co najlepsze najlepszą wartość dla budżetu projektu .

10 najlepszych programów do śledzenia czasu dla małych Businessów w 2024 roku

Chcesz efektywniej zarządzać swoimi zasobami wewnętrznymi i zmaksymalizować sposób, w jaki pracownicy godzinowi spędzają czas? Oto nasze propozycje 10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy dla małych firm w 2024 roku, które optymalizują wydajność pracowników poprzez lepsze śledzenie ich czasu pracy.

1. ClickUp

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Oprogramowanie ClickUp zapewniające wydajność typu "wszystko w jednym" oferuje potężny zarządzanie projektami śledzenie czasu funkcja. Możesz śledzić swój czas z dowolnego urządzenia, a platforma zapewnia nawet przydatną wtyczkę dla użytkowników Chrome. Użytkownicy mogą dodawać notatki do śledzenia czasu, przydzielać czas podlegający rozliczeniu lub dodawać etykiety w celu śledzenia długości projektu. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp pozwala zoptymalizować harmonogramy i zmaksymalizować dzień pracy zespołu dzięki bardziej intuicyjnemu śledzeniu czasu.

Użytkownicy pokochają prostotę obsługi time trackerów. Właściciele małych firm pokochają solidne opcje raportowania i widok obciążenia pracą, który daje im ogólny wgląd w alokację zasobów wewnętrznych w ciągu tygodnia. W zestawie szablony kart czasu pracy ułatwiają rozpoczęcie pracy z platformą.

Jeśli potrzebujesz łatwego w użyciu, wszechstronnego oprogramowania do śledzenia czasu dla małych firm, które integruje się z resztą stosu technologicznego, to jest to.

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy z dowolnego urządzenia, w tym telefonów komórkowych i tabletów, dzięki przydatnej instalacji aplikacji mobilnej

Widok obciążenia pracą pozwala zobaczyć obciążenie zespołu w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym

Etykietuj, sortuj i dodawaj notatki do wpisów dotyczących czasu za pomocą zaledwie kilku kliknięć w narzędziu do śledzenia czasu

Korzystaj z doskonałych opcji raportowania, aby uzyskać wgląd w to, jak pracownicy spędzają czas i jak zoptymalizować go w przyszłości

Odkryj opcje zautomatyzowanego cyklu pracy, takie jak możliwość automatycznego śledzenia godzin podlegających rozliczeniu

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych, ale będzie ich coraz więcej 😉

Złożoność zakończonego systemu narzędzie wydajności może być krzywą uczenia się dla tych, którzy chcą prostego time trackera

Plany cenowe ClickUp

Free Forever na zawsze

Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. DeskTime

Via DeskTime DeskTime to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, które skupia się na wydajności . Oprócz śledzenia czasu, oprogramowanie śledzi postęp prac poprzez strony internetowe i tytuły dokumentów. Dane te informują, nad czym i kiedy pracuje zespół, dzięki czemu można monitorować postęp każdego zadania.

Posiada również doskonałe funkcje zarządzania projektami, które zapewniają ogólny widok tego, co się dzieje, ułatwiając przypisywanie rozliczanych godzin i kontrolowanie wydatków.

Dla małych Businessów borykających się z wydajnością, może to być świetne rozwiązanie do śledzenia czasu pracy, które pomoże rozruszać zespół.

Najlepsze funkcje DeskTime

Tworzenie automatycznych przypomnień o przerwach i planowanie czasu prywatnego, aby członkowie zespołu uniknęli wypalenia

Łatwe informowanie o działaniach pracowników zdalnych i hybrydowych

Śledzenie czasu wraz z dowodami pracy, aby wiedzieć, nad czym wszyscy pracują i jaki postęp robią

Limity DeskTime

Chociaż istnieją świetne opcje raportowania, niektóre niestandardowe raporty i wykresy mogą być nieco mylące

Plany cenowe DeskTime

Free Plan: Dostępny dla jednego użytkownika

Pro: $7/miesiąc na użytkownika

Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $20/miesiąc na użytkownika

DeskTime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

3. TrackingTime

Via TrackingTime Jeśli chcesz wyeliminować papierkową robotę związaną ze śledzeniem czasu pracy, sprawdź TrackingTime. Ta wszechstronna opcja oprogramowania do śledzenia czasu jest idealna dla małych Business z prostym interfejsem użytkownika. Platforma pozwala na śledzenie czasu pracy zespołu niezależnie od harmonogramu, lokalizacji czy stylu pracy. Umożliwia również śledzenie obecności i łatwe tworzenie ewidencji czasu pracy raportowanie do udostępniania klientom .

To oprogramowanie do śledzenia czasu pracy doskonale nadaje się do automatyzacji ręcznego śledzenia czasu pracy, w tym śledzenia problemów ze zgodnością i przesyłania danych na inne platformy. Możesz generować raporty (a nawet tworzyć niestandardowe raporty), zarządzać godzinami pracy i być na bieżąco z zarządzaniem zadaniami.

TrackingTime najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy z domu, w terenie lub w biurze dzięki elastycznej aplikacji mobilnej do śledzenia czasu pracy

Łatwe tworzenie powtarzających się wydarzeń do śledzenia czasu w celu wyeliminowania powtarzających się czynności wprowadzanie danych w cyklach pracy związanych z zarządzaniem projektami

Szybkie generowanie dokładnego raportowania czasu pracy podczas synchronizacji z innymi aplikacjami mobilnymi w stosie technologicznym, dzięki czemu wiesz, ile godzin pracuje każdy pracownik

Zyskaj wgląd w wydajność swojego zespołu i lepiej zrozum, jak przydzielać wewnętrzne zasoby

Limity TrackingTime

Aplikacja komputerowa może być kłopotliwa, jeśli trzeba śledzić czas w wielu projektach w celu śledzenia wydatków na wielu kontach rozliczeniowych

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że integracja danych śledzenia czasu z innymi narzędziami aplikacji mobilnej jest trudna

Plany cenowe TrackingTime

Free Plan: Dostępny dla maksymalnie trzech użytkowników

Pro: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: 10 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

TrackingTime oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 75 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 35 recenzji)

4. RescueTime

Via RescueTime RescueTime to świetne oprogramowanie do śledzenia czasu pracowników, które może pomóc właścicielom małych firm w zapewnieniu odpowiedzialności bez względu na to, gdzie pracownicy spędzają czas pracy.

RescueTime wykorzystuje codzienny coaching, aby pomóc członkom zespołu pozostać przy swoich zadaniach i rozwijać się w zdrowy sposób cele zawodowe . The asystent monitorowania wydajności pracowników znajduje się na pasku zadań komputera Mac lub PC. Asystent ustawi dla ciebie cel skupienia i powiadomi cię, gdy nadejdzie czas na ponowne skupienie lub pochwali cię, gdy osiągniesz cel wydajności.

Zamiast więc po prostu śledzić czas, monitoruje również skupienie. Pomaga blokować czynniki rozpraszające i pomaga zespołom realizować zadania, zapewniając lepsze zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje RescueTime

Synchronizuje się z harmonogramem, aby dokładnie określić, ile czasu możesz przeznaczyć na pracę każdego dnia

Dostawca podsumowań na koniec dnia o obciążenia pracą dla członków i właścicieli Business, ułatwiając audyty śledzenia czasu

Wykracza poza podstawową funkcję śledzenia czasu, zapewniając sesje skupienia, aby zablokować rozpraszanie uwagi i dać członkom zespołu czas na dogłębne zagłębienie się w zadania

Limity RescueTime

Trudno jest kontrolować czynniki rozpraszające uwagę, takie jak media społecznościowe, ponieważ mogą one być niezbędne w przypadku niektórych projektów w małym biznesie

Konieczne może być poświęcenie czasu na kategoryzowanie czynników rozpraszających, aby zoptymalizować raportowanie

Nie ma planu Free

Plany cenowe RescueTime

Wersja klasyczna: 12 USD/miesiąc lub 78 USD/rok

Wersja zaktualizowana: Kontakt w sprawie cen

RescueTime oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (85+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

5. Time Doctor

Via Time Doctor Time Doctor oferuje aplikacje do automatycznego śledzenia czasu pracy, które działają w tle systemu Twojego zespołu. Umożliwia monitorowanie wydajności pracowników za pomocą zrzutów ekranu pulpitu. Każdy okresowy zrzut ekranu pozwala śledzić marnowanie czasu i rozpraszanie uwagi, dzięki czemu można rozwiązać wszelkie problemy i zwiększyć wydajność.

Oprogramowanie do śledzenia czasu oferuje zaawansowane funkcje raportowania, w tym śledzenie czasu projektu, klienta i zadania. Zapewnia również opcje śledzenia czasu pracowników zdalnych, hybrydowych i offshore, dzięki czemu time tracker działa bez względu na to, gdzie znajduje się twój zespół.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Time tracker, który identyfikuje najlepszych pracowników w zespole, jednocześnie eliminując rozpraszające czas czynniki rozpraszające w godzinach pracy

Umożliwia zespołowi pracę z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości w zakresie wydajności i rozliczanych godzin

Zawiera ponad 60 integracji, które łączą aplikacje do śledzenia czasu z codziennymi aplikacjami mobilnymi w celu łatwiejszego śledzenia czasu i raportowania

Wysyła powiadomienia do każdego członka zespołu, który nie pracuje, aby przywrócić go na właściwe tory

Limity Time Doctor

Ekranowy interfejs aplikacji komputerowej do śledzenia czasu pracy może rozpraszać uwagę członków zespołu.

Monitorowanie przerw może nie zapewniać dokładnych informacji zwrotnych na temat sposobu spędzania czasu przez pracowników nieetatowych i godzinowych

Nie ma planu Free

Płatne plany Time Doctor

Podstawowy: 5,90 USD/miesiąc na użytkownika

Standardowy: $8.40/miesiąc na użytkownika

Premium: $16.70/miesiąc na użytkownika

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

6. Karty czasu pracy.com

Via Timesheets.com Timesheets.com to bogate w funkcje oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych Business. Oferuje łatwą integrację z popularnym oprogramowaniem płacowym i księgowym oraz umożliwia tworzenie niestandardowych kalendarzy pracy w celu śledzenia pracy zespołów.

Aplikacja do śledzenia czasu pracy to kompleksowa usługa do prowadzenia kart czasu pracy projektów i pracowników, rozliczeń i śledzenia listy płac, z doskonałymi opcjami obsługi klienta. Oferuje solidne plany Free i płatne.

Karty czasu pracy.com najlepsze funkcje

Łatwe do śledzenia ścieżki danych, ułatwiające przeglądanie rozliczanych godzin i czasu pracy nad projektem

Świetne wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak blokowanie protokołów internetowych

Integracja z listą płac oprogramowanie do automatyzacji większość powiązanych cykli pracy i śledzenia czasu pracy

Karty czasu pracy.com limity

Interfejs aplikacji do śledzenia czasu jest funkcjonalny, ale sprawia wrażenie przestarzałego

Początkowe ustawienie aplikacji do śledzenia czasu może być nieco żmudne

Karty czasu pracy.com plany cenowe

Free Plan: Dostępny dla indywidualnych freelancerów

Standardowy: 5,50 USD na użytkownika

Nonprofit: 4,40 USD na użytkownika

Opcje płatności obejmują rozliczenia miesięczne lub roczne

Karty czasu pracy.com oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (785+ opinii)

7. QuickBooks Time

Via QuickBooks Time Dawniej znane jako TSheets, jest to oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych firm, które już używają QuickBooks do swoich księgowość . QuickBooks Time umożliwia szybkie śledzenie czasu i korzystanie z narzędzi do monitorowania wydajności dzięki płatnym planom.

Może nawet pomóc zaoszczędzić pieniądze na liście płac lub podczas wystawiania rachunków klientom.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Funkcje monitorowania pracowników pozwalają na sprawdzanie płatnego czasu wolnego (PTO), rozliczalne godziny i śledzenie projektów

Niestandardowe raportowanie pozwala na uzyskanie potrzebnych danych i usunięcie szumu w celu uzyskania lepszych raportów wizualnych

Bezproblemowa integracja z innymi aplikacjami QuickBooks dla lepszego śledzenia czasu pracy

Limity QuickBooks Time

Niektórzy użytkownicy napotkali błędy podczas próby integracji oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla małych firm z ich oprogramowaniem płacowym i księgowym

Nie ma planu Free

Plany cenowe QuickBooks Time

Time Premium: 10 USD/miesiąc

Time Elite: 20 USD/miesiąc

Payroll Premium: 37,50 USD/miesiąc

Payroll Premium i Simple Start: 52,50 USD/miesiąc

Quickbooks Time oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 6 400 opinii)

8. Buddy Punch

Via Buddy Punch Buddy Punch ogranicza bałagan, wykorzystując aplikację zegara dziurkacza online do śledzenia czasu w ramach płatnych planów. Interfejs śledzenia czasu oparty na metodzie "przeciągnij i upuść" jest prosty w użyciu, a narzędzie do śledzenia czasu w aplikacji umożliwia tworzenie szybkich, szczegółowych raportów dotyczących obecności, WOM i nadgodzin.

Aplikacja do śledzenia czasu pracy zapewnia małym firmom duży nadzór nad tym, kiedy i gdzie pracuje członek zespołu, bez zbędnego nadmiaru oprogramowania.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Automatyzacja obliczania WOM i nadgodzin

Niestandardowe raportowanie dla małych firm w celu uzyskania łatwej do odczytania analizy danych z kart czasu pracy

Łatwe monitorowanie pracowników zdalnych w celu zarządzania problemami z wydajnością i optymalizacji ich przepływu pracy

Limity Buddy Punch

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas próby wylogowania się z narzędzia do śledzenia czasu pracy. Inni zgłaszali błędy, gdy Buddy Punch próbował wykonać zrzut ekranu

Plany cenowe Buddy Punch

Standard: 2,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Pro: 3,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się w celu uzyskania wyceny

Buddy Punch oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (190+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (845+ opinii)

9. Terminowy

Via Timely Timely ciężko pracuje, aby ułatwić śledzenie czasu, ponieważ jest to proste narzędzie do śledzenia czasu. Technologia automatycznego planowania tworzy zadania bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika. Analiza śledzenia czasu działa za kulisami, aby określić, które zadania trwają najdłużej i które zasoby są dostępne. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia małym firmom aktualizację informacji i utrzymanie porządku.

Jest to doskonała opcja oprogramowania do śledzenia czasu, aby zapewnić płynne działanie firmy. Jest to proste oprogramowanie do śledzenia czasu, które pozwala nadal uzyskać wszystkie niezbędne funkcje i funkcje śledzenia czasu.

Najlepsze funkcje Timely

Łatwa integracja ze wszystkimi innymi narzędziami do zarządzania projektami dla lepszego zarządzania projektami i płacami

Automatycznie tworzy harmonogramy i karty czasu pracy

Pozwala niestandardowym klientom rezerwować spotkania w dogodnych dla nich godzinach

Ograniczenia czasowe

Obsługa klienta jest ograniczona głównie do e-maila

Nie ma planu Free

Plany cenowe Timely

Build: Zaczyna się od 20 USD/miesiąc

Elevate: Od 30 USD/miesiąc

Innovate: Od 35 USD/miesiąc

Terminowe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 650 recenzji)

10. Śledzenie Toggl

Via Toggl Track Możesz łatwo dostosować Toggl Track dla swojego zespołu, aby śledzić czas w ramach określonego cyklu pracy i zobaczyć, jakie zadania generują największe przychody dla małych Business. Aplikacja integruje się z popularnymi platformami, takimi jak GitLab i Evernote, i dostarcza szczegółową analizę danych czasowych w postaci łatwych do odczytania raportów.

Jest to świetna aplikacja do śledzenia czasu, która pomoże Twojemu zespołowi zidentyfikować obszary, w których dobrze się rozwijają i gdzie ich wydajność może się poprawić.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Automatyczna populacja zarejestrowanego czasu dzięki integracji z Kalendarzem Google

Ręczne śledzenie czasu, aby ułatwić małym firmom aktualizację czasu z dowolnego miejsca

Łatwe eksportowanie danych śledzenia czasu do oprogramowania płacowego i księgowego oraz automatyzacja procesu płacowego w małych firmach

Ograniczenia Toggl Track

Edycja błędów śledzenia czasu i statusu projektu po wprowadzeniu danych może być trudna

Plany cenowe Toggl Track

Free Plan: Dostępny dla maksymalnie pięciu użytkowników

Starter: $9/miesiąc na użytkownika

Premium: $18/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Dostępne niestandardowe ceny

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,530+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,180+ recenzji)

Pozostań na Śledzeniu

Posiadanie odpowiedniego oprogramowania do śledzenia czasu i aplikacji do śledzenia czasu może sprawić, że twój zespół będzie działał jak dobrze naoliwiona maszyna do zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się ogromnymi ilościami kontrahentów i nieograniczoną liczbą użytkowników, którzy otrzymują wynagrodzenie za śledzony czas, czy też małym wewnętrznym zespołem, śledzenie czasu nie musi zajmować całego twojego czasu.

Dzięki ClickUp, śledzenie czasu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki czemu Twój Teams pozostaje zsynchronizowany. Rozpocznij