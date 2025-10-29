Sztuczna AI Microsoft Agentic

Jesienią ubiegłego roku obejrzałem prezentację, podczas której agent AI samodzielnie koordynował pracę trzech innych agentów, którzy zajmowali się zwrotem kosztów niestandardowym klientowi, aktualizacją stanu magazynowego i powiadomieniem zespołu wysyłkowego. Żaden człowiek nie dotknął klawiatury. Ten moment uświadomił mi, dlaczego sztuczna inteligencja Microsoft Agent ma dziś tak duże znaczenie dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.

Jeśli interesują Cię autonomiczne systemy AI, które potrafią rozumować, planować i wykonywać zadania przy minimalnym nadzorze ze strony człowieka, to trafiłeś we właściwe miejsce. Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat podejścia firmy Microsoft, cen i praktycznych zastosowań, dzięki czemu możesz ocenić, czy te narzędzia odpowiadają potrzebom Twojej firmy.

Najważniejsze wnioski