Jak Nvidia Agentic AI rozwiązuje rzeczywiste problemy biznesowe

Masz trudności z nadążaniem za złożonymi cyklami pracy i rosnącymi kosztami?

Agent AI firmy Nvidia może przejąć wieloetapowy proces podejmowania decyzji bez konieczności nadzoru ze strony człowieka. Firmy już teraz oszczędzają miliony dzięki wykorzystaniu tych autonomicznych systemów.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak działa kompleksowe rozwiązanie AI firmy Nvidia i jak może ono pomóc Twojej firmie.

Najważniejsze informacje (klucz)

Nvidia Agentic AI rozwiązuje złożone problemy przy minimalnym nadzorze ze strony człowieka.

Pakiet obejmuje Nemotron, NeMo i NIM, które umożliwiają niestandardową personalizację.

Użytkownicy Enterprise zgłaszają znaczne oszczędności kosztów dzięki autonomicznym agentom.

Otwarte modele zapewniają przejrzystość, ale wymagają zaawansowanej infrastruktury.

Czy firma Nvidia oferuje Agentic AI?

Tak, firma Nvidia jest dostawcą funkcji sztucznej inteligencji typu agentowego poprzez zintegrowany stos, który łączy modele open source z narzędziami dla przedsiębiorstw.

Agentic AI wykorzystuje zaawansowane rozumowanie i iteracyjne planowanie, aby samodzielnie rozwiązywać złożone, wieloetapowe problemy bez ciągłego nadzoru człowieka. Wdrożenie firmy Nvidia obejmuje rodzinę modeli Nemotron do rozumowania, framework NeMo do dostosowywania oraz mikrousługi NIM do wdrażania, a wszystko to wspierane przez wsparcie techniczne na poziomie przedsiębiorstwa.

To modułowe podejście pozwala organizacjom tworzyć agenty AI, które rozpoznają kontekst, analizują zadania, planują działania i działają przy użyciu narzędzi. System integruje się bezpośrednio z danymi i cyklami pracy przedsiębiorstwa, dzięki czemu nadaje się do praktycznych zastosowań biznesowych, a nie tylko do eksperymentów teoretycznych. Po przetestowaniu podobnych frameworków agentów w środowiskach produkcyjnych uważam, że nacisk firmy Nvidia na otwarte modele jest szczególnie cenny dla zachowania przejrzystości i kontroli.

Platforma wpisuje się w szerszą ofertę Nvidia AI Enterprise, zapewniając bezpieczne opcje wdrażania w środowiskach chmury, lokalnych i brzegowych. Architektura ta umożliwia ciągłe doskonalenie dzięki kołu zamachowemu danych, w którym każda interakcja jest wykorzystywana do udoskonalania wydajności modelu.

Jak to właściwie działa?

Stos agentowej sztucznej inteligencji firmy Nvidia działa poprzez trzy połączone ze sobą warstwy, które obsługują procesy wnioskowania, niestandardowego dostosowywania i wdrażania. Każdy komponent odpowiada za konkretne wyzwanie techniczne związane z tworzeniem autonomicznych agentów AI.

Podstawą są modele Nemotron, które zapewniają silnik wnioskowania wspomagający podejmowanie decyzji i planowanie wieloetapowe. Struktura NeMo znajduje się pośrodku, umożliwiając głęboką personalizację, dzięki czemu zespoły mogą dostosowywać modele do własnych danych. Mikroservisy NIM obsługują warstwę wdrożeniową, pakując agentów jako usługi gotowe do użycia w chmurze ze stabilnymi interfejsami API.

Takie rozdzielenie zadań zapewnia elastyczność architektury. Organizacje mogą niezależnie wymieniać modele, dostosowywać procesy szkoleniowe lub skalować wdrożenia. Podczas ostatniego przeglądu infrastruktury zauważyłem, jak ta modułowość zmniejszyła tarcia integracyjne w porównaniu z monolitycznymi systemami AI, które ograniczają zespoły do sztywnych cykli pracy. Podejście to odzwierciedla wzorce o powodzeniu stosowane w tworzeniu aplikacji kontenerowych, gdzie oddzielne komponenty komunikują się za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych interfejsów.

Jak to wygląda w praktyce?

W ostatnim kwartale obserwowałem, jak zespół logistyczny wdrożył agenta opartego na technologii Nvidia, który samodzielnie zoptymalizował trasy dostaw w trzech centrach dystrybucji. System analizował wzorce ruchu drogowego, prognozy pogody i dane historyczne dotyczące dostaw, aby dostosować harmonogramy w czasie rzeczywistym, zmniejszając koszty paliwa o 18 procent w ciągu sześciu tygodni.

Oto typowy przebieg wdrażania agentowej AI w działalności biznesowej:

Zidentyfikuj złożone, wieloetapowe wyzwania biznesowe wymagające autonomicznego podejmowania decyzji. Wdroż Nvidia agentic AI do przetwarzania krytycznych strumieni danych operacyjnych. Otrzymuj automatyzowane, przydatne informacje przy minimalnym nadzorze ze strony człowieka. Udoskonalaj strategie, korzystając z ciągłych pętli informacji zwrotnych i wskaźników wydajności.

Pierwsi użytkownicy twierdzą, że modele te doskonale radzą sobie z wykonywaniem poleceń i wywoływaniem narzędzi, szczególnie w zadaniach związanych z kodowaniem i analizą. Modele o 12 miliardach parametrów mogą obsługiwać okna kontekstowe zawierające do 300 000 tokenów na jednym procesorze graficznym o pojemności 24 GB, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających przetwarzania dużej ilości dokumentów, takich jak analiza umów lub synteza badań. Ta pojemność ma znaczenie, ponieważ rzeczywiste problemy biznesowe rzadko mieszczą się w krótkich poleceniach.

Agenci nieustannie doskonalą się dzięki danym z interakcji, budując wiedzę instytucjonalną, która z czasem się pogłębia. Zespół logistyczny ufa teraz swojemu agentowi, który samodzielnie podejmuje 70% decyzji dotyczących tras, przekazując tylko skrajne przypadki operatorom ludzkim.

Co wyróżnia firmę Nvidia?

Podejście firmy Nvidia wyróżnia się jej commitment do modeli open source i kompleksowej integracji, choć ta zaleta wiąże się z pewnymi kompromisami, które warto rozważyć.

Firma utrzymuje ponad 650 otwartych modeli i ponad 250 zestawów danych w serwisie Hugging Face, zapewniając programistom bezprecedensowy dostęp do najnowocześniejszych zasobów AI. Ta przejrzystość pozwala zespołom technicznym kontrolować zachowanie modeli, dostosowywać je do konkretnych zastosowań i unikać uzależnienia od jednego dostawcy. Kiedy w zeszłym roku oceniałem konkurencyjne platformy, większość z nich wymagała stosowania interfejsów API typu „czarna skrzynka”, które praktycznie uniemożliwiały debugowanie.

Mocne strony i ograniczenia platformy:

Ekosystem open source umożliwia niestandardowe dostosowanie i przejrzystość bez ograniczeń licencyjnych.

Zintegrowane cykle pracy zapewniają płynne połączenie sprzętu, modeli i narzędzi wdrożeniowych.

Wysokie wymagania sprzętowe i obliczeniowe tworzą wysokie bariery inwestycyjne na początku.

Złożoność integracji na dużą skalę może wymagać specjalistycznego wsparcia technicznego.

Z opinii społeczności wynika, że chociaż model Nemotron z 340 miliardami parametrów dorównuje możliwościami modelowi GPT-4, to wymaga około 700 GB pamięci VRAM tylko do wnioskowania. Oznacza to konieczność posiadania wielu wysokiej klasy węzłów GPU, co dla mniejszych organizacji stanowi poważną przeszkodę infrastrukturalną. Rzeczywiste ceny sprawiają, że modele najwyższej klasy są poza zasięgiem zespołów, które nie dysponują znacznym kapitałem lub dostępem do kredytów chmurowych.

Bilans jest pozytywny dla przedsiębiorstw, które już korzystają z infrastruktury GPU lub mogą uzasadnić wydatki na chmurę. Dla start-upów i laboratoriów badawczych mniejsze modele Nemotron Nano (9B do 32B parametrów) oferują bardziej przystępny punkt wejścia, zachowując jednocześnie konkurencyjną wydajność w zakresie konkretnych zadań.

Integracja i dopasowanie do ekosystemu

Nowoczesne systemy AI zawodzą, gdy nie mogą nawiązać połączenia z istniejącą infrastrukturą przedsiębiorstwa. Firma Nvidia zaprojektowała swoją platformę agentową tak, aby można ją było podłączyć do narzędzi już używanych przez organizacje, zamiast narzucać podejście polegające na całkowitej wymianie sprzętu.

Architektura zapewnia kompleksowy dostęp do API poprzez stabilne punkty końcowe, umożliwiając programistom integrację agentów AI za pomocą wywołań RESTful lub zestawów SDK. Pakiet mikrousług NIM firmy Nvidia modeluje usługi kontenerowe, które działają wszędzie tam, gdzie działa Kubernetes, od lokalnych centrów danych po środowiska wielochmurowe.

Partnerstwa, takie jak platforma Enterprise AI firmy Nutanix, osadzają komponenty Nvidia bezpośrednio w narzędziach do zarządzania chmurą hybrydową, upraszczając wdrażanie dla zespołów IT zarządzających infrastrukturą rozproszoną. Takie podejście ekosystemowe skraca czas integracji z miesięcy do tygodni.

Główni dostawcy usług w chmurze oferują natywne wsparcie dla stosu Nvidia poprzez oferty rynkowe i wstępnie skonfigurowane środowiska. Organizacje mogą uruchamiać środowiska programistyczne agentów na żądanie bez konieczności zapewniania sprzętu. Elastyczność rozciąga się na wdrożenia brzegowe, gdzie te same modele działają na mniejszych konfiguracjach GPU dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak analiza wideo w czasie rzeczywistym lub automatyzacja przemysłowa.

Ta interoperacyjność ma znaczenie, ponieważ większość przedsiębiorstw korzysta z heterogenicznych stosów technologicznych. Firma produkcyjna może potrzebować agentów działających jednocześnie na urządzeniach brzegowych w fabryce, w regionalnych centrach danych i w chmurze, a wszystko to koordynowane za pomocą wspólnych API.

Oś czasu wdrożenia i zarządzanie zmianami

Skuteczne wdrożenia agentów AI opierają się na podejściu etapowym, które buduje zaufanie, jednocześnie zarządzając ryzykiem technicznym i organizacyjnym. Pośpieszne przejście do produkcji zazwyczaj wywołuje błędy integracji i opór użytkowników jako wyzwalacze.

Organizacje powinny podzielić wdrożenie na cztery odrębne fazy, z których każda ma jasno określone kryteria powodzenia przed przejściem do kolejnej. Administratorzy IT muszą ściśle współpracować z ekspertami merytorycznymi, którzy rozumieją automatyzowane procesy biznesowe.

Faza pilotażowa testów w kontrolowanych środowiskach z wykorzystaniem danych syntetycznych. Wdrożenie fazy 1 w wybranych jednostkach biznesowych z pełnym monitorowaniem. Faza 2: stopniowe skalowanie w kolejnych działach z wykorzystaniem ram zarządzania. Pełna skala integracji w całej organizacji dzięki procesom ciągłego doskonalenia.

Podczas niedawnego pilotażu z klientem z branży usług finansowych spędziliśmy trzy tygodnie w fazie 1, zanim przystąpiliśmy do rozszerzenia. Ta cierpliwość opłaciła się, gdy odkryliśmy, że agent potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń w zakresie kontroli zgodności. Wykrycie tego problemu przy 50 użytkownikach zamiast 5000 pozwoliło zaoszczędzić znaczny wysiłek związany z naprawą.

Przykłady branżowe z GTC 2025 pokazują, że nawet duże wdrożenia przebiegają według tego schematu. Fabryka sztucznej inteligencji firmy Eli Lilly, mimo że wykorzystuje ponad 1000 procesorów graficznych, rozpoczęła działalność od ukierunkowanych cykli pracy odkrywania leków, a następnie rozszerzyła swoją działalność na szersze zastosowania badawcze. Oś czasu pozwala zespołom na weryfikację działania modelu, ustanowienie procesów zarządzania i stopniowe szkolenie użytkowników, zamiast wprowadzania transformacyjnej technologii do nieprzygotowanych organizacji z dnia na dzień.

Opinie społeczności i wczesnych użytkowników

Reakcje programistów i przedsiębiorstw na agencję AI firmy Nvidia ujawniają mieszankę entuzjazmu dla możliwości technicznych i pragmatycznych obaw dotyczących dostępności.

Na stronie Hacker News użytkownicy chwalili model Nemotron-4 340B jako potencjalnie dorównujący jakością GPT-4 i posiadający licencję open source, nazywając go konkurentem pozbawionym problemów poprzednich wersji. Jednak w tym samym wątku (notatka) zauważono, że wnioskowanie wymaga około 700 GB pamięci VRAM, co sprawia, że jest ono dostępne tylko dla organizacji posiadających znaczną infrastrukturę GPU lub budżet na chmurę zaczynający się od około 240 000 dolarów.

Programiści z serwisu Reddit udostępniali bardziej pozytywne doświadczenia z mniejszymi modelami Nemotron Nano:

Wydajność i efektywność robią wrażenie na sprzęcie konsumenckim, generując około 80 tokenów na sekundę na jednym RTX 3080.

Dostępność open source zapewnia silne wsparcie społeczności i możliwość eksperymentowania.

Wysokie koszty i wymagania infrastrukturalne stanowią barierę dla mniejszych zespołów i indywidualnych programistów.

Jeden z programistów zauważył, że załadował model 12B z 300 000 tokenów kontekstowych na procesor graficzny o pojemności 24 GB i uznał go za doskonały do zadań związanych z kodowaniem. Inny nazwał wariant 9B „niesamowicie szybkim” w porównaniu z większymi modelami 30B, przy zachowaniu porównywalnej jakości wykonywania instrukcji i korzystania z narzędzi. Te praktyczne opinie potwierdzają twierdzenia Nvidii dotyczące wydajności, wykraczające poza marketingowe benchmarki.

Społeczność docenia fakt, że firma Nvidia wyraźnie zachęca do wykorzystywania wyników Nemotron do generowania syntetycznych danych szkoleniowych dla innych modeli, w przeciwieństwie do interfejsów API w chmurze, które zabraniają takiego wykorzystania. Ta otwartość sprzyja eksperymentom i pracom pochodnym, które przynoszą korzyści szerszemu ekosystemowi sztucznej inteligencji. Reakcje w mediach społecznościowych łączą entuzjazm związany z autonomicznymi możliwościami z ostrożnym humorem dotyczącym coraz większej autonomii agentów AI, odzwierciedlając zarówno optymizm, jak i zdrowy sceptycyzm dotyczącego tego, dokąd technologia prowadzi.

Plan działania i perspektywy ekosystemu

Oś czasu rozwoju firmy Nvidia ujawnia ambitne plany dotyczące skalowania agentowej sztucznej inteligencji z laboratoriów badawczych do powszechnego zastosowania w przedsiębiorstwach w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

[[TIMELINE_GRAPHIC: Pierwsze półrocze 2026 r., superkomputer Equinox z 10 000 procesorów graficznych Blackwell działa w laboratorium Argonne; marzec 2026 r., prezentacja podczas konferencji GTC najnowszych osiągnięć i narzędzi w zakresie sztucznej inteligencji nowej generacji; koniec 2026 r., gotowe rozwiązania sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw od głównych dostawców oprogramowania]]

System Solstice Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) z 100 000 procesorów graficznych Blackwell stanowi największą dotychczasową commit w infrastrukturze AI, skupioną na opracowywaniu autonomicznych modeli rozumowania naukowego. Na początku 2026 r. pojawi się mniejsza instalacja Equinox, która ma zostać uruchomiona w pierwszej połowie roku w celu szkolenia sztucznej inteligencji na skalę pionierską w zakresie generowania hipotez i projektowania eksperymentów.

W swoim przemówieniu podczas konferencji GTC w marcu 2026 r. Jensen Huang prawdopodobnie zaprezentuje możliwości agentów nowej generacji, w tym postępy w zakresie wykorzystania narzędzi, planowania długoterminowego i fizycznej integracji sztucznej inteligencji poprzez Omniverse. Osoby obserwujące spodziewają się ogłoszeń dotyczących sprzętu dostosowanego do obciążeń pracą związanych z wnioskowaniem i operacji sztucznej inteligencji wymagających dużej ilości pamięci.

Do końca 2026 r. partnerstwa z ServiceNow, Palantir i innymi platformami korporacyjnymi powinny zapewnić gotowe do produkcji rozwiązania agentowe w wdrożeniach skierowanych do klientów. Wczesne prototypy już obsługują segregację zgłoszeń IT i optymalizację łańcucha dostaw. Studia przypadków firm z listy Fortune 500 korzystających z tych agentów w branżach regulowanych potwierdzą skuteczność tej technologii, umożliwiając jej szersze zastosowanie.

Jak zauważył jeden z analityków podczas październikowej konferencji GTC, „Nvidia ustawia tempo innowacji w zakresie agentów, łącząc sprzęt, modele i oprogramowanie w zakończony zestaw, którego konkurenci nie są w stanie dorównać”. Ta przewaga integracyjna pozwala firmie Nvidia na utrzymanie pozycji dominującej podczas przejścia od agentów proof-of-concept do systemów, które autonomicznie obsługują rzeczywiste procesy biznesowe.

Ile kosztuje Nvidia Agentic AI?

Ceny za sztuczną inteligencję Nvidia Agentic AI różnią się znacznie w zależności od modelu wdrożenia i skali. Organizacje mogą wybierać między korzystaniem z chmury, subskrypcjami lokalnymi lub podejściami hybrydowymi, w zależności od swojej infrastruktury i wymagań dotyczących lokalizacji danych.

Ceny DGX Cloud dla instancji opartych na A100 wynoszą około 36 999 USD miesięcznie za konfigurację z ośmioma procesorami graficznymi. Zapewnia to infrastrukturę hostowaną do rozwoju AI bez konieczności ponoszenia nakładów kapitałowych. Instancje oparte na H100 mają wyższe stawki, odzwierciedlające zwiększone obciążenie obliczeniowe.

Pakiet oprogramowania Nvidia AI Enterprise kosztuje 4500 USD rocznie za każdy procesor graficzny w przypadku samodzielnego zarządzania. Wieloletnie umowy obniżają tę kwotę do 13 500 USD za każdy procesor graficzny na trzy lata, natomiast licencje wieczne kosztują 22 500 USD za każdy procesor graficzny i obejmują pięć lat wsparcia technicznego. Opcje dostępne na rynku usług w chmurze oferują cenę 1 USD za godzinę pracy procesora graficznego w systemie płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem za pośrednictwem AWS, Azure, Google Cloud i Oracle.

Komponenty open source, w tym zestaw narzędzi NeMo, wagi modeli Nemotron i AI Blueprints, nie podlegają opłatom licencyjnym. Programiści mogą swobodnie pobierać i dostosowywać modele, a firma Nvidia czerpie zyski ze sprzedaży sprzętu i umów wsparcie dla przedsiębiorstw, a nie z licencji na oprogramowanie. Takie podejście ułatwia eksperymentowanie, zapewniając jednocześnie płatne ścieżki wsparcie dla wdrożeń produkcyjnych wymagających umów SLA i pomocy ekspertów. Programy edukacyjne i start-upy mogą kwalifikować się do rabatów sięgających nawet 75% standardowych cen dla przedsiębiorstw.

Kolejne kroki i lista kontrolna działań

Agent AI firmy Nvidia zapewnia autonomiczne rozwiązywanie problemów dzięki modelom open source, ciągłemu uczeniu się i elastycznym opcjom wdrażania. Technologia ta umożliwia organizacjom automatyzację złożonych cykli pracy przy zachowaniu przejrzystości i kontroli. Pierwsi użytkownicy zgłaszają znaczny wzrost wydajności w zakresie obsługi klienta, tworzenia oprogramowania i optymalizacji operacyjnej. Powodzenie wymaga starannego planowania, stopniowego wdrażania i współpracy między zespołami technicznymi a interesariuszami biznesowymi.

Liderzy biznesowi powinni podjąć konkretne kroki w celu oceny i integracji możliwości agentowej AI:

[ ] Przejrzyj obecne strategie AI i zidentyfikuj możliwości automatyzacji o wysokiej wartości [ ] Oceń Nvidia agentic AI pod kątem celowych projektów pilotażowych z mierzalnymi wskaźnikami KPI [ ] Skonsultuj się z administratorami IT i ekspertami merytorycznymi w sprawie wymagań integracyjnych [ ] Śledź ogłoszenia Nvidia z marca 2026 r. dotyczące GTC, aby poznać możliwości nowej generacji [ ] Zaplanuj prezentacje dostawców, aby ocenić praktyczną zgodność z istniejącą infrastrukturą