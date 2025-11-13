Czy AI zastąpi prawników, czy tylko zmieni charakter ich pracy?

Prognozy dotyczące wyparcia zawodów prawniczych przez AI kłócą się z wolniejszym tempem zmian w rzeczywistości.

W 2023 r. Goldman Sachs złożył ostrzeżenie, że generatywna sztuczna inteligencja może narazić 300 milionów miejsc pracy na automatyzację, jednak pod koniec 2024 r. 78% amerykańskich kancelarii prawnych nadal nie korzystało z żadnych narzędzi AI.

To ostrożne podejście odzwierciedla konserwatywne instynkty branży prawniczej, ale sytuacja szybko się zmienia. AI automatyzuje zadania, a nie całe kariery.

Podczas gdy rutynowe zadania znikają, dla prawników, którzy potrafią się dostosować, pojawiają się nowe, o większej wartości role. Prawdziwym zagrożeniem nie jest zastąpienie, ale utrata znaczenia dla tych, którzy ignorują zmiany.

Najważniejsze wnioski

AI automatyzuje zadania prawne, ale nie zastępuje całej kariery prawniczej.

Rola dla początkujących zmienia się, ponieważ AI przejmuje powtarzalne zadania.

Kancelarie prawne, które wdrażają AI, zyskują szybkość działania i zaufanie klientów.

Powodzenie zależy od ludzkiej oceny sytuacji w połączeniu z biegłą znajomością /AI.

Czy AI naprawdę zastąpi prawników?

Sztuczna inteligencja nie zastąpi prawników, ale przejmie określone zadania i zmieni, jak praca prawnicza jest zrobiona, ponieważ technologia ta doskonale radzi sobie z przetwarzaniem informacji, podczas gdy ludzki osąd pozostaje niezastąpiony.

Najnowsze badania szacują, że około 44% pracy prawniczej można by zautomatyzować przy użyciu obecnej AI, a prawie 74% godzin rozliczanych przez prawników, które poświęcają oni na przeglądanie dokumentów, analizę danych i sporządzanie standardowych dokumentów, mogłoby potencjalnie zostać wykonane przez maszyny.

Obowiązki na poziomie juniorów, takie jak badania prawne, sporządzanie pierwszych wersji dokumentów i analiza umów, są już przenoszone do AI w firmach, które wcześnie ją wdrożyły, podczas gdy role wyższego szczebla, wymagające planowania strategicznego, negocjacji, występowania przed sądem i rozumowania etycznego, pozostają w dużej mierze bezpieczne.

Jednak AI wprowadza nowe zagrożenia, w tym halucynacje i luki w odpowiedzialności, co ilustruje przypadek dwóch prawników, którzy zostali ukarani za złożenie pisma procesowego ChatGPT, w którym powołano się na nieistniejące sprawy.

Wyłania się jasny konsensus: AI nie wyeliminuje prawników, ale prawnicy korzystający ze sztucznej inteligencji zastąpią tych, którzy tego nie robią.

Przedstawiciele tej profesji uczą się widzieć sztuczną inteligencję jako potężnego pomocnika, a nie zagrożenie dla ich egzystencji, a firmy, które wdrażają te narzędzia, zgłaszają szybsze rozpatrywanie spraw, niższe koszty i więcej czasu na doradztwo dla klientów o wysokiej wartości.

Ta selektywna automatyzacja zmienia role na poziomie podstawowym, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na umiejętności charakterystyczne dla ludzi, takie jak kreatywność, empatia i zdolność oceny sytuacji.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

AI skraca obecnie czas przeglądania dokumentów o około 70%, uwalniając prawników od wielogodzinnego ręcznego skanowania i pozwalając im skupić się na analizie strategicznej.

Ten wzrost wydajności nie jest hipotetyczny. W lutym 2023 r. globalna kancelaria prawna Allen & Overy nawiązała współpracę z Harvey, start-upem zajmującym się AI, w celu wdrożenia chatbota opartego na GPT dla ponad 3500 swoich prawników.

Kancelaria dokonała raportowania, że dzięki temu prawnicy oszczędzają kilka godzin tygodniowo na rutynowym sporządzaniu dokumentów i poszukiwaniu informacji, a kierownictwo wystosowało ostrzeżenie, że nieprzyjęcie generatywnej sztucznej inteligencji wkrótce stanie się poważną wadą konkurencyjną.

Jedna z firm wdrożyła nawet system odpowiedzi na skargi oparty na AI, który skrócił czas potrzebny na sporządzenie odpowiedzi na pozew z 16 godzin do około trzech lub czterech minut, co stanowi 96% redukcję i pozwala młodszym współpracownikom zająć się pracą na wyższym poziomie.

Efekt domina wykracza poza oszczędność czasu. Działy prawne przedsiębiorstw oczekują, że dzięki wdrożeniu AI będą mniej polegać na zewnętrznych kancelariach prawnych, a 42% klientów preferuje kancelarie korzystające ze sztucznej inteligencji w porównaniu z zaledwie 31%, które preferują kancelarie, które jej nie stosują.

Presja ze strony klientów przyspiesza automatyzację, zmuszając firmy do wdrażania AI lub narażając je na utratę klientów na rzecz bardziej zaawansowanych technologicznie konkurentów.

Pojawiające się trendy w dziedzinie AI kształtujące zawód prawnika

Cztery trendy zdefiniują na nowo pole prawa w ciągu najbliższych pięciu lat, zmieniając sposób pracy prawników, rozliczania się i konkurowania.

AI staje się powszechna w praktyce prawniczej

Jeśli obecne tempo wdrażania się utrzyma, narzędzia AI wkrótce będą tak powszechne w kancelariach prawnych jak e-mail.

80% prawników uważa, że AI będzie miała duży lub transformacyjny wpływ na pracę prawników w ciągu pięciu lat, a prawie połowa twierdzi, że AI jest na śledzeniu, aby stać się powszechna do 2026 roku.

W rzeczywistości 45% ankietowanych kancelarii prawnych planuje w ciągu najbliższego roku wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję do swojego cyklu pracy, co wskazuje, że lata 2024 i 2025 będą punktem zwrotnym, w którym sztuczna inteligencja przejdzie od projektów pilotażowych do zintegrowanego wykorzystania w kancelariach.

Dni prawników wykonujących żmudną pracę papierkową bez pomocy AI są policzone.

2. Zmiana roli młodszych prawników

W miarę jak sztuczna inteligencja przejmuje rutynowe zadania, rola prawników na poziomie podstawowym ulegnie zasadniczej zmianie.

Analitycy z Deloitte przewidują raczej szybką i strukturalną transformację niż stopniową, z potencjalną automatyzacją 50% zadań na niższych stanowiskach do 2030 r. w zawodach umysłowych, takich jak prawo.

W związku z tym nowi prawnicy będą się skupiać na zadaniach, których sztuczna inteligencja nie może łatwo wykonać. Badania pokazują, że 85% profesjonalistów uważa, że rozwój sztucznej inteligencji będzie wymagał od prawników zdobycia nowych umiejętności i podjęcia nowych ról, a nie po prostu utraty pracy.

Przyszli młodzi prawnicy mogą poświęcać mniej czasu na żmudną pracę z dokumentami, a więcej na nadzorowanie wyników pracy AI, kontakt z klientem i doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, co zasadniczo pozwoli im szybciej piąć się w górę łańcucha wartości.

3. Nowe standardy wydajności i modele rozliczeniowe

Zdolność AI do automatyzacji pracy wywrze presję na tradycyjny model biznesowy oparty na rozliczaniu godzin pracy w branży prawniczej.

Jak zauważono w jednej z notatek, prawie trzy czwarte zadań rozliczanych według stawki godzinowej w kancelariach prawnych może potencjalnie zostać zautomatyzowanych dzięki AI.

Oznacza to, że zadania, które wcześniej zajmowały wiele godzin, można zrobić w ciągu kilku minut, a klienci już teraz sprzeciwiają się płaceniu stawek godzinowych za pracę, którą AI może przyspieszyć. Postępowe firmy reagują na to, wprowadzając stałe opłaty lub ceny oparte na wartości za pracę wspomaganą AI.

Możemy spodziewać się, że alternatywne systemy rozliczeń staną się bardziej powszechne, ponieważ dzięki wydajności AI rozliczanie godzinowe stanie się mniej opłacalne lub uzasadnione.

4. Podział między firmami w zakresie AI

Prawdopodobnie pogłębi się wyraźna przepaść konkurencyjna między kancelariami prawnymi korzystającymi z technologii a tymi, które pozostają w tyle.

Większość prawników, ponad 60%, zgadza się, że skuteczne wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych pięciu lat będzie czynnikiem decydującym o powodzeniu lub porażce kancelarii prawnych.

Pierwsi użytkownicy już promują swoje możliwości w zakresie AI i pokazują klientom, że mogą szybciej osiągać wyniki. Z drugiej strony, firmy, które powoli wdrażają AI, narażają się na utratę reputacji i klientów.

Działy prawne przedsiębiorstw zauważyły, że wiele zewnętrznych firm nadal wydaje się niechętnych lub niezdolnych do skutecznego wykorzystania nowych technologii, a prawie dwie trzecie prawników wewnętrznych stwierdziło, że nie zauważyło jeszcze żadnych oszczędności czasu lub kosztów wynikających z wykorzystania AI przez zewnętrznych doradców prawnych.

Do 2025 roku i później możemy być świadkami rozdwojenia rynku usług prawnych, gdzie firmy korzystające z technologii AI wyprzedzą tradycyjne firmy pod względem wzrostu.

Umiejętności, które warto rozwijać (i porzucić)

Sama technologia nie stanowi wystarczającej przewagi konkurencyjnej. Prawnicy, którzy odniosą sukces, będą pogłębiać swoje podstawowe umiejętności, nabywać dodatkowe kompetencje i rezygnować z zadań, które obecnie szybciej wykonują maszyny.

Podstawowe umiejętności

Te podstawowe umiejętności przetrwają automatyzację, ponieważ wymagają ludzkiej oceny sytuacji i umiejętności interpersonalnych.

Strategiczna analiza prawna

Zarządzanie związkami z klientami

Wystąpienia w sądzie i ustne argumenty

Rozumowanie etyczne i odpowiedzialność zawodowa

Złożone negocjacje i zawieranie umów

Umiejętności te stanowią podstawę kolejnej kategorii, dostarczając kontekstu i kreatywności, które wzmacniają sąsiednie kompetencje.

Umiejętności pokrewne

Uzupełniające się umiejętności, które zwielokrotniają podstawową wartość i pozwalają prawnikom skutecznie współpracować z systemami /AI.

Inżynieria podpowiedzi dla narzędzi AI wykorzystywanych w branży prawniczej

Umiejętność posługiwania się danymi i interpretacja statystyczna

Zarządzanie projektami międzyfunkcyjnymi

Ocena dostawców technologii prawnych

Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności

Te powiązane umiejętności wskazują na nawyki, które warto porzucić, ponieważ zawód ten odchodzi od zadań manualnych.

Umiejętności, które tracą na znaczeniu

Zmniejszenie liczby zadań, które obecnie AI wykonuje bardziej efektywnie, pozwala prawnikom skupić się na pracy o większej wartości.

Ręczne sprawdzanie cytatów i formatowanie zgodnie z Bluebook

Przeglądanie dużej ilości dokumentów w celu ujawnienia informacji

Rutynowe sporządzanie umów bez niestandardowego dostosowywania do indywidualnych potrzeb

Powtarzalne badania prawne dotyczące rozstrzygniętych kwestii

Sprawdzanie standardowych formularzy linia po linii

Podstawowe i pokrewne umiejętności zapewniają czytelnikowi przyszłość, ponieważ koncentrują się na niezastąpionej ludzkiej ocenie sytuacji i biegłości w zakresie technologii. Rozwijanie obu tych kategorii przygotowuje prawników do pracy wspomaganej przez /AI, w której maszyny zajmują się powtarzalnymi zadaniami, a ludzie kierują strategicznymi działaniami.

Perspektywy kariery: czy zawód prawnika nadal jest mądrym wyborem?

Pomimo obaw związanych z automatyzacją popyt na usługi prawne pozostaje wysoki.

Badanie American Bar Association’s 2024 Tech Survey wykazało, że wykorzystanie AI w zawodzie prawnika wzrosło niemal trzykrotnie w ciągu roku, a mimo to absolwenci szkół prawniczych nadal cieszą się rekordowo wysokim poziomem zatrudnienia, co sugeruje, że AI raczej zwiększa, a nie eliminuje miejsca pracy w branży prawniczej.

Trzy czynniki sprawiają, że ludzie nadal odgrywają istotną rolę w prawie:

złożoność przepisów wymagająca subtelnej interpretacji

powiązania z klientami, które wymagają zaufania i empatii

reprezentacja w sądzie oparta na perswazji i dostosowywaniu się w czasie rzeczywistym

Zakres wynagrodzeń młodszych współpracowników w dużych kancelariach nadal oscyluje wokół 200 000 dolarów rocznie, a tempo promocji na role kierownicze nie uległo spowolnieniu, co wskazuje, że kancelarie przykładują wartość ludzkim talentom, nawet jeśli wdrażają AI w celu zwiększenia wydajności.

Trzy główne specjalizacje, w których zarobki pozostają stabilne lub rosną, to prawo własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności danych – wszystkie te dziedziny łączą wiedzę techniczną z umiejętnością strategicznego osądu.

Te liczby pokazują, że kariera prawnicza pozostaje opłacalna dla tych, którzy się dostosowują, a zawód ten ewoluuje, a nie zanika.

Co dalej: przygotowanie się na przyszłość opartą na AI

Punkt zwrotny już nastąpił. Prawie 45% kancelarii prawnych planuje w ciągu najbliższego roku wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję do swojego cyklu pracy, a zwlekanie z podjęciem działań oznacza pozostawanie w tyle za konkurentami, którzy już teraz osiągają wzrost wydajności i zyskują zaufanie klientów.

Teraz jest czas na działanie. Oto praktyczny plan działania na ten kwartał.

Plan działania

Przeanalizuj swoje obecne cykle pracy, aby zidentyfikować pięć godzin tygodniowo, które można poświęcić na zadania, które można zautomatyzować, takie jak sprawdzanie cytatów lub tworzenie pierwszych wersji wiadomości e-mail. Wypróbuj jedno z narzędzi AI przeznaczonych dla branży prawniczej, takie jak CoCounsel lub Lexis+ AI, w sprawie o niewielkiej wadze, aby poznać jego mocne strony i limit. Weź udział w kursie CLE poświęconym etyce /AI i inżynierii podpowiedzi, aby nabrać biegłości i spełnić nowe standardy kompetencji. Zaplanuj comiesięczne sesje doskonalenia umiejętności w zakresie AI ze swoim zespołem, aby udostępniać wskazówki, rozwiązywać błędy i śledzić oszczędności czasu. Przejrzyj model rozliczeniowy swojej kancelarii, aby rozważyć wprowadzenie stałych opłat lub cen opartych na wartości za pracę wspomaganą AI, która zapewnia szybsze wyniki.

Firmy, które podejmą działania już teraz, będą kształtować oczekiwania klientów i zdobywać udział w rynku, podczas gdy te, które zwlekają, ryzykują utratę znaczenia w zawodzie, w którym o powodzeniu decyduje wydajność i zdolność adaptacji.

Często zadawane pytania

Nadal zastanawiasz się, jak AI zmieni Twoją praktykę? Poniższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości, których nie udało się w pełni wyjaśnić w głównej części artykułu.

Sztuczna inteligencja zajmie się większością rutynowych badań prawnych, takich jak wyszukiwanie orzecznictwa i przepisów, ale złożone badania wymagające syntezy wielu jurysdykcji lub przewidywania nowych argumentów nadal będą wymagały nadzoru ze strony człowieka. Prawnicy, którzy opanują narzędzia badawcze oparte na AI, będą szybciej zakończone projekty i skupiać się na interpretacji, a nie na ręcznym przeglądaniu dokumentów.

AI może generować pierwsze wersje pism procesowych i notatek, ale ostateczny produkt musi zostać sprawdzony i zredagowany przez licencjonowanego prawnika, aby zapewnić dokładność, uniknąć halucynacji i spełnić standardy etyczne. Sądy ukarały prawników, którzy przedłożyli generowane przez AI pisma procesowe zawierające fałszywe cytaty, więc weryfikacja przez człowieka pozostaje obowiązkowa.

Szkoły prawnicze zaczynają włączać znajomość sztucznej inteligencji do swoich programów nauczania, w tym kursy dotyczące inżynierii podpowiedzi, etyki technologii prawnych i nadzoru nad systemami automatycznymi. Stowarzyszenia adwokackie również aktualizują standardy kompetencji, wymagając od prawników zrozumienia korzyści i zagrożeń związanych z narzędziami AI wykorzystywanymi w praktyce.

Asystenci prawni i asystenci adwokackich są najbardziej narażeni na utratę zadań, ponieważ AI automatyzuje przeglądanie dokumentów, sprawdzanie cytatów i wprowadzanie danych. Jednak osoby, które podniosą swoje kwalifikacje w zakresie roli nadzoru nad AI, zarządzania projektami lub relacji z klientami, pozostaną cennymi pracownikami, a do zarządzania tymi systemami powstają nowe pozycje, takie jak łącznik ds. AI lub specjalista ds. technologii prawnych.