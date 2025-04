10 najlepszych programów do monitorowania pracowników w 2025 roku

Minęły już czasy kart czasu pracy sporządzanych naprędce późnym piątkowym popołudniem. Dzisiejsze potężne oprogramowanie do monitorowania pracowników wykracza poza śledzenie czasu pracy, oferując funkcje takie jak szczegółowe raporty wydajności, które zapewniają menedżerom dane w czasie rzeczywistym i praktyczne spostrzeżenia.

Od monitorowania działań i śledzenie projektów wspieranie współpracy zespołowej rozwiązania te mają na celu zwiększenie wydajności Twojego zespołu.

Omówimy najważniejsze kwestie, w tym niestandardowe rozwiązania, możliwości raportowania , łatwość obsługi i przystępna cena, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich unikalnych potrzeb.

Dołącz do nas, gdy odblokujemy nowy poziom zaangażowania pracowników wydajność i powodzenie. Przygotuj się na podniesienie poziomu swoich pracowników i uwolnienie ich pełnego potencjału. Zaczynajmy.

Czym jest oprogramowanie do monitorowania pracowników?

Oprogramowanie do monitorowania pracowników to rodzaj oprogramowania, które umożliwia pracodawcom śledzenie i monitorowanie aktywności pracowników podczas pracy. Oprogramowanie to może być wykorzystywane do monitorowania wydajności pracowników, zapewnienia zgodności z polityką firmy i zapobiegania utracie lub kradzieży danych.

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do monitorowania pracowników?

Oceniając oprogramowanie do monitorowania pracowników, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów i funkcji, aby wybrać rozwiązanie najlepsze dla swojej organizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostępność bezpłatnej wersji próbnej, konta w pakiecie czy konta na użytkownika, czy też funkcje, które najlepiej sprawdzają się w przypadku pracowników zdalnych, narzędzia do monitorowania pracowników muszą być dostosowane do Ciebie.

Ponadto, oto kilka innych istotnych aspektów, na które należy zwrócić uwagę:

Kompleksowe możliwości monitorowania : Twoje Oprogramowanie HR powinno oferować zakres funkcji monitorowania, takich jak śledzenie aktywności, korzystanie ze stron internetowych, myszy i klawiatury, korzystanie z urządzeń mobilnych i aplikacji, monitorowanie poczty e-mail, zarządzanie zadaniami lub rejestrowanie naciśnięć klawiszy. Funkcje te umożliwiają gromadzenie dokładnych danych na temat zachowań pracowników i identyfikację obszarów wymagających poprawy dla pracowników wewnętrznych lub zdalnych.

Możesz wybrać najlepsze oprogramowanie do monitorowania pracowników, wybierając system monitorowania pracowników lub oprogramowanie, które jest zgodne z celami, zasadami i wartościami Twojej organizacji.

10 najlepszych programów do monitorowania pracowników

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, poznajmy najlepsze oprogramowanie do monitorowania pracowników na rynku, aby zobaczyć, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojej firmy.

1. ClickUp

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności oferująca więcej niż tylko narzędzia do monitorowania pracowników. Dzięki konfigurowalnym widokom i funkcjom, takim jak zarządzanie zadaniami, współpraca nad dokumentami, czat, cele i tablice, ClickUp oferuje pulpity projektów które umożliwiają teamom planowanie, organizowanie i efektywną współpracę.

To rozwiązanie do monitorowania pracowników zapewnia widok Tablicy, który przypomina prostotę Trello, oferując jednocześnie zaawansowane opcje niestandardowe. Funkcja "przeciągnij i upuść" ClickUp zapewnia, że projekty są realizowane w tempie pracy zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Widok obciążenia pracą pokazuje, ile pracy mają na głowie poszczególni pracownicy. Mając lepsze pojęcie o dystrybucji pracy, możesz użyć Szablony do planowania obciążeń aby lepiej rozłożyć obciążenie.

Widok aktywności agreguje całą aktywność, a następnie pozwala sortować według pracownika, aktywności, działu i nie tylko

Śledzenie czasu w projektach szablony z funkcjami automatycznego uruchamiania/zatrzymywania, które działają na wszystkich Twoich urządzeniach

Karty czasu pracy i narzędzia do raportowania, które rywalizują z najlepszymi oprogramowanie do śledzenia czasu pracy na rynku pod względem możliwości analizowania wydajności i blokad projektów

Automatyczne obliczanie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu

Limity ClickUp

Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp może zająć trochę czasu, aby dokładnie się go nauczyć

Nie wszystkie widoki szablonów są dostępne na smartfonie (jeszcze!)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/użytkownika

: $5/użytkownika Business : $12/użytkownika

: $12/użytkownika Business Plus : $19/użytkownika

: $19/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,770+ recenzji)

4.7/5 (6,770+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opinii)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR to oprogramowanie HR, które obejmuje funkcje monitorowania pracowników. Oferuje funkcje takie jak śledzenie czasu wolnego pracowników, zarządzanie frekwencją i monitorowanie wydajności.

BambooHR usprawnia procesy HR, umożliwiając efektywne zarządzanie danymi pracowników, onboarding pracowników , administracja świadczeniami pracowniczymi i nie tylko. Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna konstrukcja ułatwiają nawigację i dostęp do odpowiednich informacji.

BambooHR najlepsze funkcje

Rozbudowane funkcje raportowania pozwalają śledzić utrzymanie pracowników, ich zadowolenie, liczbę zatrudnionych i nie tylko

Szybki wgląd w dostępność pracowników dzięki kalendarzom czasu wolnego

Śledzenie wydajności pracowników dzięki regularnym ocenom, spójnym modułom informacji zwrotnych, narzędziom szkoleniowym i funkcjom ustawiania celów

Limity BambooHR

Interfejs użytkownika zaczyna wyglądać na swój wiek

Ograniczone możliwości niestandardowe

Funkcja recenzji pracowników nie ma zbyt wiele przestrzeni na wpisy

BambooHR jest zorientowany na USA, co czyni go mniej użytecznym dla międzynarodowych Teams HR

Ceny BambooHR

Skontaktuj się z BambooHR w sprawie cen

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 1 210 opinii)

4,4/5 (ponad 1 210 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 920 opinii)

3. Veriato

Via Veriato Veriato to potężne oprogramowanie do monitorowania pracowników, które zapewnia kompleksową widoczność działań pracowników. Oferuje rejestrowanie aktywności, śledzenie naciśnięć klawiszy, monitorowanie korzystania ze stron internetowych i aplikacji oraz alerty w czasie rzeczywistym. Veriato pomaga organizacjom identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, zwiększać wydajność, zarządzać wydajnością pracowników i zapewniać zgodność z polityką i przepisami firmy.

Najlepsze funkcje Veriato

Alerty oparte na zachowaniu ułatwiają menedżerom reagowanie na powiadomienia z lepszym kontekstem

Zrzuty ekranu pracowników to prosty sposób na śledzenie aktywności w pracy

Monitorowanie URL zapewnia, że pracownicy nie odwiedzają nieautoryzowanych witryn

Rejestrowanie naciśnięć klawiszy rejestruje każdy szczegół aktywności pracownika

Eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, HTML i XML w celu głębszej analizy

Limity Veriato

Brak możliwości uczenia maszynowego prowadzi do wielu fałszywych wyników, nawet po oznaczeniu działań jako bezpieczne lub ryzykowne

Aktualizacje przeglądarek mają tendencję do przerywania funkcji nagrywania do czasu następnej aktualizacji aplikacji

Oprogramowanie antywirusowe często blokuje aktualizacje aplikacji, które następnie wymagają ręcznej uwagi od teamów IT Ceny Veriato

Vision: $179/użytkownika

$179/użytkownika Cerebral: Skontaktuj się z Veriato w sprawie cen

Oceny i recenzje Veriato

G2: 4.3/5 (5+ recenzji)

(5+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (120+ recenzji)

4. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak to oparte na chmurze oprogramowanie do monitorowania pracowników, które śledzi i analizuje aktywność i zachowanie pracowników na komputerze. Oprogramowanie do monitorowania komputerów pracowników zapewnia wgląd w wykorzystanie aplikacji, wizyty na stronach internetowych i czas spędzony na różnych zadaniach. Raporty i analizy wydajności ActivTrak pomagają śledzić wydajność, identyfikować nieefektywności, ustawić cele produktywności i poprawić ogólną wydajność.

Najlepsze funkcje ActivTrak

Konfigurowalne raportowanie pozwala na szybką analizę zachowań pracowników

Kompleksowy, intuicyjny pulpit główny ułatwia śledzenie najważniejszych wskaźników na pierwszy rzut oka

Niestandardowa obsługa klienta jest dostępna za pośrednictwem czatu

Oprogramowanie zapewnia wskazówki coachingowe dla pracowników na podstawie ich zachowań

Podgląd całego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Puls zespołu

Limity ActivTrak

Szeroki zestaw funkcji ActivTrak wiąże się ze stromą krzywą uczenia się

Oprogramowanie nie posiada solidnej aplikacji mobilnej

Niestandardowi klienci powinni przygotować się na skomplikowany proces instalacji

Ceny ActivTrak

**Free

Essentials: $10/użytkownika

$10/użytkownika Profesjonalny: 17 USD/użytkownika

17 USD/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z ActivTrak w sprawie cen

Oceny i recenzje ActivTrak

G2: 4.4/5 (210+ recenzji)

4.4/5 (210+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (540+ opinii)

5. Teramind

Via Teramind Teramind to zaawansowane oprogramowanie do monitorowania pracowników, łączące monitorowanie aktywności użytkowników, analizę zachowań i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych. Użytkownicy mogą korzystać z rejestrowania naciśnięć klawiszy, śledzenia plików i rozwiązań do monitorowania pracowników w czasie rzeczywistym. Rozbudowane możliwości raportowania i analizy Teramind zapewniają dogłębny wgląd w zachowanie pracowników, umożliwiając proaktywne zarządzanie i ograniczanie ryzyka.

Najlepsze funkcje Teramind

Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym w celu wczesnego wychwytywania problematycznych działań

Konfigurowalne alerty dopasowane do potrzeb w zależności od branży

Bezpieczna obsługa danych zapewnia spokój ducha zarówno pracownikom, jak i pracodawcom

Widok na wielu monitorach to duży plus w czasach, gdy podwójne ekrany są na porządku dziennym

Limity Teramind

Jest to ciężkie oprogramowanie, które może wpływać na wydajność urządzenia

Ustawienie Teramind jest skomplikowane

Oprogramowanie jest drogie

Brak wsparcia dla systemu Linux

Ceny oprogramowania Teramind

Starter: $10/użytkownika

$10/użytkownika UAM: $21/użytkownika

$21/użytkownika DLP: $25/użytkownika

$25/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Teramind w sprawie cen

Oceny i recenzje Teramind

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

4,5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 80 opinii)

6. Interguard

Via Interguard Interguard to kompleksowe narzędzie do monitorowania pracowników oferujące różne funkcje, w tym monitorowanie aktywności, filtrowanie stron internetowych i śledzenie czasu na urządzeniach mobilnych. Pomaga organizacjom zwiększyć wydajność, zapobiegać utracie danych, śledzić aktywność pracowników i ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa oraz zapewnić zgodność z przepisami branżowymi. Możliwości raportowania Interguard zapewniają wgląd w zachowania pracowników i wzorce użytkowania.

Najlepsze funkcje Interguard

Śledzenie czasu aktywnego/nieaktywnego

Rejestrowanie aktywności pracowników w sieci lub poza nią

Alerty oparte na słowach kluczowych zapewniają wczesne ostrzeżenie o potencjalnych problemach

Limity Interguard

Brak monitorowania w czasie rzeczywistym

Interfejs użytkownika jest nieco wybrakowany

Wiele funkcji pozostaje zablokowanych do wyższych płatnych poziomów

Cennik Interguard

Standard: $25/użytkownika

$25/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Interguard w sprawie cen

Oceny i recenzje Interguard

G2: 3.3/5 (5+ recenzji)

3.3/5 (5+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (30+ recenzji)

7. Hubstaff

Pulpit nawigacyjny w HubstaffHubstaff to narzędzie do śledzenia czasu i monitorowania pracowników dla pracowników zdalnych i hybrydowych zespołów roboczych. Oferuje funkcje takie jak monitorowanie aktywności, śledzenie GPS i karty czasu pracy online. Hubstaff umożliwia śledzenie wydajności pracowników, zarządzanie projektami, śledzenie godzin pracy pracowników i zapewnienie dokładnego raportowania czasu pracy do celów płacowych.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Monitorowanie przeglądarek i aplikacji pracowników zwiększa ich wydajność

Śledzenie myszy pomaga monitorować czas bezczynności pracownika

Regularne zrzuty ekranu pracownika rejestrują aktywność do późniejszego wglądu

Śledzenie GPS jest pomocne w branżach, w których pracownicy nie raportują tylko do jednego miejsca pracy

Automatyzacja kart czasu pracy online upraszcza śledzenie czasu, listy płac i rozliczenia

Śledzenie czasu na różnych urządzeniach usprawnia gromadzenie danych

Narzędzia do planowania pracowników ułatwiają dostosowywanie obciążenia pracą na bieżąco

Śledzenie listy płac i faktur zgrabnie łączy śledzenie czasu i rozliczenia

Limity Hubstaff

Brak widoków cyklu pracy, które są standardem w innych produktach

Ograniczone narzędzia do współpracy utrudniają komunikację między pracodawcą a pracownikiem

Brak edytora dokumentów ogranicza wszechstronność narzędzia

Drogie w porównaniu do niektórych alternatyw

Cennik Hubstaff

Time Free

Time Starter: $5.83/użytkownika

$5.83/użytkownika Time Pro: $8.33/użytkownika

$8.33/użytkownika Desk Free

Desk Starter: $5.83/użytkownika

$5.83/użytkownika Desk Pro: $8.33/użytkownika

$8.33/użytkownika Field Pro: $10/użytkownika

$10/użytkownika Desk Pole: $12.50/użytkownika

$12.50/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hubstaff w celu ustalenia ceny

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (410+ recenzji)

4,3/5 (410+ recenzji) Capterra: 4,6 (91 390+ opinii)

8. Godzinowo

Via Godzinowo Hourly to przyjazne dla użytkownika narzędzie do monitorowania pracowników, skupiające się na śledzeniu czasu i wydajności. Aplikacja oferuje automatyczne śledzenie czasu, śledzenie projektów i zarządzanie projektami. Hourly zapewnia wgląd w wydajność pracowników, postępy w projektach i wykorzystanie czasu, co pozwala na zoptymalizować cykl pracy i alokację zasobów.

Hourly najlepsze funkcje

Prosty w użyciu interfejs

Śledzenie czasu pracowników według projektów i zadań, co jest kluczową funkcją dla każdej firmy kierownika projektu System Clock in/clock out płynnie współpracuje z listą płac

Narzędzie do audytu świadczeń pracowniczych zapewnia, że są one odpowiednio wykorzystywane

Rozliczanie jest dziecinnie proste

Limity godzinowe

Dane dostępne w raportowaniu są skąpe

Pracownicy mogą być ustawieni tylko jako aktywni/nieaktywni, nie mogą być usuwani

Cennik godzinowy

Złoty: $6/użytkownika + $40 podstawy

$6/użytkownika + $40 podstawy Platinum: $10/użytkownika + $60 podstawy

Godzinowe oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (30+ recenzji)

4.9/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (80+ recenzji)

9. VeriClock

Via VeriClock VeriClock to oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania pracowników przeznaczone dla zdalnych i mobilnych Teams. Kupując VeriClock, otrzymujesz śledzenie GPS, zarządzanie czasem i frekwencją oraz geofencing. VeriClock pomaga śledzić lokalizację pracowników, zapewnia dokładne raportowanie czasu pracy i usprawnia procesy płacowe.

Najlepsze funkcje VeriClock

Śledzenie czasu w chmurze ułatwia śledzenie projektów z dowolnego miejsca

Doskonała integracja z Quickbooks i Sage50

Wsparcie dla podpisów elektronicznych

Śledzenie GPS monitoruje miejsce pobytu pracowników w czasie pracy

Zarządzanie harmonogramami pracowników bezpośrednio z aplikacji

Łatwe kategoryzowanie pracowników według roli lub działu

Limity VeriClock

Nie każdy widok jest dostępny w aplikacji mobilnej

Interfejs użytkownika jest ubogi

Ceny VeriClock

Standard: $5/użytkownika + $10 opłaty za konto

VeriClock oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (3+ recenzji)

4.8/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

10. iMonitorSoft

Via iMonitorSoft iMonitorSoft to oprogramowanie do monitorowania pracowników, które zapewnia rozwiązania do monitorowania pracowników w czasie rzeczywistym i kompleksowe rejestrowanie aktywności użytkowników. Oferuje funkcje takie jak śledzenie naciśnięć klawiszy, blokowanie stron internetowych i monitorowanie aplikacji. iMonitorSoft pomaga organizacjom wykrywać zagrożenia wewnętrzne, zwiększać wydajność pracowników i zapewniać zgodność z polityką firmy.

iMonitorSoft najlepsze funkcje

Monitorowanie i śledzenie naciśnięć klawiszy i aktywności online

Alerty w czasie rzeczywistym powiadamiają menedżerów o potencjalnie nieautoryzowanej aktywności

Zrzuty ekranu i odtwarzanie wideo z urządzeń pracowników

Filtrowanie i blokowanie stron internetowych

Zdalne monitorowanie i kontrolowanie pulpitów

Limity iMonitorSoft

Stworzony dla małych firm, a nie dla przedsiębiorstw

Ceny iMonitorSoft

Licencja agenta: $5.27/użytkownika dla pierwszych 15 użytkowników, z rabatami dla wyższych wolumenów

$5.27/użytkownika dla pierwszych 15 użytkowników, z rabatami dla wyższych wolumenów Licencja menedżera: $125/użytkownika

iMonitorSoft oceny i recenzje

G2: 2.5/5 (1+ recenzji)

2.5/5 (1+ recenzji) Capterra: N/A

Zwiększ przejrzystość dzięki oprogramowaniu do monitorowania pracowników

Skuteczne wdrożenie oprogramowania do monitorowania pracowników wymaga zaangażowania kluczowych interesariuszy, w tym pracowników, w proces podejmowania decyzji. Otwarte informowanie o celu i korzyściach oraz podkreślanie przejrzystości i uprawnień pozwala stworzyć kulturę zaufania i odpowiedzialności.

Ponadto ustanowienie jasnych zasad zapewni pracownikom zrozumienie ich praw i gromadzonych danych. Informacje zwrotne od pracowników mają kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów i wykazania zaangażowania w ich dobre samopoczucie i rozwój.

Te proaktywne kroki będą sprzyjać środowisku, w którym przejrzystość i wydajność idą w parze. Wykorzystaj możliwości oprogramowania do monitorowania pracowników i wyrusz w podróż w kierunku przekształconej organizacji.

Dzięki otwartej komunikacji i skupieniu się na wsparciu pracowników, możesz stworzyć miejsce pracy, w którym osoby czują się zaangażowane zmotywowani i zmotywowani do osiągnięcia pełnego potencjału. Rozpocznij tę podróż już dziś i przekonaj się o pozytywnym wpływie na powodzenie Twojej organizacji dzięki ClickUp !