Jak AI naprawdę wpływa na pracę pilotów i ich szkolenia

W kokpitach panuje teraz atmosfera automatyzacji, którą nasi dziadkowie nazwaliby magią. AI usprawnia trasy lotów, monitoruje systemy w czasie rzeczywistym, a nawet może lądować samolotami, gdy pogoda staje się niekorzystna.

Jednak żaden algorytm nie jest w stanie zastąpić intuicji doświadczonego kapitana, gdy silnik ulega awarii podczas startu lub gdy nagły wypadek medyczny pasażera wymaga podjęcia decyzji w ułamku sekundy.

Ignorując tę zmianę, ryzykujesz, że staniesz się operatorem, który jedynie opiekuje się maszynami, dopóki nie przestaną one wymagać nadzoru.

Przyjmij to z otwartością, a odkryjesz role, które łączą ludzką kreatywność z mocą obliczeniową, role, które zapewniają wysokie wynagrodzenie i kształtują przyszłość lotnictwa.

Przyjrzyjmy się, co faktycznie pokazują dane dotyczące wpływu AI na kariery w lotnictwie.

Najważniejsze wnioski

AI zajmuje się trasami, paliwem i monitorowaniem, ale nie podejmuje decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Piloci przechodzą od zadań manualnych do zarządzania zautomatyzowanymi systemami.

Transport towarowy i szkolenia są poligonem doświadczalnym dla technologii bezzałogowych.

Podstawowe role pilotów pozostają niezmienne ze względu na regulacje prawne i zaufanie publiczne.

Czy /AI naprawdę zastąpi pilotów?

AI automatyzuje zadania wymagające dużej wydajności, takie jak optymalizacja zużycia paliwa i monitorowanie systemów, z prędkością nieosiągalną dla człowieka.

Jednak organy regulacyjne lotnictwa i liderzy branży są zgodni, że strategiczny nadzór, podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych i zaufanie pasażerów nadal wymagają obecności pilotów, co sprawia, że popyt na wykwalifikowanych lotników pozostanie wysoki przynajmniej przez następną dekadę.

Systemy lotnicze z automatyzacją obsługują już fazy lotu w większości samolotów pasażerskich, a linie lotnicze Alaska Airlines raportują, że połowa ich planów lotów uwzględnia trasy sugerowane przez AI, co pozwala zaoszczędzić ponad 1,2 miliona galonów paliwa rocznie.

Chociaż narzędzia te zmniejszają obciążenie pracą pilotów podczas rutynowych operacji, powodują również pojawienie się nowych obowiązków związanych z nadzorem nad systemem i weryfikacją danych.

Jednocześnie, jak podano w raporcie „Wpływ AI na miejsca pracy”, AI zmienia charakter pracy w różnych branżach, automatyzując przewidywalne wzorce i wzmacniając role wymagające zdolności adaptacyjnych i zdolności oceny sytuacji.

W lotnictwie oznacza to, że piloci będą zarządzać coraz bardziej autonomicznymi systemami, a nie znikną z kokpitu. Poniższe dane pokazują dokładnie, gdzie obecnie ma miejsce automatyzacja.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

AI automatyzuje kluczowe funkcje lotnicze, w tym optymalizację tras, predykcyjną konserwację samolotów i adaptacyjne szkolenia pilotów.

Zautomatyzowane planowanie tras obecnie zmniejsza zużycie paliwa o około 5 procent na trasach długodystansowych, co pozwala zaoszczędzić miliony galonów rocznie i znacznie obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Linie lotnicze, takie jak Alaska Airlines, korzystają obecnie z narzędzi AI, takich jak platforma Flyways AI, do analizowania w czasie rzeczywistym warunków pogodowych, ruchu lotniczego i warunków wiatrowych, sugerując optymalne trasy lotów, których ludzcy dyspozytorzy nie mieliby czasu obliczyć ręcznie.

Warto wspomnieć, że od momentu wdrożenia Flyways linie lotnicze Alaska Airlines zaoszczędziły ponad 1,2 miliona galonów paliwa lotniczego w ciągu jednego roku. Około połowa dyspozytorów sprawdza obecnie plany lotów generowane przez AI przed potwierdzeniem tras, co podkreśla rolę systemu jako narzędzia wspierającego, a nie zastępującego człowieka.

Ponadto algorytmy predykcyjnej konserwacji proaktywnie identyfikują potencjalne awarie komponentów, zanim spowodują one uziemienie samolotu, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność operacyjną.

Symulatory wzbogacone o AI dynamicznie dostosowują scenariusze szkoleniowe, zapewniając pilotom coraz bardziej realistyczne i wymagające doświadczenia.

Wszystkie te zautomatyzowane procesy sprawiają, że rola pilota zmienia się w kierunku zarządzania systemem i nadzoru strategicznego. Trend ten będzie się prawdopodobnie nasilał wraz z rozwojem technologii automatyzacji.

Pojawiające się trendy w dziedzinie AI kształtujące lotnictwo

Trzy trendy na nowo zdefiniują sposób pracy pilotów w ciągu następnej dekady.

1. Operacje z jednym pilotem

Airbus i inni producenci rozważają możliwość opuszczenia kokpitu przez jednego z pilotów podczas lotu, podczas gdy AI monitoruje samolot, co ma na celu zmniejszenie zmęczenia załogi podczas bardzo długich lotów i ostatecznie obniżenie kosztów pracy.

Europejski organ regulacyjny ds. lotnictwa rozważał zezwolenie na tę ograniczoną fazę lotów z jednym pilotem około 2027 r., ale wieloletnie badania zakończone w 2025 r. wykazały, że obecna technologia nie jest jeszcze w stanie zapewnić takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak loty z dwoma pilotami.

EASA wykluczyła tę zmianę przynajmniej do 2030 r., powołując się na nierozwiązane problemy związane z wykrywaniem niezdolności pilota do wykonywania zadań, zarządzaniem zmęczeniem i przeprowadzaniem kontroli krzyżowych, które zwykle wykonują dwaj członkowie załogi.

Nawet gdy technologia nadrobi zaległości, organy regulacyjne prawdopodobnie zaczną od lotów towarowych, zanim zatwierdzą operacje pasażerskie z jedną załogą.

2. Autonomiczny transport towarowy

Przewoźnicy towarowi postrzegają loty bez pilotów jako sposób na rozwiązanie problemu niedoborów i poprawę wydajności bez narażania zaufania publicznego, które mogłoby ucierpieć w wyniku usunięcia pilotów z kabin pasażerskich.

Pod koniec 2023 r. start-up Reliable Robotics (wspólnie z FedEx) wykonał lot samolotem transportowym Cessna 208B bez nikogo na pokładzie, nadzorowanym przez pilota znajdującego się 50 mil dalej.

12-minutowy test wykazał automatyzację kołowania, startu, lotu i lądowania pod nadzorem FAA, a certyfikacja jest spodziewana w 2025 lub 2026 roku.

W międzyczasie należąca do Boeinga firma Wisk Aero opracowuje czteromiejscową bezpilotową taksówkę powietrzną, którą ma nadzieję wprowadzić na rynek pod koniec lat 20. XX wieku, mając na celu rynki mobilności miejskiej, gdzie krótkie loty i kontrolowana przestrzeń powietrzna ułatwiają wykazanie autonomii.

Oba projekty mają na celu obniżenie kosztów poprzez oddzielenie pilotów od lokalizacji samolotu, umożliwiając jednemu operatorowi zarządzanie wieloma lotami sekwencyjnie z naziemnego centrum kontroli.

3. Szkolenia wzbogacone o AI

Symulatory lotów wykorzystują obecnie AI do dynamicznego dostosowywania scenariuszy w oparciu o działania kursanta, wprowadzając zmiany pogodowe lub awarie systemów dostosowane do słabych punktów.

Jeden z kierowników ds. szkoleń sporządził notatkę, że AI pozwala symulatorom na wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, personalizując naukę w sposób, w jaki nie są w stanie tego zrobić statyczne programy.

Wraz ze wzrostem automatyzacji kokpitu szkolenia przestają skupiać się na umiejętnościach obsługi drążka i steru, a zaczynają koncentrować się na zarządzaniu systemami, świadomości sytuacyjnej i podejmowaniu decyzji pod presją.

Piloci muszą teraz nauczyć się monitorować /AI, rozpoznawać nieoczekiwane zachowania i płynnie interweniować, gdy automatyzacja przekazuje kontrolę z powrotem.

Trend ten odzwierciedla szerszą zmianę w lotnictwie, gdzie rola pilota ewoluuje od operatora ręcznego do strategicznego nadzorcy. Transformacja ta będzie postępować wraz z przejmowaniem przez maszyny coraz większej liczby zadań taktycznych.

Umiejętności, które warto rozwijać (i porzucić)

Automatyzacja zajmuje się rutynowymi zadaniami w kokpicie, ale brakuje jej zdolności adaptacyjnego osądu, który zapewnia bezpieczeństwo lotów i spokój pasażerów. Prawie połowa dyspozytorów już teraz polega na planach lotów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Podstawowe umiejętności pilota skupiają się obecnie na zarządzaniu zaawansowanymi systemami i radzeniu sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach, których AI nie jest w stanie obsłużyć:

Zaawansowane systemy monitorowania

Adaptacyjne reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Świadomość czynników ludzkich

Nadzór nad automatyzacją

Te podstawowe zasady bezpośrednio umożliwiają pilotom wykorzystanie uzupełniających się umiejętności w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności operacyjnej.

Powiązane umiejętności pogłębiają Twoją podstawową wiedzę specjalistyczną, zapewniając wartość wykraczającą poza automatyzację:

Optymalizacja tras w czasie rzeczywistym

Znajomość konserwacji predykcyjnej

Komunikacja międzykulturowa

Elastyczność scenariuszy szkoleniowych

Skupienie uwagi na tych obszarach pozwala jasno określić, które przestarzałe nawyki należy porzucić.

Niektóre zadania wykonywane ręcznie, które kiedyś były niezbędne, obecnie przynoszą coraz mniejsze korzyści, np. ręczne obliczenia lotnicze, z których piloci rzadko korzystają:

Ręczne wyznaczanie trasy lotu

Rutynowe ręczne kontrole systemów

Tradycyjne aktualizacje dziennika lotów

Podstawowe poleganie na przyrządach lotniczych

Opanowanie pierwszych dwóch grup umiejętności gwarantuje, że Twoja wartość pozostanie oczywista i niezaprzeczalna dla linii lotniczych.

Perspektywy kariery: czy lotnictwo nadal jest mądrym wyborem?

Kariera w lotnictwie pozostaje rozsądnym wyborem, ponieważ branża nadal się rozwija, a niedobór pilotów utrzymuje się.

Amerykański Urząd Statystyki Pracy projektuje 4-procentowy wzrost zatrudnienia pilotów w latach 2024–2034, co oznacza około 18 200 nowych miejsc pracy rocznie. Oznacza to stabilny popyt na nowych pracowników i niezawodną mobilność dla doświadczonych pilotów, nawet pomimo postępującej automatyzacji.

Zatrudnienie pozostaje na wysokim poziomie, ponieważ organy regulacyjne wymagają obecności dwóch pilotów w kokpicie samolotów komercyjnych, pasażerowie nadal preferują ludzką ocenę sytuacji w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, a linie lotnicze borykają się z globalnym niedoborem pilotów, który do 2043 r. może osiągnąć poziom 674 000 osób.

Średnia pensja pilotów linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w maju 2024 r. poziom 226 600 dolarów, a wynagrodzenia kapitanów wzrosły o 46 procent od 2020 r. Szybkie przechodzenie na emeryturę nadal skraca oś czasu promocji, dając pilotom w średnim wieku szybszy dostęp do lepiej płatnych licencji.

Nisze o dużym potencjale wzrostu obejmują międzynarodowe loty długodystansowe, operacje cargo zależne od elastycznej kadry oraz prace specjalistyczne, takie jak testy lotnicze lub zaawansowane szkolenia pilotów.

Co dalej: przygotowanie się na przyszłość opartą na AI

Piloci, którzy czekają na ustabilizowanie się automatyzacji przed dostosowaniem się do niej, zostaną wyprzedzeni przez kolegów, którzy traktują każde wdrożenie technologii jako okazję do nauki.

Okres na podnoszenie kwalifikacji jest teraz, a nie po tym, jak loty z jednym pilotem lub zdalne loty towarowe staną się normą. Linie lotnicze już teraz preferują kandydatów, którzy wykazują się biegłością w obsłudze systemów wspomaganych AI i chęcią zarządzania maszynami, a nie tylko ich pilotowaniem.

Oto plan działania.

Przeanalizuj swój obecny cykl pracy, aby zidentyfikować pięć godzin tygodniowo zadań, które AI mogłaby zautomatyzować, a następnie zaproponuj próbę swojej linii lotniczej lub szkole lotniczej. Zapisz się na moduł szkoleniowy oparty na kompetencjach, poświęcony niespodziewanym sytuacjom związanym z automatyzacją i przywracaniem normalnego stanu pracy systemu, który odbędzie się w następnym kwartale, aby doskonalić swoje umiejętności rozpoznawania i korygowania nieoczekiwanych zachowań systemu. Zapisz się na krótki kurs interpretacji danych lub podstawowego programowania w języku Python, aby zrozumieć logikę algorytmów planowania lotów i narzędzi do konserwacji predykcyjnej. Dołącz do forum branżowego lub stowarzyszenia pilotów zajmującego się nowymi technologiami, aby uzyskać wczesny wgląd w zmiany regulacyjne i najlepsze praktyki, zanim wpłyną one na Twoją działalność. Umów się na kwartalne spotkania z głównym pilotem lub działem szkoleniowym, aby dostosować rozwój swoich umiejętności do planu automatyzacji linii lotniczych, zapewniając sobie przewagę nad obowiązkowymi szkoleniami cyklicznymi.

Piloci, którzy odniosą sukces w następnej dekadzie, to ci, którzy postrzegają AI nie jako zagrożenie, ale jako członka zespołu, który zajmuje się sprawami przewidywalnymi, dzięki czemu ludzie mogą skupić się na sytuacjach wyjątkowych.

Zrób pierwszy krok w tym tygodniu, a znajdziesz się w pozycji po właściwej stronie transformacji lotnictwa.

Często zadawane pytania

Nadal zastanawiasz się, jak AI zmieni kariery pilotów? Te pytania dotyczą kwestii, których główny artykuł nie wyjaśnił w pełni.

Drony transportowe nadzorowane przez pilotów zdalnych mogą uzyskać certyfikaty do 2025 lub 2026 r., natomiast operacje lotnicze z jednym pilotem (z wsparciem człowieka i AI) mogą rozpocząć się na ograniczonych trasach po 2030 r. W pełni autonomiczne loty pasażerskie są mało prawdopodobne przed końcem lat 30. XX wieku ze względu na ostrożność organów regulacyjnych i przeszkody związane z zaufaniem społecznym. Każdy krok wymaga wyczerpujących testów bezpieczeństwa i akceptacji społecznej.

Szkoły lotnicze kładą obecnie większy nacisk na zarządzanie automatyzacją, interpretację danych i reagowanie na nieoczekiwane sytuacje systemowe niż na ręczne umiejętności obsługi drążka i steru. Programy oparte na kompetencjach, takie jak licencja pilota wieloosobowego, przyspieszają szkolenie poprzez włączenie symulatorów odrzutowców i zarządzania zasobami załogi od pierwszego dnia, przygotowując nowych pilotów do kokpitów wyposażonych w AI szybciej niż tradycyjne ścieżki zdobywania godzin lotu.

Organy regulacyjne wymagają, aby każdy system /AI mający bezpośredni wpływ na kontrolę lotu wykazał się bezpieczeństwem równoważnym z bezpieczeństwem zapewnianym przez dwuosobową załogę pilotów we wszystkich przewidywalnych warunkach. Obejmuje to wykrywanie niezdolności pilota do wykonywania zadań, przeprowadzanie kontroli krzyżowych i zarządzanie sytuacjami awaryjnymi bez interwencji człowieka. Dopóki te możliwości nie zostaną wprowadzone i nie przejdą rygorystycznej certyfikacji, obecne wymogi dotyczące dwuosobowej załogi pilotów pozostaną w mocy.