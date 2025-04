10 najlepszych alternatyw Spinbot w 2025 roku (recenzje i ceny)

Czy polegasz na Spinbocie do zrobienia zawartości? Nie dziwimy ci się - w końcu wszyscy kochają darmowe rzeczy. Nie zaszkodzi jednak sprawdzić kilka alternatyw dla Spinbota.

Jeśli chcesz spróbować czegoś innego, dzisiejsza technologia dała nam mnóstwo innowacyjnych opcji. Większość z nich wykorzystuje moc sztucznej inteligencji. W wyniku tego, tworzenie zawartości za pomocą AI szybko stało się popularne wśród dzisiejszych Businessów. 🙌

Przejdźmy więc przez krajobraz możliwości, w którym słowa nabierają rozpędu, a zdania ożywają. Mamy nadzieję, że spodoba ci się nasz starannie dobrany wybór najlepszych alternatyw Spinbot, jakie ma do zaoferowania dzisiejsza technologia.

Każda z nich jest gwiazdą samą w sobie, a my wyróżniliśmy funkcje, informacje o cenach i recenzje, aby to udowodnić.

Czego powinieneś szukać w alternatywie dla Spinbota?

Przy setkach alternatyw dla Spinbota, wybór najlepszej z nich może być czasochłonny. Ale, jak zawsze, jesteśmy tutaj, aby ułatwić ci życie. 🙂

Oto kilka kluczowych funkcji, które pomogły nam zawęzić listę do 10 najlepszych alternatyw dla Spinbota w 2024 roku:

Dokładność: Poszukaj czegoś z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i funkcjami sprawdzania gramatyki, aby zapewnić dokładność i jakość.

Poszukaj czegoś z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i funkcjami sprawdzania gramatyki, aby zapewnić dokładność i jakość. Oparte na AI: Wybierz coś opartego na AI. Narzędzia AI do tworzenia zawartości to crème de la crème i nie ma powodu, aby unikać tej potężnej technologii w przypadku nowej lub istniejącej zawartości do przepisywania artykułów lub blogów

Wybierz coś opartego na AI. Narzędzia AI do tworzenia zawartości to crème de la crème i nie ma powodu, aby unikać tej potężnej technologii w przypadku nowej lub istniejącej zawartości do przepisywania artykułów lub blogów Kompatybilność: Znajdź alternatywę, która integruje się z istniejącymi narzędziami i platformami, aby usprawnić przepływ pracy.

Znajdź alternatywę, która integruje się z istniejącymi narzędziami i platformami, aby usprawnić przepływ pracy. Dostosowanie: Wybierz alternatywę dla Spinbota z opcjami niestandardowymi, aby kontrolować wyniki i stworzyć odpowiedni ton dla swojej marki. 🛠️

Wybierz alternatywę dla Spinbota z opcjami niestandardowymi, aby kontrolować wyniki i stworzyć odpowiedni ton dla swojej marki. Jakość wyjściowa: Chcesz czegoś, co może generować wysokiej jakości, spójną zawartość, która czyta się naturalnie i zachowuje znaczenie.

Chcesz czegoś, co może generować wysokiej jakości, spójną zawartość, która czyta się naturalnie i zachowuje znaczenie. Reputacja: Pamiętaj, aby sprawdzić reputację i recenzje nowych narzędzi do pracy, aby upewnić się, że wiesz, w co się pakujesz.

Pamiętaj, aby sprawdzić reputację i recenzje nowych narzędzi do pracy, aby upewnić się, że wiesz, w co się pakujesz. Wsparcie: Będziesz potrzebował alternatywy z niezawodną obsługą klienta i regularnymi aktualizacjami, aby wszystko działało płynnie.

Będziesz potrzebował alternatywy z niezawodną obsługą klienta i regularnymi aktualizacjami, aby wszystko działało płynnie. Przyjazność dla użytkownika: Przyjazny dla użytkownika interfejs, intuicyjne elementy sterujące i szczegółowe samouczki są niezbędne, aby utrzymać wydajność na pełnych obrotach.

Przyjazny dla użytkownika interfejs, intuicyjne elementy sterujące i szczegółowe samouczki są niezbędne, aby utrzymać wydajność na pełnych obrotach. Oszczędność: Chociaż darmowa wersja narzędzia sztucznej inteligencji jest zawsze bonusem, nie bój się spojrzeć na niektóre z niedrogich alternatyw Spinbot z tej listy

10 najlepszych alternatyw Spinbot do wykorzystania w 2024 roku

Przygotuj się na wejście do olśniewającego świata generatorów zawartości AI i spinnerów do pisania artykułów. Tak więc, bez zbędnych ceregieli, z dumą przedstawiamy tę gwiazdorską listę najlepszych alternatyw dla Spinbota w 2024 roku.

1. ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Nic dziwnego, że ClickUp znalazł się na szczycie naszej listy. Z kilkoma nagrodami na koncie, z dumą możemy powiedzieć, że nie jest tak (tylko) dlatego, że jesteśmy stronniczy. Na przykład, ClickUp został uznany za numer 1 w rankingu Oprogramowanie do zarządzania projektami w 2024 r. na G2 !

Aha, i czy wspominaliśmy już, że właśnie zadebiutowało jedyne w swoim rodzaju AI?

ClickUp to najlepsza alternatywa dla Spinbota, ponieważ to nie tylko narzędzie do przepisywania artykułów ! Zamiast tego Asystent pisania ClickUp AI wykorzystuje setki ręcznie stworzonych i popartych badaniami podpowiedzi AI do generowania unikalnych artykułów, e-maili, podsumowań, planów działania i innych.

Zamiast tworzyć artykuły i liczyć na unikalną zawartość, ClickUp narzędzie do pisania generuje nową zawartość od podstaw przy użyciu technologii opartej na AI. To jak posiadanie kieszonkowego pisarza treści gotowego do pomocy w tworzeniu oryginalnej zawartości w kilka sekund! 🤩

Algorytmy ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć wysokiej jakości zawartość, która przejdzie test za pomocą programów do sprawdzania plagiatu, takich jak Copyscape, aby zapobiec problemom z SEO. W końcu, wyszukiwarki preferują unikalność i mogą odpowiednio ukarać zawartość spun, nawet przy najlepszych tytułach artykułów i SEO po twojej stronie.

Oprócz generowania zawartości, ClickUp zapewnia dostęp do wielu innych cennych funkcji, które sprawią, że kierownicy projektów i liderzy zespołów będą wniebowzięci! Od kalendarze marketingowe do zarządzania cyklem pracy, ClickUp potrafi to wszystko. A nasze rozszerzone integracje pomogą Ci zebrać całą Twoją pracę w jednym, łatwym w użyciu pulpicie, dzięki czemu nic Ci nie umknie.

Warto wypróbować ClickUp, jeśli chcesz czegoś więcej niż przeformułowanie, przeredagowanie i tekst czytelny dla człowieka. A jeśli ci się nie spodoba, honorujemy naszą 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Krótko mówiąc, nie masz nic do stracenia!

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp AI Toolbar ułatwia ulepszanie pisania za pomocą jednego kliknięcia 🌻

To pierwsza aplikacja oparta na roli Narzędzie AI w pełni zoptymalizowane pod kątem zarządzania projektami

Integruje się z ponad 1000 narzędzi, w tym WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom i Zendesk

ClickUp AI może rozpoznawać różne języki i generować zawartość w tym samym języku - ponadto angielska platforma ClickUp jest aktywnie tłumaczona na wiele języków, a wersja hiszpańska jest już dostępna

Doskonała funkcja z ponad 100 Narzędzia do pisania AI Umożliwia zespołowi wybór między wersją dla komputerów Mac, wersją dla systemu Windows, aplikacją i rozszerzeniem Chrome

Dostępne plany premium zaczynają się już od 5 USD/miesiąc

Plan Free Forever zawiera większość funkcji ClickUp

Uzyskaj dostęp do setek innych funkcji, w tym Dokumentów, szablony mediów społecznościowych , szablony planów projektów , Tablica, Czat, natywne śledzenie czasu, wsparcie 24/7 i ponad 15 niestandardowych widoków do zarządzania projektami 👀

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się (łatwo rozwiązaną za pomocą free demo i szkolenia)

ClickUp AI nie jest zawarty w darmowej wersji (ale limitowany darmowy dostęp próbny już wkrótce)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie.

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Hypotenuse AI

przez Hypotenuse AI Hypotenuse AI to generator zawartości zaprojektowany w celu usprawnienia cyklu pracy. Jego celem są media społecznościowe, opisy produktów, strony docelowe e-commerce i projekty copywriterskie, ale jest również przydatny dla blogerów i każdego, kto potrzebuje dostępu do czytelnej zawartości.

Oprócz pisania artykułów, Hypotenuse AI może przekształcić słowa kluczowe w oszałamiające obrazy, aby wzbogacić zawartość i utrzymać zaangażowanie odbiorców. Pełni również funkcję podsumowania, które pozwala wklejać fragmenty tekstu (z limitem słów) do narzędzia przędzenia i otrzymywać z powrotem krótkie, zwięzłe fragmenty.

The

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Specjalizuje się w zastosowaniach e-commerce - masowo tworzy zawartość, aby uzupełnić swój sklep

Tworzy zarysy artykułów na podstawie pojedynczych zdań, by ułatwić pracę autorom zawartości

Korzystaj z prostego API lub importuj dane Shopify, aby wysyłać informacje o produktach i pobierać ich opisy 📚

Dostępna siedmiodniowa wersja próbna

Ograniczenia Hypotenuse AI

Plany cenowe Premium mogą być zbyt drogie dla niektórych użytkowników

Niektóre recenzje donoszą o nieczytelnej zawartości, która wymaga zakończonego przepisywania przy użyciu innych metod narzędzia do copywritingu Wycena Hypotenuse AI

Starter: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Rozwój: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4.4/5 (<5 recenzji)

4.4/5 (<5 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

3. Spin Rewriter

przez Spin Rewriter Spin Rewriter to wysokonakładowe narzędzie do przędzenia artykułów z parafrazującym tekst AI, które pełni funkcję wbudowanego tezaurusa. Ta internetowa aplikacja do przędzenia artykułów ma solidne narzędzie do parafrazowania, które pozwala przekształcić jeden wklejony artykuł w setki przędzonych artykułów.

To narzędzie do przędzenia artykułów wykorzystuje przełomową technologię semantycznego przędzenia emulowanego języka naturalnego (ENL), aby zrozumieć zawartość danych wejściowych. Wyodrębnia znaczenie z każdego wklejonego słowa i wykorzystuje synonimy do tworzenia zawartości czytelnej dla człowieka za jednym kliknięciem przycisku. ✨

Spin Rewriter najlepsze funkcje

Szybkie generowanie do 1000 wariantów jednego wklejonego artykułu

Dodawanie obrazów bez praw autorskich do każdego artykułu za pomocą kliknięcia przycisku

Wsparcie dla pięciu najpopularniejszych formatów Spin Rewriter i dostawca narzędzia do sprawdzania gramatyki

Szczegółowe samouczki wideo

Integracja z dużymi nazwami Narzędzia AI SEO Technologia oparta na chmurze działa na wszystkich urządzeniach i platformach



Limity Spin Rewriter:

Brak darmowej wersji do tworzenia artykułów, ale dostępna jest pięciodniowa bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe recenzje klientów w tym momencie

Spin Rewriter ceny

Miesięcznie: $47/miesiąc na użytkownika

$47/miesiąc na użytkownika Roczny: $197/rok na użytkownika

$197/rok na użytkownika Dożywotni: $497 jednorazowa płatność

Spin Rewriter oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. WordAi

przez WordAi WordAi to oparty na sztucznej inteligencji spinner artykułów przeznaczony do przepisywania zdań i akapitów w nową zawartość. AI tego programu rozróżnia słowa i sposób ich interakcji z innymi, aby upewnić się, że każdy użyty synonim ma sens w danym zdaniu.

WordAi pomaga tworzyć artykuły porównywalne z tym, co może stworzyć ludzki autor zawartości, całkowicie przepisując każde zdanie. Może również przepisać zawartość AI wygenerowaną przez programy takie jak ChatGPT dla bardziej ludzkiego tonu.

WordAi najlepsze funkcje

Zoptymalizowany dla zespołów sprzedażowych i firm e-commerce

Wykorzystuje zaawansowaną analizę predykcyjną do tworzenia wysokiej jakości artykułów generowanych przez AI

Funkcja sprawdzania gramatyki umożliwia skanowanie istniejącej zawartości pod kątem tonu i błędów przed jej opublikowaniem

Opcje AI umożliwiają dzielenie zdań, poprawę jakości i opisywanie pomysłów w inny sposób w zależności od potrzeb

Trzydniowa wersja próbna dla spinnera artykułów

Limity WordAi

Brak wersji Free, ale dostępna jest trzydniowa bezpłatna wersja próbna

Niektóre recenzje zgłaszają problemy z plagiatem w narzędziu do parafrazowania i kary za zduplikowaną zawartość w wyszukiwarce

Cennik WordAi

Miesięcznie: $57/miesiąc za użytkownika

$57/miesiąc za użytkownika Roczny: $27/miesiąc na użytkownika

$27/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

WordAi oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 15 recenzji)

3.9/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.1/5 (10+ recenzji)

5. Writesonic

przez WritesonicWritesonic to platforma AI do pisania zawartości i generowania obrazów. Pełni funkcję narzędzi, które upraszczają procesy planowania, pisania, edytowania i publikowania zoptymalizowanych pod kątem SEO postów na blogu, reklam, aktualizacji w mediach społecznościowych, opisów produktów e-commerce i e-maili marketingowych.

To narzędzie do tworzenia artykułów ma na celu zainspirowanie utalentowanego pisarza wewnątrz każdego, oferując pomocną dłoń do tworzenia i przepisywania wysokiej jakości zawartości za pomocą kliknięcia przycisku. Ponadto działa ono jako rozszerzenie ChatGPT i jest szkolone na obszernych zbiorach danych GPT.

Najlepsze funkcje Writesonic

Generowanie rekomendacji pomysłów i zawartości dzięki Writesonic AI Writing Assistant

Znajdź wiarygodne cytaty, aby Twoje artykuły były bardziej pomocne dla czytelników i zajmowały wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania

Oprogramowanie AI Writing Assistant działa na każdym urządzeniu, z którego korzystasz Ty i członkowie Twojego zespołu

Funkcja edytora stylu i narzędzia do parafrazowania pomaga sprawić, że zawartość brzmi bardziej naturalnie i jest odpowiednia dla Twojej marki

Użycie AI do generowania profesjonalnych biografii i podpisów w mediach społecznościowych

Limity Writesonic

Brak Free Planu, ale dostępna jest darmowa wersja próbna na 10 000 słów

Niektóre recenzje donoszą o wydawaniu dodatkowych pieniędzy na kredyty z powodu miesięcznych limitów liczby słów

Ceny Writesonic

Pro: Zaczyna się od $12.76/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $12.76/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,500+ recenzji)

6. QuillBot

przez QuillBot QuillBot to platforma AI, która zapewnia zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu automatyzacji mechanicznych aspektów pisania. Jego podstawową funkcją jest pisanie artykułów, ale może również służyć jako "współtwórca" do rozszerzania danych wejściowych generowanych przez użytkowników.

To internetowe narzędzie do parafrazowania posiada szereg funkcji, które pomagają w generowaniu zawartości blogów, e-maili marketingowych i nie tylko. Jako bonus, jest to jedno z niewielu narzędzi na tej liście (oprócz ClickUp) z darmowym planem! 🙌

Najlepsze funkcje QuillBot

Narzędzia do pisania pozwalają parafrazować, przekształcać, streszczać, tłumaczyć, sprawdzać pod kątem plagiatu i rozwijać oryginalne teksty

Narzędzia gramatyczne obejmują sprawdzanie gramatyki, korektę, sprawdzanie pisowni, sprawdzanie interpunkcji i sprawdzanie esejów

Narzędzia do cytowania mogą generować cytaty APA i MLA, aby zwiększyć wiarygodność zawartości

Free Plan dostępny dla narzędzia do parafrazowania

Ograniczenia QuillBot

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z ograniczonym dostępem do funkcji w planie Free

Wymaga przełączania okien i czasami powoduje problemy techniczne

Ceny QuillBot

**Free

Premium: $19.95/miesiąc za użytkownika

$19.95/miesiąc za użytkownika Teams: Dostępny niestandardowy cennik

QuillBot oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Wypróbuj te **Alternatywy dla QuillBot !

7. Copy.ai

przez Copy.aiCopy.ai to oparty na AI generator akapitów i zawartości zaprojektowany, aby pomóc Teams, blogerom i menedżerom mediów społecznościowych w szybszym generowaniu kopii. Ma również na celu ustanowienie przywództwa myślowego i budowanie zaufania wśród niestandardowych klientów, poprawiając efektywność Twojego biznesu.

Dzięki planowi Pro możesz niestandardowo dostosować to narzędzie do pisania AI, aby generować czytelną dla człowieka zawartość dostosowaną do twoich potrzeb. Jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Spinbota, ponieważ pomaga niezależnie od tego, czy tworzysz opisy produktów, czy podsumowujesz swoją działalność strategii zarządzania marką dla akcjonariuszy.

Copy.ai najlepsze funkcje

Generowanie podpisów na Instagramie, e-maili marketingowych i akapitów za pomocą kliknięcia przycisku

Tworzenie zawartości w 29 różnych językach

Dostęp do ponad 90 narzędzi do pisania, w tym generatora listów rezygnacyjnych, generatora tytułów SEO, przędzarki akapitów, narzędzia do ponownego pisania artykułów i narzędzia do parafrazowania

Inspiruj się unikalną zawartością dzięki pomysłom i konspektom generowanym przez AI

Znajdź cytaty, aby uczynić swoją zawartość bardziej wiarygodną zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek

Dostępny plan Free

Limity Copy.ai

Plan Pro ogranicza cię do pięciu użytkowników - będziesz musiał uaktualnić do planu cenowego Enterprise dla dodatkowych użytkowników

Free Plan nie ma dostępu do najnowszych funkcji edytora artykułów ani różnych języków

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niedokładną i niepoprawną gramatycznie zawartość

Ceny Copy.ai

**Free

Pro: $36/miesiąc

$36/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

8. Chimp Rewriter

przez Chimp Rewriter Chimp Rewriter to oparte na AI oprogramowanie do przepisywania artykułów, które wykorzystuje NLP do szybkiego tworzenia zawartości. Oprogramowanie umożliwia również wyszukiwanie artykułów do przepisania za pomocą algorytmów AI, dzięki czemu można pobrać istniejące obrazy i wideo do zawartości.

Oprogramowanie AI jest jedną z najlepszych alternatyw Spinbota, zaprogramowaną do rozpoznawania języka, składni i prozy w celu odtworzenia artykułów. Wszystko to do zrobienia z nienaruszonym oryginalnym znaczeniem przy użyciu nowych słów i struktury językowej. A wszystko to do zrobienia za naciśnięciem jednego przycisku, tworząc artykuły w kilka sekund.

Chimp Rewriter najlepsze funkcje

Integracja z ChatGPT API dla płynnego doświadczenia AI

Integracja z dużymi nazwami aplikacjami do tworzenia zawartości Obraca artykuły i integruje istniejące obrazy i wideo, zapewniając zakończoną zawartość

Współpracuje z narzędziami SEO, takimi jak WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon i SEO Content Machine, aby pomóc zawartości uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach

Limity Chimp Rewriter

Limit dostępnych recenzji i niestandardowych opinii klientów

Brak Free Planu, ale dostępna jest 14-dniowa darmowa wersja próbna

Chimp Rewriter ceny

Miesięcznie: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Roczny: $99/rok za użytkownika

Chimp Rewriter oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artykuł Forge

przez Artykuł Forge Article Forge to program do pisania AI zaprojektowany do generowania wysokiej jakości zawartości w mniej niż minutę. Narzędzie jest szkolone na tych samych modelach głębokiego uczenia się, z których korzysta Google.

Ta platforma AI może również tworzyć artykuły i optymalizować zawartość pod kątem SEO, aby pomóc Ci uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach i wygenerować większy ruch w Twojej witrynie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz e-maili marketingowych, zawartości bloga czy stron docelowych, wszystko to jest generowane w oparciu o wytyczne SEO.

Najlepsze funkcje Article Forge

Generuje zawartość na podstawie słów kluczowych

Zoptymalizowany dla firm e-commerce i teamów sprzedażowych

Każdy artykuł jest generowany od podstaw przez AI, aby zmniejszyć liczbę duplikatów i plagiatów zawartości

SEO AutoPilot tworzy blogi Web 2.0 z wartościowymi linkami zwrotnymi

Parafrazowanie istniejącej zawartości SEO dzięki integracji z WordAi

Pięciodniowa bezpłatna wersja próbna

Ograniczenia Article Forge

Wymagany wzrost ceny w przypadku wyższych miesięcznych limitów liczby słów

Długość wyjściowa jest ograniczona do 1500 słów, co uniemożliwia niektórym użytkownikom generowanie potrzebnych wpisów na blogu i artykułów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z gramatyką, plagiatem i błędami technicznymi

Cennik Article Forge

Standard: $13/miesiąc na użytkownika za 25,000 słów

$13/miesiąc na użytkownika za 25,000 słów Business: Kontakt w sprawie cen

Article Forge oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

4.1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4/5 (<10 recenzji)

10. GrowthBar

przez GrowthBar GrowthBar to zorientowane na SEO narzędzie do pisania, które wykorzystuje generatywne AI i NLP do pisania zoptymalizowanych postów na blogu na prawie każdy temat. Ponadto oprogramowanie oferuje zalecenia SEO dotyczące liczby słów, wewnętrznych indeksów połączonych i ukrytych słów kluczowych indeksowania semantycznego, aby pomóc zawartości pozostać widocznością w wyszukiwarkach.

AI można wykorzystać do generowania e-maili sprzedażowych, biuletynów, informacji prasowych, opisów produktów, postów na blogach i aktualizacji społecznościowych. A jeśli pracujesz z zespołem, możesz zaprosić kilku członków do dołączenia do GrowthBar w celu wspólnego wysiłku!

Najlepsze funkcje GrowthBar

Narzędzia do współpracy pozwalają zaprosić zespół do łatwego tworzenia zawartości generowanej pod kątem SEO

GrowthBar AI Draft Builder pozwala przejść od konspektu do wpisu na blogu w mniej niż dwie minuty

Wyciągnij z 7 miliardów sugestii słów kluczowych, aby zainspirować lepszą, bardziej kreatywną zawartość

Używaj wielu Funkcje AI do generowania opisów produktów , informacji prasowych i e-maili marketingowych

Niestandardowy generator AI do pisania głosem marki

Pięciodniowa bezpłatna wersja próbna

Limity GrowthBar

Ceny premium mogą być zbyt wysokie dla małych Business i dużych Teams

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z gramatyką i strukturą zdań

Ścisłe limity użytkowników mogą być zbyt restrykcyjne dla średnich i dużych Teams

Ceny GrowthBar

**Standard:$79/miesiąc (limit dwóch użytkowników)

Pro: 139 USD/miesiąc (limit pięciu użytkowników)

139 USD/miesiąc (limit pięciu użytkowników) Agencja: 249 USD/miesiąc (limit 10 użytkowników)

249 USD/miesiąc (limit 10 użytkowników) Teams: Kontakt w sprawie demo i cennika

GrowthBar oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (<10 recenzji)

Gotowy, by zrewolucjonizować swoje pisanie?

Na co czekasz? Te alternatywy Spinbota oparte na AI mogą przenieść twoją zawartość na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy szukasz zawartości generowanej przez AI od podstaw, czy szybszego sposobu na tworzenie istniejących artykułów, narzędzia te zrewolucjonizują twoją pracę i pozwolą ci poświęcić więcej czasu na rzeczy, które mają znaczenie. (Happy hour, anyone?)

Zalecamy rozpoczęcie od ClickUp, do zrobienia znacznie więcej niż tylko wygenerowanie zawartości. Zoptymalizujesz swój cykl pracy, zaplanujesz projekty i dotrzymasz terminów w mgnieniu oka! 🙂

Zaufaj nam, nie żyjesz, dopóki nie scentralizujesz swojej pracy we wszystkich aplikacjach w jednym intuicyjnym, wspólnym obszarze roboczym. Pobierz aplikację ClickUp już dziś .