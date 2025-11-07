Sztuczna AI Oracle Agentic: czy jest to brakujące ogniwo w Twojej działalności?

Wyobraź sobie, że Twój zespół ds. zaopatrzenia czeka trzy dni na zatwierdzenie prostej faktury, podczas gdy dział finansowy tonie w ręcznych uzgodnieniach.

Teraz wyobraź sobie inteligentnych agentów, którzy wykonują te zadania w ciągu kilku minut, uczą się Twoich cykli pracy i koordynują działania między działami bez interwencji człowieka.

W marcu 2025 r. firma Oracle wkroczyła na rynek agentycznej AI z platformą, która obiecuje właśnie taką transformację.

Poniżej wyjaśniamy, jak działa sztuczna inteligencja Oracle, co ją wyróżnia i czy spełnia obietnicę automatyzacji dla średnich i dużych firm.

Najważniejsze informacje (klucz)

Oracle wbudowuje agentową AI bezpośrednio w Fusion Cloud bez dodatkowych kosztów licencji.

AI Agent Studio umożliwia automatyzację przepływu pracy bez kodowania, wykorzystując dane i reguły przedsiębiorstwa.

Gotowe agenty od partnerów skracają czas ustawień i przechodzą rygorystyczne kontrole zgodności.

Protokoły MCP i A2A umożliwiają bezpieczną współpracę agentów na wielu platformach na dużą skalę.

Czy Oracle oferuje sztuczną inteligencję agencjalną?

Tak. Firma Oracle wprowadziła AI Agent Studio podczas konferencji CloudWorld London w marcu 2025 r., wbudowując funkcje agentowe bezpośrednio w aplikacje Fusion Cloud.

Platforma zawiera ponad 50 gotowych agentów, którzy już działają w modułach ERP, HCM, łańcucha dostaw i obsługi niestandardowej, bez dodatkowych kosztów licencji dla subskrybentów Fusion.

Agent Studio pełni funkcję narzędzia do tworzenia bez kodowania, w którym użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe agenty za pomocą szablonów typu „przeciągnij i upuść”, koordynować cykle pracy wielu agentów oraz wybierać spośród modeli takich jak Cohere Command R+ lub Meta Llama 3.

Oracle stworzyło tych agentów z natywnym dostępem do danych Fusion, reguł biznesowych i zasad bezpieczeństwa, zamiast nakładać sztuczną inteligencję na starszą wersję systemów. Ten wybór architektury zapewnia agentom Oracle natychmiastowy kontekst, który narzędzia innych firm muszą odtworzyć poprzez wywołania API.

Wraz z wprowadzeniem tej wersji Oracle staje się bezpośrednim konkurentem dla Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio i ofert agentowych ServiceNow, chociaż strategia pakietowa Oracle wyraźnie kontrastuje z konkurentami, którzy pobierają opłaty za zużycie lub dodatki dla poszczególnych użytkowników.

Jak to faktycznie działa?

W swej istocie platforma agentowa Oracle oddziela dane powstania agentów od wykonania.

Agent Studio zapewnia wizualne środowisko, w którym można zdefiniować cel agenta, na przykład „automatyczne zatwierdzanie zamówień zakupowych poniżej 5000 USD, gdy dostępny jest budżet”.

Następnie przypisujesz agentowi zestaw umiejętności, które są gotowymi łącznikami API do modułów Fusion, takich jak rozliczenia z dostawcami, budżetowanie lub zarządzanie dostawcami.

Agent tworzy wieloetapowy plan, wywołuje kolejno niezbędne interfejsy API, ocenia wyniki pod kątem zasad zatwierdzania i albo wykonuje zadanie, albo eskaluje skrajne przypadki do ludzkiego recenzenta.

Za kulisami platforma Oracle wykorzystuje silnik wnioskowania, który rozbija instrukcje wysokiego poziomu na odrębne działania.

Jeśli użytkownik poprosi agenta o „uzgodnienie raportów wydatków z ostatniego miesiąca”, agent przeprowadzi zapytanie w module wydatków o niezgodne paragony, sprawdzi transakcje kartą kredytową, zaznaczy nieprawidłowości i sporządzi raport podsumowujący.

Pętla wnioskowania działa w Oracle Cloud Infrastructure wraz z wybranym dużym modelem językowym, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą zamieniać modele, np. przechodząc z Cohere na OpenAI GPT-4o, bez konieczności przepisywania logiki agenta.

Komponent Funkcja biznesowa AI Agent Studio Narzędzie do projektowania cykli pracy agentów i definiowania zasad zatwierdzania bez konieczności kodowania Warstwa API Fusion Bezpośredni dostęp do danych ERP, HCM, SCM i CX bez oprogramowania pośredniczącego Router Multi-LLM Wsparcie modeli OpenAI, Anthropic, Cohere, Google i Meta hostowanych na OCI. Agent Marketplace Certyfikowani partnerzy tworzą agenty, które są wdrażane natywnie w środowisku Fusion.

Rynek jest szczególnie interesujący.

Do października 2025 r. Oracle rozszerzyło studio o setki agentów branżowych od partnerów takich jak Deloitte i IBM. Każdy agent przechodzi 21-punktową kontrolę zgodności obejmującą bezpieczeństwo, dokładność i wydajność tokenów, zanim Oracle opublikuje go.

Ta weryfikacja zmniejsza ryzyko wdrożenia niesprawdzonej automatyzacji w produkcyjnych systemach finansowych lub kadrowych.

Jak to wygląda w praktyce?

Weźmy pod uwagę średniej wielkości dostawcę usług medycznych, który obsługuje 200 zamówień zakupu tygodniowo.

Przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji Oracle analityk ds. zaopatrzenia spędzał poranki na dopasowywaniu elementów zamówień do faktur, sprawdzaniu dostępności budżetu i przekazywaniu zatwierdzeń za pośrednictwem wątków e-mailowych. Zanim pilne zamówienie na rękawiczki chirurgiczne zostało ostatecznie zatwierdzone, minęły trzy dni.

Po wdrożeniu agenta Oracle Requisition-to-Contract Agent z rynku cykl pracy uległ znacznemu skróceniu:

Data powstania zamówień: kierownik działu składa wniosek o zakup w Fusion Procurement. Weryfikacja agenta: agent sprawdza poziomy zapasów, weryfikuje kody budżetowe i potwierdza status zgodności dostawcy w czasie rzeczywistym. Automatyzacja kierowania: w przypadku zamówień poniżej progu 5000 USD agent automatycznie zatwierdza i generuje zamówienie zakupu. W przypadku wyższych kwot przekazuje je do dyrektora finansowego wraz z wstępnie wypełnioną notą uzasadniającą. Ciągłe uczenie się: agent sygnalizuje powtarzające się przekroczenia budżetu w niektórych działach i sugeruje zmodyfikowane progi zatwierdzania co kwartał.

Analityk ds. zaopatrzenia skupia się teraz na negocjacjach z dostawcami i strategicznym pozyskiwaniu zasobów, podczas gdy agent zajmuje się 80% rutynowych zatwierdzeń. Ten schemat powtarza się w procesach zamknięcia finansowego, listach kontrolnych dotyczących wdrażania nowych pracowników i segregacji zgłoszeń do obsługi klienta.

Ten wzrost wydajności rodzi naturalne pytanie: jeśli wielu dostawców oferuje agenticzną sztuczną inteligencję, dlaczego warto wybrać Oracle?

Co wyróżnia Oracle?

Głównym czynnikiem wyróżniającym Oracle jest natywna integracja Fusion.

Konkurenci często wymagają tworzenia niestandardowych API lub złączy innych firm, aby uzyskać dostęp do danych przedsiębiorstwa. Agenci Oracle działają w ramach tego samego obszaru bezpieczeństwa co system ERP, automatycznie dziedzicząc kontrolę dostępu opartą na roli.

Kiedy agent pobiera dane finansowe do prognozy, przestrzega tych samych zasad maskowania danych, które obowiązują użytkowników pełniących tę rolę. Nie ma oddzielnej warstwy uprawnień ani zduplikowanych zasad zarządzania.

Drugą zaletą jest elastyczność wielomodelowa.

Podczas gdy niektóre platformy ograniczają użytkowników do swoich własnych modeli, Oracle oferuje wsparcie dla OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini, a nawet modeli xAI działających w Oracle Cloud Infrastructure.

Teams mogą przetestować, który model działa najlepiej w przypadku ekstrakcji faktur w porównaniu z zapytaniami w języku naturalnym, a następnie odpowiednio rozdzielić zadania. Platforma obsługuje śledzenie wykorzystania tokenów i alokację kosztów według modelu, dzięki czemu dział finansowy może dokładnie zobaczyć, gdzie koncentrują się wydatki na AI.

Inne kluczowe zalety to:

Zero niestandardowego kodowania dla interfejsów API Fusion : agenci mają dostęp do wszystkich modułów od razu po uruchomieniu.

Skala ekosystemu partnerów : Ponad : Ponad 32 000 certyfikowanych programistów przeszkolonych w zakresie Agent Studio w firmach Accenture, Deloitte i IBM.

Wbudowane zarządzanie: każdy agent rejestruje swoje decyzje, co ułatwia przeprowadzanie audytów.

Jednak kompromisem jest skupienie się Oracle na ekosystemie. Jeśli Twoja platforma opiera się w dużej mierze na Salesforce lub SAP, natywne zalety Oracle tracą na znaczeniu. Agent Studio najlepiej sprawdza się w organizacjach, które już są committed do Fusion Cloud lub planują migrację.

Głębokość integracji ma kluczowe znaczenie, więc przyjrzyjmy się, w jaki sposób Oracle tworzy połączenie z szerszym środowiskiem technologicznym.

Integracja i dopasowanie do ekosystemu

Oracle zaprojektowało Agent Studio do pracy w ramach Fusion, ale zdaje sobie również sprawę, że przedsiębiorstwa korzystają ze środowisk hybrydowych.

Platforma oferuje wsparcie dla protokołu Model Context Protocol (MCP), nowy standard, który umożliwia agentom wysyłanie zapytań do zewnętrznych źródeł danych, takich jak SharePoint, Snowflake lub Databricks, bez konieczności tworzenia niestandardowych łączników.

Agent przygotowujący prognozę kwartalną może pobrać dane historyczne dotyczące sprzedaży z systemu Fusion ERP, połączyć je z danymi dotyczącymi trendów rynkowych z zewnętrznej hurtowni analitycznej i wygenerować modele scenariuszy w ramach jednego cyklu pracy.

W celu koordynacji agentów wielu dostawców Oracle wdraża złącza Agent2Agent (A2A).

Wyobraź sobie agenta ds. zaopatrzenia w Oracle Fusion przekazującego zadanie wysyłkowe agentowi logistycznemu korzystającemu z IBM watsonx Orchestrate.

Struktura A2A bezpiecznie przekazuje między systemami informacje kontekstowe, takie jak numer zamówienia, data dostawy i preferowany przewoźnik. Każdy agent zachowuje własne granice bezpieczeństwa, ale przekazywanie danych jest przejrzyste dla użytkownika końcowego.

Punkt integracji Charakter dopasowania Oracle Fusion Cloud Bezpośredni dostęp do API z odziedziczonymi zasadami bezpieczeństwa i biznesowymi Agenci zewnętrzni (IBM, Salesforce) Wymiana danych za pośrednictwem złączy MCP i A2A z bezpiecznym magazynem poświadczeń Dostawcy Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Modelowanie routingu poprzez OCI za pomocą ujednoliconego pulpitu obserwacyjnego Rynek partnerów Certyfikowani agenci wdrażają się natywnie w cykle pracy Fusion za pomocą instalacji jednym kliknięciem.

Rynek jest wbudowany bezpośrednio w Fusion Applications, więc administratorzy IT mogą przeglądać, testować i wdrażać agenty innych firm bez opuszczania interfejsu ERP.

Przed zatwierdzeniem Oracle weryfikuje każdego agenta rynku na podstawie 21-punktowej listy kontrolnej obejmującej zgodność, bezpieczeństwo i wydajność. Taka selekcja zmniejsza ryzyko wprowadzenia nieautoryzowanej automatyzacji do systemów produkcyjnych.

Skoro integracja została już rozwiązana, w jaki sposób zespoły mogą wdrożyć sztuczną inteligencję agentową bez zakłócania działalności operacyjnej?

Opinie społeczności i wczesne opinie użytkowników

Pierwsze reakcje na Oracle AI Agent Studio były podzielone między ostrożnym optymizmem a sceptycznym podejściem.

Na forum Reddit r/GenAI4all jeden z użytkowników napisał: „Brzmi fajnie, ale jeśli nie usprawni to faktycznie cyklu pracy, to będzie to tylko kolejny szum wokół AI”. Inny komentator przyznał: „Nie ufam produktom Oracle od lat 90. i nie zamierzam zmieniać tego teraz”. ”. Trzeci dodał: „Jeśli tylko dodaje więcej kliknięć i pulpitów nawigacyjnych bez rzeczywistych korzyści, to jest to sztuczna inteligencja z dodatkowymi krokami”.

Klienci korporacyjni opowiadają inną historię, a rzeczywiste wdrożenia przynoszą wymierne wyniki tam, gdzie sceptycy widzą tylko obietnice.

Emily Crow, dyrektor IT w Choctaw Nation, udostępniła: „Wdrożyliśmy już ponad 40 funkcji generatywnej AI i zamierzamy wykorzystać więcej agentów Oracle AI, aby lepiej zapewnić wsparcie naszym pracownikom i poprawić wydajność operacyjną”.

Milwaukee Tool, dystrybutor produktów przemysłowych, przypisuje wbudowanym agentom Oracle utrzymanie dwucyfrowego wzrostu bez proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia w dziale realizacji zamówień.

Analitycy branżowi dostrzegają tu potencjał, choć nie wystawiają czeków in blanco.

Mickey North Rizza z IDC wyraziła optymistyczny widok, mówiąc: „Wraz z uruchomieniem AI Agent Marketplace firma Oracle podnosi pasek, ułatwiając przedsiębiorstwom wdrażanie i skalowanie automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.”

Opinia ta odzwierciedla szerszy konsensus analityków, że zintegrowane podejście Oracle rozwiązuje rzeczywiste problemy, z którymi nadal borykają się konkurenci, próbując wdrożyć AI do starszej wersji systemów.

Jedynym zastrzeżeniem jest ryzyko związane z realizacją, które pozostaje wysokie dla każdej organizacji, która zaczyna od słabej higieny danych lub niejasnej własności procesów.

Plan działania i perspektywy ekosystemu

Oracle szybko działa, żeby umocnić swoją pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji agentowej, zanim konkurencja nadrobi zaległości. Trzy główne kamienie milowe stanowią podstawę planu działania.

Na początku 2026 r. Oracle wprowadzi Ask Oracle, stronę główną Fusion Applications obsługującą język naturalny.

Zamiast poruszać się po menu, użytkownicy wpisują lub wypowiadają polecenia, np. „pokaż wszystkie zaległe faktury powyżej 10 000 dolarów”, a system wyświetla przydatne pulpity nawigacyjne.

Interfejs ten będzie proaktywnie wyświetlał rekomendacje agenta, na przykład sugerując realokację budżetu, gdy trendy wydatków odbiegają od prognozy.

Do trzeciego kwartału 2026 r. Oracle planuje uruchomić ogromny superklaster AI w swojej infrastrukturze chmurowej, zaczynając od 50 000 procesorów graficznych AMD Instinct MI450.

Klaster ten zapewni wsparcie dla szkolenia modeli i wnioskowania o wysokiej przepustowości dla klientów korzystających ze złożonych cykli pracy agentów. Inwestycja ta podkreśla ambicję Oracle, aby konkurować z AWS, Azure i Google Cloud jako czołowy dostawca usług obliczeniowych AI.

Najbardziej komentowanym elementem jest partnerstwo Oracle z OpenAI, pięcioletnia umowa o potencjalnej wartości 300 miliardów dolarów w zakresie obciążenia w chmurze.

Jeśli projekt zostanie w pełni zrealizowany do 2027 r., OpenAI stanie się jednym z największych klientów Oracle w chmurze, a klienci korporacyjni Fusion skorzystają z bliskości najnowocześniejszych modeli podstawowych hostowanych w OCI.

Partnerstwo może również zapewnić preferencyjne ceny dla klientów Oracle korzystających z GPT-4 lub przyszłych modeli.

Clay Magouyrk, dyrektor ds. AI w Oracle, przewiduje, że w ciągu trzech lat sztuczna inteligencja typu agentowego stanie się wszechobecna w naszych aplikacjach chmurowych, zmieniając Oracle SaaS w nieustannie uczącą się, autonomiczną platformę operacyjną.

Biorąc pod uwagę te ambitne plany, ile będzie kosztowało uruchomienie Oracle agentic ai na dużą skalę?

Ile kosztuje sztuczna inteligencja Oracle Agentic AI?

Oracle ustala ceny w taki sposób, aby wyeliminować szok cenowy związany z tradycyjnymi licencjami na AI. AI Agent Studio jest dostępne bez dodatkowych kosztów dla obecnych klientów Fusion Cloud.

Możesz tworzyć, wdrażać i uruchamiać dowolną liczbę niestandardowych agentów, na jaką pozwala Twoja subskrypcja, bez konieczności ponoszenia opłat za każdego agenta. Takie połączenie eliminuje drobne opłaty, które niektórzy konkurenci nakładają za każdy cykl pracy związany z automatyzacją.

Klienci, którzy chcą hostować agentów w Oracle Cloud Infrastructure niezależnie od Fusion, płacą za usługę OCI Generative AI Agents 0,003 USD za każde 10 000 przetworzonych znaków (łącznie dane wejściowe i wyjściowe).

Typowa rozmowa agenta przetwarzająca zamówienie zakupu o długości 2000 znaków i generująca podsumowanie o długości 500 znaków zużywałaby 2500 znaków, co kosztowałoby około 0,00075 USD za transakcję. W skali miesiąca przedsiębiorstwo przetwarzające 100 000 transakcji zapłaciłoby około 75 USD opłat za realizację.

Dodatkowe koszty wynikają z przechowywania bazy wiedzy w celu generowania wyników wzbogaconych o dane (0,0084 USD za GB-godzinę) oraz pozyskiwania danych podczas przesyłania dokumentów do kontekstu agenta (0,0003 USD za 10 000 znaków).

Organizacje potrzebujące dedykowanego obciążenia GPU do niestandardowego dostosowywania modeli mogą zarezerwować dedykowany hosting OCI Generative AI Service za około 12 USD za godzinę pracy jednostki AI, chociaż Oracle oferuje 30-dniową wersję próbną z 300 USD kredytu dla nowych użytkowników OCI.

Ukryte koszty często pojawiają się w usługach integracyjnych, jeśli środowisko Fusion wymaga niestandardowego mapowania danych lub mostków między starszymi wersjami systemów.

Partnerzy Oracle, tacy jak Accenture i Deloitte, rozliczają godziny konsultacji oddzielnie, więc należy uwzględnić 10–20% budżetu projektu agenta na usługi profesjonalne, chyba że wewnętrzny zespół posiada już certyfikat Agent Studio.

Wniosek: Ceny Oracle są przejrzyste i konkurencyjne, zwłaszcza dla klientów Fusion, którzy unikają pułapki licencji na agenta. Opłaty oparte na zużyciu są skalowane zgodnie z wykorzystaniem, dzięki czemu pilotażowe wdrożenia są przystępne cenowo, a duże wdrożenia przewidywalne.

Końcowe przemyślenia

Agent Studio firmy Oracle zapewnia realną wartość, jeśli już korzystasz z Fusion Cloud i jesteś w stanie zaakceptować krzywą uczenia się przed wdrożeniem produkcyjnym.

Natywna integracja pozwala ominąć złożoność API wymaganą przez konkurencję, ale powodzenie zależy od jakości danych i przejrzystości procesów, które wiele zespołów nie docenia.

Przeprowadź 30-dniowy pilotażowy projekt obejmujący jeden rutynowy cykl pracy, np. zatwierdzanie faktur, śledząc dokładność i czas cyklu w porównaniu z ręcznym procesem bazowym.

W przypadku sklepów Oracle-commit, które mają przejrzyste zasady zarządzania danymi i dedykowane zasoby do ich udoskonalania, pakietowa cena i ekosystem rynku uzasadniają inwestycję w porównaniu z rozwiązaniami innych firm.