Szczera recenzja funkcji i możliwości Slack Agentic AI

Przeglądając niekończące się wątki Slacka o 22:00, szukając zatwierdzenia budżetu ukrytego trzy kanały głębiej, zdałem sobie sprawę, że ręczne przeszukiwanie czatu marnuje wiele godzin każdego tygodnia.

Nowa sztuczna inteligencja Slacka rozwiązuje ten problem, wyświetlając odpowiedzi, tworząc projekty odpowiedzi i automatyzując rutynowe pytania bez opuszczania obszaru roboczego.

W tym przewodniku dowiesz się, co oferuje Slack, jak działa i czy inwestycja w to rozwiązanie pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu.

Najważniejsze informacje kluczowe

Slack Agentic AI natychmiast wyszukuje odpowiedzi, korzystając z kontekstu obszaru roboczego.

Aplikacje Agentforce automatyzują zadania bezpośrednio w Slacku za pomocą języka naturalnego.

Funkcje AI respektują uprawnienia i nie wykorzystują danych prywatnych do szkolenia.

Integracja z Salesforce zapewnia Slackowi wyjątkową przewagę w środowisku korporacyjnym.

Czy Slack oferuje Agentic AI?

Tak. Slack ma pozycję jako zunifikowana przestrzeń robocza, w której agenci AI i zespoły ludzkie współpracują ramię w ramię, traktując rozmowy jako interfejs do autonomicznej pracy.

Firma wprowadziła tę wizję poprzez Slack GPT w maju 2023 r., a następnie rozszerzyła ją podczas Dreamforce 2025, ogłaszając strategię „agentowego systemu operacyjnego”.

Salesforce wbudował swoje aplikacje Agentforce dla działów sprzedaży, IT i HR bezpośrednio w kanały Slack, umożliwiając zespołom poproszenie agenta o pobranie danych CRM lub rozwiązanie zgłoszenia wsparcia technicznego za pomocą języka naturalnego.

Przebudowany Slackbot działa teraz jako spersonalizowany towarzysz AI, a agent Channel Expert odpowiada na pytania, przeszukując historię rozmów Twojej firmy i powiązane bazy wiedzy.

Ta architektura zmienia Slack z narzędzia do przesyłania wiadomości w interfejs konwersacyjny dla danych Salesforce, integracji stron trzecich i niestandardowych cykli pracy AI.

Jak to właściwie działa?

Agenci Slacka korzystają z kontekstu rozmowy, który już przepływa przez obszar roboczy. Kiedy ktoś wpisuje pytanie w kanale lub wiadomości prywatnej, AI skanuje odpowiednie wątki, połączone aplikacje i rekordy Salesforce, aby w ciągu kilku sekund wygenerować odpowiedź.

Przedstawiciel handlowy może zapytać „Jaki jest status umowy z Acme?”, a Agentforce Sales pobiera najnowsze notatki CRM, etap procesu sprzedaży i kolejne kroki bez otwierania osobnej zakładki.

Agent IT odpowiada na prośby o resetowanie hasła lub odpowiada na pytania dotyczące zasad bezpośrednio w kanale, korzystając z bazy wiedzy firmy i przestrzegając uprawnień.

Warstwa techniczna działa w oparciu o interfejs API MCP wyszukiwania w czasie rzeczywistym Slacka, który zapewnia systemom AI bezpieczny dostęp do historii czatu, plików i zintegrowanych źródeł danych. Zewnętrzne modele LLM od OpenAI i Anthropic mogą dostarczać spersonalizowane odpowiedzi, pozostając w ramach kontroli dostępu przedsiębiorstwa.

Jak to wygląda w praktyce?

Podczas ostatniej rozmowy dotyczącej planowania sprintu kierownik produktu zapytał w kanale #roadmap: „Czy ustaliliśmy ostateczne ceny dla poziomu Enterprise?”.

Zamiast przewijać wiadomości z ostatnich dwóch tygodni, wpisali pytanie w pasku wyszukiwania AI Slacka.

W ciągu trzech sekund Channel Expert wyświetlił dokładny wątek, w którym dział finansowy potwierdził roczną stawkę w wysokości 550 USD na użytkownika, wraz z linkami do cennika i zatwierdzenia prawnego.

Proces ten przebiega według stałego schematu:

Użytkownik publikuje pytanie lub wywołuje agenta AI w kanale.

Agent skanuje odpowiednie wątki, pliki i zintegrowane aplikacje, takie jak Salesforce lub Google Drive.

Warstwa uprawnień Slacka filtruje wyniki, aby dopasować je do istniejących praw dostępu użytkownika.

Agent udziela zwięzłej odpowiedzi wraz z cytatami źródłowymi w mniej niż pięć sekund.

Użytkownik klika, aby uzyskać bardziej szczegółowy kontekst lub akceptuje podsumowanie i kontynuuje pracę.

Ten sam przepływ ma zastosowanie niezależnie od tego, czy ktoś pyta o status transakcji, resetuje hasło, czy prowadzi śledzenie dokumentu dotyczącego zasad.

Agent pokazuje tylko to, co wnioskodawca już widzi, zachowując bezpieczeństwo i skracając czas odpowiedzi z minut do sekund.

Integracja i dopasowanie do ekosystemu

Slack łączy się z narzędziami, z których już korzystają zespoły. Einstein GPT pobiera dane CRM na żywo z Salesforce, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą zapytać o status transakcji lub aktualizacje potencjalnych klientów bez opuszczania swojego kanału.

Slack Marketplace dodaje aplikacje AI od Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox i Notion, umożliwiając tym usługom odpowiadanie na pytania bezpośrednio w interfejsie Slacka. Enterprise Search idzie o krok dalej, skanując Google Drive, Box, Jira i Outlook, gdy ktoś wpisuje zapytanie.

Sztuczna inteligencja sprawdza zarówno wątki Slacka, jak i pliki zewnętrzne, a następnie klasyfikuje wszystko według trafności w jednym zestawie wyników. Workflow Builder zajmuje się automatyzacją, przekazując podpowiedzi do OpenAI lub Anthropic i publikując wyniki z powrotem w kanałach, np. tłumaczenia lub podsumowania zgłoszeń.

Komponent Funkcja biznesowa Slackbot (oparty na AI) Natychmiastowe odpowiedzi na rutynowe pytania Ekspert kanału Kontekstowe rekomendacje oparte na wiedzy zespołu Aplikacje Agentforce Aktualizacje CRM, rozwiązywanie zgłoszeń, pobieranie danych API wyszukiwania w czasie rzeczywistym Bezpieczny, autoryzowany dostęp do danych rozmów

Ten otwarty ekosystem umieszcza Slack w pozycji spoiwa dla różnych narzędzi, ograniczając konieczność przełączania się między aplikacjami i wyświetlając odpowiedzi niezależnie od miejsca rozmowy.

Buzz społeczności i opinie pierwszych użytkowników

Wczesne reakcje na Slack Agentic AI ujawniają podział między entuzjastami a sceptykami.

Z jednej strony zaawansowani użytkownicy chwalą asynchroniczny przepływ pracy i płynną integrację. Z drugiej strony administratorzy dbający o koszty zastanawiają się, czy zestaw funkcji uzasadnia wzrost ceny.

Oto, co napisali prawdziwi użytkownicy:

Dodatek kosztuje 10 USD miesięcznie na użytkownika, a Slack wymaga jego zakupu dla całej firmy. Większość naszego zespołu nawet nie korzysta z tych funkcji. ( Reddit

„Bardzo mało funkcji za wysoką cenę. Nie ma sensu. Żart.” ( Reddit

„Wysyłanie wiadomości do agenta na Slacku jest szybkie i intuicyjne. Asynchroniczny charakter tej funkcji jest zabójczy”. ( Reddit

Te cytaty odzwierciedlają szerszy trend: zespoły, które już teraz w dużym stopniu polegają na Slacku i Salesforce, widzą natychmiastowy zwrot z inwestycji, podczas gdy mniej aktywni użytkownicy niechętnie płacą stawki dla przedsiębiorstw za AI, z której mogą korzystać tylko kilka razy w tygodniu. W miarę jak Slack udoskonala swoje poziomy cenowe i dodaje bardziej szczegółowe opcje kontroli funkcji, nastawienie może zmienić się na pozytywne.

Plan działania i perspektywy ekosystemu

Oś czasu produktów Slack pokazuje wyraźną ewolucję od konwersacyjnej sztucznej inteligencji do pełnej automatyzacji agentycznej.

W 2023 roku firma wprowadziła Slack GPT i uruchomiła wersję beta podsumowań wątków i odpowiedzi wyszukiwania. W lutym 2024 roku funkcje te stały się ogólnodostępne, a w połowie 2025 roku wprowadzono plany Business+ i Enterprise+.

Podczas konferencji Dreamforce we wrześniu 2025 r. firma Slack zaprezentowała swoją wizję „agentic OS” wraz z aplikacjami Agentforce i narzędziami dla programistów (Real-Time Search API, Model Context Protocol) w zamkniętej wersji beta.

W przyszłości, na początku 2026 r., planowane jest wprowadzenie na rynek interfejsu API Slack Real-Time API, który umożliwi każdemu programiście tworzenie agentów rozpoznających kontekst na poziomie produkcyjnym.

Przyszłe aktualizacje mogą obejmować proaktywnych agentów coachingowych, inteligentne boty do zarządzania projektami oraz bogatszą automatyzację, która wykorzystuje dane z wielu lat rozmów.

Przejście Salesforce w 2025 r. na kredyty AI oparte na wykorzystaniu sugeruje również, że do 2026 r. klienci Slack mogą kupować obciążenie (kredyty) na interakcje agentów zamiast płacić stałe opłaty za użytkownika.

Ten elastyczny model może zmniejszyć presję budżetową i zachęcić do eksperymentowania z niestandardowymi agentami.

Ile kosztuje Slack Agentic AI?

Ceny Slack AI uległy zmianie w sierpniu 2025 r., kiedy to firma wycofała samodzielny dodatek w cenie 10 USD za użytkownika i włączyła zaawansowaną AI do planu Business+ w cenie 15 USD za użytkownika miesięcznie (wzrost z 12,50 USD).

Wszystkie płatne poziomy obejmują teraz podstawowe funkcje AI, takie jak podsumowania rozmów i notatki z narad, ale pełne możliwości, takie jak odpowiedzi wyszukiwania AI, podsumowania kanałów, podsumowania plików i tłumaczenia, wymagają planu Business+ lub wyższego.

Nowy plan Enterprise+, który łączy w sobie funkcję Enterprise Search i głębszą integrację z Salesforce, jest oferowany w ramach cen kontaktowo-sprzedażowych i często sprzedawany jako część szerszych umów Salesforce AI Cloud.

Koszty obliczeniowe i usługi integracyjne zwiększają całkowitą kwotę.

Agenci Agentforce zużywają kredyty API, a zespoły tworzące niestandardowe cykle pracy mogą potrzebować czasu programistów na skonfigurowanie połączeń Model Context Protocol.

Organizacje korzystające już z pakietu Agentforce 1 firmy Salesforce (550 USD rocznie na użytkownika) otrzymują dostęp do Slack Enterprise+, co może zrównoważyć dodatkowe wydatki.

Klienci, którzy zakupili dodatek za 10 USD przed czerwcem 2025 r., mogą go zachować do następnego przedłużenia, ale nowi nabywcy muszą przyjąć zmienioną strukturę planu.