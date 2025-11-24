Czy AI zastąpi zawody związane z IT?

Podsumowanie: Czy AI zastąpi specjalistów IT? Raczej nie. Prawdziwa zmiana dotyczy tego, jakie umiejętności mają znaczenie. Dowiedz się, jak pozostać wartościowym pracownikiem w szybko zmieniającym się polu.

Najważniejsze wnioski

AI automatyzuje rutynowe zadania, a nie złożone procesy decyzyjne czy prace projektowe.

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na role związane z oceną sytuacji, bezpieczeństwem i architekturą.

Biegłość w posługiwaniu się narzędziami AI zwiększa Twoją wartość w większości ról IT.

Strategiczne zmiany umiejętności pomagają specjalistom IT wyprzedzać automatyzację.

Czy AI naprawdę zastąpi specjalistów IT?

AI raczej zastąpi niektóre zadania informatyczne niż całkowicie wyeliminuje całe zawody.

Największej presji podlegają role związane wyłącznie z wykonywaniem powtarzalnych zadań, takich jak kodowanie, obsługa rutynowych zgłoszeń wsparcia lub podstawowa konfiguracja. Role związane z architekturą, ryzykiem, bezpieczeństwem i wynikami międzyzespołowymi są znacznie bardziej odporne.

Z każdym dniem AI przejmuje coraz więcej rutynowych zadań produkcyjnych, podczas gdy ludzie poświęcają więcej czasu na projektowanie, integrację i podejmowanie decyzji. Obejmuje to podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa sugestii AI, koordynowanie incydentów i dostosowywanie systemów do potrzeb biznesowych.

Ogólnie rzecz biorąc, role IT stają się coraz bardziej złożone, a najprostsze pozycje dla juniorów mogą ulec redukcji lub konsolidacji.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

Przed pojawieniem się generatywnej sztucznej inteligencji cykle pracy IT opierały się na ręcznym kodowaniu szablonów, powtarzalnych testach regresji i niekończącym się skanowaniu logów.

Pomoc techniczna codziennie polewała te same pytania dotyczące resetowania haseł i dostępu, a osoby reagujące na incydenty ręcznie przeglądały liczne alerty, zanim mogły nawet zacząć naprawiać problemy.

Obecnie asystenci programistyczni sugerują funkcje i testy, narzędzia AIOps sygnalizują anomalie w strumieniach logów, a chatboty obsługują wiele typowych zgłoszeń do wsparcia technicznego. AI pomaga wykrywać błędy i luki w zabezpieczeniach oraz podsumowuje incydenty dla interesariuszy.

Ponieważ większość programistów już korzysta lub planuje korzystać z narzędzi AI przeznaczonych do kodowania, zakres obowiązków zmienia się w kierunku projektowania systemów, integracji i walidacji, a nie czystej produkcji ręcznej.

Pojawiające się trendy w AI kształtujące branżę IT

AI staje się standardowym elementem tworzenia i obsługi oprogramowania, a nie tylko narzędziem pomocniczym.

Dla specjalistów IT oznacza to wzrost oczekiwań: jesteś oceniany na podstawie tego, jak dobrze wykorzystujesz AI do poprawy niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa, a nie tego, czy jej unikasz.

Redaktory kodu, systemy zgłoszeń i platformy dokumentacyjne są teraz wyposażone we wbudowane funkcje wspomagające, które sugerują kod, piszą szkice i podsumowują wątki.

Oczekuje się, że wykorzystasz je do szybszej pracy, a następnie zastosujesz własną ocenę sytuacji, aby poprawić błędy, połączyć elementy i wyjaśnić decyzje członkom zespołu.

2. AIOps i autonomiczne naprawianie błędów

Platformy operacyjne gromadzą dane pomiarowe, logi i ślady, a następnie wykrywają anomalie i uruchamiają wyzwalacze procedur.

Zamiast spędzać cały dzień na obserwowaniu pulpitów nawigacyjnych, inżynierowie SRE i operacyjni coraz częściej projektują podręczniki, dostosowują progi alertów i decydują, które działania mogą być wykonywane automatycznie, a które muszą być zatwierdzane przez człowieka.

3. Kompleksowa AI w cyklu życia oprogramowania

AI pojawia się obecnie na każdym etapie, od wymagań po wdrożenie. Może ona podsumowywać notatki interesariuszy, proponować wzorce projektowe, generować testy i tworzyć skrypty infrastruktury.

To podnosi pasek dla specjalistów IT, którzy muszą zrozumieć, jak rozprzestrzeniają się zmiany i gdzie wyniki działania /AI mogą kryć zagrożenia dla niezawodności, bezpieczeństwa lub wydajności w całym cyklu życia.

4. Zarządzanie, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w systemach AI

Wdrażając funkcje AI, zespoły muszą zdecydować, jakie modele danych mogą być widoczne, w jaki sposób rejestrowane są podpowiedzi i wyniki oraz kto weryfikuje ryzykowne przypadki użycia.

Inżynierowie ds. bezpieczeństwa i platform przechodzą od ochrony sieci i serwerów do ustawienia zasad korzystania ze sztucznej inteligencji i kontrolowania, jak te zasady działają.

Wspólnym wątkiem tych trendów jest to, że mniej zyskujesz dzięki szybszemu pisaniu na klawiaturze, a więcej dzięki projektowaniu bezpiecznych systemów, nadzorowaniu automatyzacji i przekładaniu celów biznesowych na ograniczenia techniczne.

Umiejętności, które warto rozwijać, a które warto porzucić

Trendy te oznaczają zmianę w zakresie najbardziej cenionych umiejętności informatycznych, co oznacza, że będziesz musiał poprawić swoje umiejętności krytycznego myślenia.

Głęboka wiedza techniczna nadal ma znaczenie, ale nacisk kładziony jest raczej na myślenie systemowe, zarządzanie ryzykiem i współpracę, z wsparciem biegłości w posługiwaniu się narzędziami AI, a nie strach przed nimi.

Umiejętności, na których warto się skupić

Umiejętności te zyskują na znaczeniu, ponieważ narzędzia AI zajmują się bardziej rutynowymi zadaniami, podczas gdy ludzie pozostają odpowiedzialni za wyniki.

Pracodawcy potrzebują specjalistów IT, którzy potrafią projektować solidne architektury, usuwać błędy i zapewniać bezpieczeństwo systemów, nawet gdy w grę wchodzi automatyzacja.

Architektura systemów

Debugowanie i zarządzanie incydentami

Bezpieczeństwo i myślenie o ryzyku

Znajomość dziedziny i biznesu

Komunikacja i współpraca

Biegłość w posługiwaniu się narzędziami AI

W praktyce może to oznaczać korzystanie z asystenta kodowania do opracowywania zmian, a następnie osobiste testowanie skrajnych przypadków i trybów awarii. Może to również oznaczać prowadzenie przeglądów incydentów, podczas których bada się, w jakich sytuacjach AI była pomocna, a w jakich nie.

Pomocnym nawykiem jest regularne blokowanie czasu w każdym tygodniu na eksperymentowanie ze sztuczną inteligencją w rzeczywistych zadaniach, które ostatnio wykonywałeś, i pozostawianie notatki o tym, co się sprawdziło.

Umiejętności, na których nie należy się skupiać lub które można oddać innym

Umiejętności oparte głównie na powtarzalnych czynnościach są łatwiejsze do automatyzacji i trudniejsze do obrony jako podstawa kariery zawodowej.

Obejmuje zadania, które AI już dobrze wykonuje i które nie wymagają dużej wiedzy na temat systemów lub użytkowników.

Ręczne kodowanie szablonów

Rutynowe testy regresji

Podstawowe skanowanie logów

Proste pisanie skryptów

Wsparcie w resetowaniu hasła

Twoim celem nie jest tutaj trzymanie się każdego ręcznego kroku, ale zaprojektowanie automatyzacji wokół niego.

Dokumentuj powtarzalne przepływy, zamień je na skrypty lub asystentów AI i zachowaj własność nad konfiguracją oraz monitorowaniem tych narzędzi.

Ta zmiana sprawia, że przestajesz konkurować z automatyzacją, a zaczynasz decydować o tym, jak jest ona wykorzystywana.

Perspektywy kariery

Ogólna sytuacja na rynku pracy w branży IT pozostaje dobra. Według projektu BLS dotyczących zawodów związanych z informatyką i technologiami informacyjnymi, w Stanach Zjednoczonych liczba miejsc pracy w tej branży będzie rosła znacznie szybciej niż średnia, osiągając około 317 700 nowych stanowisk rocznie, a średnia roczna pensja wyniesie 105 990 dolarów.

Globalne badania sugerują, że około 30 procent czynności wykonywanych w pracy można zautomatyzować, ale tylko niewielka część wszystkich stanowisk zostanie całkowicie wyeliminowana, a nowe role związane z technologią zrównoważą straty w innych obszarach.

Popyt napędzają ciągłe wdrażanie chmury, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, wzrost ilości danych oraz nowe produkty AI we wszystkich branżach. Przepisy i oczekiwania klientów zwiększają presję na wyższą niezawodność i lepszą ochronę danych.

Automatyzacja zmniejsza ilość rutynowych zadań, ale jednocześnie podnosi oczekiwania dotyczące dostępności, bezpieczeństwa i szybkości, a to wszystko wymaga wykwalifikowanych pracowników.

Wynagrodzenia pozostają wysokie w przypadku roli, na której błędy są kosztowne lub podlegają regulacjom, takich jak finanse, opieka zdrowotna i infrastruktura krytyczna.

W przypadku pracy, która jest traktowana jako towar lub w dużym stopniu outsourcowana, struktura organizacyjna może być bardziej płaska. Przejście do złożonych dziedzin lub role, które łączą IT z własnością produktu lub biznesu, może poprawić zarówno wynagrodzenie, jak i stabilność zatrudnienia.

Nisze, które wydają się bardziej odporne, obejmują inżynierię bezpieczeństwa, SRE i inżynierię platform, role związane z platformami AI i AIOps oraz pozycje IT w ściśle regulowanych sektorach.

Wyróżniają się również ścieżki hybrydowe, łączące głęboką wiedzę techniczną z zarządzaniem i koordynacją między zespołami. Wybór niszy, sektora i poziomu odpowiedzialności, w którym się rozwijasz, jest czynnikiem, nad którym nadal masz kontrolę.

Co dalej?

Nie możesz powstrzymać rozwoju AI, ale możesz zdecydować, jak na nią zareagować. Praktyczny plan na najbliższe 6–24 miesiące pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko i dostrzec nowe możliwości, gdy tylko się pojawią.

Ustabilizuj swoją obecną rola

Zacznij od włączenia AI do pracy, którą już wykonujesz. Wykorzystaj asystentów do tworzenia szkiców kodu, podsumowań logów lub odpowiedzi na zgłoszenia, a następnie porównaj ich wyniki z własnymi.

Zapytaj swojego przełożonego, w jaki sposób zespół planuje wykorzystać AI, i zgłoś się do udziału w niewielkich projektach pilotażowych, aby być na bieżąco z podejmowanymi decyzjami.

2. Podnieś poziom swoich umiejętności

Wybierz jeden lub dwa priorytetowe obszary umiejętności, które pasują do Twojej ścieżki kariery, np. architektura i narzędzia AI lub bezpieczeństwo i chmura. Następnie wykorzystaj je w rzeczywistych projektach.

Postaraj się załączyć co najmniej jedną nową umiejętność w każdym kwartale, zastosuj ją w pracy i zapisz to, czego się nauczyłeś, w krótkiej osobistej notatce.

3. Wybierz i przetestuj niszę przyszłości

Przyjrzyj się odpornym obszarom, takim jak SRE, bezpieczeństwo, inżynieria platform lub operacje AI, i wybierz jeden z nich do zgłębienia. Możesz obserwować zgłoszenie incydentu, pomóc w projektowaniu nowej automatyzacji lub zbudować mały pulpit nawigacyjny AIOps.

Potraktuj to jako eksperymenty, które pozwolą Ci odkryć, jaki zestaw obowiązków i styl pracy najbardziej Ci odpowiada.

Wielu specjalistów IT w średnim wieku opisuje podobny schemat. Zaczynali od AI w bezpiecznych obszarach, takich jak dokumentacja, a następnie, gdy nabrali pewności siebie, zaczęli wykorzystywać ją do bardziej krytycznych zadań.

Łącząc ciągłe eksperymenty z głębszą wiedzą na temat systemu i dziedziny, przekształcili obawy związane z AI w powód, dla którego ich zespoły bardziej na nich polegają.

Końcowe przemyślenia

AI już teraz automatyzuje niektóre zadania informatyczne, zwłaszcza te powtarzalne i przewidywalne.

Jednocześnie duże zapotrzebowanie na osoby potrafiące projektować systemy, zarządzać incydentami, zabezpieczać dane i regulować wykorzystanie AI wskazuje na przyszłość, w której role ulegną przemianie, a nie na masowe zniknięcie.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest traktowanie AI jako części zestawu narzędzi i rozwijanie umiejętności, które są od niej wyższe, a nie konkurują z nią.

Jeśli będziesz się nieustannie uczyć, zaakceptujesz automatyzację zamiast się jej opierać i skierujesz się w stronę odpornych nisz, możesz pozostać kluczową postacią w procesie tworzenia i wdrażania technologii w organizacjach.

Często zadawane pytania

Tak, jeśli Twoje ambicje wykraczają poza wykonywanie wąskich zadań. Skoncentruj się na rolach, w których łączysz kodowanie lub operacje z architekturą, bezpieczeństwem lub wiedzą dziedzinową i od samego początku rozwijaj biegłość w zakresie AI. Pracodawcy nadal potrzebują osób, które potrafią projektować i nadzorować systemy oparte na AI.

Młodsi specjaliści IT, których praca polega głównie na standardowym kodowaniu lub rutynowym rozwiązywaniu zgłoszeń, są narażeni na większą presję automatyzacji. Starsi pracownicy, którzy projektują architektury, kierują działaniami w sytuacjach awaryjnych oraz zarządzają bezpieczeństwem lub zgodnością z przepisami, pozostają bardzo poszukiwani, ponieważ ponoszą odpowiedzialność, której nie może przejąć /AI/.

Spodziewaj się, że Twoja rola zmieni się w kierunku projektowania automatyzacji, dostosowywania alertów i obsługi złożonych incydentów. Zgłoś się do pracy nad procesami i podręcznikami dotyczącymi AI. W ten sposób przejdziesz do pracy o większej wartości, zamiast czekać, aż ktoś inny zajmie się nowymi systemami.

Wzory ryzyka są zróżnicowane. Mniejsze rynki mogą outsourcować więcej rutynowych zadań, ale potrzebują również lokalnych ekspertów do obsługi systemów regulowanych, starszych wersji lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które trudno zautomatyzować lub przenieść za granicę. Budowanie wiedzy branżowej i umiejętności hybrydowych jest pomocne niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Jeśli bardziej niż sama implementacja lubisz planować sprinty, kierować zgłoszeniami incydentów i tworzyć plany działania, być może nadszedł czas na zmianę. Zacznij celować w role hybrydowe, takie jak inżynieria platformy, SRE lub techniczna własność produktu, które pozwolą Ci wykorzystać Twoje doświadczenie techniczne, a jednocześnie dodadzą Ci więcej odpowiedzialności strategicznej.